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Фантомы бывшего СССР
Фантомы бывшего СССР
13/07/2019 02:44
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Обсуждение
Владимир Павловский
Сказочному пора угомониться. Ему черти в аду давно прогулы записывают.
Аналитический обзор с Валерием Соловье. мhttps://www.youtube.com/watch?v=jvCWVGb277s
Henri Ducard
"Социализм вернется, но с новым лицом. Снова будет Советский Союз, но обновленный. Опять будут земледельческие кооперативы, и Болгария преодолеет трудности. Процветание Болгарии возможно только в союзе с Россией — она наша мать. Россия всегда была и будет великой силой. Пишите о Марксе, о Ленине, молодежь должна их знать. Почему надо их стыдиться?" Ванга совок ещё тот похоже, действительно
Александр Верный
Думаю цель какая то есть в акции облажи матом не своего гаранта, если шутливо порассуждать, то по современному сценарию и сложившийся моде, необходимо чаю полониевого дать попить этим сквернословам или видио снять как вежливый человек в фуфайке и шапке ушанке закалывает бедного любителя фольклора штык ножом прикрепленного к трехлинейке и уезжает с места преступления на AURUSе с номерами ГРУ, конечно стреляя из машины в воздух, визжа и люлюкая, ну и затем пойдут по миру массовые матерные фешмобы в защиту демократии и свободы и что после этого остается делать бедному гаранту, только пить баржоми ! Шутки шутками, но мир стал каким то безумным, без юмора на это все смотреть нельзя, сам тронишься!
Lester Leyt
Правильно, комдив! Когда Владислав был еще проамериканцем, он говорил, учитесь агрументированно отвечать, оттачивайте свое мастерство в ходе дискуссий. Что касается коммунистов и всех леваков, то они очень сильные противники.
Maxim Egorov
У нас тут в Ижевске чувака оштрафовали за оскорбление власти на 30 т. рублев за то, что он легко пожурил местную власть. Вот и будут также блоггеров ловить местных, а нерусских побоятся.
Шерин Дана
Так может, нерусские блоггеры в разрезе данной темы выполнят задачу русских блоггеров?
Elizaveta Egorova
Так может, нерусские блоггеры в разрезе данной темы выполнят задачу русских блоггеров?
Истинный Ариец
Единоросс сжигает свой партбилет . Эффект дежавю : не так давно коммуняки свои партбилеты жгли . По кругу идем скоро август 1991 https://www.youtube.com/watch?v=-YXkmK4n_Zg
Николай Толубаев
Очень хорошая , полезная передача !! Я всецело поддерживаю Владислава и думаю так же .
Диверсус СТавроПольский
на фига что-то раскручивать, когда все скрепы рухнут (Путин, Едро, православие, социализм) сами прибегут.
Гринго
В свете грядущего >>> ученики железного феликса "тренируются" грабить столичные банки. кооператив - /фсб/вымпел/альфа/ испытывает нехватку средств на эксплуатацию личных гелендвагенов!? https://www.youtube.com/watch?v=WEzsqppSvfM https://www.youtube.com/watch?v=vQ1mJW0DkQg
Истинный Ариец
В Киеве двое неизвестных обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета. Об этом говорится на сайте телеканала. Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 13 июля. Уточняется, что в результате обстрела был поврежден фасад здания, никто не пострадал. Похоже действительно махновщина на территории У начинается
Yury Safonov
Когда закон об оскорблении власти принимали, видать знали что такое начнётся, только не угадали с источником. Видимо и вправду в будущее заглядывают.
Иван Иванов
https://www.youtube.com/watch?v=N68ijVT2hp КОТА КЛИЗЬМЫ.
Maxim Egorov
В Новороссии обкатали уже этот проект.
Апач
«Фантомы бывшего СССР /// "Дом списали и меня спишут» Деревню Паберега в Иркутской области тоже затопило, но эта беда оказалась слишком маленькой для большой страны. https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/11/81210-dom-spisali-i-menya-spishut?utm_source=fb&utm_medium=novaya&utm_campaign=dom-spisali-i-menya-spishut&fbclid=IwAR1TMLuDpTg0oQt4TzeM5u4cx8alaeOMNX2bCNVs7Xy1P8vR9nOIaUABL1o
Роман Котов
Какой смысл дискутировать с больными людьми?
Konstantin Zh
Не нужна. Их позицию мы знаем, а увязать в бессмысленных дискуссиях - просто бездарно тратить драгоценное время своей жизни.
Эйнар Счастливый
Какой смысл дискутировать с больными людьми?
Истинный Ариец
Придут силовики к власти, а кроме как строить СССР они ничего больше не знают. Самое главное, что они придут на подготовленную почву, т.к. народ просто спит и видит возврат в совок.
Истинный Ариец
на фига что-то раскручивать, когда все скрепы рухнут (Путин, Едро, православие, социализм) сами прибегут.
Роман Котов
бессмысленная дискуссия - это беседа с самим собой.
Роман Котов
Сколько здравомыслительных повылазило из советской кибуцы.
Maxim Egorov
Придут силовики к власти, а кроме как строить СССР они ничего больше не знают. Самое главное, что они придут на подготовленную почву, т.к. народ просто спит и видит возврат в совок.
Серёга Ларюшкин
Сколько здравомыслительных повылазило из советской кибуцы.
Серёга Ларюшкин
Дорога будущего важнее, незначительных антропогенных катаклизьмоф , гарант поддержал идею строительства дороги, вот услышите. А МЧС в лице казахов будут и дальше спасать утопленников.
Серёга Ларюшкин
В Новороссии обкатали уже этот проект.
Серёга Ларюшкин
Махно такой хуйнёй не занимался, он за народ радел. Это стиль совсем других.
khuan hachi
Если кому интересно альтернативные версии Павлюченко о происхождении человека, потопе и истории Петербурга: https://www.youtube.com/watch?v=gdFmaA62WSg https://www.youtube.com/watch?v=4SBO0evwgjs https://www.youtube.com/watch?v=RrZU_sQlzG0 https://www.youtube.com/watch?v=WYTinTGT0U8
Серёга Ларюшкин
Новый гимн России !!! РОССИЯ, БЕСТЫЖАЯ НАША ДЕРЖАВА, РОССИЯ, МОЯ ВОРОВСКАЯ СТРАНА, ЧТО Б ВСЯКАЯ МРАЗЬ БЕЗ ТРУДА ВОРОВАЛА РОССИЯ ВСЕГДА НАПРЯГАТЬСЯ ДОЛЖНА СЛАВЬСЯ ОТЕЧЕСТВО ТЫ МОЁ ДОЙНОЕ НА НОГИ ВСТАТЬ ВСЁ РАВНО НЕ ДАДУТ ЧТОБ ТВАРИ АЛЧНЫЕ ЖИЛИ СПОКОЙНЕЕ ГРАЖДАНАМ РТЫ, ГЛАЗА, УШИ ЗАТКНУТ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ ПРЕСТУПНОСТИ С ВЛАСТЬЮ ПОСТРОИЛ ДОСЕЛЕ НЕВИДАННЫЙ МИР НАРОД ПОБЕДИЛ, РАЗДЕЛИВШИ НА ЧАСТИ ЛОЖЬ ГЛАВНЫЙ НАШ КОЗЫРЬ ВОР - ГЛАВНЫЙ КУМИР БОЙСЯ АМЕРИКА, БОЙСЯ ЕВРОПИЯ НО БОЛЬШЕ ВСЕХ БОЙСЯ СВОЙ ГРАЖДАНИН ДО СИХ ПОР ВЕРИТ ОН В "ВЕЛИКОЖОПИЮ" УТОПИМ, СОЖЖЁМ ВСЁ ЧТО НЕ ПРОДАДИМ /ВАРЯГ Сибирский/
Владимир Кутиков
Как сочинцу и причастному к Ферганской долине интересно,конфликт между турками-месхетинцами и узбеками был инспирирован или разгорелся самопроизвольно?
Константин Алланд
Вот она Россия, такая она и есть за МКАД
Lester Leyt
Пу, как истинный христианин, простил своих обидчиков. Другой вопрос, а как быть русским, следует ли считать себя обиженными? Если да, то как отреагировать? Честно сказать, затрудняюсь ответить на эти два вопроса. Может выпустить заявление, что к этой ерунде мы не имеем никакого отношения, что мы выше всех этих оскорблений. Собрать всерусский Собор, где наши лидеры сформулируют и представят Заявление от отношении русских к оскорблениям президента РФ.
Николай Толубаев
Кто бы не пришёл , после путиных, хоть десять царей . хоть 12 чертей . хоть рыцарь . хоть златовласка - для русских ничего не измениться. потому. что у русских нет субъектности, нет русской асабии. которая бы продвигала русские интересы. Короля , царей -делает свита .а свита опять будет не русская . потому что один человек это не нация , нация это сообщество . Пусть будут хоть все русские . но если не будет русского национального сообщества . другие сообщества ( не русские) заставят власть склониться в их сторону
Николай Толубаев
Бесполезно.Кто хочет знать, узнает. кто не хочет и силой не заставишь. А будешь навязывать -убежит и закроется на все засовы
Zloi Ivan
А как быть, должно быть пофигу
Zloi Ivan
Совершенно верно
Maxim Egorov
Я уже вокруг вижу такую тенденцию, знакомый тут 26 лет от роду начал мне агитировать за сталина, офигеть сталинист. Это вот все пучковы-гоблины, посмотришь аж волосы дыбом, а неоркрепшие умы смотрят 2,5 лимона просмотров в сутки на его сайте
Zloi Ivan
Я уже вокруг вижу такую тенденцию, знакомый тут 26 лет от роду начал мне агитировать за сталина, офигеть сталинист. Это вот все пучковы-гоблины, посмотришь аж волосы дыбом, а неоркрепшие умы смотрят 2,5 лимона просмотров в сутки на его сайте
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