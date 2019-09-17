Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Атака на Saudi Aramсo и другие темы
Атака на Saudi Aramсo и другие темы
17/09/2019 00:43
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Иван Помидоров
Есть информация что у саудитов есть ядерное оружие. Но возможно хранится оно на территории Пакистана. Так что не так просто их поделят.
Филипп Филиппыч
https://www.youtube.com/watch?v=_XWtpeVmalk
Филипп Филиппыч
Юрий Рыков
Можно ответить одним словом: "Верю!".
Serge Rakitin
Живу в Казани. Давно подозревал, что все эти женщины, закутанные с ног до головы - это либо фанатики, либо неадекватные люди. Услышал подтверждение этого в одном подкасте. Никто на востоке так не ходит особо. Теперь и ВА подтвердил. Но в Казани и в Татарстане люди считают, что это правильная "мусульманская" одежда. Хотя она она совершенно не предназначена для наших погодных условий.
Serge Rakitin
Как правильно отметил Владислав, не все определяется вооружением. Если вспомнить, то при атаке с воздуха на колонну ЧВК Вагнера в Сирии российские наемники не смогли применить мобильное ПВО прикрывающее колонну, только по тому, что никто не знал как использовать инфракрасную систему прицеливания.
Алексей Огородников
Как правильно отметил Владислав, не все определяется вооружением. Если вспомнить, то при атаке с воздуха на колонну ЧВК Вагнера в Сирии российские наемники не смогли применить мобильное ПВО прикрывающее колонну, только по тому, что никто не знал как использовать инфракрасную систему прицеливания.
Serge Rakitin
Что касается низкой боеспособности саудитов, то проблема в том, что основное население КСА - это те же темнокожие йеменцы-шииты, а вся элита - белые арабы-сунниты. В армии служат люди, которые ненавидят собственный правящий класс и умирать за него не желают, просто разбегаясь при первой возможности. По идее Саудовская Аравия держится на соплях и давно бы распалась на несколько частей, если бы не США. Интересно, что главным интересантом разукрупнения КСА является Британия - лорды до сих пор не могут простить янки, как те отодвинули британскую элиту от саудовской нефти в конце 1930-х.
Ильгиз Зигангиров
Живу в Казани. Давно подозревал, что все эти женщины, закутанные с ног до головы - это либо фанатики, либо неадекватные люди. Услышал подтверждение этого в одном подкасте. Никто на востоке так не ходит особо. Теперь и ВА подтвердил. Но в Казани и в Татарстане люди считают, что это правильная "мусульманская" одежда. Хотя она она совершенно не предназначена для наших погодных условий.
Иван Помидоров
Путин на Кучму похож
Истинный Ариец
Маску любую можно изготовить на дворе 2019 год , еще в средине 60-ых фильм был про Фантомаса
Истинный Ариец
20-30% жителей Марокко, Туниса, Алжира- берберы потомки вандалов и галлов, 20..25%жителей Египта копты -смесь греков с потомками древних египтян., в Сирии- 20..30% курды, 15..20% алавиты- потомки крестоносцев и киммерийцев, армян, собственно арабов менее 50% в любой арабской стране.
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа