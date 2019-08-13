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Политический момент и "Тень Вавилона"
Политический момент и "Тень Вавилона"
13/08/2019 00:34
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Обсуждение
Борон сказал - табор гуляет !!! https://www.youtube.com/watch?v=MkEqpaDG5Hk
сергей м.
Ну ТАМ-то "камлальщики" поопытней, мы тут сельпо по сравнению, да и мотивация у них повыше.
Влад Шевченко
Во-во, гарант и компания уже 20 лет пашут как рабы на галерах, воруя направо и налево. И теперь, им видимо хотелось бы и дальше этим заниматься, но уже на ковчеге. https://www.youtube.com/watch?v=EpylRAHnpn0
Константин Алланд
чубайс, медведев, греф, кудрин, набиулина - явная агентура
Константин Алланд
Книжка эта лояльно относится к рабовладению и судному проценту
Константин Алланд
Книжка эта лояльно относится к рабовладению и ссудному проценту
Константин Алланд
Эта книга пославляет рабовладение и ссудный процент.
Константин Алланд
Книга "Самый богатый человек в Вавилоне" оправдывает рабство и ссудный процент. Пока читал, поймал эту мысль автора, благожелательное отношение к паразитам и внедрение этой мысли читателям
Константин Алланд
Книга "Самый богатый человек в Вавилоне", прославляет рабовладение и ссудный процент. Автор внедряет в сознание читателей симпатию к паразитам.
Dexter
"...мал клоп, да вонюч..."
Dexter
мал клоп, да вонюч..
Рустем Бохани
типа как этот? https://www.youtube.com/watch?v=KDbsn94j4_A&t=111s
Dexter
..мал клоп, да вонюч!..
Самый богатый человек в Вавилоне, может позволить себе пынеходы. https://www.youtube.com/watch?v=L1Nnssyy9yM
Риэлтор Инсайдер
По мне - вообще лучше бы нам их не видеть вовсе никогда. Вдоволь наобщался с ними, когда занимался продуктовым бизнесом, до этого относился к ним более спокойно. Теперь - когда отвечаю на деловой звонок и слышу в трубке кавказский акцент, то вежливо прощаюсь и кладу трубку. Какие бы выгодные условия сотрудничества не предлагали. Нет, нам не надо вместе. Ментально, духовно они от нас ещё дальше, чем папуасы Новой Гвинеи, маори и эскимосы вместе взятые. Они вообще другие существа. Я говорю сейчас именно про северо-кавказцев, не про среднеазиатов даже.
Сергей Александрович
ВК абсолютно правильно заметил про геноцидно-запредельные тарифы на электричество для предпринимателей в россиянии. Естественно, это не с проста была внедрена такая политика от главного агента влияния англосаксов - Чубайса. Причем под "благим" предлогом привлечения западных инвестиций в отрасль. А как известно - благими намерениями устлана дорожка в ад...https://youtu.be/goSTvCMEmm4
Canapsis
Ну так одного морячка мы уже знаем. https://www.youtube.com/watch?v=EpylRAHnpn0 Теперь хочет уволиться с галеры и устроиться на ковчег, и дальше с утра до вечера заниматься тем же самым.
Роман Котов
Камлают. Жаль что ни мне ни тебе никому из русского народа счастья, здоровья и долгих лет жизни они не желают.
Aldan
Это они свой строят. Кривой-косой корабль "РФия". Утонет гарантировано, как и все у них.
Эйнар Счастливый
Армяне такие же . Лучше не связываться никогда и ни в чем. Проверено.
Vladislav Shamanov
Я по другому воспринял эту информацию. По мне тут все действует чётко. Представь себе ситуацию. Тебе нужны люди из отряда врага. Эти люди должны с одной стороны преданы тебе, а с другой стороны в их преданности не должны сомневаться в отряде врага. Ведь в это время есть цензура, за любое слово ты уже под подозрением. Людей за частушки и тому подобное можно далеко и надолго. И вот в этом и заключается гениальность. Найти не любого а именно по качествам, плюс внедрить и при этом весь проект должен То что проект работает это означает также что на фоне призрачного угасания якобы Европы на самом деле идёт рефлексия и активная деятельность. А если это так, и если допустить что Вебер это всего лишь маленькая изюминка, то можно ли допустить ещё хоть что то осталось помимо этих стран влияния, т к. не остаёмся мы одни сами с собой , и в конечном итоге не приобрела ли война межр...вый оттенок. Просто всех нас раскрасили в разные цвета военной формы
Lester Leyt
Ну раз так, то тем более.
Vladimir Sholkov
Я по другому воспринял эту информацию. По мне тут все действует чётко. Представь себе ситуацию. Тебе нужны люди из отряда врага. Эти люди должны с одной стороны преданы тебе, а с другой стороны в их преданности не должны сомневаться в отряде врага. Ведь в это время есть цензура, за любое слово ты уже под подозрением. Людей за частушки и тому подобное можно далеко и надолго. И вот в этом и заключается гениальность. Найти не любого а именно по качествам, плюс внедрить и при этом весь проект должен То что проект работает это означает также что на фоне призрачного угасания якобы Европы на самом деле идёт рефлексия и активная деятельность. А если это так, и если допустить что Вебер это всего лишь маленькая изюминка, то можно ли допустить ещё хоть что то осталось помимо этих стран влияния, т к. не остаёмся мы одни сами с собой , и в конечном итоге не приобрела ли война межр...вый оттенок. Просто всех нас раскрасили в разные цвета военной формы
Lester Leyt
Какая разница, что там одобряют все эти россиянские "деятели"? Они никогда не были самостоятельны - всегда делают, что говорят кураторы. Когда надо - поддерживают, когда надо изображают "оппозицию". Завтра скажут сверху - они одобрят вхождение России в состав Зимбабве)
Serge Rakitin
Алла Вербер Несмотря на относительно молодой возраст, у этой Аллы Вербер более 10 лет назад диагностировали рак крови. Современная западная терапия позволяет довольно успешно купировать симптомы - человек выглядит нормально и хорошо себя чувствует, но часто внезапно умирает от сопутствующих причин. В случае с Вербер такой причиной стал инфаркт на фоне аллергической реакции на еду - анафилактический шок, или отёк Квинке, когда на фоне отёка горла возникает удушье - сердечко и не выдержало кислородного голодания. В принципе, таблетка банального Зиртека вполне могла бы её спасти, и несмотря на рак бабуля бы дотянула лет до 80. Кстати, популярное в еврейской среде имя ALLA - чисто готское, на Руси стало популярным благодаря т.н. "300 готским мученицам", эпизоду примерно 1500-летней давности, когда арианство у готов сменилось каноническим католицизмом и были какие-то разборки со смертоубийствами на базе веры. Так вот, готскую королеву звали ALLA (ср. англ ALL, нем. ALLE), мужской вариант - ALLARIK = ALLE REICH (Владыка всей страны).
сергей м.
Макаревич на таком же лубянском крючке, как и все остальные. Просто у каждого своя роль. Кто-то должен быть "хорошим", кто-то - "плохим".
Алексей Огородников
Хотят установить некую связь с астральной платформой и использовать ментальную энергию русских в своих целях.
сергей м.
Ну раз так, то тем более.
сергей м.
Это они свой строят. Кривой-косой корабль "РФия". Утонет гарантировано, как и все у них.
Константин Алланд
Армяне такие же . Лучше не связываться никогда и ни в чем. Проверено.
Константин Алланд
По мне чубайс, медведев, кудрин, греф, набиулина, а также покойный гайдар - тоже куклы для отведения народного гнева, мальчики для битья- кому-то надо играть роль "пятой колонны" и быть объектом ненависти россиянских поцреотов. Не верю, что все эти товарищи могли творить свои мерзкие делишки без одобрения кукловодов.
Adwize
А черт его знает, что он там делал и который из них
Adwize
Замечательный эфир. Многие уловили поток и теперь он только будет набирать силу, а остальным придётся влиться либо быть смытым.
Константин Алланд
А черт его знает, что он там делал и который из них
Влад Шевченко
Ну так одного морячка мы уже знаем. https://www.youtube.com/watch?v=EpylRAHnpn0 Теперь хочет уволиться с галеры и устроиться на ковчег, и дальше с утра до вечера заниматься тем же самым.
Serge Rakitin
Кстати, одна из культовых книг по устройству западной финансовой системы так и называется - "Самый богатый человек в Вавилоне".
Алексей Ф
Громче всего "держи вора!" кричит сам вор. Вавилоняне изображают борьбу с Вавилоном мы должны в это верить? "Сатана лжец и отец лжи". Как можно верить верным сынам Сатаны?
Алексей Ф
Какая разница, что там одобряют все эти россиянские "деятели"? Они никогда не были самостоятельны - всегда делают, что говорят кураторы. Когда надо - поддерживают, когда надо изображают "оппозицию". Завтра скажут сверху - они одобрят вхождение России в состав Зимбабве)
Алексей Ф
Макаревич на таком же лубянском крючке, как и все остальные. Просто у каждого своя роль. Кто-то должен быть "хорошим", кто-то - "плохим".
Алексей Ф
По мне чубайс, медведев, кудрин, греф, набиулина, а также покойный гайдар - тоже куклы для отведения народного гнева, мальчики для битья- кому-то надо играть роль "пятой колонны" и быть объектом ненависти россиянских поцреотов. Не верю, что все эти товарищи могли творить свои мерзкие делишки без одобрения кукловодов.
Vitaly Tiunov
А бы сказал, что кремлевский зиккурат - только часть сети оккультных сооружений, центр паутины, поэтому размер самого зиккурата принципиального значения не имеет.
Алексей Ф
Культовые сооружения строят в направлении "к Богам". Если товарищи из Кремля ориентировались на персонажей типа Нергала, то местом их обитания считалась Преисподняя - именно в ту сторону и должны быть повернуты храмы. У зиккурата на Красной площади снаружи торчит только малая часть, основная конструкция под землей - кстати, и тушка ВИЛа лежит ниже уровня площади, то есть по факту под землей. А подземными храмами вполне могли быть первые сталинские станции метро на кольцевой линии. Выполнены они в явно помпезном стиле, очень напоминают культовые сооружения, а огромный поток "паствы" даёт прикладной функционал - метро.
Рустем Бохани
Все это напоминает сжет из этого фильма https://www.youtube.com/watch?v=KDbsn94j4_A&t=111s
Рустем Бохани
группа Ария спела песню в свое время тоже символичная во многом https://www.youtube.com/watch?v=G-PQgONg_Fs
Serge Rakitin
Культовые сооружения строят в направлении "к Богам". Если товарищи из Кремля ориентировались на персонажей типа Нергала, то местом их обитания считалась Преисподняя - именно в ту сторону и должны быть повернуты храмы. У зиккурата на Красной площади снаружи торчит только малая часть, основная конструкция под землей - кстати, и тушка ВИЛа лежит ниже уровня площади, то есть по факту под землей. А подземными храмами вполне могли быть первые сталинские станции метро на кольцевой линии. Выполнены они в явно помпезном стиле, очень напоминают культовые сооружения, а огромный поток "паствы" даёт прикладной функционал - метро.
Алексей Огородников
Пока не знаю как истолковать это событие. Но чувствую, что ничего хорошего русским оно не сулит. Так же убежден, что событие рукотворное. Наверняка это ответка за байк-ШОУ. Теплоход «Святая Русь», принадлежавший компании из Казани, вспыхнул на Волге в Нижегородской области https://www.youtube.com/watch?v=gMcGHVbE24M
Наберите в Ютубе... пынеходы ...это многое что" объясняет.
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