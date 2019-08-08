Мистика и политические персонажи

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08/08/2019 01:12
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Обсуждение
vadim galuzin
дэбил.
"Русский ответ на еврейский вопрос. Попытка мемуаров" Автор Трифонов Геннадий Николаевич А.П. Брагин - скорее всего издатель... или нет?
дэбил.
Nikolay Berezin
Брагин Анатолий Павлович-автор, издательство Русская правда.
Виталий Серко
Мы единое целое Силы породившей нас.
Виталий Серко
Мы единое целое Силы породившей нас.
Виталий Серко
Мы единое целое Силы породившей нас.
Виталий Серко
шог8щ0р
Виталий Серко
Мы
Виталий Серко
Единое
Виталий Серко
Целое
Виталий Серко
Силы
Виталий Серко
Породившей
Виталий Серко
Нас
Виталий Серко
У нас все хорошо в Чернигове.
ВК. Брагин А.П. Русский ответ на еврейский вопрос - М.: «Русская Правда», 2006 - 512 стр. ISBN 5-9243-0133-8 наконец появилась в сети http://www.braginbook.narod.ru
Lester Leyt
Для начала тебе надо выйти из транса. Сходи в православную церковь, не обязательно в РПЦ МП, есть Старообрядческие или Древлеправославные, исповедуйся и покайся за весь вздор, что ты нес на протяжении многих лет, получи отпущение грехов, и станет легче.
Риэлтор Инсайдер
то что "либералы" отвратны по сути еще не повод плюсовать блевотный канал очередного "коричневого языка". И плюсы к этому видео удручают больше чем очередная якобы "победа" одних НЕНАШИХ над другими НЕНАШИМИ.
Ilya Tarasov
Интересное мнение https://www.youtube.com/watch?v=gHqOv0fQQQ4
Ilya Tarasov
https://www.youtube.com/watch?v=gHqOv0fQQQ4 Интересное мнение
Vladimir Sholkov
https://www.youtube.com/watch?v=6-iA2SWI7rA По мне очень интересная точка зрения
Vladimir Sholkov
Интересная точка зрения https://www.youtube.com/watch?v=6-iA2SWI7rA
Serge Rakitin
Зачем тебе, уБ-гий? Иди самоудовлетворяйся в бизнес-центре им. Христа Спасителя.
Vladimir Sholkov
https://www.youtube.com/watch?v=6-iA2SWI7rA А так
Lester Leyt
Может ли быть конфликт интересов между русскими и другими гражданами? Думаю нет, и те и другие обязаны соблюдать правила и законы своей страны. Считают ли они себя русскими? Не знаю, возможно на таких моментах они не зацикливаются. Политики должны показывать лояльность ко всем.
Иван Помидоров
Всем Привет
Олег Анатольевич
.
Степан Степанов
Россия готовится расширить свое военное присутствие на Ближнем Востоке за счет сотрудничества с Ираном, против которого США ввели полное нефтяное эмбарго в 2019 году. В двух иранских портах - Бушир на юге стране и Чехбехар на юго-востоке - появятся передовые базы военно-морского флота РФ, которые будут использоваться в том числе атомными подлодками, сообщает OilPrice со ссылкой на высокопоставленные источники в Тегеране......Помимо военного сотрудничества, сделка включает финансовую помощь Тегерану из Москвы, в том числе инвестиции в разработку нефтяных месторождений.....В 2019 году Иран ждет от России кредит на 5 млрд долларов. Поступление этих средств заложено в бюджет Исламской республики на 1398-й год по персидскому календарю (начался 21 марта 2019 года) - https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-postroit-bazu-atomnykh-podlodok-v-irane-1028430564
vadim galuzin
У меня на руках круче татту чем на заставке.
Константин Алланд
Приморский край. Села Зарубино, Славянка.Август 2019 года. Китайцев уже больше чем местных и они там рулят всем.Ну и где это рашкованское государство с авангардами и прочими чудесами военной мощи? У эрэфии больше нет прав что- то кому- то здесь указывать, распоряжаться, собирать налоги,проводить какие- то там выборы, если государство не в силах сохранить территории и суверинитет это не государство, а кусок говна.
Nikolay Berezin
"Русский ответ на еврейский вопрос. Попытка мемуаров" Автор Трифонов Геннадий Николаевич А.П. Брагин - скорее всего издатель... или нет?
Николай Толубаев
Надоела до блевотины вся эта Зикуратия с этими слащавыми мордами на дорогущих машинах, с этими поцриотами , у которых семьи живут за границей, с их искандерами и армадами , под прикрытием которых они раздают богатства России всяким чуркистанам . Тошнит от их многонационалии с их "соотечественниками" тожероссиянами , с попами , идолами ВИЛа и дедовоевателями - можемповторителями. Этот балаган с псевдо выборами и псевдо оппозицией -уже не смешно , противно. Кажется , что это никогда не кончиться. Хоть бы упал какой нибудь метеорит и придавил всех этих путиных, зюгановых - навальных , шульмановых , гудковых и пр и пр Вместе с их эхами мацы и киселёв тв.
Viktor Hofmann
Не сомневаюсь. Абсолютно подходит в ваш интеллектуальный и психологический портрет.
Роман Котов
Ладно, либералы мерзавцы, но почему кремлевские то вдруг цветами заблагоухали? Там тоже ушлепки еще те. Пациенты доктора Климова да и вообще черти.Что самой жизнью доказано много раз. С какой стати по лицам нельзя ничего определять? Можно и нужно. Чем всегда люди и занимались. Эта Соболь сестра Ксюши Собчак что-ли?Одно лицо.Да и поведение.
Arcadiy Y. Polyakov
Латынина хорошо все описала в своей книге
Алексей Огородников
Можно смотреть со звуком или без, разницы нет. Один тот факт, что подобрали тетку похожую на Собчак, говорит, что все это не ЦИК, а ЦИРК.
Lester Leyt
в 1917 году во главе советского государства образовался 47 летнего тунеядец (никогдв не работал, професии не имел) Бланка-Ульянов... его подельник грузинец джугашвили образования не имел по русски не понимал и не говорил, в Грузии был уголовником (ограбление Тифлийсокого банка) и 100 лет нам вдувают в уши о гениальных советских руководителях.... если бы кто-то из них пришел сейчас устраиватся на работу продавцом сосисек, каждый опытный начальник отдела кадров позвонил в полицию ....
Алекс Алекс
И правда, очень похожа на Собчак, иной раз до степени смешения :-)). И даже манера говорить похожа.
Алекс Алекс
Дискретное мышление. Социальное программирование.
Lich Legion
да, это шум, с заданным информационным эффектом.
Роман Котов
ВК не совсем понял сути вопроса про религию. Не важно еврей там был главный герой повести или нет. Важно что вся библия это похождения евреев. А главная книга любой религии должна отражать правила при взаимодействии с богами (как 10 заповедей например). И так вся книженция. Как в аюрведе (кажется). Не жри это, а жри вот это и вон то.
Yury Safonov
Дискретное мышление. Социальное программирование.
Nikolay Berezin
ВК. Брагин А.П. Русский ответ на еврейский вопрос - М.: «Русская Правда», 2006 - 512 стр. ISBN 5-9243-0133-8 наконец появилась в сети http://www.braginbook.narod.ru
Lester Leyt
Русским мало родиться, русским надо еще и БЫТЬ по жизни. Возможно эти персонажи и родились русскими и ...... и на этом всё
Серёга Ларюшкин
Слишком много букв запредельных для рядового совка, уёбок.
Ильгиз Зигангиров
Да это же такие же сталинисты: "вы все уроды, вас всех надо расстрелять". Абсолютно такой же уровень.
Алекс Алекс
Вот мне просто интересно, как шаман собрался изгонять гаранта? Ну придет он на красную площадь, споет песенку. Постоит, подождет.... еще разок споет, глубоко вздохнет и с понурой головой пойдет обратно? Или уже на поезд сядет?
Vladimir Sholkov
Почему думаю что весь мир трясёт от неприязни к нац... По мне причина это угроза исходящая от понимания того, что как бы не было, какие бы доводы не приносили, но закон количества действует, а значит если большинство будет требовать чтобы их лидером был нац то их ася работа по смешению браков, назначению кураторов пойдёт на смарку
Vladimir Sholkov
Шаман в данном случае бесполезен. Почему? Потому что за ним должны стоят люди , которые обладают властью. Поэтому даже если все наверху помрут, то сразу насобирают подобных, которые будут также придерживаться прежнего курса
Риэлтор Инсайдер
То что "либералы" отвратны по сути еще не повод плюсовать блевотный канал очередного "коричневого языка". И плюсы к этому видео удручают больше чем очередная якобы "победа" одних НЕДРУГОВ над другими НЕНАШИМИ. Котов, ты зачем сюда ЭТО говниЩе таскаешь?
Олег Анатольевич
Петушок, хватит хрюкать
Андрей Романов
какую жизненную энергию может нести некромантия? те же мощи, яко бы "святых" у которых тяжелая (отрицательная) энергетика
Serge Rakitin
Православие веками губило Русь. Зачем нам оно? 1. После крещения 988 г. на Руси 250 лет шла вялотекущая гражданская война, известная как феодальная раздробленность. Историки что-то мычат про такое вот свойство феодализма, но и в Европе оно начинается аккурат после крещения. Ибо церковь, пришедшая "босой и голой", через интриги и распри светских властей отжимала себе место под солнцем. 2. Татарское иго - церковь категорически выступала против борьбы с татарами, ибо "всякая власть от Бога" ну и т.д. Это уже потом церковники переобулись в воздухе, а в 1370-е Сергия Радонежского, претендовавшего на чин митрополита, изгнали в лесной скит и хотели предать анафеме именно за призывы строить Русь без татар. 3. Самый "христианнейший" из Рюриковичей - сын Грозного Фёдор со своим "правослабием" в итоге довел дело до Смуты-1. 4. Самый набожный из Романовых Николаша свалил страну в Смуту-2. 5. Церковь категорически противилась отмене крепостного права как крупнейший крепостник в стране. 6. В годы ВОВ масса попов пошла в открытые немцами храмы на условиях очень "тесного сотрудничества" с оккупантами. Так какую Русь "спасёт православие"? Оно её лишь гробило, как угробило некогда великую Византию.
Zloi Ivan
Это не совсем так. Родились они русскими и спрос с них должен быть как с русских. Твой вариант довольно субъективный, качества русских каждый понимает по своему. Это как в советское время типа "настоящий коммунист" и "приспособленец с партбилетом", хотя по факту он член КПСС. "Настоящий русский" или "ненастоящий", это оценка качеств человека и гражданина.
Phillip Latifundist (PZ)
Митинги может и постановка, а ноги ломали реально http://classic.newsru.com/russia/08aug2019/telm.html
Phillip Latifundist (PZ)
А ведь лет 10 назад народ купился бы на какую-нить "Планету Православия" и снова пошел бы по кругу. А сейчас уже не прокатит. Так что сидеть и ждать иногда бывает полезно.
Phillip Latifundist (PZ)
Мидитацией как и наша передача любимая
Phillip Latifundist (PZ)
Латынина хорошо все описала в своей книге
Serge Rakitin
Добавлю, что именно православная церковь мешала решить в империи еврейский вопрос. Никаких иных причин, чем конкурентная антипатия к иудаизму в борьбе за паству, к тому не было. Ну разрешили бы евреям селиться в любом месте, получать образование и занимать госдолжности - революционеры всех мастей лишились бы 80% кадрового потенциала для вербовки новых членов. Так мало того, европейские евреи вместо Америки потянулись бы в Россию. А народ этот, как ни крути, талантлив в бизнесе. Читаю историю мировых брендов - блин, половина штатовских компаний создана евреями, вытуренными из Росс. империи. Та же история со старообрядцами, духоборами, молоканами - до последнего РПЦ упиралась рогом, отказывалась признавать. В итоге старообрядцы-миллионеры типа Саввы Морозова спонсировали эсеров и большевиков, только бы нагадить ненавидимой ими РПЦ и Романовым. Молокан вообще выперли в Америку и Бразилию, хотя единственные две уцелевшие деревни в Армении до сих пор кормят всю Армению капустой. Кому было бы хуже от этих непьющих трудоголиков, "русских протестантов" - кроме правослабных попов они больше никому не мешали.
Ilya Tarasov
Интересно, что после акции по пиару соболей и яшиных они начали замерять общественное мнение. Мол, не впустую ли потратили бабки на спектакль? Вот какой баннер всплывает после перехода на новостной агрегатор с Яндекса.
Ilya Tarasov
Будильник называет прошедшие митинги "спектаклем" и постановкой https://www.youtube.com/channel/UCtW1RTf7n1VqqGaDOGVreMg
Maxim Egorov
У христиан куча ресурсов, литературы и разных структур. А в итоге это просто стадо баранов, т.к. это не религия. Это эзотерическая манипуляция по созданию баранов. У язычников нет ничего, тем не менее жизни в этом больше.
Serge Rakitin
Зачем тебе ждать, начинай уже сейчас подмываться, а то вонища от тебя идёт ужасная
Константин Алланд
Может вариантно, а может и нет. Мне сложновато совместить вариантность будущего и возможность того что сбываются предсказания. А может быть и так, что вся вариантность заключается в том что на любое будущее можно посмотреть с разных сторон.
Константин Алланд
Травы мою душу взамен не заберут и никуда не подключат. Сугубо личное мнение: христианство подбирает и добивает самых слабых, нестойких и потерявших свою родовую силу.
Lester Leyt
глупость.
Константин Алланд
Ладно, либералы мерзавцы, но почему кремлевские то вдруг цветами заблагоухали? Там тоже ушлепки еще те. Пациенты доктора Климова да и вообще черти.Что самой жизнью доказано много раз. С какой стати по лицам нельзя ничего определять? Можно и нужно. Чем всегда люди и занимались. Эта Соболь сестра Ксюши Собчак что-ли?Одно лицо.Да и поведение.
Олег Анатольевич
Это с тебя еврея должен быть спрос, как с петушиной головы
Олег Анатольевич
Константин, ты по интересуется у этого "смотрящего", где он такую травку берет? Знаю, я этих травокуров, напыхтятся. И несут пургень
Maxim Egorov
Когда строили коммунизм, все были уверены, что идут в светлое будущее. В итоге пришли в болото. Может и хорошо, что сейчас никто ничего не ждет.
Олег Анатольевич
Зачем тебе, уБ-гий? Иди самоудовлетворяйся в бизнес-центре им. Христа Спасителя.
Олег Анатольевич
Привычный лексикон апологетов "религии Любви". Как я понимаю, призыв подмываться продиктован тягой любить ближнего с "чёрного хода"? Говорят, служители культа распятого доки в этом деле.
Yury Safonov
Синдром отложенной жизни. Жить нужно сейчас.
Lester Leyt
Лестер, ты сам - себе отвечаешь? А я то думал, кто же такие "тексты" пишет, а это оказывается "самый большой знаток Русской истории" Лестер- Владимир Берг, который проживает в е-бурге
Serge Rakitin
Ты, сам за себя все написал, дальше не продолжай Не надо)))
Влад Шевченко
Может вариантно, а может и нет. Мне сложновато совместить вариантность будущего и возможность того что сбываются предсказания. А может быть и так, что вся вариантность заключается в том что на любое будущее можно посмотреть с разных сторон.
Олег Анатольевич
Лестер, ты сам - себе отвечаешь? А я то думал, кто же такие "тексты" пишет, а это оказывается "самый большой знаток Русской истории" Лестер- Владимир Берг, который проживает в е-бурге
Serge Rakitin
Зачем тебе, уБ-гий? Иди самоудовлетворяйся в бизнес-центре им. Христа Спасителя.
Олег Анатольевич
Ты, сам за себя все написал, дальше не продолжай Не надо)))
Lester Leyt
На Украине состоялись свободные выборы, выдвинуть свою кандидатуру мог любой, Порох не узурпировал власть. И люди выбрали клоуна. А народ РФ продлил полномочия президенту и другому начальству, даже выглядит на этом фоне защитником "традиционных ценностей" и "стабильности".
Дмитрий Браунинг
Мы жимем во время Рогнарок, если по скандинавскому учению. По индуистким во времена Кали-Юги. Возможно, наступит светлое время, но не факт, что мы доживем до этого момента.. Ка́ли-ю́га (санскр. कलियुग, kali-yuga IAST) — четвёртая из четырёх юг, или эпох, в индуистском временном цикле. Характеризуется падением нравственности, поскольку добро в мире уменьшается до одной четверти от первоначального состояния в век Сатья-юга[1]. Варианты трактовки названия: «век демона Кали», «железный век», «век раздора». В «Махабхарате»[3] описывается, что это самый дурной век, в который от первоначальной добродетели остаётся лишь одна четверть, да и та к концу Кали-юги полностью разрушается. Уменьшается продолжительность жизни людей[1] — в Кали-югу люди живут максимум до 100 лет. Наступает общая экономическая и духовная деградация, люди проявляют самые ужасные и отвратительные качества. Слабеют их мужество, ум и сила. Поведением людей начинают управлять злоба, зависть и честолюбие[1]. Люди становятся лживыми и соблюдают лишь видимость жертв, даров и обетов. Тем не менее, утрата моральных ценностей и забвение долга в конечном счёте оборачивается против самих носителей зла и порока. Правители, ставшие в эту эпоху тиранами, не в состоянии ни держать людей в повиновении, ни защитить свои народы от нападения других народов, впавших в состояние варварства, забыв добродетели и приношение жертв богам. Кали-юга прекращается тогда, когда зло и насилие заполняют весь мир, который затем разрушается — наступает пралая (растворение). Таким образом, завершается Маха-юга, и круг эпох возобновляется[1].
Олег Анатольевич
Олег Анатолич, читай внимательно - сугубо личное мнение. А травы это отдельная наука, как и грибочки с корешками. Не всем доступная.
Олег Анатольевич
В тресте. Не "целыми днями", а только в свободное время, не "на различных сайтах с русофобской пропагандой", а на двух патриотических, один из которых АРИ.
Константин Алланд
Я в курсе, мне не надо пояснять и "лечить" , знаю таких и с такими же бредовыми мыслями и способностями мошенников, которые типа "постигла высший разум" но почему то продолжают искать ЛОХОВ Что бы этого Лоха "развести" а потом швырануть" его на "бабло"
Vladimir Sholkov
В РФ государственным языком является русский. Каждый гражданин обязан его знать и пользоваться в делопроизводстве. Меня устраивает политика РФ относительно использования нашего государственного языка. Не знаю, чем ты недоволен?
Олег Анатольевич
Олег Анатольевич, ты так сильно не напрягайся. Я в основном за спасибо практикую и точно ни к кому не лезу с этими вещами.Кому надо спросят, кому не надо мимо пройдут. Так что если не в курсе - не бухти.
Lester Leyt
В РФ государственным языком является русский. Каждый гражданин обязан его знать и пользоваться в делопроизводстве. Меня устраивает политика РФ относительно использования нашего государственного языка. Не знаю, чем ты недоволен?
Виталий Серко
У нас на Руси все хорошо. А вы московиты меньше нойте а больше трудитесь во славу предков.
Владислав
Если речь идет о лохотроне, то разницы нет. В чем суть лохотрона на Украине? Не знаю, на мой взгляд за Зе проголосовали случайно, как случайно выбрали в Раду лидера группы "Океан Эльзы". Был ли Зе кандидатом от каких то сил? Думаю, вряд ли. Т.о. можно ли считать выборы на Украине лохотроном остается открытым.
Zloi Ivan
А они то сами себя русскими людьми считают? что то сомневаюсь
Николай Толубаев
Я думаю . что у "путинского" режима есть только один путь остаться у власти -это открытая диктатура и фашизм. С транзитом власти . через фейковую оппозицию ничего не получается. И хотя весь этот "либеральный" майдан спектакль , в котором пострадали реальные люди -дурачки, Сермяжная правда проста -у корыта места всем не хватает. Хотя ,думаю, они своих соратников "либералов" -большевиков зарегистрируют и кусочек пирожка им дадут. Ничего они менять тут не хотят и не будут- они уже втянулись в жор и их теперь и дустом не отвадишь. Будет тут Масссаракш с боевой гвардией Саракша https://www.youtube.com/watch?v=cQb0C57cU9Q
Артём Белов
Ты, решил "лестеру" под махнуть?
Zloi Ivan
какую жизненную энергию может нести некромантия? те же мощи, яко бы "святых" у которых тяжелая (отрицательная) энергетика
Serge Rakitin
Чернигов - часть Чернигово-Рязанского княжества, под Москвой с 1503 года. Что несколько раньше, чем Поволжье, где я живу.
Lester Leyt
Если речь идет о лохотроне, то разницы нет. В чем суть лохотрона на Украине? Не знаю, на мой взгляд за Зе проголосовали случайно, как случайно выбрали в Раду лидера группы "Океан Эльзы". Был ли Зе кандидатом от каких то сил? Думаю, вряд ли. Т.о. можно ли считать выборы на Украине лохотроном остается открытым.
Lester Leyt
В тресте. Не "целыми днями", а только в свободное время, не "на различных сайтах с русофобской пропагандой", а на двух патриотических, один из которых АРИ.
Walknut 59
Как звать шамана......,усекли??
Maxim Egorov
Я пишу строго в рамках темы передачи. Как только будет упоминаться Гамбия, обязательно напишу. Если каждый начнет заниматься самодеятельностью и писать что ему вздумается, на сайте начнется разруха. Порядок должен быть везде.
Mic Haappy
в 1917 году во главе советского государства образовался 47 летнего тунеядец (никогдв не работал, професии не имел) Бланка-Ульянов... его подельник грузинец джугашвили образования не имел по русски не понимал и не говорил, в Грузии был уголовником (ограбление Тифлийсокого банка) и 100 лет нам вдувают в уши о гениальных советских руководителях.... если бы кто-то из них пришел сейчас устраиватся на работу продавцом сосисек, каждый опытный начальник отдела кадров позвонил в полицию ....
Влад Шевченко
В Северодвинске что-то взорвалось, повысился уровень радиации.
Lester Leyt
Я пишу строго в рамках темы передачи. Как только будет упоминаться Гамбия, обязательно напишу. Если каждый начнет заниматься самодеятельностью и писать что ему вздумается, на сайте начнется разруха. Порядок должен быть везде.
Dexter
Владислав, действительно всё больше складывается впечатление что украинские выборы разыграны строго по нотам. И «удивление и досада» Порошенко от «проигрыша»; и элементы показушно-безрезультатных вызов к прокурору «старой гвардии» (как вы подметили в передаче); и человек Коломойского в управлении (!) запустил мысль в «нужном направлении». …актер играет свою роль зиц-председателя, а тем кому нужно соскочили с грани за которой возможно судилище (получив более высокое назначение «промежуточных офицеров связи») Любопытно ваше мнение, хотя Вы его уже и высказали в этом направлении. ..Очень похоже что получение всех «наград» за всё что было и за финал решили доверить г-ну Зеленскому.
Maxim Petrov
За "Зе" проголосовали под воздействием фильма "Слуга народа". Целых три сезона жителям Украины показывался "идеальный президент". Я посмотрел эти фильмы, и надо сказать, над сценарием хорошо поработали политтехнологи и другие специалисты. Неподготовленного человека сюжет реально "цепляет". Это первое. Второе, Зе выбрали как нового человека (по мнению избирателей). Стоит за ним Коломойский или нет, вопрос отдельный. Но каких то компроматов про него пока не нашли. Вот и выбрали. Остальные не пошли на выборы вообще скорее. Понятно почему.
Степан Степанов
Я всё таки считаю, что "Чернобыль" не просто так сняли. Даже если сейчас нет ядерного заражения, то его очень скоро устроят. Это уже запланировано. Не в этот раз, так в другой. А кремлёвские пусть дальше сидят ушами хлопают и играют в расиянство, они уже без пяти минут всё потеряли.
Maxim Egorov
Ты, своей "башней" вообще думаешь? Невозможно устроить радиационной заражение на большей площади, да и опасно это, для тех же, кто устраивает Им, нужно напугать население............ Надрочить на бунт, что бы в ходе этих действий перехватить власть в России. Здесь, уже и "оленю северному" ясно
Степан Степанов
Ну ясно что минобороны врет. Мольфарам это сразу понятно.
Олег Анатольевич
Кому ты пидор здесь "втераешь"? Работаешь ты-владимир Берг, в центре толерантности-в" ельцин центре", там же ты гандон и бабло получаешь
Роман Котов
Я тоже слышал о таких бабках, только почему-то в живую никогда их не видел)).
Олег Анатольевич
Ты, решил "лестеру" под махнуть?
Роман Котов
Я тож думаю что по лицу можно что-то да определить).
Олег Анатольевич
Население выйдет только при реальном косяке, когда пол страны отравят. Чем тут население нужно пугать?? Только ядерным оружием, да и то не факт.
Роман Котов
Я лично сам в дравом уме не буду искать что там какая-то Соболь сказала и кому. Но вот добрые люди рассмотрели и вырезали уже всё. Где всё коротко и ясно.
Роман Котов
для этого я это сюда и поместил. чтобы было понятно. чтобы люди не искали что и как и к чему там у либерастов.
Олег Анатольевич
"атошник" хватит выть, как падла из схрона, вылазь вже, на Украине власть взяли жиды
Роман Котов
глупость.
Konstantin Pakhomoff
Статья от 2017 года. https://www.pravda.ru/world/1346008-gromov_donbass/
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/KGnRidcFKDQ
Konstantin Pakhomoff
Ну ясно что минобороны врет. Мольфарам это сразу понятно.
Сергей Вишняков
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2019882037-PXeMq.html. К сожалению некоторые люди не понимают силы коллективной медитации. Почему ненависть к рыжиму перерастает в ненависть к собственному народу и становиться формой болезни. Никогда не нужно медитировать во вред кому то или на разрушение. То стихия по зиккурату бьет, то нужник на месте хотят сделать, а страдают люди. Да и вообще медитация не является инструментом разрушение и нанесения ущерба. По аккуратней с силой.
Maxim Egorov
Население выйдет только при реальном косяке, когда пол страны отравят. Чем тут население нужно пугать?? Только ядерным оружием, да и то не факт.
Konstantin Pakhomoff
Чо то плюсов мало. А ведь режым то опять на грани! Почему не поддерживают лайками?
Serg Bell
Габышев, в переводе тот кто хватает. И?
Роман Котов
Вот хочу оставить тут видео. Я так понимаю что не все понимают тонкости. Спрашивают "зачем ты это тут выложил". Поясняю. В этом видео человек хоть и полон оптимизма, но на это обращать внимание не нужно. А стоит посмотреть сугубо на озвученные цифры. Да, если у тебя за душой нет ни копейки (как почти у всех у нас) то ты можешь жить спокойно в америке дешево и сердито, и никто тебя не тронет. Но если ты нормальный человек и хочешь заработать копеечку, то с такими "косвенными налогами" ты просто ничего не станешь делать. Ибо зачем?(( В россии пока нет такого безумия. https://youtu.be/yat7jNw75GM
Степан Степанов
Ну что, братский киргизский народ тоже потихоньку отгребает от трупопоклонников-ленинцев вслед за братским грузинским и казахским народами? Сколько денег народов России прогадил там этот людоедско-большевицкий режим?
Canapsis
Виталий Наливкин помог молодой семье https://youtu.be/JzI4hc93ZVA
Константин Алланд
Олег Анатольевич, ты так сильно не напрягайся. Я в основном за спасибо практикую и точно ни к кому не лезу с этими вещами.Кому надо спросят, кому не надо мимо пройдут. Так что если не в курсе - не бухти.
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