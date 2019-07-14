Предлагаем материал старого автора Агентства русской информации Геннадия Водолеева.
«НАДЕЖДЫ БЫЛИ…»
В еженедельном издании «Новый Петербургъ» от 25.04.2019 г. помещена на первой странице замечательная, не вполне характерная для уважаемого издания публикация, под взрывным наименованием «Ротация элит в России началась». Материал при первом же прочтении вызывает самые противоречивые, необычные ощущения. К сожалению, не своей информационной насыщенностью, объективностью, новизной оценок и анализа и иным подобным. Поражает другое: как удалось автору, в невеликом по объему материале, разместить такое обилие аналогетических измышлений и восхвалений не существующим победам и завоеваниям нынешнего российского режима власти. Поражает и способность автора в микроскопических, вполне второстепенных, незначительных деталях российского бытия разглядеть эпохальные свершения, подвиги наших царедворцев, недоступные восприятию невооруженным взглядом обычного нормального человека. Хотя жанр этот древен, как и сам институт угодничества и холуйства, но все-таки, хоть какая-то мера и здесь должна бы присутствовать: есть ведь высокохудожественные материалы и такой лести – своего рода высокохудожественной «ретуши» при изготовлении парадных портретов.
В случае с рассматриваемой публикацией автор, похоже, не обременял себя намерениями явить читателю в деталях обворожительный во всех отношениях, образ вождя нации в окружении бояр – изменников. Скорее всего, автор следовал иным, хорошо известным принципам массовой пропаганды, практикуемым со времен раннего социализма: глушить читателя (или слушателя, зрителя) безапелляционными, громогласными утверждениями, совершенно не заботясь их добросовестным полноценным обоснованием.
Читателя озадачивает уже заголовок публикации: «Ротация элит в России началась». И первые же недоумения: в чем, какая ротация, каких фрагментов элит? С какой целью, на кого, каким образом? Новый президент (профессиональный шутник по призванию и профессии) Украины, по крайней мере заявил публично, что сменит всю старую команду бывшего первочиновника и начнет с генерального прокурора. В России, где только глубоким профессионалам удалось углядеть начало подобного процесса, по этому поводу из уст творца ротации – ни слова, ни полслова не услышали. Открыто только оказалось что-то лишь упоминаемому автору. .
Начало нашей эпохальной «ротации элит» общенационального масштаба автор публикации убежденно полагает привлечение к уголовной ответственности четырех видных чиновников и политиков: Улюкаева, Арашукова, Абызова, Ишаева. Подчеркивая, что это может привести кого угодно в изумление. Слов нет, каждый волен изумляться на свой лад своим «открытиям». Рядового же человека в России если что-то и несколько приводит в недоумение в связи с этими именами, то только то обстоятельство, что они все безнаказанно, масштабно, почти открыто казнокрадствовали долгие годы, непотребствуя и роскошествуя на все лады, укрепляясь в своих паскудствах от безнаказанности. Поводом же к правежу над ними стали не их обвальное воровство, а, скорее всего, какое-либо нарушение кодекса “чести” российских высокостатусных коррупционеров и мздоимцев.
А возможно, простая несдержанность языка: по пьяни в своей компании нелестно отозвались о ком-то из здравствующих и всесильных «царедворцев», а то, не приведи Господь, и о «самом». Известно, к примеру, что приснопамятный мэр Питера Собчак лишился своей должности и едва не попал в тюрьму именно по причине своей болтливости, нелестных речей в адрес личности Ельцина. А не попал он в камеру только по милости Бориса Николаевича, остановившего его уголовное преследование из собственной милости, изрекши, примерно, следующее: «Хватит. Лежачего не бьют».
Скорее всего, нечто подобное произошло и с упомянутыми господами - коррупционерами с их длинными «кредитными историями». Возможны и иные мотивы, но такого же порядка: крысятничание при распределении «нажитого непосильными трудами», заглатывание кусков не по калибру собственной пасти, вторжение на чужую кормовую базу других высокостатусных воров и т.п.
Если и уместно здесь некоторое недоумение (но отнюдь не изумление), то только в связи с еще одной стороной процесса: казнокрадствуют, мздоимствуют, попросту воруют без перерывов на праздники и выходные, почти все губернаторы, министры, их бесчисленные замы, начальники всевозможных департаментов, главных управлений и их заместители. Немногим (по размаху, возможностям) им уступают орды подчиненного им чиновничества, а к уголовной ответственности (с долгими пересудами на все лады в СМИ) привлекаются только редкие единицы. Что не составило и 0,1% от поголовья российских коррупционеров. И они (борцы с российской коррупцией) хотят этим вразумить, хоть кого-то приструнить это крысиное племя? Вот именно это приводит время от времени «дорогих россиян» в недоумение больше всего.
Тут же возникает сопутствующий вопрос: а чем заняты многочисленные подразделения, оперативные службы во главе с многочисленными полковниками и генералами МИД, ФСБ, СКР, призванные выявить и расследовать коррупционные преступления? Вне всякого сомнения буквально опухшие от обилия оперативной и иной информации о непрерывных потоках корыстных должностных преступлениях. Их ведь содержание обходится ох как немало казне, хоть бы кто-то сопоставил стоимость их содержания и приносимую ими практическую пользу в споставлении с затратами казны. И это - без учета того космического вреда, который наносят (здесь доказательств не требуется – достаточно простого опроса предпринимателей и коррумпированных чиновников других ведомств) коррупционеры в рядах уже самих борцов с коррупцией. Чьими «стараниями» коррупция и стала хронической неизлечимой патологией всей российской власти.
Далее автор предлагает нам свое очередное открытие: образ злобной разрушительной диктатуры «системных либералов» и пропахшее нафталином чучело Семьи, укрепленных усилиями и стараниями бывшего президентом нынешнего премьера Медведева. Прежде всего подлежит учитывать, что таких «семей» и «семеек» в структурах власти и управления нынешней России - как поганок в лесу: каждый вельможа, статусный чин, используя все свои мыслимые возможности, истово (почти всегда вполне успешно) пристраивает к самым лакомым (из доступного) властно – денежным местам своих детей, кровную родню, проверенных в гешефтах деловых партнеров, близких друзей. В этом воплотился ныне повсеместно успешно реализуемый главный принцип «подбора и расстановки руководящих кадров». Для которого компетентность, профессиональная подготовка, организационные способности, «верность присяге» (то есть, служебному долгу), неподкупность – потусторонние понятия, даже частичное наличие которых скорее повод не подпускать человека к должности, а не наоборот. Именно такой «семейный подряд» и царит бездельно на просторах российской власти, на всех ее иерархических уровнях. И никто из нынешних первочиновников не видит в этом никакого ущерба, изъяна в деле организации управления всем и вся в стране.
Что же касаемо «системных либералов» как хорошо организованной, сплоченной, управляемой «из-за бугра» враждебной России и опаснейшей разрушительной силы, то следует в связи с этим особо отметить остроумие и развитую фантазию автора: углядеть и предложить вниманию читателей либеральное мировоззрение и сплоченность в бесчисленном крысином племени алчущих наживы, с использованием любых властных возможностей носителей психотипа, прирожденных воров мог только человек с развитым и изощренным воображением. Ибо в нашей реальности нужда в предпродажной рекламе, торговой этикетке с формулировкой «либерал» и «демократ» возникают только тогда для банального вора, казнокрада, когда он вознамерился или уже влез в какие-либо формальные политические, или общественные структуры .
Применительно же к нынешним обычным практикам «системных либералов» это означает создание любыми средствами (прежде всего – законами) самых благоприятных условий для безнаказанного казнокрадства, мздоимства, воровства с гарантиями невозможности никакого возмездия в будущем, после утраты ими всяких должностных иммунитетов.
Практически все российские «системные либералы» (не системные тем более) до начала своих головокружительных карьер (служебных и деловых) состояли рядовыми членами разнообразных уличных кодл спекулянтов средней руки. Но волею обстоятельств и благоприятного периода «первоначального накопления» оказались по случаю в каких-либо «восходящих потоках», турбулентных вихрях кадровых подвижек, устремлений на опустевшие после разгона советского номенклатурного чиновничества властные поля. Здесь не было даже намека на какую-либо селекцию по каким-либо стандартным технологиям «подбора и расстановки руководящих кадров». По сути, все эти «либеральные» руководящие кадры – человеческий мусор, вздыбленный злобным ветром российской новейшей истории.
Не более того. Предположить в теперешней кадровой политике системность, разумность – рисковать выглядеть в глазах окружающих человеком, сильно нуждающимся в корректирующей помощи узкоспециализированного психиатра или психолога. И ни о какой внутренней сплоченности этой публики, превращающей их в грозную пену, способную противостоять даже спецслужбам и правоохранителям, речи и быть не может: эта трусливая порода с визгами разбегается даже при простой яркой вспышке света. А при малейшем нажиме на допросах сдает с потрохами всех своих «коллег» за незначительные послабления в режиме содержания или формулировках заключения следователя. Какая уж тут сплоченная, могучая, неодолимая сила – одна имитация, не более, пригодная только для изготовления информационного фантома. В каковом качестве и использована в рассматриваемой публикации. Забавными для любого опытного человека выглядят «откровения» автора о выборной «прополке грядок» системных либералов, которая совершенно лишила их якобы всякой способности сопротивляться, вредить, деморализовала их всех на корню: эта “прополка”сродни рекомендации вместо повеления защекотать приговоренного досмерти. Но со всеми сложными церемониями и предписанными законами процедурами. При таких технологиях «прополок» всем вконец российским «элитам» гарантирована спокойная, счастливая старость на сундуках с наворованным и тихая кончина по причине глубокой дряхлости. Выдавать создание оранжерейных условий для генерации российских либеральных клептократов за суровую и беспощадную (пусть и точечную, выборочную) борьбу с ними может только смелый человек с недюженным чувством юмора.
Стремление же автора разделить в нашем представлении окружение нашего первочиновника на радетеля отечества и на его проедателей, называя даже ныне фамилии, дело бесполезное:невозможно даже через лупу разглядеть в их суетах, где они «заботятся» об интересах страны, а где ее обворовывают и грабят. Остаемся при своем изначальном (скорее всего, наиболее верном) впечатлении - порода эта одна, общий их вклад тоже один – разрушительный. А кто из них больше или меньше украл, напакостил – совершенно несущественно при их идентификации (если таковая потребуется в будущем).
Замечательна здесь и попытка оправдать российских «силовиков» (кого автор имел в виду прежде всего – ФСБ, МВД, прокуратуру, ГРУ и др. – не уточняется, вероятнее всего, все-таки ФСБ, как единственную ныне структуру, в полный рост и в первую очередь участвующую в «подборе» и расстановке руководящих кадров» высшего эшелона власти): мол, не их это вина, что случилось и продолжается эпохальное, тотальное, разрушительное разграбление страны. Ну, а если не они главные обеспечители государственной безопасности, как от внешних, так и от внутренних врагов, лучше всех информированные (о манерах), то кто тогда? И какой может быть у них договор с теми, кто гробит страну на их глазах? Подобная тотальная лояльность службы госбезопасности к внутренним врагам свидетельствует только об одном: или господа лампасники превыше всего дорожат своими должностями, либо сами активно участвуют (а то и возглавляют) процессы потрошения национальных достояний. А скорее всего – и то и другое одновременно.
Лучше бы автор эту сторону не комментировал: как раз именно здесь «лучше молчать, чем говорить». Потому как, что ни скажешь, даже вполне нейтрального, здесь – все будет лесть, только разной формы концентрации. Хуже всего здесь другое: нет никаких намеков на изменения практики в сторону прекращения имитации «борьбы с коррупцией» и перехода к настоящей работе по ее изведению. Причина проста, высвечена многократно в ведущих СМИ, во мнениях авторитетнейших специалистов: «силовики» - одни из главных бенефициаров нынешнего всероссийского мародерства, взимающие весьма существенную долю во всех видах совершаемых имущественных, коррупционных преступлений. Естественно, это им больше по вкусу, чем изнурительная, опасная и бесприбыльная корчевка тех же облеченных немалой властью казнокрадов. Вызывает умиление (и некоторую даже обиду за то, что читателю отказано в способности давать адекватную оценку вполне очевидным и понятным явлениям) попытка автора публикации выдать несколько случайных (или даже заказных и проплаченных
) эпизодов смены ряда высших должностных лиц за «системную ротацию российских элит». От естественных причин (болезни, несчастные случаи, автокатастрофы и т.п.) потери обычно такие же или даже побольше. Но гораздо существеннее здесь совсем другое – даже если «ротация элит» в какой-то момент возрастет по иным, неизвестным нам соображениям, проку от этого не будет никакого, а вреда приключится больше. Причина проста, но от этого не меньше убийственна: новые «элитарные» будут функционировать все в той же атмосфере благоприятствования коррупции, казнокрадства, что и их предшественники, и благосклонно «курировать » (то есть крышевать, беречь) их будут все те же «силовики». И еще одна сторона той же медали: «рассада» для новой «элиты» выращена в одном и том же парнике, что и предшественники новых назначенцев. То есть, с позиции качества человеческого материала, такая «ротация» в точности соответствует известной от веку “технологии”: «менять шило на мыло». Это для страны пользы (в лучшем случае) не принесет никакой, но сильно развлечет и обогатит кадровые службы, даст материал для СМИ, и главное – оживит и укротить длинные очереди страждущих прорваться к высоким и доходным должностям. С прежними, естественными целями: мздоимствовать, казнокрадствовать, мошенничать, красть. И делиться с «правоохранителями» и начальниками. Спаси нас Господь от такого обновления «элит».
Что же касаемо предсказанного грядущего « мощного государственного влияния на …. экономику», то здесь тоже вполне достаточно поводов для недоумений. В частности, при сохранении нынешней бесконтрольности и безнаказанности за расхищения много миллиардных бюджетных средств (а предпосылок, что «силовики» теперь этого не допустят, нет никаких), «управлять» экономикой путем регулирования объемов бюджетных финансовых потоков – иметь тот же самый гиблый результат, что мы имели до этого. Других значимых рычагов управления российской экономикой у структур высшей власти нет – госпланирования, как такового, не существует в варианте СССР (тогда государственный план имел силу закона). Даже намеков на приготовление к серьезной работе по возврату наворованного и вывезенного за рубеж нет и не предвидится (в отличие от Китая, где этой работой «силовики» занимаются полной мерой и имеют впечатляющий результат). Без такой составляющей государственной «экономической» политики сделать предпринимателей, промышленников (хотя бы отечественных) более внимательными к «проблемам» у властей нет никакой возможности.
А потому, заявленное «мощное» влияние государства на экономику, похоже, чистейший вымысел автора, не имеющий никаких впечатляющих обоснований. Этого же порядка и безапелляционное уверение автора, что «элиты в России на верхнем уровне достигли консолидации и объявили условия вхождения в элиты: патриотизм, национальная юрисдикция капиталов и антикоррупционный социальный контракт». Особенно это мощно (патриотизм и национальная юрисдикция) иллюстрируется стремительно нарастающим вывозом капитала из страны: в 2018 году его объем вырос вдвое, в сравнении с предшествующим годом, и составляет почти 300 млрд. долларов. Именно в этом – и единственная, похоже, составляющая «консолидации» российской элиты. При том, что почти никто из печатающихся публицистов, разного рода экспертов, не сделал полного анализа состава этой, так называемой, «российской элиты»: ни по национальности, ни по социальному «происхождению», ни по приемам, технологиям или источникам воровства своих состояний. Ни по персональным ущербам, который нанес населению и стране каждый такой «элитарный» мультимиллионер и миллиардер.
Есть, правда, еще один, консолидирующий эту «элиту» фактор: их мощно сплачивает животный страх перед даже незначительной вероятностью запуска полноценной технологии расследования совершенных любых имущественных преступлений «элитарных» вне сроков давности. Этот кошмар сплачивает не хуже цементного раствора это разношерстное, разноплеменное сословие, намертво гасит внутри этого племени серьезные распри. Бессмысленно и бесполезно в этой воровской «элитарной» кодле выделять «чистых» и «не чистых» - здесь работает другой принцип: «свой» или «не свой» подельник рядом.
В этом едином устремлении российские «элитарные» делают все, что в их силах и возможностях, чтобы сохранить и продлить как можно дольше функционирование нынешнего политического режима с его политическими лидерами, не жалея никаких средств на беспрерывное воспевание их заслуг перед отечеством и населением в печатных и электронных СМИ. Помятуя, вероятно, об опыте идеологического аппарата КПСС по тотальному подавлению разнообразным идеологическим гвалтом любого «инакомыслия». Рассматриваемая здесь публикация - как раз из этого разряда, вполне рядовая и далеко не последняя: грядущие перемены в 2024 году состава высшего руководства РФ теоретически содержат для нынешних «элит» смертельную угрозу. Спасение – в активном, расчетливом, надежном обеспечении такого варианта «транзита власти», чтобы у руля страны остались прежние персонажи. Двигают к реализации сразу несколько вариантов, со страховкой, так сказать. Во имя этого читателям (и зрителям) впаривается и иная многообразная чушь, вроде того, что во всем происходящем худом (пенсионная реформа, рост НДС и т.п.) виноваты еще не добитые «либералы» (добивать не торопятся – это пугало еще ох как пригодится!), им «продлили» жизнь и возможность вредить аж до 2024 года, где они попытаются, сместив нынешнего «вождя», окончательно погубить страну, ввергнув ее в «Смуту» (с большой буквы).
Автор пытается «впарить» еще одну «истину»: союз «либералов» и «силовиков» закончился. Прозревшие, наконец-то, «силовики» якобы переориентировались на «технократов» (без пояснения что это такое, кто, в каком числе, эту генерацию представляют, откуда ее рекрутируют). Что является, похоже, достаточным якобы средством окончательного торжества интересов государства и людей под шкурными, хищными интересами всего этого «элитарного» сброда. Ах, как хочется поверить в эту байку, несмотря на полное отсутствие каких-либо признаков этого благостного процесса! Но автор щедр и плодовит по части изготовления сказочных сюжетов, навешиваемых им на нашу российскую пугающую реальность. Не останавливаясь на произвольных измышлениях и домыслах о том, что государство – «голова» (то есть, суть) так называемой «элиты», что в эти самые «элиты» попадают теперь уже только те, кого лично отбирает президент РФ, а не США и т.п., несколько задержимся на утверждении, что «распил» бюджета, как главный источник обогащения, более не доступен в России «криминальной элите». В каком таком благостном сне и на трезвую ли голову автору почудилось, что в РФ прекратили разворовывать бюджетные средства? Даже тощая правоохранительная статистика свидетельствует, что процессы казнокрадства продолжают процветать и множиться по всей России на всех уровнях власти и управления. И никаких признаков того, что чиновное племя поголовно отказывается (из-за страха неминуемого и жестокого наказания, например) красть казенное или мздоимствовать нет и в помине! Ничто и никто их к этому не понуждает, а внутренних императивов (совести то есть) у этой крысиной генерации искателей наживы , через злоупотребление властью никогда не было отродясь.
Хорош автор и в своем категоричном утверждении, что для полного перерождения внутреннего мира и прежних приемов и ценностей в управлении страной у нынешнего президента на совершенно противоположные, исключительно полезные и положительные для отечества, потребовалось ровно двадцать пять лет. Не больше и не меньше. Подразумевается, что теперь-то все и пойдет, только как надо и гораздо лучше! Здесь любопытно более всего - кого автор надеется этим впечатлить или хотя бы чуть-чуть убедить? Выше нынешних десятиклассников другие вряд ли отыщутся, но эта категория газетных публикаций совершенно точно никогда не прочтет. Обычные же люди с момента появления первых усов знают мудрую украинскую присказку «Дай бог нашему теляти да вашего вовка зъисты!» Формировать же новую команду при полностью нравственно переродившемся и «прозревшем» президенте (естественно, без конкретного обязательного раскаяния и покаяния – все равно, что набирать воспитателей детских садов по колониям из матерых уголовников.
Гимн в адрес нынешнего президента, исполненный автором, оставим без комментариев как самое и неприличное место в публикации: он не уникален в племени тех, кто ради удачных рекламных находок ухитряется в уличных инсталляциях домашних животных видеть высокохудожественные артефакты и приглашать зрителей разделить с ними восторги (о чем в свое время талантливо выразился в рисунках Биструп). Далее автор и вовсе распоясался, утратив всякое чувство меры, отринув всякую оглядку хоть на какой-то здравый смысл у читателей: «вывесил» пассаж о полной зачистке российской «элиты» от пятой колонны, во главе с агентурой США. Подтверждение чему – триумфальное противостояние главному супостату мира в лице США в Сирии и Венесуэле – главных центрах цивилизации, от которых ныне, якобы, почти полностью зависит суверенитет и благополучие России.
Особенно хорош пассаж о том, что, несмотря на нынешнюю силу и мощь Китая (которого многие и зарубежные публицисты аттестуют уже как ведущую державу мира, вместо США), «Россия остается лидером мирового процесса”. Логика автора безупречна, если следовать логике известного американского генерала Второй мировой войны, предложившего повальное отступление союзнических войск считать «наступлением в обратном направлении».Уникальность вывода автора здесь только еще и в том, что он, пожалуй, единственный из нынешних публицистов так смело, безопеляционно и бездоказательно рывком «поднять» Россию из экономических аутсайдеров мира в его лидеры. Одним волшебным взмахом бойкого пера! Бывалые многоопытные и многомудрые идеологи КПСС позеленели бы от зависти к такой прыти неуемной фантазии. Но особенно упражняться здесь в уязвлении автора не дает смутное подозрение: а не шутит ли над нами – тонко и зло-творец этого вроде бы бредового измышления? Основания для такого подозрения есть: с головой у автора определенно все в порядке, некоторые границы жанра видит и блюдет, несколько излишне старается, но такое понятно и извинительно с учетом заявленной темы.
А тут вдруг такого балаганного фантома выпустил ни с того ни с сего – поневоле насторожишься! Дальше уже пошли нормальные измышления – фантазии на тему: чем хуже делают России, чем хуже дела в самой России – тем лучше! Так, мол, всегда было: чтобы воспрянуть духом, изумить мир, надо сначала почти полностью развалиться, утонуть в крови и дерьме. И тогда, мол, мы себя явим во всей мощи и красе, имея таких чудных вождей! Автор здесь ничем не рискует: случись нам Божьей милостью как-то выбраться с почти исторического погоста – автор натуральный провидец и только. Ну, а останешься на своем погосте – судить и клясть автора будет некому.
В завершение – исторические сравнительные параллели, в которых резиновый надувной муляж России, наказанный автором таков, что все нынешние и прошлолетние мировые гиганты – смешные карлики, на которые наплевать и забыть! А фигура Сталина едва дотягивает только разве что до плеча нынешних титанов в российском руководстве. Бесспорной заслугой автора следует считать объявление им начала мирового траура по случаю неизбежного, ничем неотвратимого сокрушения «империи зла» США. Естественно, прежде всего, по причине сокрушительного воздействия России на ситуацию в мире, на которой США почти уже сломали себе шею. Но как бы ни развивались реальные события в мире и России, в одном можно быть уверенным: публикация займет видное место в сборнике современных российских сказок, буде если кто вознамерится их подготовить и издать.
Дорогих же читателей надлежит поздравить с объявленным автором эпохальным событием – вступлению России в эру своего блистательного будущего, куда первый шаг уже сделан ротацией российской элиты, осуществляемой железной рукой мудрейшего из мудрейших.
К нашему несчастью, веру и оптимизм, нагнетаемые автором публикации в космических дозировках, сильно подрывают (если не изничтожают) на корню некоторые злобные очернители и клеветники. Один из образчиков тому: «Можно ли уважать неэффективную власть? И нужно ли? Принуждение к увольнению - не является ли это действие аморальным? И не вступает ли оно в противоречие с христианской заповедью «не сотвори себе кумира»? То есть власть видит идеал в самой себе! Более того, репрессиями пытается закрепить в общественном сознании это «благолепие», навязывая искаженную картину мира всему народу…
Уже во многих африканских странах продолжительность жизни выше, чем у нас. Что тогда говорить про «загнивающий запад» или о благополучных странах Азии?...
Россия топчется на месте. Страна не развивается, потому что не совершенствуется, не улучшается ее правящий класс. Более того, он настаивает на своей незаменимости, цементируя монополию и «стабильность» непрозрачными выборами и агрессивным восприятием критики… И возникают вопросы: на что мы потратили тридцать лет жизни и деньги от продажи сырья?! На виллы и яхты правящего класса? На показуху спортивных и театрализованных праздников? На имитацию политпроцесса и « Ельцин центр»?! Так наша ли это власть? Что у нас с ней общего, если мы так разно оцениваем ситуацию в стране?...
Между тем ситуация в экономике, несмотря на обнадеживающие оценки и прогнозы, сегодня даже хуже, чем в 1998 году…
«Нам рассказывают о тяжелом положении украинского населения, где тарифы выросли на 700% и газ подорожал на 1200% - говорит Вячеслав Губанов, директор ватной фабрики в Рязанской области.
- Семь лет назад земельный участок для производственной деятельности мы приобрели за 1 млн. 400 тыс. Сейчас его оценили в 116 млн. 800 тыс. Сумма налога возросла на 10250%. Это что – самоуправство, некомпетентность или просто клинический идиотизм? Мое глубочайшее убеждение, что в этой стране создают не экономику муравьев и термитов, а экономику блох, вшей и клопов. Наша экономика больна педикулезом… Адепты «особой цивилизации» ухитряются так вести дело, что в самой богатой ресурсами стране, постоянно растут цены на бензин, дизельное топливо, электричество. При самых больших в мире пашнях 65% населения умирает от «неправильного питания». Ну извините, такие результаты наводят на очень непочтительные мысли. Нужны дезинфекция и дезинсекция – люди в хороших костюмах и с светлыми лицами, кажется, серьезно заражены…
Состояние российской экономики есть концентрированное выражение неумелой политики. Только за 2018 год в стране закрылось свыше 41 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности. А что касается уцелевших – издержки и себестоимость продукции растут. Да, есть и «подкармливание» - субсидиями, грантами. Но! 52:1 – таково процентное соотношение налогов и господдержки у промышленников.
Деградирующая экономика и деиндустриализация - путь к распаду.» (Лидия Сычева, писатель. «Экономика блох, вшей и клопов» «Московский комсомолец. РРЕ.» 1.05.2019г.)
Не менее лестные оценки даны во множестве в последнее время и нашими учеными и специалистами – на гипертрофированную «классовую ненависть» отдельных «недоброжелателей» подобное не спишешь. Хотя этим поток гимнопевцев режиму тоже не прекратился: эти процессы не пересекаются. Примерно одинакова и « эффективность » этих процессов: суждения, оценки и рекомендации светлых голов России обречены оставаться пустым сотрясением воздуха – их некому и нечем воспринимать, осмысливать, использовать. По понятной причине: «селектированный» непонятно по каким критериям, непонятно кем человеческий материал в высшие уровни государственной власти и управления бесспорно хорош только в одном – оптимальном использовании власти для личного и группового обогащения без меры, без предела. Да еще, разве что, в искусстве аппаратных интриг за свое выживание и карьерное преуспеяние. Почти в точном соответствии со стародавним сюжетом басни дедушки Крылова о ворюге – коте и морализаторе – поваре. Вразумляющая сила хоров разнообразных гимнопевцев еще более ничтожна и способна хоть как – то «вразумить» разве что только хоть малость школьников начальных классов, если бы те были расположены читать и слушать таких «вероучителей».
Ситуация сложилась трагикомическая: невменяемая и недееспособная ни в чем власть в окружении недоуменно взирающего на нее большинства населения. Правда, недоумение, похоже, уже сменилось глухим (пока) раздражением, все больше переходящим в озлобление. Куда-то все это завернет и когда?
Некоторые обобщения:
1. Понятно, что писал человек, хорошо подготовленный, информированный, вполне владеющий стилем публициста, достаточно погруженный в «тему». Понятно, что излагал он не собственные убеждения, а либо выполнял поручение руководства, либо отрабатывал приличный гонорар из обильного источника средств, выделенных на «отбеливание» имиджа правящей «команды».
2. Понятно, что никаких особых надежд в связи с публикацией ни ее заказчики, ни автор не имеют – люди образованные, профессионалы. Но для отчета в том, что не сидят, сложа руки и молча глотают порции критики власти, а активно этому противостоят и отпущенные деньги зря не проедают. Понятно, что люди, читающие, интересующиеся ситуацией, в один присест такой материал (без матерщины) одолеть не в состоянии и в адрес владельца многозначного литературного псевдонима выскажутся вполне определенно и не литературно. Но это инициаторов акции и в малой мере не впечатлит – порода такая и бизнес у них им подстать.
3. Использован, в основном, старый – престарый, но проверенный, надежный прием: увидеть и истолковать (для «инакомыслящих») любые ошибки, упущения, пороки властного режима – и истолковать их на любой причудливый манер как великое благо или причину великого блага. Как иллюстрацию известной и понятной вековой премудрости: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Несмотря на «прозу жизни», по которой если и приносит счастье несчастье, то не каждое, а только десятое или сотое. А у автора – оптимиста все нынешние убожества властвующих - сплошь оборачивается победами и национальными обретениями едва ли не космического, вселенского размаха. Совершенно игнорируя наличие таких несчастий как рак, инсульт и т.п., после которых счастьем является уже только погост.
4. Понятен заказчик этого «гимна» режиму, что неудивительно: в любых паразитарных, хищнических укладах всегда есть изрядное число человеческих особей в группах и «россыпью», для которых любые человеческие несчастья оборачиваются прибылями, состояниями, благоденствиями разного рода. В нашей нынешней ситуации все бенефициары режима налицо, известны: прежде всего, это генералитет (действующий и отставной) спецслужб, правоохранения, частично армии, их насыщенная, проверенная в гешефтах агентура, родня и деловые друзья этих господ, сосредоточивших ныне в своих руках или в своем управлении 9/10 национальной собственности. Причем, сосредоточивших сплошь противоправно, и обоснованно боящиеся возможности реституции в каком – либо ее виде, особо - в китайском ее варианте, с возвратом вывезенного и укрытого за рубежами.
Мотивация (реальная, не романтическая или кинематографическая, где все они – бескорыстные, самоотверженные воители за отечество) этих господ утилитарна, неколебимо: обеспечивать устойчивость и безопасность своих нынешних статусов и обретений и без устали хапать и хапать еще – до самого погоста. Но выглядеть при этом в глазах современников только благодетелями и воителями за интересы государства. Стоит эта технология относительно (для них) не дорого: сущая мелочь в миллион – другой долларов кино - или телережиссерам, главным редакторам СМИ, журналистам – и эта публика, умелая и опытная, нарисуют такие нарядные портреты этих упырей, что те сами умилятся до слез. Наша публикация - из этого ряда.
5. Несколько снижает «убедительность» аргументации автора некоторая небрежность в подборе персонажей на роль «великих и ужасных» внутренних врагов режима и государства явленных автором по большей части в образе тривиальных уголовников и их подельников. Имя которым – легион и которые наполняют ныне частью коридоры власти, частью – камеры в местах не столь отдаленных. А главный враг – супостат в безошибочном образе США, одним усилием воображения низведен до размеров почти забавного шута и карлика, с которым нынешние управители уже почти расправились, играючись. Причем этот тоже не нов: военная советская пропаганда в свое время во всю изображала гитлеровцев и самого фюрера карикатурно и забавно, что, правда, не помешало им стереть с лица земли множество наших городов и сел и уничтожить много миллионов наших соотечественников. В одном автор прав: вся нынешняя генерация наших управленцев на всех иерархических уровнях наполнена весьма поганым человеческим материалом, наподобие упомянутых автором имен, с воровскими, обретательскими ухватками и ненасытными аппетитами, лишенными совести и человеческих достоинств в обычном смысле. При этом, вполне посредственных по своим способностям и малообразованных профессионально, а то и вовсе невежественных натурально.
6. Понятно стремление автора понудить читателей «увидеть» начало тектонических подвижек к зачистке «элиты» и ее возрождения в новом – державном – воплощении. Но признаки того приводятся такие микроскопически незначительные, что это почти досконально воспроизводит известную басенную притчу про «платье голого короля»: король голый, но окружение восхищается его новым, оригинальным нарядом. Только читатели не свита короля, и в этом есть некоторое отличие мировосприятия нашего от авторского.
Те же из читателей, кого эта тема еще «держит», кто знает работающие технологии по противостоянию коррупции, в качестве действительных, реальных мер по приготовлению к настоящей антикоррупционной кампании считать в первую очередь ратификацией РФ п.20. Конвенции ООН по борьбе с коррупцией и одномоментное внесение соответствующих дополнений в УК РФ, по которым должностное лицо считается совершившим законченный состав преступления при установлении обычного факта обретения чиновником дохода, превышающего его официальный на должности. С обязательной полной конфискацией всего имущества. И это – далеко еще не сама «борьба с коррупцией», но ее обязательная предпосылка, без чего любые восторги по любому поводу по этой теме – пустое. Вторым обязательным шагом в этом направлении, безусловно, должно быть приведение в рабочее состояние российских правоохранительных структур. Каковые в их нынешнем состоянии выполняют преимущественно функцию либо «крышевателей» наиболее статусных коррупционеров, либо пользуются этой технологией как отмычкой к сейфам коррупционеров с перераспределением «незаконно обретенного» в свою пользу и в пользу «дружественных» дельцов. А здесь без особых технологий, вроде известных из 30-х годов прошлого столетия «особого совещания» с его упрощенными и крайне жёсткими процедурами правежа не обойтись. Решиться на подобное нынешним управителям не легче, чем добровольно принять дозу цианистого калия. Ну, а если даже чуточку поверить автору публикации в том, что эпохальные перемены уже начали осуществляться, то такими шажками и черепашьими темпами результат, это если и обнаружится кое – какой положительный, то разве что к концу нынешнего, ещё только начавшегося столетия. При очень благоприятных сопутствующих обстоятельствах.
Теперь такая «зачистка» российских авгиевых конюшен власти и управления по плечу только политическим вождям калибра немногим только помельче Иосифа Виссарионовича. А где их нам взять? В «элитарном» нынешнем стаде сплошь не такие, а иных, подходящих, вроде Лаврентия Павловича, близко не подпускают.
7. Нынешние перемены в составе «играющих команд» во власти и управлении по своему качеству, технологиям, являют собой банальные, рутинные изменения персонажей по вполне обычным, постоянно действующим обстоятельствам: подковерные интриги, назревшие перемещения на другие должности, болезни, своевременные попытки подстраховаться от возможных назревших опасностей и т.д.
В целом же все это укладывается в уже упоминавшуюся формулу: «шило на мыло». Еще и потому, что своим мировоззрением вся эта публика являет собой обычных обывателей, озабоченных пожизненно только проблемой личных обретений. Хотя в нашей истории были и другие ситуации, когда во власть селектировал действительно высококачественный человеческий материал: люди, прошедшие войну и потом сделавшие карьеру, конечно, были совсем другими начальниками, не чета сегодняшним. Они понимали цену человеческой жизни. Многие из них свой долг, выполняли, не жалея себя. Можно себе представить, как бы поступило то, послевоенное поколение советских руководителей, с нынешними ворами и казнокрадами, которых они без колебаний зачислили бы в злейших врагов нации и решили их судьбы по законам военного времени.
Теперешняя же новая смена в некоторых «ветвях» власти по своему набору «ценностей», по мировоззрению столь же безлика, что и предшественники, а потому как катилось все в тартарары в РФ, так и будет катиться, какие бы еще заклинания ни изрекали гимнопевцы режима.
Восприятие же нынешних реалий, вопреки усилиям всех этих апологетов всероссийской воровайки во власти, у людей совершенно другое, устоявшееся:
« В таких условиях мы не можем доверять власти. Она прямым курсом ведет РФ к внутреннему взрыву». (Максим Калашников. «Мосты уже горят…» «Новый Петербургъ». №13, 08.05.2019г.)
8. Следует сердечно поблагодарить автора анализированной публикации за существенную услугу, невольно оказанную читателям: оставались еще в подсознании многих думающих какие – то надежды на то, что в арсенале нынешних управителей и их аналитических команд (хоть в тех же спецслужбах, активно утруждающихся на нивах «подбора и расстановки руководящих кадров») есть нечто серьезное, значимое, но нам неведомое, что может трансформироваться в спасительное перерождение нынешней клептократии. А титанические, страстные усилия автора отыскать и явить нам какие – либо жемчужные зерна в кучах дерьма, что являют собой практики нынешних «ветвей власти», развеяли остатки наших надежд: всё, что нам явлено в публикации в качестве явственных знаков, признаков появления новой качественно эры обновленного до неузнаваемости режима, оказалось пустой, бесполезной шелухой. Иллюзии окончательно рассеялись. Если и остались теперь хоть какие – то надежды для России, то только на какой-то счастливый случай по милости Господа. В который раз.
Водолеев Г.С.