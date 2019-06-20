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Боинг JIT MH17: Доказательства не имеют значения
Боинг JIT MH17: Доказательства не имеют значения
20/06/2019 01:13
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Обсуждение
Как это оно, родину то продавать? Сидите здесь кучкой, плюсуете друг друга, чтоб создать иллюзию поддержки или напротив. Кстати, такую фразу ты уже писал, только не мне;)
Артём Белов
памятливый.
А то... Не понятно, какие идиоты тебя поддержали, нормальные люди бы не плюсанули, тут либо идиоты либо на зарплате.
Артём Белов
дубль идиот... "есть, товарищ майор".
ты на задании - работай.
Артём Белов
Уральские. Суровые ребята - уважаю.
спалился.
Артём Белов
не знаешь куда Кукарек Фантазёрыч ушёл?
ну ведь тоже палишся;) Вскукарек Фантазёрыч это твой начальник или подчинённый?
Артём Белов
полный идиот.
Нельзя так о близких тебе людях.
Артём Белов
шаблон. неуд.
написал чудило, который по случаю и без, вставляет одну и туже фразу про Петросяна.
Артём Белов
многословен. минус.
аваааааааааааааааааааааааааааа
Артём Белов
очень сомневаюсь.
Возможно.
дубль идиот... "есть, товарищ майор".
Артём Белов
Пожалуйста.
Артём Белов
Возможно.
Sergey Glazunov
Лестеру под хвост Вошёл?
Lester Leyt
Встречаются два пидора: - Ну, как жизнь? - Ой, что ты, такая любовь, такая любовь... - посрать некогда.
Sergey Glazunov
Хорошо, но я вечером тут не буду. Пока на работе выхожу, как вечер, там дел много дома.
Олег Анатольевич
Oдин пидар про другого: -Да он пидарас. -Что,денег должен? -Нет,в хорошем смысле слова
Артём Белов
123ав ав а в
Олег Анатольевич
Олежек, ты и на том сайте (Движение Новороссия) надоел всем изрядно. Иди работай. Насколько я слышал, у тебя работа всегда есть. В морге нет выходных для работников печей. Не смущай тут людей. Иди работай. Или смени работу, твой юмор работника где людей в печи сжигают не нравится никому.
считаешь до трёх?
Владимир Кутиков
Oдин пидар про другого: -Да он пидарас. -Что,денег должен? -Нет,в хорошем смысле слова
Sergey Glazunov
Салага, дедушка уже на пенсии почевает! А ты, как я помню, каким то чертежником представлялся, так иди и черти куи на заборах- Тунеядец
Олег Анатольевич
Дедушка, а дедушка, может уже вернёшься? Дом престарелых тебя уже заждался. Не заставляй нянечек ждать. Тебя уже ждёт обед, утка и люлька. Ну и ночная подработка печником. Как ты за Лестером всё бегаешь, не красиво это. И ещё тут людей сманиваешь. И многие "ведутся" очень странно даже. Вот Крутиков даже, не зная кто ты, и тот повёлся. Не надо людей вводить в заблуждения Олег Анатольевич!
Гринго
спасибо.
Lester Leyt
Со временем мы можем подробно поговорить на эту тему.
я просто любуюсь на наши рубахи, до чего хороши!
Олег Анатольевич
пздц, Олег, реально стоит вырубить очко этому выродку
Smailey Face
лапти да, прикольно, но у меня дед помер, который умел их плести, я до сих сильно жалею, что не перенял это мастерство, это реально мастерство, жалею, что не поносил лапти, но в остальном, многое перенял от него, в том числе, просто ненасытную любовь к Родине, когда он говорил, что им приказывали рыть протитанковые траншеи не там, где явно пойдут танки, а в другом месте, он говорил, я РЫЛ
Smailey Face
пздц, Олег, реально стоит вырубить очко этому выродку
Алексей Огородников
Я не смотрел, смотрели в офисе, я затыкал уши как мог)
Smailey Face
пендосы работали и там и там. Там если кто начнёт Третью Мировую, того и в минус, в этом капкан, а каклы думают, что начнётся с них
Smailey Face
выясняется вообще от слова ЯСНО, а не от хуй пойми что! тем более что так и было пробирка нос терези мэй
Kuzja
- Не пора ли России через референдумы вернуть все территории бывшего СССР? - (с) Начал нетрадиционно, закончил очень оригинально). Редкостно алогичный бред. Но строго по "Голгофа" Любимова.
maks solo
https://vk.com/feed?z=video-63683472_456240862%2Fb16aa251f9e8086fa6%2Fpl_post_-63683472_1179315
Smailey Face
Не забудем, что та же Голландия арестовала Скифскую золотую коллекцию. Это просто одна из стран марионеток ЕС, даже Малайзия на этом фоне выглядит форпостом независимости, когда заявила о недоверии выводам следствия. Это какой-то пик лжи
актуально
Lester Leyt
Опять путаешься в своих яицах. Это выгодно западным закрытым структурам, о которых тебе ничего неизвестно как и многим писарям кремлёвским. Сейчас настаёт в год Лани расстановка очевидных вещей, эта расстановка и тебя коснётся как рука смерти.
Андерсен
Путаешься в своих яйцах- ты. Это выгодно россиянским структурам с целью дискредитации противника перед мировым сообществом. "Ничего неизвестно". Свою туфту прогоняй в другом месте. "Год Лани". Ты на элементарный вопрос не можешь ответить, а а лезешь с замечаниями. Птица долбоеб по кличке дятел!
Arcadiy Y. Polyakov
кто-то точно? а может обе персоны имеют бесов? просто у Зеленского бесы сильнее. Да и у отца Меркельши Алоизыча тоже был такой же тик, который усилился под конец ВВ, чем не доказательство чья она дочь? Да и как с такой психосоматикой можно занимать такой пост главы государства по сути. Получается право на управление транспортом нельзя, а право на управление государством можно? В дурку её после такого и всех её избирателей.
Lester Leyt
Хуеплёт, ты определился кто ты есть, к какому гондонарию относишься?
Владимир Павловский
как вычисляется кто стрельнул даже немчура не ошиблась. "при таких миллиардах на счету можно не только пукнуть .но и нас..ть на вся и на всё". https://www.youtube.com/watch?v=YUnB1cS5rK4 https://www.youtube.com/watch?v=s5pMASPF7LI
Arcadiy Y. Polyakov
ВК не может быть и речи об упрощённом порядке для получения гражданства РФ, потому что идут проверки так называемых граждан, причины отказа или не получения гражданства РФ. В основном они сами выехали или вывезли их родители. Продавали своё имущество, финансировали вражеские иностранные государства, а как иначе? За это всё есть статьи в ук СССР, вот пусть сперва ответят по УК СССР. А некоторых сам СССР посылал и они там остались после развала. К РФ они ни какого отношения не имеют. Вообще надо разобраться с РФ, что за образование такое? армянам и прочим за бабки можно, а русским нельзя. Я регистрировал армян на своей жил площади в УФМС и работник заявил о приобретении гражданства. Не получении, а приобретении. "Когда гражданство приобрели?" был задан вопрос...
Влад Шевченко
На самом деле сейчас любая страна в современном мире является многонациональной, любая, ведь даже в мононациональной Японии проживает больше одной национальности, а в Эрец-Исраэль евреев даже чуть меньше чем русских в РФ, а арабов с гражданством уже более 20% и они превосходно себя чувствуют не испытывая никаких ограничений или ущемлений. Вопрос лишь в правах и статусе главного государствообразующего этноса, или они есть или их нет, а демагогия про "многонационалию" она идет со времен Совдепа и их преемники россиянцы следуют ровно тому же. Иначе возникнет много вопросов и терок. А им это ненужно по понятным причинам. Разговоры про автономию или отдельную республику в РФ для русских бесперспективны. Когда русские будут не овощами-терпилами а организованной силой и будут что-то решать на своей земле, все эти решения-полумеры-подачки отпадут сами собой. Власть будет считаться по-настоящему с интересами большинства или будет и должна быть раздавлена и замещена.
Алексей Огородников
А как вообще договариваются, в семье, в коллективе, в мире? Иногда договариваются, иногда дерутся. Речь не о том, для представления наших интересов, нам нужно своё государственное образование. РФ этого не может, поскольку и по конституции и по факту является многонациональной. Как Вы представляете себе представление русских интересов в Чечне, кто, точнее какое государственное образование должно их отстаивать? Многонациональная РФ? Если мы говорим, что у каждого народа должен быть свой дом, то этот дом должен быть и у русских, а не так, что у некоторых народов этот дом есть, а всё остальное - колхозное.
Олег Анатольевич
Каким же надо быть недалёким человеком, что чужое мнение воспринимать как работу на западные спецслужбы, но при этом не понимать и не видеть очевидного, а именно, что самые главные и реальные русофобы, работают в кремле. Поэтому именно им я не доверяю больше всего... Как не печельно, но боинг сбили наши. Самый главный русофоб в России, это ВВП.
Алексей Огородников
Больше понравилось. "Пора вернуть эту землю себе".
Рустем Бохани
актуально
Влад Шевченко
А как вообще договариваются, в семье, в коллективе, в мире? Иногда договариваются, иногда дерутся. Речь не о том, для представления наших интересов, нам нужно своё государственное образование. РФ этого не может, поскольку и по конституции и по факту является многонациональной. Как Вы представляете себе представление русских интересов в Чечне, кто, точнее какое государственное образование должно их отстаивать? Многонациональная РФ? Если мы говорим, что у каждого народа должен быть свой дом, то этот дом должен быть и у русских, а не так, что у некоторых народов этот дом есть, а всё остальное - колхозное.
Алексей Огородников
Какая может быть национальная идея у многонационального государства? Нельзя объединить национальные идеи разных народов, они могут быть схожими, могут быть найдены компромиссы. Но для того чтобы определиться с этими интересами, нужно чтобы были структуры которые бы их выражали. У некоторых народов в РФ такие структуры есть, у русских, кроме этого ресурса, нет. Поэтому я и говорю о том, что русским нужно соответствующее государственное образование.
Алексей Ф
Почему никто не говорит о третьем варианте - ведь дискредитировать ополченье возможно быть выгодно и кремляди, которая боялась что пожар перекинется и на ШФ? Ведь русская революция их пугает гораздо больше, чем смешные западные санкции. А тут - выставили террористами и получили оправдание, если завтра придется их жестко мочить. Возможно, это совместная спецоперация кремлевских и западных кукловодов?
Андерсен
Хуеплёт, ты определился кто ты есть, к какому гондонарию относишься?
Влад Шевченко
Какая может быть национальная идея у многонационального государства? Нельзя объединить национальные идеи разных народов, они могут быть схожими, могут быть найдены компромиссы. Но для того чтобы определиться с этими интересами, нужно чтобы были структуры которые бы их выражали. У некоторых народов в РФ такие структуры есть, у русских, кроме этого ресурса, нет. Поэтому я и говорю о том, что русским нужно соответствующее государственное образование.
Артём Белов
Ещё скажите, что российских контрактников не было в днр и лнр.
Артём Белов
Каким же надо быть недалёким человеком, что чужое мнение воспринимать как работу на западные спецслужбы, но при этом не понимать и не видеть очевидного, а именно, что самые главные и реальные русофобы, работают в кремле. Поэтому именно им я не доверяю больше всего... Как не печельно, но боинг сбили наши. Самый главный русофоб в России, это ВВП.
Олег Анатольевич
Ваши- это жыдобандеровцы? ИЛИ ЦРУШНЫЕ ПАЦАНЫ?
Артём Белов
Я смотрю, ты ловкий петушок и наверное любитель "золотого дождя", как и твой пахан Лестер - ГлавПетух!
Олег Анатольевич
Ооо кто о чём, а вшивый о бане. Ещё раз, главные русофобы находятся в Москве. (уточняю, речь не о москвичах) Всё та русофобия которая появилась в Мире, появилась благодаря политике кремлёвских русофобов. Они её посеяли, они её и пожнут.
Алексей Огородников
Поэтому я и предлагаю продвигать идею об автономии Руси.
Новороссия напугала Кремль до икоты. Взял главную цитату из вашего поста с минимальной редакцией, потому, что согласен с ней. "это совместная спецоперация кремлевских и западных кукловодов.
Артём Белов
Хватит Кукарекать фантазер, передай Лестеру, пусть чаще подмывается
Влад Шевченко
Поэтому я и предлагаю продвигать идею об автономии Руси.
Олег Анатольевич
Хватит Кукарекать фантазер, передай Лестеру, пусть чаще подмывается
Олег Анатольевич
??? В Таганроге. Или Вы имеете в виду, что в РФ это невозможно? Я понимаю, что при наличии Руси, смысл в РФ почти отсутствует, но я пока нигде не встречал высказываний по поводу автономии Руси. При том, что обосновать крамольность подобных идей, при наличии других автономий, будет сложновато. Ленинградское дело было в 1949г. А сейчас 2019. Если эти идеи поползут по инету, а особенно в свете "Чемодановок", остановить их будет сложновато.
Артём Белов
Олег Анатольевич = Кукарек Фантазёрович.
Алексей Ф
Согласен, в этом ключе необходимо проводить просветительскую работу. Оккупированное население должно знать, что людоеды-большевики и их пахан- агент германского генерального штаба по кличке "ленин" были посажены и удерживались в Смольном, а затем и в дамаскве германской армией и германскими спецслужбами. Восстания крестьян против камуняк подавлялись опять же германскими воинскими частями. Население должно знать, что сегодня в кремле продолжает жировать сакральная теневая власть - это внуки и правнуки тех, кто в 1917 года жрал кокс с водярой вместе с главным бесом большевицкой расиянии ульяновым-бланком. Если 3-5 % населения проникнутся этими жуткими для многих овощей знаниями, дальше эти знания уйдут в народ в былинах и сказаниях. Камунцкая матрица будет разбита окончательно и останется только в головах бесполезных орков и зомби, но они погоды не делают. Уже сегодня многие на подсознании понимают, что "совок" с его спецраспределителем, красной армией, карательными органами, всемирным интернационалом, нищетой никуда не девался, а продолжает творить на Руси мордор и зло. Именно поэтому деградировавшее политбюро через своих наркоманов строчат указы один безумнее другого, в том числе и в сфере борьбы с интернетом.
Serge Rakitin
Мастера узнаешь по почерку, так и американцы работают шаблонно и легко вычисляются по шумихе в подконтрольных СМИ. Ровно за месяц часть ПВО из Донецка в ходе эвакуации из города "забывает" там "Бук". Скорее всего это было некомплектное старье, но неделю все СМИ Украины обмусоливали новость, что у сепаратистов есть теперь серьезные средства ПВО, а широкая общественность впервые услышала слово "Бук", которое было не на слуху в отличие от всяких С-300/400. Ещё через 2 недели, ВВС Украины отправляют на "воздушную разведку" древний Ан-26 - что он мог там разведывать с аппаратурой 1950-х годов, если американцы передавали Киеву актуальные спутниковые снимки в высоком разрешении. Этот Ан очень странно падает - именно падает, а не сбивается, так как процесс был снят десятками людей на смартфоны. Тем не менее сразу выскакивают в телевизор все укро-генералы, резидент и прочая укро-...йня и с пеной у рта кричат, что Ан летел на высоте 10 км и мог быть сбит только "Буком". То есть публике впечатали в мозг мысль, что у ополчения есть "Буки" и они их используют. А ещё через 2 недели появился этот странный чартер, дублирующий недозагруженный регулярный рейс, изменение курса по настоянию Укры, чтобы он проходил аккурат над зоной боев, одетые в дешевую одежду с несрезанными бирками трупы, созданные в один день пустые странички в соцсетях у "жертв" и т.д. А так, конечно. виноват Гиркин - кто же ещё.
Влад Шевченко
??? В Таганроге. Или Вы имеете в виду, что в РФ это невозможно? Я понимаю, что при наличии Руси, смысл в РФ почти отсутствует, но я пока нигде не встречал высказываний по поводу автономии Руси. При том, что обосновать крамольность подобных идей, при наличии других автономий, будет сложновато. Ленинградское дело было в 1949г. А сейчас 2019. Если эти идеи поползут по инету, а особенно в свете "Чемодановок", остановить их будет сложновато.
Артём Белов
Ан-26 упал на 2 недели раньше, есть видеосъемки его падения и как борт покидает экипаж с парашютами. При этом нет никаких следов внешнего поражения. Причем экипаж так ловко свалил, что приземлился аккурат в расположении ВСУ, хотя "сбивать" укро-литак должны были как бы за линией фронта.
Lester Leyt
Это кто кого скинул. С хвоста или с горба. ...Ну и метаморфозы у вас, совдержавников. Уже под заукраинца пилите...
Nikolay Orlov
Владислав абсолютно прав , когда говорит о субъектности русских , действительно по факту официально и юридически русского народа в россиянии нет , как говорится они в списках не значатся. Русские не являются учредителями , акционерами и как следствие выгодополучателями АО РФ . Другие народы , имеющие свои автономии и представительства , то бишь субъектность юридически и законодательно оформили контракт с государством , где отражены их национальные интересы. Такие вопросы о статусе народа решаются в законодательной и юридической плоскостях. Прикольно , к примеру японцам сказать , знаете ребята с завтрашнего дня в Японии вас больше нет , а вместо вас будут какие нибудь совецкие , новая историческая общность понимаешь, как они на это посмотрят ?
Артём Белов
А как де это? Сколько времени было потрачено времени на эту лажу. Леонтьев аж целый выпуск посвятил. https://www.1tv.ru/news/2014-11-14/29049-za_mgnoveniya_do_krusheniya_boinga_pod_donetskom_unikalnyy_kadr_v_analiticheskoy_programme_odnako
Lester Leyt
Что то вы топчитесь на одном месте. Уже какой коммент про то что русские говно. Вы развивайте тему далее. Непонятно, зачем вы пришли на русский ресурс, что вы нам хотите донести?
Serge Rakitin
В репортаже и говорится об ещё одном сбитом, вспоминая первый, сбитый две недели назад. Плюс это https://tyler78.livejournal.com/224494.html Я своими глазами видел этот пост! https://web.archive.org/web/20140717155720/https://vk.com/wall-57424472_7256
Артём Белов
Ну так приятно же поднять свою значимость. Пришла новость о неком упавшем самолете - дык, мы и сбили. Про первый Ан-26 ведь тоже ополченцы говорили, что сбили его, а он был просто уронен украми в заданном районе. Кстати, припоминаю пост в аккаунте Порошенко в Твиттере через то ли 3, то ли 5 минут после падения, где он сразу расставляет все точки над i - сбили "сепаратисты" "Буком". Удивительная осведомленность и оперативность, этот пост, кстати, тоже быстро удалили. Да и напомню, что Запад ввел санкции именно за "боинг", причем сразу - даже официальная комиссия не успела приехать на место катастрофы. По стилю очень напоминает недавно "взорванные иранцами танкеры".
очень сомневаюсь.
Adwize
Правильно, сегодня цыгане это такая же закрытая ОПГ, которая идеально вписывается в современный "блатной" строй РФ.Те же "вайды" на короткой ноге с местной администрацией.
Алексей Ф
Не пиши ерунду. Великое княжество Киевское существовало за несколько веков до российской государственности(1547). Финляндия получила государственность 100 лет назад, она под орех разобьет РФ по всем статьям. Хвастаться надо не древней государственностью, которой еще и нет, а высоким уровнем жизни и свободы граждан, работающими социальными лифтами.
Константин
Маленькое нац государство всегда лучше и эффективней чем большая империя. Но только ребятки вы все должны понимать, что бы что то построить новое, надо сломать старое, по другому никак. А ломать иногда так больно и страшно.
Oleg Larin
Эффектнее, если бы её на "Щене вмерлой" затрясло, а то под Deutschland ueber Alles получилось как-то двусмысленно.
Zloi Ivan
А где вы слышали непотребные слова про украину?
Zloi Ivan
Это не так, Иван. Как верно заметил Владислав, дело не в цыганах. На их месте могут быть любые, например чечены. Тогда бы я упомянул чеченов.
Алексей Ф
Мне кажется, не стоит придавать особого значения случаю с Меркель. Она обычная марионетка, функционер. Если "гарант" будучи по сути такой же марионеткой, стал определенным символом в глазах определенной части недалеких россиян, то она даже таким липовым символом для быдла не является. Обычная чиноша, реализующая установки своих хозяев. Кому она вообще нужна? Ну стало старушке плохо, с кем не бывает? Вспомните Борю-алкаша)
Serge Rakitin
ну или это очень быстрый пляс под любимую песню ))
Кошкин
Это кто кого скинул. С хвоста или с горба. ...Ну и метаморфозы у вас, совдержавников. Уже под заукраинца пилите...
Oleg Larin
Захотела по. По малой нужде.Не ко времени подошёл физиологический процесс Передернуло
Serge Rakitin
Ну так приятно же поднять свою значимость. Пришла новость о неком упавшем самолете - дык, мы и сбили. Про первый Ан-26 ведь тоже ополченцы говорили, что сбили его, а он был просто уронен украми в заданном районе. Кстати, припоминаю пост в аккаунте Порошенко в Твиттере через то ли 3, то ли 5 минут после падения, где он сразу расставляет все точки над i - сбили "сепаратисты" "Буком". Удивительная осведомленность и оперативность, этот пост, кстати, тоже быстро удалили. Да и напомню, что Запад ввел санкции именно за "боинг", причем сразу - даже официальная комиссия не успела приехать на место катастрофы. По стилю очень напоминает недавно "взорванные иранцами танкеры".
Артём Белов
Вы ошибаетесь. У кремлевских как были неплохие отношения со своими западные партнерами так и есть. Никак не видно чтобы они серьезно пытались уронить или тем более уничтожить россиянский режим. Прошли 5 лет со времени введения "санкций" против РФ. Что мы видим? Никаких санкций в ЕС против россиянских олигархов, кегебистов и генералов нет вообще. Показательно, когда глава ГШ РФ, занесенный в списки ЕС, встречается в 2017 году с Олландом и Меркель. Типа, ему въезд в ЕС запрещен, ага. В США что-то вроде каких-то санкций намечается, но все дохло. Siemens открыто поставил газопаровые турбины на ТЭС в Крым. Мерседес открыто и демонстративно строит свой завод в Подмосковье. 300 европейских фирм практически открыто (на уровне обычных соглашений Q&A) помогали РФ строить Керченский мост и развивать крымскую энергетику (всеведущие украинское СБУ и тамошние знатоки ни ухом, ни рылом, естественно). У ЕС была и есть потребность в огромном количестве топлива и тут у них как раз рядом страна-бензоколонка с колониальной администрацией. А все антироссийские и антикремлевские акции, сугубо для того чтобы держать тех под уздой и чтобы сильно о себе не думали лишнего.
узнаёте цитату? как её следует понимать? Сбили не наши (под нашими подразумеваю порядочных, интеллектуальных россиян), а ваши (россияне образца Шариковых (Вы) и Швондероы!
shaub kravchuk
А почему так? Сам Зеленский еще год назад на весь мир называл свою страну проституткой которая "принимает с любой стороны в любых количествах" и попрошайкой, сравнивая с цыганами, которые берут деньги и не отдают https://www.youtube.com/watch?v=afFd7USNlrQ Это "ватная" пропаганда или еще нет? Вы бы лично вышли с плакатом "кокошник наш генетический код" И вообще в РФ такое бывает ? Нет, а Вукраине запросто. Это самая совковая и ватная страна на всем СНГ, где царит культ потсреотизма. Территория У. это как кривое зеркало РФ, где все наоборот или как некая параллельная извращенная реальность. Ватники в Украине - это любые инакомыслящие и любая оппозиция власти, персов типа навального там не существует в принципе, вести антигосударственную деятельность на таком уровне не позволено никому, кто попытается - быстро придут активисты-наци из С14, Нацдружин и т.л. и проломят башку, или мгновенно возьмет за задницу СБУ это само собой разумеется. А тот же "пророссийский" Медведчук себя позиционирует как "националист", а Бойко как патриот. Иначе нельзя. Понимаете ли, в России, патриотизм давно зашквар, народ власть не любит, а пресловутые скрепы медвепутов высмеивают даже ленивые, но на территории У. как в параллельной извращенной реальности все обстоит ровно наоборот. Уберите шароварно-вышиватные и сальные скрепы и вся эта большевистская конструкция просто развалится в один момент. Вот недавно в Харькове был установлен очередной дебильный рекорд по массовому исполнению гопака- и вся Украина искренне радовалась. https://strana.ua/news/202322-v-kharkove-ustanovili-rekord-po-massovomu-ispolneniju-hopaka.html И каждый месяц там пытаются установить очередной рекорд типа вылепки самого большого трызуба из сала. Вот они настоящие скрепы, и три четверти населения это поддерживают. В России же настоящий рейтинг ..утина давно колеблется в пределах от 15 до 20%. А это в свою очередь показывает настоящее количество тупоголовых ватников.
Сергей Кузнецов
Захотела по. По малой нужде.Не ко времени подошёл физиологический процесс Передернуло
Артём Белов
(под нашими подразумеваю порядочных, интеллектуальных россиян) этот акцент в скобках заставил и меня задуматься.
Sergey Glazunov
Дедушка, а дедушка, может уже вернёшься? Дом престарелых тебя уже заждался. Не заставляй нянечек ждать. Тебя уже ждёт обед, утка и люлька. Ну и ночная подработка печником. Как ты за Лестером всё бегаешь, не красиво это. И ещё тут людей сманиваешь. И многие "ведутся" очень странно даже. Вот Крутиков даже, не зная кто ты, и тот повёлся. Не надо людей вводить в заблуждения Олег Анатольевич!
shaub kravchuk
Вы ошибаетесь. У кремлевских как были неплохие отношения со своими западные партнерами так и есть. Никак не видно чтобы они серьезно пытались уронить или тем более уничтожить россиянский режим. Прошли 5 лет со времени введения "санкций" против РФ. Что мы видим? Никаких санкций в ЕС против россиянских олигархов, кегебистов и генералов нет вообще. Показательно, когда глава ГШ РФ, занесенный в списки ЕС, встречается в 2017 году с Олландом и Меркель. Типа, ему въезд в ЕС запрещен, ага. В США что-то вроде каких-то санкций намечается, но все дохло. Siemens открыто поставил газопаровые турбины на ТЭС в Крым. Мерседес открыто и демонстративно строит свой завод в Подмосковье. 300 европейских фирм практически открыто (на уровне обычных соглашений Q&A) помогали РФ строить Керченский мост и развивать крымскую энергетику (всеведущие украинское СБУ и тамошние знатоки ни ухом, ни рылом, естественно). У ЕС была и есть потребность в огромном количестве топлива и тут у них как раз рядом страна-бензоколонка с колониальной администрацией. А все антироссийские и антикремлевские акции, сугубо для того чтобы держать тех под уздой и чтобы сильно о себе не думали лишнего.
(под нашими подразумеваю порядочных, интеллектуальных россиян) этот акцент в скобках заставил и меня задуматься.
сергей м.
Совсем уж на Земле дела плохо пошли.
Олег Анатольевич
Не пиши глупости. Лестер есть Лестер. И свою писанину резко удаляешь, когда попадаешься на вранье. Повторяю, не бегай с сайта на сайт за Лестером и другими. Не красит это и к тому же пожилого человека, такого как ты.
Степан Степанов
Согласен, в этом ключе необходимо проводить просветительскую работу. Оккупированное население должно знать, что людоеды-большевики и их пахан- агент германского генерального штаба по кличке "ленин" были посажены и удерживались в Смольном, а затем и в дамаскве германской армией и германскими спецслужбами. Восстания крестьян против камуняк подавлялись опять же германскими воинскими частями. Население должно знать, что сегодня в кремле продолжает жировать сакральная теневая власть - это внуки и правнуки тех, кто в 1917 года жрал кокс с водярой вместе с главным бесом большевицкой расиянии ульяновым-бланком. Если 3-5 % населения проникнутся этими жуткими для многих овощей знаниями, дальше эти знания уйдут в народ в былинах и сказаниях. Камунцкая матрица будет разбита окончательно и останется только в головах бесполезных орков и зомби, но они погоды не делают. Уже сегодня многие на подсознании понимают, что "совок" с его спецраспределителем, красной армией, карательными органами, всемирным интернационалом, нищетой никуда не девался, а продолжает творить на Руси мордор и зло. Именно поэтому деградировавшее политбюро через своих наркоманов строчат указы один безумнее другого, в том числе и в сфере борьбы с интернетом.
Maxim Egorov
Что то вы топчитесь на одном месте. Уже какой коммент про то что русские говно. Вы развивайте тему далее. Непонятно, зачем вы пришли на русский ресурс, что вы нам хотите донести?
Олег Анатольевич
Это Дерьмо-" лестер " только и пасется на Русских ресурсах-" работа" у него такая и "работает" уже давно, я его четыре года знаю
Эйнар Счастливый
+100500
shaub kravchuk
На самом деле сейчас любая страна в современном мире является многонациональной, любая, ведь даже в мононациональной Японии проживает больше одной национальности, а в Эрец-Исраэль евреев даже чуть меньше чем русских в РФ, а арабов с гражданством уже более 20% и они превосходно себя чувствуют не испытывая никаких ограничений или ущемлений. Вопрос лишь в правах и статусе главного государствообразующего этноса, или они есть или их нет, а демагогия про "многонационалию" она идет со времен Совдепа и их преемники россиянцы следуют ровно тому же. Иначе возникнет много вопросов и терок. А им это ненужно по понятным причинам. Разговоры про автономию или отдельную республику в РФ для русских бесперспективны. Когда русские будут не овощами-терпилами а организованной силой и будут что-то решать на своей земле, все эти решения-полумеры-подачки отпадут сами собой. Власть будет считаться по-настоящему с интересами большинства или будет и должна быть раздавлена и замещена.
Влад Шевченко
Иранцы сбили в нейтральных водах американский БПЛА MQ-4C, он вроде дорогущий спасу нет. Причём в отличие от подорванных танкеров с невнятными фото, о уничтожении БПЛА заявил Иран, а США подтвердили. Правда Иран утверждает, что он находился в воздушном пространстве Ирана, возможно что он начал считать Ормузский залив своим. https://topwar.ru/159255-v-pentagone-priznali-poterju-bpla-mq-4c-triton-nad-ormuzskim-prolivom.html
Sergey Glazunov
Не пиши глупости. Лестер есть Лестер. И свою писанину резко удаляешь, когда попадаешься на вранье. Повторяю, не бегай с сайта на сайт за Лестером и другими. Не красит это и к тому же пожилого человека, такого как ты.
Артём Белов
Дык имеено за это кремлядь и ненавижу и радуюсь любым их унижениям и неудачам. Так как они в абсолютном большинстве, выходцы из самой России, работают не на её благо, а на благо своих карманов. При это они сами понимают, кем они являются на мировой арене ("колхозники"). Вид у них постоянно жалкий, даже когда они внутренние проблемы обсуждают. Не думаю, что противостояния нет совсем, оно определёно есть. Считаю, что эволюция в данному случае должна производиться исключительно умами, руками и сердцами жителей РФ. А этот режим они обрушить и не могут, они могут его только ослабить внутри той среды где этот режим обитает. Народа недовольного всё больше и больше, режим обрушить может только народ. На Украине обрушили, большинство россиян смеялось, что "кастрюлеголовые" там скачут, хотите как на Украине, но украинцы оказались сильнее духом, чем россияне, россиян унижает и унижает собственное правительство, но россияне думают об Украине, загнивании Европы и госдолге США, при этом их, их собственные проблемы не интересуют! Они живут телевизионными проблемами других стран, но при этом большинство из них не может себе позволить путешествие в любую из стран Европы. То есть критически мыслить не умеют и не хотят, даже снять розовые очки они не в состоянии по той причине, что они не догадываются, что розовые очки на них есть.
Дмитрий Браунинг
Никогда не слушал и не слушаю россиянские радиостанции. Новости и анализ событий получаю из разных источников, в том числе АРИ. Ты мне своих друзей не подкладывай, Браунинг, я ведь и ударить могу.
Дмитрий Браунинг
Нужно его деанонить и на бутылку насадить.
Олег Анатольевич
Олег Анатольевич
Олег Анатольевич
Кошкин
А как же Ваша совецкая родина и горн с барабаном? Вы же рождённый в СССР, а теперь против его правопреемницы? ..."Нет пределов акробатике коммунистов", как говорил великий Солж.
shaub kravchuk
Я просмотрел Иранские СМИ ни чего об этом не говорят
Степан Степанов
Скорее всего, один или несколько из высокопосаженных бесов были куплены и отработали все по нужному Западу сценарию. Мол, давайте пока помолчим, а потом как выложим всю правду-матку и пускай им стыдно станет. Тем более те, кто не в теме, были уверены все, что не они запускали по цели "Бук", они же наивные как дети там в камунизме становятся, им же наркотики не подкидывают, они могут их свободно носить и никто им слова не скажет. Товарищи вне темы давно потеряли берега, находились в уверенности, что они самые умные, только они могут вымазать грязью любого, но с ними так поступить не смогут- они же жители пика камунизма, забываясь, что на Западе они обычное камуняцкое быдло и прислуга, в то время как товарищи "в теме" действовали согласно полученных инструкций. Упустили время, УМЫШЛЕННО ПЕРЕДАЛИ ОБЛОМКИ САМОЛЕТА, когда любому мусару известно определение "по горячим следам". Через пердящие останкинские головы умышленно запустили несколько дез, которые были разбиты и высмеяны. Не для кого не секрет, что предателей в кремле-можно любого хватать, не ошибешься, вообщем отработали билеты и неприкосновенность на Запад по полной. А все эти переговоры гиркина про упавшую "птичку", поздние фото и видео с инверсионным следом можно тысячами терабайтов напечатать в век цифры. Но так же и нет фото и видео взрыва самолета в небе, а смартфоны в 2014 годе уже не редкость были и слухов среди местных не было про след и грохот запускаемого Бука. Очень жаль простых граждан, к которым любая власть относится как к расходному материалу. Любой из нас может оказаться на их месте. https://sergeytsarkov.livejournal.com/36062.html
Влад Шевченко
Какими средствами Израиль сбил БПЛА в Ормузском заливе? От Израиля до туда 1300 км. Тем более что Иран сам заявил об уничтожении БПЛА.
Олег Анатольевич
заявили что сбили https://www.youtube.com/watch?v=VelK7GzX7Is
Влад Шевченко
А шо там на "цензор нет" пишут?
Олег Анатольевич
жиды минусуют нещадно вас, Олег, отчего понятно, в точку бьёте
похож?
по вике - Стоимость программы и разработки 13,7 мильярда гринов. https://ru.wikipedia.org/wiki/RQ-4_Global_Hawk
Влад Шевченко
Про след от ракеты всё правильно, такое не заметить невозможно. Что касается взрыва: 1) при поражении самолёта на высоте 11000м его будет почти не видно (особенно если это была ракета воздух-воздух, у ракет В-В небольшая боевая часть), как впрочем и самого самолета 2) ракета как правило наводится не в двигатель а в район кабины экипажа, поскольку это место является самым уязвимым. Причём в район кабины наводятся не только ракеты с радолокационной головкой самонаведения, но и с тепловой. Точнее у УР с ТГС при подлёте к цели отключается коррекция от автопилота, для того чтобы УР специально шла с промахом, на это расчитан угол разлёта БЧ.
Олег Анатольевич
А шо там на "цензор нет" пишут?
Влад Шевченко
Хорошо, а иранские источники выдают правду и только правду? Мне трудно это оценить, ещё раз говорю, иранским не владею. Но на счёт правдивости иранских СМИ, меня всё равно гложут небольшие сомнения.
Влад Шевченко
Подметил ты верно, но русские говорят, что автономии им мало, им нужна "вся Российская федерация".
Олег Анатольевич
Молодой, Лестеру за пятьдесят
Andrey Gordeev
Кто нибудь из сюда приходящих, разбирал расследование Bellingcat? Я смотрел его достаточно подробно. И оно очень похоже на дело. Это пример, как работает информационный мир. В нем ничего не утаишь. И кому вы предлагаете верить? Мuду эрэф? Этим нарколыгам, возящим кокс тоннами? Или шойге? Да если бы даже абсолютно безо всяких доказательств обвинили государство эрэфию, я был бы на стороне обвинителей. Ибо столько раз обсираться на весь мир в стиле - "Это не мы!..." могут только конченные лжецы. Где диспетчер Карлос? Где украинский летун Волошин, который застрелился? А как же картинка с истребителем, пуляющим в боинг, от алкаша леонтьева? Подлинность которой так активно обсуждали и признавали Ари (от которой шойговцы в дальнейшем открестились)? И вообще, мой народ грабит, гнобит и убивает кремль. Не голландцы. Не Европа. Кремль. Так что я за всех, кто против.
Дмитрий Браунинг
Всё было бы хорошо, но в 1983 году (не 1987-м) картинка была очень далёкой от того, что озвучили СМИ. Ни одного тела так и не нашли, а диспетчер "сбитого" 747-го выходил на связь через 50 минут после его "поражения". Что там было на самом деле - до конца не ясно до сих пор, но всё указывает на несколько упавших самолетов и очень большую провокацию, устроенную отнюдь не СССР. Ну а дальше "договорняк", как и по Донецку в июле 2014-го. Я уже много раз писал, что после истории с МН17 Запад в упор не заметил, КТО именно разгромил на Донбассе ВСУ в августе 2014-го, зато РФ со скрипом повесила на себя "уничтожение" "боинга".
Serge Rakitin
И что же эти "сильные духом" в итоге получили-то, кроме глобального геморроя?
Влад Шевченко
Да была инфа, что в той зоне грачи работали..
Дмитрий Браунинг
Да была инфа, что в той зоне грачи работали..
Lester Leyt
Ты тут уже выразил свои интересы. И интересы твои, и твои манеры - уже оценили. Большими красными числами.
Влад Шевченко
А то что у Су-25 потолок 7000м фигня полная. Это не потолок, а ограничение по отсутствию герметичной кабины. В реальности, если продышаться кислородом, то ограничение по физиологическим возможностям выростает до 11000м даже без ВКК и ГШ (высотно-компенсирующего костюма и гермошлема)
Lester Leyt
ааа, так ты каклозомби, ну тогда всё понятно
Serge Rakitin
Да много мутного в том что было, например во время боевых действий Ярош (Правый сектор) прятал свою родню, В Москве!
Lester Leyt
На ресурсе я нахожусь, чтобы учиться, общаться и обсуждать актуальные события. Я пишу, что русские как народ не соответствуют заявленным качествам. Развиваться надо не мне, а русским людям. Сначала осознать себя, освободиться от ложных мифов и легенд, заниматься гимнастикой. Зачем? Потому, что слабых бьют. Русские физически уступают кавказцам.
Lester Leyt
Это не так, Иван. Как верно заметил Владислав, дело не в цыганах. На их месте могут быть любые, например чечены. Тогда бы я упомянул чеченов.
Сергей Панченко
ну-ну. согласно ещё одной "официальной версии" (для лошья) Ли Харви Освальд завалил Кеннеди. а потом амеры на Луне прыгали, резвились и на "лунном тарантасе" катались
Олег Анатольевич
Просто там одни пидарасы (слово одобренное программой "давай поженимся")
Дмитрий Браунинг
Да много мутного в том что было, например во время боевых действий Ярош (Правый сектор) прятал свою родню, В Москве!
пасибо, я давно так не смеялся.
Lester Leyt
Вы внимательно прочитали написанное? Автономия это вся РФ? Более того, некоторые знаковые регионы по факту не получится сделать автономией, посмотрите на Москву, уже сейчас непонятно кого там больше.
Алексей Ф
Ну не создавайте просто из мухи слона. Слишком серьезная подготовка нужна, чтобы всё это сработало именно так, как и СРАБОТАЛО! Пендоский почерк, с самолетами не первый, кстати, раз
Lester Leyt
Никогда не слушал и не слушаю россиянские радиостанции. Новости и анализ событий получаю из разных источников, в том числе АРИ. Ты мне своих друзей не подкладывай, Браунинг, я ведь и ударить могу.
Влад Шевченко
Вы внимательно прочитали написанное? Автономия это вся РФ? Более того, некоторые знаковые регионы по факту не получится сделать автономией, посмотрите на Москву, уже сейчас непонятно кого там больше.
Maxim Egorov
Сдвинул, говоришь меня? Гимнастики пока достаточно. В здоровом теле, здоровый дух! Слышал когда-нибудь такую поговорку? Пока русские не будут физически и эмоционально подготовлены, как кавказцы, обсуждать умные идеи бессмысленно. Кавказцы занимаются спортом с детства.
Lester Leyt
А Вы не читали как некоторые "русские" требуют помыть сапоги в Индийском океане? И что? Может будем на них ссылаться?
Влад Шевченко
Когда в Ростове была спорт школа "Геркулес" борцов кавказсцев можно было увидеть разве что на сельских соревнованиях.
Олег Анатольевич
Знаем твою "гимнастику" сам ей занимайся негодяй https://youtu.be/w6YQEZn6u_s
Олег Анатольевич
Знаем твою "гимнастику" сам ей занимайся негодяй https://youtu.be/w6YQEZn6u_s
Lester Leyt
Сдвинул, говоришь меня? Гимнастики пока достаточно. В здоровом теле, здоровый дух! Слышал когда-нибудь такую поговорку? Пока русские не будут физически и эмоционально подготовлены, как кавказцы, обсуждать умные идеи бессмысленно. Кавказцы занимаются спортом с детства.
Олег Анатольевич
Твои Кавказцы. Могут только ТОЛПОЙ И С НОЖАМИ НА ОДНОГО А на ринге ММА - ломают их Русские БОЙЦЫ и вбиват в "бетон" Смотреть со 2-минуты https://youtu.be/kBfAl9viFew
Кошкин
думаю работает под двумя никами, как минимум
Освальд, Ли Харви. Бывший морской пехотинец США, некоторое время живший (октябрь 1959 — июнь 1962) в Советском Союзе. (интересная деталь.)
Smailey Face
минусы от первого анала
Smailey Face
Бэрримор, что за шум на улице? -Гей-парад, сэр! -А зачем он ? -Требуют однополой любви, сэр. -А им запрещают? -Нет, сэр. -Тогда почему они шумят ? -Пидарасы,сэр.
Smailey Face
Да именно она и была использована, как то что Стрелков из бывших
Smailey Face
Ну не создавайте просто из мухи слона. Слишком серьезная подготовка нужна, чтобы всё это сработало именно так, как и СРАБОТАЛО! Пендоский почерк, с самолетами не первый, кстати, раз
Smailey Face
Не удивлюсь однако, что оперативными штабами УПА руководили с Лубянки.
Smailey Face
Грач не орел
Smailey Face
При этом пендосня заявляла ранее, что любая потеря будет считаться актом агрессии... И очко жим жим
Maxim Egorov
Макс, не надо ничего тебе понимать. Пока ты будешь овцой, к тебе никто никогда не придет. Точнее, придут, чтобы навешать тебе лещей. И перестань мусолить слово Русь" напрасно.
Lester Leyt
Макс, не надо ничего тебе понимать. Пока ты будешь овцой, к тебе никто никогда не придет. Точнее, придут, чтобы навешать тебе лещей. И перестань мусолить слово Русь" напрасно.
Maxim Egorov
Придут, хорошо, не придут то ещё лучше. Договоримся с китайцами или турками, которые их построят. Ни за кем бегать не нужно, пусть сами решают как им жить.
Smailey Face
Сегодня "лестеру" на сайте досталось, драли его под хвост со страшной силой. Выломился оттуда, опять вернулся сюда. И ты неплохо его отчитал как школьника!
Smailey Face
Минусы от меньшинств приветствуются
Дмитрий Браунинг
Назову, без проблем, если ты обоснуешь свой вопрос и докажешь, что твой интерес не праздный.
Дмитрий Браунинг
Незнаю, вроде не похож, ну вам видимо виднее.
Lester Leyt
Ты умудрился настроить против себя весь форум, так что это в в твоих интересах, что-то внятное.. здесь написать и как-то отбелить свою репутацию.
Олег Анатольевич
спасибо, Олег, я просто не понимаю, зачем обострять диалог там, где тебя не окружают совкодрочеры, путеноиды и прочая нечисть, тут либо провокатор, либо... всё таки провокатор, давно приметил, как он лезет на рожон (минуснул он тебя сразу после моего скромного плюсика, он ещё и мелковозрастный, судя по всему)
Smailey Face
ну внешне чаще вообще трудно различить, если вы не физиогномист (как и я), а вот инфа была, да и поведение такое, знаете ли, жидоватое
Сергей Кузнецов
Бэрримор, что за шум на улице? -Гей-парад, сэр! -А зачем он ? -Требуют однополой любви, сэр. -А им запрещают? -Нет, сэр. -Тогда почему они шумят ? -Пидарасы,сэр.
Олег Анатольевич
опять же логичнее было бы назначить Малайзию, самолёт то их, но тут можно допустить, что пассажиры были из этой странной страны, но на первый план выходит именно управляемость её властей, это даже не власть, это просто квинтэссенция марионеток
Smailey Face
спасибо, Олег, я просто не понимаю, зачем обострять диалог там, где тебя не окружают совкодрочеры, путеноиды и прочая нечисть, тут либо провокатор, либо... всё таки провокатор, давно приметил, как он лезет на рожон (минуснул он тебя сразу после моего скромного плюсика, он ещё и мелковозрастный, судя по всему)
Дмитрий Браунинг
Не против всех, а только глупых и недалеких. Внятное говоришь? Ты же просил назвать источники, я готов. Дело за тобой, напиши внятно.
Smailey Face
опять же логичнее было бы назначить Малайзию, самолёт то их, но тут можно допустить, что пассажиры были из этой странной страны, но на первый план выходит именно управляемость её властей, это даже не власть, это просто квинтэссенция марионеток
Smailey Face
жиды минусуют нещадно вас, Олег, отчего понятно, в точку бьёте
вполне реальный момент, особенно с учётом того, как долго их "воевали" потом, двойная и даже тройная игра для Лубянки излюбленная тема
Smailey Face
ааа, так ты каклозомби, ну тогда всё понятно
Smailey Face
вполне реальный момент, особенно с учётом того, как долго их "воевали" потом, двойная и даже тройная игра для Лубянки излюбленная тема
Lester Leyt
у меня своё собственное, просто годами выработанное мнение, которое почти полностью соответствует выводам АРИ, где под почти - отношение к еврейству, да ещё я за лигалайз, в остальном, что касается твоей какложопии, зомбарям оттуда, это не подлежит даже малейшему изменению. И тебе лучше сдриснуть отсюда, как это сделали все твои предшественники
Smailey Face
думаю работает под двумя никами, как минимум
Влад Шевченко
А Вы не читали как некоторые "русские" требуют помыть сапоги в Индийском океане? И что? Может будем на них ссылаться?
Smailey Face
у меня своё собственное, просто годами выработанное мнение, которое почти полностью соответствует выводам АРИ, где под почти - отношение к еврейству, да ещё я за лигалайз, в остальном, что касается твоей какложопии, зомбарям оттуда, это не подлежит даже малейшему изменению. И тебе лучше сдриснуть отсюда, как это сделали все твои предшественники
Lester Leyt
Не против всех, а только глупых и недалеких. Внятное говоришь? Ты же просил назвать источники, я готов. Дело за тобой, напиши внятно.
Олег Анатольевич
В 1983 году, когда СССР сбили Боинг летевщий из США в Ю. Корею Потерпевший стороной была признана-. Корея-принадлежавший ей борт 007 В декабре 1990 года во время визита Президента Республики Корея Ро Дэ У в Москву, Президент СССР Михаил Горбачёв принёс официальные извинения корейской стороне за катастрофу рейса 007.
Smailey Face
Ты ОА не верь, обманет. Знаю его не один год, Он большой специалист морочить голову. Отнесись к моим словам серьезно. Он садист.
Сергей Вишняков
Я лично хочу жить в русской стране, пусть она будет небольшая страна, зато наша. Сначала нужно разобраться с тем где русская земля, русская граница, разобраться с русскими законами. А потом, если от соседних народов что то останется, если их ещё не успеют сожрать южные и восточные партнёры, выстраивать отношения. Русским какая разница с кем выстраивать отношения с турками или кучей диких племён на Кавказе. Проще наверно с турками.
Smailey Face
ну считать глупыми тех, кто с тобой не согласен, это удел недалёких или зомбированных
Smailey Face
по поводу Боинга, просто те, кто "нейтрален" или, более того, "считает правильными выводы JIT", просто представьте точечные, конкретные доказательства, пусть даже они будут чисто словесными, прошу : (и спасибо форуму АРИ, где можно реально об этом поговорить)
у меня самого лежит льняная рубаха с вышивкой оберегом, я пару раз в ней сходил в баню и что-то люди смотрели на меня боком как-то )) хотя было прохладно в жару и хорошо, но просто видимо не в тему
Smailey Face
Не тушуйся. У нас другой покрой. любо-дорого посмотреть.
Lester Leyt
Что ты лично предлагаешь, кратко опиши свою концепцию.
Lester Leyt
я скорее тебе не поверю, даже вот этим откровенным обращением ко мне ты выдаёшь себя, как реальный провокатор и мелкий шкодник, просто сдрисни отсюда, тут будет чище
Роман Котов
талант
Smailey Face
я скорее тебе не поверю, даже вот этим откровенным обращением ко мне ты выдаёшь себя, как реальный провокатор и мелкий шкодник, просто сдрисни отсюда, тут будет чище
да да, косой ворот и кушак есть, но блин, народ отвык )) я даже кушак не повязывал, хотя он просился, вот тоже блин проблема, даже жена говорит, не тушуйся, такая же язычница, но попробовал бы сам )
Lester Leyt
Согласен с тобой. Только не употребляй слово "зомбированных". Возможно, что и ты "зомбирован". На сайте много хороших людей, которых я знаю много лет. Могу назвать имена, но пока воздержусь.
Smailey Face
Для полного комплекта нужны лапти. Что касается лаптей, то они были в ходу только в центральной России. На Украине лапти не носили. Это не русофобия, а правда.
Роман Котов
Если тряску Меркель западные илитки выдают за обезвоживание, то они свой народец совсем за дибилов держат.
Maxim Egorov
Я лично хочу жить в русской стране, пусть она будет небольшая страна, зато наша. Сначала нужно разобраться с тем где русская земля, русская граница, разобраться с русскими законами. А потом, если от соседних народов что то останется, если их ещё не успеют сожрать южные и восточные партнёры, выстраивать отношения. Русским какая разница с кем выстраивать отношения с турками или кучей диких племён на Кавказе. Проще наверно с турками.
Lester Leyt
Для полного комплекта нужны лапти. Что касается лаптей, то они были в ходу только в центральной России. На Украине лапти не носили. Это не русофобия, а правда.
Smailey Face
так и есть
для шута, ты очень даже неплох. резвись - для пользы дела.
Степан Степанов
Тренировались
Smailey Face
лапти, у меня дед умел их делать, я до сих пор жалею, что не научился, мелкий был, он делал даже миниатюрные, ему это достовляло удовольствие, может быть на Галичине носили кожаные сапоги, но кланяться сраным полякам... Хотя, что это я, я повёлся на выпад какложопого, хахах
Олег Анатольевич
Лестер мразь, ты зачем Константина Кураева(нашего форумчанина на сайте ДН) здал в ФСБ( написал донос) , обвинил его в продаже фальшивых монет? Который об этом писал на сайте и обвинял тебя? Лестер- это провокатор и стукач!
не глупи. всякой обувки на Руси хватало.
Smailey Face
Олег, ты пачкаешь себя этим фуфломётом, тебе могут задать вопросы сейчас, тебе это надо? Просто забей, убери эмоции, за нами правда
Олег Анатольевич
Lester Leyt 24 августа 2018 г. · На фото персонаж "Константин Кураев", он же "Иван Иванов", он же "Миша Пупкин", он же "Куроедов". Обитает на сайте Стрелкова, где проводит вредительскую работу, создавая карикатурный образ русского человека. Запомните его фото и знайте- это настоящий диверсант! Его контактные данные: Пятигорск (905) 4413875, (928) 3497219, место работы: Пятигорск, ул. Адмиральского, 8 "Ремонт компьютеров".
Smailey Face
тут нет дураков, насколько можно судить
Smailey Face
завтра В.К., прошу отметить эту дискуссию, её пленительный "аромат" всем явно придётся по душе.. добавка, если я правильно понял, В.К. базируется примерно в Адлере, тут вопрос после посещения на днях этих мест, как брат наш вообще относится к засилью там от рождения загорелых человеков, просто их явно больше, чем наше белое население, с учётом местных, с ними поговорил, все против... покупал бухло токо у белых, заказы на парашют и джиппинг токо у белых
Smailey Face
не воздерживайся
Smailey Face
минус - это ответ кукраинской стороны
Smailey Face
минусы от первого анала
Fiksik Piksel
как вычисляется кто стрельнул даже немчура не ошиблась. "при таких миллиардах на счету можно не только пукнуть .но и нас..ть на вся и на всё". https://www.youtube.com/watch?v=YUnB1cS5rK4 https://www.youtube.com/watch?v=s5pMASPF7LI
Smailey Face
Олег Анатолич, пиши приставку без, так приятнее, во-вторых, забей нахрен
Лестер гад, чего ты добиваешься?
Lester Leyt
Вот, это и есть друг ОА, который в свое время предал свою веру и стал кришнаитом. Впоследствии занялся сбытом китайских сувенирных монет под видом подлинных. Отлично поработал, малыш Гринко!
Степан Степанов
Не смотрел никогда это Шоу и другим говорил, что они теряют время. Все вокруг крутили пальцем у виска и считали меня ненормальным, что 10 лет назад, что даже в прошлом году. А сегодня странная ситуация, все тоже слушали и на мой традиционный вопрос зачем? Все отвечали, слушаем, чтобы поржать.
Smailey Face
давно забил, клиент под соусом.
Smailey Face
По комментариям тех, кто смотрел. Тоже сложилось впечатление какого-то совместного треша власти и народа. Рассказывали примерно следующее. Люди задают вопросы, почему у нас все хреново? В ответ да у нас все хреново, виноваты в этом все и я в том числе, но пока же живем. Люди - ну да живем, спасибо до свидания.
давно забил, клиент под соусом.
Smailey Face
жаль, что вы только Гость
Lester Leyt
лучше своё выложи
Smailey Face
лучше своё выложи
Smailey Face
если бы светейший покурил травы, он ответил бы на все вопросы ещё более конкретнее, каждый ответ начинался бы со слов "ну давайте посмотрим..."
Степан Степанов
https://www.youtube.com/watch?v=p0pIJVVnva0
Vladimir Sholkov
Тут есть загвостка. Там думают по другому. Кто кого отпускать собирается? Фишка нынешнего времени не в том что собрал семейство и уплыл во фьорд, а в том, чтт бы никто не удрал навестить побольше. Конечно можно сказать что никто не мешает бери только чемоданы, получай визу и едь. Да только когда раньше переезжали то съезжались со всем имуществом, сгружали на корабль. А сейчас извини, сначала расчитайся по всем статьям а потом подумаем выпустим или нет
Алексей Огородников
Не смотрел никогда это Шоу и другим говорил, что они теряют время. Все вокруг крутили пальцем у виска и считали меня ненормальным, что 10 лет назад, что даже в прошлом году. А сегодня странная ситуация, все тоже слушали и на мой традиционный вопрос зачем? Все отвечали, слушаем, чтобы поржать.
Smailey Face
с нуля только... жёстко, но походу так, я бы не рискнул - семья уже большая
Vladimir Sholkov
Да и фьордов нема. Как бы не поносили П., или Запад или Восток но фишка в том, что в целом все действуют в едином порыве. У всех одни установки. Пусть даже друг друга жрут , но все они там братья и сёстры. А вот остальные в круг не входят. Поэтому и не в домек почему друг дружку предают а потом целуются
https://www.youtube.com/watch?v=Zsa8k8yqPpI 22:41
Fiksik Piksel
Более чем уверен ,присвоенное чужое ими Скифское золото,пропитанное Руским эгрегором , им отомстит., как Ковчег Завета похищеного филистимлянами., или могила Тамерлана.Читал расказ одного руского писателя эмигранта, не припомню его, и была им озвучена такая мысль аксиома - "чужих Богов не тронь" . Это происходила в Монголии, белые и красные воевали между собой.И один дурак , не сибиряк, решил стрельнуть в статую Будды., Дальше там подробности описовать не охото.Но вывод озвучен.
Vladimir Sholkov
Нуль, именно что нуль. Ну конечно можно перевести по карте с лимитом перевода :)))
Владимир Кутиков
Район Дендрария,Сочи-Центральный район.
Алексей Огородников
Чувак из проекта "путин" переживал, что его помогальники записку от женщины потеряли. Дескать, не виноватая оно, помогальники такие-сякие. Ну кому нитки на хер мотать вздумал, там же кукле ничего в руки из народа не дают, а вдрюг спорами сибирской язвы бумажка заражена или "новичком" обработана. И что-то усиленно малевал в блокнотике. (На фото другой, не сегодняшний чувак)
Serge Rakitin
Выясняется, что именно сбитый иранцами БПЛА обстрелял недавно японские танкеры ракетами Hellfire без боевой части...
Smailey Face
восстанови равновесие ... https://www.youtube.com/watch?v=z-uuL2Mn0sE
Smailey Face
Я не смотрел, смотрели в офисе, я затыкал уши как мог)
Олег Анатольевич
Лестер гад, чего ты добиваешься?
Smailey Face
всем, кто в офисе, кофе !
Степан Степанов
Чувак из проекта "путин" переживал, что его помогальники записку от женщины потеряли. Дескать, не виноватая оно, помогальники такие-сякие. Ну кому нитки на хер мотать вздумал, там же кукле ничего в руки из народа не дают, а вдрюг спорами сибирской язвы бумажка заражена или "новичком" обработана. И что-то усиленно малевал в блокнотике. (На фото другой, не сегодняшний чувак)
Smailey Face
это не самая заселённая бородачами администрация, заметьте, я вместо земли использую слово администраци
Smailey Face
я особо пометил те места в интервью, которые вообще не было смысла помечать, ну и не пометил
Canapsis
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РЕТРО... ... ой, как громко поют! https://www.youtube.com/watch?v=c03YTgkMq90
maks solo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=komiCUSFSjU
Владимир Александрович
- Не пора ли России через референдумы вернуть все территории бывшего СССР? - (с) Начал нетрадиционно, закончил очень оригинально). Редкостно алогичный бред. Но строго по "Голгофа" Любимова.
Николай Толубаев
У циган есть федеральный конгресс циган - это субъектность. Я тебе сто раз уже отвечал
Рустем Бохани
по поводу этикета на встречах высшего уровня простые ребята https://www.youtube.com/watch?v=-7fGnsZRpFg
Рустем Бохани
заявили что сбили https://www.youtube.com/watch?v=VelK7GzX7Is
Рустем Бохани
есть мнение что он просто упал.
Артём Белов
2%
Козьма Прутков
2%
Kuzja
- Не пора ли России через референдумы вернуть все территории бывшего СССР? - (с) Начал нетрадиционно, закончил очень оригинально). Редкостно алогичный бред. Но строго по "Голгофа" Любимова.
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