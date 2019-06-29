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Как правильно просить Россию?

29/06/2019 00:57
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • в РФии, пу - няша №1 !!! ещё в шестидесятые прошлого века про няшу-пу песни дудели. https://www.youtube.com/watch?v=DBKdkhyxeNU
  • Я не буду ничего говорить. Всё что я хочу сказать подводит под статью об оскорблении падали.
  • у меня к этому soundcloud такая личная неприязнь образовалась, шо прям кушать не могу!
  • Вот,собственно про "Левкадию" на 27.56 https://www.youtube.com/watch?v=8mSP0FpNBII
  • госфинансирование возобновили?
  • Гугл переводчик определяет эту фразу, как русский язык , хотя я ни хера не понял.
  • Напишите, что вы там курите у себя, разбогатеете
  • Пум нельзя, а ведь у многих есть пумы.
  • А какое отношение?
  • Он очень занятой человек. Надо амфоры поднять, тигров окольцевать, со стерхами полетать. А ещё со знакомыми пацанами в хоккей погонять, на лыжах покататься, ну и не забыть в телевизоре поторчать. Кто если не он? Другим, более ленивым президентам, ничего этого делать не надо. Вообще не понимаю, что делают в президентских креслах люди не играющие в хоккей и не летающие на дельтаплане. Вот и не успевает везде, вот и опаздывает бедный.
  • А почему сразу французское не купить?
  • Мне тоже не нравится...
  • Костик (коммуняцкий тролль) вернулся. Походу расиянцы вчера с западными договорились на встрече G20. Решили возобновить пропаганду террора русского народа. Всё хорошо теперь у кремлёвских, договорились.
  • https://www.youtube.com/watch?v=dFHZToBZa8U Демушкин стал главой Барвихи?
  • Дональд Туск, Жан-Клод Юнкерн и болгарские евробюрократы это святые аскеты по сравнению с димкой медведевым. 10 000 евро...какие -то копейки .Несравнимые с аппетитами кремлепутов
  • Точность - вежливость королей. А лидер быдла должен вести себя как быдло. Хорошо еще что на пол не сморкается)
  • Немного не так, постановление принято как подзаконный акт к федеральному закону об ответственном обращении с животными и данное постановление не касается зоопарков, цирков дельфинариев и других специальных учреждений в том числе и страусинных ферм. Прежде всего это коснется владельцев квартир которые всяких крокодилов и тд держат
  • Чего ожидать от выходца из питерской подворотни?
  • Трамп назвал Пу "прекрасным парнем" , похоже что действительно договорились в последний раз так Рейган Горби называл когда тот решил ракеты уничтожить
  • Такое чувство, что вот-вот сквозь зубы сплюнет. .
  • "Точность — вежливость королей. Приписывается французскому королю (1814—1824) Людовику XVIII (1755-1824). Обычно употребляется в смысле: быть точным, не опаздывать — поступать по-королевски. Полная версия фразы имеет другое значение: Точность — вежливость королей, но обязанность для их подданных. То есть король вовсе не обязан быть точным (строго придерживаться распорядка дня, соблюдать часы приема и т. д.). Его точность — это только его любезность, знак внимания к кому-то, а отнюдь не обязательный атрибут королевского статуса." Я никого не оправдываю, просто информация к размышлению.
  • Странные вы укроинцы, всё у вас за деньги.
  • Наверно работники, что в России, что в Европе хотят быть людьми, а не рабочим скотом. Наверно хочется людям нормальной зарплаты, условий труда и т.д. Но мы привыкли называть тех кто хочет быть человеком (а не скотом) плохими словами.... Так удобнее...
  • https://www.youtube.com/watch?v=wGO2cUinohs В России некого доить?
  • А какое отношение?
  • Странные вы укроинцы, всё у вас за деньги.
  • А я вспомнил их "колхиду", называлась "месть за сралина" а еще пословица была: "лучше женщина без писи, чем тягач из кутаиси", всех залетчиков сажали на это гумно, не умеют они нормальные авто собирать, а это много говорит об народе. А легеды в эссесере про богатеньких и умныеньких грузин ходили и многие совкьявичусы велись, что причиной нищеты в рсфесере явлются они сами. Да и само название республики-пассажира было от слова "груз". У скольких же поколений русских камуняцкая сволочь украла жизни. Обязательно всех актеров из политбюрошного проекта "путин" и их выплятков надо будет прогнать в кандалах по всем деревням России с табличками. И почему грузины не возбудили уголовное дело по разжиганию межнациональной вражды. Но скорее всего, камуняшке лаврушке позвонят (хотя я не исключаю, что лаврушку и прочих идиотов в кабинет всемогущего заставляют на животах вползать), позвонят аналогичному грузинскому спецу по сношениям, сведут ,они друг другу зады окровавленные как сучки на случке полижут и замирятся.
  • Пум нельзя, а ведь у многих есть пумы.
  • Кремляне занялись своей любимой совковой забавой - конфискацией. Наказание за превышение допустимой массы грузы для водителей большегрузов решили ужесточить. По словам главы Минтранса Евгения Дитриха , нарушители могут лишиться прав вместе с конфискацией автомобиля и груза.
  • ...великая печалька?! прилетел воробушек на запах, а поклевать нечего...
  • "Изя - всё..." Трамп снял санкции с Huawei, компании вновь разрешено продавать свои изделия в США.
  • Уважаемый Дмитрий! В свое время мне писал один из корреспондентов. Он жил в Европе, поездил, пробовал все европейские кухни. Считал что самая там интересная и разнообразная - итальянская кухня. Хорошая французская. Но признал, что самая вкусная кухня в мире - на Кавказе и особенно в Азербайджане. Продукты другие в этом регионе, включая Россию. Дело в продуктах. Можно учится 100 лет на булочника или там сыровара, но продукты в Европе - массовый эрзац. Дрянь. Я сам этому был немало удивлен. Это медицинский факт. Там есть отличные продукты, но по цене черной икры. Их 1-2%. Российская и украинская пшеница самая лучшая. Это вопрос природы и качества земель. Поэтому 98% самых элитных макарон в Италии из русской пшеницы. Турки и египтяне покупают русскую и украинскую пшеницу для выпечки, а не французскую. Они толк знают в булочках и лепешках. Причем традиции там поболее чем во Франции. Ну нет там в Европе хороших массовых продуктов. Нет их там. Потому что там 100% промышленное агропроизводство, ставка на химию, в реалиях абсолютно истощенных земель. В России много дряни, 35-50%, процентов 25 среднего качества, но есть остальное, но тоже массовое 25-35%, на 2 головы выше европейских продуктов. Земля лучше, не истощена, природа живее. Я знаю про французов которые увозили головки сыра Гуда по 5 кг. во Францию. Русская молочка, не дешевая дрянь, а нормальная по средней цене, на 2 головы выше французской. Французская массовая продукция это эрзац с химией. Вы меня хотите убедить или себя? Если себя, то есть в России публика, которая кроме доширака и порошкового кефира ничего другого не знает. С ними Вы себя легко убедите.
  • 2 Буланжери со своей продукцией является неотъемлемой частью культуры Франции лет эдак 200. И никто тут от хлебы отказываться не собирается. И в изготовлении своего хлеба, сдобы, пирожных и еже с ними французы впереди планеты всей. В рфии же практически любая хлебная точка может открыться и закрыться в любой секунд - как ветер подует. И работать в доморощенных пекарнях будут люди никак не являющиеся выпускниками института хлебопекства в Руане, а просто набранные со стороны тела, которые будут тупо гнать невкусный низкопробный хлеб и булочки, которые можно продавать пока они горячие и хоть как-то пахнут хлебом. Моя сестра работала на подработке 2 года в такой пекарне, пока была студенткой. Детали этого хлебопёкства она мне живописала. К тому же, чтобы рассуждать о качестве хлеба, его нужно как минимум попробовать. Вот я совершенно уверен в том, что уважаемый модератор совершенно не имеет представления о стандартном наборе ассортимента во французской булочной. Обычно это от двух десятков наименований изделий. Те "французские" булочные, которые я видел в Краснодаре, лишь слегка напоминают их оригиналы.
  • 3 Вопрос: как при отсутствии знаний, школы и традиций хлебопекства в рфии, при отсутствии нормальной муки, выверенных производственных линий, добавок и сопутствующих ништяков может получиться нормальных хлеб? Потому что Карабанов так сказал? Полная чушь. Единственное место где мне удалось попробовать нормальный хлеб в рфии, это поселок Красный мост под Майкопом, где уже лет как 5 армяне делают отличные лаваши и продают их у дороги. Только их и делают. У каждого свои вкусы, но даже и эти лаваши, на которых они себе за 5 лет подняли дом, отстают на 2-3 корпуса от стандартного "банет" (полусдобный солоноватый хлеб) из стандартного меню сети Banette http://www.banette.fr/specialites.html В завершении позволю вопрос, Владислав Александрович, поделитесь с нами пожалуйста той самой торговой точкой/пекарней в РФ, хлеб которой вам так пришелся по вкусу.Пусть единомышленники, которые поближе, зайдут и отведают. Благодарю. Адвокатам Карабанова, не надо, пожалуйста, рассказывать о том, что "а он не то, а се имел в виду" - пусть он сам за свои слова отвечает. И я вот, лично не видел ни одного из своего окружения, который бы полностью отказался от хлеба. По сему любители баек про "конец эры хлеба и его вреде", объединяйтесь в соответствующие секты и пойте эти мантры там.
  • Ну я вообще хлеб не ем. Не потому что вредно, а потому что не хочется. Его вообще едят, чтобы просто живот набить и не голодать. Наверное некоторых поэтому и разносит вместе с употреблением пива до размеров молодого кита, слишком много плохих углеводов. Ем каши (в основном гречневую), мясо делаю в мультиварке, фрукты, овощи, ягоды в течение дня. Года два назад стал так есть, окружающие внешне заметили - силовые нагрузки дали визуальный эффект в виде красивой мышечной массы, хотя по природе своей худой. Любые производные продукты уже наверное есть не очень хорошо. Закупаюсь сейчас во Вкусвилле - в том и числе иногда и готовое беру - минимум всякого говна добавляют по сравнению с другими, с теми же Mealty или Викторией. Но это Москва и Подмосковье
  • Орудие убийства Троцкого никакого отношения к альпенштоку не имело. Согласитесь, такую вот штуку было очень проблематично "пронести в рукаве плаща", как гласит официальная версия. https://ic.pics.livejournal.com/rosh_mosoh/71694960/274281/274281_600.jpg Зато в жарких странах Латинской Америки очень распространен нож для колки льда, в каком-то смысле тоже "ледоруб". Выглядит он примерно так https://ic.pics.livejournal.com/rosh_mosoh/71694960/274470/274470_600.jpg И очень сильно напоминает орудие резника (шойхета) для ритуального забоя скота при синагоге. Вот такое тонкое чувство юмора было у товарища Джугашвили. Неудивительно, что местные полицейские назвали орудие убийства "ледорубом", а потом доверчивой публике втюхали массу самых обычных альпенштоков, каждый раз как "тот самый единственный".
  • Да люди просто не видели (в отличие от меня) как из тамбовской области камазами (с прицепами) по 50 тонн зерна в европу вывозят.
  • Первый сорт вывозят. А вам пятый сорт останется , ну ладно, четвертый. Так и быть.
  • ...великая печалька?! прилетел воробушек на запах, а поклевать нечего...
  • https://youtu.be/3ZjxC7kPC80
  • Первый сорт вывозят. А вам пятый сорт останется , ну ладно, четвертый. Так и быть.
  • Были годы 89-ые, как только отъезжаешь от Ленинграда, так поля... в полях коровы или какая то сельхоз культура растет. Сейчас коров давно уже не встречал, поля либо зарастают либо их застраивают... Вопрос: откуда в России молочка?
  • Известная бизнес-стратегия Трампа: предъявить конкуренту невыполнимый ультиматум , затем если клиент " поплыл" немного отступить
  • А почему сразу французское не купить?
  • Француз везущий домой российский сыр - это сильно. Сильно не реально. Хотя чудаков везде хватает.
  • Собственно основной целью двух последних войн России (СССР) с Германией был захват пахотной черноземной земли то есть пшеницы сейчас просто купить проще чем воевать .
  • Устраивает то, что в шаговой доступности от меня :-) Французские тоже покупаю, но от случая к случаю.
  • ну так они другого не знают и не умеют, кроме как отнять и поделить
  • Были годы 89-ые, как только отъезжаешь от Ленинграда, так поля... в полях коровы или какая то сельхоз культура растет. Сейчас коров давно уже не встречал, поля либо зарастают либо их застраивают... Вопрос: откуда в России молочка?
  • Работаю в СПб на кухне больше 15 лет. Полностью с Вами согласен. Ещё заметил такую особенность повара работающие на европейской кухне в принципе вкусно готовить не умеют. Даже после того когда переходят на кавказскую кухню.
  • Всё на югах теперь сажают, так проще и профит больше, на севере другой должен быть промысел.
  • Adieu La Russie
  • в совдепии русские были безплатным , халявным донором для всех этих дружных брацких многонациональных спиногрызов , поэтому жили хуже всех.
  • Ну я вообще хлеб не ем. Не потому что вредно, а потому что не хочется. Его вообще едят, чтобы просто живот набить и не голодать. Наверное некоторых поэтому и разносит вместе с употреблением пива до размеров молодого кита, слишком много плохих углеводов. Ем каши (в основном гречневую), мясо делаю в мультиварке, фрукты, овощи, ягоды в течение дня. Года два назад стал так есть, окружающие внешне заметили - силовые нагрузки дали визуальный эффект в виде красивой мышечной массы, хотя по природе своей худой. Любые производные продукты уже наверное есть не очень хорошо. Закупаюсь сейчас во Вкусвилле - в том и числе иногда и готовое беру - минимум всякого говна добавляют по сравнению с другими, с теми же Mealty или Викторией. Но это Москва и Подмосковье
  • Видимо тот самый корреспондент.