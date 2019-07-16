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Война через управление будущим
Война через управление будущим
16/07/2019 01:30
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Обсуждение
Русский Орёл
Да, всё это было. Но скрыто после поражения Пугачева и войны 1812 года.
Гринго
"Жюл Верн"... он и в Африке - "Жюль Верн".
Юрий Рыков
Tubbahvik Бахвалов
Опять шмайсер. Хехе. А почему не Фёдоров который сделал его ещё до революции. И не прототип а проработанный образец. Азвтоматическую винтовоку под промежуточный патрон. Просто тогда власти не Понимали необходимость такого оружия. Д. А и. К тому же под него надо было делать новые запасы патронов а склады были забиты патронами под трехлинейку.
Апач
Tubbahvik Бахвалов
1. Почему Шмайсер? Да потому что с Калашниковым всё уж больно подозрительно. 2. Не патрон разрабатывается под оружие, а оружие под патрон. Разработчики патрона 7,62×39 - Елизаров и Сёмин. 3. То что шмайсер "дорабатывали на заводе его папаши" - нормальное явление. АКМ что вообще не дорабатывался до серийного производства? Кроме того, в любом случае, кроме Калашникова, в разработке АКМ принимал участие целый коллектив, и какова роль его самого, история довольно мутная. Не забывайте, что АКМ изначально - автоматический карабин модернизированный, а АК-47 - автоматический карабин 47года, и фамилией Калашников там и не пахнет.
Tubbahvik Бахвалов
К сведению хуго шмайсер за всю жизнь ни одного путного оружия не создал. Даже тот первый шмайсер который приняли на вооружение до революции дорабатывали на заводе его папаши. Он запатентовал несколько узлов. Которые использовались другими оружейниками. Тем и жил.
Александр Верный
Если сравнивать среднее статистическое потребления г...а в продуктах на лицо жителя, то мы победим с явным преимуществом в соревнование с Европой, бедный клиент всегда идет в сторону низкой стоимости за счет качества.Есть в РФ плюс это огромное количество потребляемых продуктов произведенных на своих участках или купленное у частника, но выбор небольшой и нет ни каких гарантий, рано или поздно частника устранят, супермаркет победит! Не знаю почему Владислава глючит по теме качества наших продуктов, спорить с ним даже не хочу, его радио он и прав! Что у нас тем и забот мало,но знаю точно даже лучшая колбаса России не поможет!
Andrey Gordeev
Про еду, ну это просто первый канал, роися 24 и нтв вместе взятые. Значит норвежский лосось ядовитый? А ничего, что "ядовитым" он стал после того, как кремлядь ввела продуктовые санкции против народа России? И владельцы "Русского моря" ныне ПАО «Русская аквакультура» зять тимченко Глеб Франк и брат губера Моск. обл. воробъёва вдруг стали сказочно богаты: (из Вики) После запрета импортной рыбы из Норвегии, акции «Русского моря» значительно выросли в ходе торгов на Московской бирже: по состоянию на 18:00 8 августа, цена акции составила 70 рублей, что на 40 % больше стоимости днем ранее — до объявления перечня запрещенных продуктов[7]. Владислав Александрович, Вы на какой планете живете? Вы знаете сколько стоит камчатская красная рыба чавыча, нерка и тому подобная? А северная, типа муксуна или того же щёкура? 1500 за кг. Обычная мороженная сёмга, выращенная так же на фермах стоит 1000 рэ за кг. Это НЕДОСТУПНАЯ еда для 95% людей в эрэфии. Чудесное зерно в России? Чудесное всё на экспорт. Для своих - фуражное зерно 5-класса, которым кормят скотину. Используется в производстве хлебе в эрэф. Володинское пальмовое масло наше всё. Импорт пальмового масла и его фракций в Россию увеличился в апреле 2019 года на 61,1% в годовом сопоставлении и достиг 110 тыс. тонн. Русские едят бутерброды из хлеба для скота с толстым слоем пальмового масла на нем, а не кавказского барашка и телёночка. Это лучшая диета для онкологических больных. Это в чистом виде пропаганда достойная совьевых и прочих киселевых.
Алекс Алекс
Да что там эта дурацкая еда, давайте уже и девушек обсудим где лучше . Это поважней будет. К тому же мастерица и из средних продуктов чудеса приготовит.
Влад Шевченко
1. Почему Шмайсер? Да потому что с Калашниковым всё уж больно подозрительно. 2. Не патрон разрабатывается под оружие, а оружие под патрон. Разработчики патрона 7,62×39 - Елизаров и Сёмин. 3. То что шмайсер "дорабатывали на заводе его папаши" - нормальное явление. АКМ что вообще не дорабатывался до серийного производства? Кроме того, в любом случае, кроме Калашникова, в разработке АКМ принимал участие целый коллектив, и какова роль его самого, история довольно мутная. Не забывайте, что АКМ изначально - автоматический карабин модернизированный, а АК-47 - автоматический карабин 47года, и фамилией Калашников там и не пахнет.
Алексей Ф
Мясо в перловку им явно будут делать не из промороженной бразильской говядины, которой довольствуется большинство населения оккупированных территорий)
Влад Шевченко
Ну радио, как впрочем и другим СМИ, я бы сильно доверять не стал. Уж больно часто врут, почти постоянно.
Henri Ducard
Заканчивайте слушать радио и ТВ, если цените свое умственное здоровье
Сергей Панченко
Юмор-FM что ли слушал?
Алексей Ф
Калашникова вообще думаю надо забыть - даже те, ктр отрицает какую-либо роль Шмайсера в создании АК, говорят о то, что был коллектив конструктор в котором сам Калашников никакой особой роли не играл.
Апач
О духовном зрении... Сойма. Музыка великих степей. /// https://artifex.ru/музыка/сойма/ Клип на песню группы "Сойма", снятый на мобильный телефон. Сойма - "Песня деда". https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=VF6-QCa2GxI
Аким Корибут
Всё он сделал. Почитай его биографию.
Boris S
Да что там эта дурацкая еда, давайте уже и девушек обсудим где лучше . Это поважней будет. К тому же мастерица и из средних продуктов чудеса приготовит.
Аким Корибут
А у АК-74 1000 метров. Только попробуйте с автомата попасть в ростовую фигуру хотя бы с метров 200.
Аким Корибут
Да, всё это было. Но скрыто после поражения Пугачева и войны 1812 года.
Александр Верный
Не, лучше им сыр дать который Российский санкционный , коего на рынке 90%, а не этих удивительных ваших китовых карпаччо, и большинство россиян не медвежатину смакует, а Дошираки с майонезом лопает и нахваливают.
Юрий Рыков
Да, так и есть. Стрелковые бои ведутся максимум на 300 метров, дальше уже снайперское оружие и крупнокалиберные пулемёты.
Vladislav Shamanov
Про то, как некоторые украинцы хотят быть во что бы то не стало отдельной страной, очень похоже на зомби-апокалипсис.
Иван Помидоров
колбаса медвежья насторожила, медведь же весь в червях
Lich Legion
забыл написать про хороводы с медведем вокруг елки.
Aldan
Что копаешь?
Иван Помидоров
Это в какой области?
Aldan
Это в какой области?
Иван Помидоров
В Сибири) Всё, уже ехать надо. Пока!
Иван Помидоров
В Сибири) Всё, уже ехать надо, пока!
Олег Анатольевич
Сволочь ты помидоров, аппетита нагнал
Алексей Огородников
На 50 метров попадёшь. По танкам у Т-72 был такой недостаток, но когда приняли орудие 2А46 в 1970 году, этот недостаток был устранён.
Константин Алланд
колбаса медвежья насторожила, медведь же весь в червях
Dmytro Lapshyn
Да все все понимают, но некоторые упорно не хотят/не могут согласиться с очевидным.
Dmytro Lapshyn
Все расписано и распланировано , очень хорошо .Тупых конечно никто не подтягивает .А вы не могли бы в цифрах как то это обозначить у нас ведь тоже кто ходит в плохой колледж по причине отсутствия средств тому и дальше уже не двинуться по той хе причине., неужели у французов по другому Интересно что бы эти классные наставницы по Энштейну или Джобсу выдали с их школьными с тройки на двойку .Против тупого совка воевала вся просвещенная европа .. .Во вторую мировую у немцев реально было лучшее вооружение .Почему проиграли ? Почему не первыми полетели в космос и не построили атомный флот .Почему на Парижской выставке само большая экспозиция была у России .Каким образом не имея флотоводческих традиций русскими была заселена северная америка от аляскм до калифорнии Каким образом не имея нормального флота первый Русско Японский договор о принадлежности территорий был заключен на основе русских географических карт .Да в конце концов кто спонсировал съемку фильма Чернобыль и почему .Да одна конторка под названием Westinghouse ( атомная энергетическая компания ) которой нужно было создать херовый имидж в отношении россатома ., т к впервые в мире усилиями россатома бала построена спущена на воду и насколько я понимаю идет к Певеку плавучая атомная электростанция И это только начало .Опять таки Фрегат Паллада . Дежнев .Белинсгаузен ,Хабаров и многие другие.Это по части традиций.Был царский подводный флот .
Dmytro Lapshyn
"Сначала дело, а потом щеконадувательство." В РФии все наоборот и даже можно без дела.
Dmytro Lapshyn
Это из разряда баек про то, как казахи в виде панфиловцев остановили немцев под Москвой. Когда смотришь фамилии панфиловцев, оказывается практически все русскими. Но казахи при любом случае вам заявят, что панфиловцы казахи, тк они из казахстана.
Dmytro Lapshyn
И потрясное видео с Гиркиным в Питере. Рекомендую https://www.youtube.com/watch?v=JP5Eaa4zMvo
Dmytro Lapshyn
https://www.youtube.com/watch?v=JP5Eaa4zMvo
Dmytro Lapshyn
Видео с Гиркиным-Стелковым в Питере. Рекомендую https://www.youtube.com/watch?v=JP5Eaa4zMvo
сергей м.
Да все все понимают, но некоторые упорно не хотят/не могут согласиться с очевидным.
сергей м.
Не, лучше им сыр дать который Российский санкционный , коего на рынке 90%, а не этих удивительных ваших китовых карпаччо, и большинство россиян не медвежатину смакует, а Дошираки с майонезом лопает и нахваливают.
сергей м.
"Сначала дело, а потом щеконадувательство." В РФии все наоборот и даже можно без дела.
Дмитрий Браунинг
СС сражались с красной ордой? Еще и в Берлине? Интересно девки пляшут у "русского" националиста Дмитрия Браунинга.
Maxim Petrov
да вопрос то не в том у кого писюн длиннее, а вопрос был о том по каким критериям уважаемый Владислав оценивает оружие. Его позиция - исключительно гражданского человека, который не понимает, что происходит на войне и в конкретном бою. Отсюда весь и сыр бор. Реальность такова, что бойцу, который будет реально шмалять в противника, приходится не интеллектуальными изысканиями заниматься или систематической чисткой "винтовки интеллектуального солдата", а "траншею рыть и в сапогах" (Сектор Газа). И еще много ходить. В грязи, в холоде, под дождем и в голоде. И это 80% работы солдата. Оставшиеся проценты, это будет ожидание, еда и единицы процентов - сама стрельба. И десятые доли процентов - попадание в противника. И вот к этим единицам и десятым процентов оружие должно быть готово после всего перечисленного выше. И это явно не М-ка. И, это, не стреляют из штурмовых винтовок в друг друга на поражение на сотни метров. В упор или до сотни метров. Далее на удачу. Все остальное из легкой стрелковки для более менее удачного поражения или марксманки или снайперки.
Константин Алланд
Про рф и её обитателей. Был под Хабаровском совхоз Сергеевский. В селе Сергеевка. Там производили достаточно хорошие молочные продукты. Потом совхоз стал чем-то иным. А потом все это прибрали к рукам москвичи. Потом они туда запустили китайцев, которые якобы должны были там выращивать овощи . Китайцы отравили всю землю какой-то дрянью. Там уже даже трава не растёт.Сейчас там ни молока, ни овощей. Лишь выжженная земля.Накормили страну.
Henri Ducard
Все дети чиновников и управляющих учатся в Европе, в том числе и Франции, если в Америку далеко, а не в наших университетах. В говно они своих детей не отправят. Логика у АРИ скоро как у моей бабушки станет - по ТВ сказали абрикосы самые лучшие в пятерочке - бежим все в пятерочку
Henri Ducard
Раньше я эту отсебятину оправдывал, что все имеют право на мнение даже без фактов. Сейчас очевидно, что диктуют, не порою, а часто, на какую тему в каком ключе говорить
Алексей Ф
Читал книгу ss panzergrenadier - воспоминание ветерана ваффен сс, написанную в сша. Книгу любопытная, но она на английском и ее трудно найти. Так вот, он описывает, что их инструктор восхищался живучестью советского стрелкого оружия, при этом говоря, что новейшее немецкое оружие имеет прекрасные характеристики, но из-за своей прихотливости становится бесполезным в полевых условиях.
Maxim Egorov
На мой взгляд лучшие каналы на ютубе , посвящённые стрелковому оружию до полдюймового калибра - американские.Demolition ranch или что-то типа того.
Vladimir Sholkov
Это все говорит лишь об утекании капитала. Если деньги не поступают то все пустеет без капитала. Но в этом основная вина главка, они сами поставили такую ситуацию на поток взяв на себя полное руководство распоряжением деньгами.
Аким Корибут
Да, так и есть. Стрелковые бои ведутся максимум на 300 метров, дальше уже снайперское оружие и крупнокалиберные пулемёты.
Vladimir Sholkov
Почему в Р говеное образование? По мне ответ был очевиден когда учился в школе за 10 км от дома. Первое это переполненные классы. Реально ну как можно уделить вниванию ребёнку в классе где даже пусть будет 30 человек? Не говоря уже про 35 и более. Второе , это учебники. С каждым годом учебники становились такими по ощущению что ты уже знаешь весь предмет и только повиоряешь материал. Трудно не только для понимания но и для чтения
Vladimir Sholkov
В третьих. Сама методика преподавания устарела. Сейчас в тренде насколько я мог понять идёт посыл не на зубрежку а на припоминание,для чего и устроится процесс немного по другому. В р только зубрешка. В школе ты смотришь на доску га которой учитель прекрасно водит мелком, а ученики рассказывают домашнее задание, а дома при лампочке зубрежка
Vladimir Sholkov
Я прочёл книгу и теперь вполне уведомлен, что зубрежка не оставляет следа, так как мизер это ничто. А вот припоминание и даёт тот ощутимый вес в изучении предмета
Аким Корибут
На 50 метров попадёшь. По танкам у Т-72 был такой недостаток, но когда приняли орудие 2А46 в 1970 году, этот недостаток был устранён.
Dmytro Lapshyn
Это субъективно, как и для всех. И если среди французов для себя лично ты сможешь найти товарища, то в общем они себя друзьями русских не проявляют.
Dima Dima
Странные вы, сравнивающие АК и М16... Вы же не сравниваете топор с ножом, тесаком, вроде и то и то оружие. Читайте мат. часть - это винтовка и автомат.
Maxim Petrov
Я лишь имел в виду "со странной, не такой, как у меня логикой рассуждений" не более, если так будет понятнее... Приветствуется или нет такое на форуме... Вы - модератор? Может вы "честь и совесть" этого форума? Мои комплексы вас не касаются, как и ваши меня. Винтовка это не автомат. Т. е. любой огнестрел использующий винтовочный патрон по вашей, простите, странной логике называется винтовкой? А давайте сравнивать М16 и СВД? :) П. С. : можно не отвечать на мой нелогичный бред человека с завышенным ЧСВ)))
Dima Dima
Полагаю, это разрешит дискуссию: "Межгосударственный стандарт ГОСТ 28653-90 «Оружие стрелковое. Термины и определения», введённый в действие 1 июля 1991 года[1], даёт следующие определения термину «винтовка» и связанным с ним: винтовка — нарезное стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо; снайперская винтовка — боевая винтовка, конструкция которой обеспечивает повышенную точность стрельбы; карабин — облегчённая винтовка с укороченным стволом; автомат — автоматический карабин" То есть M16 - автоматическая винтовка, а АК-47 - автомат, т.е. карабин из-за более короткого ствола по сравнению с винтовкой. Логично, что М16 точнее
Henri Ducard
Напутано и противоречиво. Я нашёл Ваш текст, он приводится в Википедии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Винтовка Но там же, есть примеры винтовок, в таблице. И что мы видим? Все они под винтовочные патроны. В данном случае, высота гильзы от 50 мм и выше. Промежуточный (автоматный) патрон имеет высоту гильзы в районе 30-45 мм. Я изначально писал, что на Западный манер иногда называют винтовками то, что не стреляет винтовочными патронами. Тот же М-16, где высота гильзы 45мм. Так же, к винтовкам относят нарезное оружие с мелкокалиберным патроном. Хотя патрон 22LR с трудом можно назвать винтовочным, он по мощности не всегда до пистолетного дотягивает. Так почему М-16 так называется? А потому что нет у них такого термина - "автомат"! Есть пистолет-пулемет, есть автоматическая винтовка. А у нас есть такой термин. Вот и вся разница. Так вот, сравнивая АК и М-16 мы видим, что они оба являются автоматическим оружием с нарезным стволом, и одинаковым по типу промежуточным (автоматным) патроном. И примерно одинаковой длины. Это один и тот же класс оружия. Мы его называем автоматом, а в США - автоматической винтовкой. Но спор возник на пустом месте: дескать винтовка и автомат это разные вещи. Да, разные, но не в случае с АК и М-16. p.s. ГОСТ 1991 года? Но рассматриваемые образцы появились задолго до этого времени.
Henri Ducard
Правильнее, тогда сравнивать не М16, а М4 - карабин на основе винтовки М16. Просто часто карабин называют винтовкой (разница в стволе), поэтому путаница возникает И вообще давно уже современные скары (SCAR) в ходу, а не эмки. Которые надежны в сложных условиях. Вот тут стоило бы сравнить
Даниил Павин
На мой взгляд лучшие каналы на ютубе , посвящённые стрелковому оружию до полдюймового калибра - американские.Demolition ranch или что-то типа того.
Elizaveta Egorova
Что за новый фильм Солнцестояние рекламируют на ютубе? Судя по рекламе, где в фильме мелькают явно русские лица, очередная бредятина.
Maxim Petrov
Напутано и противоречиво. Я нашёл Ваш текст, он приводится в Википедии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Винтовка Но там же, есть примеры винтовок, в таблице. И что мы видим? Все они под винтовочные патроны. В данном случае, высота гильзы от 50 мм и выше. Промежуточный (автоматный) патрон имеет высоту гильзы в районе 30-45 мм. Я изначально писал, что на Западный манер иногда называют винтовками то, что не стреляет винтовочными патронами. Тот же М-16, где высота гильзы 45мм. Так же, к винтовкам относят нарезное оружие с мелкокалиберным патроном. Хотя патрон 22LR с трудом можно назвать винтовочным, он по мощности не всегда до пистолетного дотягивает. Так почему М-16 так называется? А потому что нет у них такого термина - "автомат"! Есть пистолет-пулемет, есть автоматическая винтовка. А у нас есть такой термин. Вот и вся разница. Так вот, сравнивая АК и М-16 мы видим, что они оба являются автоматическим оружием с нарезным стволом, и одинаковым по типу промежуточным (автоматным) патроном. И примерно одинаковой длины. Это один и тот же класс оружия. Мы его называем автоматом, а в США - автоматической винтовкой. Но спор возник на пустом месте: дескать винтовка и автомат это разные вещи. Да, разные, но не в случае с АК и М-16. p.s. ГОСТ 1991 года? Но рассматриваемые образцы появились задолго до этого времени.
Elizaveta Egorova
На позапрошлой неделе была на экскурсии в районе Алма-Аты. В автобусе были французы. Я говорила с подружкой из Индии на свободном беглом английском. Так один из этих французов меня с чудовищным высокомерием разглядывал как под микроскопом. У него явно было ощущение своего превосходства. Прошло уже две недели, а мне до сих пор противно.
Maxim Petrov
Я вижу вы меня не понимаете, совсем... и это печалит. А про СВД - это была ирония... и снова мимо(
Dima Dima
Я вижу вы меня не понимаете, совсем... и это печалит. А про СВД - это была ирония... и снова мимо(
Вит Ла
Все расписано и распланировано , очень хорошо .Тупых конечно никто не подтягивает .А вы не могли бы в цифрах как то это обозначить у нас ведь тоже кто ходит в плохой колледж по причине отсутствия средств тому и дальше уже не двинуться по той хе причине., неужели у французов по другому Интересно что бы эти классные наставницы по Энштейну или Джобсу выдали с их школьными с тройки на двойку .Против тупого совка воевала вся просвещенная европа .. .Во вторую мировую у немцев реально было лучшее вооружение .Почему проиграли ? Почему не первыми полетели в космос и не построили атомный флот .Почему на Парижской выставке само большая экспозиция была у России .Каким образом не имея флотоводческих традиций русскими была заселена северная америка от аляскм до калифорнии Каким образом не имея нормального флота первый Русско Японский договор о принадлежности территорий был заключен на основе русских географических карт .Да в конце концов кто спонсировал съемку фильма Чернобыль и почему .Да одна конторка под названием Westinghouse ( атомная энергетическая компания ) которой нужно было создать херовый имидж в отношении россатома ., т к впервые в мире усилиями россатома бала построена спущена на воду и насколько я понимаю идет к Певеку плавучая атомная электростанция И это только начало .Опять таки Фрегат Паллада . Дежнев .Белинсгаузен ,Хабаров и многие другие.Это по части традиций.Был царский подводный флот .
Maxim Petrov
В Вики по термину "Автоматическая винтовка": https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматическая_винтовка "Для отличия от иных образцов автоматических винтовок под старые патроны и в Германии, и в СССР для нового оружия были приняты оригинальные названия, в большой степени условные — соответственно штурмовая винтовка (Sturmgewehr) и автомат. Оба они вполне соответствуют понятию «автоматический карабин под промежуточный патрон». Первый термин впоследствии получил на Западе широкое распространение для обиходного обозначения автоматических винтовок и карабинов второго поколения в целом, но при этом в качестве официального он практически НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Впоследствии, вместе с переводной литературой, он проник и в русский язык и нередко используется для обозначения систем оружия иностранного происхождения (например американской винтовки M16)". Собственно, об это речь и шла.
Viktor Hofmann
Это из разряда баек про то, как казахи в виде панфиловцев остановили немцев под Москвой. Когда смотришь фамилии панфиловцев, оказывается практически все русскими. Но казахи при любом случае вам заявят, что панфиловцы казахи, тк они из казахстана.
Maxim Petrov
Уффф... Спасибо, а то я и не знал как закончить... Теперь сарказм. На всякий случай. Для тех, кто в танке
Истинный Ариец
Смеёшься что ли , у России 4 флота и крупнейший по количеству состав ВМФ (150 тыс. ч) после американского флота
Viktor Hofmann
Русский народ был под гнетом красной орды и его гнали на убой, а что не так? "Гусский Поцтреот" из Германии? Да и еще тебе на будущие, я не националист, я нацист.
Henri Ducard
Насчет ГОСТа я так понимаю, чтобы между государствами в терминах был беспорядок, поэтому решили определиться Согласен, класс один - винтовки (ибо карабин тоже винтовка, но с укороченным стволом). А "подклассы" разные - если хотите. И применяют по-разному. Поэтому они немного разные (по точности стрельбы), хотя патроны практически те же. С какой стороны смотреть. С вашей - никакой разницы, да. Лично я просто считаю что сейчас в 2019 сравнивать корректней M4 (или скар лайт) и АК (и пули те же, и длина ствола, что немаловажно), а не М16 (только пули)
Dmytro Lapshyn
да вопрос то не в том у кого писюн длиннее, а вопрос был о том по каким критериям уважаемый Владислав оценивает оружие. Его позиция - исключительно гражданского человека, который не понимает, что происходит на войне и в конкретном бою. Отсюда весь и сыр бор. Реальность такова, что бойцу, который будет реально шмалять в противника, приходится не интеллектуальными изысканиями заниматься или систематической чисткой "винтовки интеллектуального солдата", а "траншею рыть и в сапогах" (Сектор Газа). И еще много ходить. В грязи, в холоде, под дождем и в голоде. И это 80% работы солдата. Оставшиеся проценты, это будет ожидание, еда и единицы процентов - сама стрельба. И десятые доли процентов - попадание в противника. И вот к этим единицам и десятым процентов оружие должно быть готово после всего перечисленного выше. И это явно не М-ка. И, это, не стреляют из штурмовых винтовок в друг друга на поражение на сотни метров. В упор или до сотни метров. Далее на удачу. Все остальное из легкой стрелковки для более менее удачного поражения или марксманки или снайперки.
Dima Dima
Уффф... Спасибо, а то я и не знал как закончить... Теперь сарказм. На всякий случай. Для тех, кто в танке
Дмитрий Браунинг
Русский народ был под гнетом красной орды и его гнали на убой, а что не так? "Гусский Поцтреот" из Германии? Да и еще тебе на будущие, я не националист, я нацист.
Maxim Petrov
Ну,по длине ствола разница между АК-74 и М-16 примерно 10 см в пользу последнего.
Viktor Hofmann
Благдарю за откровенность, но нацистам на ари.ру не место.
Dmytro Lapshyn
Оч рекомендую послушать человека https://www.youtube.com/watch?v=JP5Eaa4zMvo&t=14s
Дмитрий Браунинг
Кому? Нацистам и любителям французских булок?
Leonid Rahametov
тавор на голову выше чем калаш или м16
Henri Ducard
"Оба они вполне соответствуют понятию «автоматический карабин под промежуточный патрон»" - вполне соответствуют, но не вполне. Если карабин - это винтовка с меньшей длиной ствола, то правильней сказать: АК - автоматический карабин под промежуточный патрон M16 - автоматическая винтовка под промежуточный патрон Получается так, что по-нашему автоматические карабины называют автоматами, а винтовки винтовками, хотя автоматы тоже винтовки, только ствол меньше) А в США термина "автоматы" нет То есть вы оба правы))) Вы - со стороны как в мире, а ваш собеседник - со стороны СССР-РФ, как "в народе" прозвали
Viktor Hofmann
Кому? Нацистам и любителям французских булок?
Dmytro Lapshyn
французы тоже так свой famas оценивали - у нас люксовое дорогое оружие, а АК - для сомалийцев или бедуинов.. ну и че? И кто их люксовый famas покупает? кому это чудо надо? в каких последних военных конфликтах вы его видали? И в итоге сами французы меняют его на H&K-416 повсеместно.
Henri Ducard
В Европе и США есть гранты для нуждающихся, а у нас только кредит в Сбербанке. Немцы проиграли, потому что план изначально был дикий. СССР 1/8 часть суши, Гитлеру банально не хватило бы снабжения из-за растяжения коммуникаций, которые легко перерезать, не говоря о партизанах в тылу и огромном населении самого СССР. Мужество при этом никто не отрицает
Dmytro Lapshyn
много воды для одного вопроса.. о каких именно цифрах идет речь?
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