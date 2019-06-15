Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Тайные ключи действительности
Тайные ключи действительности
15/06/2019 00:57
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Гринго
Александр Верный
немного рекламы БАДов не повредит делу, согласен! Но прошу не забывать, что с помощью этих шаманов ученых мы имеем возможность прямо сейчас общаться и эти шарлатаны врачи позволили увеличить продолжительность жизни в два раза,и эти поганые генетики позволили человечеству избавится от голода и еще зловредные кукловоды с жадными банкирами позволили жить человечеству по человечески. Удобно ссылаться на прошлое, та там жили счастливо по 300 лет и летали на виманах когда то и это по сути тоже элемент веры, все возможно, истина как всегда где нибудь посередине. У меня родственники работали в 50-х в Китае и Индии, так мерли там пачками эти конфуисты от болезней и инфекций, пока пенициллин и прививки СССР не поставил,хотя до сих пор в китайских поликлиниках лечат гомеопатическими препаратами повсеместно, но если что то посерьезней то лечат по классической мед. системе.Сам там был и все видел, иголки и банки работают отлично, врач игла терапевт учиться 15 лет в Китае, но и шарлатанов очень много, к стати сами китайцы и индусы страшно любят лечиться и очень любят европейские таблеточки, вон эти беленькие пьют свои таблеточки и в 80 лет зубы белые.
Александр Верный
В совке с этого и все началось..
Александр Верный
Ты в ментальной ловушке, маловерный.
Александр Верный
Сказать тебе нечего и это понятно.
Дмитрий Браунинг
Можно было хотя бы упомянуть про случай с цыганами, про Голунова целый выпуск говорили. Зато весь выпуск про сунь-x..й-в-чай, как будто специально, чтобы уйти от темы. Вроде проект на этом ресурсе не обсуждается, на сколько я помню.
Maxim Egorov
Можно было хотя бы упомянуть про случай с цыганами, про Голунова целый выпуск говорили. Зато весь выпуск про сунь-x..й-в-чай, как будто специально, чтобы уйти от темы. Вроде проект на этом ресурсе не обсуждается, на сколько я помню.
Константин Алланд
Чурку-в печь!
Игорь ►
Я просто видел на что способен реальный мастер по этим техникам, согласен, что там есть особый пласт знаний недоступный обывателю. По другому, в основном, это нарабатывается долгим опытом, синхронизации биографии и карты огромного числа людей и каких то общих взаимосвязей.Есть ссылки на мастеров по Джйотишь? Буду благодарен.
Константин Алланд
Ну всю толпу учеников из России обучали или Санджай Ратх или доктор Катамраджу Нараяна Рао. Из известных, тех кто на слуху.Школы Парашара и Джаймини. Бацзы это Джйотишь. Фэн-Шуй это Васту-Шастра, Цигун это Йога и Пранаяма, Чжень-Цзю-терапия(воздействие на точки) это Аюрведические техники воздействия на мармы(энергетические каналы и меридианы). Даосская алхимия это Тантра. Подозреваю, что Китай никогда не создавал ничего своего. Все это хорошая копия с более древних оригиналов.И зонтик и компас и бумага и современные предметы.Потому что, если у народа есть способность изобретать, то она и останется. А если нет, то скорее всего и не было. Тихо стырил и пошёл-называется нашёл.В этом они мастера.И еще специалисты сохранить все для себя и создать атмосферу секретности для некитайцев.
Константин Алланд
Наверное Гитлер насчет цыган был прав.
Константин Алланд
Как только появится такая дружина, ее членов сразу упакуют как "экстремисткое сообщество". Власти могут санкционировать только ряженых клоунов, которые могут потешно "бороться" с геями, "бандеровцами" и "пятой колонной".
МухоБой
Чернобыль 1, ничему не научил безумную власть. Стало очевидным, что безумие власти запрограммировано и несёт в себе гибель, в целом для всей нашей страны... и так же всего остального, “прогрессивного человечества”. Из неведомого бункера запущен новый сериал “Чернобыль 2” где топливом для реактора служит безвольный народ а катализатором всесилие власти. (Как понимаете, сомнительные ингредиенты.) продолжение следует...
Константин Алланд
Я не разжигаю, просто - информирую. https://vk.com/id474437644?z=video396497441_456239069%2F64b68985f30fb26188%2Fpl_post_396497441_725
Я не разжигаю, просто - информирую. https://vk.com/id474437644?z=video396497441_456239069%2F64b68985f30fb26188%2Fpl_post_396497441_725
У власти не хватит ума принять это - вполне разумное решение. Власть РФии безумна - факт медицинский.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3158116 по ссылке можно послушать, что мычит фюрер Пензенской губернии населению Чемодановки.
Они такие: -
Maxim Egorov
Национальные разборки по всей стране, вот как рухнет Вавилон! Причём русские просто будут действовать в рамках самообороны и этого будет достаточно. Хотелось бы, чтобы люди по меньше терпели. Если бы сразу достали ружья, то может и жертв не было с нашей стороны.
Maxim Egorov
В Чемодановке уже разгоняют русских. Чего они там про сериал "Чернобыль" говорят, что враньё всё там и правительство там неправильно показывают с целью обесчеловечить? https://www.youtube.com/watch?v=BguqcwNaxD0
Владимир Павловский
А из какого окна наблюдаешь дядь, монастырского? Ты же единоутробный поляк, а такие гадости пишешь, подъе@ательские.
сергей м.
Нам самим тошно. "- Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит! Занавес." НЕУДАЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
сергей м.
а рога где? без рогов не мальцев))
Андерсен
А из какого окна наблюдаешь дядь, монастырского? Ты же единоутробный поляк, а такие гадости пишешь, подъе@ательские.
Andrey Gordeev
Это не Мальцев. Если он что и пописывает (крайне редко) то только в твиттере.
Maxim Egorov
Не ответят, даже не надейтесь. Психотип раба крайне сложно преодолевается. Один исторический персонаж в течение 40 лет эту проблему решал.
Александр Верный
Ты так глобально мыслишь, дружок, спустись на землю! Про кипишь в Пензенской области читал?
А что тут понимать? Все и так понятно. Ни в одной стране мира так не угнетают, можно сказать, подвергают геноциду русских, как в России. Но, "русским националистам" защищать русских в России боязно, очко жим-жим, как бы чего не вышло. Вам от самих себя еще не тошно?
Владимир Кутиков
Пригласили на собрание коммунистов.Со стены будут смотреть Ленин и Сталин.
Андерсен
Точнее не скажешь.
Точнее не скажешь.
Lester Leyt
Да, там самый раз защищать. И главное, ехать далеко не надо.
Maxim Egorov
Точно, как будто в в 2008-2012 все вернулось.А потому что ничего и не менялось, просто замусолили все это Украиной. Придурки и провокаторы, дрючба народов, многонационалия в "правовом поле".Братья и сестры для шумерской федерации это всякие цыгане , прочие армяне и тожероссияне.Все по прежнему.
Андерсен
Ты в ментальной ловушке, маловерный.
Андерсен
Сказать тебе нечего и это понятно.
Гринго
Докладывай, малыш, что ты там наработал. По пунктам.
Андерсен
Kuzja
План... да-да, с Чуйской долины.
Андерсен
а че. заходишь на почту а тебе там руку вскидывают в знак приветствия. неплохо)).
Андерсен
http://www.antisud.com/forum/messages/forum14/topic1154/message77459/ В Энгельсе в отношении сотрудника наркополиции возбуждено уголовное дело. Ранее в отношении этого же лица, а также двоих его коллег (заместителя начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ «Энгельсское» и оперуполномоченного этого же отдела) уже возбуждено уголовное дело п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств). Возвращаясь к статье народной.
Нет смысла тратить время на этот балаган. Могу даже предсказать, что скажет. Это несложно.
Игорь ►
Один китаец из семьи иммигрантов в США, сказал как-то русским, интересующим астрологией. Вы такие наивные, белые люди... Ну если мне, китайцу, но не живущему в Китае уже не дают секретных техник, то кто им вас то будет обучать? И в самом то деле, это в лучшем случае азы, в худшем круги ложного знания. Вообще Ба цзы это кривой и переделанный под китайцев Джйотишь, ведийская наука о светилах.Индийцы как то щедрее делятся знаниями, уж не знаю почему.
Maxim Egorov
Пу такой - дорогие братья и сестры, придурки и провокаторы. Всё растёт и поднимается, мы двигаемся от победы к победе. УРА, ТОВАРИЩИ!!!
План... да-да, с Чуйской долины.
Дмитрий Браунинг
Про журналюгу осветили. че ж вам еще надо?))
Walknut 59
..гнуться шведы!!
https://www.youtube.com/watch?v=pX06wlCAcUI
Сергей Кузнецов
Затрагивает темы по политике. Он политический тоже. Не слушал выпусков 5-6 по Украине ибо достало. Просвещать там нечему
...и шагом марш, в ленинскую библиотеку. https://www.youtube.com/watch?v=83eDXbJSheE
Серёга Ларюшкин
мне вспомнился анекдот конца 80-х вопрос почему не состоялось собрание? ответ отсутствовал кворум. вопрос а почему? ответ не пришел почему то.
Конечно, связь то полового характера, через мозг. Классика жанра... "От любви до ненависти - один шаг."
Рустем Бохани
мне вспомнился анекдот конца 80-х вопрос почему не состоялось собрание? ответ отсутствовал кворум. вопрос а почему? ответ не пришел почему то.
Владимир Павловский
А что тут понимать? Все и так понятно. Ни в одной стране мира так не угнетают, можно сказать, подвергают геноциду русских, как в России. Но, "русским националистам" защищать русских в России боязно, очко жим-жим, как бы чего не вышло. Вам от самих себя еще не тошно?
Владимир Павловский
Я желаю, что бы тебя озвездили, мне такой единоутробный брат не нужен. Лучше бы тебя не было в природе. А ты какую нацию представляешь, шляхтич? Вот ты наверное из соседнего дома в binoculars за мной наблюдаешь, что я смотрю?
Владимир Павловский
Не ответят, даже не надейтесь. Психотип раба крайне сложно преодолевается. Один исторический персонаж в течение 40 лет эту проблему решал.
Андерсен
Я желаю, что бы тебя озвездили, мне такой единоутробный брат не нужен. Лучше бы тебя не было в природе. А ты какую нацию представляешь, шляхтич? Вот ты наверное из соседнего дома в binoculars за мной наблюдаешь, что я смотрю?
Сергей Вишняков
Действительно, а зачем на русском ресурсе обсуждать резонансное дело. Давайте лучше про евреев и про китайцев поговорим в то время пока по соседству режут русских и идут открытые угрозы про массовые убийства. В то время, пока власть вводит ОМОН, чтобы вязать русских. Лучше про Сефирот и БаЦзы, самое время!
Рустем Бохани
Несложный вопрос, Рустем. Я не смотрю прямую линию, мне стыдно. А вот ролик с удовольствием посмотрел, талантливо и честно.
Пан существенный вопрос поднял, почему так происходит, как ты это объяснишь? Советую не огрызаться, а точно, ясно и понятно ему ответить. Я тоже почитаю твои аргументы, подобные вопросы многие задают.
Вихрь
Просто тебя нахлабучило. " Я взял на себя ответственность и опубликовал соответствующие посты." Этим как раз и должен заниматься заступник Русского Мира на официальном агентстве русской информации. Чего не сделал главный редактор. Может его действие, это увод в сторону по методичке? Не думал об этом?
Чем ты лучше киселя и соловья? Тот же помёт, к тому же алчный.
Несложный вопрос, Рустем. Я не смотрю прямую линию, мне стыдно. А вот ролик с удовольствием посмотрел, талантливо и честно.
Рустем Бохани
не брать на себя ответственность это ли не в высшей степени ответственно?
Maxim Egorov
Действительно, а зачем на русском ресурсе обсуждать резонансное дело. Давайте лучше про евреев и про китайцев поговорим в то время пока по соседству режут русских и идут открытые угрозы про массовые убийства. В то время, пока власть вводит ОМОН, чтобы вязать русских. Лучше про Сефирот и БаЦзы, самое время!
Сергей Вишняков
Похоже ты ясно дал понять чьи интересы тут представляются и какого народа. Не переживай, ты никому там не упёрся в самарщине.
Вихрь
Похоже ты ясно дал понять чьи интересы тут представляются и какого народа. Не переживай, ты никому там не упёрся в самарщине.
Константин Алланд
Про китайцев говорить надо, им земли безвозвратно отдают. Это враги. Ну и в кремле враги, пострашнее, которым пощады не должно быть.
Maxim Egorov
Хватит врать самим себе. 99% народа просто бездействует. Естественно 1% слушать никто не будет.
Сергей Вишняков
Хватит врать самим себе. 99% народа просто бездействует. Естественно 1% слушать никто не будет.
Константин Алланд
Я просто видел на что способен реальный мастер по этим техникам, согласен, что там есть особый пласт знаний недоступный обывателю. По другому, в основном, это нарабатывается долгим опытом, синхронизации биографии и карты огромного числа людей и каких то общих взаимосвязей.Есть ссылки на мастеров по Джйотишь? Буду благодарен.
Константин Алланд
Нет смысла тратить время на этот балаган. Могу даже предсказать, что скажет. Это несложно.
Maxim Egorov
Ну вы проверьте) Сформулируйте своё послание в администрацию в три слова и напишите ночью на заборе. Реакция будет мгновенная: менты, пожарные, ФСБ, военные, все прилетят.
Константин Алланд
Китайцы это, конечно, интересно. Но тут разгон людей назревает в Архангельской области. Русский Север хотят засрать свалками москвабада. Будет битва людей с росгвардией.Люди не хотят уходить по домам и перекрывают дороги мусорам и мусоровозам.И тишина...только ватсап полыхает
Юрий Рыков
Владислав конечно никому ничего не должен. Но если ты заявляешь, что говоришь с позиции интересов русского народа, то предполагается что ты будешь освещать определенные темы. p.s. в целом я не против обсуждения вопросов истории, науки и экзотерики, Владислава интересно слушать. Но когда происходят определенные события которые напрямую касаются положения русских, ждешь от "РУССКОГО взгляда" их серьезного освещения.
Валерий Иркитов
вот тут много кадров с места: https://www.youtube.com/watch?v=VvRQi0sgabc
Henri Ducard
Однако открывает свой ресурс Готовы стать лидером
Алексей Ф
Вот поэтому до окончания активных боевых действий на Украине я слушал каждый выпуск "Русского взгляда", а дальше все реже и реже.
Алексей Ф
Владислав конечно никому ничего не должен. Но если ты заявляешь, что говоришь с позиции интересов русского народа, то предполагается что ты будешь освещать определенные темы. p.s. в целом я не против обсуждения вопросов истории, науки и экзотерики, Владислава интересно слушать. Но когда происходят определенные события которые напрямую касаются положения русских, ждешь от "РУССКОГО взгляда" их серьезного освещения.
Сергей Вишняков
Согласен, хватит за Владислава цепляться он не вездесущий, у него могут быть свои жизненные интервалы, да он одаренный человек и лидер,очень стабилен, но надо больше таких как он.
Сергей Кузнецов
Однако открывает свой ресурс Готовы стать лидером
Henri Ducard
Молодцы, что освещают фактами, кадрами с места. Уважение таким людям
Игорь ►
Может вы мало общались с чурками. Никаких команд им давать не нужно, это идёт ежедневно со всех сторон. Сейчас просто перешли границу чуть больше чем обычно. Русские терпели очень долго, до того момента пока не стали раздевать их дочерей, да и то пошли поговорить, и их там убили. Так по всей стране, народ терпит постоянно.
Игорь ►
Владислав, перелогиньтесь. Хватит уже.
Maxim Egorov
Может вы мало общались с чурками. Никаких команд им давать не нужно, это идёт ежедневно со всех сторон. Сейчас просто перешли границу чуть больше чем обычно. Русские терпели очень долго, до того момента пока не стали раздевать их дочерей, да и то пошли поговорить, и их там убили. Так по всей стране, народ терпит постоянно.
Lester Leyt
Докладывай, малыш, что ты там наработал. По пунктам.
Lester Leyt
Пан Павловский личность, ты же - полное ..... и ничтожество. Не суетись понапрасну, не тужься казаться значительным - пустое. ты - господин никто, но смердишь, как бес.
Алексей Ф
Как только появится такая дружина, ее членов сразу упакуют как "экстремисткое сообщество". Власти могут санкционировать только ряженых клоунов, которые могут потешно "бороться" с геями, "бандеровцами" и "пятой колонной".
Дмитрий Браунинг
Да что вы говорите?! и для кого же он просветительский? Может для Готов?! Вот ведь странная штука, темы: украины, леваков, либералов, запада и прочей ихотерики - это значит можно, команда подать голос есть, а вот темы связанные, напрямую с русскими в РФ, почему-то замалчиваются. Как так то?
Пан Павловский личность, ты же - полное ..... и ничтожество. Не суетись понапрасну, не тужься казаться значительным - пустое. ты - господин никто, но смердишь, как бес.
Дмитрий Браунинг
И с парадоксами желательно все огнестрелы.
Дмитрий Браунинг
Любая попытка русских самоорганизоваться да еще и с оружием даже легальным ничем хорошим обычно не заканчивается - внедряют провокаторов и ждут момента чтобы припаять 282.1.
Дмитрий Браунинг
Братья-близнецы, молокане наверное
Алексей Ф
Любая попытка русских самоорганизоваться да еще и с оружием даже легальным ничем хорошим обычно не заканчивается - внедряют провокаторов и ждут момента чтобы припаять 282.1.
Lester Leyt
Лопнул фурункул... таких не берут в космонавты. Хвост не потеряй, за утрату оч. строго спросят. Напялят твою шкурку на барабан и будешь такт отбивать на плацу в полковом оркестре - на левом фланге. незавидная судьба.
Дмитрий Браунинг
Во многом согласен, знаком с их методами, но нужно что-то делать.
Dexter
Дальше больше, тут важно свежую голову и здравый подход, думаю самое время пересмотреть основные постулаты русского движения, потому что в скором времени их придётся обьяснять на пальцах всё чаще.
Lester Leyt
Не надо выдумывать и искажать. Клесов говорил, что таджики относятся к арийской гаплогруппе. Но пути разошлись более чем давно.
Игорь ►
Дальше больше, тут важно свежую голову и здравый подход, думаю самое время пересмотреть основные постулаты русского движения, потому что в скором времени их придётся обьяснять на пальцах всё чаще.
Lester Leyt
Русских в РФ и так большинство. При желания могут всех шапками закидать, провалить любые инициативы местных властей. Если русских лупят все кому не лень, это проблема самих русских. Никакая самоорганизация им не поможет.
Лопнул фурункул... таких не берут в космонавты. Хвост не потеряй, за утрату оч. строго спросят. Напялят твою шкурку на барабан и будешь такт отбивать на плацу в полковом оркестре - на левом фланге. незавидная судьба.
Роман Котов
беспредел это плохо, а при таком подходе он может случится ... мне интересно сразу как бы евреи поступили? Табор это вещь сама в себе, ни когда оттуда ни каких преступников не вытащить, 200 цыган было, повязали 3-х стрелочников, которых сами бароны там и определили "пострадать за други своя!", которые явно на зоне как у себя дома, старичков каких то инвалидных хромающих показали ... смешно... а это у реальных виновников вызовет лишь злобу и сорвет крышу от безнаказанности, что приведет к дальнейшим еще худшим последствиям! а как бы евреи поступили? с палестинцами же есть примеры... нагнали бы ОМОНа в табор, если кто сопротивлялся бы дали по шее, повязали бы всех местных баронов, под любыми предлогами, на долго! в обмен на всех реальных зачинщиков, можно было бы кое кого и отпустить, но не всех ... а вязали бы, с конфискацией имущества ... обыскали бы дома, с собаками, на наркату ... все дома! где находили бы наркотики, тоже всех вязали, с конфискацией, деньги это обязательный пункт, его все хорошо всегда воспринимают! потребовали бы документы, на землю, на дома ... где есть к чему придраться, бульдозерами сравняли бы ... затем собрали бы всех оставшихся старейшин ... и предупредили, чтоб жили мирно ... иначе будет хуже ... уверяю вас, в районе бы наступила полная дружба народов! с совместными праздниками еще...
Lester Leyt
Ты так глобально мыслишь, дружок, спустись на землю! Про кипишь в Пензенской области читал?
Роман Котов
Про журналюгу осветили. че ж вам еще надо?))
Роман Котов
а че. заходишь на почту а тебе там руку вскидывают в знак приветствия. неплохо)).
Роман Котов
а рога где? без рогов не мальцев))
Андерсен
И с парадоксами желательно все огнестрелы.
Алексей Огородников
Конфликт в Пензе не первый, ровно как и корень проблемы таких конфликтов не в цыганах или еще ком-то. Думаю все слушатели АРИ это понимают. АРИ, вместе с нами со слушателями, как раз, и занимается поиском корня проблемы и решения главного вопроса - национального вопроса. Но, тем не менее, считаю, что необходимо было осветить это, затрагивающее душу любого русского человека, событие, хотя бы заикнуться об этом. Душа от таких событий просто опустошается и сознание отказывается воспринимать, какую-либо информацию, кроме той, которая важна для души. Спустя 2-е суток сознание начинает потихоньку возвращаться, начинаешь думать или это событие стихийное или кому то оно было нужно. Конечно, рефлексируя на какое либо событие мы рискуем стать куклами в руках тех, манипуляторов кто его создал. Но, тем не менее, я считаю, что рефлекс самосохранения народа - это очень правильный рефлекс. И думать, когда тебя убивают не нужно, нужно думать до, а когда тебя убивают нужно выживать всеми возможными способами.
Андерсен
Братья-близнецы, молокане наверное
Maxim Egorov
У русских есть своя земля (Русь) это дом. Приводить чужаков в свой дом это грех. Защищать свой дом нужно любыми способами, не получается по закону, значит нужно по беспределу. Вот и вся философия, всё просто.
Валерий Иркитов
беспредел это плохо, а при таком подходе он может случится ... мне интересно сразу как бы евреи поступили? Табор это вещь сама в себе, ни когда оттуда ни каких преступников не вытащить, 200 цыган было, повязали 3-х стрелочников, которых сами бароны там и определили "пострадать за други своя!", которые явно на зоне как у себя дома, старичков каких то инвалидных хромающих показали ... смешно... а это у реальных виновников вызовет лишь злобу и сорвет крышу от безнаказанности, что приведет к дальнейшим еще худшим последствиям! а как бы евреи поступили? с палестинцами же есть примеры... нагнали бы ОМОНа в табор, если кто сопротивлялся бы дали по шее, повязали бы всех местных баронов, под любыми предлогами, на долго! в обмен на всех реальных зачинщиков, можно было бы кое кого и отпустить, но не всех ... а вязали бы, с конфискацией имущества ... обыскали бы дома, с собаками, на наркату ... все дома! где находили бы наркотики, тоже всех вязали, с конфискацией, деньги это обязательный пункт, его все хорошо всегда воспринимают! потребовали бы документы, на землю, на дома ... где есть к чему придраться, бульдозерами сравняли бы ... затем собрали бы всех оставшихся старейшин ... и предупредили, чтоб жили мирно ... иначе будет хуже ... уверяю вас, в районе бы наступила полная дружба народов! с совместными праздниками еще...
Lester Leyt
не ко мне вопрос, задайте его им... наверное потому что не русская, а расеянская...
Валерий Иркитов
не ко мне вопрос, задайте его им... наверное потому что не русская, а расеянская...
Владислав
Не надо выдумывать и искажать. Клесов говорил, что таджики относятся к арийской гаплогруппе. Но пути разошлись более чем давно.
Андерсен
Чувства атрофировались в Душе давно, не из за этих последних событий, нужно чётко это понимать. Есть много подводных опасных камней в этой бурной реке времени. А значит нужно следить за каждым словом и предоставлением информации по событиям во время, а не иглопрокалывание трещать с поляками с их генетикой. Так что не стоит себя утруждать в искренних публичных оправданиях, частного характера. Сейчас нужно устраивать поиски "альтруистов" этих намеренных и опасных событий, пока Сирия официально не пала.......
Юрий Рыков
Власть может только самоликвидироваться отдав пакет административных рычагов управления и всю базу архивов начиная с царской охранки Русским людям, только в этом случае эта шумерско-кремлёвская ОПГ, cможет мирно дожить до старости в поселениях. Вот и вся философия!!!
Константин Алланд
Точно, как будто в в 2008-2012 все вернулось.А потому что ничего и не менялось, просто замусолили все это Украиной. Придурки и провокаторы, дрючба народов, многонационалия в "правовом поле".Братья и сестры для шумерской федерации это всякие цыгане , прочие армяне и тожероссияне.Все по прежнему.
Дмитрий Браунинг
Совет вам и другим кто так же мыслит, искорените в себе психологию раболепия, самобичевания и позицию - пусть хоть жопу трахнут, но лишь бы войны не было. Ни кто вам ничего не отдаст просто так, за все нужно боротся, тем более власть. В США "демократия" тоже не c потолка взялась, люди отстаивали свои права и землю с оружием. Право на оружие Влечение американцев к огнестрельному оружию еще более глубоко и сильно, чем просто стремление к самообороне. Право на то, чтобы народное ополчение имело право вооружаться, прописано во Второй поправке к американской Конституции, которая является частью Билля о правах. Поэтому для некоторой части американского населения огнестрельное оружие – потенциальный способ обороняться «от государственного произвола и тирании».
Роман Котов
для начала русским надо объяснить что люди делятся по национальному признаку. и что одна нация не должна совместно проживать с другой. У нас пока люди даже этого не понимают.
Роман Котов
ну не знаю не знаю. если бы палестинцы содержали бы верхушку евреев. их управленцев. возможно евреи евреев бы мочили)).
Роман Котов
Лично я считаю что таких событий должно быть больше. Ибо русского человека надо будить и трясти за шкирку. А то он лежит со слюной из о рта и смотрит новости по 1ому каналу. И еще надеется что кто-то решит все его проблемы, а он и дальше будет ничего не делать.
Maxim Egorov
Пока непонятно на сколько правда, вроде начали сжигать цыганские дома. https://www.youtube.com/watch?v=QXrgUhr8bXs
Серёга Ларюшкин
Ну не кремлёвская армия актёров, это точно.
Андерсен
У власти не хватит ума принять это - вполне разумное решение. Власть РФии безумна - факт медицинский.
Maxim Egorov
Они живут по понятиям, так ясно гражданин хороший? Большая слабость русских..., в детской наивности. Не просто же главный редактор говорил: - "Да что с ними разговаривать, они же как дети малые., приводя пример из разговоров силовых ведомств фсб. А до этого Я слышал в лекциях из РНЕ, первой партийной.
Константин Алланд
Можно посмотреть где населению чернобыльский платят.Например ленобласть
Алексей Огородников
Теперь чурки будут пытаться кого-нибудь убить в Чемодановке в отместку за дом барона а потом пойдёт по всей стране если у них получится. На месте ФСБэшников я бы теперь постоянно патрулировал Чемодановку и Пензу. Чуркам то не объяснишь это русским можно по ушам ездить.
Андерсен
Они живут по понятиям, так ясно гражданин хороший? Большая слабость русских..., в детской наивности. Не просто же главный редактор говорил: - "Да что с ними разговаривать, они же как дети малые., приводя пример из разговоров силовых ведомств фсб. А до этого Я слышал в лекциях из РНЕ, первой партийной.
Maxim Egorov
Вся рф сейчас это ядерная помойка . На Дальнем Востоке собираются строить под Владивостоком ядерный могильник для хранения ядерных отходов из Японии. Вернее уже построили. Это только то, что стало известным. Порт Находка заражен, это совершенно достоверно. Не зря и в Хабаровске построили онкоцентр. Хотя на АРИ как-то прошла вскользь информация, что радиация чуть ли не на пользу идет из-за какой-то трансмутации, пока видно обратное.Вспышки онкологии. Или я чего то не понял.
Константин Алланд
Вся рф сейчас это ядерная помойка . На Дальнем Востоке собираются строить под Владивостоком ядерный могильник для хранения ядерных отходов из Японии. Вернее уже построили. Это только то, что стало известным. Порт Находка заражен, это совершенно достоверно. Не зря и в Хабаровске построили онкоцентр. Хотя на АРИ как-то прошла вскользь информация, что радиация чуть ли не на пользу идет из-за какой-то трансмутации, пока видно обратное.Вспышки онкологии. Или я чего то не понял.
Юрий Рыков
Протри моск свой и не называй ОПГ, - власть.
Юрий Рыков
ну а я о чем пишу?
Андерсен
Протри моск свой и не называй ОПГ, - власть.
Maxim Egorov
Уже в новостях https://lenta.ru/news/2019/06/16/pozhar/
Никакая власть не обеспечит безопасность людям. Нужно думать о самоообороне и ведении боевых действий против цыган. Балоболы в погонах и губернатор способны только воздух испортить и стариков на митинге скрутить.Если люди встанут, они растворяться в пространстве. Вместе с цыганами и прочей мразью.
Maxim Egorov
Теперь чурки будут пытаться кого-нибудь убить в Чемодановке в отместку за дом барона а потом пойдёт по всей стране если у них получится. На месте ФСБэшников я бы теперь постоянно патрулировал Чемодановку и Пензу. Чуркам то не объяснишь это русским можно по ушам ездить.
Серёга Ларюшкин
Быстрее весь табор закатают для внегласного-наглядного примера, главные уголовники, что бы погасить точку кипения в конденсаторе.
Сергей Кузнецов
Можно посмотреть где населению чернобыльский платят.Например ленобласть
Юрий Рыков
не мое (https://www.facebook.com/100004774398592/posts/1289279341241200/) - покушение на Изнасилование (ст.131) а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 3. Проведения неотложных следственных, а также оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление в деяниях нападавших признаков ст. 210 УК РФ - Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Создание преступного сообщества (преступной организации) либо руководство - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет... Участие в преступном сообществе (преступной организации) - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет... 4. Начала прокурорских проверок (с привлечением ССБ МВД, а также ФСБ), направленных на выявление в действиях (бездействии) чиновников села Чемодановка, признаков должностных преступлений, а также преступлений коррупционной направленности, вытекающих из возможных преступных связей с цыганским этнокриминалом. 5. Взятых под стражу этнобандитов-погромщиков, а также лидеров цыганских ОПГ в количестве не менее 200 человек (в погроме участвовало более 200 бандитов).
Юрий Рыков
не мое (https://www.facebook.com/100004774398592/posts/1289279341241200/) - покушение на Изнасилование (ст.131) а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 3. Проведения неотложных следственных, а также оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление в деяниях нападавших признаков ст. 210 УК РФ - Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Создание преступного сообщества (преступной организации) либо руководство - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет... Участие в преступном сообществе (преступной организации) - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет... 4. Начала прокурорских проверок (с привлечением ССБ МВД, а также ФСБ), направленных на выявление в действиях (бездействии) чиновников села Чемодановка, признаков должностных преступлений, а также преступлений коррупционной направленности, вытекающих из возможных преступных связей с цыганским этнокриминалом. 5. Взятых под стражу этнобандитов-погромщиков, а также лидеров цыганских ОПГ в количестве не менее 200 человек (в погроме участвовало более 200 бандитов).
Юрий Рыков
И какие выводы из перечисленного ты лично сделал?
Lester Leyt
И какие выводы из перечисленного ты лично сделал?
Серёга Ларюшкин
Россиянка убила мужчину за замечание о брошенном мусоре 23-летняя жительница Саратова подозревается в убийстве мужчины из-за замечания о брошенном ею мусоре. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Опять неопределённые россиянки с ножами в деле фигурируют. И комментарии закрыты для этой статьи.
Андерсен
Этой сучке Из Ватикана писали что, "стопроцентно будут проверяться на наличие заказчиков" ? Спусковой заказной крючок нажат - давно пора понять!
Андерсен
разумовский технарь своей писанины.
Oleg Krotko
https://www.youtube.com/watch?v=utVUBJxNFqo Предсказание шамана идущего из Якутии в Москву освобождать Россию от зла.
Леонид Стгромов
Чемодановка классика действительности, в моей юности с другим народами были такие стычки, тогда СМИнеосвещали это, поведение органов МВД было такое же
Andrey Gordeev
Проблема не только в территории. Вот чудесный приказ о переработке мяса зараженного скота (не знаю фэйк или нет, похоже на правду, в стиле совка):
сергей м.
Равенство,братство, многонационалия в голове этого шамана. Тот случай, когда чух вдруг против мутина.
Игорь ►
Правильно писали, власть как аморфная химера приспосабливается к условиям и вырабатывает решения, сломать такую систему можно многозадачностью, волной событий.
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа