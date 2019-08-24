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Почему позвали шаманов?

24/08/2019 03:22
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Обсуждение
  • Слава героям на веки Слава.
  • Слава героям на веки Слава.
  • Было бы чему завидывать. Мы тут скорее вам сочуствуем, если не презираем.
  • Не завидуйте рабы шумерские.
  • в Днепропетровске уж давно жыдовня настока окопалась, что сами днепропетровцы ещё 5 лет назад стали называть свой город Днепрожидовском
  • Было бы чему завидывать. Мы тут скорее вам сочуствуем, если не презираем.
  • Слушаю тебя,
  • Тут ничего не скажу - я не знаком с ВК
  • Днепропетровск ещё 5 лет назад стали называть Днепрожыдовском
  • И будут жить как рабы. Нет в мире страны с более трусливым населением, чем нынешние россиянцы. Хозяева страны это отлично знают, потому и проводят свои людоедские законы.
  • Перескочил с оды производителям на оду спекулянтам, заговорился ВК!
  • Это фигура речи. Также как новгородский народ. Местный народ. Народ означает группу людей, общую по определённым признакам. Местности проживания. Эта же группа может быть составной частью большого народа. Нет никакого противоречия. Казаки обладают рядом особых признаков. Слово народ, конечно, употребляют в разных смыслах. Другой вопрос если бы я говорил об отдельной нации казачьей. Я такого не говорил. Поэтому слова "Мне всегда казалось, АРИ стоит на здравых позициях и считает казачество органической частью Русского народа." не корректны. Я сам всегда говорил, что казаки органическая часть русского народа. Хотя имеет свои особенности.
  • Днепропетровск ещё 5 лет назад стали называть Днепрожыдовском
  • не переставай глотать свои таблетки. а то тя штырит, плющит и таращит сразу же
  • Думаю, что Владислав имел ввиду "ряженных" казачков.
  • Думаю, что Владислав имел ввиду "ряженных" казачков.
  • И будут жить как рабы. Нет в мире страны с более трусливым населением, чем нынешние россиянцы. Хозяева страны это отлично знают, потому и проводят свои людоедские законы.
  • Его всегда так называли. На 1917 г. 67% жителей - uyдеи.
  • Все болезни от нервов. От постоянного, часто уже незаметного, стресса и напряжения. Посмотрите на амеров-всегда улыбаются. Пусть там даже фальшивые улыбки, это не важно. Улыбка, даже искусственная, вызывает позитивные изменения в теле и сознании. Через мимику к внутреннему состоянию. Сравните теперь их с жителями России. На лицах надпись - уйди, убью! Этих людей видно издалека, особенно где-нибудь за границей. И с этими эмоциями живут годами,десятилетиями, передают их детям-внукам . Понятно, что здесь напряг сильнее, все через какое то преодоление, титаническое усилие происходит. Климат ещё тяжёлый, в большинстве регионов, мороз и морок. Алкоголь(пойло ядовитое), сигареты, вредные привычки в массе и саморазрушение .Тут и без шумерский федерации люди себя ничтожат.
  • В дополнение к прошлому выпуску В мае 1941 г. командующие мехкорпусов написали коллективное письмо руководству страны с просьбой прекратить серийный выпуск танка Т-34. Его реальный моторесурс на тот момент не превышал 200 км, т.е. выходил из строя уже через месяц после поступления в часть, но при этом считался секретным и командир отвечал за него головой. На практике солдатам было запрещено к ним даже приближаться, их сразу загоняли в ангар и показывали только высокому начальству на инспекциях. В первые годы войны проблема решилась сама собой, т.к. средний срок службы Т-34 составил 1,5 боя, сломаться не успевали физически.
  • Это фигура речи. Также как новгородский народ. Местный народ. Народ означает группу людей, общую по определённым признакам. Местности проживания. Эта же группа может быть составной частью большого народа. Нет никакого противоречия. Казаки обладают рядом особых признаков. Слово народ, конечно, употребляют в разных смыслах. Другой вопрос если бы я говорил об отдельной нации казачьей. Я такого не говорил. Поэтому слова "Мне всегда казалось, АРИ стоит на здравых позициях и считает казачество органической частью Русского народа." не корректны. Я сам всегда говорил, что казаки органическая часть русского народа. Хотя имеет свои особенности.
  • Колорит украинских реалий, навязчивые элементы абсурдизма и т.п. вещи очень хорошо объясняет творчество группы Красная Плесень образца 90х годов. Достаточно послушать альбомы "сопля в левом ухе" "удар по яйцам" "девятый бред" "десятый бред" и удивляться происходящему на Украине, да и в России тоже, вам больше никогда не придётся. Всё происходит в логике в рамках внутренней логики эгрегора красной плесени.. Рекомендую! :)
  • Народ это многосмысловое понятие. Говоря народ мы можем обращаться к участникам попойки, но так же можем иметь под этим понятие этноса и даже нации. С таким же успехом народом может быть например толпа или охлос. Также можно говоря народ подразумевать только элитарную его часть, или например только интеллектуальную элиту. Всё зависит от контекста.
  • Согласен с Владиславом. Многое, если не всё, в России делается не благодаря "руководству", а вопреки
  • мелкий подхалимаж, у тебя - погугли...
  • мелкий подхалимаж, у тебя - погугли...
  • Дмитрий шёл бы ты лесом, тебя кто-то трогал? я ВК прокомментировал, и на то есть основания. Никто тебя не подъ-вал, да ты и сам наверное остроумием не блещешь, по крайней мере остроумие не ощущается.
  • Все болезни от нервов. От постоянного, часто уже незаметного, стресса и напряжения. Посмотрите на амеров-всегда улыбаются. Пусть там даже фальшивые улыбки, это не важно. Улыбка, даже искусственная, вызывает позитивные изменения в теле и сознании. Через мимику к внутреннему состоянию. Сравните теперь их с жителями России. На лицах надпись - уйди, убью! Этих людей видно издалека, особенно где-нибудь за границей. И с этими эмоциями живут годами,десятилетиями, передают их детям-внукам . Понятно, что здесь напряг сильнее, все через какое то преодоление, титаническое усилие происходит. Климат ещё тяжёлый, в большинстве регионов, мороз и морок. Алкоголь(пойло ядовитое), сигареты, вредные привычки в массе и саморазрушение .Тут и без шумерский федерации люди себя ничтожат.
  • Дмитрий шёл бы ты лесом, тебя кто-то трогал? я ВК прокомментировал, и на то есть основания. Никто тебя не подъ-вал, да ты и сам наверное остроумием не блещешь, по крайней мере остроумие не ощущается.
  • А ВК сноб, любит деньги это чувствуется и у него были единомышленники которых он бортанул соратники по русскому миру. Он занимается хайпами связанными с запретными технологиями пытается привлечь под это дело инвестиции и в то же самое время дует нам в уши про русский мир, хотя сам слово русский как истинный еврей даже выговорить правильно не может...
  • Выборочное восприятие ну да это возможно, ВК говорит что это нормально, основа экономики рыночной и конкуренции, то есть существует необходимость в посреднике то есть купечестве, как я понял. Но у меня другое мнение это психическое заболевание на уровне расстройства психики и сознания. Желание заработать, по сути обогатится на торговле ничего по сути не производя. Желание заработать или разбогатеть это расстройство психики. Проблема в том что это настолько влилось в наш социум что никто уже не говорит что это плохо.
  • Продолжу... Посмотри на природу где вы видите чтобы звери, птицы или животные даже домашние занимались подобным. Они вынуждены грабить и убивать, в лучшем случае попрошайничать это то что им оставил человек в результате своего господства.
  • Есть другая идеология человек должен творить и созидать и делать это безвозмездно, то есть результатом его труда будет само его произведение ну это в идеале. Но кто ж ему такое позволит, обязательно надо загнать человека в рамки посадить его в беличье колесо , которое он будет крутить пока не здохнет. Мне лично удалось надломить эту порочную систему но у меня нет единомышленников, по крайней мере вокруг себя я их не вижу, я вижу больных людей с нездоровой психикой которые и меня пытаются заразить навязав мне свою шизофрению
  • А ВК сноб, любит деньги это чувствуется и у него были единомышленники которых он бортанул соратники по русскому миру. Он занимается хайпами связанными с запретными технологиями пытается привлечь под это дело инвестиции и в то же самое время дует нам в уши про русский мир, хотя сам слово русский как истинный еврей даже выговорить правильно не может...
  • Хотите побороться с Зеленским за звание трололо?
  • Я тебя понял. Но это, есть подмена ценностей, возведение денег в культ происходит везде в мире. Тут, решает, твоё отношение, твоя психология... Я, например, отношусь к деньгам, как к ресурсу, инструменту создания чего-либо, но не денег.
  • Возможно, но мне об этом не известно и с ВК я не знаком
  • Хотите побороться с Зеленским за звание трололо?
  • Больные измышления больного ненавистью и русофобии , выковыряные из носа , в расчет не берутся.
  • осмелюсь предположить что деньги на самом деле никогда ресурсом не были они и вводились как предмет спекуляции с самого начала их внедрением занимались евреи, эллины, армяне все кто как-то был связан с паразитами захватившими планету на 6000 лет. В самых ранних источниках мы встречаем об этом упоминание, ссудный процент, подоходный налог это инструменты закабаления населения пекельных миров. И делается всё через деньги. Стоит ли продолжать эту тему?