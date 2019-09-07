Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Тайное и явное
Тайное и явное
07/09/2019 01:26
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
shaub kravchuk
Насчет странных действий руководства нефтогаза, от которых удивляется ВК, просто посмотрите на рожу главы правления НАК «Нафтогаз Украины» и все станет ясно. Мистическое сходство или шутка Кукловодов. Тем не менее при всей гниловатости Газпрома, СП-2 нужен и должен окупиться в течении пяти лет. При всем том что государство российское дивидендов особо не получает, постройка нового потока правильное решение, получать на шару благодаря совковой трубе 3млрд баксов и при этом внаглую звиздеть про "остаточне прощевай немытая" очень некрасиво, нужно выбирать что-то одно. Доходит до абсурда, когда и новый "зеленый" украинский мид на днях, на слова одного высокопоставленного европейского чиновника про гражданскую войну, завопил что "это не гражданская война, это на нас напала РФ и мы с ними воююм". Эти скоты с одной стороны "воюют с агрессором" а с другой смертной хваткой вцепились в лапу этого самого агрессора который башляет за транзит в размере 3млрд баксов. Поэтому ВК категорически не прав, говоря что пусть труба и дальше работает, а СП-2 ненужен. 3 млрд$ почти это половина военного бюджета территории У. который растет с каждым годом, а это кровь, подпитка и поощрение военных преступлений. С этим пора заканчивать и проводить декоммунизацию совковых построек окончательно.
Константин Алланд
по крови
Сибиряк
Что за шифром вы пишите, какая палка в зад...
Yury Kolmogorov
Владислав упорствует в своих заблуждениях. Да есть и в России прекрасные продукты. Есть, конечно, но они НЕДОСТУПНЫ подавляющему большинству народа! от слова совсем. Денег нет, но вы держитесь! На фантики-сантики только на Луне можно прикупить,
ValaVala Xar
стоит присмотреться к физиям не только гражданки наибулиной... - дирибаска, валера/соловей, авальный, лавров, познер............. имя им легион. обособленная, инкубированная нечеловеческая раса.
Гость
стоит присмотреться к физиям не только гражданки наибулиной... - дирибаска, валера/соловей, авальный, лавров, познер............. имя им легион. обособленная, инкубированная нечеловеческая раса.
Константин Поляков
Слушая Владислава про зиккураты в Москве и вспоминая его слова про шумерские города-государства придумал следующую ассоциацию связанную с формой зиккурата.
Владимир Павловский
В России никогда не будет нормальной, человеческой жизни. И дело тут не в правящей ОПГ. Само население России, его большая часть не желает достойной жизни. Нагадить соседу - всегда пожалуйста: "А что там, у хохлов"? Обустроить собственную жизнь, скинуть власть жуликов и воров? Нет, это невозможно. Тут способны лишь пресмыкаться перед любой властью и только потому, что это власть.
Иван Мизернюк
Что за шифром вы пишите, какая палка в зад...
Walknut 59
..какая гнусная рожа((
Walknut 59
Верно,сама "почва "....заражена и надолго((
Konstantin Zh
В целом выпуск достаточно интересный. Спасибо, Владислав Александрович. Но, откуда растут ноги у мяcиcтых пoмидoр, друзья? Ведь эта тема по популярности уже обходит тему про совковые джинсы и колбасу. Так-же, с маниакальной настойчивостью кочует из выпуска в выпуск. Значит есть причина этому. Скорей всего, комплекс причин.
Владимир Павловский
Есть такое старое слово: "морок".
Zloi Ivan
никакого шифра, по моему всё просто и понятно написано
Андрей Апасов
Введение купюр нового достоинства (200 и 2000 руб), сродни борьбе с курением и всякими запретами. Можно отнести данные новшества к вредительству, но всё же это больше похоже на скрытое управление сознанием массы. Находясь в зоне комфорта реальность не изменить. Народ и к тюрьме привыкает, и там есть "зона комфорта". Для этого и вводится раздражитель. Раздражитель новых денег есть, продавцы и тот кто часто общается с купюрами, так и говорят, что они меня бесят (купюры нового достоинства). Вспомним развал совка, новые номиналы денег, борьба за трезвость (сухой закон) и т.д., всё повторяется. Но народ как-то вяло стал реагировать на все раздражители. Видать мы не в "зоне комфорта", а в "зоне пофигизма".
Константин Алланд
Проблема в том, что упорно продвигается тезис, что дрянь тут жрут унтерменьши, которым просто в силу их дебилизма лень жрать мясистый помидор с бараньим сыром. По мнению автора так получается. Автор говорит- сами виноваты если сыр бараньий у вас головами к столу не подается.... берите пример с достойных джигитов ... рыцарей плаща и прилавка... не брезгуйте короче... работайте и все у вас будет. Ну типа если не в сочАх уродился, а в дыре где ни работы -ни чего и родители престарелые на руках, а недвига три копейки стоит - то ты лох. иди в бизнес, как говорит Дмитрий Анатолич и Владислав Александрович.
Ilya Tarasov
По какому критерию они "свои"? Они иностранцы, у них свое государство. В чем разница между Украиной и Казахстаном?
Ilya Tarasov
Konstantin Zh
Это понятно. Непонятно, почему так часто? Буквально, из передачи в передачу сравнивается мясистая российская жратва и никчёмный европластик. Окей, пусть так, у Владислава своё видение и понимание. Хорошо, озвучил раз, два, ну три. Можно перерывчик сделать на полгода и уделить внимание каким-то другим аспектам жизни. Но, нет. Каждый выпуск Владислав, по какой-то неведомой причине, не зная усталости, седлает этого конька.
Smailey Face
Мерзкое хлебало, как и у большинства едрасов, правительства...
Сибиряк
Проблема в том, что упорно продвигается тезис, что дрянь тут жрут унтерменьши, которым просто в силу их дебилизма лень жрать мясистый помидор с бараньим сыром. По мнению автора так получается. Автор говорит- сами виноваты если сыр бараньий у вас головами к столу не подается.... берите пример с достойных джигитов ... рыцарей плаща и прилавка... не брезгуйте короче... работайте и все у вас будет. Ну типа если не в сочАх уродился, а в дыре где ни работы -ни чего и родители престарелые на руках, а недвига три копейки стоит - то ты лох. иди в бизнес, как говорит Дмитрий Анатолич и Владислав Александрович.
Smailey Face
Я был в столице шумерской федерации в 2013 году. Тогда зиккурат задрапировали . Ощущения остались крайне неприятные, как будто набросили тяжёлое, мокрое одеяло. Полегче стало где-то над Сибирью, когда летел на Восток, на восход Солнца.
Smailey Face
Буквально на днях приезжал друг, что на пмж в Германии. Сразу: дочку в местную стоматологию, часы в местный ремонт,тачку в местную малярку красить, бутылок алко пару ящиков местного, это что знаю. Пенсия там с 67 лет..
Владимир Павловский
По какому критерию они "свои"? Они иностранцы, у них свое государство. В чем разница между Украиной и Казахстаном?
Константин Алланд
Но возвращаться не собирается, верно?
Smailey Face
Конечно. Но тут есть важный момент - реноме, я бы сказал. Вернуться и быть как бы неудачником в глазах родни и знакомых, сам понимаешь
Lester Leyt
Ну вот, оказывается в РФ не все так плохо и наши руководители не такие уж фашисты, есть и похуже. Остается только перестать искать героев на стороне, осознать себя и свою историю, много и упорно трудиться. Глядишь, и станем похожи на китайцев. "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе".
Smailey Face
Руководители у нас лишь препятствие к тому, чтобы народ жил ещё лучше, ибо живём мы не благодаря им, а вопреки
Константин Алланд
Я был в столице шумерской федерации в 2013 году. Тогда зиккурат задрапировали . Ощущения остались крайне неприятные, как будто набросили тяжёлое, мокрое одеяло. Полегче стало где-то над Сибирью, когда летел на Восток, на восход Солнца.
Ильгиз Зигангиров
https://youtu.be/0Q5OD4tgRng
Lester Leyt
Откуда берутся руководители, не из нашего ли народа? Если президент и премьер никогда и ничем не управляли, вот и система в целом аналогичная. Как только во главе будут управленцы, а не болтуны, тогда и производство поднимется.
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа