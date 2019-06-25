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Грузия: Токсичные обломки СССР
Грузия: Токсичные обломки СССР
25/06/2019 01:51
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Обсуждение
Vladimir Sholkov
Есть такой канал на ютубе FLEM live. Там люди ездили в Грузию. И когда подымается в очередной раз вопрос про ненависть то хочется спросить чьё бобло обрабатываем. Почему? Да очень просто. Этот сюжет с Грузией очень хорошо похож на манипулятивный приём, когда берут отрывок какого то события и его возводят в апогей. Таким образом происходит манипуляция на высоком уровне. Я бы сказал так , что с таким подходом правители с радостью шлют население на гибель своего населения , но правители уходят и приходят другие, а за это время население как инертная масса по прежнему сохраняет свой вектор. Т.е. пересрутся все, а в конечном итоге выгоду никто не получит
Elizaveta Egorova
Я думала, когда-нибудь съездить в Грузию отдохнуть и посмотреть. Теперь точно нет. И вообще у представителей не русской национальности я вообще ничего не покупаю и даже не разговариваю с ними. Раз они так пренебрежительно относятся к русским, я вообще их избегаю.
Fiksik Piksel
РАЗВЕ вавилонский седелец в кремле своих коллег лешит их хлебушка ? Помилуйте батенька, рука руку моет.
Fiksik Piksel
Разве вавилонский седелиц лишит своих коллег их хлебушка ? помилуйте батеька, рука руку моет.
Fiksik Piksel
Разве вавилонский седелиц лишит своих коллег их хлебушка ? помилуйте батеька, рука руку моет.
Fiksik Piksel
Разве вавилонский седелиц лишит своих коллег их хлебушка ? помилуйте батеька, рука руку моет.
Elizaveta Egorova
На днях еду в Алма-Ату на каникулы, так что-то заволновалась. Думала как-нибудь съездить в Грузию тоже. Но нет. Теперь точно нет. И вообще у нерусских в России ничего не покупаю. Помимо ненависти к русским, у них ещё и антисанитария.
Fiksik Piksel
Разве вавилонский седелиц лишит своих коллег их хлебушка ? помилуйте батеька, рука руку моет.
Elizaveta Egorova
Я у нерусских в России ничего не покупаю. Помимо плохого отношения к русским у них ещё и антисанитария.
Elizaveta Egorova
Стоит только что-то написать про нерусских и не проходит.
Elizaveta Egorova
Мдаааа. Я уже не отношусь так тепло как раньше ко всем этим мамашам из тёплых недалеких стран , особенно одетым по мусульмански.
Maxim Petrov
А кремлядь остаётся?
Elizaveta Egorova
Возьму с собой пакет гречки. Буду как минимум себе завтраки готовить. Нахрен мне эти кафешки.
Sergey Glazunov
Вспомнилось с истории, что изучали мы когда-то. Народы, что проживают в Грузии, это остатки разгромленных армий. Там много кто воевал с кем. И многие проигравшие в войнах никому со своих стан не были нужны. А кому нужны трусливые вояки проигравшие сражения. Так и осели части от этих армий в горах. Стали жить, женщин воровать, разбойничать, ведь работать они не умели, вояками, хоть и погаными, но были. Воровали, грабили, сидели потом в горах, ели и пили ворованное, и скулили-от их скулёжа и вышло грузинское пение. А женщин мало было, какая женщина, по своей воле будет ходить там, где шайки разбойников. А совокупляться этим разбойникам хочется. И они стали совокупляться с "горными женщинами". Если мы прочитаем мифы и легенды Грузии, то там сплошь и рядом волосатые женщины, с которыми грузины заводили детей. А кто это "волосатые женщины"? Неандертальцы. Или как их называют снежные люди. Поэтому все грузины волосатые. А все ищут Йети, блин, чего их искать то? Пол Грузии это снежные люди от "Волосатых женщин". Кто не верит, пусть найдёт мифы, сказки Грузии и почитает. В СССР такие книжки продавались. Потом, первые цари Грузии Баграт II (III)-это царь абхазского царства, абхаз ,его сын Георгий I, они с династии Багратио́ны. Современные исследователи считают династию Багратионов младшей ветвью древней армянской династии Багратидов. То есть армяне в начале. Поэтому, что там Грузины скулят? Они охренели вообще. Никакого их отдельного чисто грузинского гос-ва не было. И правители их никогда не были чисто грузинами. Поэтому и Грузии не должно быть отельной, так как она искусственно созданная территория.
Гниение... один, в двух ипостасиях - "повезло" придурку. 1. Процесс разрушения, разложения омертвелого и неживого органического вещества. 2. Духовное разложение, деградация, упадок(не стоит). пенциллин не поможет.
Гниение... один, в двух ипостасиях - "повезло" придурку. 1. Процесс разрушения, разложения омертвелого и неживого органического вещества. 2. Духовное разложение, деградация, упадок(не стоит). пенциллин не поможет.
Владимир Павловский
Давно хотел в Грузию съездить, благо это совсем недалеко от меня. Судя по произошедшим событиям, это хорошая страна, с правильным народом, который не будет терпеть наглого вмешательства в политику своего государства.
Владимир Павловский
Это как давно грузины мусульманами стать успели ?
Юрий Рыков
Напомню, в девяностых был сюжет на телевидении РФ о том как в Грузии у русских отнимали недвижимость. Вот об этом наверно нужно помнить.
Сергей Панченко
Я у нерусских в России ничего не покупаю.
Александр Верный
Не пойму о какой мощи РФ говорит Владислав, это которая в телевизоре или относительно Грузии ?
Elizaveta Egorova
Комментарии не проходят.
Elizaveta Egorova
Я у нерусских в России ничего не покупаю.
Elizaveta Egorova
Еду в Алма-Ату на каникулы, так заволновалась.
Ari Ari
соси моой хуец педрила
Сергей Кузнецов
Этими словами вы активировали его загневание
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