Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Знаки: Оккультную сталинскую башню разрушила молния
Знаки: Оккультную сталинскую башню разрушила молния
27/06/2019 01:35
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
https://www.youtube.com/watch?v=dtb7REO7760
Сергей Александрович
На 30-50 ВК упомянул про "бескровную" индустриализацию в США (с ценичным и античеловеческим названием "дефарминг") . Но документы говорят иное - https://youtu.be/H5huoSXsgI4
сергей м.
Я все ждал, когда молния в этого гопника-коментатора попадет. Не попала.(((
сергей м.
Я ждал когда молния в комментатора попадет, что бы он заткнулся.
сергей м.
Я ждал, когда же молния в автора видео ударит и он заткнется.
Владимир Александрович
Присмотритесь. Башня на горе Ахун имеет классическое ступенчатое строение вавилонских башен. Проемы в виде порталов. По конструкции очень похожа на сталинские высотки. Построена на рабском труде заключенных ГУЛАГа, а значит на боли и страдании тысячи Русских людей. Сориентирована углами, как и зиккурат по сторонам света и находится практически на одной долготе с ним (зиккурат 37гр37мин в.д., башня Ахун 39гр50мин в.д.). Имеет телефонную связь со всей страной!!! Ось связи Сирия-Башня Ахун-Зиккурат? Надеюсь, что это сооружение не смогут восстановить.
сергей м.
Все ручки вправо.
Arcadiy Y. Polyakov
В картах таро башня может стать предвестником аварии, бедствия, катаклизмов, терактов, крушения политического устоя - но в данном случае башня является символом как и в картах таро привлечения внимания. Но возникает вопрос, а при чём тут Сочи? Сочи это большая деревня никогда там ничего значимого не происходило. Если бы башня была Кремлёвской. Башня на горе Ахун очень красивая, но с политикой никак не связана. Она не является символом эпохи, так как построена по принципам совсем другой эпохи ну там внешний вид и так далее. Молния всегда бьёт в самую верхнюю точку как правило это деревья на вершинах гор, наверняка попадание молнии в башню не единственное и самое главное башня УСТОЯЛА! Да она ещё тысячу лет простоит назло злопыхателям, так что задумайтесь, ад для вас только предстоит, до этого были цветочки и ни о каком русском мире лучше вам и не мечтать!
Arcadiy Y. Polyakov
В картах таро башня может стать предвестником аварии, бедствия, катаклизмов, терактов, крушения политического устоя - но в данном случае башня является символом как и в картах таро привлечения внимания. Но возникает вопрос, а при чём тут Сочи? Сочи это большая деревня никогда там ничего значимого не происходило. Если бы башня была Кремлёвской. Башня на горе Ахун очень красивая, но с политикой никак не связана. Она не является символом эпохи, так как построена по принципам совсем другой эпохи ну там внешний вид и так далее. Молния всегда бьёт в самую верхнюю точку как правило это деревья на вершинах гор, наверняка попадание молнии в башню не единственное и самое главное башня УСТОЯЛА! Да она ещё тысячу лет простоит назло злопыхателям, так что задумайтесь, ад для вас только предстоит, до этого были цветочки и ни о каком русском мире лучше вам и не мечтать!
сергей м.
Судить будем по итогам этого года.
Аким Корибут
Может на ирландских?
Влад Шевченко
Не наших, а ваших.
утешьтесь. https://www.youtube.com/watch?v=imYVG5QpETA
Гринго
самое то
Сергей Панченко
этот горско-жыдовский козлоид тока тебе одному и предок
наберите в Яндекс - "коммунистические упыри", щёлкните левой клавишей на "картинки" и... можете любоваться на ваших предков.
Сергей Панченко
этот горско-жыдовский козлоид тока тебе одному и предок
...табаком торговал.
Сергей Панченко
это язык непобедимого русского язычества в отроке вещает, как ты сразу не признал? XD
Skif576
Нафиг грузинское вино, вот это другое дело ))
Рустем Бохани
Ахунвар (пехл. ahunwar) или же Ахуна Ваирья (авест. ahuna- vairya-) считается главной молитвенной формулой зороастризма. Она широко используется как в обрядах, так и в повседневной жизни как освящающая. Её произносит Ахура Мазда при сотворении мира, распеванием её Заратуштра заставляет дэвов обратиться в бегство. Эта формула называется ещё цитированием первых трёх слов (yaϑā. ahū. vairiiō), а её обычное название (ahuna- vairya-) представляет собой оформление по типу прилагательных: ahuna- "относящийся к ahu-". Ahu- "существование", "жизнь", "мир", но также "господин", становится своего рода ключевым словом формулы. Понимание этого авестийского стиха из трёх строк далеко от совершенства. Существующий традиционный пехлевийский перевод весьма схоластичен и показывает теологический смысл, вкладываемый в Ахунвар мобедами и дастурами. Хоть он и не дословен, он имеет в какой-то мере больше смысла, чем попытки некоторых учёных изобразить дословность в своих переводах.
Рустем Бохани
Ахунвар или же Ахуна Ваирья считается главной молитвенной формулой зороастризма. Она широко используется как в обрядах, так и в повседневной жизни как освящающая. Её произносит Ахура Мазда при сотворении мира, распеванием её Заратуштра заставляет дэвов обратиться в бегство. Эта формула называется ещё цитированием первых трёх слов, а её обычное название (ahuna- vairya-) представляет собой оформление по типу прилагательных: ahuna- "относящийся к ahu-". Ahu- "существование", "жизнь", "мир", но также "господин", становится своего рода ключевым словом формулы. Понимание этого авестийского стиха из трёх строк далеко от совершенства. Существующий традиционный пехлевийский перевод весьма схоластичен и показывает теологический смысл, вкладываемый в Ахунвар мобедами и дастурами. Хоть он и не дословен, он имеет в какой-то мере больше смысла, чем попытки некоторых учёных изобразить дословность в своих переводах.
Эйнар Счастливый
Мля, Джугашвилли его предок.. Вали тогда в свою сраную Грузию, чурбан.
Будем ждать 3-го. С трёх раз получится.
Константин Алланд
А вот почему многоликое путло все еще рулит? Знаков было немало для его падения. Тем не менее сидит, хоронит страну.
A. Gorelov
Карабанов, а ты, оказывается, конченый мудак. Это я пишу не в спину из-за угла, а прям в хлебало. Ладно, пшел нах ЧМО.
Гринго
ьбло
Константин Алланд
На старо-датском каком то что-ли поют?
Константин Алланд
Потому и есть кулинары на дому.Пекут для праздников из нормальных продуктов. И всегда у них свои клиенты имеются.Стоимость торта 2000-3000 рублей. И берут. Потому что разница между их тортом и химией из "пятёрочки" за 500-1500 рублей слишком очевидна.
Артём Белов
Русский народ упал в самое дно, но он обязательно взлетит!
Герман Сажин
Мне приснилось, что я на митинг ходил против власти.
Canapsis
Лучше без звука смотреть) https://www.youtube.com/watch?v=mqu1JvGSWv0
Гринго
Перун разрушает наследие упырей. Это интересно. Походу люди отворачиваются от христианского канибализма и власть демонов ослабевает, отсюда боги начинают проявлять свою силу в миру.
Иван Помидоров
Как можно увидеть 1000 молний в секунду?
Владимир Александрович
Присмотритесь. Башня на горе Ахун имеет классическое ступенчатое строение вавилонских башен. Проемы в виде порталов. По конструкции очень похожа на сталинские высотки. Построена на рабском труде заключенных ГУЛАГа, а значит на боли и страдании тысячи Русских людей. Сориентирована углами, как и зиккурат по сторонам света и находится практически на одной долготе с ним (зиккурат 37гр37мин в.д., башня Ахун 39гр50мин в.д.). Имеет телефонную связь со всей страной!!! Ось связи Сирия-Башня Ахун-Зиккурат? Надеюсь, что это сооружение не смогут восстановить.
Владимир Александрович
Чего-то спам бот лютует. Ничего не даёт опубликовать!!!
Arcadiy Y. Polyakov
В картах таро башня может стать предвестником аварии, бедствия, катаклизмов, терактов, крушения политического устоя - но в данном случае башня является символом как и в картах таро привлечения внимания. Но возникает вопрос, а при чём тут Сочи? Сочи это большая деревня никогда там ничего значимого не происходило. Если бы башня была Кремлёвской. Башня на горе Ахун очень красивая, но с политикой никак не связана. Она не является символом эпохи, так как построена по принципам совсем другой эпохи ну там внешний вид и так далее. Молния всегда бьёт в самую верхнюю точку как правило это деревья на вершинах гор, наверняка попадание молнии в башню не единственное и самое главное башня УСТОЯЛА! Да она ещё тысячу лет простоит назло злопыхателям, так что задумайтесь, ад для вас только предстоит, до этого были цветочки и ни о каком русском мире лучше вам и не мечтать!
Владимир Александрович
Зато комент тролика пропустил... Почините спамбот
Arcadiy Y. Polyakov
Почему это индустриализация в США обошлась без жертв? прочитайте книгу Шиманова о еврейской природе капитализма. В США всё строилось на крови Английских детей и не только, просто они это скрывают.
Arcadiy Y. Polyakov
Я исследовал вчера позиции грузинских войск на окрианах Туапсе, английские гильзы Кайнок, куда и в кого они стреляли. Следовало бы упомянуть о геноциде русских от Туапсе и до абхазии в пользу грузин в 1919 году ровно сто лет прошло. Грузины стреляли на километр по противнику из винтовок, потом сбежали, когда жареным запахло при подходе Таманской Армии. Деникин красных Таманцев в Пшехской поджидал на Кубани, а тут банды грузин арудовали при поддержке немцев пленных в том числе, а позже англичан, откуда и патроны английские. Как это объяснить немцы с немцами воевали или англичане с англичанами. Немцы и англичане на стороне грузин и частично на стороне Деникина были, Деникину ещё попало за то что он грузин в Сочи порезал от англичан, а грузины у русских воровали и русских растреливали, вот Деникин и не выдержал и вступился.
Maxim Petrov
Мне кажется это сделали еще в 17-м. Нигде в мире у извращенцев нет столько прав, как в РФ - вся власть и "элита" состоит из п*расов, педофилов, некрофилов и прочих извращенцев.
Sergey Glazunov
...помолитесь своему предку.
Владимир Александрович
А расскажите, пожалуйста, кто такие русские. А мы послушаем) Что до меня, начнём с того, что я славянин, притом настоящий, по лицу даже видно. Поэтому про русских, что они прилетели с космоса, не надо рассказывать. Хорошо?) Теперь расскажите про русских, откуда пошли они, кого называли русскими. А мы все удивимся.)
Владимир Александрович
Это еще довольно мягкое слово для данного деятеля.
Не знаю как Вы, но у нас были хорошие пионерочки, когда учился. ))) Они пели лучше тогда))))
Рустем Бохани
самое то
Сергей Панченко
...помолитесь своему предку.
Nikolay Orlov
отличный эфир , башня большевистского дьявола подверглась удару русского бога (не славянского) Перуна в день летнего солнцестояния , действительно мощный знак.
Serge Rakitin
Кстати, про башни В 2017 году, в 100-летний юбилей "Великого Октября" и 500-летний юбилей начала европейской Реформации Лютера, на обложке The Economist была башня, расколотая молнией https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=9a01c5ed36a3de8cfb302c2797817411-l&n=13
Serge Rakitin
2017 год, обложка "Экономиста", Башня и Молния https://cont.ws/uploads/pic/2019/5/DrPR2IGWsAAAqMT.jpg
Владимир Кутиков
Грузины претендовали на всё побережье до Анапы...
Serge Rakitin
Про вино Метанол образуется в вине при разложении пектина. В Грузии (и на юге России) много гибридных европейско-американских сортов (Изабелла, Лидия, Конкорд и т.д.), так как они неприхотливы и устойчивы к болезням, но содержат много пектина, отсюда в 2-3 большее содержание метанола, чем в европейских винах. Но в яблоках пектина в 2 раза больше, чем в Изабелле, поэтому в сидре метанола существенно больше, чем в любом вине. Кстати, почти весь виноград Нового Света (Чили, Аргентина, Бразилия, США) гибридизирован и похож на нашу Изабеллу, поэтому чилийское и аргентинские вина по метанолу не сильно отличаются от кубанских и грузинских. Ну и такой момент: 1 литр самого дешевого чилийского и бразильского виноматериала с доставкой в европейский порт стоит 10 евроцентов (грубо - 8 рублей). Вот из него и делается 90% грузинского "вина" и 99% абхазского, ибо в Абхазии в отличие от Грузии вообще нет промышленного виноградарства. А "вино" есть, и много. Но при себестоимости на уровне 20 рублей, продается у нас оно уже по 300-500...
Алексей Ф
Мне кажется это сделали еще в 17-м. Нигде в мире у извращенцев нет столько прав, как в РФ - вся власть и "элита" состоит из п*расов, педофилов, некрофилов и прочих извращенцев.
Рустем Бохани
Ахунвар (пехл. ahunwar) или же Ахуна Ваирья (авест. ahuna- vairya-) считается главной молитвенной формулой зороастризма.Её произносит Ахура Мазда при сотворении мира, распеванием её Заратуштра заставляет дэвов обратиться в бегство. Эта формула называется ещё цитированием первых трёх слов (yaϑā. ahū. vairiiō), а её обычное название (ahuna- vairya-) представляет собой оформление по типу прилагательных: ahuna- "относящийся к ahu-". Ahu- "существование", "жизнь", "мир", но также "господин", становится своего рода ключевым словом формулы. Понимание этого авестийского стиха из трёх строк далеко от совершенства. Существующий традиционный пехлевийский перевод весьма схоластичен и показывает теологический смысл, вкладываемый в Ахунвар мобедами и дастурами. Хоть он и не дословен, он имеет в какой-то мере больше смысла, чем попытки некоторых учёных изобразить дословность в своих переводах.
Рустем Бохани
Ахун на древнем языке пространство(врата) божественного света. Ахуна Ваирья - путешествие в страну Богов. Примерно так.
Serge Rakitin
Грузины претендовали на всё побережье до Анапы...
Сергей Вишняков
Ахун на древнем языке пространство(врата) божественного света. Ахуна Ваирья - путешествие в страну Богов. Примерно так.
Алексей Огородников
Пожилой человек. Здоровье ни к черту. Никакой конспирологии. Знак только один - пора на покой по здоровью.
Arcadiy Y. Polyakov
вот вот я написал про Деникина сегодня, вчера был на грузинской оборонительной позиции на агойском перевале, грузины трусливо стреляли за км по наступающей Томанской армии Английскими кайноками. Вот кто за грузинами стоял Англичане и пленные немцы. Таманцы грузин артилерией расстреливали нашёл осколки и взрыватели от снарядов.
Arcadiy Y. Polyakov
а как жареным запахло грузины и свалили, Таманце Деникин в пшехской поджидал, и ему за грузин от Англичани ещё и попало, за то что геноцид над русским населением не дал продолжать.
Maxim Egorov
Меркель опять стало плохо. Вспоминаем карту «колесо фортуны» с журнала «экономист».
Влад Шевченко
Башню строили 101 день (~100), высота башни 30.5 метров (почти точно 100 футов (30.48 метров)), совпадение?
Arcadiy Y. Polyakov
круто, спасибо, отважный взгляд и упругая грудь, музыка подобающая!
Serge Rakitin
101 - зеркальное число, используется в нумерологической практике получения ответов о будущих событиях.
Сергей Вишняков
Сто шагов в небеса. Число сто означает шаг истории, также означает прямое руководство Бога. На лицо башня вещающая от имени как бы Бога и вершащая историю .
Lich Legion
это язык непобедимого русского язычества в отроке вещает, как ты сразу не признал? XD
Lich Legion
обычно расклад смотрят не по 1й карте, иначе непонятен контекст.
Maxim Egorov
Мне например европейские вина не нравятся, какая то одна кислятина. Чилийские норм, больше всего радуют вина из ЮАР (сорт винограда пинотаж)
Andrey Gordeev
Не знаю из какого сырья делается хванчкара, но это охрененное вино. Правда стоит под штуку. И тут уже выбираешь что взять. Ибо реально дорого.
Максим Гранкин
Ну вот и СКАЗОЧКИ КОНЕЦ !!! Операция Чемодановка (Эвакуация элиты) продолжается - раскрыто место Убежища для Мировой Элиты! Это Сахалин! А вот Новость "говорящая" об этом: Открытие выставки «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019» Гохран России/ 18 июня 2019 18 июня 2019 года в Южно-Сахалинске в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открылась выставка «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019».На выставке представлены выдающиеся ценности мирового исторического и художественного значения: от шедевров ювелирного и медальерного искусства, памятников фалеристики до уникальных природных драгоценных камней и самородков драгоценных металлов. Всего на ней представлено более 120 экспонатов Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России, которые никогда ранее не вывозились из Москвы в субъекты Российской Федерации, тем более – столь отдаленные. Саммит G-20 в Японии 28 июня отличная легенда, для тайной операции по эвакуации Мировой Элиты на Сахалин, благо реликвии власти уже тут!
Константин Алланд
Это священная Земля Сириуса!
Константин Алланд
Вместо молитв, лучше у "шумеров", учились бы. Эффективно взяли власть и отлично ее удерживают, уже 100 лет. И причем без всяких аскез и обетов.
Maxim Egorov
Согласен. В эрэфии да. В Европе за 3 евро можно купить отличное натуральное вино. Просто здесь работает понятие недоступности благ цивилизации. Эрэфия - страна четвертого мира после Африки.Какое уж тут вино кроме боярки.
Maxim Egorov
https://www.youtube.com/watch?v=44j-tpuEefs
Andrey Gordeev
Согласен. В эрэфии да. В Европе за 3 евро можно купить отличное натуральное вино. Просто здесь работает понятие недоступности благ цивилизации. Эрэфия - страна четвертого мира после Африки.Какое уж тут вино кроме боярки.
Максим Гранкин
Это священная Земля Сириуса! Вся суета с Курилами все из-за Сахалина!
Andrey Gordeev
Пожилой человек. Здоровье ни к черту. Никакой конспирологии. Знак только один - пора на покой по здоровью.
Максим Гранкин
Это священная Земля Сириуса!
Константин Алланд
Потому что чудес не бывает в реальном мире, само собой ничего не делается, для этого надо трудиться а не надеяться на мифическое "падение сирии". Уход Путина принципиально ничего не изменит так как социальное развитие страны и качество населения прошедшего отрицательную селекцию на низком уровне все равно. Изменения в стране это долгий эволюционный путь
Maxim Egorov
Кстати вышел фильм "Братство" Лунгина. Довольно неплохой фильм, из наших наверно один из лучших за последнее время. Непонятно, чего на него кремлёвские кидаются? Обычный фильм, никого там не оскорбляли. Может денег кому то не дали или завидуют, что их патриотические фильмы в разы хуже, вот и бесятся.
Константин Алланд
Шелковый Путь.... Да китайцы откачают отсюда все ресурсы, причем так, что бюджету рф ничего и не достанется. Лесов уже нет.Лучше сказать так :остатки лесов. Об этом не устаю повторять, так как вижу как их пилят, как климат поменялся, дикие ветра пришли.Мне на месте виднее, чем из Сочи , что к чему. Реки загадят. До 60% территории им так или иначе отойдёт фактически. Нахрена такое сотрудничество ? В профите останутся Европа и Китай. Россия традиционно в том самом месте, где и всегда.
Валерий Иркитов
заметили коммунистом и православных на заднем фоне?
Lester Leyt
Вся надежда только на себя.
Maxim Petrov
Вся надежда только на себя.
Апач
Апач
Владислав
Цитата из одной редакционной статьи с данного сайта. Ещё раз подчеркиваем: внутренних сил для того чтобы вырваться из плена, у русских не просто мало, их нет! США трижды помогали русским в 20-м веке. Третий раз, когда в 1991 году, при помощи США, снесли в России поганый коммуняцкий режим. Если бы СССР продержался до 2011-го, то у русских сейчас не было бы ни единого шанса. Были бы только совки с Генеральным секретарём из Средней Азии. Сегодня, кроме американцев, русским людям обратится не к кому, если только к инопланетянам. Отсюда, нам всегда казались идиотскими идеи борьбы с НАТО и тому подобная ересь. Однако сегодня, после всеобщего, как нам кажется, прояснения мозгов у соплеменников, на повестке дня стоит не вопрос «бороться с НАТО» или «не бороться с НАТО», а вопрос «просить о помощи Госсекретаря США» или лучше сразу обратиться к президенту США? Писать письма, носить флаги, и демонстрировать свою лояльность Америке. Обещать, что русский народ будет надёжным союзникам, сателлитом, только чтобы они помогли вырваться из нынешнего русофобского плена, помогли нам вернуть Родину. Навести здесь порядок, вернуть украденные у нас ресурсы. Этот материал обозначает наш взгляд на стратегический поворот русского движения, стратегическое направление обретения союзников. Взгляд независимого русского ресурса, который существует благодаря поддержке читателей. Именно поэтому, мы можем такое сказать, не оборачиваясь ни на кого. Уверены, поднимется дикий вой всяких провокаторов и дебилов. Но уверяем всех наших сторонников, результат будет положительным достаточно быстро, ибо для россиянского режима, именно эта стратегия русского движения, быстрее всего охладит их неудержимую русофобию. Предлагаем всем, как можно быстрее, начинать использовать американскую символику, заявлять об отношении. И естественно, как можно быстрее объяснять эту новую стратегию русского движения. И все Русские Марши надо проводить с использованием американской символики.
Lester Leyt
Миром правят темные силы мирового интернационала, для которых свободный белый человек - главный враг. Им принадлежит значительная часть ресурсов этой планеты и ваши "мудрые правители" играют по их правилам. Это конечно не значит, что отдельные силы в США и Европе не могут стать союзниками русского народа.
Dmytro Lapshyn
разводить начали https://www.youtube.com/watch?v=JNi06t-OV1A&t=2s
Владислав
Н-ное время назад, около 8 лет. Вы (или ваши соратники) на этом сайте сами высказывали подобное мнение, теперь то, что не так? Сами тут писали что США союзники русских.
Dmytro Lapshyn
И по продуктам в РФии 5 копеек. Из опыта знакомого буланжера, которого з..ла Франция и он 3 года назад попытался открыть буланжери во Владикавказе откуда он родом. Ностальгия человека замучала. Дядьке 52 года, он имеет немецкие и французские сертификаты и дипломы по выпечке и организации булочных, кофеен, ресторанов и прочее. Осетин. Так вот он попытался высчитать прибыль какую он мог бы получить из расчета того, что он будет делать стандартный набор продуктов французской булочной.. Потенциально н мог бы привезти необходимое оборудование. Однако дело не продвинулось далее констатации факта, что: - мука в рфии говеная и для выпечки что пористого, что слоеного теста по французским технологиям непригодно совершенно. А ввозить муку из Франции - это золотые круассаны будут... - дрожжи в рфии говеные - французское оборудование не рассчитано под них. - он не смог найти поставщиков качественного повидла (это на всем то Кавказе) - не смог найти поставщиков кремов.. Продолжаем дальше слушать сказки, что кто-то, где-то на хуторе "Простоквашино" в рфии еще делает качественные продукты по бабушкиным технологиям.
Кошкин
Для Элиты есть края и получше. Но вот, возможно, Орионцы, поставили пирамиды в виде созвездия "Пояс Ориона" - великие и Теотиуакан, а какие основания считать Сахалин землёй Сириуса?
Кошкин
Всё сказал? Теперь сядь в уголке и веди себя тихо. Надоели полоумные чудики, вроде Вас. И ума нет, но орать, как на Украине, майданутые, любите. А как до работы, так в кусты и затаились.
Maxim Egorov
Вышел второй альбом группы Heilung Одни из тех язычников, кто делает качественно. https://www.youtube.com/watch?v=HVw_1RZncec
Maxim Petrov
Да уж. Есть такое с производителями, и не только мучного... Не проще ли отказаться от булок и хлеба? Это не только вредно, но и бестолково в наши дни. Хлеб, какие бы оды ему не пели, это еда для выживания бедняков в холодных условиях России 19 века и ранее, потому что кроме него и репы ничего толком не вырастишь. И заметьте, в европейских странах и США к хлебу обычное отношение что ещё раз доказывает, что этот продукт не относится к первой необходимости. У американцев стейк, у европейцев мясо-овощи, у скандинавов рыба, а у нас и арабов... хлеб. Что мы, гуппи какие-то? Сегодня другое время, и питание разнообразнее.
Кошкин
Сама Природа Русская в Перуновом лице разгневалась на сидельцев таких башен! А может, Боги ещё и управляют сегодня грозами? Такое не каждый же год бывает? Так что смотрят на людей с "тарелок".
Роман Котов
Перун разрушает наследие упырей. Это интересно. Походу люди отворачиваются от христианского канибализма и власть демонов ослабевает, отсюда боги начинают проявлять свою силу в миру.
Maxim Petrov
Проще вообще не покупать продукцию фабричной переработки, за исключением необходимого минимума: хлеб, масло, молоко. Покупать только исходные продукты: овощи, фрукты, сырое мясо. Колбасы, сыры, всякие печенья - ИСКЛЮЧИТЬ, если хочешь жить долго, ибо там и ГМО, и пальмовое масло, и маргарин.
Maxim Petrov
Зюганов-нумеролог в курсе? :-)
Sergey Glazunov
Всё сказал? Теперь сядь в уголке и веди себя тихо. Надоели полоумные чудики, вроде Вас. И ума нет, но орать, как на Украине, майданутые, любите. А как до работы, так в кусты и затаились.
Sergey Glazunov
Знаете - "ваше эссе" получилось пафосным и увы, бестолковым. (ваш бог, вам судья) Но мне понятно одно, ваше особое внимание-акцент к "вашим" и "нашим". /// "ваши" - миляги и няши, "сливки" в превосходной степени. \\\ "наши" - навоз с перегноем, просто и понятно... и на этом вам - спасибо. Об одном лишь вы забыли, что готово Поле сражения, политое нашей кровью и кровью наших предков. "ваши" - вертухаи, академики пыточных подвалов "постарались на славу", что-бы мы спросили с вас - за содеянное... Не съедете с темы - "ваша" карма! До встречи в чистом поле, попытаем Фортуну огнём и мечом.
purnavolok
Один из методов самоуничтожения нации, социума. Большевики с этой целью и были прикомандированы.
Sergey Glazunov
Не знаю как Вы, но у нас были хорошие пионерочки, когда учился. ))) Они пели лучше тогда))))
Sergey Glazunov
Это что то новенькое на форуме, хохлы были, поляк тут тоже отметился, христанутые были, коммуняки были, вот теперь и славянин нарисовался
Lester Leyt
Думаю, я выразил мнение части российского населения. В их число могут входить самые разные люди. Их всех объединяет понимание реальности, что США и Великобритания являются относительным примером благополучия и последним арбитром для русских. Своими силами нам не решить проблемы.
Иван Иванов
Какое же у нас повсюду говно позасело ! Сволочизм россиянский.
Maxim Petrov
Русская Жанна Д`Арк. Атаманша Алёна Темникова. https://s-t-o-l.com/istoriya/szhech-nelzya-pomilovat
Skif576
Закон о «суверенном интернете», который частично вступает в силу в ноябре, а полностью заработает с 2021 года, может замедлить скорость доступа в сеть более чем в 600 раз до уровней dial-up модемов середины 1990-х. К такому выводу пришла рабочая группа Российского союза промышленников и предпринимателей, проанализировав подзаконные акты Минкомсвязи, описывающие порядок централизованного управления сетью и требования к оборудованию https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-pravitelstve-predlozhili-zamedlit-internet-v-625-raz-1028310773
Артём Белов
Н-ное время назад, около 8 лет. Вы (или ваши соратники) на этом сайте сами высказывали подобное мнение, теперь то, что не так? Сами тут писали что США союзники русских.
Артём Белов
Цитата из одной редакционной статьи с данного сайта. Ещё раз подчеркиваем: внутренних сил для того чтобы вырваться из плена, у русских не просто мало, их нет! США трижды помогали русским в 20-м веке. Третий раз, когда в 1991 году, при помощи США, снесли в России поганый коммуняцкий режим. Если бы СССР продержался до 2011-го, то у русских сейчас не было бы ни единого шанса. Были бы только совки с Генеральным секретарём из Средней Азии. Сегодня, кроме американцев, русским людям обратится не к кому, если только к инопланетянам. Отсюда, нам всегда казались идиотскими идеи борьбы с НАТО и тому подобная ересь. Однако сегодня, после всеобщего, как нам кажется, прояснения мозгов у соплеменников, на повестке дня стоит не вопрос «бороться с НАТО» или «не бороться с НАТО», а вопрос «просить о помощи Госсекретаря США» или лучше сразу обратиться к президенту США? Писать письма, носить флаги, и демонстрировать свою лояльность Америке. Обещать, что русский народ будет надёжным союзникам, сателлитом, только чтобы они помогли вырваться из нынешнего русофобского плена, помогли нам вернуть Родину. Навести здесь порядок, вернуть украденные у нас ресурсы. Этот материал обозначает наш взгляд на стратегический поворот русского движения, стратегическое направление обретения союзников. Взгляд независимого русского ресурса, который существует благодаря поддержке читателей. Именно поэтому, мы можем такое сказать, не оборачиваясь ни на кого. Уверены, поднимется дикий вой всяких провокаторов и дебилов. Но уверяем всех наших сторонников, результат будет положительным достаточно быстро, ибо для россиянского режима, именно эта стратегия русского движения, быстрее всего охладит их неудержимую русофобию. Предлагаем всем, как можно быстрее, начинать использовать американскую символику, заявлять об отношении. И естественно, как можно быстрее объяснять эту новую стратегию русского движения. И все Русские Марши надо проводить с использованием американской символики.
Алексей Огородников
Сейчас это уже понятно, жаль что не многим.
Serge Rakitin
Сейчас бытует мнение, что хлеб вреден для организма из-за содержащегося в нем глютена. Глютен содержится в некоторых злаковых. Больше всего его содержится в пшенице. В СССР всех кормили хлебом и манной кашей с самого рождения. Так, что это тоже такой подход к людям. Конечно вопрос знали ли тогда или нет. Сейчас знают, но все равно продолжают, кормить детей манной кашей с молоком. Кстати в СССР проводили исследования по поводу молока. Результаты не стали афишировать, а институт по быстрому прикрыли, т.к. выяснилось, что ничего полезного от молока быть не может, скорее наоборот будет нанесен большой вред здоровью.
Maxim Petrov
Друзья-товарищи, не занимайтесь херней. Нефиг сотрясать воздух дутыми концептами. Речь не шла о какой-то деталике или абстрактике. Еще раз: уважаемый модератор настаивает на том, что где-то у кого-то в рфии можно найти качественные продукты. Вопрос: поднимите руки те кто на регулярной основе - раз в 1-2 неделе закупается в таком/таких местах? А именно регулярно покупает молочку из под проверенной коровы, мясо из проверенной отары от доверенного чабана, овощи и фрукты от эко-фермера, который не пичкает землю химией, и т.п. Я совершенно уверен, что из уважаемых слушателей регулярно (раз в неделю-две) это не делает никто. Потому что если и есть некий производитель качественной с/х продукции, то массовому потребителю он недоступен. А то, что если ты раз в месяц поднял жопу и поехал на хутор к куму и поел у него огруцов с помидорами под шашлык, ну так это не есть регулярное потребление качественного продукта.
Алексей Ф
США и Великобританию нынешний антирусский режим в России вполне устраивает. Весь этот цирк с санкциями - для лохов. Думаю, даже присоедининение Крыма с ними согласовывалось. Для них главное, чтобы русский народ никогда не поднялся. А нынешние потомки большевиков с этим неплохо справляются. Ради этого можно даже пожертвовать своим мелким вассалом -Украиной.
Skif576
Тут я согласен.Уйдёт ху@ло, придет нечто подобное. Потому что мы позволяем им приходить.
Роман Кроман
Вот вы рассказываете о неких старцах - мировых правителей; вот образчик одного из таких и их патриотизме: https://www.youtube.com/watch?v=rwo_-ALaNhw
Николай Толубаев
Надо включить дурочку и делать вид , что мы не понимаем . что эРФянский режим это агенты запада и всякие санкции это цирк для дурачков. Притворится , что мы верим . что существует серьёзное противостояние США и РФ , а отдельные противоречия действительно есть -даже у друзей и родных бывают конфликты. И ,играя на этих конфликтах , русские могут смягчить русофобию и кремля и белого дома . Тем боле чем чаще мы будем заявлять о себе . о проблемах русского народа, говорить что русские лишены всего , что русские это коренной народ России и РФ не выполняет декларацию ООН о правах коренных народов- . тем лучше
Алексей Огородников
Сегодня считают вредным, завтра - полезным, послезавтра, снова вредным.
Dmytro Lapshyn
Я регулярно закупаюсь в Metro C&C. Помидоры стали гораздо лучше. В основном там либо отечественные, либо азербайджанские. Уже нет той водянистой гадости на гидропонике из Голландии и Турции. Конечно, это не грунтовые из Азербайджана по 600 руб. за кг или (где на Украине лучшие помидоры,в Херсонской области, кажется), но всё же прогресс есть.
Serge Rakitin
Ну вот мы и пришли к логическому заключению: хлеб актуален только тогда, когда нужно экономить. Но это не "всему голова" в пище.
Maxim Petrov
Ну вот мы и пришли к логическому заключению: хлеб актуален только тогда, когда нужно экономить. Но это не "всему голова" в пище.
Владимир Александрович
https://vk.com/video351386572_456239573
Алексей Ф
Миром правят темные силы мирового интернационала, для которых свободный белый человек - главный враг. Им принадлежит значительная часть ресурсов этой планеты и ваши "мудрые правители" играют по их правилам. Это конечно не значит, что отдельные силы в США и Европе не могут стать союзниками русского народа.
Zloi Ivan
Это что то новенькое на форуме, хохлы были, поляк тут тоже отметился, христанутые были, коммуняки были, вот теперь и славянин нарисовался
Николай Николаев
Проще вообще не покупать продукцию фабричной переработки, за исключением необходимого минимума: хлеб, масло, молоко. Покупать только исходные продукты: овощи, фрукты, сырое мясо. Колбасы, сыры, всякие печенья - ИСКЛЮЧИТЬ, если хочешь жить долго, ибо там и ГМО, и пальмовое масло, и маргарин.
Владимир Александрович
Православный славянин?
Viktor Hofmann
В Германии маленькие пекарни повсеместно разоряются, остаются лишь крупные сети, где хлеб и булочки лишь разогреваются из полуфабрикатов. Качество соответствующее. Так что это мировой тренд. С маленькой пекарней в Германии можно стать богатым только отмывая в ней грязные деньги, поэтому арабы и турки в этом здесь так успешны.
Даниил Павин
Интересное видео Д. Галковского о еде (селёдка, гречка, дыня, хлеб). Про хлеб с 45 минуты. https://www.youtube.com/watch?v=3j7NIR_vtvc&list=PL5BwB5wUDXk3S61xB01EP0lsoCnyfazs0
Дмитрий Браунинг
Был весной на концерте в Москве. Было здорово.
Дмитрий Браунинг
Так они мастера переобуватся в воздухе. Как говорится кто девушку платит, тот ее и танцует.
сергей м.
Сегодня считают вредным, завтра - полезным, послезавтра, снова вредным.
Артём Белов
Ну не совсем) Просто слегка поменяли акцент. Запад теперь враги т.к. поддерживают Украину , а кремлевские большевики, которые взрывали дома с людьми, просто не друзья, а некотрым из них даже можно "выписать индульгенцию за Крым". Ну и георгиевская ленточка у них теперь символ русского народа)
Lester Leyt
думаю можно это назвать признаком дурного тона
Lester Leyt
Ты считаешь, что Сталин не нарушил, а продолжил традицию российских монархов в части удержании государства в рамках границ РИ??
Maxim Petrov
Не надо путать воспитанность с поджиманием хвостов.
Дмитрий Браунинг
Я об этом уже давно говорю. Передачи практически не слушаю, тк в основном ватная пропаганда и замыливание мозгов. Вот уже и комменты тереть начали.
Артём Белов
Начался с задержкой из-за опоздания, но не с опозданием из-за задержки.
Vitaly Tiunov
Я бы не стал вот так топорно и прямолинейно заявлять подобное. У "шумеров" есть жречество, а значит все вышеназванное.Но у них же есть и правители, реализаторы, администрация.Те кто следует заветам и наставлениям.Эти люди могут быть кем угодно, но они верны своим наставникам. Подлинная же элита русского народа - уничтожена.
Maxim Petrov
Это уже вопрос самоорганизации человека и его финансовых возможностей.
Maxim Petrov
Ну подумаешь, прогуляться на Сахалин вывезли. Не в Голландию же, как скифское золото...
Владислав
Это скорее церковное пение. Отношению к язычеству только в названии
Владислав
И да Владислав, я тоже считаю, что американцы и русские не враги. Всё это противостояние идёт исключительно в информационном поле. Причём это мнение, сложилось и благодаря Вам, а точнее Вашей ранней позиции.
Dmytro Lapshyn
Потому и есть кулинары на дому.Пекут для праздников из нормальных продуктов. И всегда у них свои клиенты имеются.Стоимость торта 2000-3000 рублей. И берут. Потому что разница между их тортом и химией из "пятёрочки" за 500-1500 рублей слишком очевидна.
Знаете - "ваше эссе" получилось пафосным и увы, бестолковым. (ваш бог, вам судья) Но мне понятно одно, ваше особое внимание-акцент к "вашим" и "нашим". /// "ваши" - миляги и няши, "сливки" в превосходной степени. \\\ "наши" - навоз с перегноем, просто и понятно... и на этом вам - спасибо. Об одном лишь вы забыли, что готово Поле сражения, политое нашей кровью и кровью наших предков. "ваши" - вертухаи, академики пыточных подвалов "постарались на славу", что-бы мы спросили с вас - за содеянное... Не съедете с темы - "ваша" карма! До встречи в чистом поле, попытаем Фортуну огнём и мечом.
Dmytro Lapshyn
Добавлю еще.. В Kehl-е в русском магазине директор - русский со Ставрополья. Так вот к нему прибегают всяческие комиссии и требуют кучу всяких бумаг в том числе и этикетки с содержанием составов вод. Например две последние проверяющие делегации присланные из Edeka и Kaufland (конкуренты) очень озадачились тем, что на самых покупаемых водах (в том и числе и местными аборигенами) Боржоми и Архыз не оказалось наклеенных упомянутых переводов. Т.е. представители массмаркета ведут борьбу не только лишь с хлебом, но и с любым другим эксклюзивным конкурентным продуктом.
Артём Белов
Он ответил где-то ниже. https://ari.ru/ari/2019/06/14671/znaki-okkultnuyu-stalinskuyu-bashnyu-razrushila-molniya#cc-87411289
Рустем Бохани
думаю можно это назвать признаком дурного тона
Lester Leyt
Вы писали ниже про россиян. То есть у Вас самоидентификация по паспорту. Где выдали паспорт к той "нации" Вы и относитесь. Возможно у Вас несколько паспортов. Рад за Вас. Тогда позвольте полюбопытствовать, с какой стати Вы здесь раздаёте свои советы и часто почему-то пишете "нам русским". Будьте точнее
Константин Алланд
Я бы не стал вот так топорно и прямолинейно заявлять подобное. У "шумеров" есть жречество, а значит все вышеназванное.Но у них же есть и правители, реализаторы, администрация.Те кто следует заветам и наставлениям.Эти люди могут быть кем угодно, но они верны своим наставникам. Подлинная же элита русского народа - уничтожена.
Рустем Бохани
сто один один день строительства башни о котором говорилось в комментариях ниже, не случайно .в Малой Авесте есть глава "Сто одно имя Бога" прослеживается корреляция с названием горы точнее ее расшифровкой
Константин Алланд
Тут я согласен.Уйдёт ху@ло, придет нечто подобное. Потому что мы позволяем им приходить.
Maxim Egorov
Ближневосточная подача, ближе наверно к нашидам. Тем не менее группа в языческой теме и делают довольно качественно.
Константин Алланд
Heilung. Выздоровление. От долгого морока.
Maxim Petrov
Зришь в корень!
Константин Алланд
"Heilung используют восстановленные тексты с рунических камней, копий, амулетов и других артефактов. Кроме того коллектив использует стихи, касающиеся героических событий и интерпретации или переводы древних текстовых элементов. Группа создает оригинальное звучание с помощью инструментов, которые были доступны для человечества в железном веке, такие как кости, бубны, шум, звуки деревянных щитов и копий, а также использует хоровое пение."
Рустем Бохани
Значения последовательных чисел сто и сто один взаимосвязаны. Так сто символизирует своего рода затишье перед бурей, а сто один — бурю. Вслед за простоем приходит просветление. 101 символизирует возрождение духовное, найденный путь к развитию и совершенству. Прогресс не показывается чем-то новым, он лишь результат долгих и мучительных стараний, предвестником которых и является число 100.
Константин Алланд
Они еще есть, особенно в богатых районах, но еще 10 лет назад маленькие семейные булочные были в Германии реально на каждом углу, так же как и маленькая мясная лавка. Сейчас их количество стремительно сокращается, тк это элементарно не выгодно. Электричество 30 центов за квт, поборы финанцамта/налоговой. При этом в 4 утра нужно уже делать хлеб или булочки. Ради чего?
Viktor Hofmann
Знакомый решил стать сыроваром. Получилось. Молоко натуральное использовал, сыр настоящий (к слову говоря, в рф сыра настоящего нет, его бульдозерами давят,борясь с санкциями). Не Ярлсберг, конечно, но все равно вкусный . Стоимость правда от 1300 рублей за кг. Но свой клиент нашелся. Я , к примеру. Это лучше чем брать что-то россиянское на пальмовом масле. Но для человека сыроварня больше игрушка, хобби. На этом не подняться.Но человек квартиру продал в городе, на землю сознательно перебрался. Это уже больше философия, образ жизни и мышления.
Николай Толубаев
Судя по злым комментариям, в адрес гл. редактора АРИ, и набегу тролей и всякой антирусской швали, АРИ нащупал кащееву иглу и делает очень важную работу. Особеен последние эфиры (субъектность русского народа, окультные корни большевистской власти, правильные оценки положения русских в РФ и про окраину) бьют не в бровь, а в глаз. Спасибо Владиславу за его работу, хорошо что у русских есть элита, хотя и мало таких людей.
Дмитрий Браунинг
Что значит ближневосточная подача? Вы вообще о чем?
Дмитрий Браунинг
Вы бы тексты перевели для начала, прежде, чем пороть чушь.
Гринго
https://vk.com/video351386572_456239573 ...
Константин Алланд
Знакомый решил стать сыроваром. Получилось. Молоко натуральное использовал, сыр настоящий (к слову говоря, в рф сыра настоящего нет, его бульдозерами давят,борясь с санкциями). Не Ярлсберг, конечно, но все равно вкусный . Стоимость правда от 1300 рублей за кг. Но свой клиент нашелся. Я , к примеру. Это лучше чем брать что-то россиянское на пальмовом масле. Но для человека сыроварня больше игрушка, хобби. На этом не подняться.Но человек квартиру продал в городе, на землю сознательно перебрался. Это уже больше философия, образ жизни и мышления.
Дмитрий Браунинг
Все правильно, именно на таких диванных дебилоидов, как ты и рассчитана пропаганда, которые не умеют мыслить своими мозгами и создают себе кумиров. Вам хоть ссы в глаза, все божья роса.
Константин Алланд
Какое же у нас повсюду говно позасело ! Сволочизм россиянский.
Гринго
Что, колет иголочка?
Maxim Egorov
Ну послушайте нашиты про воинов Аллаха. Очень похоже по манере исполнения.
Сергей Вишняков
После попадания молний в башню на горе Ахун, путь в Мир Богов открыт. Недавно там был во сне. Смутно помню. Так что медитация после выпуска вам в помощь.
сергей м.
Язвишь втихоря?... Да мне похер на ваши "иголочки", ежели честно...
Гринго
Язвишь втихоря?... Да мне похер на ваши "иголочки", ежели честно...
Дмитрий Браунинг
Послушал, там какие-то завывания муслимских евнухов. Незнаю, сложно мне как-то сравнивать.
Maxim Petrov
И такое бывает :-)
SmileyInTheGameWorl d
Любовь русичей стоять на карачках перед всякой сволочью привела к тому , что в россии разрешено усыновлять одинокими мужиками маленьких детей.Русский народ перестал быть народом.
Maxim Egorov
Такое сейчас сложно найти, заблокировано много из-за ИГ наверно. Может в ВК попробовать и искать не на русском нужно.
Vitaly Tiunov
Ну, допустим. А кому вы хотите обет давать? И какой именно? Если не секрет.
Артём Белов
И да Владислав, я тоже считаю, что американцы и русские не враги. Всё это противостояние идёт исключительно в информационном поле. Причём это мнение, сложилось и благодаря Вам, а точнее Вашей ранней позиции.
Артём Белов
Получит уникальный для себя опыт. Возможно позже, придумает ещё что-либо.
Алексей Ф
Ну не совсем) Просто слегка поменяли акцент. Запад теперь враги т.к. поддерживают Украину , а кремлевские большевики, которые взрывали дома с людьми, просто не друзья, а некотрым из них даже можно "выписать индульгенцию за Крым". Ну и георгиевская ленточка у них теперь символ русского народа)
Maxim Egorov
Если запад его принимает, значит они вместе играют в какую то игру. Я думаю они точно знают кто есть кто.
Maxim Egorov
Дублёр совсем зелёный ещё, сидит чёт улыбается)) Жизнь ещё не успела его помотать.
Владислав
Владислав, никто толком не может объяснить понятие "русский". Например, Жирик считает русским того, кто сам себя так считает. А власти не признают "русских" субъектом, поскольку не уверены, что "русские" являются народом, а не общностью. Ранее я был советским, теперь я русский, имею гражданство и живу в РФ. На этом основании я считаю вправе "советовать", поскольку под "русскими" я понимаю все коренные народы, для которых РФ является единственной родиной. Переубеждать я никого не собираюсь, поскольку пришел на сайт учиться, а не учить.
Артём Белов
Ну вы же тоже не совсем русский, а за русских типа радеете.
Lich Legion
есть пара удачных песен, собственно как и у других музыкантов пытающихся "пощупать" подобную тему. кстати я этот угловой орнамент жене показал - она валялась под столом со смеху.)
Алексей Заров
Если запад его принимает, значит они вместе играют в какую то игру. Я думаю они точно знают кто есть кто.
Дмитрий Браунинг
Интересно, а что для вас является эталоном музыки, данной тематики?
Vitaliy RUS
на мероприятии усе как на фасаде чинно и красиво, а в кулуарах Пу знает свое место, вернее его исполняющий обязанности..
Maxim Egorov
Опять чел в красных носках берёт интервью у PU https://www.youtube.com/watch?v=YCxDh2rf21E
Maxim Egorov
Опять чел в красных носках берёт интервью у PU https://www.youtube.com/watch?v=YCxDh2rf21E
Лже Дмитрий
Для тех, кто интересуется историей не по учебникам - версия о крещении Руси в 17 веке. Автор излагает весьма интересно и не без доказательств) https://www.youtube.com/watch?v=I3z7swr2WOw
Lester Leyt
Владислав, никто толком не может объяснить понятие "русский". Например, Жирик считает русским того, кто сам себя так считает. А власти не признают "русских" субъектом, поскольку не уверены, что "русские" являются народом, а не общностью. Ранее я был советским, теперь я русский, имею гражданство и живу в РФ. На этом основании я считаю вправе "советовать", поскольку под "русскими" я понимаю все коренные народы, для которых РФ является единственной родиной. Переубеждать я никого не собираюсь, поскольку пришел на сайт учиться, а не учить.
Владислав
Все с Вами понятно. Вы "украинец!
Владислав
С чего вы решили что я не совсем русский? Или кто вам такое сказал? Вы украинец?
Даниил Павин
Я регулярно закупаюсь в Metro C&C. Помидоры стали гораздо лучше. В основном там либо отечественные, либо азербайджанские. Уже нет той водянистой гадости на гидропонике из Голландии и Турции. Конечно, это не грунтовые из Азербайджана по 600 руб. за кг или (где на Украине лучшие помидоры,в Херсонской области, кажется), но всё же прогресс есть.
Гринго
Вах-вах, ёлы/палы - Лже Дмитрий!!! Ещё одно "светило" нарисовалось! Исторический вольнодумец... дети лейтенанта шмидта нервно курят в сторонке.
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа