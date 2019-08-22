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Германские агенты в СССР готовили вермахт
Германские агенты в СССР готовили вермахт
22/08/2019 02:00
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Обсуждение
Александр Геннадьевич Шитиков
Владимир Павловский
В сухом остатке, вся эта война велась исключительно с целью убить как можно больше людей. По тому же Ленинграду - город было сложно захватить, но уничтожить артиллерией и авиацией труда не составляло. Приказа не было. Точно также, как с отступающими войсками в Дюнкерке.
Гринго
Не забыл, но воздержусь от комментария.
Pavel Vladyka
https://yandex.by/search/touch/?lr=157&text=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80%20%D1%89%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
Николай Николаев
*Каким образом немецкая агентура упустила* Вы упускаете из виду, что помимо немецкой агентуры в СССР была и английская агентура в Германии, в частности глава абвера Канарис, который вполне мог не доводить часть разведывательной информации до немецких генералов.
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Serge Rakitin
Кстати, в Вене Сталин не только стал Сталиным официально, но и написал большую статью "Марксизм и национальный вопрос", став большевистским "гуру" в этой теме. Работая над статьёй, он много времени проводил в библиотеках Вены. То есть Сталин бегло читал по-немецки, понимал немецкую речь и мог ломано изъясняться - общаться с Гитлером он мог и без переводчика, но, видимо, скрывал своё знание языка, чтобы по восточному обычаю иметь возможность проверить толмача и узнать неосторожно высказанные на родном языке мысли визави, не подозревающего о подобных навыках. Есть подозрение, что Сталин знал не столько немецкий, сколько идиш - лингва франка европейских революционеров всех мастей на тот период (ещё раз к вопросу о корнях "русской" революции).
Serge Rakitin
Кстати, в Вене Сталин не только стал Сталиным официально, но и написал большую статью "Марксизм и национальный вопрос", став большевистским "гуру" в этой теме. Работая над статьёй, он много времени проводил в библиотеках Вены. То есть Сталин бегло читал по-немецки, понимал немецкую речь и мог ломано изъясняться - общаться с Гитлером он мог и без переводчика, но, видимо, скрывал своё знание языка, чтобы по восточному обычаю иметь возможность проверить толмача и узнать неосторожно высказанные на родном языке мысли визави, не подозревающего о подобных навыках. Есть подозрение, что Сталин знал не столько немецкий, сколько uдuш - лингва франка европейских революционеров всех мастей на тот период (ещё раз к вопросу о корнях "русской" революции).
Serge Rakitin
Это было прямое следствие промышленной отсталости СССР. На тяжёлый КВ прилепили КПП от легкого танка - естественно, она постоянно ломалась. В Т-34 воткнули французский дизель для дирижабля. Это же всё не от хорошей жизни - нищета и конструктора с рабфаков... Почитайте отчет об испытаниях Т-34 в США в ноябре 1941 г (тогда ведь стоял вопрос об их лицензионном производстве в Америке). Американцы вынесли вердикт, что все плюсы конструкции полностью перечеркиваются ужасающими техническими просчетами и крайне низким качеством сборки. До ума его довели лишь в версии Т-34-85 к 1944 г., кстати при участии американских инженеров и с использованием новых станков из США для изготовления элементов трансмиссии, после чего передачи уже можно было переключать без лома и кувалды.
Lester Leyt
Не надо со мной делиться своим титулом. Он твой и пользуйся сам, ты его заслужил и выстрадал. Нет, не на Ташкентском. А твой, на Ташкентском?
Sergey Glazunov
Неважный из тебя беллетрист получается, от темы уклонился. Я от тебя фейерверка ждал а ты меня разочаровываешь, в уныние повергаешь… я тебе о Родине а ты мне о месте за прилавком. Как-то некошерно получается. Помнишь, как в песне поётся - раньше думай о Родине а потом себе! Попробуй, всё-таки,что-нибудь эпическое... дерзни.
Гринго
Неважный из тебя беллетрист получается, от темы уклонился. Я от тебя фейерверка ждал а ты меня разочаровываешь, в уныние повергаешь… я тебе о Родине а ты мне о месте за прилавком. Как-то некошерно получается. Помнишь, как в песне поётся - раньше думай о Родине а потом себе! Попробуй, всё-таки,что-нибудь эпическое... дерзни.
Serge Rakitin
По факту именно политика Гитлера и Ко привела Германию уже в 1942-43 гг. к "расовой катастрофе". Практически все немецкие мужчины были призваны в армию, их место в тылу заняли десятки миллионов остарбайтеров, естественно, они вступали в сексуальные отношения с немецкими женщинами, включая замужних, чьи мужья гибли на фронтах. И кого эти самые немки родили в 1944-45 гг - это очень большой вопрос, а уж после 1945 года - и подавно. Вы не задавались вопросом, почему на территории бывшей ГДР очень велик процент носителей R1a1, а по менталитету восточные немцы ближе к русским, чем к западным весси? Я полагаю, в немалой степени из-за "генетических вливаний" в 1914-50 гг.
Serge Rakitin
По факту именно политика Гитлера и Ко привела Германию уже в 1942-43 гг. к "раcовой катастрофе". Практически все немецкие мужчины были призваны в армию, их место в тылу заняли десятки миллионов остарбайтеров, естественно, они вступали в отношения с немецкими женщинами, включая замужних, чьи мужья гибли на фронтах. И кого эти самые немки родили в 1944-45 гг - это очень большой вопрос, а уж после 1945 года - и подавно. Вы не задавались вопросом, почему на территории бывшей ГДР очень велик процент носителей R1a1, а по менталитету восточные немцы ближе к русским, чем к западным весси? Я полагаю, в немалой степени из-за "генетических вливаний" в 1914-50 гг.
Vladimir Sholkov
Есть такое аниме Гинтама. Там смешали фантастику и нац японским колоритом. И самое забавное во всем этом, что там нет такого как все живут богато и счастливо, несмотря на то что кругом джой (нац группировки), враги выглядят вообще не по японски и только от них несут убытки. Но они всегда обращаются а тому что кто то кому то должен, условные обязательства, и причём п осути одни нищеброды без семей, и только крупные семьи содержат крупные нац центры (додзё, храм) и т.д. и ещё. Они все не просто обязаны друг другу, они все друг с другом знакомы на ты , "на одной ноге", что как раз и говорил в своей книге о недостатке городов и отличии от деревень , где каждой знает друг друга. ч
Maxim Egorov
Всё таки разница есть между западной элитой и коммуняцкой бандой. Сто лет элита России ненавидела и уничтожала собственный народ, на западе со своими так не поступали. Сейчас они решили сделать вид как будто и не было последних ста лет. Типа, ребята всё нормально, мы сейчас будем развивать страну. На западе нас опять кинули, ну мы тут сейчас начнём. Вы только держитесь, ща всё будет!
Гринго
Теперь уже не стрельнет, как не делай распальцовочку многоходовочку… не стрельнет.
Олег Анатольевич
За пол года в РФ пробрались еще 1 мил. 700 т. Грязных вонючий азиатов, которые привели с собой клопов и разные инфекции. Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих работать в Россию, — из стран СНГ. Лидерство за первую половину 2019 года принадлежит Узбекистану, из этой страны в Россию прибыли в целях работы 918 тыс. человек. На втором месте Таджикистан — 523,9 тыс. человек, затем следуют Киргизия — 265 тыс., Украина — 164,6 тыс., а также Казахстан — 105,3 тыс. человек.
Maxim Egorov
no comment https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=Ybta9ZQ5QWk
Maxim Egorov
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=Ybta9ZQ5QWk
Иван Иванов
Прямой эфир. Рассказ Андрея Купцова про II мировую https://www.youtube.com/watch?v=hZOwIEUo5Xc
Гринго
забыли пахомова костю
Алексей Огородников
И что бы делал Алоизыч с населением ?Военной угрозы Питер шибко не представлял ..Думаю по замыслу Иосифа город должен был здохнуть , поэтому в первые пару месяцев войны из города было вывезено все , правда забыли большую часть населения города . Не помню точно о каком пароходстве читал ( невское , ладожское или еще какое ) , о той гигантской работе которую они проделали вывозя оборудование , продовольствие , культурные и материальные ценности . И даже было вывезено из города 5000 лошадей .
Ну-да, Lester Leyt уважаемый Untermensch... надо ему аватарочку поменять.
Вит Ла
И что бы делал Алоизыч с населением ?Военной угрозы Питер шибко не представлял ..Думаю по замыслу Иосифа город должен был здохнуть , поэтому в первые пару месяцев войны из города было вывезено все , правда забыли большую часть населения города . Не помню точно о каком пароходстве читал ( невское , ладожское или еще какое ) , о той гигантской работе которую они проделали вывозя оборудование , продовольствие , культурные и материальные ценности . И даже было вывезено из города 5000 лошадей .
Dmitry Vytsepura
Про кузницу кадров для люфтваффе на территории СССР в "Крылья Родины", журнале публикация была. Еще в 90-х.
Vladislav Shamanov
Отличный выпуск. Эта информация ещё сыграет свою роль в будущем России.
)монументально; усатый дядюшка Джо с камрадами делали хлеб-соль рейхсверу, затем и вермахту. а голодомор !?... да плевать на народ, пусть дохнут... (щас, набегут и вопить будут)
Рустем Бохани
забыли пахомова костю
Serge Rakitin
Пиши чаще, приятно удивляешь хорошими знаниями материала!
Serge Rakitin
Ещё очень интересные и практически никому не известные в России эпизоды начала войны - это антисоветское восстание в Риге и переход почти в полном составе на сторону немцев Литовского стрелкового корпуса РККА, оборонявшего Литовскую ССР. На взятие штурмом Риги в конце июня 1941 г. пришлось снимать с фронта советские части, а благодаря действиям литовцев был без боя сдан Вильнюс, что создало фланговую угрозу Минску и вынудило начать спешный отвод советских войск из Белоруссии на восток - это первая неделя войны.
Алексей Огородников
"Неприятный сюрприз" сводился практически на нет отвратительным качеством трансмиссии КВ-1/2. Эти танки в массе своей почти не могли самостоятельно передвигаться, использовались вынужденно как стационарная огневая точка. Немцы быстро научились уничтожать их или с воздуха, или выстрелом из своих зениток 88. Кстати говоря, легендарные Т-34, которые советская пропаганда расписывала как абсолютное оружие для 1941 года, довольно легко подбивались штатными 37-мм пушками пехотных частей Вермахта, на них уходило 3-5 снарядов, для Т-26 и БТ хватало 1. Например, в знаменитом танковом сражении под Дубно-Уманью в конце июня 1941 г. из примерно 3000 советских танков было около 400 Т-34 и КВ, которые в теории могли уничтожить весь панцерваффе Вермахта, в реальности все они были подбиты ПТО немцев и почти не оказали никакого влияния на ход войны в её первые недели. Кстати, именно Дубно-Умань, а не Прохоровка, является крупнейшим танковым сражением в истории вообще и во Вторую мировую, в частности, но его не любят вспоминать из-за катастрофического разгрома РККА.
Serge Rakitin
Кстати, вот как раз на Балтийском флоте ситуация была отвратительной. Во-первых, уже 22 июня при выходе из Таллина на немецкое минное поле напоролся отряд кораблей во главе с крейсером "Максим Горький", который чудом удержался на плаву - взрывом мины ему оторвало носовую часть, затонули эсминец "Гневный" и тральщик "Шкив". А самый эпический эпизод - это Таллинский поход прямо по немецким минным полям в августе 1941 г., когда из 200 кораблей и судов от взрывов мин и налетов авиации было потоплено больше 60. Удивительно, что за подобные "подвиги" руководство флота не расстреляли в полном составе, а ограничились арестом. Вот так выглядел "Максим Горький" в Кронштадте в июле 1941 года. https://diletant.media/upload/medialibrary/67b/67b4bd6f88676276517e1bfccc018cf6.jpg
Serge Rakitin
и что интересно вермахт их эти танки потом сам применял. например Воронеж был завален брошенной и далеко не подбитой техникой которую потом части вермахта использовали
Serge Rakitin
Про авиацию и танки все, наверное, уже знают. Менее известно создание немцами химического оружия для СССР. В Российской империи в годы Первой мировой химические боеприпасы не производились. В 1920-е немецкие специалисты в моей Саратовской области в пос. Шиханы создали базу по производству и хранению ХО (были и другие на территории Приволжско-Уральского региона - в Камбарке, Щучьем). До конца 1990-х там хранились немецкие бочки с ипритом и люизитом производства 1920-х. Сам по характеру работы был тогда связан с темой их утилизации, оплачивали её, кстати, американцы.
Lester Leyt
Сталин и Ко дезориентировало советский народ, усыпляла бдительность заявлениями, что "войны с Германией не будет, у нас с ними договор". Политбюро проспало начало нападения на СССР, по их вине РККА была разбита, остатки драпали 2 года, только к 1943 фронты стабилизировались. Мой дед вспоминал, что накануне 22 июня военная техника была разобрана, а командиры в отпусках.
устраивайся поудобнее... и погнали ))) "понесли ботинки Митю"
Serge Rakitin
Не настаиваю, но фактология такова, что основным получателем русского зерна в 1920-е была Британия. Решение о коллективизации в 1929 году и последующий голодомор во многом были связаны с тем, что главным импортером советского сырья была Британия, платившая фунтами, а основным поставщиком для СССР были США. То есть СССР постоянно конвертировал фунты в доллары. На пике Депрессии фунт обрушился к доллару в 2 раза. Чтобы сохранить темпы закупки оборудования и не потерять авансы по уже заключенным контрактам Сталин и Ко принимают "гениальное" решение: продавать в Британию в 2 раза больше зерна, фактически обнулив внутренние запасы. Ну а дальше катастрофа 1933 года...
Уралец
Владислав Александрович, спасибо за познавательную передачу. Можно ли этот материал в печатном виде? Некоторые из моих знакомых слабослышащие, только читать могут
Serge Rakitin
С Веной очень интересный эпизод. Может, именно там находится Кащеева игла? В январе 1913 года в Вене Сталина встречал и патронировал никто иной, как Лейба Бронштейн-Троцкий. Там же в этот момент жил гражданин Гитлер, говорят, они даже бывали в одном кафе. Там же тогда работал Иосип Броз Тито, проживал бальзамировщик мумии Ленина Збарский... В июне 1914 года Троцкий на день выезжает из Вены в Сараево - и по совпадению - именно в этот день и именно в Сараево убивают эрц-герцгога, что по факту развязывает Первую мировую.
Lester Leyt
Думаю у нас толковые руководители страны были, что бы они не делали, они страну развили и сохранили. А если так посмотреть, так и сами же не жировали руководители страны, а кто жировал, те к стенке были поставлены.
Serge Rakitin
Про Вену и Австрию накануне 1914 года Россия - главная вотчина византийского православия и официальная преемница Восточной Римской империи, герб - двуглавый позднеимперский орёл. Австрия - главная вотчина римского католицизма и официальная преемница Западной Римской империи, герб - двуглавый позднеимперский орёл (идентичен российскому). Оба государства построены по единому образцу: германская военно-административная элита + туземная биомасса, процент немцев в Австро-Венгрии - 15%, в России - 5%. Оба борются за гегемонию в рамках единого пост-Римского проекта, Австрия - в его западной версии, Россия - в восточной. Начальная локализация культа двуглавого орла - Междуречье, Сев. Сирия, Ирак, Восточная Турция. Из этих мест по преданию уходят на север скифы, в Причерноморье. Отсюда же вместе с троянцами и этрусками уходят на Запад родственные скифам венты (венеты), поселяясь севернее троянцев - в области Венето на Адриатике (совр Венеция). Они же позднее основывают неподалеку Вену (Вендабон - "вентский город" во времена Римской империи).
Pavel Vladyka
Раньше таких статей не было. Теперь есть. Это и есть подтверждение, того, что мы таки капаем в сторону правды, а иначе зачем оправдываться, если это бред? Есть такая поговорка. Громче всех "Держи вора" - кричит сам вор. Так и сталиным и Ко.
Serge Rakitin
Сталин мог бегло читать по-немецки, понимал речь и ломано изъяснялся. В той же Вене он много времени проводил в марксистских библиотеках, где вся литература была только на немецком. Кстати, тогда ведь немецкий играл роль нынешнего английского. Образованный человек обязан был его знать, массу научной и технической литературы вообще не переводили с немецкого - читали всё в оригинале.
Oleg Krotko
Если бы не Сталин, тебя бы и проекте не было. Имели бы женщин в твоём роду все европейцы, и нифига бы твой папа на твою маму бы не влез. Так что проявляй уважение к человеку что страну сохранил. Ты ему даже в подмётки стёртых сапогов не годишься.
Vladimir Sholkov
Не думаю, что СССР зарабатывало на войне, не та идея существования страны была.
Vladimir Sholkov
Причём заметте вехушка торговала, в то время как всем остальным говорили что торговля это зло. р
Vladimir Sholkov
История сектанства она такая.
Алексей Огородников
Это все известно. Скорее всего поэтому немцы и не сильно их боялись и не стали придавать им особого значения. Ведь не знать про них они не могли. Но тогда получается, что вся неуязвимость танков КВ и вся их огневая мощь это опять выдумки советской пропаганды. А если ели развить мысль дальше, то на ум приходит, то, что это было сознательное вредительство. Советская армия сознательно комплектовалась и снабжалась не качественным, бесперспективным и морально устаревшим вооружением. И опять таки это было при сталине.
Олег Анатольевич
Главпетух, твой дед на "Ташкентском фронте" воевал?
Владимир Кутиков
Сомнений в этом и не было. Тут еще момент: оказывается космодром Восточный в Амурской области затонул из за паводков. Нормально. Там столько миллиардов украли, столько работяг кинули и в итоге болото с квакушками.Символично. Рогозин удивился заливающим стройку космодрома Восточный дождям Продолжающиеся в течение месяца дожди заливают котлованы, вырытые для второй очереди космодрома Восточный. Однако строительство идет без задержек, и в 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы подготовиться к первому пуску ракеты «Ангара» с нового космодрома. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости». «Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика», — сказал Рогозин, добавив, что не понимает, каким образом составлялась статистика. Он напомнил, что по статистике в год на Дальнем Востоке должно быть по 310 солнечных дней. «Может, климат поменялся. Заливает котлованы», — заключил он. Накануне стало известно, предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди Восточного, от строительства космодрома отказался. Свой отказ Агаларов объяснил тем, что выделенных на постройку космодрома средств для успешного завершения работ недостаточно. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d3aba659a7947d7685f81ce
Sergey Glazunov
Только вот благодаря этой мразной кодле русских женщин насиловали комиссары толерантных национальностей.
Алексей Огородников
Раньше таких статей не было. Теперь есть. Это и есть подтверждение, того, что мы таки капаем в сторону правды, а иначе зачем оправдываться, если это бред? Есть такая поговорка. Громче всех "Держи вора" - кричит сам вор. Так и сталиным и Ко.
Sergey Glazunov
Да, зерно тогда для чего продавали? А нефть? Для сектантов конечно пластинка о гуманистических ценностях, но когда пол страны сидит и ботрачит за копейки то встаёт вопрос а куда же деньги шли? И действительно куда баоыши и в какие банки ?
Sergey Glazunov
По факту Сталин, будучи "агентом империалистического Запада", нашу страну сохранил и приумножил, развил промышленность и науку. Мы пользуемся всеми советскими достижениями, которые создали старшие поколения. Отрицать очевидное невозможно.
Константин Алланд
Сомнений в этом и не было. Тут еще момент: оказывается космодром Восточный в Амурской области затонул из за паводков. Нормально. Там столько миллиардов украли, столько работяг кинули и в итоге болото с квакушками.Символично. Рогозин удивился заливающим стройку космодрома Восточный дождям Продолжающиеся в течение месяца дожди заливают котлованы, вырытые для второй очереди космодрома Восточный. Однако строительство идет без задержек, и в 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы подготовиться к первому пуску ракеты «Ангара» с нового космодрома. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости». «Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика», — сказал Рогозин, добавив, что не понимает, каким образом составлялась статистика. Он напомнил, что по статистике в год на Дальнем Востоке должно быть по 310 солнечных дней. «Может, климат поменялся. Заливает котлованы», — заключил он. Накануне стало известно, предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди Восточного, от строительства космодрома отказался. Свой отказ Агаларов объяснил тем, что выделенных на постройку космодрома средств для успешного завершения работ недостаточно. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d3aba659a7947d7685f81ce
Henri Ducard
Ну кто бы говорил, но не ты. Значит, по твоему, спасибо надо говорить всем европейцам и просить что бы они насиловали наших предков по женской линии, и сейчас наших женщин. Ну уж нет. Уж лучше мы женщин европейских изведём, что бы они не рожали врагов, чем позволим дотронуться до наших женщин. Кстати, арабы очень хорошо с немками поступают. Главное по заслугам. Что до тебя. Человек который живёт в Германии, не уважающий страну где родился, где учился, лечился, где о нём заботились, и сбежавший при первой возможности, когда надо было добром отплатить за добро и работой. Человек давший присягу Германии и при первом приказе Германии возьмёт оружие и пойдёт воевать против нас, будет говорить, что наши предки рабы и мы тоже. Молодец, красавчик. Думаешь у тебя получится целым остаться? Я вижу есть люди что минусы поставили мне, смотрю на эти минусы и вижу, сколько же предателей в стране развелось. При первой возможности они предадут всех за кусок колбасы. Даа... не добили наши деды рода предателей....
Henri Ducard
По словам Владислава уровень радиации неопасный.Тогда почему прекратился мониторинг ситуации?
Владимир Кутиков
Я этим вопросом сразу задался, совпадение какое. Про радиацию надо слушать специалистов в этой области, которые не проплачены, хотя и так понятно - чем меньше ее влияние тем лучше, особенно если наш народ эволюционировал при другом естественном фоне и других источниках. Речь идет о минимизации вреда. Нитраты в еде в определенном количестве тоже "неопасны", тоже в норме. Вот только тело сейчас уже после тридцати начинает разваливаться. Продукты, у которых "содержание соответствует санитарной норме", конечно же, якобы ни при чем
Константин Алланд
Да у них там все всегда "неопасно". Бабы еще нарожают...
Владимир Александрович
Счас приеду, заменю, напишу.
Аким Корибут
Хороший выпуск! Благодарю за интересные факты.
Lester Leyt
Был ли Сталин агентом или нет, говорить об этом не будем, всё давно уже открыто и показано. Но согласись, кем бы Сталин был или не был, он был толковым руководителем, который не только не развалил то, что ему досталось, а приумножил до такой степени, что и другие страны стали считаться с нами и уважать. Но сейчас у нас полный провал в толковых руководителях, в чётком понимании какой страна должна быть. Может об этом надо говорить сравнивая наших дедов с нынешними товарищами в управлении? Может и самим надо что-то делать? Может начать с дорог, что ведут в деревни и поднять своё сельское хозяйство, что бы не зависеть от куска колбасы с Германии или булочки оттуда?
Sergey Glazunov
Ну кто бы говорил, но не ты. Значит, по твоему, спасибо надо говорить всем европейцам и просить что бы они насиловали наших предков по женской линии, и сейчас наших женщин. Ну уж нет. Уж лучше мы женщин европейских изведём, что бы они не рожали врагов, чем позволим дотронуться до наших женщин. Кстати, арабы очень хорошо с немками поступают. Главное по заслугам. Что до тебя. Человек который живёт в Германии, не уважающий страну где родился, где учился, лечился, где о нём заботились, и сбежавший при первой возможности, когда надо было добром отплатить за добро и работой. Человек давший присягу Германии и при первом приказе Германии возьмёт оружие и пойдёт воевать против нас, будет говорить, что наши предки рабы и мы тоже. Молодец, красавчик. Думаешь у тебя получится целым остаться? Я вижу есть люди что минусы поставили мне, смотрю на эти минусы и вижу, сколько же предателей в стране развелось. При первой возможности они предадут всех за кусок колбасы. Даа... не добили наши деды рода предателей....
Sergey Glazunov
Да, это так. Оценивать страну и начальников нужно по результатам, а не намерениям. Много у нас было болтунов и бездельников.
Henri Ducard
Радиацию легко отловить. Китайцы делают отличные счетчики и продают по сходной цене. Сам себе станция наблюдения. Если фон выше 0.5 микрозиверта, делайте оргвыводы. Может надо куда то переехать. А государству верить - себя не уважать.
Lester Leyt
Точно. Вот сижу работаю, а ходил на собеседование, что бы что-то лучшее найти. Ужас. Все директора, руководители это менеджеры молодые. И всё понимают (когда общаешься быстро понимаешь, что хреново они понимают), но они такие умные-заумные, а работают у них старики или простые трудяги что в СССР начали работу и учились. Потому что другие не рубят ничего, образование нынче полный пипец. Но с таким образованием руководители даже фирмочек и отделов. Ужас. Думаю мы накроемся раньше чем думаем.
Vitaly Tiunov
Радиацию легко отловить. Китайцы делают отличные счетчики и продают по сходной цене. Сам себе станция наблюдения. Если фон выше 0.5 микрозиверта, делайте оргвыводы. Может надо куда то переехать. А государству верить - себя не уважать.
Sergey Glazunov
У меня вдруг открылся дар ясновидения... Вижу как лестер и сергей слились в экстазе и обслуживают друг друга)))
Алексей Ф
Только вот благодаря этой мразной кодле русских женщин насиловали комиссары толерантных национальностей.
Гринго
Ну ты и насочинял Сирёжа… просто блеск. Я даже всплакнул от высоких чувств… очень глубоко и душевно. Как дела в бакалейной лавке… а, Сирёжа? Пенсионеры тебя не замучили, помогаешь страждущим? Когда в Турцию отдыхать поедешь? Напиши ещё, что-нибудь серьёзное основательное - поглыбже тему раскрой.
Рустем Бохани
и что интересно вермахт их эти танки потом сам применял. например Воронеж был завален брошенной и далеко не подбитой техникой которую потом части вермахта использовали
Henri Ducard
Я такого близко не сказал и не думаю) С Хоффманом спутал. Я в Германии не живу. А заботились обо мне родители, пока кое-кто грабил и продолжает это делать
Ivan Kondrashov
Всё гораздо сложнее и конспиративнее. Джугашвили,Камо, Орджоникидзе и многие другие боевики большевистской ориентации, которые ,совершая "эксы" ,на практике показали свои жестокие качества и стойкую враждебность к России, нуждались в обучении. В Австро-Венгрии под Веной и в Италии на Капри при поддержке тогдашних немецких и австрийских спецслужб были созданы школы-лагеря по подготовке боевиков,которые формально числились за большевиками. В частности Горький регулярно доставляли на содержание школы на Капри деньги ,полученные от разбойнической деятельности того же Джугашвили и вымогательства от Савы Морозова. И , что любопытно, был связным-кассиром до 1935 года. Джугашвили со своими бандитами также обучался в этих лагерях. Заодно посещал и лекции отдельных профессоров Венского университета.В то время допускалось свободное посещение занятий. Т.е. какую-то грамотёнку политический преступник и австрийский агент Джугашвили приобрёл.Летом 1917 его на связь забрали немцы.С этого момента его карьера в партии большевиков и затем в государственном аппарате стремительно пошла вверх.Люди из его ближайшего окружения в частных беседах говорили,что на встрече с Гитлером в 1940-м году он дал согласие на захват Германией Прибалтики и территории по р.Днепр (правобережье), а взамен отдал Финляндию. Но Гитлер "кинул" Джугашвили. И уже на встрече под Винницей в октябре 1941-го потребовал от него уступить территорию по Волге до Урала. Джугашвили понял, что если он выполнит это требование, то его же соратники его же и прикончат. Вот тогда и завопили "Вставай страна огромная...." Вызывает удивление позиция Гитлера по предложению Джугашвили перед Курской битвой в 1943г. заключить мир с границей по линии фронтов. Алоизович почему то отказался и настаивал на разделе по Волге.Многое ещё остаётся за кадром событий тех лет,но совершенно очевидна преступная роль большевистской клики перед народами России.
Сергей Панченко
скорее бы их тоже в известность не поставили, других псов найдут
Сергей Панченко
на, почитай, как сралин своим ГУЛАГом имел женщин в твоём роду, холуй тупорылый https://diletant.media/articles/37274284/?fbclid=IwAR0Mz59-4U03D-bFt3rLwz9jTseJamZP7_bl3VVKp-KgM--fWQ6OViWuN-0
Henri Ducard
скорее бы их тоже в известность не поставили, других псов найдут
Oleg Krotko
Колись где дурь покупаешь))))
Александр Верный
Пиши чаще, приятно удивляешь хорошими знаниями материала!
Александр Верный
Владислав, хоть иногда еще приглашайте на эфир интересных людей, но только с позицией АРИ, дебатов не надо, хорошо разбавляет и свежее воспринимается, я все прекрасно помню, все это уже делалось раньше, но и мы были наивней и время было другое !
Vladimir Sholkov
Да, зерно тогда для чего продавали? А нефть? Для сектантов конечно пластинка о гуманистических ценностях, но когда пол страны сидит и ботрачит за копейки то встаёт вопрос а куда же деньги шли? И действительно куда баоыши и в какие банки ?
Александр Верный
Торговля чужой кровью эта ли ни доблесть властелина, и по другому и не могло быть,торговались,предъявляли аргументы, спорили и делили за спинами сограждан и как водится кто кого то кинул, по любому платить своей жизнью будут другие, ну а затем уж по обороту государственных документов хронологи будут писать историю, но в жизни реальной все не так!
Maxim Egorov
Для таких интеллектуалов как советская верхушка наверное стало откровением, что национальная элита Европы ни во что не ставит безнациональных подлецов в России. До них наверно и до сих пор не доходит, почему же их постоянно кидают. Они же честно предают свой народ, несут всё на запад, а их там кидают. НУ КАК ТАК-ТО, А?!
Vladimir Sholkov
Суть сектанства состоит в подношениях . всем наплевать на то что у кого как крутится в голове.
Dima Dima
Серж и Лестер, - это два "петуха" из одной общины Любители по кукарекать на пару
Vladimir Sholkov
По мне можно затронуть поверхностно вопрос о капитале. Не о деньгах, не о нефти, лесах и хлебе и т.д. почему вопрос о капитале по мне важен. Потому что Многие по мне думают что вот жеж дела такие, кто то решил из идеи, кому то подвернулась удача и вот они у руля и из лучших побуждений но были которые ставили палки в колёса и не давали всем света ,тепла и уюта .
Гринго
Да потому-что урки, быдло! ///У преступников нет национальности///, сами же об этом верещат, из всех утюгов. Признание, лояльность - любой ценой. Зря старались… Хотя и западная "элита" ничем не лучше… но игроки хорошие, настоящие "джентльмены удачи".
Vladimir Sholkov
На самом деле, по мне, если подумать что кто то решил приумножить себе капитал и он вложил бабки в кого и требует соответственно от него соответствующих дивидентов то кажется справедливым его требование , несмотря на то куда , в кого и каким путём.
Юрий Рыков
Счас приеду, заменю, напишу.
Vladimir Sholkov
Поэтому вопросы у меня и про ответственность, и про бабки, про проблемы исходят из того а в целом русские имеют право чтобы требовать дивиденды? Ведь для этого надо иметь капитал, который в кого то вложить и требовать себе конкретных дивидентов. Но если капитала нема, а катал по мне это т что приумножает твоё богатство, никто ни в кого не вкладывает с условием требования себе, то смешно кажется говорить о каких то объединениях, о каких то межгалактический планах. Если банально сектанство процветает. Но это моё мнение. Если у кого то другое мнение то интересно сравнить.
Ivan Kondrashov
Всё не так прямолинейно.До 1934 года США не признавали правительство СССР и не имели диппредставительства, а по сему торговые сделки с СССР осуществляли через третьи страны, в т.ч. через Британию и Германию.Британия закупала зерно в СССР,т.е. проплачивала поставки.А потом перенапрявляла его в другие страны в т.ч. и в ту же Германию .Кстати,много станков и оборудования закупленного через Британию в США затем отправляли на немецкие военные заводы ,которые Германия построила в СССР. Одним словом бизнес! Большевистская клика ,доводя до голодной смерти население страны, огромные средства выделяла на коминтерн и на поддержку левых организаций в Германии. Вот почему Гитлер с таким презрением относился к Джугашвили и его банде, не доверял ему и считал возможным не соблюдать данные ему обещания.
С тяжёлыми боями.
Гринго
Мда, страсть неодолима, Без простыней предали неге… Открытое ристалище любви. Высокый штиль, высокый слог Меж ласками про родину поют…
Олег Анатольевич
Серж и Лестер, - это два "петуха" из одной общины Любители по кукарекать на пару
Konstantin Zh
О, хоть один действительно просветительский выпуск. После пропагандистских бомбардировок мясистыми помидорами как глоток свежего воздуха. Отличный выпуск.
Юрий Рыков
фон вроде нормальный
Серёга Ларюшкин
Здесь самостоятельное самообслуживание в этом вопросе.
Серёга Ларюшкин
Добавлю красок к новой истории:
Рустем Бохани
эти ребята смотрятся более солидней))))
Серёга Ларюшкин
С тяжёлыми боями.
Vladimir Sholkov
Кому возвратить и что конкретно?
Константин Алланд
Сейчас подросло целое поколение АУЕ - шников, видна связь времен и преемственность поколений
Юрий Апальков
Где вы набрались таких знаний, милейший? В подобных лагерях, но современных?
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