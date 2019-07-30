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Смысл спектакля 27 июля

30/07/2019 00:37
Редакционные материалы

 

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Вы товарисч прям глашатай вожделенных желаний власти .
  • В Сирии у власти союзники. А в Красноярском крае (и не только) предатели и враги. Против отставки главы счетной палаты Кр.края проголосовал один депутат. Один! И ресурсы там вполне есть.
  • Как будто Первый канал прослушал...((( Был поклонником АРИ с 2007 года.
  • Действующие лица могут и не знать о том что их используют , но 700 приезжих среди задержанных это о чем то говорит .Либо эта информация не верна .
  • Действующие лица могут и не знать о том что их используют , но 700 приезжих среди задержанных это о чем то говорит .Либо эта информация не верна .
  • У мыслящей части общества есть запрос на ответственность и сменяемость власти. В честные выборы не то что никто уже не верит, их просто нет. Потому идет протест. Он неизбежен. У любого общества только два пути движения вперед - эволюционный и революционный. Если первый не работает, включается второй.
  • Либеральная тусовка-хорошо финансируется, патриотам и русским националистов такое финансирование не доступно
  • Бальзам на горящие жопы местного мазохизма. Плевать, что картинка тупая и от вечного врага, зато детишки порадуются. Сайт за рюсске народ с подисчиками укроинцами, хуле. Большое дело делаете! PS А Файненшиал Тайм не читаете?
  • студенты к примеру.
  • Транзит власти от одних безнационалов к другим? Если да, то он должен быть представлен через мнимое между ними противоречие.
  • Что задумали? К кому примкнете?
  • Эффективные менеджеры уничтожают Россию. Эксперты отмечают, что одной из причин стремительного распространения огня стал приказ Минприроды РФ «Об утверждении правил тушения лесных пожаров», действующий с 2015 года. Именно тогда появился термин «зона контроля» или «зона мониторинга»: так называют территории, на которых лесные пожары можно не тушить, если установлено, что огонь не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на борьбу окажутся больше, чем потенциальный вред. Я сам из Красноярска и именно с тех под начались недельные+ задымления.
  • По первому каналу говорят, что он цру-шный провакатор, разницы не вижу.
  • МенеджОрам: а кислород?, а зверюшки?, а людям дышать чем? В топку менедЖоров.
  • Майдан- это форма диалога народа с властью, когда последняя не хочет общаться в нормальных условиях. В РФ Майдана не будет, не тот народ, это не европейцы. Наш народ слушает свое начальство и любит твердую руку над собой. Прямой диалог с властью им не нужен. В 1991 ситуация была хуже, но до майдана не дошло. Теперь нет дефицита товаров и услуг, очередей, открыты границы, относительная свобода слова, к чему бы ему быть?
  • завербовали ! но как он мог ? а-а-а ! его пытали ! А из просветительской передачи АРИ превратилилась в пропагандисткую . вот это магия всем магиям магия.
  • Вот канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCtW1RTf7n1VqqGaDOGVreMg где некоторые события в России раскрываются как постановки.
  • Даже если это фотошоп - точнее и не нафотошопишь. Эрэфия - отдана Китаю по Байкал, если не по Урал. А будет отдана по Волгу.
  • Русским предлагают занять позицию собаки. Она все понимает, ничего не требует, не участвует в "спектаклях". Да, для россиянской власти опасны люди активные, именно они вышли на акцию протеста. А что мешает русским патриотам двигать своих кандидатов, бороться за них, получать дубинкой, сидеть в спецприемниках, как это делает Н.? Лень матушка и позиция собаки.
  • Кем же она "отдана"? В мировой (англосаксонской) политике последние 500 лет доминирует принцип баланса: нет ни друзей, ни врагов - есть баланс интересов. В рамках этой концепции никто не может начать резко тянуть одеяло на себя, в этом случае гегемон мгновенно мирится с ситуативными противниками и единым фронтом выступает против "наглеца". Так было в 17-18 вв. со Швецией, потом с Францией, потом с Росс. империей, потом со Вторым и Третьим германскими рейхами, потом с СССР. НИКТО и НИКОГДА не позволит Китаю усилиться настолько, чтобы доминировать в мире. Поэтому бред про Сибирь, Урал и Волгу рекомендую засунуть куда подальше.
  • Согласен , Китаю и Африку отдали , потому что самим осваивать затратно , а Сибирь им тем более никто не даст , да и сам Китай боится аннексировать Тайвань ( историческая территория) , на его фоне кремляне присоединившие Крым вообще безумные храбрецы , бросившие вызов мировому гегемону . К тому же надо учитывать , что китайцы за 200 лет не выиграли не одной войны имея численное превосходства : опиумные войны 19 в проиграли Англии, Германии, войну 1895 года проиграли Японии, 1931..1936 проиграли Японии, в 1945 году были освобождены двумя сверхдержавами СССР и США, в 1962 г, проиграли Индии, в 1969г получили по зубам от СССР на Даманском, в 1979 г проиграли Вьетнаму и просрали Кампучию (прокитайски режим красных кхмеров был разгромлен повстанцами при поддержке вьетнамской армии , потери 1:5 ).
  • Издохни пёс смердячий!
  • В чем ты усматриваешь "незаконность РФ", пиши по пунктам?
  • В чем ты усматриваешь "незаконность РФ", пиши по пунктам?
  • Тебе майдан нужен? Головой лучше работая-петя
  • Это совсем не так. Все дело в спросе и предложении. Их идеи пользуются спросом, особенно среди молодежи и среднего возраста. У Н. тысячи волонтеров по всей РФ. А идея леваков о "социальной справедливости" перевесит все лозунги. В среде НПСР достаточно миллиардеров, деньги для них не проблема. Не проблема.
  • Сами ищите, долгая история с корнями с момента учреждения ФРС в осн. за счет золота рос. имп.. Кто-то просто не хочет отдавать золото с процентами. Бизнес онли, ноу персенал.
  • ...в отсутствии осуждения "нюрнбергским" методом коммунизма-ленинизма
  • Виток истории, 120 лет назад Россия точно так же вела себя на севере Китая. Но этот север в итоге не стал русским, так же и Сибирь не станет китайской. Во-первых, это не входит в планы глобальных игроков. Во-вторых, сам Китай отягощен проблемами, как и Росс. империя в начале 20 века. Через 20 лет в Китае начнется невиданная прежде демографическая катастрофа, когда за год будут умирать десятки миллионов человек, а рождаться единицы миллионов. При таком раскладе им не на Сибирь и Среднюю Азию придётся зариться, а пытаться удержать Тибет, Синцзян и Монголию.
  • Это совсем не так. Все дело в спросе и предложении. Их идеи пользуются спросом, особенно среди молодежи и среднего возраста. У Н. тысячи волонтеров по всей РФ. А идея леваков о "социальной справедливости" перевесит все лозунги. В среде НПСР достаточно миллиардеров, деньги для них не проблема. Не проблема.
  • Судя по всему, Госдепу никакого расчленения РФ и не нужно. Убогий, слабый режим, ресурсная колония Запада, с изначально дутым чмом Путеным в роли "царя" с "сильной рукой" и псевдосильной армией, американцев более чем устраивает. Напротив, им позарез нужен образ врага, вместо СССР, поэтому они и сами прикладывают усилия по надуванию как российских вооруженных сил в своей же прессе: "Россия теснит нас в Сирии, Су-30 бесцеремонно и нагло гоняют американские разведчики EP-3 в Венесуэле, Путен самый влиятельный человек в мире" и так далее. Очень хорошо и удобно, все довольны. А представим все накроется, на обломках РФ, вместо дутого Путена и олигархических групп, разворовывающих и вывозящих бабло на Запад, придут настоящие и неконтролируемые русские радикалы с непонятными намерениями. Вот это будет очень большой головной болью для американцев.
  • По первому каналу говорят, что он цру-шный провакатор, разницы не вижу.
  • В меню были бургеры с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Всего их продали более 48 тысяч. -Не маловато ли для 570 тысяч человек .
  • Как интересно, то мы внутренние события в стране не комментируем "и так понятно", а тут целый выпуск, как по команде вместе с гос.пропагандистами и федеральными каналами. Хорошо работаете.
  • В меню были бургеры с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Всего их продали более 48 тысяч. -Не маловато ли для 570 тысяч человек .
  • 5.11.17 приходили, заявили о себе? Какие результаты?
  • Одно другого не исключает - кремлядь научилась направлять реальный народный гнев в нужное ей русло - к Навальному и Ко.
  • у Госдепа варианты по плюсу при любом раскладе, случись как описываете - сорвут аплодисменты за развал очередного монстра во главе с ОПГ имени Пу.. ...наступит благодатный (но не долгий) для всех период ...известный как мир-дружба-жевачка.. затем опять выстроят монстра. Так что у них всё ok.
  • Кстати! Это "корона" лестера, мы его в том году "короновали"
  • Конечно равные условия для всех политических сил. Это так, однако "равные условия" с неба не упадут, за них нужно бороться. Н. борется и получит в будущем приз. Никто ничего не даст, чуда не будет. Каждый должен выбирать, что ему нужно в этой жизни.
  • Любое участие в разрешенном митинге это легитимация власти кремлян, на что они и рассчитывают, кто их организуют провокаторы и наймиты кремлян.
  • Я тебе скажу по секрету, после 2014 была еще как минимум пара майданов в течении четырех лет. Даже зимой, один получил название "тарифный", проходил под зданием кабинета министров в Киеве на улице Грушевского, народа было прилично, недовольных поднятыми в разы стоимостью коммунальных услуг было много, не одна тысяча, он расширялся до здания ВР, но... барыган Петя это не лох Януковощь и благодаря карт-бланшу западных кураторов разогнал всех очень жестко до кровавых соплей и отбитых потрохов, это 15 и 17 годы, в последний раз разнесли целый палаточный городок Саакашвили, и всех его сторонников как следует избили и скрутили. Но что-то никакого возмущения на Западе, мы не видели. "Форма диалога" без прямо заинтересованных серьезных лиц извне получилась слишком односторонней и совсем недолгой, опасной для здоровья. Без западной заинтересованности и участия, нихeра не взлетают никакие самостоятельные майданы, за 15 лет можно было понять такую аксиому.
  • Население уже начало сокращаться в 2018 году , https://ria.ru/20190104/1549031459.html Тибет при малейшей экономической нестабильности объявит независимость ( существует правительство в изгнании в Канаде )
  • у Госдепа варианты по плюсу при любом раскладе, случись как описываете - сорвут аплодисменты за развал очередного монстра во главе с ОПГ имени Пу.. ...наступит благодатный (но не долгий) для всех период ...известный как мир-дружба-жевачка.. затем опять выстроят монстра. Так что у них всё ok.
  • https://youtu.be/I107_CvH38U?list=PLxzmwLpy0bJmBuLP8Ax7vQEgwPNy3hlfJ&t=2590 делайте выводы
  • Ха ха ха, майдан форма диалога с властью? Главное запастись инвентарем, а то диалога не получится
  • Мне не надо выдвигаться, я не претендую на роль лидера или интеллектуала, но оценивать события и факты в своей родной стране мне никто не запретит.
  • Что значит способен? Он не только был способен, но и успешно гасил в связке с Авакяном все эти годы всех ершистых. Всех неподконтрольных националистов сразу перекупили, остальных пересажали, а самых опасных, просто убили, в итоге остались лишь прикормленные провластные проститутки. С14, ПС, Нацдружины, Нацкорпус и остальные помельче - все отрабатывали свои хривни. Власть убирала даже самих идейных майдаунов, когда стали путаться под ногами. Система всегда пожирает своих птенцов, вот пример той же чиновницы Гандзюк, - идейная борцуниха-вышиватница, клиническая русофобка, но она не понимала правил игры, думала что во всем бедах У. виноваты на самом деле некие "агенты кремля", и в результате вышла на кого не надо из властных структур, ее быстро убрали. Или был такой АТОшник-ЗАЩОшник активист Олешко "Сармат", мутил бизнес, перешел дорогу ребятам из местной власти, замочили мусора-авакяновцы, но объявили что "рука кремля" как всегда нашла "героя". Тысячи таких случаев. Обычные це еуропейские будни. "наш российский народ никакой "Запад" не раскачает" Потому ему это просто не надо в настоящий момент, я выше уже отписал почему и зачем.
  • Мне не надо выдвигаться, я не претендую на роль лидера или интеллектуала, но оценивать события и факты в своей родной стране мне никто не запретит.
  • Я вот не знаю хоть одного русского выдвиженца. Одни стенания, нам мешаю, нас давят... Комитет 25 задавили? Не знаю... Общее дело задавили? Не знаю...
  • Думаю, ты преувеличиваешь. Порох не узурпировал власть, как это сделали настоящие монстры Назарбаев, Лука или Пу, заткнул пасть укро- фашистам, во власти нет ни одного укро-фашиста, создал новую армию, восстановил статус церкви, выиграл информационную войну, другое. Результаты налицо.
  • Подожди, порвут тебе дупло, как лешке анальному на спецприемнике, а потом в больницу зашивать повезут
  • Подожди, порвут тебе дупло, как лешке анальному на спецприемнике, а потом в больницу зашивать повезут
  • Кстати! Это "корона" лестера, мы его в том году "короновали"
  • https://www.youtube.com/watch?v=2-SkUASOp4E
  • Стоять своей группой. Любое такое мероприятие - способ наладить реальную связь между людьми, а также способ как-то заявить о себе в реальной жизни. АРИ кстати раньше не гнушалось проводить акции за вынос Бланка совместно с теми же православными. Если общая цель мероприятия благая, почему нет. Никто не призывает обниматься с православными или леваками.
  • Вы имели ввиду переобутся, как это сделал Владислав и продать свою жопу?.
  • У нас "менеджеры" тоже сильно затратные и неэффективные. Не будем их спасать, если что... ))
  • Нисколько не преувеличиваю, а скорее наоборот. Могу согласиться только по информ. войне, ибо все кремлеботы вроде тебя и их(ваши) фабрики это в лучшем случае лишь 0.1% Свиноботов Минстеця, у которого помимо официального министерства, работают и подконтрольные структуры типа інформаційних військ, куда входили десятки тысяч активистов еще в далеком 2015, а сейчас может и весь миллион - https://www.unian.net/politics/1077109-v-informatsionnyie-voyska-ukrainyi-vstupili-uje-okolo-40-tyisyach-dobrovoltsev-mininformpolitiki.html Ими засраны все соцсети и весь ютуб, некоторые пропагандистские каналы имеют сотни тысяч подписчиков. Все они хорошо известны. Прибавь к этому всю медийную поддержку Запада.. таким образом у Кремля и его фабрики тралей просто не было ни единого шанса выстоять, силы буквально единица к тысяче. В остальном у Пети был полный обосрамс по всем позициям "создал новую армию" Не стало никакой "новой армии", волонтеры-побирушки собирали всем миром гроши горе-военам на аммуницию, а Свинарчуки барыжили российскими комплектующими уже ранее проданные путиноидами,но в четыре раза дороже, ленинская кузня завод Петрушки проворачивала свои коррупционные схемы. Главный военный прокурор Толик Матиос с прискорбием сообщал что треть ВСЕХ потерь ВСУ, небоевые из-за пьянства, и суицидов.. Переделанный из совкового поделия, новейший украинский говноминомет "Молот" похоронил на испытаниях не один десяток военных. Где такое встретишь кроме бомжатских Збройніх Сил України? Настолько рукожопой и никчемной говноармии, вы даже у африканцев не найдете.. "восстановил статус церкви" А здесь можно просто надорваться от смеха, даже Зеля эту муйню с год назад обстебал в 95-м квартале, потом правда извинился за "Термос". По сути хохлам турки дали все голишь писульку, где одно стадо правослабных олухов закрепили за другим владельцем, вот и вся суть СвятейшейЦерквиУкраины имени Петра и Варфоломея
  • Главные проблемы для бизнеса в РФ. Блокировка карт у самозанятых. https://www.youtube.com/watch?v=UqazKlvoxAQ
  • Бальзам на горящие жопы местного мазохизма. Плевать, что картинка тупая и от вечного врага, зато детишки порадуются. Сайт за рюсске народ с подисчиками укроинцами, хуле. Большое дело делаете! PS А Файненшиал Тайм не читаете?
  • Это забавно писать оттом что не имеет смысла. Люди которые вышли и которых бьют не отстаивают свои проблемы, ни свои вопросы. Их просто бьют. Ведь если человек в чем то заинтересован то он добивается этого всеми способами. Но прийти чтобы тебе набили а потом стать лишним в этой игре. В чем смысл?
  • Я бы начал все таки с вопроса чести. Что такое честь? Честь это репутация и доброе слово благодаря которому ты ведешь бизнес с другими людьми. Люди говорят он честен, а значит он не будет говорить чепуху иначе люди скажут что с ним дело вести опасно, в то время как бизнес требует совместных усилий.
  • Следовательно , зачем людям честь если они не ведут совместный бизнес? Это просто пустой звук. Хохма где то сказанная или кем то оброненная . Так может тогда проблема не в том что и зачем, а в том как ? Не в том чего не хватает , а как чтобы этого хватало
  • Непонятные цифры , хоть 700 хоть 125 .Надо достоверной информацией обладать что бы делать выводы .
  • Новости от единого Российского народа-Сибирские татары обратились к губернатору Омской области в связи с установкой 30-тонного памятника Ермаку-https://www.yaplakal.com/forum1/topic1985353.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
  • В Сирии у власти союзники. А в Красноярском крае (и не только) предатели и враги. Против отставки главы счетной палаты Кр.края проголосовал один депутат. Один! И ресурсы там вполне есть.
  • Непонятные цифры , хоть 700 хоть 125 .Надо достоверной информацией обладать что бы делать выводы .
  • Что? Словами уже опасаешся писать, КОБовец недоделанный?
  • Обычный прокремлевский ресурс с некоторым уклоном в историю России и эзотерику.
  • Качество передач сейчас такое, что разницы особо нет.
  • Качество передач сейчас такое, что разницы особо нет.
  • Кому сейчас примкнет русский если сейчас все изменится или не изменится и почему? Я скажу так. Все плюнут и будут плясать под очередного чудака. Я же говорю сектанты. Пишешь что все складывается на связях? Но по твоему я так понял связи это нечто флирта. А по мне , связи могут возникнуть из решения совместных проблем. Но проблема не в митинге, не в мусарках. Так в чем же проблема? А проблема как раз и состоит в том что никто её не видит. Возьмём гипотетически нужны деньги на машину. Ты зарабатываешь и получаешь где то 30, 35. 8 на услуги в месяц. Питание10 в месяц. Итого 12 -17 на руках. Плюс рождения, походы на развлечения и .д. Но даже умножив на 12 получаем 142 в год. Через лет пять новая лада. Или возможно через авито ещё раньше можно купить Жигули. Так в чем проблема? Проблема в том будет , если тебе запретят покупать машину меньше 700 тыс, и не реже чем 5 лет , т.е. когда фактически ты не сможешь купить машину. Вот тогда будет проблема
  • Гражданин Мальцев изначально пропагандировал прямую конфронтацию с государствам. Под это по определению никто вменяемый подписаться не мог.
  • Кому сейчас примкнет русский если сейчас все изменится или не изменится и почему? Я скажу так. Все плюнут и будут плясать под очередного чудака. Я же говорю сектанты. Пишешь что все складывается на связях? Но по твоему я так понял связи это нечто флирта. А по мне , связи могут возникнуть из решения совместных проблем. Но проблема не в митинге, не в мусарках. Так в чем же проблема? А проблема как раз и состоит в том что никто её не видит. Возьмём гипотетически нужны деньги на машину. Ты зарабатываешь и получаешь где то 30, 35. 8 на услуги в месяц. Питание10 в месяц. Итого 12 -17 на руках. Плюс рождения, походы на развлечения и .д. Но даже умножив на 12 получаем 142 в год. Через лет пять новая лада. Или возможно через авито ещё раньше можно купить Жигули. Так в чем проблема? Проблема в том будет , если тебе запретят покупать машину меньше 700 тыс, и не реже чем 5 лет , т.е. когда фактически ты не сможешь купить машину. Вот тогда будет проблема
  • Где вы это написали? Здесь такой же рассадник ватанов, только с придыханием смотрящих на своего кумира, у которого уже давно не аналитика, а песенка из мультика:" А может быть корова, а может быть собака, а может бегемот."
  • Конечно кто то может предложить. Организовать организацию, с целями выходящими за рамки этого форума. Для начала. С вождем, хоть какими то финансами. Хоть в тыщу рублей. Но что бы люди сами сдавали. Раз уж вы НСДАП вспомнили. Все остальное - сотрясение воздусей и диванов.
  • "Вообще, самое главное для меня отличие Европы от России - это отсутствие в межличностных коммуникациях остервенелости и потерянное нами умение планировать на послезавтра. Я, кстати, думаю, что это связанные вещи. Что эта как бы мягкость вовсе не мягкость, не вежливость, не доброта и даже не понимание и уважение чужих границ, точнее, все это, конечно, тоже есть, но в условно гомеопатических дозах. А в основе — четкое внутреннее понимание, что жизнь сегодня не заканчивается и в принципе понятно, что завтра будет примерно так же как сейчас", - пишет маркетолог и журналист в Facebook. Короче, русскому человеку все это напоминает болото, и это, конечно, болото и есть, мельницы тут мелют медленно, особенно по сравнению с Москвой. Но вот этой вот тревоги, что завтра тебе резко запретят собирать валежник, здесь нет. На запрет валежника тут уйдет лет восемь, и в итоге, конечно, никто ничего не запретит, потому что только невероятная легкость и внезапность управленческих решений позволяет придумывать такие запреты в принципе: когда ты начинаешь задумываться, а что считать валежником, а как это согласуется с предыдущими законами, а какие еще подзаконные акты надо принять, твой энтузиазм быстро испаряется, ты вдруг понимаешь, что сбор валежника не такая уж и важная штука, о нем можно подумать и завтра. И это хорошо. С другой стороны, в тихой зоне, конечно, творится полное безобразие".
  • Сильно припечатано.
  • Обычный прокремлевский ресурс с некоторым уклоном в историю России и эзотерику.
  • Любое участие в разрешенном митинге это легитимация власти кремлян, на что они и рассчитывают, кто их организуют провокаторы и наймиты кремлян.
  • Сейчас это АРИ запрещено!!!
  • Что? Словами уже опасаешся писать, КОБовец недоделанный?
  • Обидно
  • Обычный провокатор средней руки, можно по биографии пробежаться от коммуняки до единороса все партии перебрал, слил "пассионариев-революционеров" ФСБ и уехал отдыхать во Францию, самое смешное , что ФСБ не успело!!! его задержать на границе (долго ржал когда это прочитал). Границу у нас контролирует Пограничная служба ФСБ (для справки).
  • Кто владеет искусством вербовки может завербовать , что сам не заметишь
  • Начитаетесь КОБовщины и пришете всякую куйню. Всем же понятно, что кровавый режым фсё слил! Вот же доказательство от Економист!!! Попробуйте опровергнуть!
  • Согласен , Китаю и Африку отдали , потому что самим осваивать затратно , а Сибирь им тем более никто не даст , да и сам Китай боится аннексировать Тайвань ( историческая территория) , на его фоне кремляне присоединившие Крым вообще безумные храбрецы , бросившие вызов мировому гегемону . К тому же надо учитывать , что китайцы за 200 лет не выиграли не одной войны имея численное превосходства : опиумные войны 19 в проиграли Англии, Германии, войну 1895 года проиграли Японии, 1931..1936 проиграли Японии, в 1945 году были освобождены двумя сверхдержавами СССР и США, в 1962 г, проиграли Индии, в 1969г получили по зубам от СССР на Даманском, в 1979 г проиграли Вьетнаму и просрали Кампучию (прокитайски режим красных кхмеров был разгромлен повстанцами при поддержке вьетнамской армии , потери 1:5 ).
  • Население уже начало сокращаться в 2018 году , https://ria.ru/20190104/1549031459.html Тибет при малейшей экономической нестабильности объявит независимость ( существует правительство в изгнании в Канаде )
  • РФ- ремейк РСФСР , РСФСР-незаконное образование созданное группой бандитов , уголовников (И. Сталин), политэмигрантов и агентов иностранных разведок (В.Ульянов, Троцкий, Свердлов и др.), незаконное, потому что единственным законным органом государственной власти в России после отречения царя было Учредительное собрание, разогнанное большевиками в 1918 году.
  • Тут особо поклонников Навального нет, что он провокатор-агент ФСБ еще в 2017 году говорили его подельники-либералы А.Сотник и К.Боровой, С Удальцов в 2013 г , так что это секрет Полишинеля.
  • ха. опозиция. тут за репосты сажают. забыл где живешь((.
  • Вы каких-то поехавших смотрите.
  • Хозяин страна - единый Российский народ отсюда и результат . . Хотя объективности ради надо сказать что палы устраивались еще во времена Российской империи о чем государю докладывал Арсеньев с просьбой принять меры .Таким образом переселенцами малороссами практически уничтожена уссурийская тайга . При совке практика продолжилась в еще более ужасающих масштабах , миллионы га шли под затопления ., а в свободной продаже доску хрен купишь , все на производстве выписывали с десятком подписей от директора до кладовщика .
  • Я бы со своего двора, своих соседей начал. Мне кажется, организация решения насущных вопросов, в том числе денежных, без привлечения чиновников - это основа.
  • Вы каких-то поехавших смотрите.
  • все сводить к машинам нельзя.
  • Хозяин страна - единый Российский народ отсюда и результат . . Хотя объективности ради надо сказать что палы устраивались еще во времена Российской империи о чем государю докладывал Арсеньев с просьбой принять меры .Таким образом переселенцами малороссами практически уничтожена уссурийская тайга . При совке практика продолжилась в еще более ужасающих масштабах , миллионы га шли под затопления ., а в свободной продаже доску хрен купишь , все на производстве выписывали с десятком подписей от директора до кладовщика .
  • Нет никакого единого российского народа, от того все и беды.
  • а ЧТО они могут сделать? написать жалобу в прокуратуру? так оттуда придёт дежурная отписка, что типа "приняли к сведению, будет проведена проверка". я в том году, когда т.н. "имущественный налог" (на всё "существенное", что у тебя есть) взвинтили в 4 раза, писал в налоговую - оттуда прислали маляву с таблицами и формулами, из которой следовало, что некие "светлые головы" выдумали некие "повышающие коэффициенты", умножающиеся сами на себя по 2 раза, в результате чего ты платишь аж за 4 квартиры, а не за одну. И смысл этой депеши такой, что мол "всё тщательно взвешено и продумано" и это типа "единственно верное решение". А самый прикол - в том, что в конце прямым текстом сказано, что дальше будет больше. Типа заткнись нах и плати, лох ушастый, один фиг никуда не денесся, будешь платить, как миленький. Жители этих деревень тоже понимают весь безполезняк обращений в какие-либо россиянские органы "правосудия", также понимают и тот факт, что грёбаную чинайскую саранчу в Россию запустили сами расеянские чинуши областных масштабов, у которых все эти менты с прокурорскими давно прикормлены и действуют, исходя из инструкций для "очень внутреннего пользования". Так что единственный выход - мочить и гасить весь этот чиновничий гадюшник на всех уровнях, а иначе ровным счётом ничего не изменится. Но в тюрьму и в могилу, понятное дело, никого не тянет, вот и наблюдают дарагие расеяне за творящимся вокруг безпределом, как жучки-паучки, накрытые стеклянной банкой, не имея возможности ни повлиять на что-либо, ни вырваться из этого перманентно-стабильного мэднэсса