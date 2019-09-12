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Европа кинула "Газпром". Как и предполагалось.
Европа кинула "Газпром". Как и предполагалось.
12/09/2019 01:41
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Обсуждение
Serge Rakitin
К этой фразе нужно добавить.то о чем умалчивают кремлевские пропагондоны запустившие этот по сути фейк Не то что они замёрзли насмерть, но умерли от болезней связанных с холодом, такими как грипп, ОРЗ, воспаление лёгких..У нас за зиму в стране аналогично гибнут десятки тысяч тех же стариков по той же причине плохого лечения .дороговизны лекарств и так далее...
Dima Dima
Хватит трепаться, сделай уже, что-нибудь... Хотя бы выпили сам себя... Федя...
Phillip Latifundist (PZ)
Пил в Испании вино за 1евро. И за 250 р на Кубани. Голова болит от кубанского. Так что ведущий что-то гонит
Роман Котов
я слышал что там где выращивают продукты иногда проходят фестивали по бесплатной их раздаче. Можно было и бесплатно попить.
Алексей Огородников
Потому-что как и весь алкоголь вино - сильнейший закислитель, который смещает уровень PH организма в кислую сторону. Смещая уровень PH в кислую сторону мы нарушаем работу организма и вызываем различные болезни. А для людей живущих низко над уровнем моря вино вообще является ядом, т.к. реакция дыхания на этой высоте закисляющая. И когда мы пьем вино, то мы еще больше загоняем PH в кислую сторону. В отличии от людей живущих в горах. Там пить вино и есть мясо, это жизненная необходимость, потому как реакция дыхания в горах защелачивает организм и необходимо поддерживать уровень PH в норме. Известно, что для нормальной работы организма, уровень его PH должен находиться в слабо щелочной среде 7,35-7,45 как у крови. Организм каждого человека индивидуален, все люди ведут различный образ жизни, поэтому и степень закисления организма у всех разная. От этого после алкоголя у кого-то голова болит, а у кого-то нет да и то не всегда. Причем есть четкая связь между тем, сколько человек выпил. Чем больше выпил, тем как правило хуже потом. Поэтому наличие или отсутствие головной боли никак не свидетельствует о качестве вина. Наличие головной боли да и вообще любой боли это сигнал человеку, что нужно остановиться и перестать это делать. Именно через этот механизм организм спасает себя и своего "владельца". На самом деле тело человека, гораздо умнее чем его мозг и нужно учиться его слушать. Поэтому лучше вообще не пить алкоголь, по крайней мере производимый современной цивилизацией.
Serge Rakitin
Хммм... То есть Путин строит очередной газовый терминал чтобы сбывать его за границу и складывать прибыль в своих оффшорах. Интересно только почему это должно радовать простых людей??? Всё равно эти деньги пройдут мимо них.
Smailey Face
Как ниже написано, что там где выращивают фрукты, их раздают безплатно. Так неплохо было бы газифицировать свою страну, даже пусть потом люди платят за газ. А то у меня родня на Северо-Западе РФии, не так далеко от еврограницы, топит печь и котел дровами как в средневековье, а это ещё и тяжёлый труд
Serge Rakitin
Тем не менее, немец просто поворачивает ручку и открывает газ в доме для всяких нужд, а моя родня колет дрова, складывает их в дровенник, а потом всю зиму таскает их в дом. Так они бы тоже с радостью спустились на первый этаж, если бы был второй. Это ещё не говоря про отличия в климате...
Smailey Face
Особенно это у нас тут видно хорошо. Идёт труба в Китай и посёлок рядом в ста метрах, угольком и дровами топят. Газ не для вас.
Aldan
Не совсем так. Можно говорить о разном КПД власти, сколько воруют, сколько делают полезного. Но без ресурса даже при 100%-ном КПД не будет ничего. Как в какой-нибудь Молдавии, или Таджикистане. Надо честно признать - в России вкладываются огромные средства в инфраструктурные проекты, которых не было ни в РИ, ни при СССР. В этих вложениях заинтересованы все жители. Например, в моём не самом продвинутом регионе за последние 25 лет построили новый мост через Волгу, самый длинный в Европе. Новый современный аэропорт. В том же Питере построили дамбу и решили 300-летнюю проблему с наводнениями. Да много чего в стране делается с нуля, реально повышая качество жизни всех. А что за эти годы сделано в республиках пост-Совка? За редким исключением ничего, т.к. отсутствует ресурс.
Роман Котов
Это не Пятерочка случаем?
Алексей Огородников
https://www.youtube.com/watch?v=vIZVWVJ4_9M
Alex Shatunov
Firefox научился обходить любые блокировки Роскомнадзора http://www.cnews.ru/news/top/2019-09-11_brauzer_firefox_nauchilsya_obhodit?fbclid=IwAR0lRoMc4SHYrH_Ewu533ifffREo35C3iNTSbo6WVG_XLweYulBYs7WVULM Сколько средств затрачено на блокировку! И все напрасно - что твориться... )))
Алексей Огородников
Родственники живут в Великобритании. Так и есть температура у них дома +8 - +12 градусов. Экономят. Счета за топливо могут разорить полностью.
Adwize
Как вино называлось на кубани которое пили?
Serge Rakitin
Ну да, кремлевские на этих проектах зарабатывают. А вот инфраструктуры создать поселков , городков, деревень им не надо. Мост какой нибудь гигантский или олимпиаду в Сочи без базара.
Алексей Огородников
Главный пропагандист 3-го рейха еще на заре появления технологии телевещания понял и осознал весь ее потенциал. С временной отметкой. https://www.youtube.com/watch?v=JZTb0jZ1XCo&feature=youtu.be&t=935
Henri Ducard
Это не Пятерочка случаем?
Adwize
Кстати от продюсера создателей "матрицы" и "тёмный город", фильм был "Некромант", там и говорящие головы подключенные к сети, призраки которые научились проникать через высокие технологии и откачка энергии людей во благо демонов. В общем с научной точки зрения фильм стоит посмотреть.
Роман Котов
Я почему спросил, в Пятерочке цены низкие, а качество продуктов ниже низкого. Говно за дешево нам ведь не нужно
Aldan
Это SPAR, судя по зелёному интерьеру.
Владимир Кутиков
Наших (моих) средств...
Serge Rakitin
Тут вот многие стенают по поводу сибирских лесов. А недавно с большим удивлением узнал, что приграничные с Китаем области РФ являются абсолютными чемпионами в России по темпам рождаемости среди этнически русских, приближаясь к Дагестану и Чечне. Думаю, что лес, вырубка которого даёт работу и деньги в том числе и простым местным людям, в немалой степени этому содействовала. Интересно, что лучше - несколько миллионов русских ребятишек и высокие шансы сохранить эту землю за Россией (в китайском приграничье уже вовсю идёт депопуляция из-за низкой рождаемости и массового оттока в более развитые южные районы), или нетронутая тайга, но без русского человека, который посреди этой девственной красоты вымрет как мамонт?
Adwize
Рэп это инструмент, созданный для кодирования афроамериканцев, контроля, чтобы в час икс они выполнили свою функцию, вспоминая репера Тупака как их идола, он всегда пел про революцию и восстание, непринятие белого населения и прочее.
Adwize
Дрова и горящее дерево имеет другую природу, газ это нечто другое. Почему на костре еда вкуснее, даже если в казане без дыма, то же самое тепло, а энергии другие.
Serge Rakitin
Кстати, половина Германии и Скандинавии топит дровами и пелеттами - это дешевле газа.
Henri Ducard
Я почему спросил, в Пятерочке цены низкие, а качество продуктов ниже низкого. Говно за дешево нам ведь не нужно
Henri Ducard
время аргументов прошло. Все всем обо всех ясно. нужны поступки, а не
Георгий Есин
Это как для запоминания необходимо повторить мин. 7 раз и мозг посчитает эту информацию важной и мозг запоминает на уровне сверх сознания и спустя время мозг будет эту информацию выуживать из глубин.
Tubbahvik Бахвалов
Насчёт рэпа и музыки все точно. Музыка проникает в над сознание минуя рациональное мышление. Рэп это проникновение в подсознание африканцев. Воздействия при помощи ритма, что им понятней. Искусство это весьма условное. Это как несущая частота в радиосигнале при помощи которой переносится в пространстве низко частотную составляющую. Основной звуковой сигнал.
Константин Алланд
У себя рубите Лес мало рубить, его надо нормально подсаживать, охранять от пожаров, ничего этого нет и не предвидится. Есть варварская вырубка под корень кедра. Нет кедра-нет кабана-тигра и т.д Что касается доходов от леса, только на одних дикоросах, кедровых орехах, можно было бы озолотиться . Но дебилы рубят все под корень. Им плевать на завтра. К тому же весь доход идёт не людям, а в офшоры. Но тут ещё хуже дела, у дураков лес тупо сгорел и продолжает гореть. И вот дети этих миллионов детишек(которых по факту и нет этих миллионов) точно застанут пни да горельник и ничего больше.
Tubbahvik Бахвалов
У них зима месяц можно и потерпеть.
Константин Алланд
А ты сможешь в одного удержать эту землю от других "засирателей и хапуг"? Что-то мне подсказывает, что без москвичей тебя ждёт судьба айнов и прочих реликтов, абориген хyев.
Константин Алланд
Особенно это у нас тут видно хорошо. Идёт труба в Китай и посёлок рядом в ста метрах, угольком и дровами топят. Газ не для вас.
Константин Алланд
Ну да, кремлевские на этих проектах зарабатывают. А вот инфраструктуры создать поселков , городков, деревень им не надо. Мост какой нибудь гигантский или олимпиаду в Сочи без базара.
Boris S
Цены за фунт 454 грам, почти полкило. Доллары. Ньюйорк. Фундук чищенный, фисташки , миндаль.. Фундук тоже люблю. Гдето 11 дол за кг он получается. В еврах 10. Кукурузу я по 10 центов за штуку могу найти. А вот помидоры гдето 3 доллара за кг будут отличные. Два три разных сорта
Таран Дмитрий
россия будет прирастать мигрантами, новый афоризм власти
Henri Ducard
Средняя годовая температура в Лондоне + 10, Москва 4,5 градуса, просто в Лондоне в два раза теплее,три месяца в году низкие температуры и все остальное время погода приемлема для жизни.Раньше мальчики в Англии зимой ходили в шортах,да именно так закаливались дети, когда школы были разделены по полу у мальчиков температура в классе была ниже на 2 градуса, замечено было, что в каком температурном режиме мальчики лучше учатся.
Henri Ducard
...перебравшиеся туда в том числе и из Сибири и ДВ (у москвичей без региональных подсказчиков знаний не хватит, что и откуда выгребать и распродавать)
Константин Алланд
Ну да, именно
Serge Rakitin
Мост не сам по себе стоит, по нему люди ездят.
Константин Алланд
Откуда такая информация про рост населения? Я здесь живу и вижу другое. Все уезжают.Прироста не видно. Я когда подобное читаю или слышу, всегда кажется, что люди из параллельного мира пишут. Вот и от передач АРИ часто такое же впечатление. Вещают про какую-то неведомую, стремительно развивающуюся Россию, страну огромных перспектив и прогресса. Может я сплю и вижу сон?
Федор Пашин
русские детишки с китайско-бурятским прищуром
Федор Пашин
проснись и ...
Виктор Стрекалов
К этой фразе нужно добавить.то о чем умалчивают кремлевские пропагондоны запустившие этот по сути фейк Не то что они замёрзли насмерть, но умерли от болезней связанных с холодом, такими как грипп, ОРЗ, воспаление лёгких..У нас за зиму в стране аналогично гибнут десятки тысяч тех же стариков по той же причине плохого лечения .дороговизны лекарств и так далее...
Serge Rakitin
А ты сможешь в одного удержать эту землю от других "засирателей и хапуг"? Что-то мне подсказывает, что без москвичей тебя ждёт судьба айнов и прочих реликтов, абориген хyев.
Федор Пашин
россия будет прирастать мигрантами, новый афоризм власти
Федор Пашин
время аргументов прошло. Все всем обо всех ясно. нужны поступки, а не
Константин Алланд
Ну что ж. Вижу, что ты обычный быдлан.
Henri Ducard
Согласен. Нежелание персонифицировать президента, а так же мелькающая фраза "сейчас нельзя, но настанет время и я расскажу..." косвенно это подтверждают
Viktor Hofmann
Все дело привычки. На самом деле температура 16 - 18 градусов самая оптимальная и для работы и для сна. Насчет иммунитета немцев такой простой пример, год или два назад при проведении учения подготовки боевых летчиков бундесвера, треть прервали подготовку, т.к. не смогли спать ночью в палатке в лесу при минус 9 градусах. Был большой скандал в медиа. Погуглите Soldaten brechen Übung ab Überforderung Причем это не первый случай. Не думаю, что англичане крепче немцев.
Henri Ducard
Вообще то это были молодые Офицеры Люфтваффе, армейская немецкая элита, а не просто новобранцы. Считаю, что ваше мнение о якобы дохлой русской молодежи и сильных европейцах мягко говоря не соответствующим действительности.
Andrey Gordeev
По правде говоря давно не ем колбасу, предпочитаю купить свинину. Но качество мяса свинина далеко от домашнего качества. А для этого надо переться за 10 км от Москвы. Для себя можно и в ленте, а так родсивееники предпочитают покупать через знакомых кролик, говядину. Удовольствие не дешевое
Алексей Ф
Дети, у большинства которых в нынешней РФ просто не будет будущего кроме как быть пушечным мясом или рабами для тех же китайцев.
Viktor Hofmann
Нофман, откуда ты это все знаешь?
Алексей Ф
Ну не скажите, каждый может внести свой посильный вклад в развитие страны- зола между прочим неплохое удобрение)
Viktor Hofmann
То булки, то колбаса. Что вы хотите от колбасы стоимостью 2 Евро за Кг? В Германии кг более менее нормального мяса стоит минимум 10 Евро. Стоимость человеко-часа спеца в Германии для работодателя с учетом налогов и соцотчислений - минимум 70 Евро. Теперь можете считать.
Алексей Ф
"Рекомендовал" это для красного словца. Подправил. Взял в кавычки.
Alex Oskin
Давно не слышал у Владислава нотки разочарования, по поводу газпрома, что они просто банально воруют и не там никакой философии и мистики, просто строят чтобы откатить. Раньше Владислав искал какой то смысл во всем этом, я понимаю его усталость.
Andrey Gordeev
"Рекомендовал" это для красного словца. Подправил. Взял в кавычки.
Serge Rakitin
За 400 р. варёная колбаса вполне съедобна, напр. "Владимирский Стандарт".
Maxim Petrov
Хватит петросянить. Смысл сказанного заключался в другом.
Henri Ducard
Они не сильные, просто слегка поздоровее относительно. Может потому что и стрессов поменьше. Четыре месяца сейчас посещаю клинику в Москве. Контингента молодого, к сожалению, 20-30 лет, очень много
Александр Верный
До центрального отопления и в России было жутко холодно в квартирах и домах, дрова были очень дорогие и на них зимой уходило половина дохода рабочего,не у одного здравого человека мысль дурная не посещала о хоромах, не протопить .В 19 веке у чиновника была зарплата и обязательно давались дрова по лимиту, и если служебная квартира была большая, то это беда. Когда уголек пошел и затем котлы парового отопления, как то стало потеплее и дешевле.Но,а так советская система центрального отопления вещь уникальная в мире,без ее даже не знаю как в этом климате развивались города,сам все детство и юность прожил в доме на дровяном отоплении, летом счастье, зимой постоянная борьба с холодом и всегда с одним исходом он всегда победит, так что на батареи я смотрю до сих пор как чудо!
Александр Верный
До центрального отопления и в России было жутко холодно в квартирах и домах, дрова были очень дорогие и на них зимой уходило половина дохода рабочего,не у одного здравого человека мысль дурная не посещала о хоромах, не протопить .В 19 веке у чиновника была зарплата и обязательно давались дрова по лимиту, и если служебная квартира была большая, то это беда. Когда уголек пошел и затем котлы парового отопления, как то стало потеплее и дешевле.Но,а так советская система центрального отопления вещь уникальная в мире,без ее даже не знаю как в этом климате развивались города,сам все детство и юность прожил в доме на дровяном отоплении, летом счастье, зимой постоянная борьба с холодом и всегда с одним исходом он всегда победит, так что на батареи я смотрю до сих пор как чудо!
Lester Leyt
Нофман, откуда ты это все знаешь?
Vladimir Sholkov
Бы в Англии в январе. Вокруг пальмы растут, мы в куртках ходим. Адвокаты в ппджаках ьегают из суда. Там намного теплее. Но с другой стороны в Австралии тоде детей не кутают , кто в чем ходит. Утром холодно хоть свитер одевай , а днем жара хоть в трусах бегай.
Vladimir Sholkov
Возможно проблема в том что в Р имунитет слаб из за : продуктов , из за стресса, из за незватки времени на закалку.
Vladimir Sholkov
И вот кпкая странность. Был во франции ездил по экскурсии. У них не заметил стихийных рынков. Никто не продает в доль дорог. Но есть я так понял семейные магазинчики.
Vladimir Sholkov
Я бы сказал немного не так. Там такие менеджеры что запросто как по волшебной палочке из золота делают г...
Vladimir Sholkov
И вот кпкая странность. Был во франции ездил по экскурсии. У них не заметил стихийных рынков. Никто не продает в доль дорог. Но есть я так понял семейные магазинчики.
Роман Котов
ну ок. не так чтобы слишком дорого.))
Роман Котов
дороговат. ему цена 80рэ.
Dexter
...перебравшиеся туда в том числе и из Сибири и ДВ (у москвичей без региональных подсказчиков знаний не хватит, что и откуда выгребать и распродавать)
Георгий Есин
Сестра живёт в Италии ,говорит лучше одеяло икофту теплую купить чем топить у них не принято тратить деньги на это, и про лечение и зелёные сопли у них именно так , таким образом они имунитет видимо повышают.
Boris S
Что то дороже , некоторые дешевле. Овощи круглый год, просто цены чуть выше -ниже. (юг под боком + латинская америка) Некоторые вещи очень дешевые, а если охотиться за скидками, можно брать всё за бесценок . Просто надо минут 30 покататься по торговым улицам в нужное время (от времени суток тоже зависит) По разнообразию - забудьте.)) Не побьёте вы никак Ньюйорк. Ни по рыбе ни по мясу ни по сыру ни по овощам ни по ресторанам. Ни по кухням. )) По бытовому так. Хочу подэкономить если в месяц перерасход, покупаем подешевле. Если расходы в месяц нормальные, можно и подороже купить продукты. В любом случае между 5-10 % от бюджета. Не богатые, средняя зарплата. Все разговоры про цены и продукты, это в пользу бедных. Даже при условии покупки всего самого дорогого и натурального у меня не выйдет больше чем 15 % бюджета. Я просто столько не сьем ))
Игорь Свирин
Владислав, у меня к Вам вопрос о ключевых русских регионах, о регионах русской силы. Какие это регионы, по Вашему мнению? И перестаньте, наконец, трындеть о продуктах. Надоело.
Dima Dima
Вы, прежде чем бред писать про иммунитет, программу школьную вспомните по географии, климатические зоны и карту посмотрите соответствующую. Я, конечно, заядлый троечник, но тут походу все двоечники... И вспомним к ночи Гаусса - кривая распределения скажем так - "уровня иммунитета" одинаковая, что у нас, что у них... Сергей Ольков не даст соврать, он, похоже, хорошист... :)
Сибиряк
У тебя есть выбор - можешь свой канал открыть и вещать, что угодно. Живут ОНИ дольше потому, что зиккурат настроен на НАС. Если ты давно на этом ресурсе и до сих пор не понимаешь этого, то читай абзац №1, а если и это не понял - свали. П. С. : сам-то тоже не ответил на вопрос, совок ли ты или нет... Но вопрос был риторический...
Dima Dima
Согласен. Нежелание персонифицировать президента, а так же мелькающая фраза "сейчас нельзя, но настанет время и я расскажу..." косвенно это подтверждают
Dima Dima
А может быть они живут дольше из-за высокого качества жизни и доброго настроя? С зикуратом все просто. Как только узнал, что такое зиккурат на самом деле - действие пропадает. Проблемы только от тех, кто ничего не знает и знать не хочет и не может. Причем и знать-то надо совсем немного, но твердо.
сергей м.
В РИ уровень жизни и организация труда всегда были ниже чем в Европе. Причем до и после зиккурата.
Dima Dima
Верно. А на что, по вашему, влияет зиккурат? На каком уровне воздействует?
сергей м.
По поводу отсутствия влияния при осознании - не соглашусь. Например, радиоволне плевать, понимаете вы её или нет, она просто проходит и воздействует
Dima Dima
По поводу отсутствия влияния при осознании - не соглашусь. Например, радиоволне плевать, понимаете вы её или нет, она просто проходит и воздействует
сергей м.
Есть вещи, которые мы не в силах постичь, ввиду ограниченности своего сознания... Хотя я считаю - это временно
сергей м.
Да не, такое он не рекомендовал. Перегибаете.
Dima Dima
Все есть Бог и больше нет ничего. (то самое немногое, что надо понимать четко)
сергей м.
Все есть Бог и больше нет ничего. (то самое немногое, что надо понимать четко)
Сибиряк
Это и была суть. Ты может и наркоман ещё? Я не обвиняю, просто спрашиваю :)
Lester Leyt
Солнце село, тролли повыползали...
Lester Leyt
В РИ уровень жизни и организация труда всегда были ниже чем в Европе. Причем до и после зиккурата.
Вит Ла
Пара слов по поводу питания . На данный момент ситуация в мире такова :На первом месте стоит безопасность продуктов питания а не их 100 % природность и вкусовые качества .А эти показатели в Европе выше на порядок чем в России .Да и как можно спелый помидор ( про персики ваще молчу) из Дагестана довезти до Мурманска , а северную рыбу наоборот не подвергнув ее глубокой заморозке .? А вот что бы не проблеваться через пару сотен километров после обеда в придорожной кофешке это сделать возможно в чем Европа и преуспела ..В России уже третье поколение ( если не четвертое ) не знает вкуса натуральных продуктов .Мало кто отличит на вкус баранину с сухих Калмыцких степей от баранины с нечерноземья . знает вкус и аромат домашней куриной лапши и пил молоко из под коровы .Новое поколение это все просто может и не понять и не принять .
Dima Dima
Солнце село, тролли повыползали...
Dima Dima
Это и была суть. Ты может и наркоман ещё? Я не обвиняю, просто спрашиваю :)
Виктор Стрекалов
Некоторое время назад были по приглашению в г Грин Бей штат Висконсин.достаточно северный для США.плюс наличие сильных ветров и влаги со стороны Великих американских озер.Время конец ноября.Температура была от+ 5 до 0 и может немного ниже.То .как там относились холоду -это было мое первое сильное впечатление от их образа жизни. По порядку.1Везде зачем то подают ледяную воду в бокалах.бесплатно.2.Дети 3-4 годика и выше без шапок .грудь нараспашку-сидят прямо на асфальте играют и т.д.Часть молодежи в шортах.правда в теплых толстовках также грудь открыта3.Принимающая сторона по нашим меркам богатая. в собственности гипер маркет стройматериалов и т.д.Поселили нас в своем загородном доме.Выделили по комнате на 2 этаже .где раньше жили выросшие дети.Все цивильно .богато.но шок .как мы будем здесь спать ?.чуть ли не пар идет изо рта.Хозяева ничуть не смутились.Включили отопление шедшее по вентиляционным отверстиям.Комнаты так толком и не нагрелась-видимо температура была задана автоматом по их неведомым нам стандартам.каким спрашивать было неудобно-мы же русские закаленные.Но главное на предложенных кроватях был пирог из 5 ! стеганых одеял. впрочем нормально так поспали после долгой дороги .потом и попривыкли.В душе кстати всегда было тепло, и воду мы там горячую- не экономили..В доме везде ворсовый ковер.хозяева ходят если не в уличной обуви(на улице не смотря на загород удивительная чистота) то в теплых меховых тапочках.Дом каркасник квадратов300.Я уточнял построен в 60 годы прошлого века.Внешнее и внутреннее состояние .как конфетка.Спросил у хозяина -сколько он стоит.Он мне и говорит 150тысяч долларов!!.Дело было до нашей девальвации .К дому подходит газовая труба.То есть несмотря на наличие газа .хозяин все равно экономит.хотя безусловно ему это по карману.но в данном случае это просто это просто элементарная хозяйственность.Что .касается нас .мы "болея" за честь родины.даже глазом не повели .что дрожим от холода.в том числе порой и на улице...
Константин Алланд
Люди в рф живут меньше, это медицинский факт. Основное отличие ,наверное, в эмоциональном фоне , в агрессивных сми и подаче негатива посредством сми.Почитав новости увидим, что это ядрёная смесь политоты и криминала. Вряд ли канадскому, европейскому и т.д обывателю забивают ежедневно сознание геополитикой, расчлененкой, афёрами, катастрофами, выборами и прочей дрянью. Посмотрите на лица людей здесь-мало улыбок, радости, какой-то вечный напряг, все время мрачный видон, бурчание по любому поводу,посмотрите на дтп здесь, когда случается -люди готовы убивать , ненавидят окружающих, все время матерятся и орут.Поговорки даже специфические : смех без причины - признак дурачины. Да уж лучше быть радостным дурачиной, чем ходить с россиянской хмурой рожей все время. А ведь именно эмоциональный комфорт основа здоровья. Это важнее питания(питание, тоже важно), в питании главное мера, не переедание точно. На могиле какого-то древнего римлянина , прожившего долгий век, была эпитафия : я прожил долго, потому что ел и пил в меру.
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