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Европа ищет новые ключи к кремлевским
Европа ищет новые ключи к кремлевским
20/08/2019 00:52
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Обсуждение
Konstantin Pakhomoff
Люсьена Чуйко
Слава богу! Наладилось, а то у меня паника душевная...как можно дальше жить без Ваших аналитических выпусков! Спасибо!
сергей м.
Не замечать, что на голову гадят и в лицо плюют - тоже выход. Надо только осознать необходимость и нормальность происходящего, а лодку в себе раскачивать не надо. ;-)
Истинный Ариец
На фото три куклы
Виктор Стрекалов
Нужна программа, идея, команда, направление.
Виктор Стрекалов
Что тут спорить ?Клоуны не клоуны-люди.в т.ч и наши русские люди .которые не знают куда и к кому приткнуться.АРИ ресурс -капля в море .если не песчинка-смотрите на ютубе количество просмотров от 5 до 11 тысяч максимум.каждая передача.Конечно после фраз о тысячах девиантов на московских митингах грамотных и образованных сторонников вряд ли прибавиться Мне кажется В.А уже довольно давненько перешел на эзопов язык.И во многом .то что он говорит -надо воспринимать если не буквально наоборот.но с коррективами.Есть известный бизнес -проект.о котором нам мало .что говориться.за текущий год может раз или 2 мимоходом.Деньги любят тишину.И рисковать ими ,и тем паче чужими ради высоких целей.что мы здесь обсуждаем наверное безрассудно.Ну скинулись на книгу.А дальше .Человеку жить надо и достойно в конце концов.Тех людей .кто защищает факт права человека в россии принадлежат к стороне ,которую здесь принято хаять- "интернацисты" и т.д.но других то нет.В общем большая отдельная тема- додумывайте что и как сами...
Alexandr Nevolin
https://youtu.be/yX2AxoqBiyw Как то так.Пока ящик всё ещё побеждает холодильник)).Суть опроса ясно показывает,что биомасса оперирует данными из ящика.Для того, чтобы самому что то поискать проанализировать,так нет.Я в своё время помню как доказывал своим знакомым,что в Сирии порубали на винигрет около двух сот "Вагнеровцев",так в лучшем случае мне приводили аргумент, что это фэйк.Лично я проверил эту инфу из двух независимых и достаточно надёжных источников.Да и так на минуточку,если в ракете был ядерный движок и был выброс.Его что весь выбрали ?Если нет,то просто прикиньте период полураспада.Мне так сдается из слушателей АРИ тож пытаются сделать массу не способную к самостоятельным выводам ?Если так дальше пойдет тут останутся только одни одобрямсы.Я понимаю, что такая линия АРИ вызвана теми реалиями в которых оказались дорогие россияне,но продолжая в таком духе смысла не будет) Агентство превратится в филиал первого канала.Тогда просто лучше про Бермуды,ну нельзя же так) Кремль никогда не будет на стороне русского народа.У него другая задача.И что бы они не сделали,они уже в моих глазах никогда не отмоются.
Константин
нет не расскажу.
Alexandr Nevolin
Больше всего мне понравилось,что в Северодвинске все зашибись))И то что леса горят в таких масштабах-обычное явление и в пределах нормы.Нет ребята,с вами что-то не так.Что хотите говорите,я просто посмотрел бы на ваше благодушие при пожаре вашего дома .И да на минуточку,жертв тоже не было в результате падения ракеты?Этот момент вообще плавно обтекли,как будто и не было то мальчика?
Sergey Glazunov
Напомнило текст песни: Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут и жизнь легка Ни одного, печального сюрприза За исключеньем пустяка. Да, да, простое дело, страна наша вся сгорела, а в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо))
Роман Котов
Хотел высказать солидарность со словами ВК в вопросе участия в путчах и тому подобное. Достаточно вспомнить окраину 5 лет назад. Народ-то вышел из хороших побуждений ради смены власти, жить по новому и т.д. И всех этих тварей они гнали с майдана, кидались яйцами в порошенко, обливали из огнетушителя кличко, свистели на них. Видео же есть можно посмотреть. Кличко даже по-моему этим огнетушителем по башке получил, по своей обдолбанной. И чего? Все эти твари как были во власти так же туда и пролезли и там же и остались. Народ их гнал, а они всё равно расселись по местам. А ведь были десятники, сотники майдана, которые выступали за справедливость. И где они сейчас? И где эта справедливость? Так что если в России прыгать, то прийдут анальные-соболя и даже если народ будет против них они всё равно рассядутся где надо. Да еще войну какую развяжут чтобы народец отвлечь от своих мутных рыл. Так что имейте ввиду)).
Arcadiy Y. Polyakov
срп 88 дозиметр
Henri Ducard
В окраине не довели дело до конца. Пришли бывшие друзья Януковича на его место. Надо было гнать и чистить, столько, сколько надо, пока нормальные люди вместо говна не объявились бы. Имейте ввиду))
Алексей Ф
Получается такой вывод от написанного выше у Вас: Расстраиваемся, не расстраиваемся, результат будет одинаковый. Что монолит-импотент, что частая смена ,на Украине, противозачаточных приспособлений, к "рождению ребёнка" (восстановлению страны) это не приведёт. Значит РФ и Украина одно и тоже и Аким не ошибся. Или я не правильно понял?
Аким Корибут
Не домайданили. Власть под личиной псевдонационалистов забрали жиды.
Аким Корибут
не слушай, не надо, не пиши комментарии, мы поняли вам не нравится ари, и что говорят, ищите в другом месте
Dima Dima
Монолитен, пока стоит зиккурат
Lester Leyt
Русские прекрасно встроены в россиянскую систему, к ним не нужно "поворачиваться" или "договариваться", они реально во власти и решают вопросы. Остается одиозная группа русских патриотов, для которых политика- это сторона, невмешательство, свои интересы они не представляют и не отстаивают. Они варятся в своем соку и на жизнь в стране не влияют.
Аким Корибут
Это называется охранительство режима. Понятно всем что в РФ сейчас управленческий кризис, начинают убаюкивать что всё нормально, всё всегда горело и взрывалось раньше.
Алексей Ф
Если ты не одобряешь их поступки, это не значит, что они перестали быть русскими.
Аким Корибут
Какие у них лозунги: "Дайте поучаствовать в выборах в кукольную Мосгордуму ?" " В отставку Панфилову ?" Нам нужны лозунги : " Долой кремлевскую ОПГ", " Свободные выборы судей, участковых (шерифов) , губернаторов без всяких фильтров" "уменьшение налогов до 10%", " Перераспределение налогов 70 % в регионы, 30% федерации" , "Запрет на финансирование фейковых парий (Едро, КПРФ, ЛДПР, СПР) из бюджета", " Ликвидация Рос Гвардии как незаконного вооруженного формирования"
Sergey Glazunov
Если бы я знал. Пытаться выжить, видимо. Или уехать.
Гринго
Клейстер - да ты сокровище укроинский нации, гордость рижима и будущее всего прогрессивного человечества. Прирожденный вождь и махровый просветитель.
Henri Ducard
Не знаю. Вот прейдут к вам десяток мордоворотов и ограбят, что Вы делать будете? А если эти мордовороты власть? А вы один?
Sergey Glazunov
РФ и Украину как минимум роднит то, что и там, и там у власти негодяи, которым плевать на народ. Нужна русская национальная элита, (и воины, и интеллектуалы), которая могла бы навести порядок сначала в России, а потом и на Украине. Но ее нет, откуда ее взять я не знаю.
Константин
Значительную часть народа вся эта мразопакость достала. То что народный гнев оседлали негодяи вроде Навального или леваков не значит, что у гнева нет причин.
Sergey Glazunov
Не знаю. Вот прейдут к вам десяток мордоворотов и ограбят, что Вы делать будете? А если эти мордовороты власть? А вы один?
Константин
"Мы", ты за всех не говори. Я критикую всегда по делу.
Гринго
И где ты нынче дрова нашёл? Особенно когда весь лес сгорел?
Алексей Ф
Да, без людей, что совесть имеют, умение и готовы сделать что-то хорошее никуда. Полностью согласен. Раньше хоть с церкви шли священники и монахи, а теперь и там такой же бардак. Ситуация не ахти у нас выходит.
Sergey Glazunov
Сирожа, глянь на себя в зеркало… и ты поймёшь, что з. дровами у нас всё в порядке.
Константин
Вы тут от какой то организации? Это же замечательно. Наконец то русские во что то организовались. Расскажите пожалуста подробнее о вас и ваших целях. Большое спасибо, заранее!
Sergey Glazunov
Да, без людей, что совесть имеют, умение и готовы сделать что-то хорошее никуда. Полностью согласен. Раньше хоть с церкви шли священники и монахи, а теперь и там такой же бардак. Ситуация не ахти у нас выходит.
Vitaly Tiunov
Вы тут от какой то организации? Это же замечательно. Наконец то русские во что то организовались. Расскажите пожалуста подробнее о вас и ваших целях. Большое спасибо, заранее!
Henri Ducard
Вчера пьяные уроды, да к тому же наркоманы, лет 35, ходили днём по подъездам, ящики ломали, цветы с горшков выкидывали и всё такое, искали наркотики. Матушка у меня погнала их. Так были люди и не старые и уже в возрасте, всем похрену. Одна моя мама выгнала, остальным пофиг что их даже почтовые ящики ломают. Так что никому ничего не надо. Все живут только для того что бы себе брюхо набить, даже им за это морду разобьют. С таким народом каши не сварить
Гринго
Сирожа, глянь на себя в зеркало… и ты поймёшь, что з. дровами у нас всё в порядке.
Юрий Рыков
Суть не в организаторах и программе, а людях, которым эта клоунада дает возможность диалога. Они кричат не за Соболь и не за Навального. Послушайте, что они говорят. Когда зэки, которых пытали в тюрьмах, дальнобойщики и другое "недипломатичное" население озвереет, разговаривать не станут, будет кровопролитие, в котором нормальные люди пострадают. А кому это нужно?
Алексей Ф
Если бы я знал. Пытаться выжить, видимо. Или уехать.
Sergey Glazunov
У таких как ты, Сирожа я всегда спрашиваю только одно; почём опиум для народа?… Вот такая диалоговая форма.
Sergey Glazunov
Вчера пьяные уроды, да к тому же наркоманы, лет 35, ходили днём по подъездам, ящики ломали, цветы с горшков выкидывали и всё такое, искали наркотики. Матушка у меня погнала их. Так были люди и не старые и уже в возрасте, всем похрену. Одна моя мама выгнала, остальным пофиг что их даже почтовые ящики ломают. Так что никому ничего не надо. Все живут только для того что бы себе брюхо набить, даже им за это морду разобьют. С таким народом каши не сварить
Риэлтор Инсайдер
Константин, достаточно просто аргументировано опровергнуть, а не тявкать аки Цербер (которым вы себя тут возомнили), тем самым понижая уровень ресурса. Давайте вместе опровергнем Акима, который утверждает, что качественно питаться могут очень немногие. Я бы помог, но у меня нет аргументов. А вот ваши аргументы выслушаем с удовольствием.
Henri Ducard
Суть не в организаторах и программе, а людях, которым эта клоунада дает возможность диалога. Они кричат не за Соболь и не за Навального. Послушайте, что они говорят. Когда зэки, которых пытали в тюрьмах, дальнобойщики и другое "недипломатичное" население озвереет, разговаривать не станут, будет кровопролитие, в котором нормальные люди пострадают. А кому это нужно?
Гринго
У таких как ты, Сирожа я всегда спрашиваю только одно; почём опиум для народа?… Вот такая диалоговая форма.
Алексей Ф
Значительную часть народа вся эта мразопакость достала. То что народный гнев оседлали негодяи вроде Навального или леваков не значит, что у гнева нет причин.
Vladimir Sholkov
Знаешь, возможно это будет более естественнее. Когда люди знают за что и отстаивают это. Но другое дело когда люди льют кровь не зная за что. Это так кажется по мне что крови нет, но на самом деле она уже давно пролита. Достаточно посмотреть на ГУЛАГи, посмотреть на тех кто сидит, кто уходит с бизнеса. Война идет давно
Алексей Ф
Мне например нравилось старое АРИ. А вот сейчас я с мнение редакции во многом не согласен.
Истинный Ариец
Какие у них лозунги: "Дайте поучаствовать в выборах в кукольную Мосгордуму ?" " В отставку Панфилову ?" Нам нужны лозунги : " Долой кремлевскую ОПГ", " Свободные выборы судей, участковых (шерифов) , губернаторов без всяких фильтров" "уменьшение налогов до 10%", " Перераспределение налогов 70 % в регионы, 30% федерации" , "Запрет на финансирование фейковых парий (Едро, КПРФ, ЛДПР, СПР) из бюджета", " Ликвидация Рос Гвардии как незаконного вооруженного формирования"
Vladimir Sholkov
Сектантам нечего жаловаться. Поэтому так и живем
Федор Пашин
Обычные слезы охранителя режима. СССР распался не потому что злые американцы его развалили , а сама идея (коммунизм- интернационализм ) и система управления (КПСС) страной была дефективная , что ускорилось деградацией административного управления экономикой как следствие дефицит товаров массового потребления и недовольство народа. Сейчас РФ-ия идет по тому же сценарию ( вместо дефицита обнищание населения , невозможность молодежи найти работу, тотальная коррупция) только "либералы" со своими митингами ускорят крах режима , государство не исчезнет , а будет переформатировано.
Истинный Ариец
По одному из сценариев на митинги осенью должны выйти 100...150 тыс. человек путиноиды разгоняют митинг с человеческими жертвами тогда процесс краха режима резко ускорится
Henri Ducard
Видимо, три варианта очевидны. Принять как есть и вымирать, уехать или продаться с последующим отупением и говорить что всё нормально и растет. Но есть и хорошие люди и другие варианты
Sergey Glazunov
А что Вы сделали хорошего для народа, сами?))
Алексей Ф
Снос Зиккурата и декоммунизация РФ лозунги довольно специфические , который не найдут поддержки у широкой массы народа (я их поддерживаю), могут быть продолжены в дальнейшей политической борьбе. Я бы к ним добавил переформатирование РФ в федерацию в 25..35 регионов и перенос столицы в любой город от Калуги до Новосибирска ( эти мы ликвидируем 90% существующей бюрократии) . Сейчас Москва высасывает 80% доходов из страны .
Истинный Ариец
Обычные слезы охранителя режима. СССР распался не потому что злые американцы его развалили , а сама идея (коммунизм- интернационализм ) и система управления (КПСС) страной была дефективная , что ускорилось деградацией административного управления экономикой как следствие дефицит товаров массового потребления и недовольство народа. Сейчас РФ-ия идет по тому же сценарию ( вместо дефицита обнищание населения , невозможность молодежи найти работу, тотальная коррупция) только "либералы" со своими митингами ускорят крах режима , государство не исчезнет , а будет переформатировано.
Vladimir Sholkov
Нормальному , здоровому человеку не нужно чтобы кто то клал ему ложку каши в рот, он сам на неё заработает, приготовит и съест.
Юрий Рыков
Нужна программа, идея, команда, направление.
Vladimir Sholkov
А ещё, нормальные люди не разговаривают сами с собой, по крайней мере вслух)
Vitaly Tiunov
С появления в России свободного интернета, люди не очень равнодушные только гавкают друг на друга, да евреев ищут. Этот ресурс, кем бы он не финансировался , картинку пытается поменять. Это хорошо. Направление правильное. Теперь еще бы до людей дошло что надо не врагов искать, а друзей, и путь открыт к успехам.
Истинный Ариец
Снос Зиккурата и декоммунизация РФ лозунги довольно специфические , который не найдут поддержки у широкой массы народа (я их поддерживаю), могут быть продолжены в дальнейшей политической борьбе. Я бы к ним добавил переформатирование РФ в федерацию в 25..35 регионов и перенос столицы в любой город от Калуги до Новосибирска ( эти мы ликвидируем 90% существующей бюрократии) . Сейчас Москва высасывает 80% доходов из страны .
Аким Корибут
"Мы", ты за всех не говори. Я критикую всегда по делу.
Vladislav Shamanov
Проблема в том, что это "просвещение" и "борьба за умы" не выходит за узкие рамки круга старых читателей АРИ (даже если опустить, что с современным АРИ я не очень согласен).
Гринго
Ежели кратко - построил пирамиды в Сиракузах, зажёг Полярную звезду и сочинил куплеты… Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут и жизнь легка Ни одного, печального сюрприза За исключеньем пустяка.
Риэлтор Инсайдер
Да, вот я понимаю.Да и загадка по мне не загадка
Dima Dima
А ещё, нормальные люди не разговаривают сами с собой, по крайней мере вслух)
Henri Ducard
WSJ: уже четыре мониторинговые станции не передают данные после взрыва под Северодвинском https://news.mail.ru/incident/38391732/ Есть у кого какие-то приборы собрать данные за месяц-два в Москве на данный предмет?..
Николай Толубаев
Из этого вывод - хотели бы кремлевских убрать - давно бы это сделали. Значит все это, включая события на Украине - договорняк.
Николай Толубаев
Ты задолбал своей субъектностью, глупый такой или притворяешься? Русские реально во власти, это факт. Другой вопрос, качество этих русских. В том, что они бестолковые (далеко не все) управленцы, это проблема самих русских.
Vladimir Sholkov
Это все равно не меняет ничего
Алексей Ф
Проблема в том, что это "просвещение" и "борьба за умы" не выходит за узкие рамки круга старых читателей АРИ (даже если опустить, что с современным АРИ я не очень согласен).
Юрий Рыков
Могу предложить СРП-88 только его нужно откалибровать. И поверить.
Александр Верный
Не знаю почему у Владислава так много позитива насчет РФ, ему виднее, да многих слушателей раздражает и мне тоже порой по уху режет, но знаю точно бесполезно негатив нагнетать, он и так в каждом гражданине зашкаливает и что толку от этих стенаний и ненависти, в 80-е коммунистов,в -90 х демократов все проклинали, так это бесполезно и вредно, а кто крутит этим шоу,то им очень даже нужны озлобленные недалекие(долб....ы) , что бы опять что то подсунуть и использовать потенциал . Ваш или наш какой интерес к этому, если уж ведите свой интерес, то вперед без агитации к светлому будущему ? В этом шоу или участвуешь или наблюдаешь, если участвуешь то выбирай сторону,, и вряд ли Вас позовут по рулить, скорее автоматически запишут в потерпевшие, ну особо активные могут даже по митингам поскакать, результат мне тоже известен. Знаю здесь жить не просто и выжить порой сложно и при том остаться приличным человеком!
Lester Leyt
Ты задолбал своей субъектностью, глупый такой или притворяешься? Русские реально во власти, это факт. Другой вопрос, качество этих русских. В том, что они бестолковые (далеко не все) управленцы, это проблема самих русских.
Yury Safonov
Если мне не изменяет память, не известно кто управляет и есть ли у них дети.
Lester Leyt
Ну если отбор в элиту лизать задницу тому кто на троне то Н. Михалков суперэлитарий
Lester Leyt
Если ты не одобряешь их поступки, это не значит, что они перестали быть русскими.
Виктор Стрекалов
Это был ответ(и несколько других )на мой удаленный комментарий .ПРИМИТЕ ЭТО С ПОНИМАНИЕМ.
Виктор Стрекалов
Да, вот я понимаю.Да и загадка по мне не загадка
Риэлтор Инсайдер
Да задрали вы с этими шоу. Простите за резкость. Что туда кто-то призывал что-ли? Ясно что надо не принимать участия. Речь о том с какой целью тут идет пропаганда в "розовом цвете". Это-то зачем? Соловьев с Кедмёй в моральные авторитеты записывать.... - это дно.... зачем?
Vladimir Sholkov
Почему они не элита? На мой взгляд элита должна быть в родственных связях, а раз нет то или рабство или не элита. Рабство когда за тебя решают , а ты всего лишь инструмент (Аристотель), а родственных связей у меня нет. Значит не моя элита.
Oleg Krotko
До чего страшная баба...
Гринго
Клейстер Лей… твой мигалкин и прочие, да и ты сам - тухлая субстанция образцовый россиянской илитки. Русскому человеку такая илитка не нужна. Русские напрямую управляется Богом. Тебе это неведомо, да и незачем, не по рылу каравай" есть такая русская поговорка. Так что, пиши себе дальше. Ты же тут на работе.
Lester Leyt
Главпетух, Откуда у тебя такие глубокие познания, о происходящем в нацистском государстве засраиль? Как ты можешь это пояснить?
Герман Сажин
До чего страшная баба...
Константин Поляков
Раз Lester Leyt так упорно называет безнационалов у власти в РФ русскими значит это ключевой момент стратегии неких сил. И лично мое мнение что это как раз означает что ни в коем случае не нужно воспринимать "управителей" России как русских. Чужие они.
Lester Leyt
Нет именно об отсутствии. Я помню ваши теории о том, что национальность определяется паспортом, генами и т.д. И как и раньше я с этим не согласен. Я считаю, что человек, который вредит собственному народу, автоматически исключает себя из него.
Константин Поляков
Выставлять русских в качестве единственных терпил, это верх глупости. От бестолковых начальников страдают все. Насколько я понимаю, на АРИ евреи в авторитете. Так вот, в Израиле считают Сороса вредителем, но никто не отрицает его еврейства, ортодоксы ненавидят сионистов, но таких новаций нет.
Lester Leyt
Выставлять русских в качестве единственных терпил, это верх глупости. От бестолковых начальников страдают все. Насколько я понимаю, на АРИ евреи в авторитете. Так вот, в Израиле считают Сороса вредителем, но никто не отрицает его еврейства, ортодоксы ненавидят сионистов, но таких новаций нет.
Константин Поляков
Русских по национальному признаку в РФ не притесняют?
Алексей Ф
Из этого вывод - хотели бы кремлевских убрать - давно бы это сделали. Значит все это, включая события на Украине - договорняк.
Lester Leyt
Да поддерживаю, только они ее не полностью проводят . Например г.Днепропетровску должно быть возвращено историческое название г. Екатеринослав , а они обозвали его г. Днепро.
Lester Leyt
Русских по национальному признаку в РФ не притесняют?
Boris S
Приспособлененец ты - общечеловек, для таких, как ты Родины несуществует
Константин Поляков
Притесняют и что? Других тоже притесняют в сравнении с чеченцами например.
Дмитрий Г
Про радиационный фон очень познавательно
Истинный Ариец
Двойник Пукина на фото даже не на удмурда а на китайца/японца похож
Истинный Ариец
Ну если отбор в элиту лизать задницу тому кто на троне то Н. Михалков суперэлитарий
Константин
возомнил я? лол, я оставляю комментарии как и все вы, Аким считает что данный ресурс стал такой же как как и центральные каналы рф, так же ему не нравится что его мнение и мнение редактора стали отличаться и предлагает куда то пойти редактору, вместе с коммунистами и остальными персонажами. Кто он такой этот человек что бы такое говорить (это в мягкой форме). Возмущение по поводу 100к на продукты, это вообще какая то дичь, то есть взрослый человек рассчитал стоимость продуктов на трёх человек, и сам спрашивает где взять эти деньги многим семьям? )) Вы поймите ваши споры, ваши диалоги это всё субьективно, у каждого своя правда, и свои требования. Но мне непонятно почему вдруг редактор должен всем угождать ? было ясно сказано "не нравится не слушайте", к чему эти возмущения?
Истинный Ариец
Да поддерживаю, только они ее не полностью проводят . Например г.Днепропетровску должно быть возвращено историческое название г. Екатеринослав , а они обозвали его г. Днепро.
Олег Анатольевич
Приспособлененец ты - общечеловек, для таких, как ты Родины несуществует
Олег Анатольевич
Главпетух, Откуда у тебя такие глубокие познания, о происходящем в нацистском государстве засраиль? Как ты можешь это пояснить?
Vladimir Sholkov
От себя конечно не убежать, да и не нужно. Конечно везде ты будешь чудаком, и русским чудаком , если ты русский ) Это больше практический вопрос, если особо ничего не держит, если нет перспектив, на сегодняшний день, имхо , сваливай и даже не думай. За границей даже проще быть русским. Нет давления системы , россиянской общественности , которая подозрительна к любому нац. признаку. С национальностью например в америке очень просто- ты в первую очередь русский, ирландец или "бритиш", а уж потом твой паспорт или бумага. Лично мне всегда это было очень комфортно , по правде и уважительно. С самого начала . Плюс простая практика. Нечего ждать у моря погоды. Если русские Боги спят, и никто не собирается их будить, а сам ты не можешь или не знаешь как . Если вокруг единицы чтото ищущих , а остальные за Навального, Соболь или другую подобную рожу, или за Православных Коммунистов. А делать чтото надо, и есть потребность и желание менять себя и свой мир - чемодан , вокзал и вали на Запад. Никогда так не считал, хотя тысячи раз выслушивал такие мнения от других . Если Боги спят, тогда может они проснуться когда тысячи молодёжи поедут спасать свою судьбу в другие страны. Кто знает, когда и что произойдет.. да и произойдет ли.
Vladimir Sholkov
Поэтому мой вывод немного иной: Хочешь выжить, тогда используй накопленный опыт в достижении поставленных целей. Тогда ситуация будет выглядеть не как что куда то бегу, а как человек который куда то стремится.
Сергей Вишняков
Спрашивал у духов вечером, - каков путь? На следующий день пришло осознание. Подобно растению в живой природе, нужно прорастать сквозь камни. В одиночку можно сделать многое, но русские люди могут объединиться на экономической почве.
Boris S
От себя конечно не убежать, да и не нужно. Конечно везде ты будешь чудаком, и русским чудаком , если ты русский ) Это больше практический вопрос, если особо ничего не держит, если нет перспектив, на сегодняшний день, имхо , сваливай и даже не думай. За границей даже проще быть русским. Нет давления системы , россиянской общественности , которая подозрительна к любому нац. признаку. С национальностью например в америке очень просто- ты в первую очередь русский, ирландец или "бритиш", а уж потом твой паспорт или бумага. Лично мне всегда это было очень комфортно , по правде и уважительно. С самого начала . Плюс простая практика. Нечего ждать у моря погоды. Если русские Боги спят, и никто не собирается их будить, а сам ты не можешь или не знаешь как . Если вокруг единицы чтото ищущих , а остальные за Навального, Соболь или другую подобную рожу, или за Православных Коммунистов. А делать чтото надо, и есть потребность и желание менять себя и свой мир - чемодан , вокзал и вали на Запад. Никогда так не считал, хотя тысячи раз выслушивал такие мнения от других . Если Боги спят, тогда может они проснуться когда тысячи молодёжи поедут спасать свою судьбу в другие страны. Кто знает, когда и что произойдет.. да и произойдет ли.
Олег Анатольевич
Главпетух, ты зачем дал в жопу Круглову(красному камисару)?
Олег Анатольевич
"истинный засранец" - сам себе пишешь-сам себе отвечаешь Хорошо ты блядина устроилась
Олег Анатольевич
Когда ты МРАЗЬ ПОДОХНЕШЬ?
Олег Анатольевич
Слышь, ты лучше у пидоров поинтересуйся А Русский Народ - живёт Духовностью Веков и Предков своих Победителей Но, пока спит(ввели его в этот сон злые силы-враги Русского Народа) , а уж если его разбудить- перехватить "ТельАвизор" и всю правду рассказать, то не удержать и ни кто не сможет- Рубить головыаврама с плеча будут, как шашкой подсолнух!
Олег Анатольевич
Константин Сивкова - Русский Морской Офицер (в пропаганде кремлёвской замечен не был) О ситуации в Белом Море https://youtu.be/IoYl3B-KLMg
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