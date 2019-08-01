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Пожары в Сибири, пропаганда, кукловоды
Пожары в Сибири, пропаганда, кукловоды
01/08/2019 01:10
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Обсуждение
Олег Аникьев
Понравилось интервью. МПС до 1931 года включало и водные пути. В Китае на 2000г было около 25000 больших плотин. В США 6500. В Японии 2500. В РФ 65. https://www.youtube.com/watch?v=VEaZ9Qa5rN0
Alexandr Nevolin
Не знаю у одного меня ощущение,что АРИ прижали?)И Карабанову приходится лавировать.
Alexandr Nevolin
Я тут оставил комментарий, его сразу удалили, хотя ничего оскорбительного в нем не было.Значит попал не в бровь а в глаз.Спасибо.)
Алексей Огородников
На ДВ можно получить лес бесплатно, на строительство дома, на отопление. Лесосека правда не всегда близко будет находится.
Апач
Российское могущество прирастать будет Сибирью ************************************************************** Именно в варианте «Богатство России будет прирастать Сибирью» каждый из нас знает высказывание Михайло Ломоносова. На самом деле в 1763 году Ломоносов сказал несколько иное: «Российское могущество прирастать будет Сибирью»... Случайно ли то, что на неверную цитату «Яндекс» выдаёт 183 тыс. ссылок, а на верную — всего 54 тыс.? Или это оговорка по Фрейду? Вполне материальные богатства Сибири многим сегодня понятнее, чем «российское могущество», которое нельзя прикарманить, вывезти, спрятать. https://forums.drom.ru/garazh/t1152046602.html
Владимир Зобнин
Нам как раз химически чистая русская идея и нужна. Примеси выпадают вредным осадком
Артём Белов
Бред сивой кобылы. На сайте мониторинга пожаров (спутниковый), видно, что в Сибири множество пожаров, не связных друг с другом единым огнём, т. е. между ними есть расстояние в десятки километров. Там десятки тысяч отдельных пожаров!
Константин Алланд
Страна негодяев получается
Артём Белов
ва
Oleg Larin
Тоже такие мысли, уже давненько
Lester Leyt
"Либеральная" оппозиция, агенты Н., хотят проникнуть в Мосгордуму, чтобы претворять свои вредительские планы и т.д. Это все понятно. Вопрос, а почему "правильные русские патриоты" не баллотируются в МГД? Ответ, нет конкурентных идей и решимости бороться.
Александр Шепелёв
Когда на севере жил, знакомый рассказывал, что его друг ещё в советское время был пожарником-десантником и леса тушил. Они сами и поджигали леса и были в связке с местными властями, т.к. пожарникам огромные командировочные платили и санаторий, а райкомам давали деньги и снабжение, плюс премия и награды за тушение пожаров.
Boris S
Давай, дядя, объясни, как ты лично понимаешь, по пунктам. Если мозгов не хватает, сделай так, чтобы я тебя долго искал.
Lester Leyt
.. ...!
Гринго
"информация к размышлению... количество очагов зашкаливает. местные губеры обвиняют "сухие грозы" и (возможно) полярное сияние. глядя на кластеры - тайгу интенсивно поджигают. (судя по картинке применяют дроны, легкомоторную авиацию и учебный напалм)
Гринго
.. ...!
Апач
Мистика есть... тут ещё якут Шаман на маскву идёт... жгут мосты за ним и перед ним.
ValaVala Xar
Ага. Я тоже про это подумамши.
ValaVala Xar
Ага. Я тоже про это подумамши.
Дмитрий Браунинг
Если не готов то и не хер лезть тогда. А то все хотят пушистых условий, тут уже выбирай лиюо ты борец, либо семьянин и домосед. По Кастанеде неуязвивый воин тот, у кого нет близких и привязанностей, через которых его могут достать или манипулировать.
Дмитрий Браунинг
Если не готов, то и не хер лезть тогда. А то все хотят пушистых условий, тут уже выбирай лиюо ты борец, либо семьянин и домосед. По Кастанеде неуязвивый воин тот, у кого нет близких и привязанностей, через которых его могут достать или манипулировать.
Дмитрий Браунинг
Если не готов, то и не хер лезть тогда. А то все хотят пушистых условий, тут уже выбирай лиюо ты борец, либо семьянин и домосед. По Кастанеде неуязвивый воин тот, у кого нет близких и привязанностей, через которых его могут достать или манипулировать.
Дмитрий Браунинг
Если не готов, то и не хер лезть тогда. А то все хотят пушистых условий, тут уже выбирай либо ты борец, либо семьянин и домосед. По Кастанеде неуязвивый воин тот, у кого нет близких и привязанностей, через которых его могут достать или манипулировать.
Дмитрий Браунинг
Если не готов, то и не хер лезть тогда. А то все хотят пушистых условий, тут уже выбирай либо ты борец, либо семьянин и домосед. По Кастанеде неуязвивый воин тот, у кого нет близких и привязанностей, через которых его могут достать или манипулировать.
Иван Помидоров
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении пожаров в Сибири. Путин вежливо отказался, несколькими днями ранее послал МЧС тушить пожары в Греции.
ValaVala Xar
Для начало я луну засадил бы борщевиком
Boris S
Чей ответ, чья месть. Твоя? Тебе друг Тыманчи все понятно, вот и объясни людям.
Lester Leyt
Чей ответ, чья месть. Твоя? Тебе друг Тыманчи все понятно, вот и объясни людям.
Walknut 59
ага..,попы с кадилами засаду на пути
Гринго
вау, "реноме кремля"... уже смешно. и так - дальше некуда. вариант диверсии - "бомбить воронеж" более вероятна. умышленно сжигать экосферу планеты... это, ой-ой-ой!!! таперича и воздух монетезируют! будем в супермаркетах регулярно за жизнь платить... "кто не работает, тот не дышит" ничего личного - только бизнес.
Dmytro Lapshyn
К слову - о поиске Израилем "новых" евреев от Яшеньки https://www.youtube.com/watch?v=EZ5JocguIHU
Сергей Кузнецов
Три алкаша купили на последние деньги чекушку водки. Идут пить. Первый несет бутылку, руки трясутся боится уронить, передает второму. Второй тоже боится разбить такое сокровище передает третьему. Третий несет, а сам боится тоже уронить руки трясутся и вдруг БАХ... РОНЯЕТ И РАЗБИВАЕТ ВДРЕБЕЗГИ БУТЫЛКУ. Первый, увидя это, начинает рвать у себя на голове волосы, второй бьется головой о стену, а третий, тот что разбил, засунул руки в карманы брюк и стоит нахмурившись. Когда массовый психоз заканчивается первые двое кидаются на того, который разбил - "Ты, гад такой, разбил бутылку мы тут волосы на себе рвем, а тебе хоть бы хны!" Третий достает руки из карманов, в каждой по яйцу... "Каждый переживает по своему!". Аналогичный случай
Гринго
губер Красноярского края товарищ усс переобулся в прыжке! https://www.youtube.com/watch?v=vdhbbXNfdbA
Гринго
губер Красноярского края товатищ Усс переобулся в прыжке! https://www.youtube.com/watch?v=vdhbbXNfdbA
Гринго
Константин Алланд
Какой-то черт закатайвата
Canapsis
Кто смотрел фидьмец «Солнцестояние» ? В кинотеатрах сейчас идёт Мне кажется язычников здесь представили в образе психбольных + африканца зачем-то добавили. https://www.youtube.com/watch?v=OltbBuf1oOc
FLOMASTER
https://www.youtube.com/watch?v=OltbBuf1oOc
Дмитрий Браунинг
Минфин России потратит 455 миллионов рублей на борьбу с мусором в Сьерра-Леоне. В эту сумму обойдутся 200 мусоровозов ГАЗ-3309, которые отдадут правительству африканской страны. Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Али Кабба попросил Россию бесплатно предоставить 200 мусоровозов для очистки столицы страны — Фритауна. Сообщается, что Минфин уже одобрил выделение средств на помощь Сьерра-Леоне, а в кабмин уже направили письмо с указанием назначить ГАЗ единственным поставщиком. Россия не только предоставит мусоровозы, но также займётся их гарантийным обслуживанием и предоставлением запчастей. Пресс-служба ГАЗ отказалась комментировать сделку с поставками мусоровозов.
Lester Leyt
Арбитром может быть только судья. А кандидат, это чел, который выполняет наказы избирателей. Надеюсь, ты понимаешь разницу? Аналогичными способами мы могли бы протолкнуть тебя в МГД, к тебе только один вопрос: ты готов бороться за мандат?
Апач
Почему мы горим... и будем гореть дальше. Хранители Сибири: Простите нас, убитые! Трагедия спецпереселенцев поселка Палочка. https://www.youtube.com/watch?v=-2I-HB012a0
Гринго
Да идите вы на хуй со своим модератором!
Иван Помидоров
Да нужна просто политическая воля. Вот ткнул Трамп Сами Знаете Кого, в лужу, предложив помощь, - а не деле указав на несостоятельность Главы у которого всё лето леса горят, и Сразу правильная реакция, - полетели самолёты со всей страны пожары тушить, и армию перебрасывают, и Премьер прилетел. Спасибо Вашингтону, Справедливости ради - отказ американцам в помощи - это думаю правильный шаг. У нас в тайге всё ещё есть шахты с ракетами, и поезда под землёй ходят, вдали от крупных городов. Поэтому цель помощи - это разведка. Кстати и наши, когда оказывают гум помощь, тоже преследуют такие цели. Не на Гаити и в Непале конечно))
Иван Помидоров
Спасибо Трампу, Отец Родной! заступился за нас, бурундуков таёжных! Вот ткнул он Сами Знаете Кого, в лужу, предложив помощь, - а не деле указав на несостоятельность Главы у которого всё лето леса горят, и Сразу правильная реакция, - полетели самолёты со всей страны пожары тушить, и армию перебрасывают, и Премьер прилетел. В следующий раз, Надо напрямую Трампу жалобу писать сразу.
Иван Помидоров
Да нужна просто политическая воля. Вот ткнул Трамп Сами Знаете Кого, в лужу, предложив помощь, - а не деле указав на несостоятельность Главы у которого всё лето леса горят, и Сразу правильная реакция, - полетели самолёты со всей страны пожары тушить, и армию перебрасывают, и Премьер прилетел. Спасибо Вашингтону,
Иван Помидоров
Да нужна просто политическая воля. Вот ткнул Трамп Сами Знаете Кого, в лужу, предложив помощь, - а не деле указав на несостоятельность Главы у которого всё лето леса горят, и Сразу правильная реакция, - полетели самолёты со всей страны пожары тушить, и армию перебрасывают, и Премьер прилетел. Спасибо Вашингтону...
Константин Алланд
Не думаю что осадков стало меньше. Вода уходит, потому что ее не задерживают леса и нет водохранилищ. Там где горит, нет транспортной доступности. Как там тушить там не представляю, туда даже так добраться проблема. Лес горит каждый год, но замечают только тогда начинает задымлять большие города.
Константин Алланд
Один Маяк 1957 году чего стоил. По рассказам старожил, реально был ядерный гриб и северное сияние. Возможно эта катастрофа была более опасная чем чернобыльская.
Сергей Панченко
Это если еще его кто-то посадит, чет я не слышал, о том, чтобы вырубленные/сгоревшие леса засаживали заново.
Олег Аникьев
Не думаю что осадков стало меньше. Вода уходит, потому что ее не задерживают леса и нет водохранилищ. Там где горит, нет транспортной доступности. Как там тушить там не представляю, туда даже так добраться проблема. Лес горит каждый год, но замечают только тогда начинает задымлять большие города.
Сергей Панченко
в руках этих козлячих местных властей ВСЁ есть - они тупо ничё не делают, расходы оптимизируют, подсчитывая, что тушение пожара обойдётся дороже причинённого им ущерба. (а лечение больного обойдётся дороже его похорон) У нас в Иркутске на местном авиазаводе ещё в двухтысячные выпускали летающую цистерну - Бе-200 - хер чо ей когда потушили. Вообще не видно их, все в Африку отправили по ходу
Алексей Огородников
Леса сами хорошо восстанавливаются. В детстве ездили в одну деревеньку за земляникой, в том году поехал туда за грибами, а там на месте полей уже берёзы растут (а прошло лет 20-25), потом березы потихоньку замещаются хвойными породами деревьев, потому что в детстве было берёзовой рощей, сейчас уже является смешанным лесом, так-как много молодых сосен и елей.
Константин Алланд
Мы, к примеру, подсаживаем, наша группа энтузиастов подсаживает, выращиваем кедры из семян, доводим до определённого возраста и садим. Это капля в океане, ясное дело . В питомниках тем же занимаются. Но это все ни о чем по сути. Природа сама восстановится, без влияния человека, , но пройдут века.
Константин Алланд
Вот это больше всего и гнетет. Что кто-то поджег/не потушил вовремя лес и получил его бесплатно, а ты восстанавливаешь лес и платишь за землю и еще работаешь бесплатно, чтобы вырастить и посадить дерево.
Олег Аникьев
Безхозным его делает государство. У тебя есть право только на валежник и то не всякий и не везде. К примеру, закона по которому ты мог посадить 3-5 деревьев и спилить одно, нет. Сегодня с современными электронными технологиями учета, можно фактически, сажать именные деревья. Можно понять кто сколько приносит пользы обществу и природе.
Алексей Огородников
Всё равно это делать надо, утешусь тем, что это хорошая Карма и заслуги на будущее+помощь Божествам и природе в настоящем. На кремлевских выблядков и прочий сброд в данной ситуации и плоды их дизнедеятельности - наплевать. Все равно до них не дотянуться.
Алексей Огородников
Безхозным его делает государство. У тебя есть право только на валежник и то не всякий и не везде. К примеру, закона по которому ты мог посадить 3-5 деревьев и спилить одно, нет. Сегодня с современными электронными технологиями учета, можно фактически, сажать именные деревья. Можно понять кто сколько приносит пользы обществу и природе.
Константин Алланд
Всё равно это делать надо, утешусь тем, что это хорошая Карма и заслуги на будущее+помощь Божествам и природе в настоящем. На кремлевских выблядков и прочий сброд в данной ситуации и плоды их дизнедеятельности - наплевать. Все равно до них не дотянуться.
Олег Аникьев
Вот и получилось так, приехали, на свои гектары куском в 10 га, 10 человек. Лес спилили, продали и свалили обратно на запад. Было и такое уже. Освоенцы ДВ гектара.
Алексей Огородников
Если бы деревья росли на Луне, то там бы их тоже выдавали бесплатно, а возможно еще и давали бы бесплатный билет до нее.
Роман Котов
Всегда задавался вопросом как они это выясняют? Находят место развода огня или пачку сигарет на этом пепелище? А как с возгораниями вдали от населенных пунктов? В версию умышленного поджога с целью сокрытия масштабов вырубки и с целью получения "сгоревшего" леса за бесплатно поверю больше.
Alexandr Nevolin
В. использует в своих передачах общеизвестные факты, а критиковать в нашей стране никому не запрещено. Подавай заявку на митинг и критикуй президента и правительство. Другое дело, требование отставки или призывы к насилию в отношении начальства. В. всегда играл по правилам, думаю ему ничего не грозит.
Alexandr Nevolin
Вообще то в былые времена правитель нес ответственность за все живые существа, находящиеся под его опекой и животные,и растения,а не только люди.И регулярное и своевременное выпадение дождей являлось показателем благочестия правителя и народа.И да то что предали огню лес и тварь всякую, живущую в нём это по-любому жертва.Вопрос кому и воимя чего?
Nordic rassvet
Кремлядь подумала подумала и нашла решение. Накамлать холодную погодку)).
Роман Котов
А, кстати, похоже что Вы действительно правы. У нас в Пермском крае явно не летняя погода +7 и дожди.
Владимир Павловский
Очевидно же, что тайгу сознательно выжигают.
Алексей Огородников
Всегда задавался вопросом как они это выясняют? Находят место развода огня или пачку сигарет на этом пепелище? А как с возгораниями вдали от населенных пунктов? В версию умышленного поджога с целью сокрытия масштабов вырубки и с целью получения "сгоревшего" леса за бесплатно поверю больше.
Алексей Огородников
А, кстати, похоже что Вы действительно правы. У нас в Пермском крае явно не летняя погода +7 и дожди.
Сергей Панченко
Вы таки верите ему на слово?
Vitaliy RUS
Свалить за бугор? Вы шутите, он уж несколько лет назад свалил в одну из европейских стран. Вы хоть в инете почитайте о нём, что пишут. Не думаю, что всё написанное про него лож.
Артём Белов
тогда значит не все мосты сжег, родня может осталась тут, ее надо тоже вывозить из РФ
Константин Алланд
Вот и получилось так, приехали, на свои гектары куском в 10 га, 10 человек. Лес спилили, продали и свалили обратно на запад. Было и такое уже. Освоенцы ДВ гектара.
Артём Белов
Да, да.Вот этот самый Маяк до сих пор угроза для жизни, там тупо все в озеро сливали(сообщающееся с подземными реками, реками неподземными). Ну хозяйственники, красные патриоты, всё для людей, эх, хорошо в стране советской жить.
Артём Белов
Вы таки верите ему на слово?
Артём Белов
Леса сами хорошо восстанавливаются. В детстве ездили в одну деревеньку за земляникой, в том году поехал туда за грибами, а там на месте полей уже берёзы растут (а прошло лет 20-25), потом березы потихоньку замещаются хвойными породами деревьев, потому что в детстве было берёзовой рощей, сейчас уже является смешанным лесом, так-как много молодых сосен и елей.
Vitaliy RUS
тогда значит не все мосты сжег, родня может осталась тут, ее надо тоже вывозить из РФ
Константин Алланд
Да, да.Вот этот самый Маяк до сих пор угроза для жизни, там тупо все в озеро сливали(сообщающееся с подземными реками, реками неподземными). Ну хозяйственники, красные патриоты, всё для людей, эх, хорошо в стране советской жить.
Иван Помидоров
В ближайшие 8 дней по прогнозу у нас дождей не будет. Посмотрим как накамлали..
Алексей Огородников
Не забыли, все помним. Я даже помню телевысер гаранта про придурков и провокаторов, а лет прошло немало.
Vladislav Shamanov
..... " разные обстаятельства наложились, например: какой нибудь опытный оператор АЭС надышался дымом приболел, а его напарник не такой опытный, вот и второй шаг к катастрофе," -А еще одно обстоятельство , что женщина из счётной палаты нашла хищения , вот так обстоятельства и сложились. И эта..., лес не обязательно хорошо поджигать, его достаточно вовремя не потушить. (однажды тушил в количестве 8 чел) ...помоему ответ на поверхности
Константин Алланд
Поддерживаю. И не только это не забыли. Кондопога, Сагра, приморские партизаны, манежка, Тихонов и Хасис, Иван Агофонов, предательства на Донбассе и т.д. Если кто-то забыл - единомышленники напомнят подобным образом, использовав лишь 1-2 ключевых слова.
Boris S
..... " разные обстаятельства наложились, например: какой нибудь опытный оператор АЭС надышался дымом приболел, а его напарник не такой опытный, вот и второй шаг к катастрофе," -А еще одно обстоятельство , что женщина из счётной палаты нашла хищения , вот так обстоятельства и сложились. И эта..., лес не обязательно хорошо поджигать, его достаточно вовремя не потушить. (однажды тушил в количестве 8 чел) ...помоему ответ на поверхности
Vladislav Shamanov
Это другой момент, не важно, смысл в том что это может стать спусковым механизмом для чего угодно в том числе и для политической и управленческой дестабилизации в стране.
Vladislav Shamanov
Мистика есть... тут ещё якут Шаман на маскву идёт... жгут мосты за ним и перед ним.
Lester Leyt
Есть мнение, что во времена социализма тайга не горела так часто, как за последние годы. Многие специалисты считают, что имеет место умышленные поджоги. С какой целью? С самой разной.
Алексей Огородников
А Вы сами по какому принципу живете? Следуя Вашей логике, наплевав на собственную безопасность, на ответственность перед близкими людьми, какую-то ответственность перед своим народом, нужно открыто выступать против режима, резать правду матку прямым текстом или вообще выходит на улицы и "лезть на баррикады". Ну и далее тупо погибнуть, в неравной борьбе с системой, так и не принеся никому пользы. В любом, подчеркиваю, в любом даже самом отсталом государстве, при самом слабом режиме человек всегда будет слабее системы. Смысл "выходить на бой", если проиграешь? Я иногда думал, чтобы было бы, если, слушатели АРИ вышли на улицы со своими идеями. С идеями закрытия большинства бюджетных контор, замены пенсий пособиями по старости, с идеями, что каждый должен платить за себя сам, ну и т.д. В лучшем случае им бы покрутили пальцем у виска. А так 95% посчитают нас еще более худшим злом, ведь мы будем предлагать забрать у них "святые вещи" - пенсии и социалку.
ValaVala Xar
Ага. Я тоже про это подумамши.
Дмитрий Браунинг
Если не готов, то и не хер лезть тогда. А то все хотят пушистых условий, тут уже выбирай либо ты борец, либо семьянин и домосед. По Кастанеде неуязвивый воин тот, у кого нет близких и привязанностей, через которых его могут достать или манипулировать.
Walknut 59
Страна слепых и незрячих.. первые учат жить вторых((
ValaVala Xar
На пажарищах часто произрастает кипрей, Иван чай.
Philip Krasnoschekov
Поддерживаю. И не только это не забыли. Кондопога, Сагра, приморские партизаны, манежка, Тихонов и Хасис, Иван Агофонов, предательства на Донбассе и т.д. Если кто-то забыл - единомышленники напомнят подобным образом, использовав лишь 1-2 ключевых слова.
Алексей Ф
В чем ложь не пойму? Подход сидеть и ничего не делать неверный. Нужно приспосабливаться под новые условия и жить и работать дальше. И откуда такой бред? Если я не воюю открыто с режимом, значит я его поддерживаю? Вокруг оглянитесь, мир не черно-белый.
Vladislav Shamanov
Или лазеры со спутников.
Олег Анатольевич
https://youtu.be/sgEdA5KObac
Vladislav Shamanov
Народ уже давно все увидил и вам советую глаза открыть. Кремлю давно до фонаря на свое "реноме" в глазах дорогих россиян. Для поддержания своего "реноме" внутри страны у него есть МВД, ФСБ ,Росгвардия и Следственный коммитет + гос пропагандисты.
Алексей Огородников
Не понятно, кто не готов и на что? А выбирает действительно каждый сам - это нормально. Каждый взвешивает все +/-. Осуждать кого-то за это его выбор нельзя.
Алексей Огородников
В чем ложь не пойму? Подход сидеть и ничего не делать неверный. Нужно приспосабливаться под новые условия и жить и работать дальше. И откуда такой бред? Если я не воюю открыто с режимом, значит я его поддерживаю? Вокруг оглянитесь, мир не черно-белый.
Дмитрий Браунинг
Пропагандоны, пропагандоны...
Николай Толубаев
Если вы против "путиных" валите Навального Вроде Жариков это сказал Никто так не укрепляет власть как Навальный и Ко. Он имитирует движения (жизнь есть движение), создаёт видимость политической борьбы, видимость выборов. И путины и навальные это всё кремль. Поцриоты пишут, что он агент госдепа, так и в кремле агент госдепа. Ничего в принципе он раскачать не может. Для титульных для левых он не приемлем, потому, что как бы либерал. Для титульных "либералов" он не приемлем, потому, что ходил на русские марши. Для русских он враг, потому, что готов отдать Таврию и предать Новороссию. Яблоко то же самое, это социалисты и русофобы. У самих рейтинг 1%, а создать с кем то каолицию в принципе не могут (так задуманно в АП) И все другие "оппозиционеры" такие же. Левые, особенно назначенные коммунистами, и Жири квообще просто свистки, служащий для выпуска пара. Они озвучивают русские идеи, что бы их загадить. Они вообще не опасны режиму. Если поднимут головы, то стоит лишь приоткрыть архивы, или во всеуслышание сказать, что мы и так знаем о леваках, и их можно будет хоронить. Все они создают видимость политической жизни в РФ и этим как бы делают искуственно дыхание уже почти мёртвому режиму и успокаивают стадо. Это симулякры, искуственные заменители еды
Константин Алланд
Хорошая идея, Конст! Давно заметил, что ты добрый человек, беспокоишься о природе. Тайга принадлежит всему миру, а не только нам. Если РФ не справляется с обязанностями, СБ ООН должен поставить вопрос о внешнем управлении лесными массивами. Байкал тоже является достоянием всей планеты. За последующие 5 лет жулики во власти все сожгут и продадут. Нельзя пускать этот процесс на самотек.
Vladislav Shamanov
Ну может случиться так что все эти структуры захлебнуться в крови своих сотрудников, а некоторые гадёныши позавидуют Каддафи перед смертью. Подобное было уже в России, не думаю что кто то хочет повторения, просто они распиздяи.
Николай Толубаев
Власть за всё отвечает, в том числе и за пожары. Но выводить в главное преступление правящих крипто коммунистов не правильно. Что там тайга.. Деревне в центральной и северо западной России уничтожены. Нет дорог, нет газа, нет интернета, не везде есть водопровод. Какают в дырочку на морозе. Нет работы. Всё умирает от недостатка денег. А кремлёвские трать огромные деньги на Сири, прощают милиардные долги. Дарят деньги всяким киргизиям и вкладывают деньги в Турцию и пр. Что не слышу грокой истерики по этому поводу. Где майданы записных опозиционеров и требования суда и импичмента за работу против России.?
Константин Алланд
Да, это трэш какой - то с этими подарками братушкам, просто все откачивают, под ноль
Константин Алланд
Пропагандоны, пропагандоны...
Дмитрий Браунинг
Да все СМИ и "патриоты" под контролем.
Дмитрий Браунинг
ари рефлексируют, только на то, что говорят по телевизору, если бы путен по ТВ не дал приказ тушить пожары, то и передачи бы этой не было.
Иван Помидоров
1.Самолёты из Центральной России перебросили в Красноярск. Уже тушат. 2.Правительство поручило ФСБ проверить возможные умышленные поджоги тайги в Красноярском Крае. 3. За несколько дней до этого: "Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что лесные пожары являются «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно». 4. Фильм - разоблачение . кто причастен к пожарам в России. Руководство Красноярского Края и Правительства РФ. За что выгнали депутата Красноярского Зак Собрания: https://www.youtube.com/watch?v=-JAUmIF_1uE 5.Генерал МЧС обвинил руководство Красноярского Края в непринятии мер к тушению пожаров, несмотря на прогноз МЧС. 6. Петиция с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из за пожаров. Прошу поддержать. https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%87%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C-2019%D0%B3?source_location=petitions_browse 7. Сегодня в Красноярске состоится митинг против Губернатора Усса.
Lester Leyt
Всех раскритиковал, никто тебе не нравится. Не может быть, чтобы в такой большой стране все политики были плохие. Если отвергаешь, тогда должен предложить альтернативу. В противном случае сойдешь за балабола или собаку. "Кремль" является обязательным элементом политики, этого не избежать. Только марсиане могут быть абсолютно независимыми.
Henri Ducard
Приспосабливаться то есть переобуваться? Такие вот у нас в принципе лидеры, ага
Henri Ducard
Обычно несколько иначе. Спрашивают что тут такое, может закрыть тебя? А потом договариваются о плюшках за смену формата. То есть лично человеку это даже в плюс эта крыша будет
Lester Leyt
Ты опять хочешь, чтобы за тебя кто-то потребовал. Пришел добрый дядя- оппозиционер и за тебя стал бороться. Все реальные борцы получат приз, бездельники и лентяи- пинков.
Lester Leyt
Хорошая идея, Конст! Давно заметил, что ты добрый человек, беспокоишься о природе. Тайга принадлежит всему миру, а не только нам. Если РФ не справляется с обязанностями, СБ ООН должен поставить вопрос о внешнем управлении лесными массивами. Байкал тоже является достоянием всей планеты. За последующие 5 лет жулики во власти все сожгут и продадут. Нельзя пускать этот процесс на самотек.
Lester Leyt
Так и есть. К нам в город привезли детей-погорельцев, которые сгорели в палатках в Халдоми. Привезли их в больнички, типа реабилитировать пошатнувшуюся психику. Врачей обязали им давать таблетки активированного угля, таблетки почему то врачи за свой счёт вынуждены покупать. Прилетел какой то главнюк из Москвы и появился "курировать" как идёт лечение погорельцев аж совместно с министром здравоохранения края Витько.Им доложили что все хорошо. Что хорошо? В чем это хорошо? Мальчишек по 11 лет маринуют зачем то в больнице и заставляют жрать этот уголь, покупают это недоразумение сами врачи за свой счёт. Зато галочку и плюсик всей чиновничей шобле поставили.
Lester Leyt
В. использует в своих передачах общеизвестные факты, а критиковать в нашей стране никому не запрещено. Подавай заявку на митинг и критикуй президента и правительство. Другое дело, требование отставки или призывы к насилию в отношении начальства. В. всегда играл по правилам, думаю ему ничего не грозит.
Vladimir Sholkov
Конечно же никто не хочет чтобы кто то за кого то решал. Но кто сказал что бороться это не то же самое требование как и не бороться одной головы? Я тут посмотрел блогера Стаса и он очень хорошо сказал американцы и там где бесполезно что то сделать добудут себе выгоду.
Vladimir Sholkov
"Любовь Соболь обещает еженедельные протесты. Соболь- одна из 16 кандидатов, не допущенных на сентябрьские выборы в Мосгордуму". Среди этих 16 кандидатов, могли быть и наши "правильные русские" кандидаты. Вот они и могли на законном основании озвучивать идеи АРИ, ставить их на голосование. Это ведь другой уровень, так ведь?
Степан Степанов
Амеры и остальные давно в курсе про спектакль с двойниками, но, к сожалению, продолжают этот проект поддерживать. Не исключено, что после выбывания оригинала, проект с двойниками был продолжен с их санкции. Все больше убеждаюсь в этом по их действиям и этому спектаклю. На лицо раисе оккупационное правительство,где аборигены лишние люди. Их необходимо заменить мигрантами, которые ни на что не будут претендовать, которые даже не будут знать историю всех хапков, не будут знать лиц, принимавших участие в этих хапках и прочих уголовно наказуемых действиях против коренных народов России, которые будут рассматривать Россию только как территорию для зарабатывания.
Vladimir Sholkov
Хочешь услышать за что русские встанут. Ок. Вот лозунги, ваши в... протындеры все бабки которыми уложить можно было дорогу от земли до луны а не то чтобы потушить. Второй лозунг. Наш кандидат бы справился с этим за несколько дней.
Константин Алланд
Вообще то весь мир примерное такое же мурло как и эрэфия.Особенно Китай.Эти вообще инопланетяне. После Китая будет ещё хуже. Так что я не за весь мир точно. Скорее против. Но я за то, чтобы оставить Сибирь в покое вообще. Не лезть туда никак и никому. Территория которую надо оставить в покое, как резерв, легкие планеты и заниматься мониторингом и охраной. А не просто допустить туда других, но таких же короедов. Это все сейчас кажется таким далёким и надуманным. Ари постоянно критикует всяких экологов и борцунов за окружающую среду. Так вот однажды все на своей шкуре осознают, что такое нехватка чистой питьевой воды и воздуха. Как в фильмах про постапокалипсис. Вот тогда этот резерв и понадобиться.
Константин Алланд
Интересно, конечно. Ему как раз сейчас придётся идти через огонь и дым. Как будто специально.... Сознание отказывается принимать этого якута всерьёз, но все же
Константин Алланд
Так и есть. К нам в город привезли детей-погорельцев, которые сгорели в палатках в Халдоми. Привезли их в больнички, типа реабилитировать пошатнувшуюся психику. Врачей обязали им давать таблетки активированного угля, таблетки почему то врачи за свой счёт вынуждены покупать. Прилетел какой то главнюк из Москвы и появился "курировать" как идёт лечение погорельцев аж совместно с министром здравоохранения края Витько.Им доложили что все хорошо. Что хорошо? В чем это хорошо? Мальчишек по 11 лет маринуют зачем то в больнице и заставляют жрать этот уголь, покупают это недоразумение сами врачи за свой счёт. Зато галочку и плюсик всей чиновничей шобле поставили.
Vladimir Sholkov
По суди сам. Сектанты не выдвигают свои проблемы, они обсуждают великие проблемы. Они не решают проблемы, они требуют чтобы кто то их решил, они ничего не мгут , но с радостью прольют красненькое.
Lester Leyt
"Любовь Соболь обещает еженедельные протесты. Соболь- одна из 16 кандидатов, не допущенных на сентябрьские выборы в Мосгордуму". Среди этих 16 кандидатов, могли быть и наши "правильные русские" кандидаты. Вот они и могли на законном основании озвучивать идеи АРИ, ставить их на голосование. Это ведь другой уровень, так ведь?
Zloi Ivan
Хе хе, хороший политик, ну вы и сказанули, хороший политик это оксюморон
Дмитрий Браунинг
Новости про загнивающию америку: Рост заработной платы, возможно, достиг своего пика, но рынок труда все еще очень силен. Экономика в этом году пополняется в среднем на 150 тыс. новых рабочих мест в месяц, а уровень безработицы достиг 50-летнего минимума. Вышедшие данные указали на то, что американская экономика, вероятно, продолжит расти даже в более жестких условиях. По крайней мере до тех пор, пока компании избегают массовых увольнений, а подавляющее большинство американцев продолжает работать. Ожидается, что в пятницу правительство сообщит, что в июле экономика США пополнилась 171 тыс. новых рабочих мест. Подробнее на РБК: https://quote.rbc.ru/news/article/5d35a07b9a79478b5ca01ee4?from=newsfeed
Vitaly Tiunov
Конечно все хотят, что бы добрый дядя зарешал все их проблемы. Напрягаться не хочет ни одна система. Закон физики. Для напряжения нужна энергия(мотивация). Вот вас что мотивирует?
Vitaliy Muromskiy
смотрел, жуткий шлак и дичь, отрыжка Голливуда, язычество да тут очернено, но и сам фильм унылое Г
Smailey Face
нет и не будет там правильных русских, их уже на подходе погасят
Vladimir Sholkov
Знаешь, соболь не правильнотсебя ведёт. Она требует акций, но не расследований об избиении русских на митингах. Она могла бы потребовать независимости сми , а именно допуска русских инфо сми. Она не знает об ари. И не участвует вникак в жизни ари. а
Иван Помидоров
6. Тайгу поджигают "хищники", так у нас называют незаконных золотодобытчиков. Только в Северо Енисейско р-не их более 20 бригад. И с лотками, и с тяжёлой техникой, бульдозерами. Прошлым летом ФСБ их отслеживало беспилотниками, затем задерживали. То же самое с "браконьерами". Люди ловят осетра, потому что живут на Реке, и другого заработка нет. но власти считают иначе. Могли устроить дымовую завесу 7. Диверсии: хохлов, либерастов, японцев ( месть за Курилы). Цель: устроить акции протеста в России, скинуть Главного Фигуранта. 8. Тайгу жгут китайцы. Цель - поторопить Российские власти принять решение о сдаче Сибири Китаю. Шантаж: Или отдаёте Сибирь нам в аренду , или она сгорит. 9. Глобальное противостояние. Американцы тестируют своё лазерное оружие. Поджигают со спутников. Цель - экономически ослабить Россию, сменить режим на более лояльный США. Предложить затем помощь, с целью разведки. 10. Передислокация крупных воинских соединений, техники, ракетных установок, обустройство новых пусковых шахт МБР, РЛС . Цель - подготовка к войне. Пожары нужны как дымовая завеса от спутников шпионов. Эта версия объясняет нежелание и даже запрет властей тушить пожары. Прошлые массовые пожары в Центральной России - могут иметь ту же причину.
Иван Помидоров
Мои причины пожаров по степени вероятности. Причём версии не исключают одна другую. 1. Сухие грозы 2. Непотушенные костры, окурки, бутылки (работают как линза, под определённым углом могут поджигать траву) 3. Поджоги лесозаготовителей. Русских и китайцев. Поджигают в нужных местах, там где есть дороги и можно вывезти потом лес, но затем пожар распространяется неконтролируемо, - куда ветер подует. 4. 7. Поджоги заинтересованными лицами районов тайги, в которых проводилась накануне массовая незаконная рубка леса с целью скрыть хищение. В этом обвиняют Усса некоторые журналисты и депутаты 5 . Коррупция: 4 единицы БЕ 200 базирующихся под Красноярском, ни разу не взлетали на тушение пожаров. Губернатор Усс попросил у Медведева 350 млн рублей на обустройство противопожарных баз на Севере Красноярского края. Сумма небольшая? Ничего, попросим потом ещё, - не дадут, - снова будут пожары..
Vladimir Sholkov
Мотивирует дибилизм. Хочется понять или я тупею каждый день или окружающию все больше тупеют
Tubbahvik Бахвалов
Поддерживаю ВК очень похоже на провокацию. Если не самого кремля то с его согласия. Цель скорее всего выявление недовольных дискридитация настоящей оппозиции.
Lester Leyt
"Либералов" тоже гасят, сам видишь. Однако они прут как танки. Политической борьбы без напрягов не бывает. Не хочешь напрягаться, тогда сиди тихо.
Vladimir Sholkov
Да нужна просто политическая воля. Вот ткнул Трамп Сами Знаете Кого, в лужу, предложив помощь, - а не деле указав на несостоятельность Главы у которого всё лето леса горят, и Сразу правильная реакция, - полетели самолёты со всей страны пожары тушить, и армию перебрасывают, и Премьер прилетел. Спасибо Вашингтону, Справедливости ради - отказ американцам в помощи - это думаю правильный шаг. У нас в тайге всё ещё есть шахты с ракетами, и поезда под землёй ходят, вдали от крупных городов. Поэтому цель помощи - это разведка. Кстати и наши, когда оказывают гум помощь, тоже преследуют такие цели. Не на Гаити и в Непале конечно))
Lester Leyt
Владимир, ты пишешь чушь! Избивают не только русских но и всех, кто подвернется под руку. В российских СМИ трудятся в основном русские репортеры. Какие тебе еще нужны "русские СМИ", они сплошь русские! Соболь не знает, наши кандидаты будут знать, вот тебя выберем.
Vladimir Sholkov
А по мне, это очередной способ передачи власти. Все говорят что П осталось немного, а передать надо. На верху кто бы не пришёл все д.. будут гадить друг другу, поэтому решено с помощью этого выбрать приемника который бы всех устраивал
Vladimir Sholkov
В том то и фишка, наконец до тебя начало доходить по чуть чуть. Кандидат должен быть арбитром наших проблем. Я не смогу быть арбитром т.к. мне не понятны ваши проблемы. Я почему то уверен что и каждый из нас пока далёк от них. За нас эти проблемы и выдвигают и решают посторонние люди. ш
Tubbahvik Бахвалов
С преемником проблемма. Нужен же такой преемник которого все посчитали оппозиционером. Но был бы подконтрольным.
Konstantin Pakhomoff
Не будет приемника. Будет как в было в штатах - кто бы не пришел, система будет работать по заданному алгоритму. В штатах сейчас перестройка, а в РФ настройка.
Konstantin Pakhomoff
Про бардак это вам Браунинг рассказал? Про пьяные оргии матросни?
Vladimir Sholkov
Я бы сказал не столько подконтрольный, сколькотчтобы все его боялись и писались кипятком, а на самом деле подконтрольный кому надо
Vladimir Sholkov
Система да, но если систему не устроит приёмник, то она будет пожирать их одним за другим , пока не пожрет последнего. Это как например вот будет М, а тут есть В., который скажет погадитека а М то гол, а я нет, и киш башка на следующий день. И В наверху, а тут Г. скажет что В то носит трусы наизнанку и киш башка.
Vladimir Sholkov
Да, причём люди с охотой скажут спасибо Трампу , чем П , тут то на пустом месте асерикосы и получили барыш.
Maxim Egorov
Британский "зиккурат", это же не религиозное здание в отличие от мавзолея. Сами британцы довольно креативные, они не ходят как толпа зомби, по крайней мере, пока.
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