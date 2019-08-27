Время объективных оценок

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27/08/2019 00:12
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Обсуждение
Vladislav Shamanov
Интересная картинка, со смыслом.
Алексей Ф
Так где я живу, в радиусе нескольких остановок общественного транспорта нет фермерских магазинов, или рынков, где бы торговали русские. А у кочевников я не куплю. По идее, если заморочиться, можно, наверное, найти качественный фермерский магазин, где будет недорого и при этом тебя не обманут, подсунув бразильскую говядину под видом фермерских продуктов. Также как и можно, наверное, найти хороших врачей, вменяемых учителей, честных ментов, неподкупных судей. Только вот у подавляющего большинства нет сил и времени все это искать. В той же загнивающей Европе относительно качественный продукт можно купить просто в сетевом магазине у дома. Поэтому вопрос не столько в качестве продуктов, сколько в их доступности для значительной части населения.
Алексей Ф
Хотя можно сравнить и с США - там тоже в супермаркетах в основом химическое г., а более натуральный (и дорогой) продукт надо брать в маленьких лавках или на рынках. Но у нас еще проблема в том, что если нет личного знакомства - даже в "фермерской" лавке нет гарантии, что вам продадут продукты, отравленные химией.
Роман Савинов
Сын Талькова на сцене с совками https://www.youtube.com/watch?v=WFfZbdchkSQ
Сибиряк
"Некоторые слушатели, не найдя (по понятным причинам) подтверждения сказанному в своих местах обретанияна на бескрайних просторах… почему-то оскорбились… Пришлось повторить вышесказанное в следующей передаче …но походу опять не зашло. Обсуждение, под девизом «сытый голодного не разумеет» обретает статус санты барбары. :)" а потому и "оскорбились", что такого вопиющего непонимания как живет народ в огромной России и последующего упорства в ереси от ведущего аналитика ведущего русского ресурса даже представить было трудно. Автор явно оторван от реалий, или намеренно искажает действительность. Вооружать просветителей болтовней о хорошей жизни на фоне многолетнего спада для трансляции населению- это уже слишком.
сергей м.
Процент совкового мурла среди рф-населения какой?
сергей м.
Процент "совкового мурла" среди рф-населения какой?
Tubbahvik Бахвалов
Про сталина, рпц, итд согласен. Но розовые очки, про степень монополизации наших рынков. Даже бабушки с ведрами картошки вдоль дороги и те под кем то ходят. В козырных местах.защиты от бандюков с крышей во власти нет ни у кого.
Konstantin Zh
А овощебаза у китайцев
Сергей Геннадиевич
Увы, Владислава уже не остановить.
Konstantin Zh
Увы, Владислава уже не остановить.
Николай Толубаев
Мне понравилась фраза "можно найти по знакомству" - да уж, именно в "лучших" традициях совка)
Smailey Face
В Краснодарском крае хорошие "мясистые помидоры" не очень сложно найти ибо растут здесь же. Или в Крыму, когда жил там летом, на рынках без проблем всё это было местное в пешей доступности. Вот только до остальных регионов они с трудом доезжают. Вопрос в объективности. Если жить в том же Сочи, то найти хорошие овощи и фрукты гораздо легче, чем, например, в Москве. На другой конец Москвы за "хорошими" мотаться каждые два дня, жизни не хватит. Если человек говорит, что "всё норм, уметь надо искать", значит живет в южных регионах
Igor Igor
Комбикорм бывает разный, из дешёвого и получается "химия" в мясе, а из качественного получается чистое мясо. Мы для себя выращиваем индейку в деревне у родителей, на тушёнку и так в свежем виде - земля и небо в отношении того что продают в магазине. Как сказал мой приятель, взяв на пробу тушёнку - такое в магазине не купишь за любые деньги
Henri Ducard
В Краснодарском крае хорошие "мясистые помидоры" не очень сложно найти ибо растут здесь же. Или в Крыму, когда жил там летом, на рынках без проблем всё это было местное в пешей доступности. Вот только до остальных регионов они с трудом доезжают. Вопрос в объективности. Если жить в том же Сочи, то найти хорошие овощи и фрукты гораздо легче, чем, например, в Москве. На другой конец Москвы за "хорошими" мотаться каждые два дня, жизни не хватит. Если человек говорит, что "всё норм, уметь надо искать", значит живет в южных регионах
Константин Алланд
Производство качественных природных продуктов и коммерческая эффективность на данный момент мало совместимые вещи .Основной вопрос населения не о составе продукта а о стоимости .Думаю дело тут даже не в состоятельности населения а в ментальности и некой инфантильности ( не могу слово подобрать другое ) , кредитоваться на разную х..ю и влезать во всякие истории с финансовыми потерями это на раз и массово .Тут можно обижаться или нет, но люди имеют разную степень дееспособности как не крути
Константин Алланд
А овощебаза у китайцев
Алексей Ф
Мне понравилась фраза "можно найти по знакомству" - да уж, именно в "лучших" традициях совка)
Dexter
Автор, долгое время проживал в крупном российском городе (с обширной в силу большого города, но обычной «сетью общепита») …пробовал обретать в Европе, путешествовал… На сегодня выбрал для своего обитания благодатную по климату и др. (…этногинез русского народа/энергетический позитив..) – южную часть России. Где ко всему прочему удивился и обрадовался обнаружив и качественные продукты, которые не просто вкусные, а конкурируют и занимают (превосходят) верхние места на мировых «спец. состязаниях» Будучи оптимистом уверенным в будущем Руси, увидел подтверждение и на этом поприще (продуктовом) чем собственно и поделился в эфире. Некоторые слушатели, не найдя (по понятным причинам) подтверждения сказанному в своих местах обретанияна на бескрайних просторах… почему-то оскорбились… Пришлось повторить вышесказанное в следующей передаче …но походу опять не зашло. Обсуждение, под девизом «сытый голодного не разумеет» обретает статус санты барбары. :)
Алексей Ф
Так никто, думаю, здесь не сомневается , что русский фермер способен производить продукт не хуже или даже лучше своих западных коллег. Вопрос именно в том, когда такой продукт станет доступен для подавляющего большинства русских. Что это случится при нынешней системе я не верю. Ну не должно быть так, чтобы в стране с такими крестьянским традициями, такими землями, надо было жопу рвать, чтобы нормально поесть.
Гость
ПОРТАЛ В ПРОШЛОЕ... https://www.facebook.com/TOKmedia.ria/videos/2093500514228516/
Dexter
да, про нынешнюю систему уже даже говорить не хочется.. ...то и удивляет что вопреки системе (хоть и весьма локально) практически с нуля, без практики, у кого-то получается сделать круче чем у наработанных годами технологий качества признанных фермерских монстров
Вит Ла
Производство качественных природных продуктов и коммерческая эффективность на данный момент мало совместимые вещи .Основной вопрос населения не о составе продукта а о стоимости .Думаю дело тут даже не в состоятельности населения а в ментальности и некой инфантильности ( не могу слово подобрать другое ) , кредитоваться на разную х..ю и влезать во всякие истории с финансовыми потерями это на раз и массово .Тут можно обижаться или нет, но люди имеют разную степень дееспособности как не крути
Алексей Ф
Как раз новости из Краснодарского края https://freemedia.io/2019/08/naniz-palanchuk интернациональная банда ментов насилует малолеток. Зато у них там на юге продукты хорошие. Это к тому, что на фоне общего беспредела и мерзости, какая в конечном итоге разница, что где-то делают хорошие продукты?
Роман Савинов
Этот волохатый лицедей, если пойдёт потом против своих краснокоричневых Куловодов камуняк кончит так же как и его батя начавший буровить против своих хозяев те кто приватезировал и разрушал страну .Если бы эти кукловоды не поддерживали и не покровительствовали Талькову Старшему он бы ни один концерт не провёл даже в захудалом сельском клубешнике.
Serge Rakitin
Прибалтийско-финское название шведов *rōtsi восходит к древнескандинавским двусложным композитам типа *rōþ-s-karlar или *rōþs-mannar, обозначающим «гребцов, команду гребного судна».Сами эти слова восходят к корню *rōþ- «гребля». Аналогичным примером преобразования композита при заимствовании является приб.-фин. lōtsi «лоцман». К тому же древнескандинавскому концепту гребли восходит название Руслагена (от *Rōþ(r)-s-land-) — побережья Средней Швеции. Слово roþ ~ ruþ встречается также в младшерунических надписях Уппланда, где может обозначать поход на гребных судах. Североиранская версия настаивает на том, что этноним «рос» имеет иное, чем «рус», происхождение, являясь значительно более древним.По мнению историка В. В. Седова название восходит к иранской основе *rauka- *ruk- 'свет, белый, блестеть' Рассвет =Светлый свет. Россия=Светлая .Тоже как вариант.Старики в деревнях говорили -Иду на Русь ,что означало иду на Свет. «Русь», то есть «Свет», а люди - «русскими», то есть «людьми Света»!У античных авторов первых веков н. э. (Клавдий Птолемей и Аммиан Марцеллин) Волга называлась Ра .
Таран Дмитрий
Праправнук Сталина-олигарх миллиардер. Внука Светланы Аллилуевой -праправнука Сталина воспитывал его дедушка олигарх Борис Абрамович Березовский. Из всех детей Бориса Березовского (а их у него семеро!) Лиза - самая любимая дочь и, как утверждают знатоки, главная наследница миллиардов покойного олигарха Бориса Абрамовича Березовского . Илье Вознесенскому, внуку Светланы Аллилуевой и правнуку Сталина, 41 год, он известный в Москве архитектор. Лиза была беременна от Ильи и родила от него сына в июне 1999 года, которого назвала Саввой-он праправнук Сталина. https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/vnuka-svetlany-alliluevoi-vospityvaet-boris-berezovskii https://www.eg.ru/politics/4213/ Старшему сыну Лизы Савве скоро исполнится 4 годика. Лиза родила его от музыканта группы "Корабль" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)#%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 Ильи Вознесенского, правнука Сталина. Однако отношения Ильи и Лизы разладились, и почти сразу после родов она вышла замуж за г-на Подкопова, к тому времени также имевшего сына Петра. Вознесенский, Илья Иосифович (род. 1970) — правнук Сталина. Родители: Иосиф Григорьевич Аллилуев .Иосиф был дважды женат; от первого брака — сын Илья Вознесенский (Морозов), архитектор (р. 1970). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Прабабушки или прадедушки: Иосиф Виссарионович Сталин, Надежда Сергеевна Аллилуева Кузина: Анна Козева https://ria.ru/20130324/928718645.html Борис Березовский был женат трижды. У него осталось шестеро детей и шестеро внуков. В 1971 году у него родилась дочь Елизавета, она окончила факультет искусств в Кембридже, художница, живет в Лондоне. У Елизаветы есть сын Савва от гражданского брака с музыкантом Ильей Вознесенским правнуком Сталина .
Таран Дмитрий
https://www.youtube.com/watch?v=wveCg4AOeU8 Против мифа: "коммунисты не свергали Царя...", часть 1-я
Vladimir Sholkov
Фишка в том, что Толькова уже нет. А его сын ничего не сделал ещё чтобы быть на слуху, поэтому и говорит он что он сын Не думаю что Тальков говорил на своих выступлениях что он сын такого то, т.осознавал что писал что и говорил. в.
Таран Дмитрий
Этот волохатый лицедей, если пойдёт потом против своих краснокоричневых Куловодов камуняк кончит так же как и его батя начавший буровить против своих хозяев те кто приватезировал и разрушал страну .Если бы эти кукловоды не поддерживали и не покровительствовали Талькову Старшему он бы ни один концерт не провёл даже в захудалом сельском клубешнике.
Таран Дмитрий
Прибалтийско-финское название шведов *rōtsi восходит к древнескандинавским двусложным композитам типа *rōþ-s-karlar или *rōþs-mannar, обозначающим «гребцов, команду гребного судна».Сами эти слова восходят к корню *rōþ- «гребля». Аналогичным примером преобразования композита при заимствовании является приб.-фин. lōtsi «лоцман». К тому же древнескандинавскому концепту гребли восходит название Руслагена (от *Rōþ(r)-s-land-) — побережья Средней Швеции. Слово roþ ~ ruþ встречается также в младшерунических надписях Уппланда, где может обозначать поход на гребных судах. Североиранская версия настаивает на том, что этноним «рос» имеет иное, чем «рус», происхождение, являясь значительно более древним.По мнению историка В. В. Седова название восходит к иранской основе *rauka- *ruk- 'свет, белый, блестеть' Рассвет =Светлый свет. Россия=Светлая .Тоже как вариант.Старики в деревнях говорили -Иду на Русь ,что означало иду на Свет. «Русь», то есть «Свет», а люди - «русскими», то есть «людьми Света»!У античных авторов первых веков н. э. (Клавдий Птолемей и Аммиан Марцеллин) Волга называлась Ра .
Vladimir Sholkov
Неплохое расследование
Истинный Ариец
Астролог -плоскоземельшик П. Свиридов утверждает , что С. Собянин- внук Сталина о чем была соответствующая статья на АРИ.РУ в 2013 г. https://ari.ru/ari/2013/06/05/bitva-za-moskvu-sobyanina-sochli-synom-stalina
Юрий Рыков
Доброго всем! вот такая мысль посетила... Тот же совок в 91-ом свернули не Штатовцы, не госдеп, а просто наша доморощенная (из подворотни) гопота, а именно ОПГ. И это факт, факт который совки либо не понимают, либо замалчивают. Как и тот факт, что между компартией и народом была глубокая пропасть. Был просто совок. Обычный руководитель в совке (собирательный образ) это было просто мурло. Имеющее некую неприкосновенность. Это мурло (совок-руководитель) всегда орал, орал слово "Надо!". Что бы выжить в совке нужно было выполнять это "Надо!". Техника безопасности? нафиг! "Надо!". Русский народ? "Надо!". всегда было "Надо!". Без какого либо здравого смысла. И вот когда гопота пришла скинуть мурло (август ельцин флаг) народ не знал, что делать. И надо понимать, что именно совковое мурло, быстро перекинулось в услужению ОПГ (что и делает сейчас и передает по наследству, преемственность поколений...). Именно совковое мурло развалило союз (не даю оценку хорошо или плохо, т.к. совковое мурло сделало это в своих интересах, но никак не в интересах народов, хотя сам считаю, что развал союза это хорошо).
сергей м.
Знакомый с Соловецкого архипелага, рассказал, что после недавней аварии/взрыва в Белом море на Соловецких островах и архипелаге Кузово трава и листья пожелтели и иголки у ёлок опадают. Радиация может конечно и не сильная, но природе явно хреново, а места грибные, ягодные и рыбные. Видимо подзасрали лет на десять, заразы.
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