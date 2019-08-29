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Секрет миссии Бориса Джонсона
Секрет миссии Бориса Джонсона
29/08/2019 01:17
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Обсуждение
сергей м.
По-христианским канонам Иисус, таки, бог.
Sergey Glazunov
Зачем идиотизм учить?
Sergey Glazunov
Еще один фрукт на зарплате КПРФ.
Viktor Hofmann
Сам ты босяк, сын и внук босяков! А ну, давай, расскажи кому давали халявные квартиры! Давай, говори. И кем люди работали когда им давали их! Страна у нас одна, общая, это наша страна, людей что живут в ней, мы и есть страна, мы создаём блага в ней. А те кто присосался, или сбежал со страны, огребут по мусалам в скором времени. Так было, есть и будет. На том стояла, стоит и стоять будет наша страна!
Гость
Гость, ты тут как в горле кость, не сходил бы ты к своей родне, она тебя очень заждалась.
сергей м.
Маньячилло какое-то, йопнутое.
Гость
А ну, расскажи мне про царя и Болливуд. Интересно послушать. И напиши уж как тебя зовут, или боишься что тебе на всех сайтах морду чистят?)))
Роман Котов
Кстати уже 2000лет назад существовала так называемая фаюмская живопись. Пока не пришло христианство и не отбросило развитие человека, в том числе и живопись на 15 веков.
Алексей Заров
Ещё один претендент на круглый паспорт!
Adwize
Слушай слушай и вникай) Своим там коллегам расскажи, уверен не все там твердолобые.
Sergey Glazunov
Сам ты босяк, сын и внук босяков! А ну, давай, расскажи кому давали халявные квартиры! Давай, говори. И кем люди работали когда им давали их! Страна у нас одна, общая, это наша страна, людей что живут в ней, мы и есть страна, мы создаём блага в ней. А те кто присосался, или сбежал со страны, огребут по мусалам в скором времени. Так было, есть и будет. На том стояла, стоит и стоять будет наша страна!
Гость
У него в наличии все реквизиты, для паспорта по циркулю.
Sergey Glazunov
Гость, ты тут как в горле кость, не сходил бы ты к своей родне, она тебя очень заждалась.
Sergey Glazunov
А ну, расскажи мне про царя и Болливуд. Интересно послушать. И напиши уж как тебя зовут, или боишься что тебе на всех сайтах морду чистят?)))
Алексей Заров
При крещении поп произносит слова: "ты от семени Авраама", т. е. принимающий крещение это признаёт и отказывается от своего Рода. Как он может быть Русским после этого?
Гость
...
сергей м.
Хорошая картинка, сохранил. Буду пользоваться.
Adwize
В инете полно вещателей.Обычно слушаю когда кого-то , если не моё, три пять минут и до свидания. Иначе это сродни мазохизму.
Farlaf Notofpoems
У меня в окружении преимущественно коммуниствующие и христианствующие - нормально пообщаться не с кем. Очень не хочется чтобы они все ресурсы загаживали своей идиалогией
Роман Котов
Итак. В реале про Англию маловато сказано. Уж если и обвинять ВК по объему высказанного, так это в совкизме. Люди - дураки. И если ты дожил до своего возраста и это не понял, то делай выводы. Словосочетание "русский православный" Это аксюморон. Т.е. для православия нет нации, а значит это 2 взаимоисключающих слова. Если тебе это не понятно см пункт выше. Собрались хорьки на никейский собор и решили что Иисус это бог! Какие тут могут быть ещё вопросы?!))
Henri Ducard
"Исус" говорил не сотвори кумира, а "Бог есть везде": в воде, камне и так далее. Эволюционно отставшие до сих пор вслепую верят, что бог или боги - это некие личности
Yury Safonov
более того, они ещё и весьма нетерпимы, лишь после совка сдерживая свои притязания. Был хороший знакомый, умный, начитанный человек, интересный в общении. Но вот, как только узнал, что я не приемлю христианство, стал так рьяно, при любом разговоре мне навязывать "прочитай евангелие то, прочитай сё... ты всё поймёшь... там вся истина...". Короче пришлось заблокировать его номер, прекратить всякое общение
Гринго
Сирожа... Я, в восхищении. ))) Каков спич!!! Ты прогрессируешь стремительно, хоть и сторону заката, но таковы правила игры... умение таранить дно не всякому дано. Ты - Чемпион. Тебе (о…мама мия! ) лоботомия не страшна, твои вершины и ждут тебя - поздравляю!
Аким Корибут
Русский "эгрегор" может составить конкуренцию христианскому? Если да, то в чем? Как остаться русским, не будучи подключенным к христианскому "эгрегору"?
Vladimir Sholkov
По мне Владислав делает одну ошибку. Всегда говорит что власть с кем то поссорилась и держится из последних сил, но по мне количество наверху тех кто хочет все разрушить намного превыщает тех кто пришёл туда с какой то определённой целью. Почему я так думаю. Во первых, ещё не слышал ни от одной профессии чтобы они радовались от того что их интересы кто то защищает. Это не просто вопрос манипуляции как вопрос обратной связи и взаимодействия. Суды? Увы, когда учился уже тогда судьи трубили о большом потоке исковых, а между тем кол во судов Военные? Но увы,зарплаты и обеспеченность жильем большой вопрос. Полиция ? Но что то мне подсказывает что количество не показтель качества. ас/х , знакомые ушли ,т.во первых это тяжкий труд, и поколение не заинтересовано в этом виде деятельности. .
Maxim Petrov
Аналогично.
Vladimir Sholkov
Т.е. по факту все признаки сдачи. А про людей тоже особо не сказать чтобы они смогли поднять упавший Для этого надо представлять силу способную разрушить оппонентов. Для этого нужен опыт, навыки. А процес урбанизации этому как раз мешает. Поэтому по мне клику могут поменять на другую клику.
Maxim Petrov
Не совсем так. По догмам христианства, наций нет. Все братья во Христе. Чего далеко ходить - до 1917 года в документы записывали вероисповедание, а не этническое происхождение.
Maxim Petrov
Общим может быть только туалет. Тебе там и место.
Maxim Petrov
То есть до сралина все войны Россия проигрывала. А тут пришел усатый и всё прям, никуда без него. Размер извилины поражает...
Рустем Бохани
в исламе так же например есть умма и никаких наций все братья
Lester Leyt
Все мировые религии космополитические. По другому быть не может. В Московском царстве- РИ православие играло роль элемента государства. Патриарх венчал на царство царей и императоров. Не муфтий, а патриарх Московский. В 1917 РПЦ вывели за скобки, но она осталась в системе как составная часть российской государственности, независимо от политического режима. Выдерни этот "стержень" и государство рухнет, не будет основ и духовной опоры. Заменить православие исламом возможно. Но страна будет другая и русские исчезнут, как пропали в свое время советские люди.
Алексей Ф
Еще один фрукт на зарплате КПРФ.
Lester Leyt
Русский "эгрегор" может составить конкуренцию христианскому? Если да, то в чем? Как остаться русским, не будучи подключенным к христианскому "эгрегору"?
Dexter
уверенно проходит путь эволюционного развития ...по спирали вниз
Smailey Face
более того, они ещё и весьма нетерпимы, лишь после совка сдерживая свои притязания. Был хороший знакомый, умный, начитанный человек, интересный в общении. Но вот, как только узнал, что я не приемлю христианство, стал так рьяно, при любом разговоре мне навязывать "прочитай евангелие то, прочитай сё... ты всё поймёшь... там вся истина...". Короче пришлось заблокировать его номер, прекратить всякое общение
Smailey Face
почему-то после передачи вспомнилось и крутится в голове, пока, видимо, не выплесну её, одна история про средневекового маньяка из Франции, богача по имени Жиль де Рэ, который в своих замках мучал и жестоко убивал детей на протяжении 8 лет. При этом все обо всём не то, чтобы догадывались, но ЗНАЛИ. Пока он не умудрился выкрасть сына священника и вот тут только закрутилось следствие, его арестовали, вроде казнили... Но вот ведь блин
Aldan
совок это некое миропонимание или воспринятие.отношение к жизни. это лечится
Рустем Бохани
совок это некое миропонимание или воспринятие.отношение к жизни. это лечится
Рустем Бохани
Кто утверждает несуществование Бога и кого называют атеистами (дахри) – того, что они сделали себя свободными от религиозных забот и совершения благодеяний, и того безграничного пустословия, что они несут без меры, то здесь тебе следует обратить внимание на следующее. Они считают этот мир, полный изменений, с взаимовлиянием его частей и их противостоянием и беспорядочным смешением друг с другом, изначальным развитием безграничного времени. А также, что не существует ни вознаграждения за благодеяния, ни наказания за грехи, ни рая, ни и ада, ни побуждений к благодеяниям и грехам. Кроме того, что всё – материально и не существует ничего духовного. Созданное без создателя, решённое без принимающего решение также невозможно, как составить текст без пишущего или построить дом без мешающего раствор и строителя – созданное не может возникнуть без создающего.
Aldan
Учитывая что Кремль эту "болезнь" всячески культивирует и пестует, то можно сказать что это всё ещё очень надолго.
Ilya Tarasov
Все же не видно здешних премерзких хрущоб на фото. Совковая застройка отличалась ,как видно ,местами.
Ilya Tarasov
Так называемая элитная застройка.Картинка красивая. Еще бы строили, как в Германии-Дании . Что там за фасадом, какое качество сетей и кладки, не протекает ли кровля, не продувает ли окна, не топит ли подвал, не ломаются ли лифты?Масса вопросов.
Константин Алланд
Все же не видно здешних премерзких хрущоб на фото. Совковая застройка отличалась ,как видно ,местами.
Константин Алланд
Так называемая элитная застройка.Картинка красивая. Еще бы строили, как в Германии-Дании . Что там за фасадом, какое качество сетей и кладки, не протекает ли кровля, не продувает ли окна, не топит ли подвал, не ломаются ли лифты?Масса вопросов.
Константин Алланд
А в Хабаровском крае паводок. Уровень Амура поднялся до 7 метров, еще полметра и все, повторится ситуация 2013 года. Город тонет опять. И что выясняется? А вот что. "Герои-спасатели" бывший мэр города Соколов(живущий ныне в Майями,CША) и бывший губернатор края Шпорт(ныне житель москвы, награжденный недомерком медведевым очередной медалью) так и не построили нормальную дамбу, которая бы сдерживала наступление воды на город. Огромные деньги потрачены непонятно куда. Страна нанотехнологий, сверхбыстрых истребителей, несущих смерть врагам "Авангардов" пытается опять остановить воду мешками с песком , узбеками с лопатами, волонтерами и сбором средств граждан...Днище пробито.В очередной раз.
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