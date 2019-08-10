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Мировой финансовый кризис. Грани грядущего
Мировой финансовый кризис. Грани грядущего
10/08/2019 01:12
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Обсуждение
Козьма Прутков
Леонтьев 2.0?
и фотограф оказался в нужное время?
понимай, как хочешь. https://www.youtube.com/watch?v=a-wek_ZuODY
понимай, как хочешь. https://www.youtube.com/watch?v=a-wek_ZuODY
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=aBiVosSSLEc
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=aBiVosSSLEc китайцы прибурели, видно путло все сдал взаправду, раньше держались скромнее
свирлипулькин, как ты помнишь тоже вася. мокша наверное.
косвенно о партии "единоя россия" https://www.youtube.com/watch?v=qqJ5JjqcfDo
косвенно о партии "единая россия" https://www.youtube.com/watch?v=qqJ5JjqcfDo
Вит Ла
Цифра это душа железки .Так что сложнее, сделать правильную железяку , что тоже не просто , или вдохнуть в нее жизнь .Эти , даже тряпку раскроить не могут . стоят толпами на парижских распродажах что бы что то урвать распороть и снять выкройку . Блин от передачи в шоке .Да мир немного начал топтаться на месте , пока не совсем ясна причина .Но по поводу китаез это пипец .
Viktor Hofmann
В свое время немцы были вроде современных китайцев и копировали английские продукты, которые были передовыми. Из за этого и появилось знаменитое "made in Germany", тк англичане хотели, чтобы немецкие копии были видны покупателю и обязали немцев ставить клеймо на их продуктах. В результате выяснилось, что копии намного лучше оригинала и клеймо сделано в Германии стало признаком качества. Причем до сих пор. Сейчас китайцы идут тем же путем. Немцев, кстати, потом остановили другим способом.
Tubbahvik Бахвалов
Аргентина? А может это бабосы из рейха пришли?
Андерсен
и фотограф оказался в нужное время?
Андерсен
Не стоит так волноваться, это всё цветочки в стиле возгласа - Пиастры-Пиастры-Пиастры!
Николай Толубаев
Хотел бы с соратниками из АРИ поделиться своими мыслями, которые я никак не могу свести в какую то стройную систему.Может кто то поможет. Вот есть этнический национализм -русский это у кого родители русские , будем строить РНГ . Есть политика космополитизма -все люди одинаковы (сейчас проповедуют на западе). Полный бред Есть безнационалия -россияне ( типа есть паспорт РФ -наш) Абсолютный бред Ещё есть- что называется политическая нация . Не очень понимаю что это такое . Это что то типа украинства - построить новую нацию -химеру. Совершенно не жизнеспособная зверюшка . Но и этнический национализм это не есть хорошо. Вот представьте , что вы правитель Руссии . Государево сильно когда там народ един. Этнический национализм наоборот разъединяет людей. А вот если взять мокшу, эрзя, коми , чуваш, и даже большинство булгар (татар) и др. . Чем они отличаются от русских ? Да ни чем. Выглядят так же. Культура та же.Менталитет такой же. Живут так же. Некоторые и языка то не знают другого , кроме русского.. Но если упирать на кровь , они начинают вспоминать свою кровь и отдаляются. П.С. Мой друг Вася . Во всём русский (пост русский -россиянец). Но когда я включаю национальную риторику , вспоминает , что он мордвин по происхождению
Alex Shatunov
По поводу втраиваемых тормозилок коннечно согласен, но если по чесноку, то с 80-90хх годов софт очень сильно изменился из-за сильно изменившихся требований к нему. Это теперь и требует соответственно существенно больших ресурсов железа. Недавно вышел хороший ролик про историю KDE. https://www.youtube.com/watch?v=6frOtBVj7eg&t=8s Если посмотреть первые минуты ролика, то можно увидеть как выглядела графика в системе раньше. Можно ее установить и сегодня на современный комп. Она не то что будет латать а будет работать все мгновенно. Но это уже никому не нужно, т.к. это все безнадежно устарело. Сайты в интернете используют современные технологии, поэтому в старом браузере из 90-хх в лучшем случает будет виден корявый текст. Видео сейчас такого размера и качества, что кодеки из 90-хх просто не поймут что от них хотят. Программы верстки также изменились (ни сейчас интегрировались с сетевыми технологиями). То что раньше делали программы 3D сейчас выглядит просто никак. Музыку в mp3 и тогда и сейчас думаю слушать можно (здесь минимум изменений) Хотя ари радио если я слушаю в онлайн использую плеер Clementine :) Так что использование более мощьных ресурсов сегодня вполне обосновано, но и тормозилоки тоже есть.
Maxim Petrov
Возможно, из проходящей машины снимали. Или с авторегистратора.
Леонид Стгромов
США поставят вопрос и Китай опустят в 30 раз, это им по силам, вопрос желания Че то производить сейчас не надо, все сильные сейчас управляют торговлей и торгуют, пик переделка пром. сферы ушёл, сейчас другое время, будет передел технологический и вновь Европа и США рванут и будут делать раз в 50 больше Китая, может и Россия тоже если вылезет их под иго
Henri Ducard
Мне кажется, сами ответили себе в первом предложении. По менталитету. Когда я с кем-то веду дела, всегда задумываюсь, насколько сильно его сознание. Может ли он действовать во благо себя и других или будет быдлить - моя кровь такая, нация такая, а предки самые великие. Другими словами может ли он жить на основе общечеловеских ценностей в то же время уважая индивидуальные различия между людьми (этносами)
Lester Leyt
РНГ построить невозможно, поскольку в основе идеи лежит ложная посылка. Теоретически, можно построить республику в составе РФ, где будут компактно проживать все граждане православного вероисповедания. На практике, такое вряд ли возможно.
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