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Русские, христианство и верующие в Иисуса

31/08/2019 03:49
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Отличная передача. Так держать, Владислав!
  • Да хоть собаку или зайца в кремль посади - справятся.
  • Есть понятия благородство и добрая воля. Гармоничный энергетический обмен основа белой магией. Деревьям нужна энергия которую мы воспринимаем как болезнь. Они ее трансформируют. Чем старее дерево тем лучше. Из опыта могу сказать. Деревьям интересны мы сами и наши знания наши энергии. Попробуйте сами. Подойдите к березе и тихо сам с собою проведите беседу. Попросите вас полечить. Есть множество интересного и совсем рядом. Например церкви стоящие на горе, запечатывают магическую силу гор и леса от людей.
  • Так и есть живой пример -Римская империя, затем Византийская, да Российская в 1917г тоже. В первую очередь христианство- религия рабов, мракобесов ( до 19 в. запрещены физика, химия (считалась алхимия), геометрия, астрономия, биология)
  • Отличная передача. Хотелось бы побольше обзоров сценариев развития событий внутри России. Так держать, Владислав!
  • да слабовато слабовато)). политкорректно)). я бы пожоще высказался.)
  • "Налицо зицпредседатель". В 1999 премьером назначили Пу, никогда, нигде и никем не управлявшего. Спустя полгода он стал президентом и рулит уже 20 лет. Премьер РФ Медведь был преподавателем в СПбГУ, производственным опытом не обладал, рулит.
  • Религия нужна для сплочения, защиты , сохранения нарда. Ни с одной этой задачей христианство не справилось ,а наоборот -там где оно побеждало эти государства исчезали , народ уходил в небытие. Религия нужна , что объяснить людям устройство мира, что есть что , кто есть кто, показывать дорогу. Ничего этого христианство не делает, а наоборот вводит в заблуждение и в результате народ лишается своей элиты и попадает в рабство. Религия должна помогать людям жить , жить хорошо и счастливо. Христианство это религия нежити. Религия смерти и страдания
  • Работают не заговоры, а люди. Если у человека есть целительские способности,он над вами хоть Пинк Флойд нашепчет, и вам поможет.
  • Согласен с Вами.Это подтверждает и мой личный опыт.
  • Ну молва отсеивает стандартных.Причем никакой рекламы-сарафанное радио рулит.
  • Ну молва отсеивает стандартных.Причем никакой рекламы-сарафанное радио рулит.
  • Послушал Делягина от 29 августа 2019 года. Ассистирует ему Шишкин.Неплохо описывает новейшие реалии окружающего мира.Если верить Климову,-обладает комплексом власти (косоглазие).
  • Опять Украина. Любим мы Украину и ненавидим. Без Украины мы никто, с Украиной мы никак.
  • Церковники работают с черной магией. У них есть свой "эгрегор". Существуют же другие способы лечения белой магией. Неизвестно какой ценой это воспаление у вас прошло. Часть вашего Я в фоновом режиме сейчас на них работает.
  • я сам себя церковные проклятия снимал. Жуть.....Знаю о чем говорю.
  • Это наша руская-народная сантерия. Ширма христианства/православия за которой самое, что ни на есть ведьмовство/ведовство.
  • Наше сознание дробиться под воздействием черной магии. Оторванная от нас часть сознания начинает работать на черного мага. Карма достается вам. Это часть методик отвода внимания.
  • там еще камни алатыри и всякие старцы святые )
  • Ну вот, отлично. Все на месте. Погуглите как выглядит камень алатырь, для отметания подозрений в монотеизме.
  • Верно. Нихрена попы никому помочь не в силах. От них только неудачи . Даже увидеть - плохая примета. Причем верная.У меня по крайней мере так.Но про заговоры решил упомянуть, показалось интересным. Общался на днях с каким-то человеком , православным. Но адекватный такой, надо признать. Умный. С Адыгеи приехал в наш город преподавать в семинарии. Его специализация : новые религии, сектоведение. Интересные вещи наговорил, к примеру сказал, что не знают они что делать с тем, что очень много молодёжи в неоязычестве и разных типа ведических культах.Это для них проблема. Похуже протестантов, баптистов, свидетелей и прочих христиан-конкурентов.
  • Хритиянство умирает и ничего тут не сделать
  • я сам себя церковные проклятия снимал. Жуть.....Знаю о чем говорю.
  • Нормальный выпуск. Мне не интересно, "чё там у хохлов". Из всей их полит-братии знаю только фамилии Зе и По. Ну и Кучму. А тут Владислав сделал этакий дайджест, потратил время, силы, просветил... В целом понятно. Хорошая передача, по крайней мере отличается в лучшую сторону от предыдущего кремлеботского выпуска.
  • Работают не заговоры, а люди. Если у человека есть целительские способности,он над вами хоть Пинк Флойд нашепчет, и вам поможет.
  • Почему мы должны следовать ,принятым и навязанным какими-то вредителями, принципам толерантности и политкорректности? Никому мы ничего не должны.
  • А чем вы с березками расплачиваетесь? Заранее спасибо за ответ.
  • Скорее не язычество (во многом этот термин дискредитирован сектантами и христианскими идеологами) , а арийская (солнечная) религия должна прийти на Русь.
  • плохо если там всё затихнет и люди начнут жить своей естественной жизнью. не будет скачка в развитии и народ не сделает для себя никаких выводов. и жертвы в доме профсоюзов будут напрасными. А пока западенец рассуждает так "ну вы же с чечней в одном государстве живете. почему мы с донецкими не можем? пусть у нас будет одно государство как прежде".
  • да слабовато слабовато)). политкорректно)). я бы пожоще высказался.)
  • А чем вы с березками расплачиваетесь? Заранее спасибо за ответ.
  • Это наша руская-народная сантерия. Ширма христианства/православия за которой самое, что ни на есть ведьмовство/ведовство.
  • Ничего не темные, одну знаю - учителем работала в Карелии.
  • Наше сознание дробиться под воздействием черной магии. Оторванная от нас часть сознания начинает работать на черного мага. Карма достается вам. Это часть методик отвода внимания.
  • Явь, Правь, Навь - три основы мира
  • Насчет заговоров, эгрегора и прочего очень рекомендую Виктора Рогожкина с Эниологией. Если коротко, то не лезьте туда чего не понимаете и тем более не просите нечего. Более того, констатируйте мысленно неприкосновенность своей воли, разума и энергии. Прощайте своих обидчиков и желайте всем разума, здоровья и осознания. С такой установкой на вас будет трудно навесить деструктивную программу.
  • В наши дни уже достаточно подробно изучена эволюция жизни на земле, чтобы сравнить её с описанием создания жизни по библии. И сделать однозначный вывод не в пользу последней. вот по случаю накопал https://youtu.be/RnG8YHULiMI
  • Ты какую страну понимаешь под "Русью", Украину? У славян были свои божества.
  • Хритиянство умирает и ничего тут не сделать
  • Медведев- абсолютная кукла, Пу хотя бы ФСБ рулил год, в СПб вопросы решал, с таким же успехом премьером можно сделать Лестера Лейта.
  • Русь- будущее государство русских, славяне -языковая семья , включающая русских, болгар, сербов, хорват, чехов, словаков и т.д.
  • И вот интересное видео про лендлиз https://youtu.be/1nZQKJJzBeQ
  • Ничего не темные, одну знаю - учителем работала в Карелии.
  • Вот что я тебе скажу, друг. У русских есть государство и другого не будет. Русь самоликвидировалась в 1237, система этого государства никогда не применялась в нашей стране. ВкК и Московское государство созданы на разных принципах и враждебны друг другу. Не надо себе придумывать виртуальное государство.
  • Скоро уйдут в прошлое все авраамические религии и даже ренессанс (последнего времени) одной из них - как вспышка перед их окончательным угасанием.
  • негры - ваще кал ящетаю. ни одного негра-учёного или изобретателя не знаю. не было их, нет и не будет никогда. ибо абизьяны суть есть. а, нет! был один! )))) в "Терминаторе-2" ))))) чё-то там вечно стучал и стучал по клаве всю дорогу, пока его не замочили
  • Самое опасное, что религиозный кризис будет идти вместе с экономическим (в первую очередь в США, ЕС и Китае)
  • иудеи все время придумывали себе виртуальное государство, и вот оно свершилось.
  • Я я буду называть себя язычником и всё и мне наплевать кто что там говорит. Язычник значит народник. Языцы это устаревшее слово , означающие народы . Язычник это человек придерживающийся своей народной веры
  • Явь, Правь, Навь - три основы мира
  • РФ в нынешних границах просуществует пока есть деньги. С п.2 согласен. Растолкуй мне п.1, надеюсь ты понимаешь, что должно быть ядро, вокруг которого собираются другие компоненты. Где это ядро?
  • Так вопрос не стоял, ты сам его придумал. Я не занимаюсь политическим прогнозом. Мной написано, что "у русских есть государство". Если РФ распадется на регионы- доноры, тогда русским придется искать свои настоящие корни. Русские исчезнут, как пропали советские люди, великороссы, и т.д.
  • РФ в нынешних границах просуществует пока есть деньги. С п.2 согласен. Растолкуй мне п.1, надеюсь ты понимаешь, что должно быть ядро, вокруг которого собираются другие компоненты. Где это ядро?
  • Так вопрос не стоял, ты сам его придумал. Я не занимаюсь политическим прогнозом. Мной написано, что "у русских есть государство". Если РФ распадется на регионы- доноры, тогда русским придется искать свои настоящие корни. Русские исчезнут, как пропали советские люди, великороссы, и т.д.
  • Это понятно, я о другом. Прочитай внимательно мой вопрос и ответь.
  • Это понятно, я о другом. Прочитай внимательно мой вопрос и ответь.
  • Русские являются гражданами этого государства, пользуются правами и выполняют обязанности. Получают блага и защищают от врагов.
  • Русские являются гражданами этого государства, пользуются правами и выполняют обязанности. Получают блага и защищают от врагов.
  • Где будет "ядро" я не знаю. Возможно юг Сибири или Поволжье, но для этого мы должны пройти через территориальный распад РФ затем переборку на новых принципах.
  • Дело не в теории а в цепочке событий , если в Москве произойдет гос.переворот то распад РФ может произойти в течении 2..6 месяцев , (пример был совсем недавно ГКЧП -распад СССР), если кремляне будут держать власть в руках гниение РФ может идти 3..6 лет . Насчет империй я и не утверждаю, что государство Русь будет по территории больше РФ, скорее меньше (уж точно без Дагестана и Чечни).
  • Дело не в теории а в цепочке событий , если в Москве произойдет гос.переворот то распад РФ может произойти в течении 2..6 месяцев , (пример был совсем недавно ГКЧП -распад СССР), если кремляне будут держать власть в руках гниение РФ может идти 3..6 лет . Насчет империй я и не утверждаю, что государство Русь будет по территории больше РФ, скорее меньше (уж точно без Дагестана и Чечни).
  • Нигры конечно своебразны и не особо культурны с точки зрения белых, но относится к ним как к совсем уж говну и бибизьянам тоже не совсем правильно. С русскими их объединяет эпохи рабства, но если негритосы от него освободились своевременно, то русские втянулись с приходом навязанного православия, содранного во многом из митраизма и сидят до сих пор. В этом главная трагедия на протяжении столетий. Клеймо "крепостных", о чем всегда сообщают в спорах всякие кавказцы, будет еще очень долго висеть.
  • иудеи все время придумывали себе виртуальное государство, и вот оно свершилось.
  • речь вообще не о неграх. речь о нас. о нашем праве думать, говорить и делать в своем доме, то что нам комфортно и привычно, без оглядки на кого-либо и проявляя уважение к тем, кто этого заслуживает. т.е вести себя как хозяева в доме.
  • речь вообще не о неграх. речь о нас. о нашем праве думать, говорить и делать в своем доме, то что нам комфортно и привычно, без оглядки на кого-либо и проявляя уважение к тем, кто этого заслуживает. т.е вести себя как хозяева в доме.
  • Но и самое интересное.;-)
  • Давайте не будем . Это не наше дело, да и не наша компетенция оценивать их.