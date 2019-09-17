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Атака на Saudi Aramсo и другие темы

17/09/2019 00:43
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Обсуждение
  • Есть информация что у саудитов есть ядерное оружие. Но возможно хранится оно на территории Пакистана. Так что не так просто их поделят.
  • https://www.youtube.com/watch?v=_XWtpeVmalk
  • Можно ответить одним словом: "Верю!".
  • Живу в Казани. Давно подозревал, что все эти женщины, закутанные с ног до головы - это либо фанатики, либо неадекватные люди. Услышал подтверждение этого в одном подкасте. Никто на востоке так не ходит особо. Теперь и ВА подтвердил. Но в Казани и в Татарстане люди считают, что это правильная "мусульманская" одежда. Хотя она она совершенно не предназначена для наших погодных условий.
  • Как правильно отметил Владислав, не все определяется вооружением. Если вспомнить, то при атаке с воздуха на колонну ЧВК Вагнера в Сирии российские наемники не смогли применить мобильное ПВО прикрывающее колонну, только по тому, что никто не знал как использовать инфракрасную систему прицеливания.
  • Как правильно отметил Владислав, не все определяется вооружением. Если вспомнить, то при атаке с воздуха на колонну ЧВК Вагнера в Сирии российские наемники не смогли применить мобильное ПВО прикрывающее колонну, только по тому, что никто не знал как использовать инфракрасную систему прицеливания.
  • Что касается низкой боеспособности саудитов, то проблема в том, что основное население КСА - это те же темнокожие йеменцы-шииты, а вся элита - белые арабы-сунниты. В армии служат люди, которые ненавидят собственный правящий класс и умирать за него не желают, просто разбегаясь при первой возможности. По идее Саудовская Аравия держится на соплях и давно бы распалась на несколько частей, если бы не США. Интересно, что главным интересантом разукрупнения КСА является Британия - лорды до сих пор не могут простить янки, как те отодвинули британскую элиту от саудовской нефти в конце 1930-х.
  • Живу в Казани. Давно подозревал, что все эти женщины, закутанные с ног до головы - это либо фанатики, либо неадекватные люди. Услышал подтверждение этого в одном подкасте. Никто на востоке так не ходит особо. Теперь и ВА подтвердил. Но в Казани и в Татарстане люди считают, что это правильная "мусульманская" одежда. Хотя она она совершенно не предназначена для наших погодных условий.
  • Путин на Кучму похож
  • Маску любую можно изготовить на дворе 2019 год , еще в средине 60-ых фильм был про Фантомаса
  • 20-30% жителей Марокко, Туниса, Алжира- берберы потомки вандалов и галлов, 20..25%жителей Египта копты -смесь греков с потомками древних египтян., в Сирии- 20..30% курды, 15..20% алавиты- потомки крестоносцев и киммерийцев, армян, собственно арабов менее 50% в любой арабской стране.