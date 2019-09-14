Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Деньги, Труба и Большой политический кризис
Деньги, Труба и Большой политический кризис
14/09/2019 01:38
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Andrey Gordeev
Это для тех, кто лагеря избежит. Сколько впереди прекрасных новостей ;-)
Шерин Дана
БТИ - Бюро Технической Инвентаризации (Где-то на 46-й минуте вы спросили "Что это?")
Сибиряк
БКИ. Бюро Кредитных Историй
Сибиряк
И поблагодарим Владислава. Говорил ведь. Подходит время Русским людям вместе спеть одну песню, хором.
Константин Алланд
А как же "управление напрямую Богом"?Не должно по идее Ж быть. Раз напрямую. Но если это и есть замысел, то его и не избежать.
Andrey Gordeev
Это всё было разжевано ФБК еще в июне 2018 года. Про все потоки, северный, турецкий, силу сибири. Они все убыточны. Об этом написали отчет аналитики Сбербанка, которые были тотчас уволены. И вообще, чему тут удивляться? Ох ох, 10 миллиардов, какая гигантская сумма. Это копейки по сравнению со общим масштабом воровства. Официально подтвержден триллион долларов на офшорах, в европах и Америке, вывезенный за последние 10 лет из России. Неужели не ясно что страна принадлежит пыне и его дружкам чуть менее чем полностью? Они ей распоряжаются как им угодно. И это даже деньгами не измерить.
Алексей Огородников
Все таки у АРИ грамотный подход. Раньше, задать вопрос: Зачем строить трубу? было не возможно. Никто в 2017-2018 годах не понял бы этого и посчитал тебя врагом России. Теперь можно, даже не объяснять, что и почему. Просто задай вопрос и все все поймут. Далее тема будет развиваться сама, вне зависимости от чьего-то желания или нежелания. Поэтому для всего свое время. Когда будет можно, будет сказано все. Надеюсь это все понимают, а пока нужно додумывать самостоятельно и учиться читать между строк.
сергей м.
Эти с-ки ответят, мы их даже в троллейбус пускать не будем. :-)
Истинный Ариец
Можно без сложной аналитики в 2000 г было 3 миллиардера (Ходорковский, Березовский ,Гусинский) в 2018 г. 102 миллиардера (кооператив "Озеро" и прочие друзья Пу)
сергей м.
Эти с-ки ответят, мы их даже в троллейбус пускать не будем. :-)
сергей м.
Это для тех, кто лагеря избежит. Сколько впереди прекрасных новостей ;-)
Vjasheslav Vasilenko
Хорошая бомба. Хочется сказать " У Бога все в свое время, все вовремя.
Vjasheslav Vasilenko
И поблагодарим Владислава. Говорил ведь. Подходит время Русским людям вместе спеть одну песню, хором.
Роман Котов
Страна принадлежит кому угодно, только не русским.
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа