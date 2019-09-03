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Война, экономика и особенности поколения
Война, экономика и особенности поколения
03/09/2019 01:27
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Обсуждение
Гринго
https://compromat.group/news/
Гринго
"Ранее стало известно, что в Ульяновске уволили росгвардейца, который отказался реагировать на преступление (рядом происходило нападение на таксиста), поскольку у него был обеденный перерыв — он покупал шаурму." Ну ладно, "гвардейца" уволили по служебному несоответствию... А что делать с ульяновскими упырями - зондер/полицаями...? На переподготовку в Анапу отправить, пляж - море...? Житель Ульяновска пришел в полицию за помощью. полицаи его избили на глазах у дочери !!! "Мы можем и убить, нам ничего не будет" - сказал один мент». https://www.znak.com/2019-09-03/zhitel_ulyanovska_prishel_v_policiyu_za_pomochyu_tam_ego_izbili_na_glazah_u_docheri
Гость
"Ранее стало известно, что в Ульяновске уволили росгвардейца, который отказался реагировать на преступление (рядом происходило нападение на таксиста), поскольку у него был обеденный перерыв — он покупал шаурму." Ну ладно, "гвардейца" уволили по служебному несоответствию... А что делать с ульяновскими упырями - зондер/полицаями...? На переподготовку в Анапу отправить, пляж - море...? Житель Ульяновска пришел в полицию за помощью. полицаи его избили на глазах у дочери !!! "Мы можем и убить, нам ничего не будет" - сказал один мент». https://www.znak.com/2019-09-03/zhitel_ulyanovska_prishel_v_policiyu_za_pomochyu_tam_ego_izbili_na_glazah_u_docheri
Гость
К вопросу о позитиве - это пожалуйста налево, к дедушке Зюге...
Гость
Гость
Сохраню Николаша твой "мадригал" для памяти... знаменито пишешь. Про Деда - так особенно хорошо! Валяй свои ярлыки дальше... "образование" -то, чай высшее получил, юный мичуринец.
Гость
Увы - твой послужной не аргумент, а его отсутствие. Вообразил себя грамотеем - так изволь соответствовать. *** Кстати, тут Лестер есть, ты с ним в тандеме свою книжную тему перетирай... он большой охотник до дискуса.
Гость
Я русский, а ты советский мудак, вот и вся разница между нами.
Arcadiy Y. Polyakov
Да уж вчера была линейка, а сегодня я преподаю в Агойской школе уроки казачьей культуры, конечно возьму с собой Евграфа Петровича Савельева, куда уж мне без него... А вчера ко мне полиция приходила педофила ловила, ой блин матрица глючит сильно...
Nikolay Berezin
Сталин покоится почётно у Кремля, (…вместе с коллегами) - всегда свежие цветы. …Дома в табличках «Здесь жил/был/работал Великий деятель…» При таком раскладе на сегодня в защите точно не нуждается, а вот "покритиковать" имеются веские причины (..чтобы ореол ненароком не вырос) …восторгаться образом жизни при котором сначала сажают а потом решают виновен или нет (как вашего деда) и при котором лидеры не скрывая провозглашают что их цель не благосостояние граждан и страны а сначала все средства должны расходоваться на организацию аналогичного образа существования в других странах по-миру (источник - ихние собрание сочинений), а всё остальное неважно... Ну не знаю… на вкус и цвет, как говориться…
Serge Rakitin
И не только крестьянство, но и интеллигенцию, аристократию. Вот поэтому и сидит сейчас быдло в Думе, в носу ковыряется и порнуху смотрит в телефонах.
Nikolay Berezin
Да причем тут Познер! Я изучаю историю своего края - типичный пример: в 1913 году в крупном селе 18 000 жителей, 3/4 из которых младше 30 лет, в 2019 г. - 400 человек стариков. Спустя век в нашей области живёт меньше людей, чем 100 лет назад.
Serge Rakitin
Это не мистика, это статистика.Геноцида.
Serge Rakitin
У меня такое ощущение, что ничего с тех пор не изменилось.
Гость
Мои родственники, дед был осужден по 58-10 в 1929 году,в 1933 реабилитирован,потом погиб на фронте в 1942(тоже офицером) его отец офицер царской армии расстрелян в 1918 году во время восстания в Ярославле. Мой отец полковник в отставке и я офицерские погоны носил.А, гость свою фамилию скрывает? А искать яковливичей и давыдычей..это, конечно, аргумент в споре.
Nikolay Berezin
Хочу задать вам простой вопрос... Почему, ваше силовое ведомство в "лихие 90е" так заботливо крышевало "организованную" преступность ?...
Nikolay Berezin
а реформы 1991 и по сей день..не причем?
Lester Leyt
Я просто обожаю видеть выпученные глаза поляков, когда им напоминаешь как они с Гитлером дербанили Чехословакию, а до этого отжали у России Украину и Белоруссию. У них очень избирательная память.
Алексей Ф
Если отбросить исторические споры, зачем русскому движению сейчас нужен Сталин? Как то или иное отношение к этому персонажу может повредить или наоборот помочь русскому движению?
Pavel Vladyka
Забыли добавить, что СССР вернул себе оккупированные Польшей в 1921г. территории Советской России. По линии Керзона, кстати, согласно Версальского Договора. За исключением, разве Галиции, будь она неладна. Оккупант получается оккупировал оккупанта. При этом почему то ни одна из "демократий" связанных с Польшей договорами и гарантиями войну СССР, в отличие от Германии, не объявила.
Serge Rakitin
Я что-то не слышал польских извинений относительно оккупации русских земель, начиная с 14 века и по 18-й.
Serge Rakitin
Кстати, в октябре 1939 года, когда до союза СССР и англосаксов было очень далеко, Черчилль заявил, что Британия не видит особой проблемы в возврате бывших восточных земель Польши назад под русское влияние.
Serge Rakitin
Эта ситуация сложилась задолго до 1991 года. Депопуляция т.н. Нечерноземья в полный рост шла уже в 1960-е годы.
Dexter
Сталин покоится почётно у Кремля, (…вместе с коллегами) - всегда свежие цветы. …Дома в табличках «Здесь жил/был/работал Великий деятель…» При таком раскладе на сегодня в защите точно не нуждается, а вот "покритиковать" имеются веские причины (..чтобы ореол ненароком не вырос) …восторгаться образом жизни при котором сначала сажают а потом решают виновен или нет (как вашего деда) и при котором лидеры не скрывая провозглашают что их цель не благосостояние граждан и страны а сначала все средства должны расходоваться на организацию аналогичного образа существования в других странах по-миру (источник - ихние собрание сочинений), а всё остальное неважно... Ну не знаю… на вкус и цвет, как говориться…
Nikolay Berezin
Хрущев просто разрешил людям свободно уезжать из "колхозного рая" - и народ толпами побежал из русских деревень. В той же Прибалтике колхозов не было - никто не бежал с хуторов в города, напротив на селе жизнь там была зажиточнее, чем у городских. Сам некоторое время в 1980-е провёл в Литовской ССР. Коттеджные домики из фасадного кирпича, 2 машины в семье, доход 1500-2000 рублей в месяц - так жили литовские крестьяне при сов. власти. Ср. с ЗП 70 рублей в русском колхозе и полнейшую безнадегу, отсюда беспробудное пьянство.
Nikolay Berezin
История для вас видимо существует где-то в безвоздушном пространстве, она никак не связана с людьми. Вообще странное высказывание: роль в истории. Роль в чьей истории, в истории какой страны и в истории какого народа? Судя по всему история в вашем понимании это что-то виртуальное не связанное с реальным миром. Получается, что существует где-то какой-то мир истории в котором история сама для себя самой дает оценку деятельности людей. Оценку роли того или иного человека для истории дают всегда люди, они и создают историю. История - это и есть все то что делали люди, все что они чувствовали, о чем думали, все их мысли и образы. История тесно связана с мировоззрением и миропониманием людей. Поэтому не было бы людей и их оценок деятельности того или иного персонажа, то не было бы истории. Подобную дичь говорят коммунисты. Им не важно, сколько людей погибло в войне, главное победили. Не важно, сколько людей замучено и умерло в лагерях, главное, сколько выплавили стали и чугуна. Все в мире они стараются отделить от людей. У них все во имя чего-то а не кого-то. Во имя государства, во имя мира во всем мире, во имя науки, во имя истории и т.д. Люди как бы так, с бок припеку, но вот почему-то при всем при этом, себя любимых, они не забывают. Когда дело касается лично их, то ту они четко выполняют нужные действия для обеспечения себя всем чем им нужно. А нужно им совсем не то что нужно русскому народу. Поэтому идите вы со своим сталиным и его ролью в истории на какой-нибудь форум коммунистов и там пишите. Авось русские вас не заметят и не запомнят.
Константин Алланд
Это не мистика, это статистика.Геноцида.
Alex Shatunov
А нам-то какое дело до урагана на Багамах?
Алексей Ф
Зачем? Даже если предположить, что в его правлении были какие-то положительные моменты, вы предлагаете использовать какие-то наработки его внутренней политики сейчас в 21-м веке? Какие конкретно? P.s.знать историю конечно нужно, если объективное знание истории вообще возможно, с учетом того, что она всегда использовалась для пропаганды и манипуляции общественным сознанием
Serge Rakitin
У народа с большим кошелем там было место отдыха :)
Alex Shatunov
Полагаю, это было не единственное место их отдыха.
Arcadiy Y. Polyakov
Правильно Владислав Александрович, поддерживаю совок жив и крепко стоит на ногах испытываю на себе. Утром меня встретили полицейские шёл преподавать в школу увезли в полицию допрашивали про меня и про родственников, педофилия, ничего не писали, проверяли телефон , соц. сети искали порнографию. Атаман сказал чтобы в школу пока не ходил, это пипие,,,,
Serge Rakitin
Хрущев просто разрешил людям свободно уезжать из "колхозного рая" - и народ толпами побежал из русских деревень. В той же Прибалтике колхозов не было - никто не бежал с хуторов в города, напротив на селе жизнь там была зажиточнее, чем у городских. Сам некоторое время в 1980-е провёл в Литовской ССР. Коттеджные домики из фасадного кирпича, 2 машины в семье, доход 1500-2000 рублей в месяц - так жили литовские крестьяне при сов. власти. Ср. с ЗП 70 рублей в русском колхозе и полнейшую безнадегу, отсюда беспробудное пьянство.
Eugene Do
странным выглядит ваш коммент
Serge Rakitin
Полагаю, это было не единственное место их отдыха.
Lester Leyt
Гитлеру в свое время не дали по башке и он распоясался. Могут возразить, что де были тайные сговоры против Германии, подстрекательство и т.д. Да, конечно были. Однако Гитлер озвучил и реализовал имперскую идею, захватил территории, говорил, что "своё возвращал". Сталин делал то же самое, но под другими лозунгами. Англо- американцы захватом территорий не занимались.
Федор Пашин
жаль русского
Константин Алланд
"В Минюсте США рассмотрят возможность экстрадиции российского чиновника А.Н. Соколова , а так же наложения ареста на движимое и недвижимое имущество на территории США , в рамках проверки финансовых источников дорогостоящих покупок.По одной из версий , чиновник может быть связан с дальневосточным общаком и его главарем по кличке Саша-Нефтебаза , в советское время работавшим 1-м секретарём Хабаровского горкома КПСС" Почти миллиардное состояние и коллекция недвижимости в Америке общей стоимостью $6 млн обнаружены у семьи бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова. Раскрыты и схемы вывода из собственности муниципалитета дорогостоящих активов, которые привели к обогащению бывшего главы города и его зама Валерия Лебеды Источник: https://vkurse.pro/pasmi/nazhilsya-na-habarovske-vlozhilsya-v-ssha-istoriya-milliardnogo-obogashheniya-eks-mera/
Гость
Хочу задать вам простой вопрос... Почему, ваше силовое ведомство в "лихие 90е" так заботливо крышевало "организованную" преступность ?...
Алексей Огородников
Ну не любите Сталина..не любите. Где я написал, что его надо любить. Врать не надо. Или если не верить в ложь..это уже неправильно. Это форум или секта свидетелей ненависти к нашей истории в вашей интерпритации
Nikolay Berezin
Похоже у нас разные истории .Разница в том что мы не лезем в ваши истории в, а вы в наши лезете . В чем причина ?
Nikolay Berezin
Советский Союз..последним подписал пакт с Германией и на минуточку..Польша вместе с Германией рвала на части Чехословакию. Так в чем каяться, что Польша рвалась в союзники с Гитлером?
Гость
Надо было бы "сотрудникам правоохранительных органов" еще написать что они также предотвратили вторжение инопланетян - тогда бы им точно орден дали. А вообще типичная ситуация для страны, где реальные победы заменили фуфловыми.
Vladimir Sholkov
Я бы про Гитлера не был так однозначен. Почему? Фишка в том, что несколько я понял борьба между партиями была между НСДП и какой то агропартией. При чем победа прошла с не так уж большим отрывом. И возникает А что же других партий не было? Не уж то немцы не могли создать партии на основе бывших военных, на основе промышленников , или почему буржуазия не могла выиграть что ли? Это конечно мои домыслы. Но вновь по финансированию партии ведь не на добровольных взносах , а на крупных Т.е. если поставить на место немцев русских, то пришли бы те же. Искусственно созданная ситуация заложников.
Vladimir Sholkov
А как по мне все могло протекать . множество партий каждая из которых тянуло бы на себя одеяло, колобрацисты, которые получая финансирование благополучно разваливали и вводили больше нищеты и оппозиция , которая возможно бы с военными совершили бы переворот. Т.е. как бы все прошло без внешнего вмешательства
Vladimir Sholkov
Думаю, весь российский народ поддерживает действия Сталина накануне ВМВ (1939-45), а президент не пойдет вопреки мнению народа. Кстати, и национал- патриоты не осуждают сталинское Политбюро за сговор с Гитлером и захват территорий (части Польши, стран Прибалтики и т.д.) в рамка Договора о разделе сфер влияния.
Lester Leyt
Российский народ это кто?
Viktor Hofmann
Я просто обожаю видеть выпученные глаза поляков, когда им напоминаешь как они с Гитлером дербанили Чехословакию, а до этого отжали у России Украину и Белоруссию. У них очень избирательная память.
Vladimir Sholkov
По мне российскому народу уже давно на это на..ть. Почему? Возможно потому что пакт давно известен хотя и садят за напоминание е о нем. А с другой стороны делили то делили верхушка , а с народом в это время играли в секту. Порубить, посадить , отправить. Поэтому в чем выгода то от этого. Лично я ничего не получил от этого. Дед прошёл в составе Украинского фронта, но мнения что во власти свиньи не изменил. А те кто поддерживают так это же секта. Причём на это тратятся огромные деньги. Все родственники не скупятся на промывка и подсобят конечно во благо себя
Алексей Ф
Надо было бы "сотрудникам правоохранительных органов" еще написать что они также предотвратили вторжение инопланетян - тогда бы им точно орден дали. А вообще типичная ситуация для страны, где реальные победы заменили фуфловыми.
ValaVala Xar
Вы ещё батенька коренным индейцам предъявите претензии за то что была взорвана атомная бомба на Хиросиму и Нагасаки , следуя ващей логике измышлений,. А то у вас де жавю( тут помню, а тут не помню), когда пыляки пани Мнишек без приглашения шлялась на территории Руси и в Москве грабили.
ValaVala Xar
Кем бы он не был, но долгие годы он во главе государства. Если бы во главе СССР стал бы Троцкий, а не Сталин..было бы лучше? Если бы не Сталин, а например Зиновьев, Бухарин, Горбачев, Ельцин, Медведев были во главе СССР в войне..победили бы мы? Восстановили бы разрушенное после войны?
Вит Ла
А что для вас Солженицын , у него на каждую строчку ссылка ?
Vladimir Sholkov
Я в последнее время досмотрел аниме Гинтама, т к. интересовал вопрос эволюции язычества. Каково оно в современном мире. Почему не Китай? По мне что коммунизм что хр. одна суть монеты. Можно конечно было взять Корею. Итак. Что схожего. Первое это сквернословие. Там постоянно идёт мат. И вспоминается упоминание о русских в древности. Они со старшими всегда ругались. А дальше интересная вещь. Они по сути друг друга бьют. Будь то друг, будь то родственник. Почему спрашивается вопрос? И ответ кажется в том , что когда наступает настоящая угроза от аманто, эти люди собираются и отражают угрозу все вместе. Они уже знают к этому моменту свои сильные и слабые стороны. Они прекрасно знают кому и чем помочь. И тогда вспомнился фильм где англичане воевали с кельтами. На стороне англичан были ирландцы. Кельты говорят что ирландцы психи. И сначала ирландцы наступают на кельтов, а потом вместе с кельтами на англичан. Т.е. борьба по сути это часть эволюции, это возможность накопить достаточный опыт чтобы отстоять и защитить нечто ценное. А теперь про 2 мировую. Тут получается дилема. С сектанской позиции без С. все бы русские были бы парабощены и уничтожены. На что хочется сказать. Что если русские бы допустили своё уничтожение то прекратили бы своё существование с момента возникновения этой мысли, и тогда некому было бы умирать. Но если русские взялись то они бы наши способ добить себе свободу. И тут не вопрос в лидере, здесь больше вопрос обращен к себе.
Вит Ла
Не я начал полемику о Сталине, я не восхвалял его и не поклоняюсь ему..но врать про него не надо. Любое дело начинать со лжи..правильно ли? Так и о Сталине..из истории нашей страны его не вычеркнуть. Есть темные стороны, но и позитив то был?
Nikolay Berezin
Солженицын...враг был и им остался.
Nikolay Berezin
Победил не Сталин, алё
Nikolay Berezin
Не я начал полемику о Сталине, я не восхвалял его и не поклоняюсь ему..но врать про него не надо. Любое дело начинать со лжи..правильно ли? Так и о Сталине..из истории нашей страны его не вычеркнуть. Есть темные стороны, но и позитив то был?
Lich Legion
русский народ..государственно образующий народ,а русского движения еще нет, есть русский народ, есть его культура, история, традиции, есть его интересы
Nikolay Berezin
русский народ..государственно образующий народ,а русского движения еще нет, есть русский народ, есть его культура, история, традиции, есть его интересы
Иван Помидоров
Если бы ведущего не пичкали в школе хорошей литературой и диктантами, а учили бы заполнять квитанции и менять колеса на авто, он бы такие передачи не вёл. В жизни все важно, в том числе уровень кругозора и общего развития. А практические навыки придут по ходу жизни.Те, которые нужны. Что было из рук вон плохо в совшколе это преподавание иностранных языков. Никто их тут не знает, несмотря на школу.
Иван Помидоров
И не только крестьянство, но и интеллигенцию, аристократию. Вот поэтому и сидит сейчас быдло в Думе, в носу ковыряется и порнуху смотрит в телефонах.
Vladimir Sholkov
Перечитываю Пушкина, Лескова, Гоголя и Булгакова, бывает что Чехова и Куприна, но они нытики, а нытьё заразно.
Dima Dima
Будь осторожен, вдруг Честь заденешь, а Честь офицера - она такая Честь... С этой честью отчизну и просрали... А, ну и ещё, послушай Фурсова)))
Dima Dima
в 1956 году министр МВД Круглов по распоряжению Хрущева подготовил споавку начиная с 1921 было осуждено около 4млн, расстреляно около 600 тыс. Много? Да много, среди них, конечно, были и невиновные и это вина Сталина и его окружения, но были же и уголовники, дезиртиры, власовцы, бендеровцы, полицаи. Известный факт, что Хрущев будучи 1 секретарем на Украине..писал письма с требованием увеличить квоты на расстрельные приговоры. На одном из писем Сталин..наложил резолюцию..уймись дурак. Так не только Хрущев писал такие письма. Вина Сталина и в том, что таких руководителей..он не расстрелял
Konstantin Zh
Пошла новая волна безумных посадок. Одного за картинки с крестоносцами, другого за пост в твиттере, третьего за репост чего-то там. Владислав тут говорил - митингующих не трогают, чтоб потом не боялись на митинг ходить. В новостях - получил пять лет, хипстер толкнул росгвардейца. Не так давно товарищи ездили подмораживать события, а сейчас устраивают террор, чтоб злобы набрать побыстрее. Даже больного Зю вытащили написать послание гаранту. Словно хотят успеть к какой-то дате.
Nikolay Berezin
Ну вот , вы сами ответили на все свои комменты .У нас разные подходы .Для нас народ , для вас власть или так называемый конституционный строй .Русских и сейчас защищать по большому счету некому просто процесс в отличии от 90 перешел в более тихую хроническую стадию .Вы защитники государства .
Гость
Во первых, присягают один раз в жизни... и нету ни какой "новой власти", мордор переобулся на лету, всего лишь. Во вторых - ты исправно продолжаешь служить его штандартам... Ну-а в третьих - мусора и бандюганы, две стороны одной медали и "петь лазаря" дело не хитрое, "честь" не пострадает.
Nikolay Berezin
Гость, ты власовец? или сиделец? жаргон похож
Nikolay Berezin
Гость, ты власовец? или сиделец? жаргон похож
Nikolay Berezin
Я из недобитых, во мне течёт кулацкая кровь. Моего деда щлёпнули в 36 с полной конфискацией. Мой отец, начинал в 41 на западе, закончил в 45 на востоке в составе Забайкальского фронта - кавалером шести боевых орденов. Такая вот нумирология получается. Во власовцев не плююсь, не прилично.
Vladislav Shamanov
Как хорошо сказал покойный Д. Карлин: "главное не научить детей читать - дети которые хотят читать будут читать - главное научить детей осмысливать и ставить под сомнение то, что они читают". Как раз с осмыслением и тем более сомнениями у советской системы образования было туго.
Гость
Я из недобитых, во мне течёт кулацкая кровь. Моего деда щлёпнули в 36 с полной конфискацией. Мой отец, начинал в 41 на западе, закончил в 45 на востоке в составе Забайкальского фронта - кавалером шести боевых орденов. Такая вот нумирология получается. Во власовцев не плююсь, не прилично.
Nikolay Berezin
Я русский, а ты советский мудак, вот и вся разница между нами.
Nikolay Berezin
Еще раз убеждаюсь, что у советских людей элементарная логика и здравый смысл отсутствую, я уж не говорю об национальном чувстве. А кто систему создал при которой невинных людей расстреливали? Лично по приказу сталина на руководящие посты НКВД были назначены люди, которые творили беспредел и убийства, а он не виноват? Лично он подписывал расстрельные списки и тоже не виноват? А ну да, я и забыл, составлял же их не он и не он сам расстреливал. Все это делали другие люди. Значит действительно чист. Советско-комуняцкая логика безупречна. Удивительно, как русские этого не видят и не понимают. Реально парень старался уничтожал их, работал и день и ночь, а они ему спасибо не говорят. Странные какие-то. Наверно не стоит им ничего объяснять, лучше пойти на коммунистический митинг и задвинуть это там.
Nikolay Berezin
Увы - твой послужной не аргумент, а его отсутствие. Вообразил себя грамотеем - так изволь соответствовать. *** Кстати, тут Лестер есть, ты с ним в тандеме свою книжную тему перетирай... он большой охотник до дискуса.
Алексей Огородников
История для вас видимо существует где-то в безвоздушном пространстве, она никак не связана с людьми. Вообще странное высказывание: роль в истории. Роль в чьей истории, в истории какой страны и в истории какого народа? Судя по всему история в вашем понимании это что-то виртуальное не связанное с реальным миром. Получается, что существует где-то какой-то мир истории в котором история сама для себя самой дает оценку деятельности людей. Оценку роли того или иного человека для истории дают всегда люди, они и создают историю. История - это и есть все то что делали люди, все что они чувствовали, о чем думали, все их мысли и образы. История тесно связана с мировоззрением и миропониманием людей. Поэтому не было бы людей и их оценок деятельности того или иного персонажа, то не было бы истории. Подобную дичь говорят коммунисты. Им не важно, сколько людей погибло в войне, главное победили. Не важно, сколько людей замучено и умерло в лагерях, главное, сколько выплавили стали и чугуна. Все в мире они стараются отделить от людей. У них все во имя чего-то а не кого-то. Во имя государства, во имя мира во всем мире, во имя науки, во имя истории и т.д. Люди как бы так, с бок припеку, но вот почему-то при всем при этом, себя любимых, они не забывают. Когда дело касается лично их, то ту они четко выполняют нужные действия для обеспечения себя всем чем им нужно. А нужно им совсем не то что нужно русскому народу. Поэтому идите вы со своим сталиным и его ролью в истории на какой-нибудь форум коммунистов и там пишите. Авось русские вас не заметят и не запомнят.
Алексей Огородников
Еще раз убеждаюсь, что у советских людей элементарная логика и здравый смысл отсутствую, я уж не говорю об национальном чувстве. А кто систему создал при которой невинных людей расстреливали? Лично по приказу сталина на руководящие посты НКВД были назначены люди, которые творили беспредел и убийства, а он не виноват? Лично он подписывал расстрельные списки и тоже не виноват? А ну да, я и забыл, составлял же их не он и не он сам расстреливал. Все это делали другие люди. Значит действительно чист. Советско-комуняцкая логика безупречна. Удивительно, как русские этого не видят и не понимают. Реально парень старался уничтожал их, работал и день и ночь, а они ему спасибо не говорят. Странные какие-то. Наверно не стоит им ничего объяснять, лучше пойти на коммунистический митинг и задвинуть это там.
Алексей Огородников
У меня такое ощущение, что ничего с тех пор не изменилось.
Алексей Огородников
Шоу должно продолжаться.
Henri Ducard
Алё, а где я написал , что победил Сталин? Писал, что в этот период он был во главе страны. И,надо согласиться, что руководству армии, оборонной промышленности, к взаимодействию с союзниками он имеет отношение. Или, как?
Henri Ducard
Неплохо там палками по телу и кулаками под дых бьют, видео сами же можете посмотреть. Люди некоторые улыбаются и даже смеются, говорил с некоторыми - у них стокгольмский синдром. А вообще нашли кого слушать
Nikolay Berezin
Алё, а где я написал , что победил Сталин? Писал, что в этот период он был во главе страны. И,надо согласиться, что руководству армии, оборонной промышленности, к взаимодействию с союзниками он имеет отношение. Или, как?
Nikolay Orlov
Если мы посмотрим , то увидим в совецкой армии было полно фронтов какие хочешь , как грица на любой вкус и цвет , но среди них не было ни одного русского , понятно , что это было сделано злоумышленно , поскольку русским нельзя давать субъектность даже на таком уровне.
Vladimir Sholkov
Читать книгу про развитие памяти . И по мне там очень интересная мысль. Что все зависит от цели. Все пропогондисты говорят про школа это знания. Приходим чтобы получить знания. Однако. Есть другая идея Развитие интеллекта. И тут как говорится вроде схоже, но с другой стороны разные вещи , т к. с одной стороны человек зубрит чтобы отчитаться, а с другой стороны человек преодолевает трудности чтобы развить интеллектуальный уровень. р.
Алексей Ф
Как хорошо сказал покойный Д. Карлин: "главное не научить детей читать - дети которые хотят читать будут читать - главное научить детей осмысливать и ставить под сомнение то, что они читают". Как раз с осмыслением и тем более сомнениями у советской системы образования было туго.
Алексей Огородников
Российский народ это кто?
Vladimir Sholkov
Советы в большей степени , по мне, думали как кинуть на производство, заводы и т.д. прочее более квалиф специалистов. Они смотрели что в данном направлении не хватало инженеров значит надо всех шпиговать математикой, колхозников не хватает значит биологией. Т е. выступал заказчиком раб силы.
Nikolay Orlov
Решили в Бога поиграть не иначе.
Константин Алланд
Если бы ведущего не пичкали в школе хорошей литературой и диктантами, а учили бы заполнять квитанции и менять колеса на авто, он бы такие передачи не вёл. В жизни все важно, в том числе уровень кругозора и общего развития. А практические навыки придут по ходу жизни.Те, которые нужны. Что было из рук вон плохо в совшколе это преподавание иностранных языков. Никто их тут не знает, несмотря на школу.
Гость
В Госдуме планируют создать «общество нового типа». ******************************************************************* Государственная дума РФ заказала исследование возможности использования технологий редактирования генома для создания «общества нового (договорного) типа». Сумма контракта составляет 8,97 млн рублей, а срок выполнения работы — до 30 ноября. В тексте документа сказано, что проведение исследований предназначено для внесения ясности в термины, касающиеся вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в том числе редактирования генома. Согласно авторам технического задания, в законодательных актах, касающихся этих вопросов, определены далеко не все нюансы. Например, по их словам, не определены основные понятия, используемые в сфере применения ВРТ; отсутствуют нормы, регулирующие договорные отношения по применению ВРТ; не закреплены меры ответственности, которые применялись бы к медицинской организации за использование методов ВРТ ненадлежащего качества. Ответить на эти вопросы на законодательном уровне и планируют российские депутаты. В главе, касающейся актуальности исследования, авторы документа ссылаются на обширный список стран, в которых ВРТ либо запрещены, либо их применение сильно ограничено. К ним относятся Франция и Китай. Согласно документу, одной из задач проводимых исследований будет являться оценка «возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования ВРТ (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и т. д.) для создания общества нового (договорного) типа и базирующихся на более совершенном (опережающем) законодательств. ********************************************************************************************************** Ну что-ж браты, с думских и начнем - патамушта кроликов жалко.
Константин Алланд
Когда то хотел написать стих и для этого чтобы много не бродить в потемках решил свисинуть у Пушкина, Лермонтова и т.д. Самое забавное что действительно не нашёл у них ничего что бы можно было изложить в стихах, одни сопли.
Vladimir Sholkov
Не, это для армии Потомушто потому.
Vladimir Sholkov
Когда то хотел написать стих и для этого чтобы много не бродить в потемках решил свисинуть у Пушкина, Лермонтова и т.д. Самое забавное что действительно не нашёл у них ничего что бы можно было изложить в стихах, одни сопли.
Vladimir Sholkov
Однако, не соглашусь. Почему не соглашусь, за потому что эти диктанты и сочинения в массе своей бестолковые. А можно ли по другому? Конечно можно и нужно Литература. Что помним по литературе. Кто прочёл? Рассказывай. Сочинение на А теперь вот настало время викторин. Ой , да, через неделю. Думаете к викторине всех заставили пересчитать произведения автора? Ну где же совок? Ауу! Нет, до викторины всех собрали и кратко все разложили по полочкам. То на что уходит все лето, все просиживание за партой умещалось в столь короткий срок. Русский язык. Аууу. Учим его 10 лет. И что Жи ши пиши с И, без, бес и т.д. Деепричастный оборот. Диктант. Но вот впереди тексты, выпускной. Ой, все срочно что ли пишут сочинения или подымают тетради, учебники? В большинстве случаев нанимают частных преподавателей или записываются на курсы, на которых кратко и А потом ученики сидят и думают Блин , был бы у меня такой учитель. .
Vladimir Sholkov
Так о чем же я. А о том, что методика впихивания не работает. В критической ситуации всем напчхать на эти методики и прибегают к прогрессивным методам. Потому что они это и есть прогресс.
Алексей Огородников
Будет этим падлам большой Карачун, пеший конвой в заполярный круг. Их не будут встречать шаманы, их будут встречать песцы.
Гость
https://www.youtube.com/watch?v=8JetCz0i3wg
Вит Ла
Нельзя ли уточнить , чей враг Солженицын ?
Гринго
Будет этим падлам большой Карачун, пеший конвой в заполярный круг. Их не будут встречать шаманы, их будут встречать песцы.
Вит Ла
Вашей страны , возможно и не вычеркнуть.. осталось только определиться кого вы представляете ?В чем заключался позитив сталинской политики для жителей советского союза , русских по происхождению ?
Константин Алланд
Поможет им всем трудотерапия.
Вит Ла
Ну вот , вы сами ответили на все свои комменты .У нас разные подходы .Для нас народ , для вас власть или так называемый конституционный строй .Русских и сейчас защищать по большому счету некому просто процесс в отличии от 90 перешел в более тихую хроническую стадию .Вы защитники государства .
Adwize
В среду мб, в пятницу надо эзотерику, без неё никуда. Хотелось бы услышать побольше про каббализм, зороастризм, шаманские практики, оккультное, пусть и в лёгкой форме, но даже упоминание каких то фактов выводит эфир на определённую волну.
Гость
Ну вот..ты уже в палачи готов записаться..и стрелять готов тех кто не согласен с тобой. Такие и стреляли русских..прикрываясь борьбой за светлое будущее. Ты не русский..ты доброволец в палачи. И лексика у тебя уголовно вертухайская
Федор Пашин
белых европейцев уничтожили "мягко". Посмотрите на французов, бельгийцев, немцев и др. От них же ничего не осталось. Русско-славянское население разбавляли и продолжают "югом".
Vladimir Sholkov
Воевать, так воевать, а не сопли жевать!
Гость
У Лестера спроси. Он во всех вопросах дока.
Vladimir Sholkov
Наверное если ты не уверен в своих силах ты прибегнешь к союзам. И правильно бы сделал. Наверное ты бы повёл себя как самостоятельный политик для чего внутри сстрагызавелся поддержкой среди других таких же. И это правильно.
Vladimir Sholkov
Но чего бы ты не сделал?
Vladimir Sholkov
Вопрос то не к кому то конкретному. Больше вопросов ведь к А остальые лишь попутчики чтоб не сбиться с курса. н.
Гость
Воевать, так воевать, а не сопли жевать!
Vladimir Sholkov
Ответственность. Провальный ответ. Если ты начал то несёшь полную ответственность за все. Но увы и увы.
Алексей Ф
Безумные посадки не только в связи с митингами (тому журналисту, которому внаглую подкинули наркоту можно сказать повезло) . При этом коррупционерам дают условные сроки. Как будто эксперимент по всей стране проводят - сколько овцы будут терпеть пока их стригут - шерсть давно сняли, теперь идет шкура и мясо, и так до самых костей.
Nikolay Berezin
Ну вот..ты уже в палачи готов записаться..и стрелять готов тех кто не согласен с тобой. Такие и стреляли русских..прикрываясь борьбой за светлое будущее. Ты не русский..ты доброволец в палачи. И лексика у тебя уголовно вертухайская
Vladimir Sholkov
"Какие здесь ключевые понятия? Какие термины или мысли мне не знакомы? Какое определение я могу им дать? Как эти идеи соотносятся с тем, что я уже знаю? Даже если вам не удастся ничего вспомнить и после безуспешных попыток вы заново приметесь учить материал, знайте: вы усвоили его лучше, чем без этих попыток. " Запомнить Всё. Питер Браун.
Гость
Хватит тебе рыдать мусорок... держи свою цацку. Спой песнячка - ..."на Волге широкой" и успокойся.
Роман Котов
какого интересно осмысления можно добиться прочитав например такое произведение как "ленин и снегири" или "ленин и дети". А наизусть учили "ленин и печник".
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