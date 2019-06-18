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Веер событий и их суть
Веер событий и их суть
18/06/2019 01:27
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Уралец
Слушаю Вашу передачу и читаю материалы с 16 лет, теперь мне 27. Спасибо, что помогли понять кто я, откуда и куда идти
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