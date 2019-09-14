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Деньги, Труба и Большой политический кризис

14/09/2019 01:38
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Обсуждение
  • Это для тех, кто лагеря избежит. Сколько впереди прекрасных новостей ;-)
  • БТИ - Бюро Технической Инвентаризации (Где-то на 46-й минуте вы спросили "Что это?")
  • БКИ. Бюро Кредитных Историй
  • И поблагодарим Владислава. Говорил ведь. Подходит время Русским людям вместе спеть одну песню, хором.
  • А как же "управление напрямую Богом"?Не должно по идее Ж быть. Раз напрямую. Но если это и есть замысел, то его и не избежать.
  • Это всё было разжевано ФБК еще в июне 2018 года. Про все потоки, северный, турецкий, силу сибири. Они все убыточны. Об этом написали отчет аналитики Сбербанка, которые были тотчас уволены. И вообще, чему тут удивляться? Ох ох, 10 миллиардов, какая гигантская сумма. Это копейки по сравнению со общим масштабом воровства. Официально подтвержден триллион долларов на офшорах, в европах и Америке, вывезенный за последние 10 лет из России. Неужели не ясно что страна принадлежит пыне и его дружкам чуть менее чем полностью? Они ей распоряжаются как им угодно. И это даже деньгами не измерить.
  • Все таки у АРИ грамотный подход. Раньше, задать вопрос: Зачем строить трубу? было не возможно. Никто в 2017-2018 годах не понял бы этого и посчитал тебя врагом России. Теперь можно, даже не объяснять, что и почему. Просто задай вопрос и все все поймут. Далее тема будет развиваться сама, вне зависимости от чьего-то желания или нежелания. Поэтому для всего свое время. Когда будет можно, будет сказано все. Надеюсь это все понимают, а пока нужно додумывать самостоятельно и учиться читать между строк.
  • Эти с-ки ответят, мы их даже в троллейбус пускать не будем. :-)
  • Можно без сложной аналитики в 2000 г было 3 миллиардера (Ходорковский, Березовский ,Гусинский) в 2018 г. 102 миллиардера (кооператив "Озеро" и прочие друзья Пу)
  • Эти с-ки ответят, мы их даже в троллейбус пускать не будем. :-)
  • Это для тех, кто лагеря избежит. Сколько впереди прекрасных новостей ;-)
  • Хорошая бомба. Хочется сказать " У Бога все в свое время, все вовремя.
  • И поблагодарим Владислава. Говорил ведь. Подходит время Русским людям вместе спеть одну песню, хором.
  • Страна принадлежит кому угодно, только не русским.