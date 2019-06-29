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Как правильно просить Россию?
Как правильно просить Россию?
29/06/2019 00:57
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Обсуждение
Гринго
в РФии, пу - няша №1 !!! ещё в шестидесятые прошлого века про няшу-пу песни дудели. https://www.youtube.com/watch?v=DBKdkhyxeNU
Andrey Gordeev
Я не буду ничего говорить. Всё что я хочу сказать подводит под статью об оскорблении падали.
Сергей Панченко
у меня к этому soundcloud такая личная неприязнь образовалась, шо прям кушать не могу!
Даниил Павин
Вот,собственно про "Левкадию" на 27.56 https://www.youtube.com/watch?v=8mSP0FpNBII
Konstantin Pakhomoff
госфинансирование возобновили?
Даниил Павин
Гугл переводчик определяет эту фразу, как русский язык , хотя я ни хера не понял.
Владимир Хохлачев
Напишите, что вы там курите у себя, разбогатеете
Влад Шевченко
Пум нельзя, а ведь у многих есть пумы.
Константин Алланд
А какое отношение?
Влад Шевченко
Он очень занятой человек. Надо амфоры поднять, тигров окольцевать, со стерхами полетать. А ещё со знакомыми пацанами в хоккей погонять, на лыжах покататься, ну и не забыть в телевизоре поторчать. Кто если не он? Другим, более ленивым президентам, ничего этого делать не надо. Вообще не понимаю, что делают в президентских креслах люди не играющие в хоккей и не летающие на дельтаплане. Вот и не успевает везде, вот и опаздывает бедный.
Maxim Petrov
А почему сразу французское не купить?
Maxim Petrov
Мне тоже не нравится...
Maxim Egorov
Костик (коммуняцкий тролль) вернулся. Походу расиянцы вчера с западными договорились на встрече G20. Решили возобновить пропаганду террора русского народа. Всё хорошо теперь у кремлёвских, договорились.
Александр Верный
https://www.youtube.com/watch?v=dFHZToBZa8U Демушкин стал главой Барвихи?
Константин Алланд
Дональд Туск, Жан-Клод Юнкерн и болгарские евробюрократы это святые аскеты по сравнению с димкой медведевым. 10 000 евро...какие -то копейки .Несравнимые с аппетитами кремлепутов
Алексей Ф
Точность - вежливость королей. А лидер быдла должен вести себя как быдло. Хорошо еще что на пол не сморкается)
Zloi Ivan
Немного не так, постановление принято как подзаконный акт к федеральному закону об ответственном обращении с животными и данное постановление не касается зоопарков, цирков дельфинариев и других специальных учреждений в том числе и страусинных ферм. Прежде всего это коснется владельцев квартир которые всяких крокодилов и тд держат
Владимир Павловский
Чего ожидать от выходца из питерской подворотни?
Истинный Ариец
Трамп назвал Пу "прекрасным парнем" , похоже что действительно договорились в последний раз так Рейган Горби называл когда тот решил ракеты уничтожить
Alexandr Mihaylov
Такое чувство, что вот-вот сквозь зубы сплюнет. .
Dima Dima
"Точность — вежливость королей. Приписывается французскому королю (1814—1824) Людовику XVIII (1755-1824). Обычно употребляется в смысле: быть точным, не опаздывать — поступать по-королевски. Полная версия фразы имеет другое значение: Точность — вежливость королей, но обязанность для их подданных. То есть король вовсе не обязан быть точным (строго придерживаться распорядка дня, соблюдать часы приема и т. д.). Его точность — это только его любезность, знак внимания к кому-то, а отнюдь не обязательный атрибут королевского статуса." Я никого не оправдываю, просто информация к размышлению.
Рустем Бохани
Странные вы укроинцы, всё у вас за деньги.
Юрий Рыков
Наверно работники, что в России, что в Европе хотят быть людьми, а не рабочим скотом. Наверно хочется людям нормальной зарплаты, условий труда и т.д. Но мы привыкли называть тех кто хочет быть человеком (а не скотом) плохими словами.... Так удобнее...
Юрий Рыков
https://www.youtube.com/watch?v=wGO2cUinohs В России некого доить?
Konstantin Pakhomoff
А какое отношение?
Konstantin Pakhomoff
Странные вы укроинцы, всё у вас за деньги.
Степан Степанов
А я вспомнил их "колхиду", называлась "месть за сралина" а еще пословица была: "лучше женщина без писи, чем тягач из кутаиси", всех залетчиков сажали на это гумно, не умеют они нормальные авто собирать, а это много говорит об народе. А легеды в эссесере про богатеньких и умныеньких грузин ходили и многие совкьявичусы велись, что причиной нищеты в рсфесере явлются они сами. Да и само название республики-пассажира было от слова "груз". У скольких же поколений русских камуняцкая сволочь украла жизни. Обязательно всех актеров из политбюрошного проекта "путин" и их выплятков надо будет прогнать в кандалах по всем деревням России с табличками. И почему грузины не возбудили уголовное дело по разжиганию межнациональной вражды. Но скорее всего, камуняшке лаврушке позвонят (хотя я не исключаю, что лаврушку и прочих идиотов в кабинет всемогущего заставляют на животах вползать), позвонят аналогичному грузинскому спецу по сношениям, сведут ,они друг другу зады окровавленные как сучки на случке полижут и замирятся.
Николай Николаев
Пум нельзя, а ведь у многих есть пумы.
Истинный Ариец
Кремляне занялись своей любимой совковой забавой - конфискацией. Наказание за превышение допустимой массы грузы для водителей большегрузов решили ужесточить. По словам главы Минтранса Евгения Дитриха , нарушители могут лишиться прав вместе с конфискацией автомобиля и груза.
Konstantin Pakhomoff
...великая печалька?! прилетел воробушек на запах, а поклевать нечего...
Serge Rakitin
"Изя - всё..." Трамп снял санкции с Huawei, компании вновь разрешено продавать свои изделия в США.
Dmytro Lapshyn
Уважаемый Дмитрий! В свое время мне писал один из корреспондентов. Он жил в Европе, поездил, пробовал все европейские кухни. Считал что самая там интересная и разнообразная - итальянская кухня. Хорошая французская. Но признал, что самая вкусная кухня в мире - на Кавказе и особенно в Азербайджане. Продукты другие в этом регионе, включая Россию. Дело в продуктах. Можно учится 100 лет на булочника или там сыровара, но продукты в Европе - массовый эрзац. Дрянь. Я сам этому был немало удивлен. Это медицинский факт. Там есть отличные продукты, но по цене черной икры. Их 1-2%. Российская и украинская пшеница самая лучшая. Это вопрос природы и качества земель. Поэтому 98% самых элитных макарон в Италии из русской пшеницы. Турки и египтяне покупают русскую и украинскую пшеницу для выпечки, а не французскую. Они толк знают в булочках и лепешках. Причем традиции там поболее чем во Франции. Ну нет там в Европе хороших массовых продуктов. Нет их там. Потому что там 100% промышленное агропроизводство, ставка на химию, в реалиях абсолютно истощенных земель. В России много дряни, 35-50%, процентов 25 среднего качества, но есть остальное, но тоже массовое 25-35%, на 2 головы выше европейских продуктов. Земля лучше, не истощена, природа живее. Я знаю про французов которые увозили головки сыра Гуда по 5 кг. во Францию. Русская молочка, не дешевая дрянь, а нормальная по средней цене, на 2 головы выше французской. Французская массовая продукция это эрзац с химией. Вы меня хотите убедить или себя? Если себя, то есть в России публика, которая кроме доширака и порошкового кефира ничего другого не знает. С ними Вы себя легко убедите.
Dmytro Lapshyn
2 Буланжери со своей продукцией является неотъемлемой частью культуры Франции лет эдак 200. И никто тут от хлебы отказываться не собирается. И в изготовлении своего хлеба, сдобы, пирожных и еже с ними французы впереди планеты всей. В рфии же практически любая хлебная точка может открыться и закрыться в любой секунд - как ветер подует. И работать в доморощенных пекарнях будут люди никак не являющиеся выпускниками института хлебопекства в Руане, а просто набранные со стороны тела, которые будут тупо гнать невкусный низкопробный хлеб и булочки, которые можно продавать пока они горячие и хоть как-то пахнут хлебом. Моя сестра работала на подработке 2 года в такой пекарне, пока была студенткой. Детали этого хлебопёкства она мне живописала. К тому же, чтобы рассуждать о качестве хлеба, его нужно как минимум попробовать. Вот я совершенно уверен в том, что уважаемый модератор совершенно не имеет представления о стандартном наборе ассортимента во французской булочной. Обычно это от двух десятков наименований изделий. Те "французские" булочные, которые я видел в Краснодаре, лишь слегка напоминают их оригиналы.
Dmytro Lapshyn
3 Вопрос: как при отсутствии знаний, школы и традиций хлебопекства в рфии, при отсутствии нормальной муки, выверенных производственных линий, добавок и сопутствующих ништяков может получиться нормальных хлеб? Потому что Карабанов так сказал? Полная чушь. Единственное место где мне удалось попробовать нормальный хлеб в рфии, это поселок Красный мост под Майкопом, где уже лет как 5 армяне делают отличные лаваши и продают их у дороги. Только их и делают. У каждого свои вкусы, но даже и эти лаваши, на которых они себе за 5 лет подняли дом, отстают на 2-3 корпуса от стандартного "банет" (полусдобный солоноватый хлеб) из стандартного меню сети Banette http://www.banette.fr/specialites.html В завершении позволю вопрос, Владислав Александрович, поделитесь с нами пожалуйста той самой торговой точкой/пекарней в РФ, хлеб которой вам так пришелся по вкусу.Пусть единомышленники, которые поближе, зайдут и отведают. Благодарю. Адвокатам Карабанова, не надо, пожалуйста, рассказывать о том, что "а он не то, а се имел в виду" - пусть он сам за свои слова отвечает. И я вот, лично не видел ни одного из своего окружения, который бы полностью отказался от хлеба. По сему любители баек про "конец эры хлеба и его вреде", объединяйтесь в соответствующие секты и пойте эти мантры там.
Dmytro Lapshyn
Ну я вообще хлеб не ем. Не потому что вредно, а потому что не хочется. Его вообще едят, чтобы просто живот набить и не голодать. Наверное некоторых поэтому и разносит вместе с употреблением пива до размеров молодого кита, слишком много плохих углеводов. Ем каши (в основном гречневую), мясо делаю в мультиварке, фрукты, овощи, ягоды в течение дня. Года два назад стал так есть, окружающие внешне заметили - силовые нагрузки дали визуальный эффект в виде красивой мышечной массы, хотя по природе своей худой. Любые производные продукты уже наверное есть не очень хорошо. Закупаюсь сейчас во Вкусвилле - в том и числе иногда и готовое беру - минимум всякого говна добавляют по сравнению с другими, с теми же Mealty или Викторией. Но это Москва и Подмосковье
Serge Rakitin
Орудие убийства Троцкого никакого отношения к альпенштоку не имело. Согласитесь, такую вот штуку было очень проблематично "пронести в рукаве плаща", как гласит официальная версия. https://ic.pics.livejournal.com/rosh_mosoh/71694960/274281/274281_600.jpg Зато в жарких странах Латинской Америки очень распространен нож для колки льда, в каком-то смысле тоже "ледоруб". Выглядит он примерно так https://ic.pics.livejournal.com/rosh_mosoh/71694960/274470/274470_600.jpg И очень сильно напоминает орудие резника (шойхета) для ритуального забоя скота при синагоге. Вот такое тонкое чувство юмора было у товарища Джугашвили. Неудивительно, что местные полицейские назвали орудие убийства "ледорубом", а потом доверчивой публике втюхали массу самых обычных альпенштоков, каждый раз как "тот самый единственный".
Владислав
Да люди просто не видели (в отличие от меня) как из тамбовской области камазами (с прицепами) по 50 тонн зерна в европу вывозят.
Роман Котов
Первый сорт вывозят. А вам пятый сорт останется , ну ладно, четвертый. Так и быть.
Гринго
...великая печалька?! прилетел воробушек на запах, а поклевать нечего...
Роман Котов
https://youtu.be/3ZjxC7kPC80
Константин Алланд
Первый сорт вывозят. А вам пятый сорт останется , ну ладно, четвертый. Так и быть.
Сергей Кузнецов
Были годы 89-ые, как только отъезжаешь от Ленинграда, так поля... в полях коровы или какая то сельхоз культура растет. Сейчас коров давно уже не встречал, поля либо зарастают либо их застраивают... Вопрос: откуда в России молочка?
Истинный Ариец
Известная бизнес-стратегия Трампа: предъявить конкуренту невыполнимый ультиматум , затем если клиент " поплыл" немного отступить
сергей м.
А почему сразу французское не купить?
сергей м.
Француз везущий домой российский сыр - это сильно. Сильно не реально. Хотя чудаков везде хватает.
Истинный Ариец
Собственно основной целью двух последних войн России (СССР) с Германией был захват пахотной черноземной земли то есть пшеницы сейчас просто купить проще чем воевать .
Maxim Petrov
Устраивает то, что в шаговой доступности от меня :-) Французские тоже покупаю, но от случая к случаю.
Zloi Ivan
ну так они другого не знают и не умеют, кроме как отнять и поделить
Юрий Рыков
Были годы 89-ые, как только отъезжаешь от Ленинграда, так поля... в полях коровы или какая то сельхоз культура растет. Сейчас коров давно уже не встречал, поля либо зарастают либо их застраивают... Вопрос: откуда в России молочка?
Роман Воронин
Работаю в СПб на кухне больше 15 лет. Полностью с Вами согласен. Ещё заметил такую особенность повара работающие на европейской кухне в принципе вкусно готовить не умеют. Даже после того когда переходят на кавказскую кухню.
Adwize
Всё на югах теперь сажают, так проще и профит больше, на севере другой должен быть промысел.
Константин Алланд
Adieu La Russie
Nikolay Orlov
в совдепии русские были безплатным , халявным донором для всех этих дружных брацких многонациональных спиногрызов , поэтому жили хуже всех.
Henri Ducard
Ну я вообще хлеб не ем. Не потому что вредно, а потому что не хочется. Его вообще едят, чтобы просто живот набить и не голодать. Наверное некоторых поэтому и разносит вместе с употреблением пива до размеров молодого кита, слишком много плохих углеводов. Ем каши (в основном гречневую), мясо делаю в мультиварке, фрукты, овощи, ягоды в течение дня. Года два назад стал так есть, окружающие внешне заметили - силовые нагрузки дали визуальный эффект в виде красивой мышечной массы, хотя по природе своей худой. Любые производные продукты уже наверное есть не очень хорошо. Закупаюсь сейчас во Вкусвилле - в том и числе иногда и готовое беру - минимум всякого говна добавляют по сравнению с другими, с теми же Mealty или Викторией. Но это Москва и Подмосковье
сергей м.
Видимо тот самый корреспондент.
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