слушать радио
Видеотрансляция

Фантомы бывшего СССР

13/07/2019 02:44
Редакционные материалы

 

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Сказочному пора угомониться. Ему черти в аду давно прогулы записывают.
  • Аналитический обзор с Валерием Соловье. мhttps://www.youtube.com/watch?v=jvCWVGb277s
  • "Социализм вернется, но с новым лицом. Снова будет Советский Союз, но обновленный. Опять будут земледельческие кооперативы, и Болгария преодолеет трудности. Процветание Болгарии возможно только в союзе с Россией — она наша мать. Россия всегда была и будет великой силой. Пишите о Марксе, о Ленине, молодежь должна их знать. Почему надо их стыдиться?" Ванга совок ещё тот похоже, действительно
  • Думаю цель какая то есть в акции облажи матом не своего гаранта, если шутливо порассуждать, то по современному сценарию и сложившийся моде, необходимо чаю полониевого дать попить этим сквернословам или видио снять как вежливый человек в фуфайке и шапке ушанке закалывает бедного любителя фольклора штык ножом прикрепленного к трехлинейке и уезжает с места преступления на AURUSе с номерами ГРУ, конечно стреляя из машины в воздух, визжа и люлюкая, ну и затем пойдут по миру массовые матерные фешмобы в защиту демократии и свободы и что после этого остается делать бедному гаранту, только пить баржоми ! Шутки шутками, но мир стал каким то безумным, без юмора на это все смотреть нельзя, сам тронишься!
  • Правильно, комдив! Когда Владислав был еще проамериканцем, он говорил, учитесь агрументированно отвечать, оттачивайте свое мастерство в ходе дискуссий. Что касается коммунистов и всех леваков, то они очень сильные противники.
  • У нас тут в Ижевске чувака оштрафовали за оскорбление власти на 30 т. рублев за то, что он легко пожурил местную власть. Вот и будут также блоггеров ловить местных, а нерусских побоятся.
  • Так может, нерусские блоггеры в разрезе данной темы выполнят задачу русских блоггеров?
  • Так может, нерусские блоггеры в разрезе данной темы выполнят задачу русских блоггеров?
  • Единоросс сжигает свой партбилет . Эффект дежавю : не так давно коммуняки свои партбилеты жгли . По кругу идем скоро август 1991 https://www.youtube.com/watch?v=-YXkmK4n_Zg
  • Очень хорошая , полезная передача !! Я всецело поддерживаю Владислава и думаю так же .
  • на фига что-то раскручивать, когда все скрепы рухнут (Путин, Едро, православие, социализм) сами прибегут.
  • В свете грядущего >>> ученики железного феликса "тренируются" грабить столичные банки. кооператив - /фсб/вымпел/альфа/ испытывает нехватку средств на эксплуатацию личных гелендвагенов!? https://www.youtube.com/watch?v=WEzsqppSvfM https://www.youtube.com/watch?v=vQ1mJW0DkQg
  • В Киеве двое неизвестных обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета. Об этом говорится на сайте телеканала. Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 13 июля. Уточняется, что в результате обстрела был поврежден фасад здания, никто не пострадал. Похоже действительно махновщина на территории У начинается
  • Когда закон об оскорблении власти принимали, видать знали что такое начнётся, только не угадали с источником. Видимо и вправду в будущее заглядывают.
  • https://www.youtube.com/watch?v=N68ijVT2hp КОТА КЛИЗЬМЫ.
  • В Новороссии обкатали уже этот проект.
  • «Фантомы бывшего СССР /// "Дом списали и меня спишут» Деревню Паберега в Иркутской области тоже затопило, но эта беда оказалась слишком маленькой для большой страны. https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/11/81210-dom-spisali-i-menya-spishut?utm_source=fb&utm_medium=novaya&utm_campaign=dom-spisali-i-menya-spishut&fbclid=IwAR1TMLuDpTg0oQt4TzeM5u4cx8alaeOMNX2bCNVs7Xy1P8vR9nOIaUABL1o
  • Какой смысл дискутировать с больными людьми?
  • Не нужна. Их позицию мы знаем, а увязать в бессмысленных дискуссиях - просто бездарно тратить драгоценное время своей жизни.
  • Какой смысл дискутировать с больными людьми?
  • Придут силовики к власти, а кроме как строить СССР они ничего больше не знают. Самое главное, что они придут на подготовленную почву, т.к. народ просто спит и видит возврат в совок.
  • на фига что-то раскручивать, когда все скрепы рухнут (Путин, Едро, православие, социализм) сами прибегут.
  • бессмысленная дискуссия - это беседа с самим собой.
  • Сколько здравомыслительных повылазило из советской кибуцы.
  • Придут силовики к власти, а кроме как строить СССР они ничего больше не знают. Самое главное, что они придут на подготовленную почву, т.к. народ просто спит и видит возврат в совок.
  • Сколько здравомыслительных повылазило из советской кибуцы.
  • Дорога будущего важнее, незначительных антропогенных катаклизьмоф , гарант поддержал идею строительства дороги, вот услышите. А МЧС в лице казахов будут и дальше спасать утопленников.
  • В Новороссии обкатали уже этот проект.
  • Махно такой хуйнёй не занимался, он за народ радел. Это стиль совсем других.
  • Если кому интересно альтернативные версии Павлюченко о происхождении человека, потопе и истории Петербурга: https://www.youtube.com/watch?v=gdFmaA62WSg https://www.youtube.com/watch?v=4SBO0evwgjs https://www.youtube.com/watch?v=RrZU_sQlzG0 https://www.youtube.com/watch?v=WYTinTGT0U8
  • Новый гимн России !!! РОССИЯ, БЕСТЫЖАЯ НАША ДЕРЖАВА, РОССИЯ, МОЯ ВОРОВСКАЯ СТРАНА, ЧТО Б ВСЯКАЯ МРАЗЬ БЕЗ ТРУДА ВОРОВАЛА РОССИЯ ВСЕГДА НАПРЯГАТЬСЯ ДОЛЖНА СЛАВЬСЯ ОТЕЧЕСТВО ТЫ МОЁ ДОЙНОЕ НА НОГИ ВСТАТЬ ВСЁ РАВНО НЕ ДАДУТ ЧТОБ ТВАРИ АЛЧНЫЕ ЖИЛИ СПОКОЙНЕЕ ГРАЖДАНАМ РТЫ, ГЛАЗА, УШИ ЗАТКНУТ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ ПРЕСТУПНОСТИ С ВЛАСТЬЮ ПОСТРОИЛ ДОСЕЛЕ НЕВИДАННЫЙ МИР НАРОД ПОБЕДИЛ, РАЗДЕЛИВШИ НА ЧАСТИ ЛОЖЬ ГЛАВНЫЙ НАШ КОЗЫРЬ ВОР - ГЛАВНЫЙ КУМИР БОЙСЯ АМЕРИКА, БОЙСЯ ЕВРОПИЯ НО БОЛЬШЕ ВСЕХ БОЙСЯ СВОЙ ГРАЖДАНИН ДО СИХ ПОР ВЕРИТ ОН В "ВЕЛИКОЖОПИЮ" УТОПИМ, СОЖЖЁМ ВСЁ ЧТО НЕ ПРОДАДИМ /ВАРЯГ Сибирский/
  • Как сочинцу и причастному к Ферганской долине интересно,конфликт между турками-месхетинцами и узбеками был инспирирован или разгорелся самопроизвольно?
  • Вот она Россия, такая она и есть за МКАД
  • Пу, как истинный христианин, простил своих обидчиков. Другой вопрос, а как быть русским, следует ли считать себя обиженными? Если да, то как отреагировать? Честно сказать, затрудняюсь ответить на эти два вопроса. Может выпустить заявление, что к этой ерунде мы не имеем никакого отношения, что мы выше всех этих оскорблений. Собрать всерусский Собор, где наши лидеры сформулируют и представят Заявление от отношении русских к оскорблениям президента РФ.
  • Кто бы не пришёл , после путиных, хоть десять царей . хоть 12 чертей . хоть рыцарь . хоть златовласка - для русских ничего не измениться. потому. что у русских нет субъектности, нет русской асабии. которая бы продвигала русские интересы. Короля , царей -делает свита .а свита опять будет не русская . потому что один человек это не нация , нация это сообщество . Пусть будут хоть все русские . но если не будет русского национального сообщества . другие сообщества ( не русские) заставят власть склониться в их сторону
  • Бесполезно.Кто хочет знать, узнает. кто не хочет и силой не заставишь. А будешь навязывать -убежит и закроется на все засовы
  • А как быть, должно быть пофигу
  • Совершенно верно
  • Я уже вокруг вижу такую тенденцию, знакомый тут 26 лет от роду начал мне агитировать за сталина, офигеть сталинист. Это вот все пучковы-гоблины, посмотришь аж волосы дыбом, а неоркрепшие умы смотрят 2,5 лимона просмотров в сутки на его сайте
  • Я уже вокруг вижу такую тенденцию, знакомый тут 26 лет от роду начал мне агитировать за сталина, офигеть сталинист. Это вот все пучковы-гоблины, посмотришь аж волосы дыбом, а неоркрепшие умы смотрят 2,5 лимона просмотров в сутки на его сайте