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США, Европа, Россия. Ключевой пласт конфликта

27/07/2019 00:30
Редакционные материалы

 

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • низкопробная пропаганда
  • Так тебе во франции радоваться нужно. У вас там свобода и вы можете не по глиняным табличкам, а вживую изучать как жили шумеры. У нас в стране есть зикурат, терафим, зомбопропаганда, балет - а у вас нет. Ты можешь возразить, что у вас есть девять мильенов скилетов под парижом и в катакомбах шизанутые окультисты со свечками во мраке вангуютъ. так нам похер - у нас есть вождь великий и могучий представленный во многих лицах и мы на него молимся и помогаем всем миром - дай бог ему здоровья и долгие годы жизни. аминь.
  • Да это уже психушкой смердит. Главное верить в Чудо. К стати в 2016 году, одно русское чудо состоялось в Женеве. Солнце окровавленное облетело вокруг земли до этого, с солнцем всё понятно, но вот с Русским чудом как то всё глухо.
  • Висит веревка, а на ней сушится белье. Подходит бабка и говорит: - это чьи тапки, я вас спрашиваю? К ней подходит другая бабка: Марья Ивановна, почему под моим бельем ваши тапки? - белье ваше, а тапки не мои. - зачем тогда вы поставили эти тапки под мою ночную рубашку, что это означает? - Да кто-то тапки простирнул и сушиться поставил. - А почему под мое белье? - Почему-почему, покакачену - будешь много знать скоро состаришься, давай мы эти тапки выкинем... - давай, Бабки взяли эти тапки и отнесли сушиться на мусорку, у нас культурная страна!!!
  • И после вот этого всего нас какими - то бесами пугают...
  • Причем здесь "Киевская Русь"? Какая связь "КР" с РФ?
  • Наша страна называется РФ. Если ты собрался обсуждать виртуальные страны и понятия, тогда извини друг. Поговорка: не знаешь тему, лучше не пиши.
  • рф это гос-образование
  • Я тебе не друг
  • Я тебе не друг
  • Я тебе не друг
  • Наша цель - Русское Государство !
  • Надоела болтовня....
  • Если будет ликвидирована РФ, то вместе с ней сгинет название "русский" или "русские", как в свое время исчезло понятие "советские люди". А русские начнут искать свои подлинные корни. Вот у Ельцина явно были предки из Монголии, а может из самой Орды. Огромные территории РФ держатся исключительно на жесткой власти Москвы.
  • Если будет ликвидирована РФ, то вместе с ней сгинет название "русский" или "русские", как в свое время исчезло понятие "советские люди". А русские начнут искать свои подлинные корни. Вот у Ельцина явно были предки из Монголии, а может из самой Орды. Огромные территории РФ держатся исключительно на жесткой власти Москвы.
  • Ба ю бай...,поскорее засыпай(((
  • Действительно назрел вопрос, как изменить все. Очевидно, что процесс роста самосознания, очень длительный и витиеватый. Мы можем попросту недождатся, пока наберётся какая-то критическая масса национально мыслящих людей. Думаю необходимо продолжать исследовать и раскручивать тему зиккурата.
  • Как красиво преподал вопрос! Мои апладисменты! Молодец! Одно НО, Карабанов, в отличии от тебя, РЕАЛИСТ. Он говорит о том, что у нас есть и чего у нас нету. Всякие безмозглын придурки, всё время предлагают нам идти голой жопой на острые шашки, а он нас всегда от этого удерживал! И теперь ты, анонимное ничто пытаешься нассать в колодец?! Ну посылать тебя не буду, ибо адрес ты знаешь. Собирай чемоданы, пора в путь.
  • Он не то имел ввиду, Юра. Он относится к нам, как к элите и просит включить мозги. Да, можно восстать и всех этих блядей посадить на пол. Мы уже это делали. И красиво делали. Даже фотки есть е сети. Каков результат? Результат ноль, и даже хуже чем ноль. Владислав предлагает ДУМАТЬ, я понимаю, что это тяжело для некоторых, но как иначе?
  • Доверия к этому ресурсу совсем нет, все скомпрометировано.
  • Картавый друг какой-то
  • Зато стабильность. Доширак можно купить.
  • Зато стабильность! Доширак можно купить без очереди.
  • Мистика и непознанное останутся всегда
  • Америка переняла от Рима, сенат, конгресс, и всё такое. А мы скифы. И поэтому история должна повториться и скифы вновь разобьют Рим. Цитаты Владислава, недословно, конечно. Только неясно, с чего это РФ скифами стало? Какие приметы "скифства"? Вавилон зиккуратский в чистом виде. Выпуск просто красота. Гейропка вновь загибается, хохлы тоже, америке вскорости придёт кирдык от скифов. Для полного комплекта не хватило сентенций про дрянную европейскую пищу. Ну, не беда, думаю в следующей передаче услышу.
  • Туалеты бы построить для людей, дома, дороги нормальные.. А потом про Америки с Европами рассуждать . Есть у нас тип людей патриоты-оборванцы, которые все грозят Америке, до которой им как до луны пешком. У их лидера и создателя Нод Фёдорова только депутатская зарплата полмиллиона. Человек на работе, ему есть смысл ругать Америку, а дуракам на подхвате нет смысла. Товарищи из кремля как были похоронной командой, так и остались. Нет иллюзий никаких.
  • Такое впечатление, что для Ари Россия это ось Москва - Сочи - заграница. Про невиданные пожары в Сибири ни слова.... Наверное это неинтересно русскому народу и не в его интересах.
  • "Кудрин не сам по себе враг". Да какая разница, сам по себе он враг или не сам по себе. Враг и есть враг.
  • Зачем погибать?!!! Воевать!!! Воевать упырей насмерть, с доброй музычкой... с панихидой по сволочам. https://www.youtube.com/watch?v=R9mDxGSYX04&t=11s
  • Вот тут я с вами согласен на все 100 % .Как будто одна рука играет белыми , вторая черными , а центр принятия решений один .Непрерывное забалтывания ситуации и подсовывание на выбор пару вариантов ответов .Короче ЕГЭ .
  • Галузин, это ТЫ должен быть на этих похоронах, потом разместишь фотоотчёт, был ты там или нет. А мы проверим))
  • ///ВикипедиЯ/// Максим Каибханович Дадашев (родился 30 сентября 1990, Перербург - умер 23 июля 2019, Чеверли, Мэриленд) российский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней (до 63,5 кг) весовой категории. Мастер спорта России международного класса, участник Европейских игр 2015 года, призёр чемпионатов России в любителях. По национальности лезгин.
  • В 70-х годах советских людей убеждали, что в "странах капитала" полный развал, все загнивает и вот вот развалится. "Там" "полная деградация" высшего управляющего слоя, перспективы нет. А вот в советской стране все о-кей, кризисы не страшны, большой потенциал. До начала 90-х эта туфта работала, пока люди не стали ездить за границу. Чтобы разобраться с этим нужно обратиться к статистике социально- экономического развития. Цифры, они и есть цифры, их не заболтаешь.
  • Тут надо понять несколько вещей. 1) никто никого нигде особо не ждёт, особенно без денег. 2) чтобы оценить жизнь в другой стране, нужно там пожить несколько лет не как турист. 3) всегда и везде есть пропаганда, которая дезинформирует как местное население, так и приезжих. В ссср была ядреная пропаганда, сейчас тоже взялись за это дело
  • Зачем погибать?!!! Воевать!!! Воевать упырей насмерть, с доброй музычкой... с панихидой по сволочам. https://www.youtube.com/watch?v=R9mDxGSYX04&t=11s
  • Владислав прав . Тут нужно вспомнить притчу Иешуа «Притча о семи бесах»: если из души изгнать беса, он может вернуться туда, да еще и привести с собой «семь других духов, злейших себя» Ну выгоним мы путиных и что? Кто придёт на их место? У русских нет никакой субъектности , у русских нет никаких структур, никаких организаций . Кто займёт пустое место в Кремле? Семь злейших бесов- большевики "либералы" , демоны -сталинисты. В РФ политикой заниматься нельзя!! А где можно ? В РФ русские организации создавать нельзя !. А где можно? В РФ нет никакой политики , и борьба за власть это борьба башен кремля у корыта . А как русским бороться за власть? Как вытолкнуть иностранных агентов -большевиков и врагов русского народа -коммунистов из власти, из России? Вот на какие вопросы надо искать ответы. Без ответов на эти вопросы всё бессмысленно
  • В 1970-е в США был серьезнейший кризис: сначала отказ от золотого обеспечения доллара, потом кратный рост цен на нефть, ставшие никому не нужными американские машины - массовый приход японцев на рынки авто и электроники (последний телевизор выпущен в США в 1975 году) - как следствие дикая безработица в традиционных индустриальных центрах Вост. побережья и Среднего Запада, добавим сюда проигранную Вьетнамскую войну и острейшее чувство национального унижения, на этом фоне разные голодранцы демонстративно кладут болт на США, переориентируясь на Москву (Эфиопия, Ангола, Никарагуа и т.д.), или просто кладут болт (Иран). В целом дикий депрессняк и безнадега - это отлично видно по американским фильмам 1975-80 гг.
  • В Северном Китае, Финляндии, на Аляске он тоже "другой". Дело не в климате.
  • Это нормальный здравый хозяйственный подход. Прежде чем заменить что либо, нужно иметь подготовленную замену. Это знает даже продавец шашлыка и не выбросит дырявый старый мангал, пока не найдет новый.
  • В Северном Китае, Финляндии, на Аляске он тоже "другой". Дело не в климате.
  • Согласен с вами по поводу стремления к достатку .Но вот решение вопросов способом " от противного " и "главные требования к власти должны быть экономические " нестыкующиеся вещи . Либо так либо этак .Любые требования к Россиянской власти вещь малоэффективная .т к требуя что то мы так или иначе встраиваемся в систему.Разберем на примере пристрастия человека к табаку .Все знают что это зараза , но как можно относится к тому кто на этой отраве зарабатывает?Можно ли вести переговоры и выдвигать какие-то требования к тому кто наживается фактически на болезни .А ведь средний курильщик выкуривает за день свой дневной минимальный прожиточный минимум ." От обратного "это не требовать снизить цены а постараться бросить курить .Станешь на 200-300 рублей в день только прямо не считая косвенного эффекта богаче и выдернешь хоть маленькую но подпорку у режима
  • Это скорее всего внушение - что нет никакой замены. А такое внушение запускает - самовнушение, и всё таки работает.
  • Галузин, это ТЫ должен быть на этих похоронах, потом разместишь фотоотчёт, был ты там или нет. А мы проверим))
  • Вот тут я с вами согласен на все 100 % .Как будто одна рука играет белыми , вторая черными , а центр принятия решений один .Непрерывное забалтывания ситуации и подсовывание на выбор пару вариантов ответов .Короче ЕГЭ .
  • В РФ идёт масштабная депопуляция, падение численности населения от 15 лет до пенсионного возраста на 1 млн человек за ПОЛГОДА, и в эти условиях миллиарды долларов уходят на Кубу, в Венесуэлу, в Сирию, в Ливию, в тропическую Африку, в Киргизию и много куда. Им глубоко наплевать на коренные народы РФ, поэтому нам должно быть глубоко наплевать на них и их капиталы, особенно за рубежом. Мы вымираем, братцы, неужели не понятно??? И на хрена нам железная дорога на Кубе?
  • Где-то читал, что генетически, русские не потомки скифов и весьма от них далеки.
  • Как?! Вы ещё не сдохли???!!!!
  • Чёж ты такой закупоренный, эта притча распространяется на весь МИР! Все твои вопросу улетают в туман риторики, есть борьба между Светом и Тьмой. Но это воспринимается на уровне сказок. Не будет бес меняться в угоду человека никогда, по образу банковской системы. Как там сказал Иешуа - Не Мир Я вам принёс в этот адовый и лживый мир, НО МЕЧ Правосудия. То есть люди не хотят становится Мечом правосудия над бесами. Так ясно?
  • Мой прогноз распад РФ 5...8 лет коллапса , затем образование нового государства на новых экономических принципах и идеологии (не совок и не православие ) и без ельцинско-путинской криминальной бюрократии.
  • Это скорее всего внушение - что нет никакой замены. А такое внушение запускает - самовнушение, и всё таки работает.
  • Вам же Владислав объяснил, что в России все хорошо, на западе плохо. Враг вы какой-то, безнационал панимаш.
  • Весь юг - чурковой. Нет большого желания в этой жаре и толкотне "отдыхать"
  • https://youtu.be/M2wJqIaBHwE
  • Была ли когда либо в истории, в какой либо стране власть от народа? Так, чтобы она на самом деле представляла народ на всех уровнях иерархии. Мне кажется, что я не могу найти примера. Ну самый пожалуй близкий к такой системе результат был в США в начале их истории и то с натяжкой. Там была свобода для человека с Кольтом на ремне, свобода и независимость землевладельцев, фермеров и тд., но сейчас этого уже нет. Все остальные "революции" ВСЕГДА и БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ были инициированы и оседланы какими то мутными силами, снова и снова, и снова. Почему? Вот тут то и есть ответ на этот вопрос, на этом ресурсе. Любую, даже самую справедливую революцию оседлают, потому что МАССЫ без реальной картины мира, а лишь с фальшивой идеалогической матрицей в головах не способны к организации управления, но зато способны стать ПРЕКРАСНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ в руках специалистов без говна в башке. Тоесть, как поёт Шнур, "если в башне по...бень, хоть ..бень, хоть не ...бень. Так вот, ответ на вопрос, как власть может оказаться в руках народа, таков. НИкак и НИкогда. Но, в руках людей с мозгами и совестью она может оказаться, вот для этого нужно СОЗДАВАТЬ таких людей. Методом просвещения, упорного и может быть долгого, но другого пути нет. Вот, когда небольшая, но критическая масса таких людей созреет, тогда она НЕИЗБЕЖНО возьмет власть за считанные часы, даже не дни.
  • Дмитрий Браунинг, скатывание на оскорбление и разбор личностей - это признак слабости и интеллектуальной неполноценности. Повторюсь, нечего ответить по делу, помолчи...
  • Скорее это признак того как я к тебе отношусь т.е никак и уважения к тебе нет. Незнаю, зачем ты все время лезешь комментировать мои посты. А сказать и в правду, тебе нечего.
  • А цены на бензин не саботаж?
  • Вот это мощно было.
  • Согласен с вами по поводу стремления к достатку .Но вот решение вопросов способом " от противного " и "главные требования к власти должны быть экономические " нестыкующиеся вещи . Либо так либо этак .Любые требования к Россиянской власти вещь малоэффективная .т к требуя что то мы так или иначе встраиваемся в систему.Разберем на примере пристрастия человека к табаку .Все знают что это зараза , но как можно относится к тому кто на этой отраве зарабатывает?Можно ли вести переговоры и выдвигать какие-то требования к тому кто наживается фактически на болезни .А ведь средний курильщик выкуривает за день свой дневной минимальный прожиточный минимум ." От обратного "это не требовать снизить цены а постараться бросить курить .Станешь на 200-300 рублей в день только прямо не считая косвенного эффекта богаче и выдернешь хоть маленькую но подпорку у режима
  • Вам же Владислав объяснил, что в России все хорошо, на западе плохо. Враг вы какой-то, безнационал панимаш.
  • parole,parole,parole.....
  • Как то так?
  • По твоей логике нужно бороться за независимость Карелии видим ее тоже угнетают , в 30-е годы существовала Карело-Финская ССР, которая входила в СССР. От Украины в 1991 году "тоже отстали" но это как-то не улучшило жизнь "украинцев". И еще ты забываешь что в 12...17 вв существовала Речь Посполитая , которая конкурировала с Московским царством, никакого Украинского царства не существовало в помине, понятия "Украина" не существовало в 1654 г. , была территория , контролируемая запорожскими казаками с центром на острове Хортица , смотри Н.В. Гоголь "Тарас Бульба".
  • Вспомнился один мультфильм https://youtu.be/tQVkZI4HV68
  • Причем здесь "Киевская Русь"? Какая связь "КР" с РФ?
  • "Не зная брода - не суйся в воду" - так русская поговорка гласит, а там у вас - не знаю. И ты мне не друг
  • сидеть на жопе ровно и надеется на чудо
  • А мне кстати где то попадалось, что казаки потомки скифов. И казачьи лампасы пошли от того, что скифские всадники на штаны нашивали полоски из выделанной воловьей кожи бурого цвета для защиты ног от сабельных ударов
  • То что воздействие есть, тут даже ненужно с духами общаться, это ощущается на физическом уровне, по крайней мере последние годы. Меня вот интересует, есть ли разница воздействия в России, Европе, США? Есть ли граница или действие по национальному признаку?
  • Скорее это признак того как я к тебе отношусь т.е никак и уважения к тебе нет. Незнаю, зачем ты все время лезешь комментировать мои посты. А сказать и в правду, тебе нечего.
  • Работать с духами нужно для того чтобы выяснить не только наличия воздействия, а также снять его. Это думаю возможно. Обучить духов не реагировать. Тогда волны не будет.
  • Работать с духами нужно для того чтобы выяснить не только наличия воздействия, а также снять его. Это думаю возможно. Обучить духов не реагировать. Тогда волны не будет.
  • рф это гос-образование
  • Что ты понимаешь под словом "Россия- Русь", какое-то виртуальное государство?
  • Как то так?
  • Если коротко по моему мнению очень есть. И по странам и по национальности, и по интелекту , по духу и по возрасту. Влияет все. На мой взгляд , самое простое действие для очистки от матрицы - больше быть на природе. Подолгу. Мир чувствовать в ощущениях. Воду воздух небо и огонь разводить . Не толпой бухать , а быть одному, хотя бы какую то часть времени. Но на верность не претендую. У каждого свое
  • По твоей логике нужно бороться за независимость Карелии видим ее тоже угнетают , в 30-е годы существовала Карело-Финская ССР, которая входила в СССР. От Украины в 1991 году "тоже отстали" но это как-то не улучшило жизнь "украинцев". И еще ты забываешь что в 12...17 вв существовала Речь Посполитая , которая конкурировала с Московским царством, никакого Украинского царства не существовало в помине, понятия "Украина" не существовало в 1654 г. , была территория , контролируемая запорожскими казаками с центром на острове Хортица , смотри Н.В. Гоголь "Тарас Бульба".
  • Сейчас искал ответы. Кое что нашел. Глушит эти воздействия Восток, восточная сторона. По крайне мере в России. Поэтому люди востока со своими особенностями принимают это воздействие как сигнал к действию. Русские ка сигнал к бездействию.
  • Реальность и воображаемый мир это для всех ,кто в теме - реально все .Насчет оплачено и цели тоже есть сомнения .
  • Все в сравнении .Если у чела полный п....ц , а ему говорят что есть еще хуже то это служит своеобразным тормозом для принятия адекватных решений .Типа ситуация еще терпит .
  • Что ты понимаешь под словом "Россия- Русь", какое-то виртуальное государство?
  • Если я правильно понял, Владислав предлагает русским консолидироваться с президентом Пу и его дружками- жуликами, так как у нас с ними общие интересы, это лучше чем Навальный с Удальцовым, в противном случае придет НАТО и ликвидирует проект РФ, половину населения перебьет, а другую половину сделает рабами на трубе.
  • Ого, а корона тебе тебе мозг не сдавила? Кому нужно твое уважение? Вас нацистов давить как тараканов надо...
  • Если коротко по моему мнению очень есть. И по странам и по национальности, и по интелекту , по духу и по возрасту. Влияет все. На мой взгляд , самое простое действие для очистки от матрицы - больше быть на природе. Подолгу. Мир чувствовать в ощущениях. Воду воздух небо и огонь разводить . Не толпой бухать , а быть одному, хотя бы какую то часть времени. Но на верность не претендую. У каждого свое
  • Блин , коммент удалили .Совершенно внесистемный и ни под что не попадающий .Короче уже давненько меня начали терзать смутные сомнения ..
  • Великое княжество Киевское существовало еще в 8 веке, в 988 там было крещение по арианскому обряду, когда Москвы и других княжеств Суздальской земли не существовало. Великий князь К. был главой государства или правильно сказать конфедерации. Московское царство возникло в 1547 и никогда не конкурировало с Польшей, не сочиняй. Территория может называться по разному, а население осталось прежнее. Сейчас там живут потомки того населения Руси. Лучше давай поговорим о РФ.
  • А причем тут "Русь"? Обоснуй привязку.
  • А причем тут "Русь"? Обоснуй привязку.
  • ВкК (Русь) самоликвидировалось в 1237. Его территории отошли к Великому княжеству Литовскому, Руському и Жема́йтскому. Итого, на тот момент( 1618) Руси не существовало, а было Московское государство.
  • Нужно вернуться к историческому названию государства, а Россия выдумка Петруши 1-го , которое ему англичане, голландцы внушили.
  • ВкК (Русь) самоликвидировалось в 1237. Его территории отошли к Великому княжеству Литовскому, Руському и Жема́йтскому. Итого, на тот момент( 1618) Руси не существовало, а было Московское государство.
  • Действительно нужно понять, что делать, чтобы все изменить. Рост самосознания русских идёт очень медленно и витиевато. А в условиях воздействия оккультного сооружения в центре России этот процесс постоянно подмораживается. Думаю нужно продолжать исследовать и продвигать тему зиккурата. Собственно пока он существует надежд на перемены мало. Тут действительно остаться ждать чуда.
  • Золотая Орда и прочие Орды- государства монголо-татар ( скорее монголо- булгар) никакого отношения русские к ним не имеют , если не считать незначительной ассимиляции (смешения) русскими монгол в 1236..1238 гг во время их нападения на юг Руси. Скифское царство существовало 5 в до.н.э-3 в н.э. Связь Скифское царство- Готское царство-Русь трудно доказуемо .( теоретически я готов согласится, но это трудно доказать широкой публике даже в РФ , я уже не говорю про заграницу)
  • Они могли носить любые титулы. Любые. Одно дело носить, а другое- контролировать и реально владеть и управлять этими территориями. В 16 веке "Русского царства" не существовало в природе, а было реальное Московское государство (царство). Не надо сочинять себе историю.
  • Они могли носить любые титулы. Любые. Одно дело носить, а другое- контролировать и реально владеть и управлять этими территориями. В 16 веке "Русского царства" не существовало в природе, а было реальное Московское государство (царство). Не надо сочинять себе историю.
  • Они могли носить любые титулы. Любые. Одно дело носить, а другое- контролировать и реально владеть и управлять этими территориями. В 16 веке "Русского царства" не существовало в природе, а было реальное Московское государство (царство). Не надо сочинять себе историю.
  • Государство "ЗО" имеет к нашей стране самое непосредственное отношение. Княжества Суздальской земли входили в состав этого образования. Сувереном для всех князей и населения был Хан, затем главный баскак. И только потом князь. Во времена "ига" была построена Москва и создана РПЦ МП. Мэрами Москвы были чингизиды, вплоть до Петра I. Вопрос тебе, почему князей М. только травили?
  • Хороший арт. Возможно, но мы же понимаем, что это только вывески
  • Государство "ЗО" имеет к нашей стране самое непосредственное отношение. Княжества Суздальской земли входили в состав этого образования. Сувереном для всех князей и населения был Хан, затем главный баскак. И только потом князь. Во времена "ига" была построена Москва и создана РПЦ МП. Мэрами Москвы были чингизиды, вплоть до Петра I. Вопрос тебе, почему князей М. только травили?
  • Действительно нужно понять, что делать, чтобы все изменить. Рост самосознания русских идёт очень медленно и витиевато. А в условиях воздействия оккультного сооружения в центре России этот процесс постоянно подмораживается. Думаю нужно продолжать исследовать и продвигать тему зиккурата. Собственно пока он существует надежд на перемены мало. Тут действительно остаться ждать чуда.
  • Странно что исчезают комментарии касательно предложения дальнейшего исследования темы зиккурата. Очевидно что это важный вопрос, без решения которого вопрос пробуждения русского народа не решить.
  • https://www.youtube.com/watch?v=llFSUfdHLAE
  • Могу с 99%-ой уверенностью сказать, что упомянутый вами персонаж - тролль. Под этим аккаунтом ресурс посещает как минимум 2 человека, а может и больше. Эти выводы можно легко сделать при общении - даже стиль разный. Но видимо они не утруждаются вести хотябы какой-нибудь список: с кем, кто и когда срался. Подозревал, что отбор сотрудников в соответствующие органы происходит далеко не по критериям: ум, честь и совесть. Предлагаю просто его игнорировать... Прямо с этого момента)
  • Потому-что там большинство приходит отстоять свои права, а не за навального или соболь. В отличие от диванных поцтреотов, борцов за русский мир на этом ресурсе.
  • Потому-что там большинство приходит отстоять свои права, а не за навального или соболь. В отличие от диванных поцтреотов, борцов за русский мир на этом ресурсе.
  • ТВ не смотрю, но увидел ролик про новости на первом канале, ахтунг такое ощущение, что посмотрел совковую программу "Время". Про митинги молчок, про пожары молчкок, про сгоревший лагерь с детьми, до этого мельком показали. И один Путен на совещании, Путен на батискафе, Путен.. то се.. Путин... Украина, Парад и Балет. В общем Россиянская федерация превратилась в выкидыш совка и новым культом личности вождя. По сути им осталось два пункта: Полная цензура интернета. Ограничение на выезд из страны. (Хотя большинство и так не может себе этого позволить по финансовым причинам, как и качественные западные продукты и лекарства.)
  • А почему бы вам такую организацию не создать? Народ подтянется. Или если не хотите, я могу создать. Но тогда меня придется слушаться. Готовы? А иначе придется искать ответы пока русские не закончатся. Как я слышал, нам дают лет 50, до этого знаменательного момента.
  • Да давно ты телек не смотрел лет 5 наверное, я обычно без звука как фон включаю. Путен= Брежнев 2.0 , вместо побрякушек аттракционы (дельтапланы, батискафы, ныряние за амфорами, хоккей)
  • Ну так ктож спорит, каждый народ должен жить у себя дома. Русского человека используют в постоянных войнах за территории от которых нет выгоды, в войнах за идеологию и построения, какой-то мифической хуйни, да и просто в рабском труде и жалком сосуществовнии (по сравнению с нашими евпропейскими братьями). Русского человека имеет в одно место собсветенное государство, обрезая даже те крохи что раньше довались, а тут сидят и как по команде пускают слюну на какую-то срную грузию и жалеют северную осетию. Ворье, которое пришло к власти в нулевых, откровенно назвало русских фундаментом и удобрением для других наций, придурками и провокаторами. Даже Ельцин себя такого не позволял. Я за то, чтобы люди открыли глаза и увидели врага внутри страны, а не за ее пределами.
  • Че толку поддерживать политический труп Пу , только себя дискредитировать в глазах широких масс, то что Навальный придет не факт, скорее будут пропихивать тандем Собякин- Кудрин или конкурента Шойгу-Сечин, крах РФ-ии для русских вообще благо во всех раскладах ( чем еще может быть крах оккупационного криминально-олигархического режима )
  • ну вы как царь Соломон собрались повелевать духами)))
  • в правовом смысле
  • Че толку поддерживать политический труп Пу , только себя дискредитировать в глазах широких масс, то что Навальный придет не факт, скорее будут пропихивать тандем Собякин- Кудрин или конкурента Шойгу-Сечин, крах РФ-ии для русских вообще благо во всех раскладах ( чем еще может быть крах оккупационного криминально-олигархического режима )
  • Ну так ктож спорит, каждый народ должен жить у себя дома. Русского человека используют в постоянных войнах за территории от которых нет выгоды, в войнах за идеологию и построения, какой-то мифической хуйни, да и просто в рабском труде и жалком сосуществовнии (по сравнению с нашими евпропейскими братьями). Русского человека имеет в одно место собсветенное государство, обрезая даже те крохи что раньше довались, а тут сидят и как по команде пускают слюну на какую-то срную грузию и жалеют северную осетию. Ворье, которое пришло к власти в нулевых, откровенно назвало русских фундаментом и удобрением для других наций, придурками и провокаторами. Даже Ельцин себя такого не позволял. Я за то, чтобы люди открыли глаза и увидели врага внутри страны, а не за ее пределами.
  • если все процессы во вселенной подобны, то складывается аналогия у меня такая: вот низкокачественная сталь от высококачественной отличается сотыми частями процента содержанием вредных примесей, то же можно сказать про лигирующие элементы и т.д., так вот - "идеальный народ" имеет идеальные пропорции элементов внутри себя, для достижения лучших свойств как народа. либо его селектируют для лучшей управляемости и т.д. что вам только взбредет, думаю это раздел науки которая не для всех. и нельзя пройти мимо выражения одного соловья про два процента де**лов.
  • Доверия к этому ресурсу совсем нет, все скомпрометировано.
  • Больше лет 8 точно. Читал интернет новостные сайты в ру зоне, но тут уже тоже ценцура полная. У меня друг в РБК работает, в каждом таком заведении, есть редактор-цензор и фсб-шник, который "наблюдает".
  • Мой прогноз распад РФ 5...8 лет коллапса , затем образование нового государства на новых экономических принципах и идеологии (не совок и не православие ) и без ельцинско-путинской криминальной бюрократии.
  • Так режим упырей надо сберегать! А то бесы придут. Так же вроде объяснили.
  • Могу с 99%-ой уверенностью сказать, что упомянутый вами персонаж - тролль. Под этим аккаунтом ресурс посещает как минимум 2 человека, а может и больше. Эти выводы можно легко сделать при общении - даже стиль разный. Но видимо они не утруждаются вести хотябы какой-нибудь список: с кем, кто и когда срался. Подозревал, что отбор сотрудников в соответствующие органы происходит далеко не по критериям: ум, честь и совесть. Предлагаю просто его игнорировать... Прямо с этого момента)
  • "Лучший друг русского народа" о Навальном https://www.youtube.com/watch?v=0YN9i8Ti9-I
  • Дмитрий , ты не понял , это не выкидыш это бабочка из куколки .Последняя стадия и самая яркая .Я ящик тоже не смотрю , так иногда в банке или еще где в ожидании очереди . ничего не меняется . Система до одури стандартна и примитивна , даже обидно как то .
  • даю больше-1000% Можете с ним "любезничать"... выбор за вами.