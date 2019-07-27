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США, Европа, Россия. Ключевой пласт конфликта
США, Европа, Россия. Ключевой пласт конфликта
27/07/2019 00:30
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низкопробная пропаганда
User 2018
Так тебе во франции радоваться нужно. У вас там свобода и вы можете не по глиняным табличкам, а вживую изучать как жили шумеры. У нас в стране есть зикурат, терафим, зомбопропаганда, балет - а у вас нет. Ты можешь возразить, что у вас есть девять мильенов скилетов под парижом и в катакомбах шизанутые окультисты со свечками во мраке вангуютъ. так нам похер - у нас есть вождь великий и могучий представленный во многих лицах и мы на него молимся и помогаем всем миром - дай бог ему здоровья и долгие годы жизни. аминь.
Серёга Ларюшкин
Да это уже психушкой смердит. Главное верить в Чудо. К стати в 2016 году, одно русское чудо состоялось в Женеве. Солнце окровавленное облетело вокруг земли до этого, с солнцем всё понятно, но вот с Русским чудом как то всё глухо.
User 2018
Висит веревка, а на ней сушится белье. Подходит бабка и говорит: - это чьи тапки, я вас спрашиваю? К ней подходит другая бабка: Марья Ивановна, почему под моим бельем ваши тапки? - белье ваше, а тапки не мои. - зачем тогда вы поставили эти тапки под мою ночную рубашку, что это означает? - Да кто-то тапки простирнул и сушиться поставил. - А почему под мое белье? - Почему-почему, покакачену - будешь много знать скоро состаришься, давай мы эти тапки выкинем... - давай, Бабки взяли эти тапки и отнесли сушиться на мусорку, у нас культурная страна!!!
Константин Алланд
И после вот этого всего нас какими - то бесами пугают...
Lester Leyt
Причем здесь "Киевская Русь"? Какая связь "КР" с РФ?
Dima Dima
Наша страна называется РФ. Если ты собрался обсуждать виртуальные страны и понятия, тогда извини друг. Поговорка: не знаешь тему, лучше не пиши.
Lester Leyt
рф это гос-образование
Dima Dima
Я тебе не друг
Dima Dima
Я тебе не друг
Dima Dima
Я тебе не друг
Vech Bask
Наша цель - Русское Государство !
Vech Bask
Надоела болтовня....
Истинный Ариец
Если будет ликвидирована РФ, то вместе с ней сгинет название "русский" или "русские", как в свое время исчезло понятие "советские люди". А русские начнут искать свои подлинные корни. Вот у Ельцина явно были предки из Монголии, а может из самой Орды. Огромные территории РФ держатся исключительно на жесткой власти Москвы.
Lester Leyt
Если будет ликвидирована РФ, то вместе с ней сгинет название "русский" или "русские", как в свое время исчезло понятие "советские люди". А русские начнут искать свои подлинные корни. Вот у Ельцина явно были предки из Монголии, а может из самой Орды. Огромные территории РФ держатся исключительно на жесткой власти Москвы.
Walknut 59
Ба ю бай...,поскорее засыпай(((
Алексей Огородников
Действительно назрел вопрос, как изменить все. Очевидно, что процесс роста самосознания, очень длительный и витиеватый. Мы можем попросту недождатся, пока наберётся какая-то критическая масса национально мыслящих людей. Думаю необходимо продолжать исследовать и раскручивать тему зиккурата.
Sergej Sokolov
Как красиво преподал вопрос! Мои апладисменты! Молодец! Одно НО, Карабанов, в отличии от тебя, РЕАЛИСТ. Он говорит о том, что у нас есть и чего у нас нету. Всякие безмозглын придурки, всё время предлагают нам идти голой жопой на острые шашки, а он нас всегда от этого удерживал! И теперь ты, анонимное ничто пытаешься нассать в колодец?! Ну посылать тебя не буду, ибо адрес ты знаешь. Собирай чемоданы, пора в путь.
Sergej Sokolov
Он не то имел ввиду, Юра. Он относится к нам, как к элите и просит включить мозги. Да, можно восстать и всех этих блядей посадить на пол. Мы уже это делали. И красиво делали. Даже фотки есть е сети. Каков результат? Результат ноль, и даже хуже чем ноль. Владислав предлагает ДУМАТЬ, я понимаю, что это тяжело для некоторых, но как иначе?
Алексей Пожарсский
Доверия к этому ресурсу совсем нет, все скомпрометировано.
Константин Алланд
Картавый друг какой-то
Константин Алланд
Зато стабильность. Доширак можно купить.
Константин Алланд
Зато стабильность! Доширак можно купить без очереди.
South North
Мистика и непознанное останутся всегда
Konstantin Zh
Америка переняла от Рима, сенат, конгресс, и всё такое. А мы скифы. И поэтому история должна повториться и скифы вновь разобьют Рим. Цитаты Владислава, недословно, конечно. Только неясно, с чего это РФ скифами стало? Какие приметы "скифства"? Вавилон зиккуратский в чистом виде. Выпуск просто красота. Гейропка вновь загибается, хохлы тоже, америке вскорости придёт кирдык от скифов. Для полного комплекта не хватило сентенций про дрянную европейскую пищу. Ну, не беда, думаю в следующей передаче услышу.
Константин Алланд
Туалеты бы построить для людей, дома, дороги нормальные.. А потом про Америки с Европами рассуждать . Есть у нас тип людей патриоты-оборванцы, которые все грозят Америке, до которой им как до луны пешком. У их лидера и создателя Нод Фёдорова только депутатская зарплата полмиллиона. Человек на работе, ему есть смысл ругать Америку, а дуракам на подхвате нет смысла. Товарищи из кремля как были похоронной командой, так и остались. Нет иллюзий никаких.
Константин Алланд
Такое впечатление, что для Ари Россия это ось Москва - Сочи - заграница. Про невиданные пожары в Сибири ни слова.... Наверное это неинтересно русскому народу и не в его интересах.
Константин Алланд
"Кудрин не сам по себе враг". Да какая разница, сам по себе он враг или не сам по себе. Враг и есть враг.
Yury Kolmogorov
Зачем погибать?!!! Воевать!!! Воевать упырей насмерть, с доброй музычкой... с панихидой по сволочам. https://www.youtube.com/watch?v=R9mDxGSYX04&t=11s
Владимир Павловский
Вот тут я с вами согласен на все 100 % .Как будто одна рука играет белыми , вторая черными , а центр принятия решений один .Непрерывное забалтывания ситуации и подсовывание на выбор пару вариантов ответов .Короче ЕГЭ .
Vadim Galuzin
Галузин, это ТЫ должен быть на этих похоронах, потом разместишь фотоотчёт, был ты там или нет. А мы проверим))
Гринго
///ВикипедиЯ/// Максим Каибханович Дадашев (родился 30 сентября 1990, Перербург - умер 23 июля 2019, Чеверли, Мэриленд) российский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней (до 63,5 кг) весовой категории. Мастер спорта России международного класса, участник Европейских игр 2015 года, призёр чемпионатов России в любителях. По национальности лезгин.
Lester Leyt
В 70-х годах советских людей убеждали, что в "странах капитала" полный развал, все загнивает и вот вот развалится. "Там" "полная деградация" высшего управляющего слоя, перспективы нет. А вот в советской стране все о-кей, кризисы не страшны, большой потенциал. До начала 90-х эта туфта работала, пока люди не стали ездить за границу. Чтобы разобраться с этим нужно обратиться к статистике социально- экономического развития. Цифры, они и есть цифры, их не заболтаешь.
Константин Алланд
Тут надо понять несколько вещей. 1) никто никого нигде особо не ждёт, особенно без денег. 2) чтобы оценить жизнь в другой стране, нужно там пожить несколько лет не как турист. 3) всегда и везде есть пропаганда, которая дезинформирует как местное население, так и приезжих. В ссср была ядреная пропаганда, сейчас тоже взялись за это дело
Гринго
Зачем погибать?!!! Воевать!!! Воевать упырей насмерть, с доброй музычкой... с панихидой по сволочам. https://www.youtube.com/watch?v=R9mDxGSYX04&t=11s
Николай Толубаев
Владислав прав . Тут нужно вспомнить притчу Иешуа «Притча о семи бесах»: если из души изгнать беса, он может вернуться туда, да еще и привести с собой «семь других духов, злейших себя» Ну выгоним мы путиных и что? Кто придёт на их место? У русских нет никакой субъектности , у русских нет никаких структур, никаких организаций . Кто займёт пустое место в Кремле? Семь злейших бесов- большевики "либералы" , демоны -сталинисты. В РФ политикой заниматься нельзя!! А где можно ? В РФ русские организации создавать нельзя !. А где можно? В РФ нет никакой политики , и борьба за власть это борьба башен кремля у корыта . А как русским бороться за власть? Как вытолкнуть иностранных агентов -большевиков и врагов русского народа -коммунистов из власти, из России? Вот на какие вопросы надо искать ответы. Без ответов на эти вопросы всё бессмысленно
Serge Rakitin
В 1970-е в США был серьезнейший кризис: сначала отказ от золотого обеспечения доллара, потом кратный рост цен на нефть, ставшие никому не нужными американские машины - массовый приход японцев на рынки авто и электроники (последний телевизор выпущен в США в 1975 году) - как следствие дикая безработица в традиционных индустриальных центрах Вост. побережья и Среднего Запада, добавим сюда проигранную Вьетнамскую войну и острейшее чувство национального унижения, на этом фоне разные голодранцы демонстративно кладут болт на США, переориентируясь на Москву (Эфиопия, Ангола, Никарагуа и т.д.), или просто кладут болт (Иран). В целом дикий депрессняк и безнадега - это отлично видно по американским фильмам 1975-80 гг.
Canapsis
В Северном Китае, Финляндии, на Аляске он тоже "другой". Дело не в климате.
Дмитрий Браунинг
Это нормальный здравый хозяйственный подход. Прежде чем заменить что либо, нужно иметь подготовленную замену. Это знает даже продавец шашлыка и не выбросит дырявый старый мангал, пока не найдет новый.
Константин Алланд
В Северном Китае, Финляндии, на Аляске он тоже "другой". Дело не в климате.
Николай Николаев
Согласен с вами по поводу стремления к достатку .Но вот решение вопросов способом " от противного " и "главные требования к власти должны быть экономические " нестыкующиеся вещи . Либо так либо этак .Любые требования к Россиянской власти вещь малоэффективная .т к требуя что то мы так или иначе встраиваемся в систему.Разберем на примере пристрастия человека к табаку .Все знают что это зараза , но как можно относится к тому кто на этой отраве зарабатывает?Можно ли вести переговоры и выдвигать какие-то требования к тому кто наживается фактически на болезни .А ведь средний курильщик выкуривает за день свой дневной минимальный прожиточный минимум ." От обратного "это не требовать снизить цены а постараться бросить курить .Станешь на 200-300 рублей в день только прямо не считая косвенного эффекта богаче и выдернешь хоть маленькую но подпорку у режима
Viktor Hofmann
Это скорее всего внушение - что нет никакой замены. А такое внушение запускает - самовнушение, и всё таки работает.
Николай Николаев
Галузин, это ТЫ должен быть на этих похоронах, потом разместишь фотоотчёт, был ты там или нет. А мы проверим))
Вит Ла
Вот тут я с вами согласен на все 100 % .Как будто одна рука играет белыми , вторая черными , а центр принятия решений один .Непрерывное забалтывания ситуации и подсовывание на выбор пару вариантов ответов .Короче ЕГЭ .
Николай Николаев
В РФ идёт масштабная депопуляция, падение численности населения от 15 лет до пенсионного возраста на 1 млн человек за ПОЛГОДА, и в эти условиях миллиарды долларов уходят на Кубу, в Венесуэлу, в Сирию, в Ливию, в тропическую Африку, в Киргизию и много куда. Им глубоко наплевать на коренные народы РФ, поэтому нам должно быть глубоко наплевать на них и их капиталы, особенно за рубежом. Мы вымираем, братцы, неужели не понятно??? И на хрена нам железная дорога на Кубе?
Николай Николаев
Где-то читал, что генетически, русские не потомки скифов и весьма от них далеки.
Серёга Ларюшкин
Как?! Вы ещё не сдохли???!!!!
Серёга Ларюшкин
Чёж ты такой закупоренный, эта притча распространяется на весь МИР! Все твои вопросу улетают в туман риторики, есть борьба между Светом и Тьмой. Но это воспринимается на уровне сказок. Не будет бес меняться в угоду человека никогда, по образу банковской системы. Как там сказал Иешуа - Не Мир Я вам принёс в этот адовый и лживый мир, НО МЕЧ Правосудия. То есть люди не хотят становится Мечом правосудия над бесами. Так ясно?
Иван Иванов
Мой прогноз распад РФ 5...8 лет коллапса , затем образование нового государства на новых экономических принципах и идеологии (не совок и не православие ) и без ельцинско-путинской криминальной бюрократии.
Серёга Ларюшкин
Это скорее всего внушение - что нет никакой замены. А такое внушение запускает - самовнушение, и всё таки работает.
Иван Иванов
Вам же Владислав объяснил, что в России все хорошо, на западе плохо. Враг вы какой-то, безнационал панимаш.
Константин Алланд
Весь юг - чурковой. Нет большого желания в этой жаре и толкотне "отдыхать"
Иван Иванов
https://youtu.be/M2wJqIaBHwE
Sergej Sokolov
Была ли когда либо в истории, в какой либо стране власть от народа? Так, чтобы она на самом деле представляла народ на всех уровнях иерархии. Мне кажется, что я не могу найти примера. Ну самый пожалуй близкий к такой системе результат был в США в начале их истории и то с натяжкой. Там была свобода для человека с Кольтом на ремне, свобода и независимость землевладельцев, фермеров и тд., но сейчас этого уже нет. Все остальные "революции" ВСЕГДА и БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ были инициированы и оседланы какими то мутными силами, снова и снова, и снова. Почему? Вот тут то и есть ответ на этот вопрос, на этом ресурсе. Любую, даже самую справедливую революцию оседлают, потому что МАССЫ без реальной картины мира, а лишь с фальшивой идеалогической матрицей в головах не способны к организации управления, но зато способны стать ПРЕКРАСНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ в руках специалистов без говна в башке. Тоесть, как поёт Шнур, "если в башне по...бень, хоть ..бень, хоть не ...бень. Так вот, ответ на вопрос, как власть может оказаться в руках народа, таков. НИкак и НИкогда. Но, в руках людей с мозгами и совестью она может оказаться, вот для этого нужно СОЗДАВАТЬ таких людей. Методом просвещения, упорного и может быть долгого, но другого пути нет. Вот, когда небольшая, но критическая масса таких людей созреет, тогда она НЕИЗБЕЖНО возьмет власть за считанные часы, даже не дни.
Дмитрий Браунинг
Дмитрий Браунинг, скатывание на оскорбление и разбор личностей - это признак слабости и интеллектуальной неполноценности. Повторюсь, нечего ответить по делу, помолчи...
Viktor Hofmann
Скорее это признак того как я к тебе отношусь т.е никак и уважения к тебе нет. Незнаю, зачем ты все время лезешь комментировать мои посты. А сказать и в правду, тебе нечего.
Роман Котов
А цены на бензин не саботаж?
Шерин Дана
Вот это мощно было.
Вит Ла
Согласен с вами по поводу стремления к достатку .Но вот решение вопросов способом " от противного " и "главные требования к власти должны быть экономические " нестыкующиеся вещи . Либо так либо этак .Любые требования к Россиянской власти вещь малоэффективная .т к требуя что то мы так или иначе встраиваемся в систему.Разберем на примере пристрастия человека к табаку .Все знают что это зараза , но как можно относится к тому кто на этой отраве зарабатывает?Можно ли вести переговоры и выдвигать какие-то требования к тому кто наживается фактически на болезни .А ведь средний курильщик выкуривает за день свой дневной минимальный прожиточный минимум ." От обратного "это не требовать снизить цены а постараться бросить курить .Станешь на 200-300 рублей в день только прямо не считая косвенного эффекта богаче и выдернешь хоть маленькую но подпорку у режима
Сергей Лобцев
Вам же Владислав объяснил, что в России все хорошо, на западе плохо. Враг вы какой-то, безнационал панимаш.
Игорь Д'Арбино
parole,parole,parole.....
Dima Dima
Как то так?
Lester Leyt
По твоей логике нужно бороться за независимость Карелии видим ее тоже угнетают , в 30-е годы существовала Карело-Финская ССР, которая входила в СССР. От Украины в 1991 году "тоже отстали" но это как-то не улучшило жизнь "украинцев". И еще ты забываешь что в 12...17 вв существовала Речь Посполитая , которая конкурировала с Московским царством, никакого Украинского царства не существовало в помине, понятия "Украина" не существовало в 1654 г. , была территория , контролируемая запорожскими казаками с центром на острове Хортица , смотри Н.В. Гоголь "Тарас Бульба".
Dima Dima
Вспомнился один мультфильм https://youtu.be/tQVkZI4HV68
Dima Dima
Причем здесь "Киевская Русь"? Какая связь "КР" с РФ?
Dima Dima
"Не зная брода - не суйся в воду" - так русская поговорка гласит, а там у вас - не знаю. И ты мне не друг
Canapsis
сидеть на жопе ровно и надеется на чудо
Zloi Ivan
А мне кстати где то попадалось, что казаки потомки скифов. И казачьи лампасы пошли от того, что скифские всадники на штаны нашивали полоски из выделанной воловьей кожи бурого цвета для защиты ног от сабельных ударов
Сергей Вишняков
То что воздействие есть, тут даже ненужно с духами общаться, это ощущается на физическом уровне, по крайней мере последние годы. Меня вот интересует, есть ли разница воздействия в России, Европе, США? Есть ли граница или действие по национальному признаку?
Дмитрий Браунинг
Скорее это признак того как я к тебе отношусь т.е никак и уважения к тебе нет. Незнаю, зачем ты все время лезешь комментировать мои посты. А сказать и в правду, тебе нечего.
Boris S
Работать с духами нужно для того чтобы выяснить не только наличия воздействия, а также снять его. Это думаю возможно. Обучить духов не реагировать. Тогда волны не будет.
Сергей Вишняков
Работать с духами нужно для того чтобы выяснить не только наличия воздействия, а также снять его. Это думаю возможно. Обучить духов не реагировать. Тогда волны не будет.
Рустем Бохани
рф это гос-образование
Истинный Ариец
Что ты понимаешь под словом "Россия- Русь", какое-то виртуальное государство?
Рустем Бохани
Как то так?
Maxim Egorov
Если коротко по моему мнению очень есть. И по странам и по национальности, и по интелекту , по духу и по возрасту. Влияет все. На мой взгляд , самое простое действие для очистки от матрицы - больше быть на природе. Подолгу. Мир чувствовать в ощущениях. Воду воздух небо и огонь разводить . Не толпой бухать , а быть одному, хотя бы какую то часть времени. Но на верность не претендую. У каждого свое
Истинный Ариец
По твоей логике нужно бороться за независимость Карелии видим ее тоже угнетают , в 30-е годы существовала Карело-Финская ССР, которая входила в СССР. От Украины в 1991 году "тоже отстали" но это как-то не улучшило жизнь "украинцев". И еще ты забываешь что в 12...17 вв существовала Речь Посполитая , которая конкурировала с Московским царством, никакого Украинского царства не существовало в помине, понятия "Украина" не существовало в 1654 г. , была территория , контролируемая запорожскими казаками с центром на острове Хортица , смотри Н.В. Гоголь "Тарас Бульба".
Сергей Вишняков
Сейчас искал ответы. Кое что нашел. Глушит эти воздействия Восток, восточная сторона. По крайне мере в России. Поэтому люди востока со своими особенностями принимают это воздействие как сигнал к действию. Русские ка сигнал к бездействию.
Вит Ла
Реальность и воображаемый мир это для всех ,кто в теме - реально все .Насчет оплачено и цели тоже есть сомнения .
Вит Ла
Все в сравнении .Если у чела полный п....ц , а ему говорят что есть еще хуже то это служит своеобразным тормозом для принятия адекватных решений .Типа ситуация еще терпит .
Lester Leyt
Что ты понимаешь под словом "Россия- Русь", какое-то виртуальное государство?
Lester Leyt
Если я правильно понял, Владислав предлагает русским консолидироваться с президентом Пу и его дружками- жуликами, так как у нас с ними общие интересы, это лучше чем Навальный с Удальцовым, в противном случае придет НАТО и ликвидирует проект РФ, половину населения перебьет, а другую половину сделает рабами на трубе.
Viktor Hofmann
Ого, а корона тебе тебе мозг не сдавила? Кому нужно твое уважение? Вас нацистов давить как тараканов надо...
Boris S
Если коротко по моему мнению очень есть. И по странам и по национальности, и по интелекту , по духу и по возрасту. Влияет все. На мой взгляд , самое простое действие для очистки от матрицы - больше быть на природе. Подолгу. Мир чувствовать в ощущениях. Воду воздух небо и огонь разводить . Не толпой бухать , а быть одному, хотя бы какую то часть времени. Но на верность не претендую. У каждого свое
Вит Ла
Блин , коммент удалили .Совершенно внесистемный и ни под что не попадающий .Короче уже давненько меня начали терзать смутные сомнения ..
Lester Leyt
Великое княжество Киевское существовало еще в 8 веке, в 988 там было крещение по арианскому обряду, когда Москвы и других княжеств Суздальской земли не существовало. Великий князь К. был главой государства или правильно сказать конфедерации. Московское царство возникло в 1547 и никогда не конкурировало с Польшей, не сочиняй. Территория может называться по разному, а население осталось прежнее. Сейчас там живут потомки того населения Руси. Лучше давай поговорим о РФ.
Истинный Ариец
А причем тут "Русь"? Обоснуй привязку.
Lester Leyt
А причем тут "Русь"? Обоснуй привязку.
Истинный Ариец
ВкК (Русь) самоликвидировалось в 1237. Его территории отошли к Великому княжеству Литовскому, Руському и Жема́йтскому. Итого, на тот момент( 1618) Руси не существовало, а было Московское государство.
Истинный Ариец
Нужно вернуться к историческому названию государства, а Россия выдумка Петруши 1-го , которое ему англичане, голландцы внушили.
Lester Leyt
ВкК (Русь) самоликвидировалось в 1237. Его территории отошли к Великому княжеству Литовскому, Руському и Жема́йтскому. Итого, на тот момент( 1618) Руси не существовало, а было Московское государство.
Николай Толубаев
Действительно нужно понять, что делать, чтобы все изменить. Рост самосознания русских идёт очень медленно и витиевато. А в условиях воздействия оккультного сооружения в центре России этот процесс постоянно подмораживается. Думаю нужно продолжать исследовать и продвигать тему зиккурата. Собственно пока он существует надежд на перемены мало. Тут действительно остаться ждать чуда.
Lester Leyt
Золотая Орда и прочие Орды- государства монголо-татар ( скорее монголо- булгар) никакого отношения русские к ним не имеют , если не считать незначительной ассимиляции (смешения) русскими монгол в 1236..1238 гг во время их нападения на юг Руси. Скифское царство существовало 5 в до.н.э-3 в н.э. Связь Скифское царство- Готское царство-Русь трудно доказуемо .( теоретически я готов согласится, но это трудно доказать широкой публике даже в РФ , я уже не говорю про заграницу)
Истинный Ариец
Они могли носить любые титулы. Любые. Одно дело носить, а другое- контролировать и реально владеть и управлять этими территориями. В 16 веке "Русского царства" не существовало в природе, а было реальное Московское государство (царство). Не надо сочинять себе историю.
Lester Leyt
Они могли носить любые титулы. Любые. Одно дело носить, а другое- контролировать и реально владеть и управлять этими территориями. В 16 веке "Русского царства" не существовало в природе, а было реальное Московское государство (царство). Не надо сочинять себе историю.
Lester Leyt
Они могли носить любые титулы. Любые. Одно дело носить, а другое- контролировать и реально владеть и управлять этими территориями. В 16 веке "Русского царства" не существовало в природе, а было реальное Московское государство (царство). Не надо сочинять себе историю.
Истинный Ариец
Государство "ЗО" имеет к нашей стране самое непосредственное отношение. Княжества Суздальской земли входили в состав этого образования. Сувереном для всех князей и населения был Хан, затем главный баскак. И только потом князь. Во времена "ига" была построена Москва и создана РПЦ МП. Мэрами Москвы были чингизиды, вплоть до Петра I. Вопрос тебе, почему князей М. только травили?
Dima Dima
Хороший арт. Возможно, но мы же понимаем, что это только вывески
Lester Leyt
Государство "ЗО" имеет к нашей стране самое непосредственное отношение. Княжества Суздальской земли входили в состав этого образования. Сувереном для всех князей и населения был Хан, затем главный баскак. И только потом князь. Во времена "ига" была построена Москва и создана РПЦ МП. Мэрами Москвы были чингизиды, вплоть до Петра I. Вопрос тебе, почему князей М. только травили?
Алексей Огородников
Действительно нужно понять, что делать, чтобы все изменить. Рост самосознания русских идёт очень медленно и витиевато. А в условиях воздействия оккультного сооружения в центре России этот процесс постоянно подмораживается. Думаю нужно продолжать исследовать и продвигать тему зиккурата. Собственно пока он существует надежд на перемены мало. Тут действительно остаться ждать чуда.
Алексей Огородников
Странно что исчезают комментарии касательно предложения дальнейшего исследования темы зиккурата. Очевидно что это важный вопрос, без решения которого вопрос пробуждения русского народа не решить.
Гринго
https://www.youtube.com/watch?v=llFSUfdHLAE
Sergej Sokolov
Могу с 99%-ой уверенностью сказать, что упомянутый вами персонаж - тролль. Под этим аккаунтом ресурс посещает как минимум 2 человека, а может и больше. Эти выводы можно легко сделать при общении - даже стиль разный. Но видимо они не утруждаются вести хотябы какой-нибудь список: с кем, кто и когда срался. Подозревал, что отбор сотрудников в соответствующие органы происходит далеко не по критериям: ум, честь и совесть. Предлагаю просто его игнорировать... Прямо с этого момента)
Юрий Рыков
Потому-что там большинство приходит отстоять свои права, а не за навального или соболь. В отличие от диванных поцтреотов, борцов за русский мир на этом ресурсе.
Дмитрий Браунинг
Потому-что там большинство приходит отстоять свои права, а не за навального или соболь. В отличие от диванных поцтреотов, борцов за русский мир на этом ресурсе.
Дмитрий Браунинг
ТВ не смотрю, но увидел ролик про новости на первом канале, ахтунг такое ощущение, что посмотрел совковую программу "Время". Про митинги молчок, про пожары молчкок, про сгоревший лагерь с детьми, до этого мельком показали. И один Путен на совещании, Путен на батискафе, Путен.. то се.. Путин... Украина, Парад и Балет. В общем Россиянская федерация превратилась в выкидыш совка и новым культом личности вождя. По сути им осталось два пункта: Полная цензура интернета. Ограничение на выезд из страны. (Хотя большинство и так не может себе этого позволить по финансовым причинам, как и качественные западные продукты и лекарства.)
Vitaly Tiunov
А почему бы вам такую организацию не создать? Народ подтянется. Или если не хотите, я могу создать. Но тогда меня придется слушаться. Готовы? А иначе придется искать ответы пока русские не закончатся. Как я слышал, нам дают лет 50, до этого знаменательного момента.
Истинный Ариец
Да давно ты телек не смотрел лет 5 наверное, я обычно без звука как фон включаю. Путен= Брежнев 2.0 , вместо побрякушек аттракционы (дельтапланы, батискафы, ныряние за амфорами, хоккей)
Истинный Ариец
Ну так ктож спорит, каждый народ должен жить у себя дома. Русского человека используют в постоянных войнах за территории от которых нет выгоды, в войнах за идеологию и построения, какой-то мифической хуйни, да и просто в рабском труде и жалком сосуществовнии (по сравнению с нашими евпропейскими братьями). Русского человека имеет в одно место собсветенное государство, обрезая даже те крохи что раньше довались, а тут сидят и как по команде пускают слюну на какую-то срную грузию и жалеют северную осетию. Ворье, которое пришло к власти в нулевых, откровенно назвало русских фундаментом и удобрением для других наций, придурками и провокаторами. Даже Ельцин себя такого не позволял. Я за то, чтобы люди открыли глаза и увидели врага внутри страны, а не за ее пределами.
Lich Legion
Че толку поддерживать политический труп Пу , только себя дискредитировать в глазах широких масс, то что Навальный придет не факт, скорее будут пропихивать тандем Собякин- Кудрин или конкурента Шойгу-Сечин, крах РФ-ии для русских вообще благо во всех раскладах ( чем еще может быть крах оккупационного криминально-олигархического режима )
Рустем Бохани
ну вы как царь Соломон собрались повелевать духами)))
Рустем Бохани
в правовом смысле
Истинный Ариец
Че толку поддерживать политический труп Пу , только себя дискредитировать в глазах широких масс, то что Навальный придет не факт, скорее будут пропихивать тандем Собякин- Кудрин или конкурента Шойгу-Сечин, крах РФ-ии для русских вообще благо во всех раскладах ( чем еще может быть крах оккупационного криминально-олигархического режима )
Дмитрий Браунинг
Ну так ктож спорит, каждый народ должен жить у себя дома. Русского человека используют в постоянных войнах за территории от которых нет выгоды, в войнах за идеологию и построения, какой-то мифической хуйни, да и просто в рабском труде и жалком сосуществовнии (по сравнению с нашими евпропейскими братьями). Русского человека имеет в одно место собсветенное государство, обрезая даже те крохи что раньше довались, а тут сидят и как по команде пускают слюну на какую-то срную грузию и жалеют северную осетию. Ворье, которое пришло к власти в нулевых, откровенно назвало русских фундаментом и удобрением для других наций, придурками и провокаторами. Даже Ельцин себя такого не позволял. Я за то, чтобы люди открыли глаза и увидели врага внутри страны, а не за ее пределами.
Lich Legion
если все процессы во вселенной подобны, то складывается аналогия у меня такая: вот низкокачественная сталь от высококачественной отличается сотыми частями процента содержанием вредных примесей, то же можно сказать про лигирующие элементы и т.д., так вот - "идеальный народ" имеет идеальные пропорции элементов внутри себя, для достижения лучших свойств как народа. либо его селектируют для лучшей управляемости и т.д. что вам только взбредет, думаю это раздел науки которая не для всех. и нельзя пройти мимо выражения одного соловья про два процента де**лов.
Дмитрий Браунинг
Доверия к этому ресурсу совсем нет, все скомпрометировано.
Дмитрий Браунинг
Больше лет 8 точно. Читал интернет новостные сайты в ру зоне, но тут уже тоже ценцура полная. У меня друг в РБК работает, в каждом таком заведении, есть редактор-цензор и фсб-шник, который "наблюдает".
Истинный Ариец
Мой прогноз распад РФ 5...8 лет коллапса , затем образование нового государства на новых экономических принципах и идеологии (не совок и не православие ) и без ельцинско-путинской криминальной бюрократии.
Константин Алланд
Так режим упырей надо сберегать! А то бесы придут. Так же вроде объяснили.
Dima Dima
Могу с 99%-ой уверенностью сказать, что упомянутый вами персонаж - тролль. Под этим аккаунтом ресурс посещает как минимум 2 человека, а может и больше. Эти выводы можно легко сделать при общении - даже стиль разный. Но видимо они не утруждаются вести хотябы какой-нибудь список: с кем, кто и когда срался. Подозревал, что отбор сотрудников в соответствующие органы происходит далеко не по критериям: ум, честь и совесть. Предлагаю просто его игнорировать... Прямо с этого момента)
Истинный Ариец
"Лучший друг русского народа" о Навальном https://www.youtube.com/watch?v=0YN9i8Ti9-I
Вит Ла
Дмитрий , ты не понял , это не выкидыш это бабочка из куколки .Последняя стадия и самая яркая .Я ящик тоже не смотрю , так иногда в банке или еще где в ожидании очереди . ничего не меняется . Система до одури стандартна и примитивна , даже обидно как то .
Гринго
даю больше-1000% Можете с ним "любезничать"... выбор за вами.
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