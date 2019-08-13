слушать радио
Видеотрансляция

Политический момент и "Тень Вавилона"

13/08/2019 00:34
Редакционные материалы

 

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Борон сказал - табор гуляет !!! https://www.youtube.com/watch?v=MkEqpaDG5Hk
  • Ну ТАМ-то "камлальщики" поопытней, мы тут сельпо по сравнению, да и мотивация у них повыше.
  • Во-во, гарант и компания уже 20 лет пашут как рабы на галерах, воруя направо и налево. И теперь, им видимо хотелось бы и дальше этим заниматься, но уже на ковчеге. https://www.youtube.com/watch?v=EpylRAHnpn0
  • чубайс, медведев, греф, кудрин, набиулина - явная агентура
  • Книжка эта лояльно относится к рабовладению и судному проценту
  • Книжка эта лояльно относится к рабовладению и ссудному проценту
  • Эта книга пославляет рабовладение и ссудный процент.
  • Книга "Самый богатый человек в Вавилоне" оправдывает рабство и ссудный процент. Пока читал, поймал эту мысль автора, благожелательное отношение к паразитам и внедрение этой мысли читателям
  • Книга "Самый богатый человек в Вавилоне", прославляет рабовладение и ссудный процент. Автор внедряет в сознание читателей симпатию к паразитам.
  • "...мал клоп, да вонюч..."
  • мал клоп, да вонюч..
  • типа как этот? https://www.youtube.com/watch?v=KDbsn94j4_A&t=111s
  • ..мал клоп, да вонюч!..
  • Самый богатый человек в Вавилоне, может позволить себе пынеходы. https://www.youtube.com/watch?v=L1Nnssyy9yM
  • По мне - вообще лучше бы нам их не видеть вовсе никогда. Вдоволь наобщался с ними, когда занимался продуктовым бизнесом, до этого относился к ним более спокойно. Теперь - когда отвечаю на деловой звонок и слышу в трубке кавказский акцент, то вежливо прощаюсь и кладу трубку. Какие бы выгодные условия сотрудничества не предлагали. Нет, нам не надо вместе. Ментально, духовно они от нас ещё дальше, чем папуасы Новой Гвинеи, маори и эскимосы вместе взятые. Они вообще другие существа. Я говорю сейчас именно про северо-кавказцев, не про среднеазиатов даже.
  • ВК абсолютно правильно заметил про геноцидно-запредельные тарифы на электричество для предпринимателей в россиянии. Естественно, это не с проста была внедрена такая политика от главного агента влияния англосаксов - Чубайса. Причем под "благим" предлогом привлечения западных инвестиций в отрасль. А как известно - благими намерениями устлана дорожка в ад...https://youtu.be/goSTvCMEmm4
  • Ну так одного морячка мы уже знаем. https://www.youtube.com/watch?v=EpylRAHnpn0 Теперь хочет уволиться с галеры и устроиться на ковчег, и дальше с утра до вечера заниматься тем же самым.
  • Камлают. Жаль что ни мне ни тебе никому из русского народа счастья, здоровья и долгих лет жизни они не желают.
  • Это они свой строят. Кривой-косой корабль "РФия". Утонет гарантировано, как и все у них.
  • Армяне такие же . Лучше не связываться никогда и ни в чем. Проверено.
  • Я по другому воспринял эту информацию. По мне тут все действует чётко. Представь себе ситуацию. Тебе нужны люди из отряда врага. Эти люди должны с одной стороны преданы тебе, а с другой стороны в их преданности не должны сомневаться в отряде врага. Ведь в это время есть цензура, за любое слово ты уже под подозрением. Людей за частушки и тому подобное можно далеко и надолго. И вот в этом и заключается гениальность. Найти не любого а именно по качествам, плюс внедрить и при этом весь проект должен То что проект работает это означает также что на фоне призрачного угасания якобы Европы на самом деле идёт рефлексия и активная деятельность. А если это так, и если допустить что Вебер это всего лишь маленькая изюминка, то можно ли допустить ещё хоть что то осталось помимо этих стран влияния, т к. не остаёмся мы одни сами с собой , и в конечном итоге не приобрела ли война межр...вый оттенок. Просто всех нас раскрасили в разные цвета военной формы
  • Ну раз так, то тем более.
  • Я по другому воспринял эту информацию. По мне тут все действует чётко. Представь себе ситуацию. Тебе нужны люди из отряда врага. Эти люди должны с одной стороны преданы тебе, а с другой стороны в их преданности не должны сомневаться в отряде врага. Ведь в это время есть цензура, за любое слово ты уже под подозрением. Людей за частушки и тому подобное можно далеко и надолго. И вот в этом и заключается гениальность. Найти не любого а именно по качествам, плюс внедрить и при этом весь проект должен То что проект работает это означает также что на фоне призрачного угасания якобы Европы на самом деле идёт рефлексия и активная деятельность. А если это так, и если допустить что Вебер это всего лишь маленькая изюминка, то можно ли допустить ещё хоть что то осталось помимо этих стран влияния, т к. не остаёмся мы одни сами с собой , и в конечном итоге не приобрела ли война межр...вый оттенок. Просто всех нас раскрасили в разные цвета военной формы
  • Какая разница, что там одобряют все эти россиянские "деятели"? Они никогда не были самостоятельны - всегда делают, что говорят кураторы. Когда надо - поддерживают, когда надо изображают "оппозицию". Завтра скажут сверху - они одобрят вхождение России в состав Зимбабве)
  • Алла Вербер Несмотря на относительно молодой возраст, у этой Аллы Вербер более 10 лет назад диагностировали рак крови. Современная западная терапия позволяет довольно успешно купировать симптомы - человек выглядит нормально и хорошо себя чувствует, но часто внезапно умирает от сопутствующих причин. В случае с Вербер такой причиной стал инфаркт на фоне аллергической реакции на еду - анафилактический шок, или отёк Квинке, когда на фоне отёка горла возникает удушье - сердечко и не выдержало кислородного голодания. В принципе, таблетка банального Зиртека вполне могла бы её спасти, и несмотря на рак бабуля бы дотянула лет до 80. Кстати, популярное в еврейской среде имя ALLA - чисто готское, на Руси стало популярным благодаря т.н. "300 готским мученицам", эпизоду примерно 1500-летней давности, когда арианство у готов сменилось каноническим католицизмом и были какие-то разборки со смертоубийствами на базе веры. Так вот, готскую королеву звали ALLA (ср. англ ALL, нем. ALLE), мужской вариант - ALLARIK = ALLE REICH (Владыка всей страны).
  • Макаревич на таком же лубянском крючке, как и все остальные. Просто у каждого своя роль. Кто-то должен быть "хорошим", кто-то - "плохим".
  • Хотят установить некую связь с астральной платформой и использовать ментальную энергию русских в своих целях.
  • Ну раз так, то тем более.
  • Это они свой строят. Кривой-косой корабль "РФия". Утонет гарантировано, как и все у них.
  • Армяне такие же . Лучше не связываться никогда и ни в чем. Проверено.
  • По мне чубайс, медведев, кудрин, греф, набиулина, а также покойный гайдар - тоже куклы для отведения народного гнева, мальчики для битья- кому-то надо играть роль "пятой колонны" и быть объектом ненависти россиянских поцреотов. Не верю, что все эти товарищи могли творить свои мерзкие делишки без одобрения кукловодов.
  • А черт его знает, что он там делал и который из них
  • Замечательный эфир. Многие уловили поток и теперь он только будет набирать силу, а остальным придётся влиться либо быть смытым.
  • А черт его знает, что он там делал и который из них
  • Ну так одного морячка мы уже знаем. https://www.youtube.com/watch?v=EpylRAHnpn0 Теперь хочет уволиться с галеры и устроиться на ковчег, и дальше с утра до вечера заниматься тем же самым.
  • Кстати, одна из культовых книг по устройству западной финансовой системы так и называется - "Самый богатый человек в Вавилоне".
  • Громче всего "держи вора!" кричит сам вор. Вавилоняне изображают борьбу с Вавилоном мы должны в это верить? "Сатана лжец и отец лжи". Как можно верить верным сынам Сатаны?
  • Какая разница, что там одобряют все эти россиянские "деятели"? Они никогда не были самостоятельны - всегда делают, что говорят кураторы. Когда надо - поддерживают, когда надо изображают "оппозицию". Завтра скажут сверху - они одобрят вхождение России в состав Зимбабве)
  • Макаревич на таком же лубянском крючке, как и все остальные. Просто у каждого своя роль. Кто-то должен быть "хорошим", кто-то - "плохим".
  • По мне чубайс, медведев, кудрин, греф, набиулина, а также покойный гайдар - тоже куклы для отведения народного гнева, мальчики для битья- кому-то надо играть роль "пятой колонны" и быть объектом ненависти россиянских поцреотов. Не верю, что все эти товарищи могли творить свои мерзкие делишки без одобрения кукловодов.
  • А бы сказал, что кремлевский зиккурат - только часть сети оккультных сооружений, центр паутины, поэтому размер самого зиккурата принципиального значения не имеет.
  • Культовые сооружения строят в направлении "к Богам". Если товарищи из Кремля ориентировались на персонажей типа Нергала, то местом их обитания считалась Преисподняя - именно в ту сторону и должны быть повернуты храмы. У зиккурата на Красной площади снаружи торчит только малая часть, основная конструкция под землей - кстати, и тушка ВИЛа лежит ниже уровня площади, то есть по факту под землей. А подземными храмами вполне могли быть первые сталинские станции метро на кольцевой линии. Выполнены они в явно помпезном стиле, очень напоминают культовые сооружения, а огромный поток "паствы" даёт прикладной функционал - метро.
  • Все это напоминает сжет из этого фильма https://www.youtube.com/watch?v=KDbsn94j4_A&t=111s
  • группа Ария спела песню в свое время тоже символичная во многом https://www.youtube.com/watch?v=G-PQgONg_Fs
  • Культовые сооружения строят в направлении "к Богам". Если товарищи из Кремля ориентировались на персонажей типа Нергала, то местом их обитания считалась Преисподняя - именно в ту сторону и должны быть повернуты храмы. У зиккурата на Красной площади снаружи торчит только малая часть, основная конструкция под землей - кстати, и тушка ВИЛа лежит ниже уровня площади, то есть по факту под землей. А подземными храмами вполне могли быть первые сталинские станции метро на кольцевой линии. Выполнены они в явно помпезном стиле, очень напоминают культовые сооружения, а огромный поток "паствы" даёт прикладной функционал - метро.
  • Пока не знаю как истолковать это событие. Но чувствую, что ничего хорошего русским оно не сулит. Так же убежден, что событие рукотворное. Наверняка это ответка за байк-ШОУ. Теплоход «Святая Русь», принадлежавший компании из Казани, вспыхнул на Волге в Нижегородской области https://www.youtube.com/watch?v=gMcGHVbE24M
  • Наберите в Ютубе... пынеходы ...это многое что" объясняет.