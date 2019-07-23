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На Украине случилась последняя революция
На Украине случилась последняя революция
23/07/2019 01:32
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Обсуждение
Гринго
"у поражения есть причины..." https://www.youtube.com/watch?v=yMRmlpbDb1k
Роман Котов
Окраинцы теперь шутят сами над собой. Говорят теперь можно материть хохлов а они в ответ не могут по-русски говорить)).
Апач
Да-да... и потому наши кретины делом заняты. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xSQKyNR7Tvo
Smailey Face
как всегда интересно, Рустем
Smailey Face
Предсказаниями ли, обсуждениями ли, но часто стал появляться вопрос о будущем Мира и его управлении, в связи с чем появилось такое предположение, а не является ли будущей религией Мира - электронная власть сообщества соцсетей, когда каждый сможет влиять на экономические и политические решения, по-моему, это реальный итог развития технологий, хоть и с серьёзными проблемами, но и с решением этих же проблем чисто электронным путём? Зачем нам царь, есл есть мнение реального большинства?
shaub kravchuk
Отличается все-таки, чрезмерно ебaнистичeских заголовков в прессе и откровенной дезы, как в "москве голод и паника, сожрали ежей, перешли на кору" в РФ еще поискать. А для Украины это норма, на полном серьезе это потребляют и причмокивают. Даже на первый взгляд серьезные издания вроде униана, этим не брезгуют . Особенно мне понравилась новина когда папа Римский однажды сфотографировался с больными синдромом дауна с ленточками, так и в этом увидели и оголосили перемогу и популярное раньше "весь мир с нами", - было смешно и символично
shaub kravchuk
Отличается все-таки. Везде своя специфика. Например многие верят что в "москве царит голод и паника, сожрали всех ежей и перешли на березовую кору", раз сообщают издания, а они такое сообщают с завидной регулярностью. Или когда Папа римский сфотался с больными синдромом дауна с ленточками и в этом моментально увидели перемогу и оголосили "весьмир с нами" - было очень смешно и символично. А "кремль в панике и истерики" по любому поводу уже стало интернетным мемом. Но ведь жрут и причмокивают.
shaub kravchuk
Везде своя специфика. Например многие верят что в "москве царит голод и паника, сожрали всех ежей и перешли на березовую кору", раз сообщают издания, а они такое сообщают с завидной регулярностью. Или когда Папа римский сфотался с больными синдромом дауна с ленточками и в этом моментально увидели перемогу и оголосили "весьмир с нами" - было очень смешно и символично. А "кремль в панике и истерики" по любому поводу уже стало интернетным мемом. Но ведь жрут и причмокивают.
Истинный Ариец
В доле что ли с ним ?
Константин Алланд
У медведева в москвабаде ежедневно гибнут дети. И тишина. А тут этот гном вдруг всполошился судьбой детей и обвинил во всем местного губернатора, который каким то чудом не единосос , так как прежнего единососа люди реально прокатили на выборах. Так вот этот "друг детей" медведев взял бы и отдал свой особняк за пять миллиардов детям. Задача у них одна-вернуть в кресло губернатора Хабаровского края своих московских оккупантов из едра
Апач
https://www.youtube.com/watch?v=Z4H_zUn2F2Q&t=159s
Алексей Курлов
Правительство предложило создать единую базу данных россиян, чтобы собирать еще больше налогов http://classic.newsru.com/russia/23jul2019/corpusrus.html Новым премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон http://classic.newsru.com/world/23jul2019/johnson_prime.html
Walknut 59
25
Андрей Столярчук
Засекаем 2 года? https://ria.ru/20190723/1556784591.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Владимир Павловский
Не повезло вам с народом. Как всегда.
Vladislav Shamanov
Потому что он часть системы, направленной на уничтожение русских как нации. Центр опухоли в России, а киевский режим просто один из метастазов. Пока главная опухоль будет существовать, никуда такие мерзавцы как Порошенко никуда не денутся, как бы "гусские патриоты" ни пытались убедить нас, что изменения начнутся с Украины.
Сергій Код
пора придумати щось інше, а не только вынюхивать в чужой пихве соломинку, не замечая бревна в своей дупе Берегите хлопци пуйло и продолжайте на него молиться, ведь такого проукраинского и сверхлояльного к тем же грузинам, персонажа, очень даже вероятно скоро не будет. Гуглите сказку про Ивана Топора, всяко ведь может быть...
Юрий Рыков
Может все проще? был совок, который жил так: ресурсы продавали на запад, на вырученные деньги кормили республики... Сейчас ресурсы у РФ, соответственно в большей степени РФ кормит сама себя (ну ублю... олигархов). А все эти революционные республики пытаются вернуть аналог советской системы с помощью революций. Т.е. революция, на запад, подайте, сделать гадость в сторону России. Но запад не дает, или точнее дает значительно меньше чем в совке. А своих стремлений нет. вот и будут на постсовкомом пространстве периодически вспыхивать революции.
Алексей Ф
Потому что он часть системы, направленной на уничтожение русских как нации. Центр опухоли в России, а киевский режим просто один из метастазов. Пока главная опухоль будет существовать, никуда такие мерзавцы как Порошенко никуда не денутся, как бы "гусские патриоты" ни пытались убедить нас, что изменения начнутся с Украины.
Алекс Алекс
прошлым летом такой случай был: есть две собаки на участке и кошка была, в последнюю ночь ушла и не вернулась, так вот обе собаки одновременно завыли этой ночью, будто как-то узнав, что с кошкой где-то что-то случилось, мы её так и не нашли...
Smailey Face
прошлым летом такой случай был: есть две собаки на участке и кошка была, в последнюю ночь ушла и не вернулась, так вот обе собаки одновременно завыли этой ночью, будто как-то узнав, что с кошкой где-то что-то случилось, мы её так и не нашли...
Smailey Face
как бы то ни было, но порось мочил и грабил вообще в открытую, ещё и улыбаясь публике, у нас же до такого ещё не докатились, да и масштабы не те, 12 тысяч убитых там, беженцев немерено, жилья, заводов разрушено, до сих пор перед глазами разорванная на куске в самом центре Луганска женщина после удара ракетой с самолёта. Это вообще нонсенс, в Европе, можно сказать, по центру города ракетой воздух-земля херачить
Smailey Face
процент от процента "прибывших" не забудьте... кретины уже те, кто туда ползает
Smailey Face
За життя - Пора Жить - Одна из них – традиционный тост лехаим. ... Произнося L'chaim, а переводится это слово как «за жизнь». Маркер очевиден, не радостный маркер.
Сергей Панченко
ну иди и грохни, майдаун крэйзанутый, а мы посмотрим. Пукин охраняется целой армией цепных псов, а Свинозавр уж давно лишён такой привилегии, но обитатели территории У предпочитают разглядывать щепки в чужом глазу, не обращая внимания на бревно в своём
Сергей Панченко
при этом зомбирование тут и там мало чем отличается, ещё с газовых скандалов нас накручивали, что каклы воруют "у нас из кармана газ", потом по нарастающей, но никакой дикой злобы на них нет, есть скорее сочувствие..
Smailey Face
Похоже за тот, который будет отбирать ресурсы у кого-то и отдавать ему.
Smailey Face
при этом зомбирование тут и там мало чем отличается, ещё с газовых скандалов нас накручивали, что каклы воруют "у нас из кармана газ", потом по нарастающей, но никакой дикой злобы на них нет, есть скорее сочувствие..
Рустем Бохани
В переводе с иврита "ле-хаим" означает "за жизнь", "за життя" (украинский вариант). евреи вероятно пошутили таким образом и Рабинович во главе тем более данной организации
Smailey Face
как всегда в точку, Рустем, уважение вам. Но когда-то даже раби из Харькова стреляли на пробежке, а другого сделали зелёным, как крокодила Гену
Алексей Ф
Раби, конечно, звучит просто улётно,тут Владислав умалчивает, но кум путена и нестор шухевич ещё хлеще, более 20 лет кувыркаются в этой смердящей каше, а ничего, мля, живут, снова спектакль?
Smailey Face
Раби, конечно, звучит просто улётно,тут Владислав умалчивает, но кум путена и нестор шухевич ещё хлеще, более 20 лет кувыркаются в этой смердящей каше, а ничего, мля, живут, снова спектакль?
shaub kravchuk
Очевидно что-то подобное, иначе совсем непонятно чего ж не устраивает товарища - у руля и так леваки-безнационалы: грефы, кудрины, чубайсы, нaeбулины и вывеска-картонка Пу, т.е. все свои(ихнии) казалось бы чего им еще не хватает?
Алексей Огородников
Похоже за тот, который будет отбирать ресурсы у кого-то и отдавать ему.
shaub kravchuk
пора придумати щось інше, а не только вынюхивать в чужой пихве соломинку, не замечая бревна в своей дупе Берегите хлопци пуйло и продолжайте на него молиться, ведь такого проукраинского и сверхлояльного к тем же грузинам, персонажа, очень даже вероятно скоро не будет. Гуглите сказку про Ивана Топора, всяко ведь может быть...
Lester Leyt
На Украине уже четвертая революция и шестой президент, у нас революций не было и второй президент, но правит он уже почти 20 лет. Что касается отказа от евро- интеграции и вхождения Украины в состав РФ, такой вопрос у них нигде не озвучивался. За 5 лет Украина ушла в развитии далеко вперед, ловить там больше нечего. Украина выиграла у РФ информационную войну.
shaub kravchuk
В параллельной вселенной может быть и ушла далеко вперед, а в этой, еще в прошлом году крупным событием являлось открытие школьного сортира, на котором всегда присутствуют видные чиновники и сам президент, таких новостей было несколько ибо это большое достижение характерное для современной украинской действительности. И кстати сам министр соцполитики Рева озвучил цифры в девять миллионов работающих за границей, потому что в разрушенной нищей параше коей стала У. мало возможностей для нормального заработка, -> https://korrespondent.net/ukraine/4046493-za-rubezhom-rabotauit-do-12-mln-ukrayntsev-mynystr этот же министр чуть ранее рассказал что 50% заработка внутри страны идет на пропитание не потому что идет деградация всех сфер, и тотальное обнищание, а дескать потому что просто жрать любят много, уот так уот -> https://strana.ua/news/86403-ministr-sotspolitiki-ukraintsy-mnoho-tratjat-na-pitanie-potomu-chto-mnoho-edjat.html так что сказочки для умственно отсталых "про развитие" иди рассказывай в другом месте. Украинские заробитчине пашут не только в Польше, России, Белоруссии, но даже в Узбекистане их можно встретить, что вообще финиш >от евро- интеграции и вхождения Украины в состав РФ, такой вопрос у них нигде не озвучивался. И очень хорошо между прочим. Иначе это будет катастрофой для самой РФ. Американские стратеги еще сами до конца не понимают, что Украина это неликвидный актив, но когда поймут, начнут сливать и активно вешать ее на рашкованскую шею.
shaub kravchuk
Это свидетельствует, что на Украине существует свобода слова, сменяемость власти, обновление её высшего эшелона. Порох не пошел на узурпацию, участвовал в выборах на общих основаниях, люди получают уроки политической культуры, во власти нет укрофашистов и бандеровцев. Убедил я тебя?
Константин Алланд
Прабабка всю деревню убедила посеять просо. Больше чем обычно. В тот год больше ничего не уродилось. Потому и выжили в тот год. С ней спорили, а вот так вышло.Не было примет неурожая.После этого не спорили. Дед прошёл три войны и только мизинец потерял. Иногда удивляешься удаче такого рода.
Константин Алланд
Соловьев ещё 100500 раз переобуется на ходу
Serg Bell
Последними будут итальянские сапоги джорданобруно
Lester Leyt
Слушал передачу со смешанным чувством. Неприятно поразило заигрывание с Соловьевым. Это подонок, у которого нет своего мнения, следовательно его нельзя оценивать как политика.
Константин Алланд
Мне с ари уже давно стало все понятно. Кто они и под чью дуду пляшут.
Степан Степанов
Все-таки автор слегка возвысил комсомольских брехунов: бесенка соловьева и лондонского черта. Покойник Доренко называл соловьева "мерзкой карлицей" , ну какие это тонкие и творческие личности? У самозванцев романовых было принято подсматривать в специальные щели за свадьбами и последующими сношениями карликов. Без бюджетного бобла эти комсомольцы заглохнут на третий день, какой идиот будет слушать эту бредятину. И не получают они зарплаты, они получают номенклатурную пайку. На реальные бизнесканалы их даже сортиры мыть не возьмут. Типичные комсомольские жопализы-приспособленцы за пайку.
Степан Степанов
И колумбийский галстук)
Lester Leyt
Это свидетельствует, что на Украине существует свобода слова, сменяемость власти, обновление её высшего эшелона. Порох не пошел на узурпацию, участвовал в выборах на общих основаниях, люди получают уроки политической культуры, во власти нет укрофашистов и бандеровцев. Убедил я тебя?
Леонид Стгромов
За зеленским стоят серьёзные люди, вся голодьба о свободе ложь
Алексей Ф
и персидский халат)))
Дмитрий Браунинг
Непонятен только смысл. Все равно подавляющее большинство старой аудитории никогда в "поворот к русским" не поверит. Плюс искуственность изменения взглядов на определенные вещи видна невооруженным глазом.
Дмитрий Браунинг
Ну хоть еще один прозрел. Мои поздравления. Вейк ап Нео.
Vladimir Sholkov
Почему то https://www.youtube.com/watch?v=yhE_km7hueM
Истинный Ариец
Ари не заигрывает, а работает или вы думаете на какие деньги существует проект?
Vladimir Sholkov
Деньги перетекли в карманы азиопы и прочих пришлых народов - это видно по центральным мегаполисам, хватит кривить. У кого высокая рождаемость в россиянии - там и бабло и работа и рай за чужой Счёт.
Истинный Ариец
Заигрывание с кремлянами в текущий момент истории ничего не даст кроме потери репутации , это тоже самое что сотрудничать с царской администрацией в январе 1917 или с коммуняками в июле 1991 .
Дмитрий Браунинг
Главные "санкции" находятся внутри - ЦБ, правительство, губернаторы. Такой же Дип стейт, планирующий майдан. Внешние санкции это лекарство. Так что санкции оттуда не отменят. А власть сменится, но не так как вы думаете. Рассказывайте лутче про пьяных матрозофф.
Vladimir Sholkov
Я писал только об информационной войне. Украина доказала всему миру, что не претендует на российскую историю, не нуждается в ней, что ей до лампочки деяния Грозного и всех князей Суздальской земли, вместе взятых. Она доказала, что Московской церкви не "тысяча лет", а 570, обрушила теорию о "третьем риме", "единой церкви, берущей свое начало от кн. Владимира" и прочее. Эти факты подтверждает Томос. А что сказали лидеры РФ в свое оправдание? Они промолчали. Подошла очередь к ревизии истории российской государственности. Украина может через суд запретить РФ упоминать кн.Владимира и крещение в 988, как факты не имеющие отношения к РФ. Надеюсь ты понимаешь все последствия для нашей страны?
Дмитрий Браунинг
Я думаю если бы ари в каждой передаче призывало свергнуть Пу , это кремлянам особо бы не повредило аудитория достаточно маленькая 5..10 тыс. слушателей ( к тому же размазана на территорию РФ и заграницу) , для примера Сотник ТВ 200...250 тыс. слушателей , Навальный ТВ - 1500...2000 тыс. слушателей , а чтобы 3 выпуска в неделю делать миллионы не нужны.
Vladimir Sholkov
Возвратить Крым и ЛДНР, возместить убытки в полном объеме. Только на этих условиях Зе согласен дружить с РФ. Он молодой, но упертый, и не удовлетвориться похлопыванием по плечу и словами о дружбе. Про него говорят в "Кв.95", что он садист и может кадык вырвать. Ты этого желаешь?
Vladimir Sholkov
Фишка даже не в санкциях, проблема в изоляции. Да, есть суверенитет, национальная гордость , но игрок всегда играет в блеф и политика эта таже игра, в политике у тебя всегда должны и все видеть чистые перчатки, и только можно допустить призрачную вуаль что тебе необходима помощь, но всегда иметь козыри в рукаве, и с одной стороны все должны дружески похлоповать тебя по плечу, но и быть в не уверенности что у тебя на руках. Но в чем смысл настраивать всех против себя? Идти против большинства?
Истинный Ариец
Да не надо никого свергать нужно просвещать и консолидировать. Здесь же просто увод в сторону.
Истинный Ариец
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. Похоже скоро увидим тандем Трамп-Джонсон , который будет жестко нагибать Евросоюз с ее евробюрократией.
Konstantin Pakhomoff
Главные "санкции" находятся внутри - ЦБ, правительство, губернаторы. Такой же Дип стейт, планирующий майдан. Внешние санкции это лекарство. Так что санкции оттуда не отменят. А власть сменится, но не так как вы думаете. Рассказывайте лутче про пьяных матрозофф.
Konstantin Pakhomoff
бабло есть но не про вашу честь, а для нац.проектов т.е. распил-проектов кремлевской ОПГ
Истинный Ариец
Сразу видно секта НОД работает 24 часа в сутки, вот уж кого точно с довольствия никогда не снимут
Konstantin Pakhomoff
Вот щас смешно было.
Konstantin Pakhomoff
Не повезло вам с народом. Как всегда.
Konstantin Pakhomoff
Главное успей соскочить в последний момент, пока куратора не устранили.
Maxim Egorov
Разница в менталитете, у нас требуют хозяина, "твердую руку", а на Украине другие ценности. Они хотят денег и жить как в Европе. Наш народ на революцию и домкратом не поднять. В 1991 было хуже, чем теперь. Если народ не хочет революции, никакой запад его не заставит.
Konstantin Pakhomoff
Что ты там все лаяешь, твои комменты не проходят. Есть подозрение, что тебя обоссали и ты обиженый ходишь. Троллина кремлевская с уровнем интелекта потупчик.
Истинный Ариец
Это куратор от меня зависит, А не я от него.
Konstantin Pakhomoff
Это куратор от меня зависит, А не я от него.
Lester Leyt
Наглая ты педрила- гамадрила, продолжаешь коверкать историю Руси?
Рустем Бохани
и персидский халат)))
Дмитрий Браунинг
Что ты там все лаяешь, твои комменты не проходят. Есть подозрение, что тебя обоссали и ты обиженый ходишь. Троллина кремлевская с уровнем интелекта потупчик.
Истинный Ариец
Одна из причин почему режим Пу до сих пор не снесен "западными партнерами", и еще хаос который возникнет после краха режима вплоть до гражданской войны.
Леонид Стгромов
По Украине хочется что бы был скорый крах и развал этого предательского государства как говорит Владислав , но будет ли он? Такое чувство что пока хороших лещей пощечин и пенков западным Украинцам не от весить, ничего не будет, Западенцы это очень активные рабы, поверившие в себя благодаря Иосифу Джугашвили и Ленину, вера их не имеет физических оснований, но имеет инерцию, И факт что получая в харю у Западенцев просыпается совесть и реальное мироощушение. Хочется мира но некоторые устаревшие генетически личности не понимают мирно, Могут продолжить активно физически истреблять Русских на Украине да же людей возращающих Русскость во власти Украины. Бабло порошенко и запада им в помощь
Lester Leyt
Разница в менталитете, у нас требуют хозяина, "твердую руку", а на Украине другие ценности. Они хотят денег и жить как в Европе. Наш народ на революцию и домкратом не поднять. В 1991 было хуже, чем теперь. Если народ не хочет революции, никакой запад его не заставит.
Vladimir Sholkov
Как раз на такие проекты и существует бан. Хазин про это уже года три или больше вещает. Нацпроекты это способ обойти бан. Но и нацпроекты тоже не боги обжигают. Но всё же не казаки гаврилюки и навальные революционеры. Я думаю давление нарастает со всех сторон, Но здесь в основном замечают только давление со стороны колаборантов из власти.
Vladimir Sholkov
Изоляция означает что когд аты идёшь в бар то тебе наливают по дружески , а не когда ты идёшь по улице и оглядываешься
Vladimir Sholkov
Ты в этом уверен? А я думаю что по прежнему сидят и думают что скоро все начнётся. И я почему то уверен что есть люди и которые за П готовы разорвать рубашку, и те кто П готов разорвать. Но это ничего не меняет увы. Людей надо учить. А никто этого не хочет. Все хотят правильных людей
Рустем Бохани
Подозрительно мало погибло, я еще после упырьской башни на горе Ахун, сообщившей нам об очередной победе Сил Света над упырями в День Солнцестояния и последовавшего за этим сброса воды с Иркутской ГЭС, предупреждал родителей на ресурсе АРИ- забирайте своих детей из сучьих зон, обязательно в одной из зон детей путем сжигания принесут в жертву. Большевицким упырям нужен гаввах. И опять сказочка, выбивающая слезу, прямо как про погибшего капитана соловьева на "лошарике", который ценою своей жизни вытолкнул гражданского, а сам задраил отсек и побежал умирать дальше. В этот раз подвиг совершил 11-летний мальчик, который выводил из палатки своих сверстников и теперь с 99% ожогами в коме. Да там глаза уже выкипели с таим процентом ожогов, он просто от болевого шока не смог бы никого спасать, надышался дыма, потерял сознание во сне ,лежал как и остальные и просто обгорел. Брезент выгорел, упал и их обнаружили еще живых, то есть никто никого не спасал, даже разбудить забыли.Кому нитки на хер мотают эти наркоманы. Да и к выехавшим из дамасквы специалистам надо присмотреться, а врачи ли там все или есть кто из обслуги мумии. Если раньше дети, взрослые и инвалиды сгорали на их объектах без героизма, то сегодня они зачем-то начали массово строгать героев , как папа Карло строгал Буратин и поставлял их в бордель к Карабасу Барабасу. Теперь еще и битву с полей хотят запустить на добавку к киселевско-соловьевским поцтриотическим высерам и экскрементам прочих политруков. Тему сирии и очередных материальных взяток братским народам уже стали замалчивать, видимо все-таки работает нооскоп выплятка главного эстонского большевичка. Но какого-то постоянного вектора развития в их мельтешениях не усматривается, как говорил автор в ранних своих программах-задача у них одна: им бы день продержаться, да ночь простоять, морозят время суки большевицкие и как можно дольше удерживать в ослабевающем мордоре эту территорию.
Истинный Ариец
бабло есть но не про вашу честь, а для нац.проектов т.е. распил-проектов кремлевской ОПГ
Рустем Бохани
скорее приход к власти тех кто неподконтролен
Konstantin Pakhomoff
Как раз на такие проекты и существует бан. Хазин про это уже года три или больше вещает. Нацпроекты это способ обойти бан. Но и нацпроекты тоже не боги обжигают. Но всё же не казаки гаврилюки и навальные революционеры. Я думаю давление нарастает со всех сторон, Но здесь в основном замечают только давление со стороны колаборантов из власти.
Konstantin Pakhomoff
Пешите исчо !
Konstantin Pakhomoff
Всегда всё неспроста.Потом поймем. Или не поймем.
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/zVLerHif8rU
Lester Leyt
Возвратить Крым и ЛДНР, возместить убытки в полном объеме. Только на этих условиях Зе согласен дружить с РФ. Он молодой, но упертый, и не удовлетвориться похлопыванием по плечу и словами о дружбе. Про него говорят в "Кв.95", что он садист и может кадык вырвать. Ты этого желаешь?
Konstantin Pakhomoff
Я думал что смешнее уже нельзя, я был неправ.
Konstantin Pakhomoff
Любите Сталина то? Я вот тоже считаю что мало памятников ему стоит. Практически нет. Ну это если не считать воплощенные при нем проекты. Лесополосы например.
User 2018
В РФ нацвалюта носит промежуточный характер, для обмена на бакс, если бесконтрольно печатать нацвалюту и при этом жестко фиксировать обменный курс, то это эквивалентно эмиссии в баксах, что не выгодно ФРС. Прирост создаваеых "длинных" (долгоживущих) товарноматериальных ценностей, компенсируется их выводом за территорию государства для поддержания устойчивого обменного курса, для сохранения денежной эмисси в глобальном масштабе из одного центра. Сальдо национального торгового баланса говорит о том, что любые инвистиции в материальные активы без параллельной денежной эмиссии госдолга в нац валюте эквивалентны простому списанию на свалку через несколько десятков лет.
Konstantin Pakhomoff
Всё давно сказано. И про необходимость внутренних инвестиций, и про опасность внешних. И про финансовый суверинитет. Я согласен с мнением Хазина о приближающемся новом Бреттон Вудсе. Уклоняемся от худшего и ждемс
Vladimir Sholkov
Думаете в политике одни котики ? Я уде писал что есть власть большинства, которое и диктует, а правитель интерпретирует, нов силу привалирования сектанства большинсиво занято самобичеванием и енрацией на проблемах которые их по сути ну ни как не касаются, у населения, семьи естт свои проблемы, но которые под сектанской проповедью замыливаются, чтобы не дай укрепится традицич,обычаи, а так сказано бить баклуши и все бьют баклуши, причем с усердием делая сизифов трудд
Степан Степанов
Нам лярды, а вам битва с полей)))) Они там совсем с аргентинского кокса поехали, публику за таких же наркоманов держат: Совфед срочно попросит российское ТВ показать "битву за урожай"....."Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай. Мы уже отвыкли показывать людей труда", - сказала спикер Совета Федерации - https://www.interfax.ru/russia/670126 Вот што кокс животворящий делает !!!
Степан Степанов
Каждый день в РФ умирают и гибнут дети. Каждый день. И всем плевать на это. А тут всполошились.Даже медведев разбушевался:во всем виноват местный губернатор! А причина проста, им надо валить местного губернатора, не члена ЕР. Их кадра то реально прокатили на выборах. Выбрали человека, который более менее что то пытается делать для края . А вместо него нам уже тулят певичку Вику Цыганову. Доверенное лицо путина.
Константин Алланд
Каждый день в РФ умирают и гибнут дети. Каждый день. И всем плевать на это. А тут всполошились.Даже медведев разбушевался:во всем виноват местный губернатор! А причина проста, им надо валить местного губернатора, не члена ЕР. Их кадра то реально прокатили на выборах. Выбрали человека, который более менее что то пытается делать для края . А вместо него нам уже тулят певичку Вику Цыганову. Доверенное лицо путина.
Серёга Ларюшкин
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США Русофоб-математик таки занервничал ещё раньше бори немцова в 2014 году. Глас вопиющего в пустыне озвучивают сегодня в 2019 году: https://youtu.be/6uezPsQPg60
Олег Анатольевич
Мне до одного места история Руси. А вот историю РФ, в том числе историю своего родного края и государственный язык, должен знать каждый гражданин. Стараюсь этим требованиям соответствовать. Неоднократно тебе повторял.
Олег Анатольевич
Я вижу, что ты желаешь присесть на бутылку?
Алексей Ф
У них цель заболтать и успыпить бдительность, они будут рассказвать о чем угодно о хохлах, кукловодах, многоходовках, провидцах, китайцах и американцах только не о реальных проблемах русский людей в самой России.
Серёга Ларюшкин
На наркотиках вас держат кураторы, они же торговцы оружием и смертью, ставленники-агенты влияния внешних санкционеров.
Серёга Ларюшкин
Гордость может быть только патриотической, остальное любовь к своему Роду. Давно нет патриотизма, есть глумливая пародия на неё.
Серёга Ларюшкин
Я руководствуюсь логикой кремлян , если " покупать" АРИ , то с какой целью, чтобы у них стало на 10 тысяч сторонников больше ? так слушатели АРИ люди не глупые просто перестанут его слушать .
Сергей Кузнецов
.
Андерсен
За життя - Пора Жить - Одна из них – традиционный тост лехаим. ... Произнося L'chaim, а переводится это слово как «за жизнь». Маркер очевиден, не радостный маркер.
Андерсен
Цыган в изгнании.
Андерсен
Как эллины Гекате, так и римляне Мане Гените приносят в жертву собаку ради милости к тем, кто рождается в их доме. Почти все эллины для очищения приносили в жертву собаку, некоторые во всяком случае сохранили такое обыкновение. И вот, наряду с прочими очищениями в жертву Гекате приносят щенков и прикасаются щенками к тем, кто нуждается в очищении, а называется такой обряд «ощенячивание» . это делают в дни черной Луны на перекрестке трех дорог. Думаю поп камлал таким образом.
Алексей Курлов
Ой, страшно.
Сергей Овсянников
А вот и кличко в прокуратуры вызывают )
Рустем Бохани
Как эллины Гекате, так и римляне Мане Гените приносят в жертву собаку ради милости к тем, кто рождается в их доме. Почти все эллины для очищения приносили в жертву собаку, некоторые во всяком случае сохранили такое обыкновение. И вот, наряду с прочими очищениями в жертву Гекате приносят щенков и прикасаются щенками к тем, кто нуждается в очищении, а называется такой обряд «ощенячивание» . это делают в дни черной Луны на перекрестке трех дорог. Думаю поп камлал таким образом.
Zloi Ivan
Навукраине они хотят денег и жить как Европе и нихера при этом не работать
Дмитрий Браунинг
У них цель заболтать и успыпить бдительность, они будут рассказвать о чем угодно о хохлах, кукловодах, многоходовках, провидцах, китайцах и американцах только не о реальных проблемах русский людей в самой России.
Дмитрий Браунинг
Да не надо никого свергать нужно просвещать и консолидировать. Здесь же просто увод в сторону.
Андерсен
Деньги перетекли в карманы азиопы и прочих пришлых народов - это видно по центральным мегаполисам, хватит кривить. У кого высокая рождаемость в россиянии - там и бабло и работа и рай за чужой Счёт.
Степан Степанов
Посмотрел видео остатков лагеря в Хабаровском крае. Именно так себе и представлял эту картину. Из 26 палаток сгорело полностью 20. В этом лагере отдыхало 189 детей. Возгорание произошло в палатке № 16, одна из девочек возможно сушила одежду. Палатки имели сертификат пожарной безопасности имелись все подписи их должностных лиц, разрешавшие работу лагеря. Лил дождь и сырой брезент вдруг вспыхнул и даже предварительно не шаял (тлел), не шаяла и одежда, пламя перекинулось на другие такие же 20 мокрых палаток. Не верю я в версию некрофилов-ленинцев. Не могло так быстро и одномоментно распространиться пламя по такой площади, даже при таких умышленных минимальных зазорах между палатками. Скорее всего, чем-то обработаны были и не пропиткой из негорючего материала, а чем-то пострашнее. Я видел видео из ТЦ "Зимняя вишня" и хорошо помню, как пламя буквально взрывом распространилось по стене в игровой комнате. Не может сайдинг и другая пластмасса вспыхивать как порох или сера. И это в сырую погоду, С детьми уже работают, а они многое могли бы рассказать, но пока ни одного интервью с выжившими детьми нет. Скорее всего, жертв должно было быть больше, но спас дождь и сообразительность детей.
Дмитрий Браунинг
Возможно в РФ действуют некие культы и секты, которые служат темным и помогают кремлю. Отсюда и морок на людей идет. Поразительно, но даже в нищие и беспредельные 90-ые не было, столько катастроф, пожаров, массовых жертв и терактов, как сейчас. В Германии было что-то подобное: Стефан Флауерс - Сатурново Братство
Aldan
Да Кремль это и есть самая главная секта!
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/rvsymgZ-ZEI
Lester Leyt
Лестер-подонок, ты же писал, что ты русский честный человек, как же получается, что "русскому честному человеку" до одного места история Руси? Как ты можешь это объяснить?
Henri Ducard
Тогда и ура-патриотничать не стоит?
Henri Ducard
В методичке так написано
Maxim Egorov
Слишком часто в РФии стали происходить странные трагедии. То детей сжигают, то дом в праздник на проспекте Карла Маркса взорвался. Теракты как внешнее давление или манипуляция со стороны спецслужб наврядли. Скорее приносят людей в жертву. Нужно посмотреть как эти дети в лагерь попали, не по путинской путёвке?
Konstantin Pakhomoff
За ситуацией в Красноярске кто-нибудь следит из присутствующих? События там знаковые ПС И кстати как там цыгане в Чемодановке?.
Dmytro Lapshyn
Вот те на, а мужики то и не знали! А мы то всю жизнь черепа мерили и чистоту крови, а вон оно как! А ежели метис какой или негр, начнет реветь и рвать на себе рубаху, Русский? Наш хлопец?!
Олег Анатольевич
Русью называлась территория Великого княжества Киевского до 1237. С какой стати я должен интересоваться этой историей. Кому надо, тот пусть интересуется. Вот ты без роду без племени, у тебя нет ни родины, ни прошлого, ни настоящего. Свою туфту про Русь втирай другим.
Сергей Вишняков
Интересно, обычно вам "некие силы" подсказывают, а тут пошли свои догадки еще и каких-то укро бендеревцев приплели. Я так понимаю вас все таки уже выписали из психбольницы, но лечение еще продолжается.
Dmytro Lapshyn
Однозначно не могло. Даже если палатки там были не с современными тентами с полиуретновыми пропитками, а типа СКПВ (светопрочная комбинированная пропитка повышенной водоупорности в основе которой смолы лежат) как в армейских брезентовых палатках (ППН, УЗ, УСТ пр), то такая палатка в которой произошло возгорание вспыхивает как спичка и сгорает за секунды. Пламя может передаться если до соседней палатки ближе чем пара метров или лагерь установлен в сосновом бору (или траву/сухостой между палатками не косили). Скорее всего опять кому то массовое жертвоприношение понадобилось. Жертвы в виде стариков из домов престарелых, видать, уже не годятся...
Lester Leyt
Ты, лучше расскажи с какой целью посещал Польшу? Тебе дали новые инструкции и нового польского-црушного куратора? Я смотрю, ты после поездки в Польшу стал борзым и наглым, усилил деструктивную информацию об истории Русского народа
Олег Анатольевич
Ты, лучше расскажи с какой целью посещал Польшу? Тебе дали новые инструкции и нового польского-црушного куратора? Я смотрю, ты после поездки в Польшу стал борзым и наглым, усилил деструктивную информацию об истории Русского народа
Дмитрий Браунинг
Вот те на, а мужики то и не знали! А мы то всю жизнь черепа мерили и чистоту крови, а вон оно как! А ежели метис какой или негр, начнет реветь и рвать на себе рубаху, Русский? Наш хлопец?!
Дмитрий Браунинг
Интересно, обычно вам "некие силы" подсказывают, а тут пошли свои догадки еще и каких-то укро бендеревцев приплели. Я так понимаю вас все таки уже выписали из психбольницы, но лечение еще продолжается.
Сергей Вишняков
Посмотрите хронологию событий и увидите кому это выгодно. Я эзотерик, а не шизотерик. На пустом месте знаков небес не выдумываю.
Lester Leyt
"Истоки временного поражения русского мира". Владислав поставил очень актуальный вопрос, никто на него не ответил. Чтобы прогнозировать будущее, надо понять и проанализировать прошлое.
Дмитрий Браунинг
Да, да я вижу.
Vladimir Sholkov
А по мне ответ почти очевиден. Никто не решает свои проблемы, потому что чем не знает и не понимает об их существовании
Истинный Ариец
Я руководствуюсь логикой кремлян , если " покупать" АРИ , то с какой целью, чтобы у них стало на 10 тысяч сторонников больше ? так слушатели АРИ люди не глупые просто перестанут его слушать .
Vladimir Sholkov
https://www.vilavi.ru/pes/farewell/farewell-1.shtml Очень интересно
Vladimir Sholkov
Текст песни приводит, например, российский музыковед Юрий Бирюков: Ах, зачем нас забрили в солдаты, Угоняют на Дальний Восток? Неужели я в том виноватый, Что я вырос на лишний вершок? Оторвёт мне иль ноги, иль руки, На носилках меня унесут. И за все эти страшные муки Крест Георгия мне поднесут…
Сергей Кузнецов
И смог тоже. А про Давиденко не слышали? Кипиш глобальный происходит. А ещё судью в Волгограде убили. https://youtu.be/bUzneGA4oVg
Konstantin Pakhomoff
И смог тоже. А про Давиденко не слышали? Кипиш глобальный происходит. А ещё судью в Волгограде убили. https://youtu.be/bUzneGA4oVg
Лариса С
https://youtu.be/xUDr6K_Bjco Особенно на иврите это дело любят русские. Кстати 1,9 миллионов просмотров
Дмитрий Браунинг
Пока вы будете копатся в прошлом, вы просрете будущие. Американцы строют электромобили и космические шатлы, планируют высадку на Марс. Тестируют лазеры и новые технологии реальности. У них есть планы, мечты и цели на будущие. Россия и Германия копается все прошлом, да никогда вы этот быдляк с красными флагами и зоновскими понятиями не переубедите, что совок,чекисты и выродки джугашвили и ленин-бланк - были самым большим злом в истории страны, что день победы - это день траура, а не повод ужраться на шашлыках, бесполезно.
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