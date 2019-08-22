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Германские агенты в СССР готовили вермахт

22/08/2019 02:00
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Обсуждение
  • В сухом остатке, вся эта война велась исключительно с целью убить как можно больше людей. По тому же Ленинграду - город было сложно захватить, но уничтожить артиллерией и авиацией труда не составляло. Приказа не было. Точно также, как с отступающими войсками в Дюнкерке.
  • Не забыл, но воздержусь от комментария.
  • https://yandex.by/search/touch/?lr=157&text=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80%20%D1%89%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
  • *Каким образом немецкая агентура упустила* Вы упускаете из виду, что помимо немецкой агентуры в СССР была и английская агентура в Германии, в частности глава абвера Канарис, который вполне мог не доводить часть разведывательной информации до немецких генералов.
  • восхитительно !!! прими, музыкальный подарочек и солидную аватарочку - бесплатно !!! https://www.youtube.com/watch?v=tjNdH7BgaFg
  • Кстати, в Вене Сталин не только стал Сталиным официально, но и написал большую статью "Марксизм и национальный вопрос", став большевистским "гуру" в этой теме. Работая над статьёй, он много времени проводил в библиотеках Вены. То есть Сталин бегло читал по-немецки, понимал немецкую речь и мог ломано изъясняться - общаться с Гитлером он мог и без переводчика, но, видимо, скрывал своё знание языка, чтобы по восточному обычаю иметь возможность проверить толмача и узнать неосторожно высказанные на родном языке мысли визави, не подозревающего о подобных навыках. Есть подозрение, что Сталин знал не столько немецкий, сколько идиш - лингва франка европейских революционеров всех мастей на тот период (ещё раз к вопросу о корнях "русской" революции).
  • Кстати, в Вене Сталин не только стал Сталиным официально, но и написал большую статью "Марксизм и национальный вопрос", став большевистским "гуру" в этой теме. Работая над статьёй, он много времени проводил в библиотеках Вены. То есть Сталин бегло читал по-немецки, понимал немецкую речь и мог ломано изъясняться - общаться с Гитлером он мог и без переводчика, но, видимо, скрывал своё знание языка, чтобы по восточному обычаю иметь возможность проверить толмача и узнать неосторожно высказанные на родном языке мысли визави, не подозревающего о подобных навыках. Есть подозрение, что Сталин знал не столько немецкий, сколько uдuш - лингва франка европейских революционеров всех мастей на тот период (ещё раз к вопросу о корнях "русской" революции).
  • Это было прямое следствие промышленной отсталости СССР. На тяжёлый КВ прилепили КПП от легкого танка - естественно, она постоянно ломалась. В Т-34 воткнули французский дизель для дирижабля. Это же всё не от хорошей жизни - нищета и конструктора с рабфаков... Почитайте отчет об испытаниях Т-34 в США в ноябре 1941 г (тогда ведь стоял вопрос об их лицензионном производстве в Америке). Американцы вынесли вердикт, что все плюсы конструкции полностью перечеркиваются ужасающими техническими просчетами и крайне низким качеством сборки. До ума его довели лишь в версии Т-34-85 к 1944 г., кстати при участии американских инженеров и с использованием новых станков из США для изготовления элементов трансмиссии, после чего передачи уже можно было переключать без лома и кувалды.
  • Не надо со мной делиться своим титулом. Он твой и пользуйся сам, ты его заслужил и выстрадал. Нет, не на Ташкентском. А твой, на Ташкентском?
  • Неважный из тебя беллетрист получается, от темы уклонился. Я от тебя фейерверка ждал а ты меня разочаровываешь, в уныние повергаешь… я тебе о Родине а ты мне о месте за прилавком. Как-то некошерно получается. Помнишь, как в песне поётся - раньше думай о Родине а потом себе! Попробуй, всё-таки,что-нибудь эпическое... дерзни.
  • Неважный из тебя беллетрист получается, от темы уклонился. Я от тебя фейерверка ждал а ты меня разочаровываешь, в уныние повергаешь… я тебе о Родине а ты мне о месте за прилавком. Как-то некошерно получается. Помнишь, как в песне поётся - раньше думай о Родине а потом себе! Попробуй, всё-таки,что-нибудь эпическое... дерзни.
  • По факту именно политика Гитлера и Ко привела Германию уже в 1942-43 гг. к "расовой катастрофе". Практически все немецкие мужчины были призваны в армию, их место в тылу заняли десятки миллионов остарбайтеров, естественно, они вступали в сексуальные отношения с немецкими женщинами, включая замужних, чьи мужья гибли на фронтах. И кого эти самые немки родили в 1944-45 гг - это очень большой вопрос, а уж после 1945 года - и подавно. Вы не задавались вопросом, почему на территории бывшей ГДР очень велик процент носителей R1a1, а по менталитету восточные немцы ближе к русским, чем к западным весси? Я полагаю, в немалой степени из-за "генетических вливаний" в 1914-50 гг.
  • По факту именно политика Гитлера и Ко привела Германию уже в 1942-43 гг. к "раcовой катастрофе". Практически все немецкие мужчины были призваны в армию, их место в тылу заняли десятки миллионов остарбайтеров, естественно, они вступали в отношения с немецкими женщинами, включая замужних, чьи мужья гибли на фронтах. И кого эти самые немки родили в 1944-45 гг - это очень большой вопрос, а уж после 1945 года - и подавно. Вы не задавались вопросом, почему на территории бывшей ГДР очень велик процент носителей R1a1, а по менталитету восточные немцы ближе к русским, чем к западным весси? Я полагаю, в немалой степени из-за "генетических вливаний" в 1914-50 гг.
  • Есть такое аниме Гинтама. Там смешали фантастику и нац японским колоритом. И самое забавное во всем этом, что там нет такого как все живут богато и счастливо, несмотря на то что кругом джой (нац группировки), враги выглядят вообще не по японски и только от них несут убытки. Но они всегда обращаются а тому что кто то кому то должен, условные обязательства, и причём п осути одни нищеброды без семей, и только крупные семьи содержат крупные нац центры (додзё, храм) и т.д. и ещё. Они все не просто обязаны друг другу, они все друг с другом знакомы на ты , "на одной ноге", что как раз и говорил в своей книге о недостатке городов и отличии от деревень , где каждой знает друг друга. ч
  • Всё таки разница есть между западной элитой и коммуняцкой бандой. Сто лет элита России ненавидела и уничтожала собственный народ, на западе со своими так не поступали. Сейчас они решили сделать вид как будто и не было последних ста лет. Типа, ребята всё нормально, мы сейчас будем развивать страну. На западе нас опять кинули, ну мы тут сейчас начнём. Вы только держитесь, ща всё будет!
  • Теперь уже не стрельнет, как не делай распальцовочку многоходовочку… не стрельнет.
  • За пол года в РФ пробрались еще 1 мил. 700 т. Грязных вонючий азиатов, которые привели с собой клопов и разные инфекции. Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих работать в Россию, — из стран СНГ. Лидерство за первую половину 2019 года принадлежит Узбекистану, из этой страны в Россию прибыли в целях работы 918 тыс. человек. На втором месте Таджикистан — 523,9 тыс. человек, затем следуют Киргизия — 265 тыс., Украина — 164,6 тыс., а также Казахстан — 105,3 тыс. человек.
  • no comment https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=Ybta9ZQ5QWk
  • https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=Ybta9ZQ5QWk
  • Прямой эфир. Рассказ Андрея Купцова про II мировую https://www.youtube.com/watch?v=hZOwIEUo5Xc
  • забыли пахомова костю
  • И что бы делал Алоизыч с населением ?Военной угрозы Питер шибко не представлял ..Думаю по замыслу Иосифа город должен был здохнуть , поэтому в первые пару месяцев войны из города было вывезено все , правда забыли большую часть населения города . Не помню точно о каком пароходстве читал ( невское , ладожское или еще какое ) , о той гигантской работе которую они проделали вывозя оборудование , продовольствие , культурные и материальные ценности . И даже было вывезено из города 5000 лошадей .
  • Ну-да, Lester Leyt уважаемый Untermensch... надо ему аватарочку поменять.
  • И что бы делал Алоизыч с населением ?Военной угрозы Питер шибко не представлял ..Думаю по замыслу Иосифа город должен был здохнуть , поэтому в первые пару месяцев войны из города было вывезено все , правда забыли большую часть населения города . Не помню точно о каком пароходстве читал ( невское , ладожское или еще какое ) , о той гигантской работе которую они проделали вывозя оборудование , продовольствие , культурные и материальные ценности . И даже было вывезено из города 5000 лошадей .
  • Про кузницу кадров для люфтваффе на территории СССР в "Крылья Родины", журнале публикация была. Еще в 90-х.
  • Отличный выпуск. Эта информация ещё сыграет свою роль в будущем России.
  • )монументально; усатый дядюшка Джо с камрадами делали хлеб-соль рейхсверу, затем и вермахту. а голодомор !?... да плевать на народ, пусть дохнут... (щас, набегут и вопить будут)
  • забыли пахомова костю
  • Пиши чаще, приятно удивляешь хорошими знаниями материала!
  • Ещё очень интересные и практически никому не известные в России эпизоды начала войны - это антисоветское восстание в Риге и переход почти в полном составе на сторону немцев Литовского стрелкового корпуса РККА, оборонявшего Литовскую ССР. На взятие штурмом Риги в конце июня 1941 г. пришлось снимать с фронта советские части, а благодаря действиям литовцев был без боя сдан Вильнюс, что создало фланговую угрозу Минску и вынудило начать спешный отвод советских войск из Белоруссии на восток - это первая неделя войны.
  • "Неприятный сюрприз" сводился практически на нет отвратительным качеством трансмиссии КВ-1/2. Эти танки в массе своей почти не могли самостоятельно передвигаться, использовались вынужденно как стационарная огневая точка. Немцы быстро научились уничтожать их или с воздуха, или выстрелом из своих зениток 88. Кстати говоря, легендарные Т-34, которые советская пропаганда расписывала как абсолютное оружие для 1941 года, довольно легко подбивались штатными 37-мм пушками пехотных частей Вермахта, на них уходило 3-5 снарядов, для Т-26 и БТ хватало 1. Например, в знаменитом танковом сражении под Дубно-Уманью в конце июня 1941 г. из примерно 3000 советских танков было около 400 Т-34 и КВ, которые в теории могли уничтожить весь панцерваффе Вермахта, в реальности все они были подбиты ПТО немцев и почти не оказали никакого влияния на ход войны в её первые недели. Кстати, именно Дубно-Умань, а не Прохоровка, является крупнейшим танковым сражением в истории вообще и во Вторую мировую, в частности, но его не любят вспоминать из-за катастрофического разгрома РККА.
  • Кстати, вот как раз на Балтийском флоте ситуация была отвратительной. Во-первых, уже 22 июня при выходе из Таллина на немецкое минное поле напоролся отряд кораблей во главе с крейсером "Максим Горький", который чудом удержался на плаву - взрывом мины ему оторвало носовую часть, затонули эсминец "Гневный" и тральщик "Шкив". А самый эпический эпизод - это Таллинский поход прямо по немецким минным полям в августе 1941 г., когда из 200 кораблей и судов от взрывов мин и налетов авиации было потоплено больше 60. Удивительно, что за подобные "подвиги" руководство флота не расстреляли в полном составе, а ограничились арестом. Вот так выглядел "Максим Горький" в Кронштадте в июле 1941 года. https://diletant.media/upload/medialibrary/67b/67b4bd6f88676276517e1bfccc018cf6.jpg
  • и что интересно вермахт их эти танки потом сам применял. например Воронеж был завален брошенной и далеко не подбитой техникой которую потом части вермахта использовали
  • Про авиацию и танки все, наверное, уже знают. Менее известно создание немцами химического оружия для СССР. В Российской империи в годы Первой мировой химические боеприпасы не производились. В 1920-е немецкие специалисты в моей Саратовской области в пос. Шиханы создали базу по производству и хранению ХО (были и другие на территории Приволжско-Уральского региона - в Камбарке, Щучьем). До конца 1990-х там хранились немецкие бочки с ипритом и люизитом производства 1920-х. Сам по характеру работы был тогда связан с темой их утилизации, оплачивали её, кстати, американцы.
  • Сталин и Ко дезориентировало советский народ, усыпляла бдительность заявлениями, что "войны с Германией не будет, у нас с ними договор". Политбюро проспало начало нападения на СССР, по их вине РККА была разбита, остатки драпали 2 года, только к 1943 фронты стабилизировались. Мой дед вспоминал, что накануне 22 июня военная техника была разобрана, а командиры в отпусках.
  • устраивайся поудобнее... и погнали ))) "понесли ботинки Митю"
  • Не настаиваю, но фактология такова, что основным получателем русского зерна в 1920-е была Британия. Решение о коллективизации в 1929 году и последующий голодомор во многом были связаны с тем, что главным импортером советского сырья была Британия, платившая фунтами, а основным поставщиком для СССР были США. То есть СССР постоянно конвертировал фунты в доллары. На пике Депрессии фунт обрушился к доллару в 2 раза. Чтобы сохранить темпы закупки оборудования и не потерять авансы по уже заключенным контрактам Сталин и Ко принимают "гениальное" решение: продавать в Британию в 2 раза больше зерна, фактически обнулив внутренние запасы. Ну а дальше катастрофа 1933 года...
  • Владислав Александрович, спасибо за познавательную передачу. Можно ли этот материал в печатном виде? Некоторые из моих знакомых слабослышащие, только читать могут
  • С Веной очень интересный эпизод. Может, именно там находится Кащеева игла? В январе 1913 года в Вене Сталина встречал и патронировал никто иной, как Лейба Бронштейн-Троцкий. Там же в этот момент жил гражданин Гитлер, говорят, они даже бывали в одном кафе. Там же тогда работал Иосип Броз Тито, проживал бальзамировщик мумии Ленина Збарский... В июне 1914 года Троцкий на день выезжает из Вены в Сараево - и по совпадению - именно в этот день и именно в Сараево убивают эрц-герцгога, что по факту развязывает Первую мировую.
  • Думаю у нас толковые руководители страны были, что бы они не делали, они страну развили и сохранили. А если так посмотреть, так и сами же не жировали руководители страны, а кто жировал, те к стенке были поставлены.
  • Про Вену и Австрию накануне 1914 года Россия - главная вотчина византийского православия и официальная преемница Восточной Римской империи, герб - двуглавый позднеимперский орёл. Австрия - главная вотчина римского католицизма и официальная преемница Западной Римской империи, герб - двуглавый позднеимперский орёл (идентичен российскому). Оба государства построены по единому образцу: германская военно-административная элита + туземная биомасса, процент немцев в Австро-Венгрии - 15%, в России - 5%. Оба борются за гегемонию в рамках единого пост-Римского проекта, Австрия - в его западной версии, Россия - в восточной. Начальная локализация культа двуглавого орла - Междуречье, Сев. Сирия, Ирак, Восточная Турция. Из этих мест по преданию уходят на север скифы, в Причерноморье. Отсюда же вместе с троянцами и этрусками уходят на Запад родственные скифам венты (венеты), поселяясь севернее троянцев - в области Венето на Адриатике (совр Венеция). Они же позднее основывают неподалеку Вену (Вендабон - "вентский город" во времена Римской империи).
  • Раньше таких статей не было. Теперь есть. Это и есть подтверждение, того, что мы таки капаем в сторону правды, а иначе зачем оправдываться, если это бред? Есть такая поговорка. Громче всех "Держи вора" - кричит сам вор. Так и сталиным и Ко.
  • Сталин мог бегло читать по-немецки, понимал речь и ломано изъяснялся. В той же Вене он много времени проводил в марксистских библиотеках, где вся литература была только на немецком. Кстати, тогда ведь немецкий играл роль нынешнего английского. Образованный человек обязан был его знать, массу научной и технической литературы вообще не переводили с немецкого - читали всё в оригинале.
  • Если бы не Сталин, тебя бы и проекте не было. Имели бы женщин в твоём роду все европейцы, и нифига бы твой папа на твою маму бы не влез. Так что проявляй уважение к человеку что страну сохранил. Ты ему даже в подмётки стёртых сапогов не годишься.
  • Не думаю, что СССР зарабатывало на войне, не та идея существования страны была.
  • Причём заметте вехушка торговала, в то время как всем остальным говорили что торговля это зло. р
  • История сектанства она такая.
  • Это все известно. Скорее всего поэтому немцы и не сильно их боялись и не стали придавать им особого значения. Ведь не знать про них они не могли. Но тогда получается, что вся неуязвимость танков КВ и вся их огневая мощь это опять выдумки советской пропаганды. А если ели развить мысль дальше, то на ум приходит, то, что это было сознательное вредительство. Советская армия сознательно комплектовалась и снабжалась не качественным, бесперспективным и морально устаревшим вооружением. И опять таки это было при сталине.
  • Главпетух, твой дед на "Ташкентском фронте" воевал?
  • Сомнений в этом и не было. Тут еще момент: оказывается космодром Восточный в Амурской области затонул из за паводков. Нормально. Там столько миллиардов украли, столько работяг кинули и в итоге болото с квакушками.Символично. Рогозин удивился заливающим стройку космодрома Восточный дождям Продолжающиеся в течение месяца дожди заливают котлованы, вырытые для второй очереди космодрома Восточный. Однако строительство идет без задержек, и в 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы подготовиться к первому пуску ракеты «Ангара» с нового космодрома. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости». «Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика», — сказал Рогозин, добавив, что не понимает, каким образом составлялась статистика. Он напомнил, что по статистике в год на Дальнем Востоке должно быть по 310 солнечных дней. «Может, климат поменялся. Заливает котлованы», — заключил он. Накануне стало известно, предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди Восточного, от строительства космодрома отказался. Свой отказ Агаларов объяснил тем, что выделенных на постройку космодрома средств для успешного завершения работ недостаточно. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d3aba659a7947d7685f81ce
  • Только вот благодаря этой мразной кодле русских женщин насиловали комиссары толерантных национальностей.
  • Раньше таких статей не было. Теперь есть. Это и есть подтверждение, того, что мы таки капаем в сторону правды, а иначе зачем оправдываться, если это бред? Есть такая поговорка. Громче всех "Держи вора" - кричит сам вор. Так и сталиным и Ко.
  • Да, зерно тогда для чего продавали? А нефть? Для сектантов конечно пластинка о гуманистических ценностях, но когда пол страны сидит и ботрачит за копейки то встаёт вопрос а куда же деньги шли? И действительно куда баоыши и в какие банки ?
  • По факту Сталин, будучи "агентом империалистического Запада", нашу страну сохранил и приумножил, развил промышленность и науку. Мы пользуемся всеми советскими достижениями, которые создали старшие поколения. Отрицать очевидное невозможно.
  • Сомнений в этом и не было. Тут еще момент: оказывается космодром Восточный в Амурской области затонул из за паводков. Нормально. Там столько миллиардов украли, столько работяг кинули и в итоге болото с квакушками.Символично. Рогозин удивился заливающим стройку космодрома Восточный дождям Продолжающиеся в течение месяца дожди заливают котлованы, вырытые для второй очереди космодрома Восточный. Однако строительство идет без задержек, и в 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы подготовиться к первому пуску ракеты «Ангара» с нового космодрома. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости». «Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика», — сказал Рогозин, добавив, что не понимает, каким образом составлялась статистика. Он напомнил, что по статистике в год на Дальнем Востоке должно быть по 310 солнечных дней. «Может, климат поменялся. Заливает котлованы», — заключил он. Накануне стало известно, предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди Восточного, от строительства космодрома отказался. Свой отказ Агаларов объяснил тем, что выделенных на постройку космодрома средств для успешного завершения работ недостаточно. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d3aba659a7947d7685f81ce
  • Ну кто бы говорил, но не ты. Значит, по твоему, спасибо надо говорить всем европейцам и просить что бы они насиловали наших предков по женской линии, и сейчас наших женщин. Ну уж нет. Уж лучше мы женщин европейских изведём, что бы они не рожали врагов, чем позволим дотронуться до наших женщин. Кстати, арабы очень хорошо с немками поступают. Главное по заслугам. Что до тебя. Человек который живёт в Германии, не уважающий страну где родился, где учился, лечился, где о нём заботились, и сбежавший при первой возможности, когда надо было добром отплатить за добро и работой. Человек давший присягу Германии и при первом приказе Германии возьмёт оружие и пойдёт воевать против нас, будет говорить, что наши предки рабы и мы тоже. Молодец, красавчик. Думаешь у тебя получится целым остаться? Я вижу есть люди что минусы поставили мне, смотрю на эти минусы и вижу, сколько же предателей в стране развелось. При первой возможности они предадут всех за кусок колбасы. Даа... не добили наши деды рода предателей....
  • По словам Владислава уровень радиации неопасный.Тогда почему прекратился мониторинг ситуации?
  • Я этим вопросом сразу задался, совпадение какое. Про радиацию надо слушать специалистов в этой области, которые не проплачены, хотя и так понятно - чем меньше ее влияние тем лучше, особенно если наш народ эволюционировал при другом естественном фоне и других источниках. Речь идет о минимизации вреда. Нитраты в еде в определенном количестве тоже "неопасны", тоже в норме. Вот только тело сейчас уже после тридцати начинает разваливаться. Продукты, у которых "содержание соответствует санитарной норме", конечно же, якобы ни при чем
  • Да у них там все всегда "неопасно". Бабы еще нарожают...
  • Счас приеду, заменю, напишу.
  • Хороший выпуск! Благодарю за интересные факты.
  • Был ли Сталин агентом или нет, говорить об этом не будем, всё давно уже открыто и показано. Но согласись, кем бы Сталин был или не был, он был толковым руководителем, который не только не развалил то, что ему досталось, а приумножил до такой степени, что и другие страны стали считаться с нами и уважать. Но сейчас у нас полный провал в толковых руководителях, в чётком понимании какой страна должна быть. Может об этом надо говорить сравнивая наших дедов с нынешними товарищами в управлении? Может и самим надо что-то делать? Может начать с дорог, что ведут в деревни и поднять своё сельское хозяйство, что бы не зависеть от куска колбасы с Германии или булочки оттуда?
  • Ну кто бы говорил, но не ты. Значит, по твоему, спасибо надо говорить всем европейцам и просить что бы они насиловали наших предков по женской линии, и сейчас наших женщин. Ну уж нет. Уж лучше мы женщин европейских изведём, что бы они не рожали врагов, чем позволим дотронуться до наших женщин. Кстати, арабы очень хорошо с немками поступают. Главное по заслугам. Что до тебя. Человек который живёт в Германии, не уважающий страну где родился, где учился, лечился, где о нём заботились, и сбежавший при первой возможности, когда надо было добром отплатить за добро и работой. Человек давший присягу Германии и при первом приказе Германии возьмёт оружие и пойдёт воевать против нас, будет говорить, что наши предки рабы и мы тоже. Молодец, красавчик. Думаешь у тебя получится целым остаться? Я вижу есть люди что минусы поставили мне, смотрю на эти минусы и вижу, сколько же предателей в стране развелось. При первой возможности они предадут всех за кусок колбасы. Даа... не добили наши деды рода предателей....
  • Да, это так. Оценивать страну и начальников нужно по результатам, а не намерениям. Много у нас было болтунов и бездельников.
  • Радиацию легко отловить. Китайцы делают отличные счетчики и продают по сходной цене. Сам себе станция наблюдения. Если фон выше 0.5 микрозиверта, делайте оргвыводы. Может надо куда то переехать. А государству верить - себя не уважать.
  • Точно. Вот сижу работаю, а ходил на собеседование, что бы что-то лучшее найти. Ужас. Все директора, руководители это менеджеры молодые. И всё понимают (когда общаешься быстро понимаешь, что хреново они понимают), но они такие умные-заумные, а работают у них старики или простые трудяги что в СССР начали работу и учились. Потому что другие не рубят ничего, образование нынче полный пипец. Но с таким образованием руководители даже фирмочек и отделов. Ужас. Думаю мы накроемся раньше чем думаем.
  • Радиацию легко отловить. Китайцы делают отличные счетчики и продают по сходной цене. Сам себе станция наблюдения. Если фон выше 0.5 микрозиверта, делайте оргвыводы. Может надо куда то переехать. А государству верить - себя не уважать.
  • У меня вдруг открылся дар ясновидения... Вижу как лестер и сергей слились в экстазе и обслуживают друг друга)))
  • Только вот благодаря этой мразной кодле русских женщин насиловали комиссары толерантных национальностей.
  • Ну ты и насочинял Сирёжа… просто блеск. Я даже всплакнул от высоких чувств… очень глубоко и душевно. Как дела в бакалейной лавке… а, Сирёжа? Пенсионеры тебя не замучили, помогаешь страждущим? Когда в Турцию отдыхать поедешь? Напиши ещё, что-нибудь серьёзное основательное - поглыбже тему раскрой.
  • и что интересно вермахт их эти танки потом сам применял. например Воронеж был завален брошенной и далеко не подбитой техникой которую потом части вермахта использовали
  • Я такого близко не сказал и не думаю) С Хоффманом спутал. Я в Германии не живу. А заботились обо мне родители, пока кое-кто грабил и продолжает это делать
  • Всё гораздо сложнее и конспиративнее. Джугашвили,Камо, Орджоникидзе и многие другие боевики большевистской ориентации, которые ,совершая "эксы" ,на практике показали свои жестокие качества и стойкую враждебность к России, нуждались в обучении. В Австро-Венгрии под Веной и в Италии на Капри при поддержке тогдашних немецких и австрийских спецслужб были созданы школы-лагеря по подготовке боевиков,которые формально числились за большевиками. В частности Горький регулярно доставляли на содержание школы на Капри деньги ,полученные от разбойнической деятельности того же Джугашвили и вымогательства от Савы Морозова. И , что любопытно, был связным-кассиром до 1935 года. Джугашвили со своими бандитами также обучался в этих лагерях. Заодно посещал и лекции отдельных профессоров Венского университета.В то время допускалось свободное посещение занятий. Т.е. какую-то грамотёнку политический преступник и австрийский агент Джугашвили приобрёл.Летом 1917 его на связь забрали немцы.С этого момента его карьера в партии большевиков и затем в государственном аппарате стремительно пошла вверх.Люди из его ближайшего окружения в частных беседах говорили,что на встрече с Гитлером в 1940-м году он дал согласие на захват Германией Прибалтики и территории по р.Днепр (правобережье), а взамен отдал Финляндию. Но Гитлер "кинул" Джугашвили. И уже на встрече под Винницей в октябре 1941-го потребовал от него уступить территорию по Волге до Урала. Джугашвили понял, что если он выполнит это требование, то его же соратники его же и прикончат. Вот тогда и завопили "Вставай страна огромная...." Вызывает удивление позиция Гитлера по предложению Джугашвили перед Курской битвой в 1943г. заключить мир с границей по линии фронтов. Алоизович почему то отказался и настаивал на разделе по Волге.Многое ещё остаётся за кадром событий тех лет,но совершенно очевидна преступная роль большевистской клики перед народами России.
  • скорее бы их тоже в известность не поставили, других псов найдут
  • на, почитай, как сралин своим ГУЛАГом имел женщин в твоём роду, холуй тупорылый https://diletant.media/articles/37274284/?fbclid=IwAR0Mz59-4U03D-bFt3rLwz9jTseJamZP7_bl3VVKp-KgM--fWQ6OViWuN-0
  • скорее бы их тоже в известность не поставили, других псов найдут
  • Колись где дурь покупаешь))))
  • Пиши чаще, приятно удивляешь хорошими знаниями материала!
  • Владислав, хоть иногда еще приглашайте на эфир интересных людей, но только с позицией АРИ, дебатов не надо, хорошо разбавляет и свежее воспринимается, я все прекрасно помню, все это уже делалось раньше, но и мы были наивней и время было другое !
  • Да, зерно тогда для чего продавали? А нефть? Для сектантов конечно пластинка о гуманистических ценностях, но когда пол страны сидит и ботрачит за копейки то встаёт вопрос а куда же деньги шли? И действительно куда баоыши и в какие банки ?
  • Торговля чужой кровью эта ли ни доблесть властелина, и по другому и не могло быть,торговались,предъявляли аргументы, спорили и делили за спинами сограждан и как водится кто кого то кинул, по любому платить своей жизнью будут другие, ну а затем уж по обороту государственных документов хронологи будут писать историю, но в жизни реальной все не так!
  • Для таких интеллектуалов как советская верхушка наверное стало откровением, что национальная элита Европы ни во что не ставит безнациональных подлецов в России. До них наверно и до сих пор не доходит, почему же их постоянно кидают. Они же честно предают свой народ, несут всё на запад, а их там кидают. НУ КАК ТАК-ТО, А?!
  • Суть сектанства состоит в подношениях . всем наплевать на то что у кого как крутится в голове.
  • Серж и Лестер, - это два "петуха" из одной общины Любители по кукарекать на пару
  • По мне можно затронуть поверхностно вопрос о капитале. Не о деньгах, не о нефти, лесах и хлебе и т.д. почему вопрос о капитале по мне важен. Потому что Многие по мне думают что вот жеж дела такие, кто то решил из идеи, кому то подвернулась удача и вот они у руля и из лучших побуждений но были которые ставили палки в колёса и не давали всем света ,тепла и уюта .
  • Да потому-что урки, быдло! ///У преступников нет национальности///, сами же об этом верещат, из всех утюгов. Признание, лояльность - любой ценой. Зря старались… Хотя и западная "элита" ничем не лучше… но игроки хорошие, настоящие "джентльмены удачи".
  • На самом деле, по мне, если подумать что кто то решил приумножить себе капитал и он вложил бабки в кого и требует соответственно от него соответствующих дивидентов то кажется справедливым его требование , несмотря на то куда , в кого и каким путём.
  • Счас приеду, заменю, напишу.
  • Поэтому вопросы у меня и про ответственность, и про бабки, про проблемы исходят из того а в целом русские имеют право чтобы требовать дивиденды? Ведь для этого надо иметь капитал, который в кого то вложить и требовать себе конкретных дивидентов. Но если капитала нема, а катал по мне это т что приумножает твоё богатство, никто ни в кого не вкладывает с условием требования себе, то смешно кажется говорить о каких то объединениях, о каких то межгалактический планах. Если банально сектанство процветает. Но это моё мнение. Если у кого то другое мнение то интересно сравнить.
  • Всё не так прямолинейно.До 1934 года США не признавали правительство СССР и не имели диппредставительства, а по сему торговые сделки с СССР осуществляли через третьи страны, в т.ч. через Британию и Германию.Британия закупала зерно в СССР,т.е. проплачивала поставки.А потом перенапрявляла его в другие страны в т.ч. и в ту же Германию .Кстати,много станков и оборудования закупленного через Британию в США затем отправляли на немецкие военные заводы ,которые Германия построила в СССР. Одним словом бизнес! Большевистская клика ,доводя до голодной смерти население страны, огромные средства выделяла на коминтерн и на поддержку левых организаций в Германии. Вот почему Гитлер с таким презрением относился к Джугашвили и его банде, не доверял ему и считал возможным не соблюдать данные ему обещания.
  • С тяжёлыми боями.
  • Мда, страсть неодолима, Без простыней предали неге… Открытое ристалище любви. Высокый штиль, высокый слог Меж ласками про родину поют…
  • Серж и Лестер, - это два "петуха" из одной общины Любители по кукарекать на пару
  • О, хоть один действительно просветительский выпуск. После пропагандистских бомбардировок мясистыми помидорами как глоток свежего воздуха. Отличный выпуск.
  • фон вроде нормальный
  • Здесь самостоятельное самообслуживание в этом вопросе.
  • Добавлю красок к новой истории:
  • эти ребята смотрятся более солидней))))
  • С тяжёлыми боями.
  • Кому возвратить и что конкретно?
  • Сейчас подросло целое поколение АУЕ - шников, видна связь времен и преемственность поколений
  • Где вы набрались таких знаний, милейший? В подобных лагерях, но современных?