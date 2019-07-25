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Премьер Борис Джонсон или что будет с ЕС и евро
Премьер Борис Джонсон или что будет с ЕС и евро
25/07/2019 01:35
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Апач
Борис Джонсон пошутил над Сергеем Лавровым. https://www.youtube.com/watch?v=AYGRfwYdgFA
Александр Верный
Я бы не был так оптимистичен в оценке жизненного уровня в РФ и сервиса, куда еще не пришло государственное регулирование, худо бедно развивается в первую очередь за счет дешевой рабочей силы и инициативы предпринимателей, я бы даже сказал безумной стойкости. В экономике 60% гос.сектор + 25% это прямые аффилированные структуры и о каком развитие Вы говорите,в банках фактически 10 лет идет запрет на кредитования бизнеса, налоговая нагрузка растет уже 5 лет вместе с 5 летним падением спроса,онлайн кассы и чипование практически всех товаров добьет малый бизнес,время НЭП 2000 -х закончилось.Разговоры об англичанке которой нравятся пельмени подходит для аудитории РЕН ТВ, у АРИ достаточно слушателей живущих за рубежом и свободно разговаривающих на иностранных языках и они пояснят, на западе люди культурные и не критикуют аборигенов в их стране, а вот когда приедут и поведают совсем другую историю своим друзьям!
Апач
аудиофильм Бояр. Дело «серых» /// глава 6. зеты, тьйорки, аннунаки... (космогония, как философия.) https://audioknigi.club/karabanov-vladislav-scherbatov-gleb-boyar-delo-seryh
Константин Алланд
Немцы с прибалтами это и есть Европа. Остальные - цыгане.
Vladislav Shamanov
Зверюшек жалко.
Henri Ducard
В Москве. Средняя зп 40000 при ценах сами догадываетесь каких. Хотел свои проекты сделать - музыкальный типа Голос, только не продажный; по повышению финансовой образованности людей, которой не учат в школе и вузах; модельное агентство без "переспи - будет успех" и духовный центр медитации и здоровья. Всё тормознулось по причине как в комменте ниже :) Как в регионах не знаю, может не так жестко с вертикалями. Становиться "своим" среди этих животных желания нет, за такое отношение к людям им даже на похороны денег не оставлю. В Москве получше в целом чем в регионах, столица же, следят. Но Москву с западными и многими восточными городами не сравнить даже. Три часа всего шел дождь, дорогу к метро перейти невозможно - по колено вода...
Николай Николаев
Поёт Владимир Высоцкий https://www.youtube.com/watch?v=XcbcsLtY7J8&t=4740s
Дмитрий Браунинг
Я думаю если сделают - это добьет россиянскую экономику и здесь останутся одни чурбаны и Карабанов со своей пятой колонной. Германия готовится объявить безвизовый режим для всех граждан РФ моложе 25 лет. Этот смелый шаг станет продолжением общей политики Берлина на развитие страны за счет иностранной рабочей силы. Уже сегодня в Германии можно получить полугодовую визу для поиска работы в этой стране. Детали введения безвиза для россиян немцы собираются обсуждать в рамках форума «Петербургский диалог», который открывается в пригороде Бонна в четверг. Судя по опросам, уже сейчас покинуть Россию готово около 40% молодежи.
Smailey Face
какложопые снова победили, военный катер захватил гражданский российский танкер
Андерсен
Это всё теории про радиацию, только теории-страшилки.
Апач
"Сельпо" - любимый сериал василя свирлипулькина.
Boris S
То что на луне не были американцы уже понятно многим, и аудитория так считающих дальше будет только больше . Насколько мне известно, даже облётов луны с тех пор не проводилось. Просто пилотируемых облётов с людьми , без посадки. Без модуля , без ничего. Уже 48 лет ! Но самый шарм комедии придаёт лунный Ровер. Это ж надо при энергетическом дефиците всего, якобы притащить лунный Ровер и там кататься ))) ище и водрузить для красоты антенну направленную на землю. Любому дураку и не связисту понятно, что если бы и был ровер на луне, то связь легче транслировать через модуль который приземлился, а не с луномобиля, вес источников питания , передатчика тех времен, и т д антенна, ориентировка антенны на землю, сопутствующие трудности. Но мы видим антенну на луномобиле. Луномобиль это апофеоз глупости и цирка. Лунный цирк постараются затереть и заболтать со временем, обложить легендами и всякой конспирологией.
Vladimir Sholkov
Как сказать. Нет помощи со стороны спец структур, но никто не отменил связи. Благодаря которым люди и выживают. Это как сказать. Вот ты не можешь найти работы. Звонишь в одно место, потом в другое везде пришлите резюме, мы с вами свяжемся, требования везде чтоб прям звезда была. А на деле ? На деле чувак у нас есть место , хочешь к нам? Или же ты долго ищешь может даже год но за это время ты наберёшься опыта , себя поставишь так как хочет тебя видеть. Но соответственно кто то должен в это время тебя кормить, одевать и обучать. Или же на низкоплачиваемую работу. Тут как говорится Р больше похожа на стрну прсобачивания, т.е. где то что то появилось так сразу туда бегут и одевают поверх лоскутов. Только проблема в другом
Рустем Бохани
Еще королева Виктория открыто признавала, что члены Британского Королевского Дома происходят от "семени Давидова".Официальный иудейский справочник «Еврейский мир», выпущенный на русском языке «Объединением русско-еврейской интеллигенции» в Париже в 1939 году, приводит поучительный список: потрясающий список евреев в верхней и нижней палатах английского парламента. В палате лордов в виде английских лордов сидят, оказывается, следующие евреи: 1. Маркиз Ридинг Остервальд 2. Виконт Бирмтэд Вальтер Гораций Самуэль, глава нефтяного общества «Шели и Ко» 3. Виконт Самуэль Герберт Льюис Самуэль, бывший верховный комиссар Палестины 4. Барон Дювин Иосиф[Лорд-иудей сэр Монтефиори, богатый англичанин, на фамильном гербе которого снизу – лев и единорог, сверху – три звезды Давида 5. Барон Джюссель Герберт 6. Барон Майкрофт Артур Микаэль Самуэль 7. Мельчетт Гарри Людвиг, лорд Монд, глава химического треста 1.С.1., сионистский деятель 8. Барон Натан Ротшильд 9. Барон Сотвуд Юлий Сольер Элиас, глава газетного концерна В палате общин тот же источник перечисляет 1. Сэр Лесли Хор-Бейлиша, военный министр 2. Сэр Перси А. Альфред Гаррис (от Лондона) 3. Л.П. Гликштейн (от Ноттергема) 4. Дэдли Иоэль (от Лондона).
Рустем Бохани
.Официальный иудейский справочник «Еврейский мир», выпущенный на русском языке «Объединением русско-еврейской интеллигенции» в Париже в 1939 году, приводит поучительный список: потрясающий список евреев в верхней и нижней палатах английского парламента. В палате лордов в виде английских лордов сидят, оказывается, следующие жиды: 1. Маркиз Ридинг Остервальд 2. Виконт Бирмтэд Вальтер Гораций Самуэль, глава нефтяного общества «Шели и Ко» 3. Виконт Самуэль Герберт Льюис Самуэль, бывший верховный комиссар Палестины 4. Барон Дювин Иосиф[Лорд-иудей сэр Монтефиори, богатый англичанин, на фамильном гербе которого снизу – лев и единорог, сверху – три звезды Давида и два флага с надписью на ...] 5. Барон Джюссель Герберт 6. Барон Майкрофт Артур Микаэль Самуэль 7. Мельчетт Гарри Людвиг, лорд Монд, глава химического треста 1.С.1., сионистский деятель 8. Барон Натан Ротшильд 9. Барон Сотвуд Юлий Сольер Элиас, глава газетного концерна В палате общин тот же источник перечисляет 1. Сэр Лесли Хор-Бейлиша, военный министр 2. Сэр Перси А. Альфред Гаррис (от Лондона) 3. Л.П. Гликштейн (от Ноттергема) 4. Дэдли Иоэль (от Лондона).
Валерий Иркитов
ерунда ... просто тот который бил ножом, бил не по нему ... напугать хотел
Валерий Иркитов
по моему просто мужика попугали, тот что бил мимо бил...
Maxim Egorov
С сосиской! Всё что нужно россиянину, для продуктивной работы на благо страны.
Dmytro Lapshyn
6. Так что Владислав Александрович? Вот ежели по вашим выкладкам сего эфира: стало бы мог таки сермяжный Калашников со своим неполным средним свой автомат создать и произвести? Ну ничего ж хитрого в производстве нет. Придумал нечто гениальное, купил линию и знай клепай. А? Или чего-то не так? Я уж молчу про фармацевтику или атомную промышленность. Попробуйте производство к-н антибиотика или инсулина организовать.. Это так — в довесок. А то у Владислава все как-то чересчур просто. Сегодня одно, завтра это одно уже какое-то другое..
Dmytro Lapshyn
6. Так что Владислав Александрович? Вот ежели по вашим выкладкам сего эфира: стало бы мог таки сермяжный Калашников со своим неполным средним свой автомат создать и произвести? Ну ничего ж хитрого в производстве нет. Придумал нечто гениальное, купил линию и знай клепай. А? Или чего-то не так? Я уж молчу про фармацевтику или атомную промышленность. Попробуйте производство к-н антибиотика или инсулина организовать.. Это так — в довесок. А то у Владислава все как-то чересчур просто. Сегодня одно, завтра другое..
Апач
Знатные мухоморы плодятся под Парижем.
Jānis Sērdienis
https://www.youtube.com/watch?v=Jjd37IsLGJw
Апач
Зачётно обрил чипсами и бентли-300. А что, и комитет 300 гордится.
Maxim Egorov
Британушка останется только в мечтах. Ваших и фельдфебеля Браунинга. Придется вам жить среди чухов и сталинистов. Жызнь боль !
Алексей Огородников
Развитие космонавтики по Жюль Верну и Циалковскому не сулит человечеству прогресса и процветания - мат/часть не та !!! Так и будут учёные медведи катать по цирковой арене и ломать комедию на потеху публике. Токма через духовное развитие будет происходить знакомство человечества с космическими далями. Иного пути нет.
Апач
Есть другие способы перемещения в пространствах космоса.
Vadim Galuzin
от начала до конца голимая совковая пропаганда. Проханов в восторге от своих поклонников на АРИ
Lester Leyt
Ну, если в РФ все так хорошо и успешно развивается, тогда спасибо надо сказать президенту Пу, правительству, губерам, мэру Москвы. Безусловно, это заслуга управленцев, рулевых, а не исполнителей, их правильное понимание проблем, видение будущего. В таком случае, надо закреплять успех, строить "русский мир" у себя, оставить хохлов в покое. Построить образцовые русские города, хорошие дороги, правильная организация труда и отдыха, глядишь, и другие подтянутся. А хохлы плюнут на евроинтеграцию и будут проситься в нашу орбиту.
Алексей Огородников
аудиофильм Бояр. Дело «серых» /// глава 6. зеты, тьйорки, аннунаки... (космогония, как философия.) https://audioknigi.club/karabanov-vladislav-scherbatov-gleb-boyar-delo-seryh
Vladislav Shamanov
то есть логично предположить что простецкий корабль будущего: некий астероид-планетоид снаружи на неизвестной тяге, и внутрь него забурились?
Юрий Рыков
И парень забухал слегка. Не всем удается пройти огонь,воду,медные трубы и волчьи зубы. Особенно людям труда, где черное-это черное, белое-белое, где Батя сказал и ты пошел. А эти холуи режимные и своих личинок такими выращивали и продолжают выращивать в более жирных опарышей
Vitaly Tiunov
Люди в Москве богачи по сравнению с Европой? Приезжайте, посмотрите. Налоги или одинаковые, или на Западе меньше, не говоря о льготах. Вообще достаточно посмотреть, куда идут эти налоги и стыдно сравнивать будет
Сергей Александрович
в текущем колониальном статусе возможно только дальнейшее потрошение территорий бывш. сов. республик. https://emdrone.livejournal.com/293584.html
Степан Степанов
И парень забухал слегка. Не всем удается пройти огонь,воду,медные трубы и волчьи зубы. Особенно людям труда, где черное-это черное, белое-белое, где Батя сказал и ты пошел. А эти холуи режимные и своих личинок такими выращивали и продолжают выращивать в более жирных опарышей
Константин Алланд
Где-то читал кажется они таким образом следы незаконной вырубки заметают
Константин Алланд
Всё верно
Henri Ducard
Что бы сравнить, нужно не приехать и посмотреть, а пожить и посмотреть. А вы где живете, если не секрет?
Вадим Гавриленко
Таки есть: Saxon+Parole на Патриаршьих в Москве.
Vladislav Shamanov
Деньги тратить не хотят. Вокруг Москвы, кстати, леса никогда не горят. Берегут себя, на это деньги есть . Украденные у всей страны.
Рустем Бохани
Сто лет назад министром внутренних дел Турции был некий Али Кемаль бей прадед Бориса, который создал общество англофилов, с целью , чтобы Турция стала британским протекторатом (какие в то время были в Кувейте, Катаре и Джохоре). В ноябре 1922 года, коллега Ататюрка, генерал Нуреддин, взял Али Кемаля в плен. Затем его линчевали и повесили на дерева.Сын Али Кемаля,Осман Уилфред Кемаль, сменил имя на Уилфред Джонсон, взяв девичью фамилию бабушки-матери. Али Кемаль был журналистом и политиком, так же, как и его внук Стенли Джонсон. Сыны Стенли, Борис И Джо, оба - бывшие журналисты и министры, а их сестра, Рэйчел Сабиха Джонсон, носит имя второй жены Али Кемаля как ее второе имя.Один из их потомков собирается руководить делами й Британской империи, и он также собирается вывести Великобританию из Европы. Можно сказать что турки завоевали Великобританию, хотя Великобритания как всякая империя была и есть образцом космополитизма и безнационалии.
Henri Ducard
Где-то читал кажется они таким образом следы незаконной вырубки заметают
Константин Алланд
Потому что вокруг Москвы их нет.
Константин Алланд
Экологическая катастрофа. Я это тоже как-то пережил, целый месяц у нас горели в 2000-м леса, никто не тушил . Выходишь из дома в дым... И так каждый день . Многие вымерли.
Константин Алланд
Скорее всего. Или деньги не хотят тратить на тушение пожаров . Восходящий тренд....По россиянски
Vitaly Tiunov
Что за бред, Москва не богаче Европы, если конечно брать всех жителей Москвы, а не только центр с чиновниками разных мастей, генералами и топ-менеджерами сырьевых компаний и банков. Москва - это город сопастовимый по уровню жизни и комфорту с Европой да, но ясень пень сюда все деньги и ресуры страны свозят.
Serge Rakitin
Таки есть: Saxon+Parole на Патриаршьих в Москве.
Константин Алланд
Ура! Товарищ, как же ты нас всех порадовал! Родине поможем...далее нецензурно.
Serge Rakitin
Про покупку Прибалтики Петром у шведов слышали многие. А вот при его сестре Софье в 1680-е у Речи Посполитой был выкуплен Киев за 146 тысяч рублей, примерно 10% тогдашнего годового бюджета России (по Андрусовскому миру 1667 года он отходил России лишь во временное владение на несколько лет). При случае можно попросить вернуть с учетом инфляции за 330 лет.
Константин Алланд
Всё верно. Никто дикарей к звёздам не пустит
Аким Корибут
Петр I был чингизид, потомок тюркского рода. Посмотри его портреты. Похоже ты его с последним императором попутал. Тот был немец, однозначно.
Аким Корибут
Не турки завоевали, а GB имеет свои виды на Турцию. Всё ещё впереди.
Аким Корибут
Потому что вокруг Москвы их нет.
Николай Николаев
Ура! Товарищ, как же ты нас всех порадовал! Родине поможем...далее нецензурно.
Николай Николаев
В воде можно хлореллы выращивать, летающая ферма. Главное, защита от метеоритов, силовые поля, поэтому вопрос упирается в новые источники энергии.
Николай Николаев
вспомнились строки стиха "Когда был Сасанидов трон Ордой тазиев сокрушён, То в окровавленной траве Враги нашли Звезду Каве - Богатырей Ирана стяг. Ликует, торжествует враг - Воскресший чародей Заххак. Померк Ирана Свет, и Мрак Вновь воцарился на земле. И снова предстоит во мгле Влачить иранцам дни свои, Что проиграли все бои Тази свирепым - слугам Тьмы... Вот так когда-нибудь и мы Сойдем с арены навсегда... Где ты теперь, Каве Звезда?"
Дмитрий Браунинг
Что за бред, Москва не богаче Европы, если конечно брать всех жителей Москвы, а не только центр с чиновниками разных мастей, генералами и топ-менеджерами сырьевых компаний и банков. Москва - это город сопастовимый по уровню жизни и комфорту с Европой да, но ясень пень сюда все деньги и ресуры страны свозят.
Дмитрий Браунинг
Бесполезно, здесь вас не услышат.
Lester Leyt
Петр I был чингизид, потомок тюркского рода. Посмотри его портреты. Похоже ты его с последним императором попутал. Тот был немец, однозначно.
Vitaly Tiunov
Vitaly Tiunov
В любой западной стране, вы с таким уровнем жизни прочно укоренились бы в самых богатых 10 процентах. Это повод для гордости, я считаю. Почему это вас так оскорбляет?
Дмитрий Браунинг
расизм, но не национализм у британцев проявлялся они на этом особо не акцентировались. масса евреев проникла в высший слой британии начиная с 19 века.
Дмитрий Браунинг
Мне ваша позиция нравится. Я богатый и хочу больше. Только такие люди и могут Россию изменить. "Бедных и нищастных" хватает только на ожидание подаяния.
Lich Legion
то есть логично предположить что простецкий корабль будущего: некий астероид-планетоид снаружи на неизвестной тяге, и внутрь него забурились?
Vitaly Tiunov
Мне ваша позиция нравится. Я богатый и хочу больше. Только такие люди и могут Россию изменить. "Бедных и нищастных" хватает только на ожидание подаяния.
Олег Анатольевич
Нет это точно спектакль в зелёном театре. Да и как-то безлюдно кругом.
Юрий Рыков
киностудия "РОС/гвардия" и НТВ - представляют... https://www.youtube.com/watch?v=kjDndem3kGY
Олег Анатольевич
Но Человек оказался счастливчик, он выжил. Чудом https://youtu.be/NKOVsbFYAVA
Олег Анатольевич
https://youtu.be/NKOVsbFYAVA
Олег Анатольевич
Нет - это не постановка и не плоская земля
Maxim Egorov
Когда люди у нас наконец то поймут, что чурок нужно на месте решать без разговора. Никогда с ними не вступать в кулачные бои. Либо огнестрел, либо холодное. Если нет возможности, то не проявлять себя, иначе всё заканчивается вот так.
Гринго
киностудия "РОС/гвардия" и НТВ - представляют... https://www.youtube.com/watch?v=kjDndem3kGY
Гринго
где-то так.
Андерсен
Нет это точно спектакль в зелёном театре. Да и как-то безлюдно кругом.
Андерсен
Зачётно обрил чипсами и бентли-300. А что, и комитет 300 гордится.
Ильгиз Зигангиров
"Сельпо" - любимый сериал василя свирлипулькина.
Андерсен
Есть другие способы перемещения в пространствах космоса.
Vladislav Shamanov
На солнечных парусах можно разгоняться хорошо, а вот обратно тяга нужна. Ну да нормальный корабль где то с маленький астероид получается что бы защититься от всего. Можно и забуриться я думаю, надёжнее будет. И отправлять не один а минимум два, а лучше 4 или 5, что бы если что было куда спасаться.
Истинный Ариец
Да так и есть Гитлер в своей книге "Майн Кампф" восхищается англичанами и Британской империей.
Рустем Бохани
расизм, но не национализм у британцев проявлялся они на этом особо не акцентировались. масса евреев проникла в высший слой британии начиная с 19 века.
Рустем Бохани
вспомнились строки стиха "Когда был Сасанидов трон Ордой тазиев сокрушён, То в окровавленной траве Враги нашли Звезду Каве - Богатырей Ирана стяг. Ликует, торжествует враг - Воскресший чародей Заххак. Померк Ирана Свет, и Мрак Вновь воцарился на земле. И снова предстоит во мгле Влачить иранцам дни свои, Что проиграли все бои Тази свирепым - слугам Тьмы... Вот так когда-нибудь и мы Сойдем с арены навсегда... Где ты теперь, Каве Звезда?"
Козьма Прутков
Чувствуется хозяйская рука.
Козьма Прутков
Костлявая рука из глубокой жопы?
Истинный Ариец
...когда-нибудь всё смоет очередным потопом и всё начнётся заново, с добывания огня палочкой - это тоже лишь вопрос времени (!!)
Boris S
То что на луне не были американцы уже понятно многим, и аудитория так считающих дальше будет только больше . Насколько мне известно, даже облётов луны с тех пор не проводилось. Просто пилотируемых облётов с людьми , без посадки. Без модуля , без ничего. Уже 48 лет ! Но самый шарм комедии придаёт лунный Ровер. Это ж надо при энергетическом дефиците всего, якобы притащить лунный Ровер и там кататься ))) ище и водрузить для красоты антенну направленную на землю. Любому дураку и не связисту понятно, что если бы и был ровер на луне, то связь легче транслировать через модуль который приземлился, а не с луномобиля, вес источников питания , передатчика тех времен, и т д антенна, ориентировка антенны на землю, сопутствующие трудности. Но мы видим антенну на луномобиле. Луномобиль это апофеоз глупости и цирка. Лунный цирк постараются затереть и заболтать со временем, обложить легендами и всякой конспирологией. Я еще 20 лет назад считал углы на фотографиях и сравнивал с положениеями посадок, в первых аполлонах вообще ничего не совпадало. А когда официальные фотографии на сайтах наса стали затирать и подтирать с каждым днем, ретушируя звезды , сомнения пропали совсем. Работа велась непрерывно . Тогда я понял, остается только ждать. Ещё один большой коллапс , который ожидается это теория Энштейна сто и ото. Это уже почти доказанный обман, не подтверждающийся экспериментами , теория летит в мусорное ведро. Но релятивисты упорно отнекиваются. Недолго (в историческом плане) осталось жить этим сказкам про чёрные дыры и всякую хрень типа "пространства Минковского". Те научные пенсионеры, которые независят больше от университетов, и которым нечего терять, пишут уже прямо- Энштейн идиот , его теория это joke . И таких пенсионеров по всему миру становится всё больше. На сколько хватит официальной науки по вопросу опровержения СТО и ОТО неизвестно. Может 5, 10 а может больше лет. Но то что они вынуждены будут признать враньё, несомненно.
Boris S
Скажу так, очень многие в последнее время хают продукты в Р. Спрашивается почему? Ну возьмём овощи и фрукты. От куда они? Они из дешёвых поставщиков которые пробились на прилавок. А остальные то где? А их на подъезде уже того. Т.е. по факту да , люди понимают что продукты становятся всё хуже, но с другой стороны и альтернатив то нет. Помидоры без вкуса. Поехал в Ейск, зашёл на базар и купил вкусных помидор, сладких. Также и фрукты и овощи. Но почему до центров не доходит этот продукт? А тут как раз и выходит что спелый продукт долго не хранится, нужно быстро его продать. В крупных городах нужно продвигать и организовывать всю транспортную сеть доставки. А на самом деле? На самом деле Ну допустим сидит чиновник, у него какая основная цель? Не перетратить, экономие значит, а иначе как быть, когда от тебя будут требовать снижения расходов. Поэтому ему выгоднее отчитатьсЯ о сохранённых деньгах чем о необходимости чего то развития. Вот и сидит и ему говорят надо то и это, на что он и отвечает что бюджет наверху, а у него крохи только на самое необходимое. А те кто заносит те платят как бы за работу сверх норматива и за риск. Ничего в Р не выйдет поэтому.
Maxim Egorov
Больше волнует, где человек может реализоваться. Где ценится труд? Не знаю как в Америке, вот в РФии всё заточено под рабов, чтобы тупые зомби что то ковырялись и им давали на пожрать. И самое смешное, что работать или не работать, получать будешь примерно одинаково, а с поправкой на загробленное здоровье, работающий человек получает меньше. Медицины здесь нет, даже платной за любые деньги её просто нет. Купить жильё содержать семью и платить за машину могут позволить себе только очень состоятельные люди. Но зато еда хорошая, по ТВ сказали.
Дмитрий Браунинг
Может быть, все иудеи стали настоящими англичанами? Может быть, их происхождение не мешало им пропитаться духом и традициями той страны, в которой они поселились, и они стали подлинными подданными той Британии, которая столь широко и гостеприимно открыла им все двери, дала все возможности, вплоть до того, что доверила им высшие государственные посты и допустила в высшие слои своей государственной иерархии – сделала лордами, маркизами и виконтами?В противоположность евреям Восточной Европы, английское еврейство достигло фактически реальных прав и с годами – формального равноправия.После наполеоновских войн политическая, в особенности экономическая жизнь страны стала сильно прогрессировать. Евреи – финансисты и банкиры – как в метрополии, так и в английских колониях, сильно способствовали расцвету Англии.
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/0e_A9csxtGI
Dexter
неверно сравнивать жизнь в Москве и каком-либо менее заселённом регионе напрямую. Конечно, где скопление людей возможность заработка, как у ваших знакомых врачей, выше... Но это с лихвой компенсируется более активными стрессово-гиморойными ситуациями. (особенно в осеннее-зимний период... - здесь далеко не искрящийся на солнце снежок как в сибирях..) есть регионы где по моск. цене за 1-2 кг, барана можно купить целиком... всё относительно. ..Многие приезжают и убедившись в непривычном бешено-нервоточном ритме укорачивающим жизнь, возвращаются счастливые к себе, к привычному укладу. Надо научиться делать себе счастье там где живешь ...обычный билет в таиланд кстати, если озаботится с лета из москвы туда и обратно как два ваши счёта за свет, а там легко можно встроиться на привычный для каждого бюджет, так что вполне... - никакого запределья
Vladimir Sholkov
Проблема в том что на западе к чему то приходили через то что люди, а не один сталкивался с проблемой и каждый решал ее по своему, а один умник подсмотрел и сделал на этом бизнес. А в Р . думают что блин бабло течет из воздуха и начинают присобачивать и тянут на грязные ноги лакированные башмаки.
Vladimir Sholkov
А те кто то решил сделать бизнес сразу является опозицией требующей сектантской обработки, а иначе власть не продержится
Vladimir Sholkov
При нормальной конкуренции на овощном рынке, в магазинах берут более вкусные овощи. Поверьте , в американских магазинах тоже были откровено "резиновые" помидоры. Но на второй третий раз их переставали брать и они пропадали. Так же было и с дешевой курятиной, которую переставали брать и которая наносила ущерб репутации магазина.. Часто это происходило на глазах. Магазины , торгующие дешевой или испорченной едой исчезали за месяцы. Так и должно быть
Konstantin Pakhomoff
Костлявая рука из глубокой жопы?
Konstantin Pakhomoff
Британушка останется только в мечтах. Ваших и фельдфебеля Браунинга. Придется вам жить среди чухов и сталинистов. Жызнь боль !
Рустем Бохани
Может быть, все иудеи стали настоящими англичанами? Может быть, их происхождение не мешало им пропитаться духом и традициями той страны, в которой они поселились, и они стали подлинными подданными той Британии, которая столь широко и гостеприимно открыла им все двери, дала все возможности, вплоть до того, что доверила им высшие государственные посты и допустила в высшие слои своей государственной иерархии – сделала лордами, маркизами и виконтами?В противоположность евреям Восточной Европы, английское еврейство достигло фактически реальных прав и с годами – формального равноправия.После наполеоновских войн политическая, в особенности экономическая жизнь страны стала сильно прогрессировать. Евреи – финансисты и банкиры – как в метрополии, так и в английских колониях, сильно способствовали расцвету Англии.
Dexter
"зачем, к чему весь этот колбасизм? Русский человек жив ощущением православной земли под ногами" (кургинян). Почти дословно.
Dexter
...но сначала Евросоюз и евро!!!!) Сдохни корова соседа!))))
Boris S
При нормальной конкуренции на овощном рынке, в магазинах берут более вкусные овощи. Поверьте , в американских магазинах тоже были откровено "резиновые" помидоры. Но на второй третий раз их переставали брать и они пропадали. Так же было и с дешевой курятиной, которую переставали брать и которая наносила ущерб репутации магазина.. Часто это происходило на глазах. Магазины , торгующие дешевой или испорченной едой исчезали за месяцы. Так и должно быть
Vladimir Sholkov
Да так и должно бы быть,поэтому когда кто привозит на рынок ростовские продукты то независимо от завышенной цены у него все раскупают, но в то же время остальные продавцы сразу находят телефоны кого нужно и его так не в значай отодвигают в задний угол. Но люди его находят по прежнему том то и вся проблема. Такие как он н енужны чиновнику. А в связи с сектанским мышлением всем и не в дамек чего так продавец бегает по рынку и другие не продают также таких хороших продуктов
Андерсен
Обрезанным этого не понять:Хакеры матрицы https://www.youtube.com/watch?v=aaHUJ93219s
Sergey Matveev
Совершенно согласен, но видимо настоятельно просят поругивать Запад, что бы местная помойка не так смердела в глазах обывателя.
Sergey Matveev
...но сначала Евросоюз и евро!!!!) Сдохни корова соседа!))))
Серёга Ларюшкин
на 51 секунде склеили. а какое слово вырезали?
Vitaly Tiunov
Ну я же не статистическое агенство. Сравниваю субьективно. Получаю я денег в заграничье намного больше этих врачей, а могу на это позволить себе намного меньше. Недвижку тоже кстати, несмотря на низкий процент купить сложнее. Вот такое вот сравненнице с Москвой.
Дмитрий Браунинг
Если мерить в картошке и макаронах, то вобщем то жизнь не изменилась. Если в долларах, то в 3 раза доход упал по сравнению с 12-13годом. Никто уже не планирует будущее, все просто существуют. Потому что кроме картохи с макаронами больше ничего позволить нельзя. Не завидую тем кто взял ипотеку до вставания с колен.
Maxim Egorov
Греча еще есть, вкусный и экологически чистый продукт, не то что в этих европах и пиндостанах.
Вадим Гавриленко
не нашел подтверждения
Дмитрий Браунинг
Греча еще есть, вкусный и экологически чистый продукт, не то что в этих европах и пиндостанах.
Dmytro Lapshyn
Самое смешное, что бендера-хохлы "мучитили русских", отпустили моряков, а братушка Ким из СевКореи уже больше недели маринует моряков у себя и только не давно подвез им еду.
Константин Алланд
Какие скромные запросы. Ведь речь по сути идёт о копейках. И этого нет.
Константин Алланд
"зачем, к чему весь этот колбасизм? Русский человек жив ощущением православной земли под ногами" (кургинян). Почти дословно.
Истинный Ариец
Ничего подобного РФ тоже распадется, может конфедерация будет, рубль обесценится но сохранится, евро скорее всего вообще исчезнет
Истинный Ариец
Солнце когда-нибудь потухнет и превратится в белого карлика
Zloi Ivan
кстати да, как в истории человечества бывало и не раз
Дмитрий Браунинг
Самое смешное, что бендера-хохлы "мучитили русских", отпустили моряков, а братушка Ким из СевКореи уже больше недели маринует моряков у себя и только не давно подвез им еду.
Konstantin Pakhomoff
Не принципиально. Всё что хотела сказала. Тетка уперлась и уже не плачет как было вначале. Или ты думаешь что про Путина вырезали? Или про анунаков?
Dmytro Lapshyn
3. Замечательно. Возвращаемся к кораблестроению. Постороить надводный корабль это действительно не сильно сложно. Корыто, обработанное антикоррозийкой и напичканное мото и электротехникой и электроникой. С этим, пожалуй, справятся, более менее халявно даже николаевские верфи, качни в них немного денег и надежды. Другое дело глубоководные аппараты. Наивгация, условия эксплуатации, жизнеобеспечения и выполняемые задачи на и под водой это не совсем одно и то же. В зависимости от типа выполняемых задач, изготовление подводные аппаратов требуют специфических технологий и ноухау, которых у России нет. Подводные аппараты того уровня, качества и надежности, которые делает Франция, Россия сейчас сделать не сможет. Даже если ей поставят линию по производству к-н батискафов, то к-н золотой ключик, а то и два и три, без которых бадья начнет свои работы по предназначению, останутся у тех, кто ей эту технологию поставлял. Или покрытие корпуса к-н хитромудрое за ноухаувцами останется, или технология глубоководной навигации, или связи, или проведение полных испытаний.. Найдут обязательно какой крючок, чтобы не весь функционал выдавать, и бабло подсасывать. Это есть закон в подобном бизнесе.
Dmytro Lapshyn
4. Во Франции — 10 крупных портовых городов. Протяженность сухопутных границ Франции — 2900 км, Протяжённость береговой линии — 3430 км. Т.е. 55% границ Франции это побережье. Как с крупной портовой инфраструктурой, так и помельче. Плюс огромные заморские территории. Т.е. речь идет о том, что масса народу при таком соприкосновении страны с водной стихией веками кормилась с моря. И безусловно это создало свою культуру мореходства и кораблестроения. И в этой культуре, что в гражданском флоте, что в военном, что в кораблестроении, веками существовали семьи морских династий. И в этих условиях помноженных на вековую конкуренцию выкристаллизовались такие технологии, про которые уважаемый Владислав со своим истфаком (и даже прочим жизненным опытом) слыхать не слыхивал. Мой товарищ (в 8 лет вывезенный с Беларуссии, а сейчас служащий в местной Marine в Байонне) рассказывал, что во французском флоте, подавляющее большинство офицеров — это семейные касты с давних времен. Куда хрен пролезешь. Традиции и секреты своим чтут и чужим хода нет.
Dmytro Lapshyn
5. А какое там соотношение морских и сухопутных границ у РФ? Сколько там портов крупных? Какое там место РФ в мире занимает на морскую логистику и глубоководные работы? Сколько там династий морских офицеров и инженеров, которые не прерывались хотя бы на пару поколений в наличии?.. Кто знает сколько там новых крупно и среднетоннажных кораблей в год сходит в Владивостоке, Тюмени, Питере, Калининграде, Азове и Керчи? И какого они качества? И кто их покупает? Внимание вопрос: о каком качественном и конкурентоспособном производстве судов и подводных аппаратов может идти речь у сухопутной державы, с утерянными по развалу союза мощностями, культурой производства и династиями и с десятилетними отставаниями в технологиях? (выше по тексту к мыслям о Хуго Шмайсере).
Konstantin Pakhomoff
Красноярск не село. И она непростая тётя. А дым от пожаров в Красноярске уже до Казани и Н,Челнов донесло.
Konstantin Pakhomoff
М16 гораздо больше походит на штурмгевер Шмайсера.
Viktor Hofmann
Никаких суперсекретных технологий в производстве судов нет. СССР с голым задом замачивал подобные проекты на раз. Корейцы, у которых еще недавно не было автопромышленности теснят немцев, а китайцы уже научились делать добротные машины. Снимите свои розовые французские очки. Производство сейчас можно открыть где угодно, но уж точто не в ленивой зажравшейся франции. Кончаться немецкие деньги и накроется Евросоюз медным тазом. А они уже кончаются. Не поможет и председатель ЕЦБ из франции лагард с негативной процентной ставкой. Проект Евросоюз схлопывается.
Вит Ла
Костик , и что ты этим хочешь сказать , ну горят .Для тетки пиар . для других очередная порция информационного опиума для народа .Справедливости ради надо сказать что такой жопы я раньше не видел , дымом накрыло на запад Красноярский край , Кемеровскую область .Алтайский край и Восточный Казахстан .Отвечаю , сегодня с турне вернулся .Если бы ты проехал на поезде или машине страну с запада на восток или наоборот , ты бы увидел сколько леса вообще и сколько его бесхозного просто гниет . А все эти стенания это все в рамках системы и работают как приводные ремни этой системы .Как бы не парадоксально это звучало .
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