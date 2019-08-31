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Русские, христианство и верующие в Иисуса
Русские, христианство и верующие в Иисуса
31/08/2019 03:49
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Обсуждение
Сибиряк
Отличная передача. Так держать, Владислав!
Константин Алланд
Да хоть собаку или зайца в кремль посади - справятся.
Сергей Вишняков
Есть понятия благородство и добрая воля. Гармоничный энергетический обмен основа белой магией. Деревьям нужна энергия которую мы воспринимаем как болезнь. Они ее трансформируют. Чем старее дерево тем лучше. Из опыта могу сказать. Деревьям интересны мы сами и наши знания наши энергии. Попробуйте сами. Подойдите к березе и тихо сам с собою проведите беседу. Попросите вас полечить. Есть множество интересного и совсем рядом. Например церкви стоящие на горе, запечатывают магическую силу гор и леса от людей.
Истинный Ариец
Так и есть живой пример -Римская империя, затем Византийская, да Российская в 1917г тоже. В первую очередь христианство- религия рабов, мракобесов ( до 19 в. запрещены физика, химия (считалась алхимия), геометрия, астрономия, биология)
Сибиряк
Отличная передача. Хотелось бы побольше обзоров сценариев развития событий внутри России. Так держать, Владислав!
Алексей Огородников
да слабовато слабовато)). политкорректно)). я бы пожоще высказался.)
Lester Leyt
"Налицо зицпредседатель". В 1999 премьером назначили Пу, никогда, нигде и никем не управлявшего. Спустя полгода он стал президентом и рулит уже 20 лет. Премьер РФ Медведь был преподавателем в СПбГУ, производственным опытом не обладал, рулит.
Николай Толубаев
Религия нужна для сплочения, защиты , сохранения нарда. Ни с одной этой задачей христианство не справилось ,а наоборот -там где оно побеждало эти государства исчезали , народ уходил в небытие. Религия нужна , что объяснить людям устройство мира, что есть что , кто есть кто, показывать дорогу. Ничего этого христианство не делает, а наоборот вводит в заблуждение и в результате народ лишается своей элиты и попадает в рабство. Религия должна помогать людям жить , жить хорошо и счастливо. Христианство это религия нежити. Религия смерти и страдания
Константин Алланд
Работают не заговоры, а люди. Если у человека есть целительские способности,он над вами хоть Пинк Флойд нашепчет, и вам поможет.
Владимир Кутиков
Согласен с Вами.Это подтверждает и мой личный опыт.
Владимир Кутиков
Ну молва отсеивает стандартных.Причем никакой рекламы-сарафанное радио рулит.
Константин Алланд
Ну молва отсеивает стандартных.Причем никакой рекламы-сарафанное радио рулит.
Владимир Кутиков
Послушал Делягина от 29 августа 2019 года. Ассистирует ему Шишкин.Неплохо описывает новейшие реалии окружающего мира.Если верить Климову,-обладает комплексом власти (косоглазие).
Lester Leyt
Опять Украина. Любим мы Украину и ненавидим. Без Украины мы никто, с Украиной мы никак.
Сергей Вишняков
Церковники работают с черной магией. У них есть свой "эгрегор". Существуют же другие способы лечения белой магией. Неизвестно какой ценой это воспаление у вас прошло. Часть вашего Я в фоновом режиме сейчас на них работает.
Константин Алланд
я сам себя церковные проклятия снимал. Жуть.....Знаю о чем говорю.
Vitaly Tiunov
Это наша руская-народная сантерия. Ширма христианства/православия за которой самое, что ни на есть ведьмовство/ведовство.
Владимир Кутиков
Наше сознание дробиться под воздействием черной магии. Оторванная от нас часть сознания начинает работать на черного мага. Карма достается вам. Это часть методик отвода внимания.
Константин Алланд
там еще камни алатыри и всякие старцы святые )
Vitaly Tiunov
Ну вот, отлично. Все на месте. Погуглите как выглядит камень алатырь, для отметания подозрений в монотеизме.
Serge Rakitin
Верно. Нихрена попы никому помочь не в силах. От них только неудачи . Даже увидеть - плохая примета. Причем верная.У меня по крайней мере так.Но про заговоры решил упомянуть, показалось интересным. Общался на днях с каким-то человеком , православным. Но адекватный такой, надо признать. Умный. С Адыгеи приехал в наш город преподавать в семинарии. Его специализация : новые религии, сектоведение. Интересные вещи наговорил, к примеру сказал, что не знают они что делать с тем, что очень много молодёжи в неоязычестве и разных типа ведических культах.Это для них проблема. Похуже протестантов, баптистов, свидетелей и прочих христиан-конкурентов.
Константин Алланд
Хритиянство умирает и ничего тут не сделать
Сергей Вишняков
я сам себя церковные проклятия снимал. Жуть.....Знаю о чем говорю.
Konstantin Zh
Нормальный выпуск. Мне не интересно, "чё там у хохлов". Из всей их полит-братии знаю только фамилии Зе и По. Ну и Кучму. А тут Владислав сделал этакий дайджест, потратил время, силы, просветил... В целом понятно. Хорошая передача, по крайней мере отличается в лучшую сторону от предыдущего кремлеботского выпуска.
Konstantin Zh
Работают не заговоры, а люди. Если у человека есть целительские способности,он над вами хоть Пинк Флойд нашепчет, и вам поможет.
Константин Алланд
Почему мы должны следовать ,принятым и навязанным какими-то вредителями, принципам толерантности и политкорректности? Никому мы ничего не должны.
Сергей Вишняков
А чем вы с березками расплачиваетесь? Заранее спасибо за ответ.
Олег Глазов
Скорее не язычество (во многом этот термин дискредитирован сектантами и христианскими идеологами) , а арийская (солнечная) религия должна прийти на Русь.
Роман Котов
плохо если там всё затихнет и люди начнут жить своей естественной жизнью. не будет скачка в развитии и народ не сделает для себя никаких выводов. и жертвы в доме профсоюзов будут напрасными. А пока западенец рассуждает так "ну вы же с чечней в одном государстве живете. почему мы с донецкими не можем? пусть у нас будет одно государство как прежде".
Роман Котов
да слабовато слабовато)). политкорректно)). я бы пожоще высказался.)
Vitaly Tiunov
А чем вы с березками расплачиваетесь? Заранее спасибо за ответ.
Sergey Matveev
Это наша руская-народная сантерия. Ширма христианства/православия за которой самое, что ни на есть ведьмовство/ведовство.
Vitaly Tiunov
Ничего не темные, одну знаю - учителем работала в Карелии.
Сергей Вишняков
Наше сознание дробиться под воздействием черной магии. Оторванная от нас часть сознания начинает работать на черного мага. Карма достается вам. Это часть методик отвода внимания.
Serge Rakitin
Явь, Правь, Навь - три основы мира
Viktor Hofmann
Насчет заговоров, эгрегора и прочего очень рекомендую Виктора Рогожкина с Эниологией. Если коротко, то не лезьте туда чего не понимаете и тем более не просите нечего. Более того, констатируйте мысленно неприкосновенность своей воли, разума и энергии. Прощайте своих обидчиков и желайте всем разума, здоровья и осознания. С такой установкой на вас будет трудно навесить деструктивную программу.
Роман Котов
В наши дни уже достаточно подробно изучена эволюция жизни на земле, чтобы сравнить её с описанием создания жизни по библии. И сделать однозначный вывод не в пользу последней. вот по случаю накопал https://youtu.be/RnG8YHULiMI
Истинный Ариец
Ты какую страну понимаешь под "Русью", Украину? У славян были свои божества.
Истинный Ариец
Хритиянство умирает и ничего тут не сделать
Истинный Ариец
Медведев- абсолютная кукла, Пу хотя бы ФСБ рулил год, в СПб вопросы решал, с таким же успехом премьером можно сделать Лестера Лейта.
Lester Leyt
Русь- будущее государство русских, славяне -языковая семья , включающая русских, болгар, сербов, хорват, чехов, словаков и т.д.
Роман Котов
И вот интересное видео про лендлиз https://youtu.be/1nZQKJJzBeQ
Sergey Matveev
Ничего не темные, одну знаю - учителем работала в Карелии.
Истинный Ариец
Вот что я тебе скажу, друг. У русских есть государство и другого не будет. Русь самоликвидировалась в 1237, система этого государства никогда не применялась в нашей стране. ВкК и Московское государство созданы на разных принципах и враждебны друг другу. Не надо себе придумывать виртуальное государство.
Sergey Matveev
Скоро уйдут в прошлое все авраамические религии и даже ренессанс (последнего времени) одной из них - как вспышка перед их окончательным угасанием.
Сибиряк
негры - ваще кал ящетаю. ни одного негра-учёного или изобретателя не знаю. не было их, нет и не будет никогда. ибо абизьяны суть есть. а, нет! был один! )))) в "Терминаторе-2" ))))) чё-то там вечно стучал и стучал по клаве всю дорогу, пока его не замочили
Истинный Ариец
Самое опасное, что религиозный кризис будет идти вместе с экономическим (в первую очередь в США, ЕС и Китае)
Lester Leyt
иудеи все время придумывали себе виртуальное государство, и вот оно свершилось.
Николай Толубаев
Я я буду называть себя язычником и всё и мне наплевать кто что там говорит. Язычник значит народник. Языцы это устаревшее слово , означающие народы . Язычник это человек придерживающийся своей народной веры
Истинный Ариец
Явь, Правь, Навь - три основы мира
Истинный Ариец
РФ в нынешних границах просуществует пока есть деньги. С п.2 согласен. Растолкуй мне п.1, надеюсь ты понимаешь, что должно быть ядро, вокруг которого собираются другие компоненты. Где это ядро?
Zloi Ivan
Так вопрос не стоял, ты сам его придумал. Я не занимаюсь политическим прогнозом. Мной написано, что "у русских есть государство". Если РФ распадется на регионы- доноры, тогда русским придется искать свои настоящие корни. Русские исчезнут, как пропали советские люди, великороссы, и т.д.
Lester Leyt
РФ в нынешних границах просуществует пока есть деньги. С п.2 согласен. Растолкуй мне п.1, надеюсь ты понимаешь, что должно быть ядро, вокруг которого собираются другие компоненты. Где это ядро?
Lester Leyt
Так вопрос не стоял, ты сам его придумал. Я не занимаюсь политическим прогнозом. Мной написано, что "у русских есть государство". Если РФ распадется на регионы- доноры, тогда русским придется искать свои настоящие корни. Русские исчезнут, как пропали советские люди, великороссы, и т.д.
Истинный Ариец
Это понятно, я о другом. Прочитай внимательно мой вопрос и ответь.
Lester Leyt
Это понятно, я о другом. Прочитай внимательно мой вопрос и ответь.
Истинный Ариец
Русские являются гражданами этого государства, пользуются правами и выполняют обязанности. Получают блага и защищают от врагов.
Lester Leyt
Русские являются гражданами этого государства, пользуются правами и выполняют обязанности. Получают блага и защищают от врагов.
Истинный Ариец
Где будет "ядро" я не знаю. Возможно юг Сибири или Поволжье, но для этого мы должны пройти через территориальный распад РФ затем переборку на новых принципах.
Lester Leyt
Дело не в теории а в цепочке событий , если в Москве произойдет гос.переворот то распад РФ может произойти в течении 2..6 месяцев , (пример был совсем недавно ГКЧП -распад СССР), если кремляне будут держать власть в руках гниение РФ может идти 3..6 лет . Насчет империй я и не утверждаю, что государство Русь будет по территории больше РФ, скорее меньше (уж точно без Дагестана и Чечни).
Истинный Ариец
Дело не в теории а в цепочке событий , если в Москве произойдет гос.переворот то распад РФ может произойти в течении 2..6 месяцев , (пример был совсем недавно ГКЧП -распад СССР), если кремляне будут держать власть в руках гниение РФ может идти 3..6 лет . Насчет империй я и не утверждаю, что государство Русь будет по территории больше РФ, скорее меньше (уж точно без Дагестана и Чечни).
Сергей Панченко
Нигры конечно своебразны и не особо культурны с точки зрения белых, но относится к ним как к совсем уж говну и бибизьянам тоже не совсем правильно. С русскими их объединяет эпохи рабства, но если негритосы от него освободились своевременно, то русские втянулись с приходом навязанного православия, содранного во многом из митраизма и сидят до сих пор. В этом главная трагедия на протяжении столетий. Клеймо "крепостных", о чем всегда сообщают в спорах всякие кавказцы, будет еще очень долго висеть.
Lich Legion
иудеи все время придумывали себе виртуальное государство, и вот оно свершилось.
shaub kravchuk
речь вообще не о неграх. речь о нас. о нашем праве думать, говорить и делать в своем доме, то что нам комфортно и привычно, без оглядки на кого-либо и проявляя уважение к тем, кто этого заслуживает. т.е вести себя как хозяева в доме.
Сибиряк
речь вообще не о неграх. речь о нас. о нашем праве думать, говорить и делать в своем доме, то что нам комфортно и привычно, без оглядки на кого-либо и проявляя уважение к тем, кто этого заслуживает. т.е вести себя как хозяева в доме.
Sergey Matveev
Но и самое интересное.;-)
Сибиряк
Давайте не будем . Это не наше дело, да и не наша компетенция оценивать их.
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