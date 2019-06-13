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День России и русско-российский мир
День России и русско-российский мир
13/06/2019 02:55
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Обсуждение
Гринго
Пусть будет РУССиЯ - Руссия. Тоже неплохо или... надо хорошо подумать. РУСЬ - это , да! Сердце замирает.
Maxim Egorov
Зачем повторять кремлёвские штампы про русско-российский мир? Что это за хрень такая? Есть Русский мир, Русско-российского нет. Это придумали какие то кремлёвские кукловоды в попытке переобуться на ходу и в тоже время сохранить свою безнациональную империю. Если кого то заботят страны где говорят на русском языке, пусть едут туда и живут пока их там не прирежут.
Maxim Egorov
При русской власти - только РОССИЯ, без всяких заплат, приставок, аббревиатур. Для всех иноземцев Россия, государство только русского народа... и никакого другого. Ну не уточняют же, спрашивая у калмыка, киргиза, негра - а ты русский? Глупость и несуразица с этим "русско-росиянским", грязная терминология тупого полкана - отставника.
Maxim Petrov
Да уж. Близко к термину "россиянство".
Юрий Рыков
Доброго всем! Общался с полицейскими, потребление наркотиков снизилось, распространители наркотиков теперь продают наркотики сложными схемами. Общался с сотрудником фсб, наркотики теперь в России сложнее и сложнее купить. И тут проскакивает инфа: http://storm24.media/news/12509 так что еще не ясно для чего и кто....
Алексей Огородников
Действительно странно, всегда думали и говорили о строительстве государства в интересах русского народа, а теперь заговорили про русско-российский мир.
Гринго
При русской власти - только РОССИЯ, без всяких заплат, приставок, аббревиатур. Для всех иноземцев Россия, государство только русского народа... и никакого другого. Ну не уточняют же, спрашивая у калмыка, киргиза, негра - а ты русский? Глупость и несуразица с этим "русско-росиянским", грязная терминология тупого полкана - отставника.
Эйнар Счастливый
Согласен, вы правы.
Phillip Latifundist (PZ)
Я слушаю ARI в Таиланде
Гринго
Согласен, вы правы.
Константин Алланд
Российско-россиянский мир скорее и дата такая же кривая.
Алексей Ф
Сильное выражение - "Мы, Русский Народ!" Звучит, как набат. комментарии с низу - излишни.
Константин Алланд
До событий на Украине термин "русский мир" кто-нибудь активно использовал? В книге "Священные основы нации" видел его один раз и не совсем в том значении, которое в него пытаются вложить сейчас. По мне - совершенно искуственный термин, навязанный русским большевиками под события на Украине. Можно, конечно, наверное говорить о русском мире, как о некой духовной общности русского народа, русском эгрегоре. Но в общественно-политическом контексте должно быть одно базовое понятие - "русский народ".
Serge Rakitin
Про Британию и поставки реактивных двигателей в СССР Совершенно стандартная британская "многовекторность". Ведь американцы в ходе и после ВМВ обошлись с Британией очень жестко, фактически переоформив на себя Британскую империю, естественно, что англичане немного помогли СССР. Кстати, ещё один любопытный факт: в 1956 году в момент Суэцкого кризиса СССР и США совместно осудили агрессию Британии и Франции против Египта, чуть ли не единственный случай после 1945 года. Просто Америке очень не нравилась британская монополия на Суэцкий канал. На самых первых советских реактивных истребителях 1946 г. (первые МиГ и Ла) стояли немецкие трофейные движки Jumo, собственные советские двигатели по сути были гибридом немецких и британских разработок. Ну и вишенка на торте. Знаменитый танковый дизель В-2 для танка Т-34 представляет собой советскую реплику британо-французского авиа-дизеля (изначально разработан для дирижаблей), техдокументацию на который СССР выкупил в 1937 году. В почти неизменном виде этот мотор дожил до наших дней и продолжает серийно выпускаться уже в РФ.
Гринго
Сильное выражение - "Мы, Русский Народ!" Звучит, как набат. комментарии с низу - излишни.
Алексей Ф
До событий на Украине термин "русский мир" кто-нибудь активно использовал? В книге "Священные основы нации" видел его один раз и не совсем в том значении, которое в него пытаются вложить сейчас. По мне - совершенно искуственный термин, навязанный русским большевиками под события на Украине. Можно, конечно, наверное говорить о русском мире, как о некой духовной общности русского народа, русском эгрегоре. Но в общественно-политическом контексте должно быть одно базовое понятие - "русский народ".
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