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Чем отличается история России от истории США?
Чем отличается история России от истории США?
15/08/2019 00:54
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Обсуждение
Шаман идёт... https://www.youtube.com/watch?v=oAYzLogDv0U
Алексей Ф
Вроде Минпромторг России уже дал отрицательное заключение на эту инциативу. А вообще похоже что такие инициативы вбрасываются и отклоняются чтобы прикрыть мерзость, которая проводится. Из серии "а мог бы и бритвой полоснуть". Самый яркий подобный вброс - слухи о возможной передаче островов Японии.
Алексей Ф
Минпромторг России наскольео я читал уже дал отрицательное заключение на эту инциативу. А вообще похоже что такие инициативы вбрасываются и отклоняются чтобы прикрыть мерзость, которая проводится. Из серии "а мог бы и бритвой полоснуть". Самый яркий подобный вброс - слухи о возможной передаче островов Японии.
Алексей Ф
Минпромторг России уже дал отрицательное заключение на эту инциативу. А вообще похоже что такие инициативы вбрасываются и отклоняются чтобы прикрыть мерзость, которая проводится. Из серии "а мог бы и бритвой полоснуть". Самый яркий подобный вброс - слухи о возможной передаче островов Японии.
Vladimir Sholkov
Походу все действуют в одном ключе и направлении. Что власть что и оппозиция.
Алексей Ф
Минпромторг уже дал отрицательное заключение на эту инциативу. А вообще похоже что такие инициативы вбрасываются и отклоняются чтобы прикрыть мерзость, которая проводится. Из серии "а мог бы и бритвой полоснуть". Самый яркий подобный вброс - слухи о возможной передаче островов Японии.
Zloi Ivan
а некоторые уже и физически
Zloi Ivan
а некоторые уже и физически
Zloi Ivan
а некоторые уже и физически
Zloi Ivan
а некоторые уже и физически
Андерсен
вот как один булгарин позорит свой народ: https://www.youtube.com/watch?v=0AWEIPwYczk https://www.youtube.com/watch?v=aXu14oOMzpM Скорее всего любит разные дороги нюхать.
Вихрь
https://www.youtube.com/watch?v=b1DXEm6eLD0 «Ребятки, поздравьте меня и всех нас. Здесь куча народа, и мы рухнули. Пилоты — красавцы, посадили птичку, просто респект и уважуха. Не могу говорить, сердце заходится, это было стремно», — говорит пассажир на видео, которое выложил Telegram-канал 112.
Вихрь
«Ребятки, поздравьте меня и всех нас. Здесь куча народа, и мы рухнули. Пилоты — красавцы, посадили птичку, просто респект и уважуха. Не могу говорить, сердце заходится, это было стремно», — говорит пассажир на видео, которое выложил Telegram-канал 112. https://www.youtube.com/watch?v=b1DXEm6eLD0
Серёга Ларюшкин
https://www.youtube.com/watch?v=sOha8Tvhyu8 «Ребятки, поздравьте меня и всех нас. Здесь куча народа, и мы рухнули. Пилоты — красавцы, посадили птичку, просто респект и уважуха. Не могу говорить, сердце заходится, это было стремно», Москва- Симферополь
Serge Rakitin
Забавно, что по итогам 2018 года основным импортером российского дизтоплива стали... США. Лёгкая сланцевая нефть не годится для получения солярки, её оказалось проще покупать в России. Ещё удивительнее, что а 2-м месте стоит Германия, 40% топлива на АЗС этой страны Made in Russia. Сказать такое кому-то 20 лет назад - покрутили бы пальцем у виска. Из личного: в России при движении по трассе на моём Outlander на 95-м бензине (45 руб.) расход составляет 6 литров, в Германии при том же скоростном режиме на их разбодяженном спиртом топливе (при цене 105-110 руб. за литр) расход возрастает до 9 литров, при этом движок квёлый. Вот тебе и Эуропа...
Konstantin Pakhomoff
Поставил газ. "Это просто праздник какой-то!"
Истинный Ариец
Пока существует РФ русские будут рабами этой системы .
Истинный Ариец
Пейсатый-засухаренная блядина, желаю прокатить тебя на ГазВаген
Олег Анатольевич
Да-да-да, еврей оглобля способный сказочки рассказать
Серёга Ларюшкин
Гринго
Популярность неоязычества в спецназе ФСБ и ГРУ объяснил эксперт https://www.vladtime.ru/polit/army/729987/amp
Aldan
ВАК работает на Кремль, какие тут ещё могут быть мнения...
Aldan
Автор сайта работает на Кремль, какие тут ещё могут быть мнения....
Aldan
ВАК работает на Кремль.
Сергей Орлов
Согласен
Сергей Орлов
Я тебе здесь отвечу, если для тебя объединение, это что то сродни дворовых банд, тогда тебе рано об этом думать, подрости сначала
Сергей Орлов
Да это еврейско-эмигрантский ресурс
Сергей Орлов
И да это твой бред, такую фигню пишешь
Серёга Ларюшкин
https://www.youtube.com/watch?v=5od-pGYMiYU вот кучка армян развлекаются на Тавриде, один буйный готов русичке молодой голову оторвать. Всасывайте манеру поведения армян. https://www.youtube.com/watch?v=5od-pGYMiYU
Серёга Ларюшкин
https://www.youtube.com/watch?v=5od-pGYMiYU https://www.youtube.com/watch?v=UF_EMUa6c1M Школота, изучайте манеру поведения армян.
Сергей Орлов
Русские объединятся, зиккурат будет разрушен
Сергей Орлов
А ты можешь нормально писать?
Сергей Орлов
Библия это еврейские сказки
Vitaly Tiunov
Хотите поболтать. Будьте вежливы, приветливы. Начинайте не с пошел нах, а с приветствия. Хорошего вам дня, и приятной службы.
Vladimir Sholkov
Даже Дуров нищеброт по сравнению с ними. Я думаю это семьи крупных банкиров, семьи транснациональных компаний. За все время существования они смогли между собой разграничить рынки и наладить нужные связи. Никто делиться этим не собирается так как это основа их капитала. Но по мне логично им было бы вывести себя из юрсдикции чиновников, чтобы никто им не заложил и не звонилпо пустякам. Чтобы они подчинялись своей юрисдикции. А это возможно только на правах международного уровня. Их должнвюы признать наравне с госудаствами. Поэтому по мне следующий шаг будет возможно действительно колонизация земель, перенесение туда своих кадров и диктовка от туда остальным, а до этого ослабить по возможности остальных, у них тоже средства ограничены и они потихоньку сбивают цену на рнализацию своего проекта. Что касается населения то население находится где то там в сторонке, но при этом как в матрице питает всю эту систему. Но это мой вымысел пока.и
Да не революция . а очередное шоу без передачи власти .За время совка и пост совка это было уже не раз .Тут вопрос в другом .пройдет и страна пойдет на очередной виток в никуда или нет .Маховик почти остановился а раскручивать его некому в забугорье своих проблем до хера .
FLOMASTER
Заодно из оборота нужно вывести политиков и чиновников, насаждающих СССР. Морально устарели.
Maxim Petrov
Заодно из оборота нужно вывести политиков и чиновников, насаждающих СССР. Морально устарели.
Serge Rakitin
Вот как надо воевать - чужими руками, учитесь у предков!
Sergey Glazunov
а ну, про удмуртов поподробнее. Где ты там их нашёл? Когда они присоединились к Москве? И где они находятся?
Serge Rakitin
Если бы еще дети здоровые рождались.
Serge Rakitin
К московскому войску присоединялись в том числе и отряды подвластных Казани племён, ещё не вошедших в состав Русского государства.
Алексей Ф
Если бы еще дети здоровые рождались.
Алексей Огородников
Все правильно. надо перестать рожать.
сергей м.
Да и з...сь! - пешком пусть ходят, чем на барбухайках своих воздух портят и людей гробят .
Zloi Ivan
а некоторые уже и физически
Алексей Курлов
Рожать надо тогда, когда уверен, что можешь обеспечить ребенку достойное будущее. Я бы хотел, чтобы мой ребенок рос в нормальной России будущего, а не в нашем современном у*бстве. А многие вот сначала рожают, а потом думают.
Владимир Кутиков
Как и во всех других значимых вопросах наряду с официозом нужно искать блат.Кстати,есть мнение,что роды на спине не самые физиологичные.
Sidorov Vladiir
Коренным населением являются те кто построил города, заводы, продолжил дороги в США это сделали переселенцы из Европы а индейцы это аборигены. Негры могут претендовать на коренных если не паразитируют сейчас. То есть первопоселенцы. В России коренным населением являются русские от Тихого океана до Атлантического. Русские построили города создали цивилизацию. Местные жители аборигены. Они живут в русской цивилизации в городах построенных русскими, ходят по дорогам проложенными русскими.
Sidorov Vladiir
Пока существует РФ русские свой статус не потеряют, такое в принципе невозможно.
Вихрь
https://www.youtube.com/watch?v=JzNlh8LpjAU вот хирург о патриотизме во всей красе. вот это продолжение опускания булгарского народа https://www.youtube.com/watch?v=0AWEIPwYczk ну и главная изюминка в интеллекте состоявшегося мозга байкерского президентского полка https://www.youtube.com/watch?v=aXu14oOMzpM
Вихрь
Коренное население Японии получается айны? Чего построили апачи лили сиу? Европейцы всё.
Sidorov Vladiir
Не умничай, японцы за себя похлопочут. За себя больше думай, что ты понастроил.
Sidorov Vladiir
Народам надоела усобица Московское царство несло мир.
Серёга Ларюшкин
Не умничай, японцы за себя похлопочут. За себя больше думай, что ты понастроил.
Александр Верный
Минусы может ставить один человек, создав 20 аккаунтов в гугле. Не ведитесь)
Vladislav Shamanov
Говорят, в москве кур доят. У 75% нет никаких документов подтверждающих личность и они называют себя сирийцами. Как вы собираетесь их отправить назад в сирию, да еще и в вагонах? Вы хоть представляете какой вой начнется. В начале августа такой "сириец" зарубил в Штуттгарте русака мечом средь бела дня на улице на глахах его маленькой дочери, за то что он настучал полиции, что он не сириец, а иорданец. И даже такой отморозок останется в германии. Заодно никто теперь не будет заявлять в полицию. Вы даже не представляете, какая юридическая защита у всех беженцев в германии, если он сюда попал, то 99,9% он останется здесь навсегда.
Vitaly Tiunov
Минусы может ставить один человек, создав 20 аккаунтов в гугле. Не ведитесь)
Viktor Hofmann
Какой смысл ввозить 3 млн. чтобы потом вывозить, да у немцев 80% в правительстве толерасты разной степени дебильности.
Алексей Ф
Минпромторг России уже дал отрицательное заключение на эту инциативу. А вообще похоже что такие инициативы вбрасываются и отклоняются чтобы прикрыть мерзость, которая проводится. Из серии "а мог бы и бритвой полоснуть".
Алексей Ф
Рожать надо тогда, когда уверен, что можешь обеспечить ребенку достойное будущее. Я бы хотел, чтобы мой ребенок рос в нормальной России будущего, а не в нашем современном у*бстве. А многие вот сначала рожают, а потом думают.
Lester Leyt
Пока существует РФ русские свой статус не потеряют, такое в принципе невозможно.
Vladislav Shamanov
Колега, человек серьёзный врать не будет я ему верю, он месяцев 7 там прожил у родственников жены. И это ни как не противоречит вашей истории.
Viktor Hofmann
Немцы народ очень серьезный, с ними шутки плохи. Может они для вида прикидываются овцами, а сами по ночам вытуривают эмигрантов эшелонами. Я не удивлюсь, если это так. Права человека существуют для тех, кто законно прибыл в ФРГ. Законно, Нофман. А не для всех! Вопить бесполезно!
Lester Leyt
Такие мифы о немцах остались преимущественно у поклонников степана бандеры, не верящим, что у рейхстага за нацистские выкрики им сразу же набьют морду, а плакат с бандерой засунут им в известное место. Немец уже совсем не тот, плюс исчезающий вид. Так что забудьте ваши влажные мечты.
Viktor Hofmann
"Тот" это немец или "не тот", надо судить по уровню жизни, качеству товаров и услуг, общей культуре. Ничего не изменилось в худшую сторону, немцы по прежнему являются лидерами ЕС. Почему ты решил, что немцы стали "не те", обоснуй свое мнение?
Nikolay Orlov
официально и юридически русского народа в россиянии нет , он в списках не значится , отсюда все проблемы
Lester Leyt
"Тот" это немец или "не тот", надо судить по уровню жизни, качеству товаров и услуг, общей культуре. Ничего не изменилось в худшую сторону, немцы по прежнему являются лидерами ЕС. Почему ты решил, что немцы стали "не те", обоснуй свое мнение?
Дмитрий Блинов
Владислав! Благодарю за интересный познавательный исторический экскурс. Всех благ.
Константин Поляков
При христианской молитве энергия уходит в свисток. Что то я не припомню, когда христиане одерживали победы, только в книжках, которые они сами пишут. В России за последние 100 лет не было ни одной победы. В США и Европе христиане сдают свои земли мигрантам и бесам. Притом, что это глобальная структура с огромной кучей денег. Когда на Россию напали бесы и стали валить храмы, когда уже стало ясно, что мочат христиан. Что сделали христиане всего мира?? Стояли и смотрели))
Алексей Ф
Зачем? Хотят нам устроить совок - отправим их на новое поднятие целины и прокладку бама. Нехай поработают
shaub kravchuk
Ну и "табло" у этой шалавы Досих пор удивляюсь, как этот подонок работал в ГосБезопасности
Maxim Egorov
При христианской молитве энергия уходит в свисток. Что то я не припомню, когда христиане одерживали победы, только в книжках, которые они сами пишут. В России за последние 100 лет не было ни одной победы. В США и Европе христиане сдают свои земли мигрантам и бесам. Притом, что это глобальная структура с огромной кучей денег. Когда на Россию напали бесы и стали валить храмы, когда уже стало ясно, что мочат христиан. Что сделали христиане всего мира?? Стояли и смотрели))
Истинный Ариец
Мне кажется смысл этой темы с островами - отвлекать внимание от п*ца который происходит в России. Но если начнутся реальные действия - посмотрим чего эти "патриоты" стоят.
Владимир Кутиков
Наряду с другими средствами пытаюсь использовать и стилизованную христианскую молитву по субботам, данную мне женщиной, заговаривающей воду,для достижения своих целей.Иногда возникает эффект.Впрочем, после того не значит вследствие того.Интересно, придётся отдавать этот своеобразный кредит и чем?
Истинный Ариец
Какой смысл ввозить 3 млн. чтобы потом вывозить, да у немцев 80% в правительстве толерасты разной степени дебильности.
Олег Анатольевич
Заглотишь ты - " большую шляпу" А, Квачков и Стрелков - реальные патриоты России, которые себя проявят в трудное для России время
Олег Анатольевич
Ну и "табло" у этой шалавы Досих пор удивляюсь, как этот подонок работал в ГосБезопасности
Олег Анатольевич
Золотой ты человек! Всё за Россию переживаешь! Пердак-то уцелел?
Андрей Романов
Какое было дело ветхому иудею Ездре до северных языческих земель и тех, кто там правит или будет править?
Алексей Заров
У нас в крае (Краснодарском) 45 руб. 92 стоит
Konstantin Pakhomoff
Золотой ты человек! Всё за Россию переживаешь! Пердак-то уцелел?
Вит Ла
Как то бы с понятиями определиться . что для вас Россия например .А то непонятно чего эти персонажи патриоты .
сергей м.
Индейцы оказались слабее и проиграли пришельцам. И их боги/духи им не помогли, ибо ослабли тоже. Приходят свежие силы и отнимают накопленное у зазевавшегося. Проклятая майя! Никакого покоя.)
Henri Ducard
Почему отсчет начат с Ленина?
Владислав
Никакая Ездра здесь не причем. Глоба давал выдержки их этих пророчеств, как он говорил, Немчина. Хотя чьи это пророчества, не вполне понятно. Возможно Авеля. Он где-то списал и не может упомянуть реальный источник. Важно другое, оно многое сбылось.
Серёга Ларюшкин
железная логика: пусин под 10,12 номером выпал. Итого 11, Поищи в новом завете о 10 царей на час, может отыщешь. Глоба получил в руки, думали что он - эксперт в таких манускриптах.(=
Vladimir Sholkov
Я тебе здесь отвечу, если для тебя объединение, это что то сродни дворовых банд, тогда тебе рано об этом думать, подрости сначала
Vladimir Sholkov
И да это твой бред, такую фигню пишешь
Николай Николаев
Вот как надо воевать - чужими руками, учитесь у предков!
Константин Алланд
Какое было дело ветхому иудею Ездре до северных языческих земель и тех, кто там правит или будет править?
Константин Алланд
Если сдадут острова, следом и все остальные интересанты предъявят свои требования. Китай в первую очередь. Уже в открытую, с нажимом . Подобное недопустимо.
Константин Алланд
Чаще уже обратное, сначала откладывают ради карьеры, а потом уже поздно.
Константин Алланд
Английский мастиф - хорошая собака, настоящий друг белого человека, это я понял из передачи про далекую и в общем то не интересную для меня Америку Получается интересное кино, главный народ обязан лечь костьми ради защиты страны, а в остальное время быть на грани выживания. По факту так и выходит. Вспоминаются сразу слова главного придурка и провокатора про скрепляющий цемент.
Риэлтор Инсайдер
Тут иного мнения быть не может. Читаю АРИ.РУ с 2003 года. Помню, когда этот ресурс был аналитическим, когда подробно разбирали ситуацию в стране и в Мире. Когда обоснованно критиковали правящий режим. А сейчас, сплошная пропаганда. Понимаю, что независимых СМИ почти не осталось, но зачем опускаться до такой степени? Вот этого я уже не понимаю.
Иван Иванов
https://vk.com/audio84340387_456239189_2b1ea59166dcb33c11 РУССКИЙ рэп о всех красках сегодняшней РФии и вообще стоит послушать этих ребят.ГРОТ...У ВК просто эже наверное нетот возраст,а может вкус или нет время но это творчество ДОСТОЙНО внимания РУССКИХ....
Sergey Glazunov
Согласен. Если смотреть экономику Германии, возможности людей, даже сейчас (да раньше было лучше), но и сейчас, мы не то что в жопе, мы ещё дальше. Немцы могут ездить куда хотят, и им это не так дорого как у нас, скажем дешевле намного. Покупать могут всё что хочется. Огромная поддержка от гос-ва идёт, это и жильё, и еда, даже лентяям платят так что бы они могли где жить (социальное жильё, и получше чем наши квартиры) и кушать могли. А какой выбор там одежды, и цены не в пример нашим. Машины у немцев по программа меняются, и всем это выгодно. Странные люди говорят, что в Германии всё хреново. Даже экологию там соблюдают.
Владимир Павловский
Тут иного мнения быть не может. Читаю АРИ.РУ с 2003 года. Помню, когда этот ресурс был аналитическим, когда подробно разбирали ситуацию в стране и в Мире. Когда обоснованно критиковали правящий режим. А сейчас, сплошная пропаганда. Понимаю, что независимых СМИ почти не осталось, но зачем опускаться до такой степени? Вот этого я уже не понимаю.
Серёга Ларюшкин
Опять этот россиянско-пропагандонский "русский мир". Почему не просто "русский народ"?(
Алексей Ф
На это вам скажут "ну при джугашвили же большинство русских жило гораздо хуже". И с этим не поспоришь. Можно еще продолжительнось жизни сравнить со временами Ивана Грозного - вообще будет зашибись) Основная философия сейчас здесь "сидите на жопе ровно , а не то будет только хуже, все само как-нибудь преобразуется".
Алексей Ф
Не опять, потомушта, это тоже самое.
Серёга Ларюшкин
Не опять, потомушта, это тоже самое.
Алексей Ф
Ты о каком движении толкуешь, я всегда понимал что такое Русский мир, без сомнительного ресурса ари, может ты потерялся в этой жизни от пропаганды?
Henri Ducard
Думают, что мы совсем отупели и можно не скрываясь уже лить напрямую
Владимир Павловский
Это не другая страна, а другой загон под той же вывеской сссрф.
Алексей Ф
Если в какой-то стране затрагивают права евреев, правительство Израиля приглашает их к себе и дает гражданство. Живи, работай честно, соблюдай законы и плати налоги. Но не посылают вооруженных ихтамнетов со споротыми с формы знаками отличия.
Vladimir Sholkov
А ты можешь нормально писать?
Андрей Романов
Жизнь древнее, мудрее и сложнее ветхо-новозаветной колеи.
Henri Ducard
В тему вспомнил строки из Декларации Независимости США, историческое наследие, которое оставили отцы-основатели: Experience hath shown that Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the Forms to which they are accustomed. But when a long Train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a Design to reduce them under absolute Despotism, it is their Right, it is their Duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future Security "Опыт показал, что люди скорее готовы терпеть зло до последней возможности, чем восстановить самим свои права, отменив формы власти, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и узурпации, неизменно преследующих одну и ту же цель, показывает намерение предать этот народ во власть неограниченного деспотизма, то его право, его обязанность свергнуть такое правительство и вверить новым Стражам попечение над их будущим" Любопытно, что слово Duty (обязанность) как и Right (право) выделено заглавной буквой. То есть в ситуации, описанной выше, если люди не выполняют эту свою обязанность, то они, по сути документа, не являются ее гражданами и не могут претендовать на какие-то права в стране
Viktor Hofmann
Я вам уже предлагал съездить в Марсель и оценить уровень жизни французов. Теперь вы мне будете рассказывать, что в германии ничего не изменилось в худшую сторону. Вас с удовольствием возьмут на немецкое гос.тв. Будете обьяснять, что 75% мусульманских детей в классах и паранджа - спасение будущего германии.
Viktor Hofmann
Все понятно. Очередной любитель поддержки государства и социального жилья. Дальше можно не читать.
Viktor Hofmann
Интересно, по какому критерию Вы причислили меня к русофобам? То, что имею собственное мнение, не подвержен действию пропаганды и не поддерживаю миф о так называемом "русском мире" не означает, что я являюсь тем, кем Вы меня назвали.
Алексей Ф
Мне кажется смысл этой темы с островами - отвлекать внимание от п*ца который происходит в России. Но если начнутся реальные действия - посмотрим чего эти "патриоты" стоят.
Ильгиз Зигангиров
https://youtu.be/krYO1FxfvuQ Музей забытой музыки в Воронеже. Человек показывает, как играть на гуслях.
Константин Алланд
Жизнь древнее, мудрее и сложнее ветхо-новозаветной колеи.
Vitaly Tiunov
На вопрос что делать ответы вроде давно были даны. Проблема в том что в созданном поле ВДРУГ резко поменялся вектор. Проблемы, нужды и чаяния Русичей исчезли. Ну типа дохнут потихоньку - ну что тут сделать... зато у пиндосов кризис и мигранты! а тут прямо Страна-Лимония по сравнению с ними...... ни кризисов, ни мигрантов... все гут! Осталась Великая Многонациональная Страна и мясистые помидоры вкупе с другой экологической жратвой от которой среднестатистический русский мужик в 55 лет оказывается почему-то на погосте. Вот о чем речь.
Henri Ducard
"Когда-то..." Факты есть, что так было? Если нет, то в этом случае тогда и не стоит лезть в эзотерику И выражу общее мнение, пошел на хрен такой бог со своими "проверками" и "страданиями"
Алексей Ф
Вы все правильно делали. Наверняка повлияло. Но сейчас листовки уже устарели. Ютуб лучше с этим справляется. Скажем рисованный клип с такими же идеями, восприняло бы тысяч 10 человек. Но один такое не осилит, в свободное от наемной работы время.
Vitaly Tiunov
Вы все правильно делали. Наверняка повлияло. Но сейчас листовки уже устарели. Ютуб лучше с этим справляется. Скажем рисованный клип с такими же идеями, восприняло бы тысяч 10 человек. Но один такое не осилит, в свободное от наемной работы время.
Zloi Ivan
что то не верится, не для этого их пачками завозили, что бы потом так же резко вывозить
Zloi Ivan
Да как же это человечество то до написания библии жило и развивалось, ума вот не приложу
Риэлтор Инсайдер
Выбор есть. Навальный расскажет вам, как вы плохо живете. А кто то другой еще чего нибудь расскажет. Ок, вы плохо живете(кстати не так что бы очень плохо, негры в Африке и азиаты в Азии живут намного хуже), что дальше?
Vitaly Tiunov
ты мил человек дурочку не включай, и не доводи до абсурда. а на навального детишек иди разводи. Автор всегда призывал называть вещи своими именами.
Алексей Ф
Главный тут финансовый вопрос. Во первых, какой профит от этого вам? Далее, допустим профит есть. Вы умеете печатать листовки. А сайт вы умеете сделать? Продвигать его. Или клип? Вряд ли. Все уметь невозможно. Значит надо заинтересовать тех, кто потратит на это свое время и усилия. И это только начало. И кто то должен все это организовать. А организаторы бесплатно точно работать не будут. Это качество редкое и хорошо оплачиваемое. Поэтому люди, которые хотят продвинуть свою адженду всегда организуются. Другого пути нет. Помоему на этом сайте самый вменяемый некто Лейстер, который это твердит присутствующим упрямо, и за то минусы получает.
Vitaly Tiunov
Было "общее дело", в Москве работало "АРИ тв". Куда это всё делось? По поводу финансов: я как и наверное многие здесь готов оказать работе посильную финансовую помощь. Главный вопрос в организаторах. Должен быть кто-то активный и готовый посвещать делу значительную часть своего времени.
Вихрь
Ты о каком движении толкуешь, я всегда понимал что такое Русский мир, без сомнительного ресурса ари, может ты потерялся в этой жизни от пропаганды?
Вихрь
Другая страна, другой народ, другой менталитет. Сумели снести воровскую власть, когда дошли до края. На честных открытых и демократических выборах выбрали президента. Не понравился. На следующих честных открытых и демократических выборах избрали кандидата от оппозиции. Украина это Европа. Россия - Азиопа.
Вихрь
Много негров повидал в России с их уровнем жизни?
Вихрь
шёл бы ты нах со своим телеграмом. Я помню что ты зазывал, но кто ты, до сих пор непонятно.
Vitaly Tiunov
Слушаюсь товарищ майор!
Вихрь
Ты сначала здесь представься, . А потом будешь зазывать на предложения. Дохуя тут было таких, рванули в обдел и через него на перегонки.
Вихрь
https://www.youtube.com/watch?v=S5W4DypoTaA Наблюдая за международной повесткой, складывается мнение, что темп основополагающих международных событий сильно ускоряется. Возникает ощущение, что весь мир ожидает, в достаточно скорой перспективе, каких-то событий или действий какого-либо игрока, которые возможно будут иметь крайне серьезные последствия для всего мира, Большого передела мира.
Вихрь
Мне не нравится что у вас нос до сих пор не разбит.
Henri Ducard
В экономике в Еврозоне сейчас много признаков рецессии (поэтому возможна скоро в пределах полугода), но подобные цикла спада и подъема - это нормально
Vitaly Tiunov
Мне не нравится что у вас нос до сих пор не разбит.
Vladislav Shamanov
Представьте, беженец без документов, говорит из сирии. Бежал от войны, дом сгорел, документы сгорели. Говорит по арабски. Как вы докажете, что он не из Сирии? Ответ. Никак. Причем документы и его историю проверяет такой же араб и единоверец, обосовавшийся в германии. Плюс зеленые и социалисты в бундестаге не дают признать даже марокко страной для возвращения. Далее, даже мизерный процент подлежащий врзвращению, обращается к адвокатам, неправительственным огранизациям, в католическую церковь и ему помогают. В результате 99,9% липовых беженцев остаются в германии и еще и тащат свои семьи сюда.
Vladimir Sholkov
Взнос кроме Китая, США и России сделать никто не имеет возможности. Есть ещё Индия и Германия. Но Индия вещь в себе, и не занимается глобальной политикой. А Германия уже не успевает, Германии просто сохраниться уже хорошо. Хотя Меркель очень старалась. Во всех смыслах. Так что новый Бреттон Вудс будет на троих.
Вихрь
На это есть дуров, за всех готов внести. Мои взносы давно крутятся в чужих карманах бездонных. Так в чём суть видеоролика? Вариант №4 С 16-ой минуты, человек?
Vladimir Sholkov
А теперь представь другую ситуацию. Все хотят получить ресурсы и острова и земли. Не нужно думаю питать иллюзии в альтруизме. И все сделают чтобы их получить. А теперь Что им помешает и что им поможет быстрее реализовать это? Все верно. Им больше всего поможет когда количесивнно будет перевес на деградации. Банально кем ты хочеш быть? Нищим после пентхауза , или богатым на островах? Просто есть банальное время, чем дольше будут торговаться тем цена будет все падать. Может даже не хватить и на однушку. е.
Владимир Павловский
украина це европа, где то я уже это слышал. Надо к ним срочно заслать миллиона три негров, что бы уж было как в развитой европейской стране, а то на улице негров вообще нет. Какая же это европа?
Владимир Павловский
Давно такой ахинеи не читал ,Слушай если твоя дочь будет носить фамилию мужа а зятек твой будет ее пиздошить каждый день , то ты как законопослушный овощ в процесс вмешиваться не будешь?
Владимир Павловский
Так сколько у тебя гражданств и какие именно?
Алексей Ф
Было "общее дело", в Москве работало "АРИ тв". Куда это всё делось? По поводу финансов: я как и наверное многие здесь готов оказать работе посильную финансовую помощь. Главный вопрос в организаторах. Должен быть кто-то активный и готовый посвещать делу значительную часть своего времени.
Вихрь
Ну так постарайся. Напряги все свои силы и ресурсы.
Вихрь
Это ты про Кучму? Народ после развала совка дезорентирован был везде как новорожденный, не умничай.
Vitaly Tiunov
У меня есть некий опыт в продвижении проектов. В первый год траты составят по самому минимуму примерно 20к долларов. Это при условии всеобщего волонтерства, на которое расчитывать не приходится. Без волонтерства умножайте на 3. А теперь самое главное. Где в этой бизнес модели прибыль? Без прибыли инвесторам, все будет как всегда.
Вихрь
Дебил такой же как и ты копылов а.
Алексей Ф
а кто тебе в этом противоречит словосочетанием - Русский Мир? Да, и это не термин.
Вихрь
а кто тебе в этом противоречит словосочетанием - Русский Мир? Да, и это не термин.
Риэлтор Инсайдер
Я как уже писал выше свои выводы сделал. Идеи которые тут крутятся мне близки. С интересом смотрю что из этого выйдет. Но прилагать свои усилия к организации кого то во что то больше желания не имею. Так что будьте покойны, и просто не обращайте на меня внимания)
Vitaly Tiunov
Я как уже писал выше свои выводы сделал. Идеи которые тут крутятся мне близки. С интересом смотрю что из этого выйдет. Но прилагать свои усилия к организации кого то во что то больше желания не имею. Так что будьте покойны, и просто не обращайте на меня внимания)
Maxim Petrov
Не путайте юридические рамки с реальностью.
Константин Алланд
Согласен с АРИ насчёт наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Беда объединяет людей здесь, начинаются и трудовые подвиги и безвозмездная помощь, масса волонтеров. Почему то для этого нужна все время какая то катастрофа. Все это сам видел и посильно участвовал . Я думаю, что белый человек, в отличие от негра, сформировался в совместном взаимодействии при преодолении суровых природных условий. По другому было не выжить. Нужна была не конкуренция, а умение действовать сообща и слаженно. Эта прошивка осталась, закрепилась генетически и включается при определённых обстоятельствах . Тот кто поступает иначе - чужой и подлежит уничтожению. Мародер, к примеру,как в Новом Орлеане.
Lester Leyt
Национальное государство это не люди определённой нации во власти, это субъектность народа и во благо кого сущестует это государство. Во властных структурах, в выщих эшелонах власти советской антиРоссии было много евреев, но разве можно сказать, что большевитская СССР была еврейским государством?
Вихрь
смени пластинку задроченную.
Юрий Рыков
С воспитание все в порядке, Рыков, у жителей РФ, независимо от национальности, схожий и неповторимый менталитет. Такого нет нигде в мире. Это и есть воспитание.
Lester Leyt
Создай в своей стране образцовый город, район, отдельный регион, я даже не говорю о республике, это и будет самая лучшая защита.
Вит Ла
Не сменит . Он не понимает , что не так . Просто не реагировать .Собака лает ветер носит .
Lester Leyt
С воспитание все в порядке, Рыков, у жителей РФ, независимо от национальности, схожий и неповторимый менталитет. Такого нет нигде в мире. Это и есть воспитание.
Вит Ла
Я тут покопался немного . пытаясь найти определение такому базовому понятию как человек . Не нашел .А хотелось бы ., пусть в самых широких границах . но то что хотя бы на немного выходит за зти границы человеком считаться уже не должно Иначе все эти декларации и прочие права просто теряют смысл .Кстати когда разговор заходит о масонстве и прочих то почему то вся эта закулиса по наитию воспринимается со знаком минус ?
Lester Leyt
Ваши суждения и о неграх в САСШ, и о крепостных основаны на недостоверных исторических теориях. Почти всё было не так, как нам старательно рассказывают.
Konstantin Pakhomoff
Ваши суждения и о неграх в САСШ, и о крепостных основаны на недостоверных исторических теориях. Почти всё было не так, как нам старательно рассказывают.
Konstantin Pakhomoff
Взнос кроме Китая, США и России сделать никто не имеет возможности. Есть ещё Индия и Германия. Но Индия вещь в себе, и не занимается глобальной политикой. А Германия уже не успевает, Германии просто сохраниться уже хорошо. Хотя Меркель очень старалась. Во всех смыслах. Так что новый Бреттон Вудс будет на троих.
Юрий Рыков
чё тогда ноем?
Вит Ла
Давно такой ахинеи не читал ,Слушай если твоя дочь будет носить фамилию мужа а зятек твой будет ее пиздошить каждый день , то ты как законопослушный овощ в процесс вмешиваться не будешь?
Henri Ducard
Насчет последних утверждений есть определенные сомнения . время покажет .Кризис конечно чувствуется во всем , но кризис не конец .Штаты искусственное государство так же как и совок .Возникло я думаю неслучайно но при его строительстве учитывались естественные человеческие качества заложенные в человеке природой ... в отличии от строительства совка .Просто когда знакомишься с декларациями что о правах человека , что о независимости возникает ощущение какого то лукавства , ну у меня так .
Вит Ла
Кстати первая столица Казахстана был Оренбург. можешь мнение выразить на сей счет .
Вит Ла
Да не революция . а очередное шоу без передачи власти .За время совка и пост совка это было уже не раз .Тут вопрос в другом .пройдет и страна пойдет на очередной виток в никуда или нет .Маховик почти остановился а раскручивать его некому в забугорье своих проблем до хера .
Maxim Egorov
Чтобы не изобретать свои определения национальному государству, можно для начала почитать википедию хотя бы. Национа́льное госуда́рство (госуда́рство-на́ция) — конституционно-правовой тип государства, означающий, что оно (государство) — форма самоопределения и организации той или иной нации на определённой суверенной территории и выражает волю этой нации.
Zloi Ivan
украина це европа, где то я уже это слышал. Надо к ним срочно заслать миллиона три негров, что бы уж было как в развитой европейской стране, а то на улице негров вообще нет. Какая же это европа?
Вит Ла
Насчет последних утверждений есть определенные сомнения . время покажет .Кризис конечно чувствуется во всем , но кризис не конец .Штаты искусственное государство так же как и совок .Возникло я думаю неслучайно но при его строительстве учитывались естественные человеческие качества заложенные в человеке природой ... в отличии от строительства совка .Просто когда знакомишься с декларациями что о правах человека , что о независимости возникает ощущение какого то лукавства , ну у меня так .
Николай Толубаев
В чем связь русского мира со скифской цивилизацией?
Николай Толубаев
Опять ты со своей субъектностью! Евреев было много, но они строили не еврейское государство, РСФСР была основана не на еврейских традициях, а на русских. Русские во власти, государство основано на русских традициях, что тебе еще надо?
Lester Leyt
Опять ты со своей субъектностью! Евреев было много, но они строили не еврейское государство, РСФСР была основана не на еврейских традициях, а на русских. Русские во власти, государство основано на русских традициях, что тебе еще надо?
Lester Leyt
В чем связь русского мира со скифской цивилизацией?
Роман Котов
Мнение народа'с услышать не хотите ли'с? https://youtu.be/7B0RERiQoVg
Андерсен
Так сколько у тебя гражданств и какие именно?
Николай Толубаев
Это не аргументы. Обоснуй.
Николай Толубаев
Не бзди
Николай Толубаев
Не ври
Lester Leyt
Это не аргументы. Обоснуй.
Вихрь
https://victorvideo.livejournal.com/1402965.html есть деяния которые назвать шоу-шуточными не получается. Проблему с диверсантами никто не решает и врагами во власти. Даже гру безсильно, а что говорить о сварщиках....
Вихрь
Скорее всего двойная ошибка по поводу человеческих и тем более естественных качеств, что там, что здесь.
Вихрь
у коммунистического ордена тоже существует некое определение - " Ничто человеческому не чуждо". Коротко и неясно, что там человеку взбрело в голову. Какая такая космическая-звёздная, орбитальная мысль.
Henri Ducard
В этом разница двух стран сейчас, там держат власть, предоставляя свободы, чтобы человек не догадался, что им манипулируют. А здесь через удары под дых женщинам на мирных митингах. А как было вначале в США - достоверно мы конечно уже не узнаем
Viktor Hofmann
Представьте, беженец без документов, говорит из сирии. Бежал от войны, дом сгорел, документы сгорели. Говорит по арабски. Как вы докажете, что он не из Сирии? Ответ. Никак. Причем документы и его историю проверяет такой же араб и единоверец, обосовавшийся в германии. Плюс зеленые и социалисты в бундестаге не дают признать даже марокко страной для возвращения. Далее, даже мизерный процент подлежащий врзвращению, обращается к адвокатам, неправительственным огранизациям, в католическую церковь и ему помогают. В результате 99,9% липовых беженцев остаются в германии и еще и тащат свои семьи сюда.
Истинный Ариец
Должны были создать отряды самообороны и всех негров перестелять
Истинный Ариец
Крепостных в РИ было не более 30% от всех крестьян
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