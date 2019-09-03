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Война, экономика и особенности поколения

03/09/2019 01:27
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • https://compromat.group/news/
  • "Ранее стало известно, что в Ульяновске уволили росгвардейца, который отказался реагировать на преступление (рядом происходило нападение на таксиста), поскольку у него был обеденный перерыв — он покупал шаурму." Ну ладно, "гвардейца" уволили по служебному несоответствию... А что делать с ульяновскими упырями - зондер/полицаями...? На переподготовку в Анапу отправить, пляж - море...? Житель Ульяновска пришел в полицию за помощью. полицаи его избили на глазах у дочери !!! "Мы можем и убить, нам ничего не будет" - сказал один мент». https://www.znak.com/2019-09-03/zhitel_ulyanovska_prishel_v_policiyu_za_pomochyu_tam_ego_izbili_na_glazah_u_docheri
  • "Ранее стало известно, что в Ульяновске уволили росгвардейца, который отказался реагировать на преступление (рядом происходило нападение на таксиста), поскольку у него был обеденный перерыв — он покупал шаурму." Ну ладно, "гвардейца" уволили по служебному несоответствию... А что делать с ульяновскими упырями - зондер/полицаями...? На переподготовку в Анапу отправить, пляж - море...? Житель Ульяновска пришел в полицию за помощью. полицаи его избили на глазах у дочери !!! "Мы можем и убить, нам ничего не будет" - сказал один мент». https://www.znak.com/2019-09-03/zhitel_ulyanovska_prishel_v_policiyu_za_pomochyu_tam_ego_izbili_na_glazah_u_docheri
  • К вопросу о позитиве - это пожалуйста налево, к дедушке Зюге...
  • Сохраню Николаша твой "мадригал" для памяти... знаменито пишешь. Про Деда - так особенно хорошо! Валяй свои ярлыки дальше... "образование" -то, чай высшее получил, юный мичуринец.
  • Увы - твой послужной не аргумент, а его отсутствие. Вообразил себя грамотеем - так изволь соответствовать. *** Кстати, тут Лестер есть, ты с ним в тандеме свою книжную тему перетирай... он большой охотник до дискуса.
  • Я русский, а ты советский мудак, вот и вся разница между нами.
  • Да уж вчера была линейка, а сегодня я преподаю в Агойской школе уроки казачьей культуры, конечно возьму с собой Евграфа Петровича Савельева, куда уж мне без него... А вчера ко мне полиция приходила педофила ловила, ой блин матрица глючит сильно...
  • Сталин покоится почётно у Кремля, (…вместе с коллегами) - всегда свежие цветы. …Дома в табличках «Здесь жил/был/работал Великий деятель…» При таком раскладе на сегодня в защите точно не нуждается, а вот "покритиковать" имеются веские причины (..чтобы ореол ненароком не вырос) …восторгаться образом жизни при котором сначала сажают а потом решают виновен или нет (как вашего деда) и при котором лидеры не скрывая провозглашают что их цель не благосостояние граждан и страны а сначала все средства должны расходоваться на организацию аналогичного образа существования в других странах по-миру (источник - ихние собрание сочинений), а всё остальное неважно... Ну не знаю… на вкус и цвет, как говориться…
  • И не только крестьянство, но и интеллигенцию, аристократию. Вот поэтому и сидит сейчас быдло в Думе, в носу ковыряется и порнуху смотрит в телефонах.
  • Да причем тут Познер! Я изучаю историю своего края - типичный пример: в 1913 году в крупном селе 18 000 жителей, 3/4 из которых младше 30 лет, в 2019 г. - 400 человек стариков. Спустя век в нашей области живёт меньше людей, чем 100 лет назад.
  • Это не мистика, это статистика.Геноцида.
  • У меня такое ощущение, что ничего с тех пор не изменилось.
  • Мои родственники, дед был осужден по 58-10 в 1929 году,в 1933 реабилитирован,потом погиб на фронте в 1942(тоже офицером) его отец офицер царской армии расстрелян в 1918 году во время восстания в Ярославле. Мой отец полковник в отставке и я офицерские погоны носил.А, гость свою фамилию скрывает? А искать яковливичей и давыдычей..это, конечно, аргумент в споре.
  • Хочу задать вам простой вопрос... Почему, ваше силовое ведомство в "лихие 90е" так заботливо крышевало "организованную" преступность ?...
  • а реформы 1991 и по сей день..не причем?
  • Я просто обожаю видеть выпученные глаза поляков, когда им напоминаешь как они с Гитлером дербанили Чехословакию, а до этого отжали у России Украину и Белоруссию. У них очень избирательная память.
  • Если отбросить исторические споры, зачем русскому движению сейчас нужен Сталин? Как то или иное отношение к этому персонажу может повредить или наоборот помочь русскому движению?
  • Забыли добавить, что СССР вернул себе оккупированные Польшей в 1921г. территории Советской России. По линии Керзона, кстати, согласно Версальского Договора. За исключением, разве Галиции, будь она неладна. Оккупант получается оккупировал оккупанта. При этом почему то ни одна из "демократий" связанных с Польшей договорами и гарантиями войну СССР, в отличие от Германии, не объявила.
  • Я что-то не слышал польских извинений относительно оккупации русских земель, начиная с 14 века и по 18-й.
  • Кстати, в октябре 1939 года, когда до союза СССР и англосаксов было очень далеко, Черчилль заявил, что Британия не видит особой проблемы в возврате бывших восточных земель Польши назад под русское влияние.
  • Эта ситуация сложилась задолго до 1991 года. Депопуляция т.н. Нечерноземья в полный рост шла уже в 1960-е годы.
  • Сталин покоится почётно у Кремля, (…вместе с коллегами) - всегда свежие цветы. …Дома в табличках «Здесь жил/был/работал Великий деятель…» При таком раскладе на сегодня в защите точно не нуждается, а вот "покритиковать" имеются веские причины (..чтобы ореол ненароком не вырос) …восторгаться образом жизни при котором сначала сажают а потом решают виновен или нет (как вашего деда) и при котором лидеры не скрывая провозглашают что их цель не благосостояние граждан и страны а сначала все средства должны расходоваться на организацию аналогичного образа существования в других странах по-миру (источник - ихние собрание сочинений), а всё остальное неважно... Ну не знаю… на вкус и цвет, как говориться…
  • Хрущев просто разрешил людям свободно уезжать из "колхозного рая" - и народ толпами побежал из русских деревень. В той же Прибалтике колхозов не было - никто не бежал с хуторов в города, напротив на селе жизнь там была зажиточнее, чем у городских. Сам некоторое время в 1980-е провёл в Литовской ССР. Коттеджные домики из фасадного кирпича, 2 машины в семье, доход 1500-2000 рублей в месяц - так жили литовские крестьяне при сов. власти. Ср. с ЗП 70 рублей в русском колхозе и полнейшую безнадегу, отсюда беспробудное пьянство.
  • История для вас видимо существует где-то в безвоздушном пространстве, она никак не связана с людьми. Вообще странное высказывание: роль в истории. Роль в чьей истории, в истории какой страны и в истории какого народа? Судя по всему история в вашем понимании это что-то виртуальное не связанное с реальным миром. Получается, что существует где-то какой-то мир истории в котором история сама для себя самой дает оценку деятельности людей. Оценку роли того или иного человека для истории дают всегда люди, они и создают историю. История - это и есть все то что делали люди, все что они чувствовали, о чем думали, все их мысли и образы. История тесно связана с мировоззрением и миропониманием людей. Поэтому не было бы людей и их оценок деятельности того или иного персонажа, то не было бы истории. Подобную дичь говорят коммунисты. Им не важно, сколько людей погибло в войне, главное победили. Не важно, сколько людей замучено и умерло в лагерях, главное, сколько выплавили стали и чугуна. Все в мире они стараются отделить от людей. У них все во имя чего-то а не кого-то. Во имя государства, во имя мира во всем мире, во имя науки, во имя истории и т.д. Люди как бы так, с бок припеку, но вот почему-то при всем при этом, себя любимых, они не забывают. Когда дело касается лично их, то ту они четко выполняют нужные действия для обеспечения себя всем чем им нужно. А нужно им совсем не то что нужно русскому народу. Поэтому идите вы со своим сталиным и его ролью в истории на какой-нибудь форум коммунистов и там пишите. Авось русские вас не заметят и не запомнят.
  • Это не мистика, это статистика.Геноцида.
  • А нам-то какое дело до урагана на Багамах?
  • Зачем? Даже если предположить, что в его правлении были какие-то положительные моменты, вы предлагаете использовать какие-то наработки его внутренней политики сейчас в 21-м веке? Какие конкретно? P.s.знать историю конечно нужно, если объективное знание истории вообще возможно, с учетом того, что она всегда использовалась для пропаганды и манипуляции общественным сознанием
  • У народа с большим кошелем там было место отдыха :)
  • Полагаю, это было не единственное место их отдыха.
  • Правильно Владислав Александрович, поддерживаю совок жив и крепко стоит на ногах испытываю на себе. Утром меня встретили полицейские шёл преподавать в школу увезли в полицию допрашивали про меня и про родственников, педофилия, ничего не писали, проверяли телефон , соц. сети искали порнографию. Атаман сказал чтобы в школу пока не ходил, это пипие,,,,
  • Хрущев просто разрешил людям свободно уезжать из "колхозного рая" - и народ толпами побежал из русских деревень. В той же Прибалтике колхозов не было - никто не бежал с хуторов в города, напротив на селе жизнь там была зажиточнее, чем у городских. Сам некоторое время в 1980-е провёл в Литовской ССР. Коттеджные домики из фасадного кирпича, 2 машины в семье, доход 1500-2000 рублей в месяц - так жили литовские крестьяне при сов. власти. Ср. с ЗП 70 рублей в русском колхозе и полнейшую безнадегу, отсюда беспробудное пьянство.
  • странным выглядит ваш коммент
  • Полагаю, это было не единственное место их отдыха.
  • Гитлеру в свое время не дали по башке и он распоясался. Могут возразить, что де были тайные сговоры против Германии, подстрекательство и т.д. Да, конечно были. Однако Гитлер озвучил и реализовал имперскую идею, захватил территории, говорил, что "своё возвращал". Сталин делал то же самое, но под другими лозунгами. Англо- американцы захватом территорий не занимались.
  • жаль русского
  • "В Минюсте США рассмотрят возможность экстрадиции российского чиновника А.Н. Соколова , а так же наложения ареста на движимое и недвижимое имущество на территории США , в рамках проверки финансовых источников дорогостоящих покупок.По одной из версий , чиновник может быть связан с дальневосточным общаком и его главарем по кличке Саша-Нефтебаза , в советское время работавшим 1-м секретарём Хабаровского горкома КПСС" Почти миллиардное состояние и коллекция недвижимости в Америке общей стоимостью $6 млн обнаружены у семьи бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова. Раскрыты и схемы вывода из собственности муниципалитета дорогостоящих активов, которые привели к обогащению бывшего главы города и его зама Валерия Лебеды Источник: https://vkurse.pro/pasmi/nazhilsya-na-habarovske-vlozhilsya-v-ssha-istoriya-milliardnogo-obogashheniya-eks-mera/
  • Хочу задать вам простой вопрос... Почему, ваше силовое ведомство в "лихие 90е" так заботливо крышевало "организованную" преступность ?...
  • Ну не любите Сталина..не любите. Где я написал, что его надо любить. Врать не надо. Или если не верить в ложь..это уже неправильно. Это форум или секта свидетелей ненависти к нашей истории в вашей интерпритации
  • Похоже у нас разные истории .Разница в том что мы не лезем в ваши истории в, а вы в наши лезете . В чем причина ?
  • Советский Союз..последним подписал пакт с Германией и на минуточку..Польша вместе с Германией рвала на части Чехословакию. Так в чем каяться, что Польша рвалась в союзники с Гитлером?
  • Надо было бы "сотрудникам правоохранительных органов" еще написать что они также предотвратили вторжение инопланетян - тогда бы им точно орден дали. А вообще типичная ситуация для страны, где реальные победы заменили фуфловыми.
  • Я бы про Гитлера не был так однозначен. Почему? Фишка в том, что несколько я понял борьба между партиями была между НСДП и какой то агропартией. При чем победа прошла с не так уж большим отрывом. И возникает А что же других партий не было? Не уж то немцы не могли создать партии на основе бывших военных, на основе промышленников , или почему буржуазия не могла выиграть что ли? Это конечно мои домыслы. Но вновь по финансированию партии ведь не на добровольных взносах , а на крупных Т.е. если поставить на место немцев русских, то пришли бы те же. Искусственно созданная ситуация заложников.
  • А как по мне все могло протекать . множество партий каждая из которых тянуло бы на себя одеяло, колобрацисты, которые получая финансирование благополучно разваливали и вводили больше нищеты и оппозиция , которая возможно бы с военными совершили бы переворот. Т.е. как бы все прошло без внешнего вмешательства
  • Думаю, весь российский народ поддерживает действия Сталина накануне ВМВ (1939-45), а президент не пойдет вопреки мнению народа. Кстати, и национал- патриоты не осуждают сталинское Политбюро за сговор с Гитлером и захват территорий (части Польши, стран Прибалтики и т.д.) в рамка Договора о разделе сфер влияния.
  • Российский народ это кто?
  • Я просто обожаю видеть выпученные глаза поляков, когда им напоминаешь как они с Гитлером дербанили Чехословакию, а до этого отжали у России Украину и Белоруссию. У них очень избирательная память.
  • По мне российскому народу уже давно на это на..ть. Почему? Возможно потому что пакт давно известен хотя и садят за напоминание е о нем. А с другой стороны делили то делили верхушка , а с народом в это время играли в секту. Порубить, посадить , отправить. Поэтому в чем выгода то от этого. Лично я ничего не получил от этого. Дед прошёл в составе Украинского фронта, но мнения что во власти свиньи не изменил. А те кто поддерживают так это же секта. Причём на это тратятся огромные деньги. Все родственники не скупятся на промывка и подсобят конечно во благо себя
  • Надо было бы "сотрудникам правоохранительных органов" еще написать что они также предотвратили вторжение инопланетян - тогда бы им точно орден дали. А вообще типичная ситуация для страны, где реальные победы заменили фуфловыми.
  • Вы ещё батенька коренным индейцам предъявите претензии за то что была взорвана атомная бомба на Хиросиму и Нагасаки , следуя ващей логике измышлений,. А то у вас де жавю( тут помню, а тут не помню), когда пыляки пани Мнишек без приглашения шлялась на территории Руси и в Москве грабили.
  • Кем бы он не был, но долгие годы он во главе государства. Если бы во главе СССР стал бы Троцкий, а не Сталин..было бы лучше? Если бы не Сталин, а например Зиновьев, Бухарин, Горбачев, Ельцин, Медведев были во главе СССР в войне..победили бы мы? Восстановили бы разрушенное после войны?
  • А что для вас Солженицын , у него на каждую строчку ссылка ?
  • Я в последнее время досмотрел аниме Гинтама, т к. интересовал вопрос эволюции язычества. Каково оно в современном мире. Почему не Китай? По мне что коммунизм что хр. одна суть монеты. Можно конечно было взять Корею. Итак. Что схожего. Первое это сквернословие. Там постоянно идёт мат. И вспоминается упоминание о русских в древности. Они со старшими всегда ругались. А дальше интересная вещь. Они по сути друг друга бьют. Будь то друг, будь то родственник. Почему спрашивается вопрос? И ответ кажется в том , что когда наступает настоящая угроза от аманто, эти люди собираются и отражают угрозу все вместе. Они уже знают к этому моменту свои сильные и слабые стороны. Они прекрасно знают кому и чем помочь. И тогда вспомнился фильм где англичане воевали с кельтами. На стороне англичан были ирландцы. Кельты говорят что ирландцы психи. И сначала ирландцы наступают на кельтов, а потом вместе с кельтами на англичан. Т.е. борьба по сути это часть эволюции, это возможность накопить достаточный опыт чтобы отстоять и защитить нечто ценное. А теперь про 2 мировую. Тут получается дилема. С сектанской позиции без С. все бы русские были бы парабощены и уничтожены. На что хочется сказать. Что если русские бы допустили своё уничтожение то прекратили бы своё существование с момента возникновения этой мысли, и тогда некому было бы умирать. Но если русские взялись то они бы наши способ добить себе свободу. И тут не вопрос в лидере, здесь больше вопрос обращен к себе.
  • Не я начал полемику о Сталине, я не восхвалял его и не поклоняюсь ему..но врать про него не надо. Любое дело начинать со лжи..правильно ли? Так и о Сталине..из истории нашей страны его не вычеркнуть. Есть темные стороны, но и позитив то был?
  • Солженицын...враг был и им остался.
  • Победил не Сталин, алё
  • Не я начал полемику о Сталине, я не восхвалял его и не поклоняюсь ему..но врать про него не надо. Любое дело начинать со лжи..правильно ли? Так и о Сталине..из истории нашей страны его не вычеркнуть. Есть темные стороны, но и позитив то был?
  • русский народ..государственно образующий народ,а русского движения еще нет, есть русский народ, есть его культура, история, традиции, есть его интересы
  • русский народ..государственно образующий народ,а русского движения еще нет, есть русский народ, есть его культура, история, традиции, есть его интересы
  • Если бы ведущего не пичкали в школе хорошей литературой и диктантами, а учили бы заполнять квитанции и менять колеса на авто, он бы такие передачи не вёл. В жизни все важно, в том числе уровень кругозора и общего развития. А практические навыки придут по ходу жизни.Те, которые нужны. Что было из рук вон плохо в совшколе это преподавание иностранных языков. Никто их тут не знает, несмотря на школу.
  • И не только крестьянство, но и интеллигенцию, аристократию. Вот поэтому и сидит сейчас быдло в Думе, в носу ковыряется и порнуху смотрит в телефонах.
  • Перечитываю Пушкина, Лескова, Гоголя и Булгакова, бывает что Чехова и Куприна, но они нытики, а нытьё заразно.
  • Будь осторожен, вдруг Честь заденешь, а Честь офицера - она такая Честь... С этой честью отчизну и просрали... А, ну и ещё, послушай Фурсова)))
  • в 1956 году министр МВД Круглов по распоряжению Хрущева подготовил споавку начиная с 1921 было осуждено около 4млн, расстреляно около 600 тыс. Много? Да много, среди них, конечно, были и невиновные и это вина Сталина и его окружения, но были же и уголовники, дезиртиры, власовцы, бендеровцы, полицаи. Известный факт, что Хрущев будучи 1 секретарем на Украине..писал письма с требованием увеличить квоты на расстрельные приговоры. На одном из писем Сталин..наложил резолюцию..уймись дурак. Так не только Хрущев писал такие письма. Вина Сталина и в том, что таких руководителей..он не расстрелял
  • Пошла новая волна безумных посадок. Одного за картинки с крестоносцами, другого за пост в твиттере, третьего за репост чего-то там. Владислав тут говорил - митингующих не трогают, чтоб потом не боялись на митинг ходить. В новостях - получил пять лет, хипстер толкнул росгвардейца. Не так давно товарищи ездили подмораживать события, а сейчас устраивают террор, чтоб злобы набрать побыстрее. Даже больного Зю вытащили написать послание гаранту. Словно хотят успеть к какой-то дате.
  • Ну вот , вы сами ответили на все свои комменты .У нас разные подходы .Для нас народ , для вас власть или так называемый конституционный строй .Русских и сейчас защищать по большому счету некому просто процесс в отличии от 90 перешел в более тихую хроническую стадию .Вы защитники государства .
  • Во первых, присягают один раз в жизни... и нету ни какой "новой власти", мордор переобулся на лету, всего лишь. Во вторых - ты исправно продолжаешь служить его штандартам... Ну-а в третьих - мусора и бандюганы, две стороны одной медали и "петь лазаря" дело не хитрое, "честь" не пострадает.
  • Гость, ты власовец? или сиделец? жаргон похож
  • Гость, ты власовец? или сиделец? жаргон похож
  • Я из недобитых, во мне течёт кулацкая кровь. Моего деда щлёпнули в 36 с полной конфискацией. Мой отец, начинал в 41 на западе, закончил в 45 на востоке в составе Забайкальского фронта - кавалером шести боевых орденов. Такая вот нумирология получается. Во власовцев не плююсь, не прилично.
  • Как хорошо сказал покойный Д. Карлин: "главное не научить детей читать - дети которые хотят читать будут читать - главное научить детей осмысливать и ставить под сомнение то, что они читают". Как раз с осмыслением и тем более сомнениями у советской системы образования было туго.
  • Я из недобитых, во мне течёт кулацкая кровь. Моего деда щлёпнули в 36 с полной конфискацией. Мой отец, начинал в 41 на западе, закончил в 45 на востоке в составе Забайкальского фронта - кавалером шести боевых орденов. Такая вот нумирология получается. Во власовцев не плююсь, не прилично.
  • Я русский, а ты советский мудак, вот и вся разница между нами.
  • Еще раз убеждаюсь, что у советских людей элементарная логика и здравый смысл отсутствую, я уж не говорю об национальном чувстве. А кто систему создал при которой невинных людей расстреливали? Лично по приказу сталина на руководящие посты НКВД были назначены люди, которые творили беспредел и убийства, а он не виноват? Лично он подписывал расстрельные списки и тоже не виноват? А ну да, я и забыл, составлял же их не он и не он сам расстреливал. Все это делали другие люди. Значит действительно чист. Советско-комуняцкая логика безупречна. Удивительно, как русские этого не видят и не понимают. Реально парень старался уничтожал их, работал и день и ночь, а они ему спасибо не говорят. Странные какие-то. Наверно не стоит им ничего объяснять, лучше пойти на коммунистический митинг и задвинуть это там.
  • Увы - твой послужной не аргумент, а его отсутствие. Вообразил себя грамотеем - так изволь соответствовать. *** Кстати, тут Лестер есть, ты с ним в тандеме свою книжную тему перетирай... он большой охотник до дискуса.
  • История для вас видимо существует где-то в безвоздушном пространстве, она никак не связана с людьми. Вообще странное высказывание: роль в истории. Роль в чьей истории, в истории какой страны и в истории какого народа? Судя по всему история в вашем понимании это что-то виртуальное не связанное с реальным миром. Получается, что существует где-то какой-то мир истории в котором история сама для себя самой дает оценку деятельности людей. Оценку роли того или иного человека для истории дают всегда люди, они и создают историю. История - это и есть все то что делали люди, все что они чувствовали, о чем думали, все их мысли и образы. История тесно связана с мировоззрением и миропониманием людей. Поэтому не было бы людей и их оценок деятельности того или иного персонажа, то не было бы истории. Подобную дичь говорят коммунисты. Им не важно, сколько людей погибло в войне, главное победили. Не важно, сколько людей замучено и умерло в лагерях, главное, сколько выплавили стали и чугуна. Все в мире они стараются отделить от людей. У них все во имя чего-то а не кого-то. Во имя государства, во имя мира во всем мире, во имя науки, во имя истории и т.д. Люди как бы так, с бок припеку, но вот почему-то при всем при этом, себя любимых, они не забывают. Когда дело касается лично их, то ту они четко выполняют нужные действия для обеспечения себя всем чем им нужно. А нужно им совсем не то что нужно русскому народу. Поэтому идите вы со своим сталиным и его ролью в истории на какой-нибудь форум коммунистов и там пишите. Авось русские вас не заметят и не запомнят.
  • Еще раз убеждаюсь, что у советских людей элементарная логика и здравый смысл отсутствую, я уж не говорю об национальном чувстве. А кто систему создал при которой невинных людей расстреливали? Лично по приказу сталина на руководящие посты НКВД были назначены люди, которые творили беспредел и убийства, а он не виноват? Лично он подписывал расстрельные списки и тоже не виноват? А ну да, я и забыл, составлял же их не он и не он сам расстреливал. Все это делали другие люди. Значит действительно чист. Советско-комуняцкая логика безупречна. Удивительно, как русские этого не видят и не понимают. Реально парень старался уничтожал их, работал и день и ночь, а они ему спасибо не говорят. Странные какие-то. Наверно не стоит им ничего объяснять, лучше пойти на коммунистический митинг и задвинуть это там.
  • У меня такое ощущение, что ничего с тех пор не изменилось.
  • Шоу должно продолжаться.
  • Алё, а где я написал , что победил Сталин? Писал, что в этот период он был во главе страны. И,надо согласиться, что руководству армии, оборонной промышленности, к взаимодействию с союзниками он имеет отношение. Или, как?
  • Неплохо там палками по телу и кулаками под дых бьют, видео сами же можете посмотреть. Люди некоторые улыбаются и даже смеются, говорил с некоторыми - у них стокгольмский синдром. А вообще нашли кого слушать
  • Алё, а где я написал , что победил Сталин? Писал, что в этот период он был во главе страны. И,надо согласиться, что руководству армии, оборонной промышленности, к взаимодействию с союзниками он имеет отношение. Или, как?
  • Если мы посмотрим , то увидим в совецкой армии было полно фронтов какие хочешь , как грица на любой вкус и цвет , но среди них не было ни одного русского , понятно , что это было сделано злоумышленно , поскольку русским нельзя давать субъектность даже на таком уровне.
  • Читать книгу про развитие памяти . И по мне там очень интересная мысль. Что все зависит от цели. Все пропогондисты говорят про школа это знания. Приходим чтобы получить знания. Однако. Есть другая идея Развитие интеллекта. И тут как говорится вроде схоже, но с другой стороны разные вещи , т к. с одной стороны человек зубрит чтобы отчитаться, а с другой стороны человек преодолевает трудности чтобы развить интеллектуальный уровень. р.
  • Как хорошо сказал покойный Д. Карлин: "главное не научить детей читать - дети которые хотят читать будут читать - главное научить детей осмысливать и ставить под сомнение то, что они читают". Как раз с осмыслением и тем более сомнениями у советской системы образования было туго.
  • Российский народ это кто?
  • Советы в большей степени , по мне, думали как кинуть на производство, заводы и т.д. прочее более квалиф специалистов. Они смотрели что в данном направлении не хватало инженеров значит надо всех шпиговать математикой, колхозников не хватает значит биологией. Т е. выступал заказчиком раб силы.
  • Решили в Бога поиграть не иначе.
  • Если бы ведущего не пичкали в школе хорошей литературой и диктантами, а учили бы заполнять квитанции и менять колеса на авто, он бы такие передачи не вёл. В жизни все важно, в том числе уровень кругозора и общего развития. А практические навыки придут по ходу жизни.Те, которые нужны. Что было из рук вон плохо в совшколе это преподавание иностранных языков. Никто их тут не знает, несмотря на школу.
  • В Госдуме планируют создать «общество нового типа». ******************************************************************* Государственная дума РФ заказала исследование возможности использования технологий редактирования генома для создания «общества нового (договорного) типа». Сумма контракта составляет 8,97 млн рублей, а срок выполнения работы — до 30 ноября. В тексте документа сказано, что проведение исследований предназначено для внесения ясности в термины, касающиеся вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в том числе редактирования генома. Согласно авторам технического задания, в законодательных актах, касающихся этих вопросов, определены далеко не все нюансы. Например, по их словам, не определены основные понятия, используемые в сфере применения ВРТ; отсутствуют нормы, регулирующие договорные отношения по применению ВРТ; не закреплены меры ответственности, которые применялись бы к медицинской организации за использование методов ВРТ ненадлежащего качества. Ответить на эти вопросы на законодательном уровне и планируют российские депутаты. В главе, касающейся актуальности исследования, авторы документа ссылаются на обширный список стран, в которых ВРТ либо запрещены, либо их применение сильно ограничено. К ним относятся Франция и Китай. Согласно документу, одной из задач проводимых исследований будет являться оценка «возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования ВРТ (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и т. д.) для создания общества нового (договорного) типа и базирующихся на более совершенном (опережающем) законодательств. ********************************************************************************************************** Ну что-ж браты, с думских и начнем - патамушта кроликов жалко.
  • Когда то хотел написать стих и для этого чтобы много не бродить в потемках решил свисинуть у Пушкина, Лермонтова и т.д. Самое забавное что действительно не нашёл у них ничего что бы можно было изложить в стихах, одни сопли.
  • Не, это для армии Потомушто потому.
  • Когда то хотел написать стих и для этого чтобы много не бродить в потемках решил свисинуть у Пушкина, Лермонтова и т.д. Самое забавное что действительно не нашёл у них ничего что бы можно было изложить в стихах, одни сопли.
  • Однако, не соглашусь. Почему не соглашусь, за потому что эти диктанты и сочинения в массе своей бестолковые. А можно ли по другому? Конечно можно и нужно Литература. Что помним по литературе. Кто прочёл? Рассказывай. Сочинение на А теперь вот настало время викторин. Ой , да, через неделю. Думаете к викторине всех заставили пересчитать произведения автора? Ну где же совок? Ауу! Нет, до викторины всех собрали и кратко все разложили по полочкам. То на что уходит все лето, все просиживание за партой умещалось в столь короткий срок. Русский язык. Аууу. Учим его 10 лет. И что Жи ши пиши с И, без, бес и т.д. Деепричастный оборот. Диктант. Но вот впереди тексты, выпускной. Ой, все срочно что ли пишут сочинения или подымают тетради, учебники? В большинстве случаев нанимают частных преподавателей или записываются на курсы, на которых кратко и А потом ученики сидят и думают Блин , был бы у меня такой учитель. .
  • Так о чем же я. А о том, что методика впихивания не работает. В критической ситуации всем напчхать на эти методики и прибегают к прогрессивным методам. Потому что они это и есть прогресс.
  • Будет этим падлам большой Карачун, пеший конвой в заполярный круг. Их не будут встречать шаманы, их будут встречать песцы.
  • https://www.youtube.com/watch?v=8JetCz0i3wg
  • Нельзя ли уточнить , чей враг Солженицын ?
  • Будет этим падлам большой Карачун, пеший конвой в заполярный круг. Их не будут встречать шаманы, их будут встречать песцы.
  • Вашей страны , возможно и не вычеркнуть.. осталось только определиться кого вы представляете ?В чем заключался позитив сталинской политики для жителей советского союза , русских по происхождению ?
  • Поможет им всем трудотерапия.
  • Ну вот , вы сами ответили на все свои комменты .У нас разные подходы .Для нас народ , для вас власть или так называемый конституционный строй .Русских и сейчас защищать по большому счету некому просто процесс в отличии от 90 перешел в более тихую хроническую стадию .Вы защитники государства .
  • В среду мб, в пятницу надо эзотерику, без неё никуда. Хотелось бы услышать побольше про каббализм, зороастризм, шаманские практики, оккультное, пусть и в лёгкой форме, но даже упоминание каких то фактов выводит эфир на определённую волну.
  • Ну вот..ты уже в палачи готов записаться..и стрелять готов тех кто не согласен с тобой. Такие и стреляли русских..прикрываясь борьбой за светлое будущее. Ты не русский..ты доброволец в палачи. И лексика у тебя уголовно вертухайская
  • белых европейцев уничтожили "мягко". Посмотрите на французов, бельгийцев, немцев и др. От них же ничего не осталось. Русско-славянское население разбавляли и продолжают "югом".
  • Воевать, так воевать, а не сопли жевать!
  • У Лестера спроси. Он во всех вопросах дока.
  • Наверное если ты не уверен в своих силах ты прибегнешь к союзам. И правильно бы сделал. Наверное ты бы повёл себя как самостоятельный политик для чего внутри сстрагызавелся поддержкой среди других таких же. И это правильно.
  • Но чего бы ты не сделал?
  • Вопрос то не к кому то конкретному. Больше вопросов ведь к А остальые лишь попутчики чтоб не сбиться с курса. н.
  • Воевать, так воевать, а не сопли жевать!
  • Ответственность. Провальный ответ. Если ты начал то несёшь полную ответственность за все. Но увы и увы.
  • Безумные посадки не только в связи с митингами (тому журналисту, которому внаглую подкинули наркоту можно сказать повезло) . При этом коррупционерам дают условные сроки. Как будто эксперимент по всей стране проводят - сколько овцы будут терпеть пока их стригут - шерсть давно сняли, теперь идет шкура и мясо, и так до самых костей.
  • Ну вот..ты уже в палачи готов записаться..и стрелять готов тех кто не согласен с тобой. Такие и стреляли русских..прикрываясь борьбой за светлое будущее. Ты не русский..ты доброволец в палачи. И лексика у тебя уголовно вертухайская
  • "Какие здесь ключевые понятия? Какие термины или мысли мне не знакомы? Какое определение я могу им дать? Как эти идеи соотносятся с тем, что я уже знаю? Даже если вам не удастся ничего вспомнить и после безуспешных попыток вы заново приметесь учить материал, знайте: вы усвоили его лучше, чем без этих попыток. " Запомнить Всё. Питер Браун.
  • Хватит тебе рыдать мусорок... держи свою цацку. Спой песнячка - ..."на Волге широкой" и успокойся.
  • какого интересно осмысления можно добиться прочитав например такое произведение как "ленин и снегири" или "ленин и дети". А наизусть учили "ленин и печник".