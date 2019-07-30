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Смысл спектакля 27 июля
Смысл спектакля 27 июля
30/07/2019 00:37
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Обсуждение
Вит Ла
Вы товарисч прям глашатай вожделенных желаний власти .
Константин Алланд
В Сирии у власти союзники. А в Красноярском крае (и не только) предатели и враги. Против отставки главы счетной палаты Кр.края проголосовал один депутат. Один! И ресурсы там вполне есть.
Sl Tg
Как будто Первый канал прослушал...((( Был поклонником АРИ с 2007 года.
Роман Котов
Действующие лица могут и не знать о том что их используют , но 700 приезжих среди задержанных это о чем то говорит .Либо эта информация не верна .
Вит Ла
Действующие лица могут и не знать о том что их используют , но 700 приезжих среди задержанных это о чем то говорит .Либо эта информация не верна .
Владимир Павловский
У мыслящей части общества есть запрос на ответственность и сменяемость власти. В честные выборы не то что никто уже не верит, их просто нет. Потому идет протест. Он неизбежен. У любого общества только два пути движения вперед - эволюционный и революционный. Если первый не работает, включается второй.
Юрий Рыков
Либеральная тусовка-хорошо финансируется, патриотам и русским националистов такое финансирование не доступно
Andrey Gordeev
Бальзам на горящие жопы местного мазохизма. Плевать, что картинка тупая и от вечного врага, зато детишки порадуются. Сайт за рюсске народ с подисчиками укроинцами, хуле. Большое дело делаете! PS А Файненшиал Тайм не читаете?
Юрий Рыков
студенты к примеру.
Иван Петров
Транзит власти от одних безнационалов к другим? Если да, то он должен быть представлен через мнимое между ними противоречие.
Сергей Кузнецов
Что задумали? К кому примкнете?
Сергей Александрович
Эффективные менеджеры уничтожают Россию. Эксперты отмечают, что одной из причин стремительного распространения огня стал приказ Минприроды РФ «Об утверждении правил тушения лесных пожаров», действующий с 2015 года. Именно тогда появился термин «зона контроля» или «зона мониторинга»: так называют территории, на которых лесные пожары можно не тушить, если установлено, что огонь не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на борьбу окажутся больше, чем потенциальный вред. Я сам из Красноярска и именно с тех под начались недельные+ задымления.
shaub kravchuk
По первому каналу говорят, что он цру-шный провакатор, разницы не вижу.
Vladislav Shamanov
МенеджОрам: а кислород?, а зверюшки?, а людям дышать чем? В топку менедЖоров.
Lester Leyt
Майдан- это форма диалога народа с властью, когда последняя не хочет общаться в нормальных условиях. В РФ Майдана не будет, не тот народ, это не европейцы. Наш народ слушает свое начальство и любит твердую руку над собой. Прямой диалог с властью им не нужен. В 1991 ситуация была хуже, но до майдана не дошло. Теперь нет дефицита товаров и услуг, очередей, открыты границы, относительная свобода слова, к чему бы ему быть?
Vadim Galuzin
завербовали ! но как он мог ? а-а-а ! его пытали ! А из просветительской передачи АРИ превратилилась в пропагандисткую . вот это магия всем магиям магия.
Yul Zak
Вот канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCtW1RTf7n1VqqGaDOGVreMg где некоторые события в России раскрываются как постановки.
Сергей Александрович
Даже если это фотошоп - точнее и не нафотошопишь. Эрэфия - отдана Китаю по Байкал, если не по Урал. А будет отдана по Волгу.
Lester Leyt
Русским предлагают занять позицию собаки. Она все понимает, ничего не требует, не участвует в "спектаклях". Да, для россиянской власти опасны люди активные, именно они вышли на акцию протеста. А что мешает русским патриотам двигать своих кандидатов, бороться за них, получать дубинкой, сидеть в спецприемниках, как это делает Н.? Лень матушка и позиция собаки.
Andrey Gordeev
Кем же она "отдана"? В мировой (англосаксонской) политике последние 500 лет доминирует принцип баланса: нет ни друзей, ни врагов - есть баланс интересов. В рамках этой концепции никто не может начать резко тянуть одеяло на себя, в этом случае гегемон мгновенно мирится с ситуативными противниками и единым фронтом выступает против "наглеца". Так было в 17-18 вв. со Швецией, потом с Францией, потом с Росс. империей, потом со Вторым и Третьим германскими рейхами, потом с СССР. НИКТО и НИКОГДА не позволит Китаю усилиться настолько, чтобы доминировать в мире. Поэтому бред про Сибирь, Урал и Волгу рекомендую засунуть куда подальше.
Serge Rakitin
Согласен , Китаю и Африку отдали , потому что самим осваивать затратно , а Сибирь им тем более никто не даст , да и сам Китай боится аннексировать Тайвань ( историческая территория) , на его фоне кремляне присоединившие Крым вообще безумные храбрецы , бросившие вызов мировому гегемону . К тому же надо учитывать , что китайцы за 200 лет не выиграли не одной войны имея численное превосходства : опиумные войны 19 в проиграли Англии, Германии, войну 1895 года проиграли Японии, 1931..1936 проиграли Японии, в 1945 году были освобождены двумя сверхдержавами СССР и США, в 1962 г, проиграли Индии, в 1969г получили по зубам от СССР на Даманском, в 1979 г проиграли Вьетнаму и просрали Кампучию (прокитайски режим красных кхмеров был разгромлен повстанцами при поддержке вьетнамской армии , потери 1:5 ).
Олег Анатольевич
Издохни пёс смердячий!
Сергей Александрович
В чем ты усматриваешь "незаконность РФ", пиши по пунктам?
Lester Leyt
В чем ты усматриваешь "незаконность РФ", пиши по пунктам?
Олег Анатольевич
Тебе майдан нужен? Головой лучше работая-петя
Олег Анатольевич
Это совсем не так. Все дело в спросе и предложении. Их идеи пользуются спросом, особенно среди молодежи и среднего возраста. У Н. тысячи волонтеров по всей РФ. А идея леваков о "социальной справедливости" перевесит все лозунги. В среде НПСР достаточно миллиардеров, деньги для них не проблема. Не проблема.
Сергей Александрович
Сами ищите, долгая история с корнями с момента учреждения ФРС в осн. за счет золота рос. имп.. Кто-то просто не хочет отдавать золото с процентами. Бизнес онли, ноу персенал.
Dexter
...в отсутствии осуждения "нюрнбергским" методом коммунизма-ленинизма
Andrey Gordeev
Виток истории, 120 лет назад Россия точно так же вела себя на севере Китая. Но этот север в итоге не стал русским, так же и Сибирь не станет китайской. Во-первых, это не входит в планы глобальных игроков. Во-вторых, сам Китай отягощен проблемами, как и Росс. империя в начале 20 века. Через 20 лет в Китае начнется невиданная прежде демографическая катастрофа, когда за год будут умирать десятки миллионов человек, а рождаться единицы миллионов. При таком раскладе им не на Сибирь и Среднюю Азию придётся зариться, а пытаться удержать Тибет, Синцзян и Монголию.
Lester Leyt
Это совсем не так. Все дело в спросе и предложении. Их идеи пользуются спросом, особенно среди молодежи и среднего возраста. У Н. тысячи волонтеров по всей РФ. А идея леваков о "социальной справедливости" перевесит все лозунги. В среде НПСР достаточно миллиардеров, деньги для них не проблема. Не проблема.
Serge Rakitin
Судя по всему, Госдепу никакого расчленения РФ и не нужно. Убогий, слабый режим, ресурсная колония Запада, с изначально дутым чмом Путеным в роли "царя" с "сильной рукой" и псевдосильной армией, американцев более чем устраивает. Напротив, им позарез нужен образ врага, вместо СССР, поэтому они и сами прикладывают усилия по надуванию как российских вооруженных сил в своей же прессе: "Россия теснит нас в Сирии, Су-30 бесцеремонно и нагло гоняют американские разведчики EP-3 в Венесуэле, Путен самый влиятельный человек в мире" и так далее. Очень хорошо и удобно, все довольны. А представим все накроется, на обломках РФ, вместо дутого Путена и олигархических групп, разворовывающих и вывозящих бабло на Запад, придут настоящие и неконтролируемые русские радикалы с непонятными намерениями. Вот это будет очень большой головной болью для американцев.
Дмитрий Браунинг
По первому каналу говорят, что он цру-шный провакатор, разницы не вижу.
shaub kravchuk
В меню были бургеры с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Всего их продали более 48 тысяч. -Не маловато ли для 570 тысяч человек .
Дмитрий Браунинг
Как интересно, то мы внутренние события в стране не комментируем "и так понятно", а тут целый выпуск, как по команде вместе с гос.пропагандистами и федеральными каналами. Хорошо работаете.
Вит Ла
В меню были бургеры с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Всего их продали более 48 тысяч. -Не маловато ли для 570 тысяч человек .
Алексей Ф
5.11.17 приходили, заявили о себе? Какие результаты?
Алексей Ф
Одно другого не исключает - кремлядь научилась направлять реальный народный гнев в нужное ей русло - к Навальному и Ко.
shaub kravchuk
у Госдепа варианты по плюсу при любом раскладе, случись как описываете - сорвут аплодисменты за развал очередного монстра во главе с ОПГ имени Пу.. ...наступит благодатный (но не долгий) для всех период ...известный как мир-дружба-жевачка.. затем опять выстроят монстра. Так что у них всё ok.
shaub kravchuk
Кстати! Это "корона" лестера, мы его в том году "короновали"
Lester Leyt
Конечно равные условия для всех политических сил. Это так, однако "равные условия" с неба не упадут, за них нужно бороться. Н. борется и получит в будущем приз. Никто ничего не даст, чуда не будет. Каждый должен выбирать, что ему нужно в этой жизни.
Дмитрий Браунинг
Любое участие в разрешенном митинге это легитимация власти кремлян, на что они и рассчитывают, кто их организуют провокаторы и наймиты кремлян.
shaub kravchuk
Я тебе скажу по секрету, после 2014 была еще как минимум пара майданов в течении четырех лет. Даже зимой, один получил название "тарифный", проходил под зданием кабинета министров в Киеве на улице Грушевского, народа было прилично, недовольных поднятыми в разы стоимостью коммунальных услуг было много, не одна тысяча, он расширялся до здания ВР, но... барыган Петя это не лох Януковощь и благодаря карт-бланшу западных кураторов разогнал всех очень жестко до кровавых соплей и отбитых потрохов, это 15 и 17 годы, в последний раз разнесли целый палаточный городок Саакашвили, и всех его сторонников как следует избили и скрутили. Но что-то никакого возмущения на Западе, мы не видели. "Форма диалога" без прямо заинтересованных серьезных лиц извне получилась слишком односторонней и совсем недолгой, опасной для здоровья. Без западной заинтересованности и участия, нихeра не взлетают никакие самостоятельные майданы, за 15 лет можно было понять такую аксиому.
Serge Rakitin
Население уже начало сокращаться в 2018 году , https://ria.ru/20190104/1549031459.html Тибет при малейшей экономической нестабильности объявит независимость ( существует правительство в изгнании в Канаде )
Dexter
у Госдепа варианты по плюсу при любом раскладе, случись как описываете - сорвут аплодисменты за развал очередного монстра во главе с ОПГ имени Пу.. ...наступит благодатный (но не долгий) для всех период ...известный как мир-дружба-жевачка.. затем опять выстроят монстра. Так что у них всё ok.
Рустем Бохани
https://youtu.be/I107_CvH38U?list=PLxzmwLpy0bJmBuLP8Ax7vQEgwPNy3hlfJ&t=2590 делайте выводы
Zloi Ivan
Ха ха ха, майдан форма диалога с властью? Главное запастись инвентарем, а то диалога не получится
Zloi Ivan
Мне не надо выдвигаться, я не претендую на роль лидера или интеллектуала, но оценивать события и факты в своей родной стране мне никто не запретит.
Lester Leyt
Что значит способен? Он не только был способен, но и успешно гасил в связке с Авакяном все эти годы всех ершистых. Всех неподконтрольных националистов сразу перекупили, остальных пересажали, а самых опасных, просто убили, в итоге остались лишь прикормленные провластные проститутки. С14, ПС, Нацдружины, Нацкорпус и остальные помельче - все отрабатывали свои хривни. Власть убирала даже самих идейных майдаунов, когда стали путаться под ногами. Система всегда пожирает своих птенцов, вот пример той же чиновницы Гандзюк, - идейная борцуниха-вышиватница, клиническая русофобка, но она не понимала правил игры, думала что во всем бедах У. виноваты на самом деле некие "агенты кремля", и в результате вышла на кого не надо из властных структур, ее быстро убрали. Или был такой АТОшник-ЗАЩОшник активист Олешко "Сармат", мутил бизнес, перешел дорогу ребятам из местной власти, замочили мусора-авакяновцы, но объявили что "рука кремля" как всегда нашла "героя". Тысячи таких случаев. Обычные це еуропейские будни. "наш российский народ никакой "Запад" не раскачает" Потому ему это просто не надо в настоящий момент, я выше уже отписал почему и зачем.
Lester Leyt
Мне не надо выдвигаться, я не претендую на роль лидера или интеллектуала, но оценивать события и факты в своей родной стране мне никто не запретит.
Юрий Рыков
Я вот не знаю хоть одного русского выдвиженца. Одни стенания, нам мешаю, нас давят... Комитет 25 задавили? Не знаю... Общее дело задавили? Не знаю...
shaub kravchuk
Думаю, ты преувеличиваешь. Порох не узурпировал власть, как это сделали настоящие монстры Назарбаев, Лука или Пу, заткнул пасть укро- фашистам, во власти нет ни одного укро-фашиста, создал новую армию, восстановил статус церкви, выиграл информационную войну, другое. Результаты налицо.
Lester Leyt
Подожди, порвут тебе дупло, как лешке анальному на спецприемнике, а потом в больницу зашивать повезут
Олег Анатольевич
Подожди, порвут тебе дупло, как лешке анальному на спецприемнике, а потом в больницу зашивать повезут
Олег Анатольевич
Кстати! Это "корона" лестера, мы его в том году "короновали"
Farlaf Notofpoems
https://www.youtube.com/watch?v=2-SkUASOp4E
Алексей Ф
Стоять своей группой. Любое такое мероприятие - способ наладить реальную связь между людьми, а также способ как-то заявить о себе в реальной жизни. АРИ кстати раньше не гнушалось проводить акции за вынос Бланка совместно с теми же православными. Если общая цель мероприятия благая, почему нет. Никто не призывает обниматься с православными или леваками.
Adwize
Вы имели ввиду переобутся, как это сделал Владислав и продать свою жопу?.
Maxim Petrov
У нас "менеджеры" тоже сильно затратные и неэффективные. Не будем их спасать, если что... ))
shaub kravchuk
Нисколько не преувеличиваю, а скорее наоборот. Могу согласиться только по информ. войне, ибо все кремлеботы вроде тебя и их(ваши) фабрики это в лучшем случае лишь 0.1% Свиноботов Минстеця, у которого помимо официального министерства, работают и подконтрольные структуры типа інформаційних військ, куда входили десятки тысяч активистов еще в далеком 2015, а сейчас может и весь миллион - https://www.unian.net/politics/1077109-v-informatsionnyie-voyska-ukrainyi-vstupili-uje-okolo-40-tyisyach-dobrovoltsev-mininformpolitiki.html Ими засраны все соцсети и весь ютуб, некоторые пропагандистские каналы имеют сотни тысяч подписчиков. Все они хорошо известны. Прибавь к этому всю медийную поддержку Запада.. таким образом у Кремля и его фабрики тралей просто не было ни единого шанса выстоять, силы буквально единица к тысяче. В остальном у Пети был полный обосрамс по всем позициям "создал новую армию" Не стало никакой "новой армии", волонтеры-побирушки собирали всем миром гроши горе-военам на аммуницию, а Свинарчуки барыжили российскими комплектующими уже ранее проданные путиноидами,но в четыре раза дороже, ленинская кузня завод Петрушки проворачивала свои коррупционные схемы. Главный военный прокурор Толик Матиос с прискорбием сообщал что треть ВСЕХ потерь ВСУ, небоевые из-за пьянства, и суицидов.. Переделанный из совкового поделия, новейший украинский говноминомет "Молот" похоронил на испытаниях не один десяток военных. Где такое встретишь кроме бомжатских Збройніх Сил України? Настолько рукожопой и никчемной говноармии, вы даже у африканцев не найдете.. "восстановил статус церкви" А здесь можно просто надорваться от смеха, даже Зеля эту муйню с год назад обстебал в 95-м квартале, потом правда извинился за "Термос". По сути хохлам турки дали все голишь писульку, где одно стадо правослабных олухов закрепили за другим владельцем, вот и вся суть СвятейшейЦерквиУкраины имени Петра и Варфоломея
Canapsis
Главные проблемы для бизнеса в РФ. Блокировка карт у самозанятых. https://www.youtube.com/watch?v=UqazKlvoxAQ
Konstantin Pakhomoff
Бальзам на горящие жопы местного мазохизма. Плевать, что картинка тупая и от вечного врага, зато детишки порадуются. Сайт за рюсске народ с подисчиками укроинцами, хуле. Большое дело делаете! PS А Файненшиал Тайм не читаете?
Vladimir Sholkov
Это забавно писать оттом что не имеет смысла. Люди которые вышли и которых бьют не отстаивают свои проблемы, ни свои вопросы. Их просто бьют. Ведь если человек в чем то заинтересован то он добивается этого всеми способами. Но прийти чтобы тебе набили а потом стать лишним в этой игре. В чем смысл?
Vladimir Sholkov
Я бы начал все таки с вопроса чести. Что такое честь? Честь это репутация и доброе слово благодаря которому ты ведешь бизнес с другими людьми. Люди говорят он честен, а значит он не будет говорить чепуху иначе люди скажут что с ним дело вести опасно, в то время как бизнес требует совместных усилий.
Vladimir Sholkov
Следовательно , зачем людям честь если они не ведут совместный бизнес? Это просто пустой звук. Хохма где то сказанная или кем то оброненная . Так может тогда проблема не в том что и зачем, а в том как ? Не в том чего не хватает , а как чтобы этого хватало
Konstantin Pakhomoff
Непонятные цифры , хоть 700 хоть 125 .Надо достоверной информацией обладать что бы делать выводы .
Вит Ла
Новости от единого Российского народа-Сибирские татары обратились к губернатору Омской области в связи с установкой 30-тонного памятника Ермаку-https://www.yaplakal.com/forum1/topic1985353.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Konstantin Pakhomoff
В Сирии у власти союзники. А в Красноярском крае (и не только) предатели и враги. Против отставки главы счетной палаты Кр.края проголосовал один депутат. Один! И ресурсы там вполне есть.
Konstantin Pakhomoff
Вит Ла
Непонятные цифры , хоть 700 хоть 125 .Надо достоверной информацией обладать что бы делать выводы .
Вит Ла
Что? Словами уже опасаешся писать, КОБовец недоделанный?
Дмитрий Браунинг
Обычный прокремлевский ресурс с некоторым уклоном в историю России и эзотерику.
Алексей Огородников
Качество передач сейчас такое, что разницы особо нет.
Дмитрий Браунинг
Качество передач сейчас такое, что разницы особо нет.
Алексей Ф
Кому сейчас примкнет русский если сейчас все изменится или не изменится и почему? Я скажу так. Все плюнут и будут плясать под очередного чудака. Я же говорю сектанты. Пишешь что все складывается на связях? Но по твоему я так понял связи это нечто флирта. А по мне , связи могут возникнуть из решения совместных проблем. Но проблема не в митинге, не в мусарках. Так в чем же проблема? А проблема как раз и состоит в том что никто её не видит. Возьмём гипотетически нужны деньги на машину. Ты зарабатываешь и получаешь где то 30, 35. 8 на услуги в месяц. Питание10 в месяц. Итого 12 -17 на руках. Плюс рождения, походы на развлечения и .д. Но даже умножив на 12 получаем 142 в год. Через лет пять новая лада. Или возможно через авито ещё раньше можно купить Жигули. Так в чем проблема? Проблема в том будет , если тебе запретят покупать машину меньше 700 тыс, и не реже чем 5 лет , т.е. когда фактически ты не сможешь купить машину. Вот тогда будет проблема
Алексей Ф
Гражданин Мальцев изначально пропагандировал прямую конфронтацию с государствам. Под это по определению никто вменяемый подписаться не мог.
Vladimir Sholkov
Кому сейчас примкнет русский если сейчас все изменится или не изменится и почему? Я скажу так. Все плюнут и будут плясать под очередного чудака. Я же говорю сектанты. Пишешь что все складывается на связях? Но по твоему я так понял связи это нечто флирта. А по мне , связи могут возникнуть из решения совместных проблем. Но проблема не в митинге, не в мусарках. Так в чем же проблема? А проблема как раз и состоит в том что никто её не видит. Возьмём гипотетически нужны деньги на машину. Ты зарабатываешь и получаешь где то 30, 35. 8 на услуги в месяц. Питание10 в месяц. Итого 12 -17 на руках. Плюс рождения, походы на развлечения и .д. Но даже умножив на 12 получаем 142 в год. Через лет пять новая лада. Или возможно через авито ещё раньше можно купить Жигули. Так в чем проблема? Проблема в том будет , если тебе запретят покупать машину меньше 700 тыс, и не реже чем 5 лет , т.е. когда фактически ты не сможешь купить машину. Вот тогда будет проблема
South North
Где вы это написали? Здесь такой же рассадник ватанов, только с придыханием смотрящих на своего кумира, у которого уже давно не аналитика, а песенка из мультика:" А может быть корова, а может быть собака, а может бегемот."
Vitaly Tiunov
Конечно кто то может предложить. Организовать организацию, с целями выходящими за рамки этого форума. Для начала. С вождем, хоть какими то финансами. Хоть в тыщу рублей. Но что бы люди сами сдавали. Раз уж вы НСДАП вспомнили. Все остальное - сотрясение воздусей и диванов.
Филипп Филиппыч
"Вообще, самое главное для меня отличие Европы от России - это отсутствие в межличностных коммуникациях остервенелости и потерянное нами умение планировать на послезавтра. Я, кстати, думаю, что это связанные вещи. Что эта как бы мягкость вовсе не мягкость, не вежливость, не доброта и даже не понимание и уважение чужих границ, точнее, все это, конечно, тоже есть, но в условно гомеопатических дозах. А в основе — четкое внутреннее понимание, что жизнь сегодня не заканчивается и в принципе понятно, что завтра будет примерно так же как сейчас", - пишет маркетолог и журналист в Facebook. Короче, русскому человеку все это напоминает болото, и это, конечно, болото и есть, мельницы тут мелют медленно, особенно по сравнению с Москвой. Но вот этой вот тревоги, что завтра тебе резко запретят собирать валежник, здесь нет. На запрет валежника тут уйдет лет восемь, и в итоге, конечно, никто ничего не запретит, потому что только невероятная легкость и внезапность управленческих решений позволяет придумывать такие запреты в принципе: когда ты начинаешь задумываться, а что считать валежником, а как это согласуется с предыдущими законами, а какие еще подзаконные акты надо принять, твой энтузиазм быстро испаряется, ты вдруг понимаешь, что сбор валежника не такая уж и важная штука, о нем можно подумать и завтра. И это хорошо. С другой стороны, в тихой зоне, конечно, творится полное безобразие".
vadim galuzin
Сильно припечатано.
Истинный Ариец
Обычный прокремлевский ресурс с некоторым уклоном в историю России и эзотерику.
Истинный Ариец
Любое участие в разрешенном митинге это легитимация власти кремлян, на что они и рассчитывают, кто их организуют провокаторы и наймиты кремлян.
Истинный Ариец
Сейчас это АРИ запрещено!!!
Konstantin Pakhomoff
Что? Словами уже опасаешся писать, КОБовец недоделанный?
vadim galuzin
Обидно
Истинный Ариец
Обычный провокатор средней руки, можно по биографии пробежаться от коммуняки до единороса все партии перебрал, слил "пассионариев-революционеров" ФСБ и уехал отдыхать во Францию, самое смешное , что ФСБ не успело!!! его задержать на границе (долго ржал когда это прочитал). Границу у нас контролирует Пограничная служба ФСБ (для справки).
Истинный Ариец
Кто владеет искусством вербовки может завербовать , что сам не заметишь
Konstantin Pakhomoff
Начитаетесь КОБовщины и пришете всякую куйню. Всем же понятно, что кровавый режым фсё слил! Вот же доказательство от Економист!!! Попробуйте опровергнуть!
Истинный Ариец
Согласен , Китаю и Африку отдали , потому что самим осваивать затратно , а Сибирь им тем более никто не даст , да и сам Китай боится аннексировать Тайвань ( историческая территория) , на его фоне кремляне присоединившие Крым вообще безумные храбрецы , бросившие вызов мировому гегемону . К тому же надо учитывать , что китайцы за 200 лет не выиграли не одной войны имея численное превосходства : опиумные войны 19 в проиграли Англии, Германии, войну 1895 года проиграли Японии, 1931..1936 проиграли Японии, в 1945 году были освобождены двумя сверхдержавами СССР и США, в 1962 г, проиграли Индии, в 1969г получили по зубам от СССР на Даманском, в 1979 г проиграли Вьетнаму и просрали Кампучию (прокитайски режим красных кхмеров был разгромлен повстанцами при поддержке вьетнамской армии , потери 1:5 ).
Истинный Ариец
Население уже начало сокращаться в 2018 году , https://ria.ru/20190104/1549031459.html Тибет при малейшей экономической нестабильности объявит независимость ( существует правительство в изгнании в Канаде )
Истинный Ариец
РФ- ремейк РСФСР , РСФСР-незаконное образование созданное группой бандитов , уголовников (И. Сталин), политэмигрантов и агентов иностранных разведок (В.Ульянов, Троцкий, Свердлов и др.), незаконное, потому что единственным законным органом государственной власти в России после отречения царя было Учредительное собрание, разогнанное большевиками в 1918 году.
Истинный Ариец
Тут особо поклонников Навального нет, что он провокатор-агент ФСБ еще в 2017 году говорили его подельники-либералы А.Сотник и К.Боровой, С Удальцов в 2013 г , так что это секрет Полишинеля.
Роман Котов
ха. опозиция. тут за репосты сажают. забыл где живешь((.
Роман Котов
Вы каких-то поехавших смотрите.
Иван Помидоров
Хозяин страна - единый Российский народ отсюда и результат . . Хотя объективности ради надо сказать что палы устраивались еще во времена Российской империи о чем государю докладывал Арсеньев с просьбой принять меры .Таким образом переселенцами малороссами практически уничтожена уссурийская тайга . При совке практика продолжилась в еще более ужасающих масштабах , миллионы га шли под затопления ., а в свободной продаже доску хрен купишь , все на производстве выписывали с десятком подписей от директора до кладовщика .
Ильгиз Зигангиров
Я бы со своего двора, своих соседей начал. Мне кажется, организация решения насущных вопросов, в том числе денежных, без привлечения чиновников - это основа.
Дмитрий Браунинг
Вы каких-то поехавших смотрите.
Рустем Бохани
все сводить к машинам нельзя.
Вит Ла
Хозяин страна - единый Российский народ отсюда и результат . . Хотя объективности ради надо сказать что палы устраивались еще во времена Российской империи о чем государю докладывал Арсеньев с просьбой принять меры .Таким образом переселенцами малороссами практически уничтожена уссурийская тайга . При совке практика продолжилась в еще более ужасающих масштабах , миллионы га шли под затопления ., а в свободной продаже доску хрен купишь , все на производстве выписывали с десятком подписей от директора до кладовщика .
Владимир Павловский
Нет никакого единого российского народа, от того все и беды.
Сергей Панченко
а ЧТО они могут сделать? написать жалобу в прокуратуру? так оттуда придёт дежурная отписка, что типа "приняли к сведению, будет проведена проверка". я в том году, когда т.н. "имущественный налог" (на всё "существенное", что у тебя есть) взвинтили в 4 раза, писал в налоговую - оттуда прислали маляву с таблицами и формулами, из которой следовало, что некие "светлые головы" выдумали некие "повышающие коэффициенты", умножающиеся сами на себя по 2 раза, в результате чего ты платишь аж за 4 квартиры, а не за одну. И смысл этой депеши такой, что мол "всё тщательно взвешено и продумано" и это типа "единственно верное решение". А самый прикол - в том, что в конце прямым текстом сказано, что дальше будет больше. Типа заткнись нах и плати, лох ушастый, один фиг никуда не денесся, будешь платить, как миленький. Жители этих деревень тоже понимают весь безполезняк обращений в какие-либо россиянские органы "правосудия", также понимают и тот факт, что грёбаную чинайскую саранчу в Россию запустили сами расеянские чинуши областных масштабов, у которых все эти менты с прокурорскими давно прикормлены и действуют, исходя из инструкций для "очень внутреннего пользования". Так что единственный выход - мочить и гасить весь этот чиновничий гадюшник на всех уровнях, а иначе ровным счётом ничего не изменится. Но в тюрьму и в могилу, понятное дело, никого не тянет, вот и наблюдают дарагие расеяне за творящимся вокруг безпределом, как жучки-паучки, накрытые стеклянной банкой, не имея возможности ни повлиять на что-либо, ни вырваться из этого перманентно-стабильного мэднэсса
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