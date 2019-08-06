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Взрывы в Ачинске: Похоже на плановую диверсию
Взрывы в Ачинске: Похоже на плановую диверсию
06/08/2019 00:53
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Обсуждение
Maxim Egorov
https://www.youtube.com/watch?v=yMEwTpanOSc&t=1s
Геннадий Ковалев
с 1979 по 1984 год — старший прораб, главный инженер, начальник строительного управления СУ-36 треста «Ачинскалюминстрой», г. Ачинск; Шойгу, Сергей Кужугетович, биография
Артём Белов
А потом модератор, с умным видом будет выдавать ваши мысли за свои.
Константин Алланд
Возможно у меня получится сделать так, чтобы меня все время возили те, кто заправляет бак и возится с движком.
Константин Алланд
Есть то что Познань при помощи научных методов, всегда будет то, что ещё не понятно . Другое дело, что мы понимаем под наукой, искренние попытки познать мир или очередную святейшую инквизицию, давящую в зародыше все гениальное и передовое
Константин Алланд
Наука это результат, который можно подтвердить экспериментально
Aldan
Оно ? "Всем Привет! По событиям в Ачинске: 1. ходят упорные слухи что будут эвакуировать весь город. А это более 100 тыс человек. Объяснить это просто возможным разлётом осколков вряд ли возможно. Никто не знает что делать. Система оповещения работает некорректно. Народ из Ачинска эвакуируется неорганизованно, в основном едут в Назарово (30 км, но за горой, поэтому посчитали что там безопасно). Их размещают в садиках и школах. Кормят, но не хватает питьевой воды (!) - почему то. Говорят что водопровод повреждён, но возможно просто не хотят поить заражённой водой. Заправки под Ачинском и Назарово - народ берёт штурмом. Скупают бензин в канистры и многие едут дальше. 2.Уже прошёл чёрный дождь. Почему чёрный - никто не объяснил. 3. АГК - Ачинский Глинозёмный Комбинат уже остановлен. А это градообразующее предприятие и поставщик сырья Красноярскому Алюминиевому Заводу, у которого цикл производства - непрерывный. 4. В эвакуированные районы понагнали Росгвардию - охранять от мародёров. 5.Введён режим ЧС. Полёты самолётов закрыты. Пожар никто не тушит. По тв сказали что перебрасывают роботов для тушения, но вряд ли их применят. Невозможно. На складах 40 тыс снарядов, и как говорят ракеты для Градов . Какая в них может быть начинка - неизвестно. Местные говорят возможно химическая. 5. Народ из Ачинска повезли в Красноярск. (180 км) ."
Lester Leyt
Завод построили для того, чтобы он функционировал, он давал людям средства для жизни. Теперь завода нет, остались корпуса у арендаторов. Виноват ли директор? Виноват, но во вторую очередь. Верный друг, ты недооцениваешь людей, они мыслят конкретно, нет завода, нет работы, соответственно и средств к существованию. "Промыли". Это ты лохов убеждай!
Maxim Egorov
А в среду выпуск будет?
Viktor Hofmann
ахаха - два обиженых жизнью спелись )))) Вот хохма. Рад за вас. тролли пригоженские.
Дмитрий Браунинг
В Софрино не сгоняешь? Ты же вроде москвич?
Иван Помидоров
Пошла на хуй, жидовка, я же тебе сказал.
Viktor Hofmann
Тебе бородатый анекдот про паспорт напомнить?
Русский Орёл
это она и есть Алешка! Там под землей еще два склада - один с химией , второй основной с "тополиным пухом" Или ты Алёшка думаешь что штаты в гугле мапс по доброте душевной крестик повесили на месте складов РВСН с сочной красной надписью "ВЗРЫВ" ?! Хоть ты и Максим а все равно Алешка...
Konstantin Pakhomoff
Это где на западе Белая Раса? В каком месте? В Швейцарии или в Люксембурге?
vadim galuzin
не-не, извиняй... я с ботоксом не дружен.... а партаки твои - унылое гавно. https://topdb.ru/redshadowink https://www.instagram.com/redshadowink/
Олег Анатольевич
Азиаты использовались в РККА, как вспомогательная сила для рытья окопов и проч. Хоз работ Массово сдавались в плен и деизертировали
Серёга Ларюшкин
Что с голосом случилось у главного Зюсса.
Иван Помидоров
Всем Привет! По событиям в Ачинске: 1. ходят упорные слухи что будут эвакуировать весь город. А это более 100 тыс человек. Объяснить это просто возможным разлётом осколков вряд ли возможно. Никто не знает что делать. Система оповещения работает некорректно. Народ из Ачинска эвакуируется неорганизованно, в основном едут в Назарово (30 км, но за горой, поэтому посчитали что там безопасно). Их размещают в садиках и школах. Кормят, но не хватает питьевой воды (!) - почему то. Говорят что водопровод повреждён, но возможно просто не хотят поить заражённой водой. Заправки под Ачинском и Назарово - народ берёт штурмом. Скупают бензин в канистры и многие едут дальше. 2.Уже прошёл чёрный дождь. Почему чёрный - никто не объяснил. 3. АГК - Ачинский Глинозёмный Комбинат уже остановлен. А это градообразующее предприятие и поставщик сырья Красноярскому Алюминиевому Заводу, у которого цикл производства - непрерывный. 4. В эвакуированные районы понагнали Росгвардию - охранять от мародёров. 5.Введён режим ЧС. Полёты самолётов закрыты. Пожар никто не тушит. По тв сказали что перебрасывают роботов для тушения, но вряд ли их применят. Невозможно. На складах 40 тыс снарядов, и как говорят ракеты для Градов . Какая в них может быть начинка - неизвестно. Местные говорят возможно химическая. 5. Народ из Ачинска повезли в Красноярск. (180 км) .
Иван Помидоров
Вот оно: Всем Привет! По событиям в Ачинске: 1. ходят упорные слухи что будут эвакуировать весь город. А это более 100 тыс человек. Объяснить это просто возможным разлётом осколков вряд ли возможно. Никто не знает что делать. Система оповещения работает некорректно. Народ из Ачинска эвакуируется неорганизованно, в основном едут в Назарово (30 км, но за горой, поэтому посчитали что там безопасно). Их размещают в садиках и школах. Кормят, но не хватает питьевой воды (!) - почему то. Говорят что водопровод повреждён, но возможно просто не хотят поить заражённой водой. Заправки под Ачинском и Назарово - народ берёт штурмом. Скупают бензин в канистры и многие едут дальше. 2.Уже прошёл чёрный дождь. Почему чёрный - никто не объяснил. 3. АГК - Ачинский Глинозёмный Комбинат уже остановлен. А это градообразующее предприятие и поставщик сырья Красноярскому Алюминиевому Заводу, у которого цикл производства - непрерывный. 4. В эвакуированные районы понагнали Росгвардию - охранять от мародёров. 5.Введён режим ЧС. Полёты самолётов закрыты. Пожар никто не тушит. По тв сказали что перебрасывают роботов для тушения, но вряд ли их применят. Невозможно. На складах 40 тыс снарядов, и как говорят ракеты для Градов . Какая в них может быть начинка - неизвестно. Местные говорят возможно химическая. 5. Народ из Ачинска повезли в Красноярск. (180 км) .
Nordic rassvet
Уважаемый, я это тоже все прекрасно помню. Сложное детство, проведенное в 4+ часовых очередях за палкой колбасы. Это была эпоха подготовки к перестройке, спланированная национал-предателями Яковлевым-Андроповым-Шеварнадзе. Все мои знакомые тогда только и занимались доставанием дефицитов. Но были и хорошие времена для т.н. совка (сущность так же внедренная ЦРУ и ее использовали зондер-командер СС в отношении героев Кр. Армии кстати), когда снижались цены на продукты питания и было изобилие ТНП за счет предпринимательства в виде артелей. Копните доки. https://youtu.be/s6LCiXZBtEQ
Константин Алланд
Чтобы тут не делали, все равно выйдет совковая загогулина. Пусть даже в новой упаковке. Вот убери сейчас импортные машины, телефоны, компьютеры и ширпотреб китайский, что получим? Да тоже самое. Ну понастроили за 15 лет откатных объектов ещё, ну ушатали природу. А суть то старая, прежняя. Все чурки тоже здесь, их даже больше стало . Людей сбивают на дорогах и плюют в штурму.Качество продуктов...? Сейчас продают во многих случаях яд в красивых этикетках. Желательно вообще питаться более правильно, а не грезить о сырах и копченых колбасах.Еда это медитативный процесс самооздоровления в идеале. Но такая еда не в магазинах точно . Про молодежь: идея свалить пока что отсюда, у молодёжи. Из плюсов, стало больше информации благодаря интернету. Насчёт свободы предпринимательства, пока вижу как закрываются ип-шники, один за другим . Если и есть какой-то прогресс, то вопреки, а не благодаря рф. За счёт личных качеств отдельных, немногочисленных людей. О чем постоянно и упоминалось АРИ в старых выпусках, ещё 10 летней давности, ничего с тех пор по сути не поменялось.
Вит Ла
Все так и было.
Aldan
да я не сохранил...
vadim galuzin
все так и есть
Владимир Павловский
Прослеживается интересная закономерность. Раньше, склады с боеприпасами взрывались каждый год, а то и не по одному разу. В 2014 году взрывы резко прекратились - началась война с Украиной. Сейчас опять взрыв, после долгого перерыва. Что это, конец войне?
Tubbahvik Бахвалов
Может настать тфу тфу тфу время когда. Кто не с нами тот против нас. А нынешняя оппозиция это частью системы. И работает на тех кто при власти. Простая комбинация. Задача оппозиции привлечь протестный электорат и проиграть. То есть отдать его голоса власти.
Arcadiy Y. Polyakov
да оставь ссылку, интересно или в ютубе подпиши в виде коментария к ролику
Герман Сажин
Вот оно: Всем Привет! По событиям в Ачинске: 1. ходят упорные слухи что будут эвакуировать весь город. А это более 100 тыс человек. Объяснить это просто возможным разлётом осколков вряд ли возможно. Никто не знает что делать. Система оповещения работает некорректно. Народ из Ачинска эвакуируется неорганизованно, в основном едут в Назарово (30 км, но за горой, поэтому посчитали что там безопасно). Их размещают в садиках и школах. Кормят, но не хватает питьевой воды (!) - почему то. Говорят что водопровод повреждён, но возможно просто не хотят поить заражённой водой. Заправки под Ачинском и Назарово - народ берёт штурмом. Скупают бензин в канистры и многие едут дальше. 2.Уже прошёл чёрный дождь. Почему чёрный - никто не объяснил. 3. АГК - Ачинский Глинозёмный Комбинат уже остановлен. А это градообразующее предприятие и поставщик сырья Красноярскому Алюминиевому Заводу, у которого цикл производства - непрерывный. 4. В эвакуированные районы понагнали Росгвардию - охранять от мародёров. 5.Введён режим ЧС. Полёты самолётов закрыты. Пожар никто не тушит. По тв сказали что перебрасывают роботов для тушения, но вряд ли их применят. Невозможно. На складах 40 тыс снарядов, и как говорят ракеты для Градов . Какая в них может быть начинка - неизвестно. Местные говорят возможно химическая. 5. Народ из Ачинска повезли в Красноярск. (180 км) .
Александр Верный
Про людей ! Встретил возле бывшего завода управления группу теток с авоськами,на мой вопрос,что вы тут делаете, тетки сказали что хотят отметить 60 лет с основания их бывшего химического завода, а завод уже лет 20 как уже приватизирован и продан по частям коммерсантам, отправил их в столовую и посидел их послушал, тетки веселые с песнями и частушками, видно бывшие деревенские, плакали и рассказывали как счастливо им жилось на заводе, как они убивались за план на очень вредном хим.производстве, после смены ходили в заводской клуб,песни и танцы разучивали, страшно гордились грамотами и медалями как передовики производства и как их отправляли за заслуги в местный санаторий, каждая вторая их подруга померла от рака полученного от вредного производства, работали без респираторов и хим.защиты,они 5 лет ходили на работу в 90-х без зарплаты,а вечерами подрабатывали продавцами в ларьках,на мой вопрос,а если бы еще 10 лет не платили вы бы работали, без сомнения ответили, конечно это же наш завод,как наш ребенок! И детектора бывшего ,коммуниста и орденоносца до сих пор уважают, хотя он с сыночками и завод то продал и отбыл на пмж в Англию,он не виноват это Горбачев гадина по их мнению,удивительно у них нет злобы, есть обида. Коммунисты считаю первые научно подошли к вопросу манипуляции сознания и так мозги промыли до сих пор эта зараза не вышла, теток если честно жаль,хотя и не пытался их переубедить.
Vladislav Shamanov
Еще в начале 20 века в РИ попы проводили молебены для вызовов дождя. Теперь нам предлагают шаманить вместо того, чтобы изучать законы природы. Вот ты закончил университет, образованный человек, а клюешь на элементарный развод. Привнести людям смятение, неуверенность в себе, упование не на науку, а на сверхестественные силы, что является мракобесием в 21 веке. Второй момент, за помощью следует обращаться к Всевышнему, создателю Вселенной, а не в пустоту. Для этого существуют определенные молитвы в рамках традиционных религий. И наконец последнее, материальные вопросы надо решать материальными способами, то есть научно. Как ты это объяснишь?
Николай Толубаев
Поаккуратней надо с медитацией -это вам не игрушка :( Медитировали на Сибирь,а залило Симбирск. На карту надо было смотреть
Lester Leyt
Среди современных образованцев дураков больше. Пример вчерашний .Речь зашла о подобном. Некий охотник(доктор наук, или кандидат уже не помню, это к слову) любил охотится на слонов в Африке. Решил пострелять там по зверям в очередной раз и взобраться затем на Килиманджаро. Накануне ночью ему приснилась африканка, из глаз которой текли потоки крови. Чутье подсказывало ему вернуться вниз, а гордыня и азарт гнали вверх. На 4000 метрах у него что - то произошло со зрением.Заболела голова, глаза. Очень быстро зрение стало ухудшаться. Диагноз уже в РФ поставили :атрофия зрительного нерва. Сейчас практически слепой. Ходит по квартире с палкой. Среди своих былых трофеев. Но продолжает всю мистику считать чушью, херней и бредом и пыхтит претензиями ко всему на свете. Сильные знаки дают наглухо зашитым, по пояс деревянным, тем кто в танке. Нормальные люди все понимают достаточно быстро.
Владимир Кутиков
Корреспондент сайта ,, Кавказский узел" Светлана Кравченко сообщает о противостоянии армянского общества "Севан" и администрации сочинского аэропорта из-за увольнений работников с армянскими фамилиями.
Vladislav Shamanov
Просто констатирую факт. Человек магическое существо с большими возможностями, причём каждый, каждую секунду мы творим свою реальность, просто нужно делать это осознанно следить за своим состоянием сознания и потоком мылей, что бы не навредить ни себе, ни другим. В общем надо думать, что думаешь. Ни чего против Бога в этом нет, люди пользуются тем что Бог в них заложил, это же естественно, просто безусловно нужно придерживаться определённых правил.
Константин Алланд
Конст, собаки тоже все быстро понимают. Можешь ли ты с помощью медитации завести двигатель автомобиля? Думаю, вряд ли. Для этого нужны материальные способы, для начала проверить, есть ли в баке бензин. Почему ты считаешь, что законы природы проще устройства автомобиля?
Lester Leyt
Конст, собаки тоже все быстро понимают. Можешь ли ты с помощью медитации завести двигатель автомобиля? Думаю, вряд ли. Для этого нужны материальные способы, для начала проверить, есть ли в баке бензин. Почему ты считаешь, что законы природы проще устройства автомобиля?
Nikolay Orlov
Судя по видосу и характеру взрыва , там похоже взорвали атомную бомбу небольшой мощности , иначе с чего бы такой кипиш и эвакуация десятков тысяч человек. Это как с Чернобылем , когда коммунно-большевики врали до последнего , пока запад не стал бить тревогу из за радиоактивного облака , которое их накрыло.
Константин Алланд
Есть то что Познань при помощи научных методов, всегда будет то, что ещё не понятно . Другое дело, что мы понимаем под наукой, искренние попытки познать мир или очередную святейшую инквизицию, давящую в зародыше все гениальное и передовое
Константин Алланд
Удалось этот отчет прочитать. Похоже на какой-то чернобыль.
Vladimir Sholkov
А что такое наука? Формулы? Опыты? По мне наука это прежде всего результат. И если можно повторить те же действия и это вызовит один и тот же результат то чем же это не наука? С другой стороны полно необъяснимых явлений, которые нельзя объяснить, по мне это религия
Vladimir Sholkov
Точнее не объяснить сколько повторить
Alex Shatunov
Может потому-что тушить начали?
Дмитрий Браунинг
Может потому-что тушить начали?
Константин Алланд
Справедливости ради, полстраны просит о дожде.+ Тушить начали.
Константин Алланд
Жызнь - боль!
Иван Помидоров
Революция откладываеца? Может хоть бы одна ядерная боеголовка взорвется ещё? А погибших жгут в мобильных крематориях. Инфа 146%!
Иван Помидоров
Оно ? "Всем Привет! По событиям в Ачинске: 1. ходят упорные слухи что будут эвакуировать весь город. А это более 100 тыс человек. Объяснить это просто возможным разлётом осколков вряд ли возможно. Никто не знает что делать. Система оповещения работает некорректно. Народ из Ачинска эвакуируется неорганизованно, в основном едут в Назарово (30 км, но за горой, поэтому посчитали что там безопасно). Их размещают в садиках и школах. Кормят, но не хватает питьевой воды (!) - почему то. Говорят что водопровод повреждён, но возможно просто не хотят поить заражённой водой. Заправки под Ачинском и Назарово - народ берёт штурмом. Скупают бензин в канистры и многие едут дальше. 2.Уже прошёл чёрный дождь. Почему чёрный - никто не объяснил. 3. АГК - Ачинский Глинозёмный Комбинат уже остановлен. А это градообразующее предприятие и поставщик сырья Красноярскому Алюминиевому Заводу, у которого цикл производства - непрерывный. 4. В эвакуированные районы понагнали Росгвардию - охранять от мародёров. 5.Введён режим ЧС. Полёты самолётов закрыты. Пожар никто не тушит. По тв сказали что перебрасывают роботов для тушения, но вряд ли их применят. Невозможно. На складах 40 тыс снарядов, и как говорят ракеты для Градов . Какая в них может быть начинка - неизвестно. Местные говорят возможно химическая. 5. Народ из Ачинска повезли в Красноярск. (180 км) ."
Артём Белов
https://youtu.be/CJ9e2_3gMeA
Степан Степанов
Штефан, ты не из мольфаров ли? А увеличение члена или груди накамлать не можешь? Можно было бы неплохой бизнес замутить.
Степан Степанов
А как дорого стоили тряпки. С середины 80-х стали шить кооперативное тряпье, но цены тоже были запредельными. Две недели работать на куртку, две недели работать на штаны, две недели работать на ботинки. Цветной телевизор - предмет гордости. Аудиокассета японская стоила 9 рублей!!! - день работы, батарейки к приемнику и фонарику не купить было, все шло в красную орду. Про запчасти на авто вообще молчу. Из советского говна через знакомых токарей и сварных пытались сделать вечное гумно. Искаженная большевицко-людоедская реальность.
Николай Толубаев
Теперь надо медитировать, что бы лето на европейскую часть России вернулось.Опять пошёл дождь и холодно https://ok.ru/video/2016684870295
Maxim Egorov
Думаю, что про Чернобыль не просто так вспомнили и сняли дорогущий фильм, да так чтобы во всем мире посмотрели. Может потом и выплывет про ядерные боеприпасы на складе.
Maxim Egorov
Ну за сигнал мы увидели?
Дмитрий Браунинг
А почему русский подросток не побил таджика Беху Рузыева. Как ты это обьяснишь?
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/CJ9e2_3gMeA
Дмитрий Браунинг
Нечаянная радость для революционэров. Обломков Боинга там не видно? А может это пьяная матросня устроила оргию на подводной лодке?
Aldan
Бухту наверное впору переименовывать в Коричневую.
Vladislav Shamanov
Вот есть ребята создали организацию будут бороться с любителями побить русских, надо закантачить может помочь чем - https://vk.com/wall-182953949_1084
Константин Алланд
Да походу! Пятая колонна. Англо-саксы проклятые, ссут в подьездах тоже они.
Дмитрий Браунинг
Да походу! Пятая колонна. Англо-саксы проклятые, ссут в подьездах тоже они.
Константин Алланд
Вот это ещё иллюстрация к вопросу о заселении югов. И так там толкотня нереальная, хачи и антисанитария, ещё и подобного рода "сюрпризы". А все потому, что чем больше в каком то месте людей, тем хуже экология, тем меньше чистоты и первозданной красоты, тем выше риск таких вот нежданчиков, обычных для рф. Да, там тепло. Ну и что ? Не поеду ) На фото пляж Анапы....без комментариев
Дмитрий Браунинг
Да и рассеянская философия - после нас хоть потоп, всем на все похер. своровать, продать, нагадить, моя хата с краю. Отсюда все эти пожары, наводнения, взрывы на складах, тут ни какие деверсанты не нужны - "дорогие рассеяне" сами себя выпилят, жаль только природу нашу. Все от того что никто себя хозяином на земле не чувствует, нет отвественности.
Walknut 59
...пахлава медовая(((
Walknut 59
Дураки чтоли реку плугом пахать ?
Константин Алланд
возможно
Konstantin Pakhomoff
Нечаянная радость для революционэров. Обломков Боинга там не видно? А может это пьяная матросня устроила оргию на подводной лодке?
Konstantin Pakhomoff
Штефан, ты не из мольфаров ли? А увеличение члена или груди накамлать не можешь? Можно было бы неплохой бизнес замутить.
Konstantin Pakhomoff
Революция откладываеца? Может хоть бы одна ядерная боеголовка взорвется ещё? А погибших жгут в мобильных крематориях. Инфа 146%!
Konstantin Pakhomoff
Жызнь - боль!
Дмитрий Браунинг
Видно только твой полыхающий еврейский пердак.
Konstantin Pakhomoff
Вот как ни революцыонэр, так у него евреи и гомосятина на уме. Дмитрий, гомосятина вас не доведет до добра. Возьмитесь уже за ум! Родина гибнет, а у вас мысли только о жопах.
Vladimir Sholkov
Мне почему то всегда на подобные статьи вспоминается статья из журнала Наука и жизнь , про присоединение восточной к западной Германии. В статье писалось что западная Германия понесла громадные траты от станков до переобучения , адаптации и т.д. И то как запросто к Р присоединяются территории. И почему то единственные траты какие видно это всего лишь дороги да мосты. И почему тогда спрашивается западная Германия просто не снесла стну и на этом остановилась бы. Но нет. И Германия не проиграла.
Maxim Egorov
С пожарами и взрывом видно, что идёт накачка образа. Сначала они сняли фильм "Чернобыль", весь мир его посмотрел и сделал определённые выводы. Как материал впитался, следующим шагом устраивают катастрофу мирового масштаба с пожарами, только пошли дожди, сразу не отходя от кассы взрывы склада с возможными ядерными боеприпасами. По логике должно быть ещё парочка таких случаев, а потом уже реальная катастрофа с химическим или ядерными выбросами. Если задумали валить кремль осенью, то в течении пары месяцев стоит ожидать.
Zloi Ivan
Точно Вам говорю, Путин лично прислал. С самолета сбросили.
Истинный Ариец
Пока не введут выборность участковых (шерифов) такая херня будет продолжаться . Основной лозунг революции : " Выборность судей , участковых, губернаторов без всяких "фильтров!!!"., "Долой кремлевскую ОПГ!!!"
Юрий Рыков
Вопрос: в Ачинске дозиметра ни у кого нет?
vadim galuzin
Дураки чтоли реку плугом пахать ?
vadim galuzin
Это после шторма на берег ввбросило морские водоросли ,а не фекалии. Отдыхающие ищут янтарь
vadim galuzin
Ну за сигнал мы увидели?
Денис Слоновский
проблема в том что сами же москвичи покупают у них продукты и берут их же на работу платя им деньги чтобы они и дальше плодились и размножались в Москве. Ну и кто виноват?)
Konstantin Pakhomoff
Точно Вам говорю, Путин лично прислал. С самолета сбросили.
Vitaliy RUS
Надо доставать и на родине.
Vitaliy RUS
https://youtu.be/zlFRD2HLxu4 Эмоции у вас тухловатые. Хорошо бы чего-нибудь свеженького.
Konstantin Pakhomoff
Ядерный взрыв? Сомневаюсь. Гриб, ядерная волна и т.д. по мне банально, кто куда то чего то и много и в то же время кто пошёл наверх. Вот и помыли , прибрались грязновато конечно, но человеческий фактор, сигарета попала прям под запал боеголовки и человеческий фактор все горит . Меня больше гнетет другое. Мне все больше кажется что мы вернулись к крепостничеству. Почему? Ну посудите сами , с одной стороны тебя выжимают со всех сторон то там то тут, а с другой стороны там собирают нектар не хотя и небрежно переступая через лужу и при малейшей недоимке пряничков лезут к крепостным. Явное расслоение. При этом не хватает еще наглости играть в открытуб пока. Но выход как всегда в социальном взаимодействии, на любое бедствие в помощи семейного древа.
Zloi Ivan
такая же мысль посетила
Konstantin Pakhomoff
Далековато я от Москвы живу. Да к тому же я еврей. Однако уверен, что продолжение будет и чертило пожалеет о дерзости. Это желательно репостить максимально. Эффект есть.
Vladimir Sholkov
Ядерный взрыв? Сомневаюсь. Гриб, ядерная волна и т.д. по мне банально, кто куда то чего то и много и в то же время кто пошёл наверх. Вот и помыли , прибрались грязновато конечно, но человеческий фактор, сигарета попала прям под запал боеголовки и человеческий фактор все горит . Меня больше гнетет другое. Мне все больше кажется что мы вернулись к крепостничеству. Почему? Ну посудите сами , с одной стороны тебя выжимают со всех сторон то там то тут, а с другой стороны там собирают нектар не хотя и небрежно переступая через лужу и при малейшей недоимке пряничков лезут к крепостным. Явное расслоение. При этом не хватает еще наглости играть в открытуб пока. Но выход как всегда в социальном взаимодействии, на любое бедствие в помощи семейного древа.
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/zlFRD2HLxu4 Эмоции у вас тухловатые. Хорошо бы чего-нибудь свеженького.
Konstantin Pakhomoff
Как то вас переклинило на украх, чуть ли не вкаждом посте упоминаете укроинцев
Viktor Hofmann
Я не знаю, кто такая ненька, но у тебя явные проблемы на почве хохлов, поменьше сиди на форумах и поменьше смотри рассеянского тв. Вообще логика у тебя конечно железная, если пишешь что-то плохое и критикующие за власть и крым, то ты хохол или либерал, возможно агент цру.
Konstantin Pakhomoff
Владислав, почему вы не баните данного персонажа? Или это представитель кураторов?
Vladimir Sholkov
Я бы начал с основ типа Путь русского! С расписанием строго по шагам всех шагов а отступление означало бы сепоку
Vladimir Sholkov
Я бы начал с основ типа Путь русского! С расписанием строго по шагам всех шагов а отступление означало бы сепоку
Дмитрий Браунинг
Я не знаю, кто такая ненька, но у тебя явные проблемы на почве хохлов, поменьше сиди на форумах и поменьше смотри рассеянского тв. Вообще логика у тебя конечно железная, если пишешь что-то плохое и критикующие за власть и крым, то ты хохол или либерал, возможно агент цру.
Viktor Hofmann
У меня на вас профессиональный нюх. Ты своим кураторам свою писанину хоть на ревью отсылай прежде чем на обозрение вываливать. То у тебя одесситов поделом сожгли, теперь после прихода россии в крым канализацю прорвало. Плюс нацист. Я человек простой, если что то пахнет как г, выглидит как г и ведет себя как г - является г...
Гринго
"Подвиги" красавчега и барцухи Бехи Разыева в ауле/кишлаке Софрино 18+ https://www.yaplakal.com/forum1/topic1988105.html
Vitaliy Muromskiy
Не фанат эха мацы, но почитываю для кругозора либеральную чепуху, интересная статейка проскочила... (сама статья конечно бредовая)
Lester Leyt
Потому что вместо железа и спорта компутер и мамкино воспитание
Вит Ла
Вот возьмём мою часть где был. Хочешь курить? Ок, в отведенное время спец место для курения и то считалось неким позорным курить. А теперь представить что кто решил прикурить рядом с боеголовкой. Идём дальше. Утиизация снарядов. Предположим что неудачно утилизировали, но насколько я понимаю утилизируют то по одному снаряду. Ок. Идем дальше. Предположим что уранили на пол. Вот только что то мне подсказывает что снаряды находятся все как бы сказать вот взпывная часть а дитонатор совсем в других ящиках. Тогда возникает вопрос Как Карл удалось так сделать что при всех вариантах сведенных почти к нулю процентов всю базу поднять на воздух? И главное , постарадвшие, а жертвы? Разве при взрыве не должны лежать штеьелями военные? Так что же произошло? Означально был пожар, который перекинулся на склад, или замыкание произошло? Крысы перегрызли провода? Что то мне подсказывает что есть такой фильм Стой а то мама будет стрелять. Так играет Сталоне и до боли знакомый сюжет л
Vladimir Sholkov
Вот возьмём мою часть где был. Хочешь курить? Ок, в отведенное время спец место для курения и то считалось неким позорным курить. А теперь представить что кто решил прикурить рядом с боеголовкой. Идём дальше. Утиизация снарядов. Предположим что неудачно утилизировали, но насколько я понимаю утилизируют то по одному снаряду. Ок. Идем дальше. Предположим что уранили на пол. Вот только что то мне подсказывает что снаряды находятся все как бы сказать вот взпывная часть а дитонатор совсем в других ящиках. Тогда возникает вопрос Как Карл удалось так сделать что при всех вариантах сведенных почти к нулю процентов всю базу поднять на воздух? И главное , постарадвшие, а жертвы? Разве при взрыве не должны лежать штеьелями военные? Так что же произошло? Означально был пожар, который перекинулся на склад, или замыкание произошло? Крысы перегрызли провода? Что то мне подсказывает что есть такой фильм Стой а то мама будет стрелять. Так играет Сталоне и до боли знакомый сюжет л
Роман Котов
А мне понравилось Камышин столица.
Вит Ла
А как прилепить к этому ракетные войска стратегического назначения , если это в самом деле так
Валерий Русанов
А мне понравилось Камышин столица.
Дмитрий Браунинг
Проснись Гофман, но ты жидко обосрался. РФ, Москва. видимо нюх у тебя под другое заточен...
Дмитрий Браунинг
Может потому-что он младше и слабее?
Konstantin Pakhomoff
В Софрино не сгоняешь? Ты же вроде москвич?
Сергей Лобцев
Владислав, почему вы не баните данного персонажа? Или это представитель кураторов?
Сергей Александрович
Ох щас тебе правду про тебя тут расскажут.
Sl Tg
Сейчас у всех мобильная связь но по части достоверной информации ситуация та же .Если посмотреть многочисленные видео то характер взрывов самый разнообразный .Есть даже что то напоминающее небольшой ядерный взрыв .А это как минимум 500 кг авиационная бомба но не 125 мм и даже не 150 мм арт .снаряды . А потом атомная артеллерия куда подевалась , ведь это не только ракеты .
Константин Алланд
Ну пусть ищут
Константин Алланд
Потому что вместо железа и спорта компутер и мамкино воспитание
Гринго
"Подвиги" красавчега и барцухи Бехи Разыева в ауле/кишлаке Софрино 18+ https://www.yaplakal.com/forum1/topic1988105.html
Maxim Egorov
В ответ получишь а что это у вас за статья такая 228 антиевропейская. Кого это вы хотите обьегорить?
Вит Ла
Сейчас у всех мобильная связь но по части достоверной информации ситуация та же .Если посмотреть многочисленные видео то характер взрывов самый разнообразный .Есть даже что то напоминающее небольшой ядерный взрыв .А это как минимум 500 кг авиационная бомба но не 125 мм и даже не 150 мм арт .снаряды . А потом атомная артеллерия куда подевалась , ведь это не только ракеты .
Maxim Egorov
Очнись дурачок . Ты у себя дома в России днем без охраны на улицу выйти не можешь. Это результат интернациональной дружбы социализма, коммунизма, антифашизма, антикапитализма, антиколониализма твоих родителей ,дедов и прадедов. Егоров, ты конкретный представитель предателей расы
Русский Орёл
дурашка все кто там живёт в курсе того что под землей лежит на втором ярусе... потому зам МО с пропитой рожей примчался а "гарант" с главным обарем стюардес и сиськастых хенеральш в бункер и кусты...
Русский Орёл
вернее "лежало" ибо по прикидака штук 100 боеголовок в минус... Или продали кое чего всяким Иранам Кореям бандустанам. Все шойгувские крыски генеральши хотят быть миллиардерами...
vadim galuzin
Вот сразу видно европейского человека с ценностями! Не то что мы, чухи и сталинисты. А можно поподробнее? Восточных немцев с западными тоже сплотило? И ссылочки на представителей от сплоченных в которых можно почитать-посмотреть про "предатели расы и ссученный этнос"? Кто там представляет Белую Расу? Бильдербергский Клуб? Ротшильды? Барухи?
vadim galuzin
годов прошлого века.
vadim galuzin
А у вас родители и деды чем занимались? Надеюсь интернациональной враждой, фашизмом, капитализмом и колониализмом? Хорошо если так. А иначе вам придется их осудить и заклеймить. Ну типа какбэ предать. Хотя если они из другой расы были, то это ничего. Так бывает.
vadim galuzin
В ответ получишь а что это у вас за статья такая 228 антиевропейская. Кого это вы хотите обьегорить?
Konstantin Pakhomoff
Банит, банит. Не волнуйтесь так. За свободу слова наверное переживаете? Как настоящие укроинцы.
Гринго
Посмотри фото пленных красноармейцев начала ВОВ - одни азиаты. Или, как их там - евразийцы)))
Александр Голубев
Спасибо повеселил, передало агентство ОБС (одна баба сказала) ;)))
vadim galuzin
Типичные русские , коренные москвичи -- соль земли "русской"
Sergey Matveev
еще один ыксперд, с такими темпами вы договоритесь, что ВОВ вообще негры выиграли
Sergey Matveev
Для всего мира - русские, это какая-то абракадабра: выглядят, как белые, ведут себя,как азиаты. Но это не русские - это совки и их потомство. А неискореженных европейских русских очень мало.
Sergey Matveev
Нахрен чего на западе качать - дома все раком стоит, а все в больной голове планы мировой революции бродят. Дома порядок нужен.
Гринго
не-не, извиняй... я с ботоксом не дружен.... а партаки твои - унылое гавно. https://topdb.ru/redshadowink https://www.instagram.com/redshadowink/
Гринго
...ты тоже в мукачево живёшь?
Vladislav Shamanov
Взрыв не ядерный, по мощьный наверное килотонну и больше. Ядерный заряд сколько не нагревай не получится ядерного взрыва. Там очень сложный взрыватель, рассинхронизация запалов в стотысячные доли секунды и взрыва не будет или будет разрушение боеголовки. Вот только если там где-то были ядерные заряды и они разрушились и другими взрывами раскидало по округе и в воздух части заряда, то это плохо. А так даже если в руки взять две предкритические массы ядерного заряда и соединить их со скоростью Брюса Ли, то что то произойдёт конечно, но не полноценный ядерный взрыв.
Lester Leyt
Как раскачать национальную напряженность в странах ЕС. Назови 3 способа раскачки?
vadim galuzin
Не понимаю... на что обижаться бледнолицым братьям из "житомира"?
Апач
Не понимаю... на что обижаться бледнолицым братьям из "житомира"?
Апач
Oh, ja-ja.. сафсем не/есть/карашо - как ведут себя рюзкие... с раскосыми и жадными очами. https://www.youtube.com/watch?v=yMRmlpbDb1k https://www.youtube.com/watch?v=hRow6G5wQIw
Vladimir Sholkov
Чтобы раскачать запад подставив его под ветра, это создать для них проблему, широко её раз рекламировать. Например, можно создать такую проблему что из за санкций банкротятся предприятия, что многие люди не смогут прокормить своих детей и т.д. и главное убедить в этом население Европы. На основании того что люди оьратят взор нсинасущные проблемы и невозможность зщитить свои права по политической причине люди зациклятся на правах и свободах и пойдут менять власть. Это будет элементарно. Главное вклиниться в программу по разрушению Европы (коль они сами по ней следуют) , но немного ускорить и предложить каменные топоры.
Вит Ла
Зачем ему пыхать?... Он от рождения - с т а б и л е н.
Апач
Зачем ему пыхать?... Он от рождения - с т а б и л е н.
Vladimir Sholkov
Только проблема то не в них. Что толку будет от Европы ? Никакого что так что так. Надо сначало заняться собой
Maxim Petrov
Всё правильно. Да и "гриб" далеко не всегда получается от ядерного взрыва. У последнего, "шляпка гриба" - это эпицентр взрыва в воздухе, а "ножка" - столб пыли. То есть такое только от авиабомбы ядерной, с подрывом в слоях атмосферы.
Серёга Ларюшкин
этот способ называется ТРОЯН и им занимается только один народ на этой земле. ну а все эти гру свр фсб - этому способствуют как это принято делать во всех крупных гос.образований. А вот главный оператор по раскачке на земле - это смотрящий за деньгами мировых валют. Биткоин Он сука раздул до 11000 баксов за 1BTC.Вот этих типанов нужно опасаться во вторую очередь.
Серёга Ларюшкин
ты о каком доме о израиле толкуешь? так да там порядок не помешал бы русский.
Серёга Ларюшкин
первый способ - единственный верный - прилёт боенга 747 в администрацию здания ЕС.
Серёга Ларюшкин
вот галустян ты ебланище, ты в каком строЮ прибываешь вместе со своей семейной сворой то есть родителями и дедами с бабками? Если не в России, то кто вы там сегодня, гастарбайтеры и мигранты на птичьих правах на ПМЖ. ТО есть выпадаешь не просто из РАСЫ из Эгрегора выпал с самого рождения своего.
Zloi Ivan
Как то вас переклинило на украх, чуть ли не вкаждом посте упоминаете укроинцев
Zloi Ivan
еще один ыксперд, с такими темпами вы договоритесь, что ВОВ вообще негры выиграли
Oleg Larin
Вы описали взрыватель имплозивного типа, работающего на "обжим" с целью увеличения плотности ядерного заряда и, как следствие, начала цепной реакции. А есть заряды пушечного типа, где несколько подкритических частей заряда соединяются друг с другом путем подрыва обычного взрывчатого вещества. Как бы толкатели такие, сверхбыстрые. И вот такая штука запросто может рвануть полноценным ядерным взрывом в костре.
Апач
всего делов-то... ein-zwei-drei ))) Feuer!!! и собирай скальпы в пантеон героев.
Konstantin Pakhomoff
Ох щас тебе правду про тебя тут расскажут.
Konstantin Pakhomoff
А может Брейвик? Так Брейвик вообще путинский адепт, он сам говорил. Может Ле Пен? Орбан? Хотя опять же - Ле Пен путинистка, Орбан не западный, он продукт тоталитарного ссученного совка. Расскажите нам, как живет Белая Раса в свободных странах! В Швейцарии, Люксембурге. Разверните тезисы, чтоб было что обдумать, кроме жестокой правды в мокшанскую харю.
Konstantin Pakhomoff
А может Брейвик? Так Брейвик вообще путинский адепт, он сам говорил. Может Ле Пен? Орбан? Хотя опять же - Ле Пен путинистка, Орбан не западный, он продукт тоталитарного ссученного совка. Расскажите нам, как живет Белая Раса в свободных странах! В Швейцарии, Люксембурге. Разверните тезисы, чтоб было что обдумать, кроме жестокой правды в мокшанскую харю.
Konstantin Pakhomoff
А у вас родители и деды чем занимались? Надеюсь интернациональной враждой, фашизмом, капитализмом и колониализмом? Хорошо если так. А иначе вам придется их осудить и заклеймить. Ну типа какбэ предать. Хотя если они из другой расы были, то это ничего. Так бывает.
Konstantin Pakhomoff
Так вы посмотрите фото героев красноармейцев, кто в плену не был. Там всё в порядке. Ну я какбэ ни на что не намекаю.
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