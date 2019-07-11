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Санкций к Грузии не будет. Загадка дня
Санкций к Грузии не будет. Загадка дня
11/07/2019 01:47
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Обсуждение
Elizaveta Egorova
... вместе с их вином и кухней!
Уралец
Это что получается? Теперь любой хачик может плюнуть русскому в лицо и не понести ответственности. Кремлядские терпилы
Серёга Ларюшкин
Мои это кто? Русские? Да всю историю терпят, с царей начиная.
Andrey Gordeev
Мои это кто? Русские? Да всю историю терпят, с царей начиная.
Серёга Ларюшкин
Они обучают здесь здесь и сейчас только одному - Ты сдохни сегодня, а я завтра. А то что полюс сдвигается, это другие проявления в мироздании.
Серёга Ларюшкин
неси своё легче будет.
Smailey Face
пока в Красноярске мальчику с синдромом дауна президент преподнёс щеночка, там же один студент "бизнес университета" ещё года 2 назад взял темой рассмотрение структуры государственного долга самого Красноярского края, в результате вышел на защиту с выводом о том, что Кр.Край взял огромную сумму у частного банка - Сбербанка и платит охрененные проценты. На защите, нонсенс вообще-то, студенту влепили двойку! А потом и вовсе отчислили, потом он восстановился, снова отчислили, потом он встретился с губернатором Усом, который ему прямо указал, чтобы тот свой нос в эту тему не совал... Короче парню ни диплома, ни работы, судится до сих пор о восстановлении хотя бы. Написал, чтобы придать большей огласке, чтобы видели, где щеночки, а где реальность..
Smailey Face
Пока в Красноярске мальчику с синдромом дауна президент преподнёс щеночка, там же один студент "бизнес университета" ещё года 2 назад взял темой рассмотрение структуры государственного долга самого Красноярского края, в результате вышел на защиту с выводом о том, что Кр.Край взял огромную сумму у частного банка - Сбербанка и платит охрененные проценты. На защите, нонсенс вообще-то, студенту влепили двойку! А потом и вовсе отчислили, потом он восстановился, снова отчислили, потом он встретился с губернатором Усом, который ему прямо указал, чтобы тот свой нос в эту тему не совал... Короче парню ни диплома, ни работы, судится до сих пор о восстановлении хотя бы. Написал, чтобы придать большей огласке, чтобы видно было отличие, где щеночки, а где реальность..
Иван Помидоров
Справедливости ради: армяне ничем не отличаются от грузин по части отношения к русским. Сдерживает их только географическое положение Армении. Но количество тяжких преступлений совершённых армянами против русских в России в десятки раз больше совершённых грузинами. \\Санкт-Петербург - Убийца блокадницы покончил с собой после обвинительного вердикта присяжных - 03.07.2019 По информации, которую только что сообщил «Петербургскому дневнику» источник в правоохранительных органах, вчера после оглашения присяжными вердикта по делу о разбойном нападении и убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра, жительницы блокадного Ленинграда Нины Мациной, один из фигурантов, уроженец Армении Сеник Нароян, признанный единодушно виновным и не заслуживающим снисхождения, совершил суицид. Со слов источника, ЧП произошло в конвойном помещении здания Санкт-Петербургского городского суда. \\
Константин Алланд
А где он , цивилизованный мир? Это кто такие?
shaub kravchuk
нормальное русское государство не может возникнуть просто так, и даже если какой-то очень хороший дядя русский националист в самом хорошем смысле слова, которого аннунаки или святые угодники поставят на самый верх, тоже не сможет сделать всем хорошо, быстро наткнувшись на инерционные силы масс изнутри. Вот даже здесь на ари, опуская очевидных троллей-коммуняк и запутенских вертухаев, сидят россиянские безнационалы, навальнята и просто наивные русские болваны, которые в силу своей неосознанности готовы целовать зад и стелиться перед обезьянам, которые всего лишь немного поплевали в кремль и в образ Пу, говном. Но когда им пытаешься объяснить что эти обезьяны ненавидят русских значительно больше эфемерной кремлевской верхушки и виртуального образа гаранта, и поддерживать их не нужно, то натыкаешься на стену непонимания и даже обвинения шо ты дескать "ахент кремля и русофоб". Это было прямо здесь не так давно. О чем это свидетельствует? Вредоносные заложенные программы и прошивка у таких болванчиков, засоряет им миропонимание и самоосознание. Но если есть минусы есть и плюсы. Ахеджакнутые безнационалы-леваки все больше в меньшинстве, гаранта не понимают и не одобряют даже совки и запутенцы.Сдвиги есть и в массовом сознании, но медленно-медленно. Поэтому " настоящее русское гос-во" далеко и невообразимо, но первые шаги в этом направлении надо делать прямо сейчас и начиная с себя. >НИЧЕГО не покупать НИ у грузин живущих в России, НИ за ее пределами. Ведь это сделать очень просто. Покупай всё у других и одни только преимущества, это и отсутсвие риска нажраться грузинских фекалиев, выпить их мочи, утереться сифозным полотенцем в их гостинице и тд. Это прописные истины для всех и каждого, а то что это надо дополнительно разжевывать и вкладывать русскому народу, уже не есть хорошо.
User 2018
На счет санкций, так они действуют несколько сотен лет - называется учеба на плохом примере, когда угнетается русский эгрегор. Возможной, причиной этого является, то что магически или технически подавляется сознание жителей. На энергетическом плане могут существовать устойчивые статичные полевые образования генерирующие широковещательные эмоциональные состояния. Например, одновременно злобы и радости. Попробуйте у себя на лице изобразить широкую улыбку, и при этом вы испытываете не радость, а злобу и при этом вы пытаетесь вспомнить, что вызвало эту эмоцию, а ваши лицевые мышцы одеревенели; теперь встаньте боком к зеркалу и сделайте "зомбоселфи". Вот такую картинку можете держать в голове, когда например просматриваете по телевизору популярную передачу - мысленно накладывайте одно селфи слева на изображение, другое справа - зомбоголова на синем фоне.А теперь забудьте то, что вы видите зомбокартинку - вы смотрите только передачу или на продукты в магазине или прогуливаетесь по улице или сидите в студии на тв. ПС Нужно, контролироаать свои эмоции и избегать черезмерных всплесков злобы и радости. Наличие этих эмоций является косвенным свидетельством подсознательного воздействия на ваше сознание.
Рустем Бохани
напишите ему письмо что б поделился
User 2018
А теперь можно рассмотреть инцидент на грузинском тв и представить, что на день скандального выссказывания транслировалась эмоция движения, злобы и направления в отношении объекта воздействия - матричная зомбо программа, которая передавалась по цепочке от инициатора воздействия (агрессора) к исполнителю (диктору) и далее к получателю - носителям общей характерной черты для генерации у них ответной реакции эмоции злобы, ненависти. Возможно, это используется в для усиления (подпитки) глобальной зомбокартинки, воздействующей на наш эгрегор, т.е. на всех носителей древнерусскаго языка. Кроме того глобально воздействуют и другие эмоции, которые генерируют и другие сплоченные общества, говорящие на одном языке эгрегора.
Smailey Face
>отторжением страны 404 Что за бред, хе-хе. Пуйло всегда во всех спичах выступал на строго проукраинских и антироссийских позициях, пока россиянский дипкорпус поливали лайном и зеленкой, поджигали машины дипломатам наци-активисты, закидывали российское посольство зажигательными коктейлями. Медведчук с Бойко мотались к Миллеру и Медведеву, предлагая 25% скидки, в ответ чмошники получили плевки в епальники от всей украинской официальной стороны и это правильно и это хорошо. Здесь я целиком и полностью на стороне Нафтогаза, Коболева и прочих замечательных патриотов. Россиянских ублюдонов гонят в дверь, они лезут в окно, но и там им дают пинка щирые хлопцы. >нагнетания истерии у нас Открой обосреватель.ком и диалог.уа и тогда у тебя возможно откроются глаза про настоящее "нагнетание истерии". Все россиянские СМИ просто пшик и ничто против забористой и ершистой шароварно-вышиватной пропаганды.
Smailey Face
не пойму, с чего такой хамский тон, я тебя чем-то задел, свои камрады тут так не общаются, как мне кажется?! ещё задолго до майдана кремль постоянно раздувал газовые скандалы, потом с майданом усилил внутри РФ пропаганду, в 404-й тоже самое, обе стороны работали на самое максимальное разобщение, для меня это очевидно и это делается до сих пор и в Грузии такая же ситуация. В первом абзаце твоего поста я не вижу противоречий, и Кремль и каклы работали обоюдно, в чём бред?! при этом любые реальные движения Новороссии на соединение с РФ, на победу - всегда шёл сигнал "нельзя!". Так было, когда ополчение могло взять Мариуполь, так было с первым "минском", так было с референдумом в Донбассе "шароварно-вышиватная" - это термины для сайта "русская весна", наша местная пропаганда не отстаёт ни в чём, все ток-шоу уже 5 лет с утра до вечера рубают эту тему вдоль и поперёк, несмотря на реальные проблемы в самой РФ, на нашу жизнь, нас постоянно долбят какложопией
Денис Слоновский
Согласен
Артём Белов
Фрагмент ещё одной статьи, автор тот же. Вопрос ему антиутопического романа Джорджа Оруэлла, пророчески повествующего об обществе тотального подавления и контроля. Его ответ Смотря, что называть утопией. Если просто реализуемость планов, то его роман есть самая обыкновенная Утопия, серое и безталанное художество. Если говорить о глобализации, то бразды правления тысячелетиями были в одних и тех же руках и никакого N[ovus] O[rdo] S[eclorum] в том виде, как его описывают «пророки» вроде Гошуни Оруэлла, просто не может произойти. Тем более, Игроки от Гистермы сами меняют события не в пользу нынешней Короны, перевозя её на временное ПМЖ [вот такой каламбур] в Новый Рим и устраняя Криминальные Тайные Общества, модифицируя сам метод управления – конечно, не без помощи от Вертикали. Более того, это во многом вынужденный акт, хотя такой вариант развития событий ими в чём-то и был предусмотрен. В чём же вы видите пророчество, если «пророк был пьян», а пророчество несостоятельно? Сторонники NOS остались с носом в своих планах, многие позиции быстро поменяются не в пользу нынешних Фигур, Поле Игры перемагнитится после событий 2014 года.
Konstantin Pakhomoff
Аналитеги намекают, что надо срочно поднять цены на бензин. И пенсии вообще перестать выплачивать. Типа всем на баррикады. Расскажи лутче про пъяные оргии на АПЛ. Может у тебя и съемки есть?
Степан Степанов
Зеленский начинает наступление на камуняцкие кланы и хочет наложить лапу на золото партии. Вот и боятся лишний раз пошевелиться, чтобы не завоняло, обострили военное противостояние в ЛНР и ДНР, лишь бы население раисы не прознало о планируемых Зеленским планах в отношении местной камуняцкой сволочи
Николай Николаев
Отвечать надо быстро и сразу, а когда-нибудь потом и из-за угла, да ещё чужими руками, только пидоры мстят.
Maxim Egorov
Если грузины пытаются сделать так чтобы их вино и баржоми запретили, а кремль заявляет, что санкций не будет... Тут напрашивается вывод - с грузинских вин и баржоми хорошо зарабатывают кремлёвские. Не просто так они в каждом магазине по всей стране продаются. Скорее всего, большую часть прибыли с этих товаров идут кремлёвским товарищам, а вы все тут утрётесь, ответки они ждали. Там большие дяди знают что куда вводить и выводить.
Andrey Gordeev
Твои предки сколько лет терпели, всю жизнь советского строя в стойле? Так что не нужно разводить философию. Теперь благодаря проступку питерского окурка, тебя можно разделать на куски средь белого дня. А те кто выступит против системы-режЫма, того отстрелят или сгноят в лагерях. Евреев режут, а синагога молчит.
Elizaveta Egorova
Научите, пожалуйста, экологично воспринимать данную ситуацию с грузией. А то эмоции зашкаливают.
Серёга Ларюшкин
Какого проступка питерского окурка? Что санкции не ввёл? Или что? Что ты вобще несёшь?
Александр Верный
Все мало-мальски уважающие себя колдуны, оккультисты, мольфары и прочие предсказатели, почти никогда не называют конкретных сроков и дат. Так это устроено на тонких планах, есть лишь вероятность события, большая или маленькая, а так же его инверсия, чем активно пользуются те же кремлевские маги. Насквозь гнилой режим, который ненавидит значительная часть населения, должен был давно почить в бозе, но однако еще держится, а с 2014 года даже вырос рейтинг сами знаете кого, когда наивные поверили что теперь то к русским повернутся не жопой, а лицом. Но не тут то было. >самое удивительное сегодняшние уже не чего не обещают, и вот это я считаю настоящим знаком! Система идет уже в разнос, даже самые упоротые путиноиды увидели что король-то голый, нет никакого величия страны и никакого уважения к ней за ее пределами. Все происходящее дешевый спектакль. Путло ничего не решает, тот же Кудрин в текущих раскладах фигура гораздо более значимая. Повысить пенсионный возраст тоже изначально инициатива Кудрина: https://govoritmoskva.ru/news/156735/ И только потом выпустили выступать голема Промокашку ("Путена").
Andrey Gordeev
Какого проступка питерского окурка? Что санкции не ввёл? Или что? Что ты вобще несёшь?
Серёга Ларюшкин
Стабилизец всё время обещают.
Артём Белов
Чему здесь обучают, да только одному - Ты сдохни сегодня, а я завтра. Чему может обучить подрыв гексогеном или газом дом под утро? Ввести население в депрессивное пожизненное состояние. А магнитный полюс куда-то сдвигается, это нерукотворное проявление.
Вихрь
Чему здесь обучают, да только одному - Ты сдохни сегодня, а я завтра. Чему может обучить подрыв гексогеном или газом дом под утро? Ввести население в депрессивное пожизненное состояние. А магнитный полюс куда-то сдвигается, это нерукотворное проявление.
Вихрь
Гордеевского узла, проступка.
Артём Белов
Может быть не рукотворное... но определёно, человекотворное.
Вихрь
опережая тех/прогресс, грядёт планетарная экологическая катастрофа. https://www.youtube.com/watch?v=335Vog3MxHk https://www.youtube.com/watch?v=Qg9df8P6Ifk
Вит Ла
Быть свободным человеком это тяжелый труд .Не каждому под силу .Быть аристократом это труд от рождения до могилы без выходных отпусков и пенсий .Это не х...й на все навалить , а загнать себя в определенные рамки и стараться следовать им в любых условиях . Так что не ругай свой народ . Нас оскорбили настолько , насколько мы оскорбились . Меня Вовино нытье про уважение больше огорчило , нужно было прост молчать .Ну тявкнула шавка из подворотни , и что , по всему поселку за ней гоняться ? Сильная кусает молча . Отмахнулся и забыл . Потом , а насколько себя опустила Грузинская сторона , с позиций цивилизованного мира , не со своих а с тех позиций которыми они проникнутся не могут так как бог от рождения не дал ? В этом ключ и мало кому понятная неприязнь . Как бы мы не относились к другим этносам результат будет один . В качестве бонуса - https://www.youtube.com/watch?v=bQFaz6QRtXU
Апач
И это хорошо. Допотреблялись, потребляди.
shaub kravchuk
И за всем этим блядским цирком маячат зловещие маски кукловодов, товарищей Разумовского, Долгих, Лигачёва, Строева.
Константин Алланд
И это хорошо. Допотреблялись, потребляди.
Smailey Face
французики в 15 веке почти всю страну бритишам сдали и даже частично смирились с этим, пока какая-то девчушка-пастушка не добилась того, чтобы ей поверили и встали против врага.. Я к тому, что: 1. пресловутое чудо всегда возможно. 2. достаточно одного человека или одного стимула, чтобы всё начало меняться. С уважением
Алексей Огородников
ну да, по-армейски - один накосячил, ответил весь взвод. Зато очень доходчиво объяснят своему и косяков больше не будет )
Алексей Огородников
Вчера в Перми был Ураган, который налетел очень внезапно. И выглядело это как-то нереально. https://www.instagram.com/p/Bzu-MnlD5g4/?igshid=rvaijllmmbkj https://www.instagram.com/p/Bzvo5gaDffb/?igshid=iy7t464p6k6y
Konstantin Pakhomoff
А какое отношение к русским? И у кого?
Konstantin Pakhomoff
Нефтяники действительно плачут. Скоро ваша пригоженская житуха закончится. Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, что за май и июнь российские нефтяные компании недополучили в общей сложности 50 миллионов долларов. А в перспективе сумма недополученной выручки может вырасти до 130 миллионов. https://lenta.ru/news/2019/07/11/rus_oil/
Дмитрий Браунинг
Может пора понять, что вами манипулируют и перестать вестись на это?
Вит Ла
https://www.youtube.com/watch?v=8XimULuiMMc
Nikolay Orlov
у этих грузин появилось новое развлечение ссать и срать в палёное вино и боржоми , которое поставляется в россиянию , поэтому кремляне из уважения к этому народу не хотят портить им такое веселье вводя санкции .
Дмитрий Браунинг
Нефтяники действительно плачут. Скоро ваша пригоженская житуха закончится. Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, что за май и июнь российские нефтяные компании недополучили в общей сложности 50 миллионов долларов. А в перспективе сумма недополученной выручки может вырасти до 130 миллионов. https://lenta.ru/news/2019/07/11/rus_oil/
Dima Dima
Перечитай ещё раз, по-моему он очевидные вещи изложил...
Henri Ducard
Ну да, типа будет на первом месте и спасет весь мир(ну как всегда всем ништяки раздаст за счет своего населения), а люди опять окажутся в новом гулаге. Бараки и сортиры на улице останутся те же самые. Которые при товарище сталине понастроили.
Геннадий Ковалев
Выселить всех на историческую родину
Sergej Sokolov
Хорошо, официоз отказался ответить, русская власть, коль была бы такая, без истерики и коментариев закупорила бы всё и вся из этой грузии. Молча. Мне интересно другое, созрел ли наш народ, чтобы ответить самому, без помощи расеянской власти? Ответить рублем, сможет? НИЧЕГО не покупать НИ у грузин живущих в России, НИ за ее пределами. Ведь это сделать очень просто. Покупай всё у других и одни только преимущества, это и отсутсвие риска нажраться грузинских фекалиев, выпить их мочи, утереться сифозным полотенцем в их гостинице и тд. Конечно есть и воспитательный эфект, но лично мне воспитывать их вообще не хочется, пусть катятся на все четыре стороны. Может турки заинтересуются педагогикой? А что, спасли их от турок и сейчас видно, что зря, значит надо как-то исправлять ошибку?
Алексей Ф
Если было бы здесь нормальное русское государства и нормальная русская власть - никто бы рот вообще не раскрыл.
Гринго
грузинская кухня - десерт, прошу любить и жаловать... (де-же ты мая сулико?) https://www.youtube.com/watch?v=13D0wf1W76M
Константин Алланд
И еще раз
Иван Помидоров
Справедливости ради: армяне ничем не отличаются от грузин по части отношения к русским. Сдерживает их только географическое положение Армении. Но количество тяжких преступлений совершённых армянами против русских в России в десятки раз больше совершённых грузинами. \\Санкт-Петербург - Убийца блокадницы покончил с собой после обвинительного вердикта присяжных - 03.07.2019 По информации, которую только что сообщил «Петербургскому дневнику» источник в правоохранительных органах, вчера после оглашения присяжными вердикта по делу о разбойном нападении и убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра, жительницы блокадного Ленинграда Нины Мациной, один из фигурантов, уроженец Армении Сеник Нароян, признанный единодушно виновным и не заслуживающим снисхождения, совершил суицид. Со слов источника, ЧП произошло в конвойном помещении здания Санкт-Петербургского городского суда. \\ http://etnocrime.info/prestupleniya/199-sankt-peterburg-ubijtsa-blokadnitsy-pokonchil-s-soboj-posle-obvinitelnogo-verdikta-prisyazhnykh-04-07-2019
Дмитрий Браунинг
Осетины из них самые мерзкие.
Иван Помидоров
Да вообще ничего у цветных покупать нельзя! Покупая у нерусских - ты тем самым разоряешь их русских конкурентов. И наоборот.
Maxim Egorov
Не совсем так. Просто у русских кремлёвцы ненавидят многократно больше, чем любых грузинов. Поэтому, что бы не сделал грузин, накажут за это русского. Может кукловоды и есть осетины/грузины?
Andrey Gordeev
А как вы думаете , тот кто пыню обсерал , тот эту связь не подразумевал ? Или оговорка была какая ?Знаешь чем белый от черного отличается , тем что белый может себя поставить на его место и представить результат . а черный никогда .Почему амеры и загибают раком всех этих товарищей т к читают их всех а раз .Мне до пыни дела мало и до тех у кого ящик вместо головы но эти ублюдки поносили его как главу " русского государства ."
Nordic rassvet
Война кукловодам больше не нужна как необходимость. Восстанавливать потом всё дороже. Долги в современном мире списывать можно экономическими рычагами. Что умные и делают. Доллар и при новом мировом порядке уживется, ну название другое будет
Maxim Petrov
Слишком сложно для кремлёвских. К тому же грузины на волне патриотизма замешанного на антироссийских настроениях вряд ли пойдут против своего правительства, тем более что оно их в общем поддерживает. Зная Главного Фигуранта, я скорее предположу что Гобуния скоро скончается от отравления . Изотопом Осмия например. Или как нибудь по смешному, - например нечаянно сядет на бутылку Боржоми в сауне. по самое донышко.
Иван Помидоров
Слишком сложно для кремлёвских. К тому же грузины на волне патриотизма замешанного на антироссийских настроениях вряд ли пойдут против своего правительства, тем более что оно их в общем поддерживает. Зная Главного Фигуранта, я скорее предположу что Гобуния скоро скончается от отравления . Изотопом Осмия например. Или как нибудь по смешному, - например нечаянно сядет на бутылку Боржоми в сауне. по самое донышко.
Maxim Petrov
Казалось бы да, но это так не работает. Нет прямой корреляции между экономикой и степенью потреотизма. Уровень жизни украинцев натурально опустили в четыре раза с 2013 года, тот же куб газа среднему громадянину при клятом Овоще обходился в 3грн, но уже при шоколадном барыге в 8.5грн, текущей зимой будет больше. Сама хривня обесценилась с 8-ми за бакс до 28-ми за пару лет, а пенсы, которые при Яныке могли купить на свою пенсию почти двести евро в 2013, сейчас могут купить разве что 50-60. И что? Уровень поцреотизма вырос даже не в разы, а на порядки. Стадо жрет и до сих пор на что-то надеется, мрия о "европейском пути" когда всех облагодетельствуют, ну тупорогий необучаемый скот он и есть скот, но все умные давно свалили, понимая что эта земля проклята. Нынешняя РФ по благосостоянию граждан - это уровень Украины 2013 плюс-минус. Падать таким образом, еще долго.
Алексей Ф
Представил: в СССР где-нибудь в 43-м кто-то оскорбил Ганса Франка, что привело к массовому возмущению польских патриотов)
shaub kravchuk
Это исключено, слишком тупорылые и недалекие кремлевские обитатели из числа топ-менеджеров. Фабула: кругом агенты путена, которые работают против других агентов путена ради интересов путина из-за много_ходов_очка которые ведут к интересам великого путена, не работающая. Все это уже проходили и не раз, это тупая разводка.
Smailey Face
подскажи исходник картинки, нужно
Ильгиз Зигангиров
Самую суть сказали! Мне сегодня на работе говорят "А что, Алибасов то, похоже, обманул, решил денег срубить." А я говорю "Да по барабану мне, у меня ни телека ни радио нет. Жильё приобрел, отделываю" Тяжело сейчас понять таких людей, кто на всё это ведётся. Хотя сам таким был. Спасибо вам за формулировку, буду вашими словами апеллировать)
shaub kravchuk
в 404-й растёт не уровень патриотизма, а растёт давление горстки галичан-нациков на всё остальное население, люди просто боятся за себя и близких и не высказывают своё реальное отношение. Выборы показали, что они готовы голосовать за клоуна, лишь бы сделал что-то для примирения с РФ, но и тут напоролись
Константин Алланд
Вспомнился случай из детства. В Комсомольске-на-Амуре мужики на рынке убили какого-то то ли грузина, то ли армяна, то ли еще кого с постсоветских югов, за то, что тот яблоки своей мочой протирал. Тогда воры смотрели за городом. Чумазых резко не стало.
Константин Алланд
интернет ) на ватсап прислали
Oleg Larin
ну да, по-армейски - один накосячил, ответил весь взвод. Зато очень доходчиво объяснят своему и косяков больше не будет )
shaub kravchuk
>отторжением страны 404 Что за бред, хе-хе. Пуйло всегда во всех спичах выступал на строго проукраинских и антироссийских позициях, пока россиянский дипкорпус поливали лайном и зеленкой, поджигали машины дипломатам наци-активисты, закидывали российское посольство зажигательными коктейлями. Медведчук с Бойко мотались к Миллеру и Медведеву, предлагая 25% скидки, в ответ чмошники получили плевки в епальники от всей украинской официальной стороны и это правильно и это хорошо. Здесь я целиком и полностью на стороне Нафтогаза, Коболева и прочих замечательных патриотов. Россиянских ублюдонов гонят в дверь, они лезут в окно, но и там им дают пинка щирые хлопцы. >нагнетания истерии у нас Открой обосреватель.ком и диалог.уа и тогда у тебя возможно откроются глаза про настоящее "нагнетание истерии". Все россиянские СМИ просто пшик и ничто против забористой и ершистой шароварно-вышиватной пропаганды.
Smailey Face
в Великом Новгороде в 90-х до войны с Чечнёй рулили чечены, но буквально с её началом их начали планомерно выдавливать местные бандосы, убивали, кидали гранаты прямо в кафе с ними, в итоге изгнали, до сих пор не видать
Smailey Face
Давление имеет разные цели. В 404 давят не позволяя народу бунтовать. В РФ давят с целью розжига майдана. Разные и способы давления, и субъекты и объекты, и разная поддержка власти извне. И требуемые ресурсы разные - удержать в стойле, проще чем поднять на бунт. Народ в целом оценивает ситуацию правильно везде, но укроина явно более запугана и затравлена.
Денис Слоновский
Стандартная практика, когда в стране начинается не стабильность, переключают внимание на американцев, нато, прибалтов и хохлов, теперь тему с грузинами раздувают. Скоро по нтв пойдут репортажи о том, что грузины служили в добровольных частях СС. ))
Henri Ducard
Война кукловодам больше не нужна как необходимость. Восстанавливать потом всё дороже. Долги в современном мире списывать можно экономическими рычагами. Что умные и делают. Доллар и при новом мировом порядке уживется, ну название другое будет
Henri Ducard
Это для разнообразия придрались к высеру. Чтоб народ от Украины отдохнул. Скоро на старой волыне опять с новой силой заиграют. Необходимо удовлетворять потребность коллективного эга во внешнем враге, чтобы отвлекать от внутренних проблем
shaub kravchuk
Злые и ужасные галичане и остальные пушистые маленькие украинцы - давний миф, они от обычного быдла с юго-востока отличаются мало. Нацики в большинстве своя это исключительно прикормленная группа, на содержании власти. В частности нацкорпус и нацдружины с азовом, сейчас это самые мощные и обкатанные боевики с реальным боевым опытом и стволами - працуют на МВД и лично Авакова. С-14, Карась, ПС и Кошулинский с клоуном Корчинским, куда как более мелкие шавки и были раньше под Петро и Грицаком, сейчас х.з. все меняется быстро - все переобуваются в прыжке, тот же популярный проститут Женечка Мураев сменил пять партий, его перекупали периодически разные олигархи от Рабиновича до Ахметки и того же Авакова. Что же касается идейных националистов - такие были, но их давят быстро и все кто были тот же РПС, все легли под МВД с СБУ, остальных посадили. >люди просто боятся за себя и близких и не высказывают своё реальное отношение. Дело все в том что сохранить здравый рассудок, проживая на современной Территории У., задача не из простых. Информационная накачка и программирование через СМИ там просто на световые годы опередила таковую в Рашке. Даже жирный Ким и Джугашвили поучились бы у Міністерства інформаційної політики, а потом заплакали, хлопнув себя по лбу со всей дури.
Дмитрий Браунинг
А питун продолжил ельцинский геноцид коренного населения России и завёз в Россию многие миллионы мигрантов и ему за это НИЧЕГО? Так кто на самом деле служил в СС, питун или грузины?
Nordic rassvet
https://youtu.be/sTcabh6aw5c ещё один грузинский журналист оскорбляет российского президента в прямом эфире
Smailey Face
тут согласен, тем более ты глубже в теме
shaub kravchuk
В РФии законодательно запретили гражданам оскорбление власти, приняв соответствующий закон и дают уже реальные сроки, однако в тоже самое время разрешили мелким млекопитающим из отряда грызунов испражняться на могилу родителей некоего питуна и заниматься некрофилией с этими же останками. Удивительно? Но нет, в наше время ничему удивиться уже невозможно. Учитесь делать красиво! https://www.currenttime.tv/a/ukraine-gandon-court/30049519.html Киевский апелляционный суд освободил от административной ответственности жителя Тетиева Киевской области, который назвал мэра города Гандоном. Об этом пишет профильное издание "Судебный репортер". Инцидент произошел в апреле 2019 года в Тетиеве. Во время собрания по поводу зарыбления речки Роська ответчик, указывая на мэра, сказал, что "такие Гандоны пишут неправду". Мэр обратился в Тетиевский районный суд. Этот суд признал ответчика виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 51 гривну (меньше $2). После этого ответчик обратился в апелляционный суд. Он утверждал, что имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона, "поскольку считал, что его оппонент, как и французский писатель, рассказывает фантастические вещи". Апелляционный суд не увидел доказательств того, что ответчик словом Гандон хотел обидеть мэра, и закрыл дело. https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI
Артём Белов
Просто они знают, что в 2026-2027 году ВСЯ ВЛАСТЬ нынешних "правителей" и кукловодов кончится и такими вот статейками они пытаются моделировать будущее. Ничего конечно же не выйдет, соскочить не получится, расплата будет страшной.
Гринго
из истории спецслужб, по М.А.Булгакову. https://www.youtube.com/watch?v=eGKMC2Lhd5g
Вихрь
Скорее всего по древним обычаям так всегда было. Это толерасты шумерские, размыли мудрости законы на гражданке.
Вит Ла
А как вы думаете , тот кто пыню обсерал , тот эту связь не подразумевал ? Или оговорка была какая ?Знаешь чем белый от черного отличается , тем что белый может себя поставить на его место и представить результат . а черный никогда .Почему амеры и загибают раком всех этих товарищей т к читают их всех а раз .Мне до пыни дела мало и до тех у кого ящик вместо головы но эти ублюдки поносили его как главу " русского государства ."
Konstantin Pakhomoff
Давление имеет разные цели. В 404 давят не позволяя народу бунтовать. В РФ давят с целью розжига майдана. Разные и способы давления, и субъекты и объекты, и разная поддержка власти извне. И требуемые ресурсы разные - удержать в стойле, проще чем поднять на бунт. Народ в целом оценивает ситуацию правильно везде, но укроина явно более запугана и затравлена.
Гринго
"Не всё похожее на правду - правда, не всё похожее на вымысел - вымысел."(эпиграф) https://www.youtube.com/watch?v=8XimULuiMMc
Konstantin Pakhomoff
Это вообще разные вещи. Я говорю, что прибыль грузинских продуктов которые продаются по всей РФ имеет хозяев в кремле, а не в Грузии. Поэтому они и не запретят их, поэтому и разговоры с грузинской стороны про то что они ссут туда. Это кремлёвский бизнес, навредят они себе, а не Грузии в первую очередь.
Maxim Egorov
Это вообще разные вещи. Я говорю, что прибыль грузинских продуктов которые продаются по всей РФ имеет хозяев в кремле, а не в Грузии. Поэтому они и не запретят их, поэтому и разговоры с грузинской стороны про то что они ссут туда. Это кремлёвский бизнес, навредят они себе, а не Грузии в первую очередь.
Артём Белов
Фрагмент ещё одной статьи, автор тот же. Вопрос ему антиутопического романа Джорджа Оруэлла, пророчески повествующего об обществе тотального подавления и контроля. Его ответ Смотря, что называть утопией. Если просто реализуемость планов, то его роман есть самая обыкновенная Утопия, серое и безталанное художество. Если говорить о глобализации, то бразды правления тысячелетиями были в одних и тех же руках и никакого N[ovus] O[rdo] S[eclorum] в том виде, как его описывают «пророки» вроде Гошуни Оруэлла, просто не может произойти. Тем более, Игроки от Гистермы сами меняют события не в пользу нынешней Короны, перевозя её на временное ПМЖ [вот такой каламбур] в Новый Рим и устраняя Криминальные Тайные Общества, модифицируя сам метод управления – конечно, не без помощи от Вертикали. Более того, это во многом вынужденный акт, хотя такой вариант развития событий ими в чём-то и был предусмотрен. В чём же вы видите пророчество, если «пророк был пьян», а пророчество несостоятельно? Сторонники NOS остались с носом в своих планах, многие позиции быстро поменяются не в пользу нынешних Фигур, Поле Игры перемагнитится после событий 2014 года.
Юрий Рыков
Чертей положено пиздить.
Степан Степанов
Зеленский обещает устроить люстрацию камуняцко-комсомольской сволочи и прочим коррупционерам, захватившим должности после майдана. Зеленский отменил кардебалет зеленых человечков стоимостью 300 000 000 гривен,а приказал эти деньги потратить на премии этим человечкам. Зеленский назначил себе зарплату в 500 $ в месяц- среднюю по Киеву . Я чего-то изучал из методов воспитания в войсках, метод убеждения, метод сравнения, личный пример,метод принуждения еще там какие-то методы. Будет превалировать метод сравнения и личный пример: в усср ввели бесплатный проезд, в усср посадили столько-то бывших министров, в усср ввели 5-часовой рабочий день))) И деньги на все эти достижения дядя Сэм будет вынимать из заднего кармана брюк раисы и перекладывать в нагрудный карман усср))). Зеленским двигают далеко не глупые ребята, если это все прознают в ресурсии, у него появится много сторонников среди простых расиян и орков. Кремлевские трупопоклонники-ленинцы будут вынуждены хотя бы имитировать его решения и поступки. До вступления в должность Зеленский вообще как-то высказался, что начинать надо с реприватизации ( у меня тогда просто челюсть отвисла- так заявить права на деньги и золото партии, видимо большевички в усср совсем зихирели или деградировали). Надеюсь, там начнут резать камуняцкие кланы по-живому. А с учетом того, что у многих в раисе родственники живут там за речкой, информация будет быстро доходить в раису по низу и кремлевским уже нечем будет крыть, как нечем было крыть кругломордому идиоту на последней(надеюсь) прямой линии.
Николай Николаев
Чертей положено пиздить.
Николай Николаев
А питун продолжил ельцинский геноцид коренного населения России и завёз в Россию многие миллионы мигрантов и ему за это НИЧЕГО? Так кто на самом деле служил в СС, питун или грузины?
Степан Степанов
Меня сразу русские предупредили- не покупай у кочевников хлеб, они там ноги моют. Давно у кочевников ничего не покупаю и в общепит их не хожу.
Константин Алланд
Если они поднялись на борьбу все, значит внутри не смирились с поражением. А значит ничего не сдали.Вот если бы девчушка одна поскакала с флагом, а за ней никого-тогда точно всё.
Константин Алланд
Ну да, типа будет на первом месте и спасет весь мир(ну как всегда всем ништяки раздаст за счет своего населения), а люди опять окажутся в новом гулаге. Бараки и сортиры на улице останутся те же самые. Которые при товарище сталине понастроили.
Николай Николаев
Просто они знают, что в 2026-2027 году ВСЯ ВЛАСТЬ нынешних "правителей" и кукловодов кончится и такими вот статейками они пытаются моделировать будущее. Ничего конечно же не выйдет, соскочить не получится, расплата будет страшной.
Николай Николаев
Осетины из них самые мерзкие.
Николай Николаев
И за всем этим блядским цирком маячат зловещие маски кукловодов, товарищей Разумовского, Долгих, Лигачёва, Строева.
Даниил Павин
Несмотря на предупреждение Владислава об оскорблении, не могу забыть эвфемизм - гамарджобная генацваль
Николай Николаев
Не совсем так. Просто у русских кремлёвцы ненавидят многократно больше, чем любых грузинов. Поэтому, что бы не сделал грузин, накажут за это русского. Может кукловоды и есть осетины/грузины?
Вит Ла
А зачем это дяде Сэму ?
Артём Белов
Ну дык в статье и написано, что перемены серьёзные начнутся где-то с 2025 года. А насчёт правителей, там не написано, что правители останутся те же.
Вихрь
https://www.youtube.com/watch?v=8mR96MSdyC0 Сказочный пУТИН Александр такой Александр 1 месяц назад Идёт неприкрытый геноцид русских! Нас уничтожают! Одних бухлом и наркотой, у кого силы воли совсем нет. Других экономически, отсутствием работы, низкими зарплатами, кредитами, ипотеками, невыплатами зарплат.
Вихрь
Эти те ещё суки, во всём подстраховывают свою жопу.
Вихрь
Грузин точно не было в СС, были грузинские войска вермахта,
Вихрь
Если бы правильно оценивали, то никакого майдана и оранжевой геволюции никогда не замутили. Но коммунисты десятилетиями травили сознание народа на Украине, в результате селекции - Получите и распишитесь. Не быть тебе дипломатом и консулом.
Влад Шевченко
Две передачи подряд обсуждаем оскорбление одного дангона другим. А более актуальных тем нет? Кстати. "УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти.Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением". Интересно а во время полёта со стерхами оскорблять можно? Входят полёты со стерхами в должностные обязанности или нет? Прочитал статью о ситуации в Тулуне. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3166945 Ни одного упоминания МЧС. ЧС есть, а МЧС нет.
shaub kravchuk
Очередной оборот Колеса Генотьбы. Совсем не факт что Зеле удастся все это провернуть, но у порохоботов и прочих привластных бывших коммуняцких деятелей, а ныне справжних патриотов, уже вовсю заиграло очко. Их истерикой и воплями доволен.
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