Коротко о Главном

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19/09/2019 00:54
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Обсуждение
Владимир Кутиков
Adwize
Его кто угодно мог забрать, в масках, дали набрать вес, теперь будут использовать, вон радио эхо уже тут как тут и педальный за 5 дней до этого про шамана видео выкладывал и о том что это шаман волнения в бурятии устроил, подхватили волну.
Федор Пашин
ни о чем...час
Славкин null
Не испугались, а сократили ему дистанцию. Теперь ему идти на сто километров меньше осталось.ИщЫШ водонагреватели, отопление. Погода холодная, в тепле - хорошо, смотри мануал к водонагревателю: http://library.plumbase.co.uk/flipbooks/RE/maap80si_22822_t/mobile/index.html#p=12.
Lester Leyt
Я помню как строили дачу в то время. Ни досок, ни жби-плит , ни краски в свободной продаже. Все это с большим трудом "доставали". Наверное это было то самое самообеспечение. Убери сейчас импортные автомобили, всякую импортную бытовую технику, вражеский интернет и гаджеты и вот он совок. Разве что пока уехать можно и в комитет не вызывают по доносу соседа-стукача. То что сейчас тут блевотина, это верно. Не поспоришь.Допиливают и дожимают былой ресурс. Обилие китайского ширпотреба и горе-еды создает иллюзию обеспечения основным.Раньше зайдешь в овощной : сморщенный картофель, грязнейшая морковь в сетчатых мешках , свёкла подгнившая , какая-то капуста и берёзовый сок. Сейчас подзатарили , конечно, прилавки.Но опять же, в основном китаем(у нас в регионе)
Lester Leyt
Я эти два режима как то не разделяю особо. Переобулись идеологически и отжали ресурс, легализовавшись. Вот и все. Москву покупают за мелкий прайс.Там и пенсия выше и зарплаты больше и жизнь сытнее. Ничего не будет.
Lester Leyt
Можно и так сказать. Но системы хозяйствования были разные. Ты недооцениваешь Москву. Там мозговой центр, где принимают решения, главный финансовый поток. Политическая система построена по ордынскому типу. Если в Москве не будут воровать, регионы не пойдут наперекор. Я понимаю, что такое невозможно, поскольку коррупция часть системы. Ну ладно, у меня все.
Юлия Русакова
Каждый человек может попробовать себя в роли клиента https://vulkan-moscow-klub.com//igrovye-avtomaty-na-dengi/
Денис Слоновский
Автоматов ещё не хватало итак букмекеры везде реклама проигрывай Иван деньги влазь в кабалу
Lester Leyt
РИ всегда была экспортером зерна. СССР тоже его экспортировал до 1952 года, правда, при этом колхозники немного умирали от голода. После откидывания тов. Сталина решили, что умирать от голода не хорошо, экспорт прикрыли, но в стране всё равно начались перебои с хлебом. Когда в 1961 г. Гагарин покорял космос, народ по 2 часа стоял в очередях за чёрным хлебом (белого не было вообще). При Брежневе начали импортировать зерно, очереди за хлебом исчезли. В 1970-е один СССР скупал почти весь зерновой экспорт США, а потом ещё и Канады. Совки любят пояснять, что покупали, мол, фуражное зерно для скотины, но в самой Америке никто скотину пшеницей не кормит, для этого есть более дешевая кукуруза - и если бы совкам нужен был бы фураж, логичнее было покупать кукурузу. То есть СССР покупал фуражную пшеницу для двуногой скотины под название "советский человек".
Lester Leyt
Можешь ответить на мой вопрос Огороду. Только кратно, по существу, без словоблудия. Давай, не будем засорять сайт абстрактными и бесполезными рассуждениями. "Сознательность" он упомянул, есть что добавить?
Сибиряк
тут то нам и попрет наверное.
Lester Leyt
Комплекс остался прежним. Так было всегда, не забывай, что в Московии- РИ было рабство. С тех времен ничего или мало что изменилось. В 1861 народ кинули с землей, реформа в пользу помещиков, кинули в 2018, когда подняли пенсионный возраст. Между прошлым и настоящим прослеживается неразрывная связь и советская власть была ни хуже и не лучше царской или нынешней, криминальной.
Гость
Генетический коммунист, депутат мосгордумы, актёр сов/кино николашка губенко выступил за репрессии «мерзопакостных людей» и похвалил сталина. https://www.znak.com/2019-09-19/deputat_mosgordumy_gubenko_vystupil_za_repressii_merzopakostnyh_lyudey_i_pohvalil_stalina
Vitaly Tiunov
Сила проявляется видимо именно так, к тому же шаманы говорят,что человек так скажем с измененной структурой, тот который ,например, прошел какие то духовные практики или у которого могут быть видения, для обычного человека будет казаться сумасшедшим. Потому что неформат, точка сборки смещена, рассинхронизация с большинством, такие люди как раз и делают, потому что они немного в другой реальности, другой взгляд на вещи, вне матрицы.
Гость
Есть ещё и часть №1... "кадры решают всё" - писали клинописью на глиняных табличках шумерские мудрецы.
Гринго
Истинный Ариец
Я/МЫ ШАМАН
Гринго
Истинный Ариец
Мы/Я ШАМАН
Гость
Могли бы и внимания не обращать. А сейчас выходит, что испугались.И реклама на всю страну.
Walknut 59
Не горюй！
Русский Орёл
Это подтверждает слова ведущего о том, что режим слаб. Надо же, шамана испугались!
Сибиряк
Электромобили вот вот попрут, практически все производители готовят их выпуск (кроме россиянских дебилов с ДВС мощностью 87 л.с. на 1.6 литрах). 33% россиянцев уже хотят купить электрокар (опросы). Так что нефтянке задница
Филипп Филиппыч
Про ветряк класс--прямо как ВВП рассказывал. червячка жалко---а альтернатива какая тец или аэс?
Алексей Заров
Это подтверждает слова ведущего о том, что режим слаб. Надо же, шамана испугались!
Lester Leyt
Трамп за деньги маму родную продаст, карикатурный образец предпринимателя. Помощники прячут от него бумаги, чтобы он чего лишнего не подписал и не устроил войну. Профессионалы- разведчики скрывают от него секреты, поскольку Трамп их немедленно сольет противникам, как делал уже неоднократно. Его нельзя оставлять без присмотра, как маленького ребенка, как бы чего не наделал, не сломал или опрокинул. Когда пишут, что "Трамп защищает америку", это звучит забавно. Трамп принес в Белый дом хаос и кадровую чехарду, настроил против себя СМИ, от него всегда ждут сюрпризов и неприятностей. У него нет системы, он действует импульсивно, по настроению. Я не могу объяснить его любовь к авторитарным лидерам, преклонение перед Пу. Одним словом, гад!
Владимир Кутиков
Не в тему
Владимир Кутиков
В чем суть? Невидно ничего.
Алексей Ф
Режим может и слаб, но, получается, русский народ еще слабее если все это терпит?
Henri Ducard
Режим силен пока слаб народ. Никакие армии и полиции сильный народ не удержат.
Henri Ducard
Трампа не любят в америке, потому что считают что Путин вмешался в выборы и его поставил. В отличие от Обамы, у него реальный жизненный опыт и навыки есть. Но дебилы всегда хотят видеть дебилов на таких постах
Smailey Face
Да они (путинцы) на нас срать хотели, а вот интернационализм это у них святое. Заветам Ленина верны.
Алексей Ф
То же самое другими словами. По поведению полиции сразу ясно станет, когда у народа будет левел ап
Smailey Face
Бесправные рабы. Зато с жирными помидорами и на электрокарах)
Viktor Hofmann
Это мой оригинальный коммент, он основан на достоверных источниках. Я никогда не копирую статьи, Нофман, не мой стиль. Могу назвать ряд источников, вот только надо ли? Думаю, вряд ли ты способен их оценить. Ты привык рассуждать ни о чем.
Viktor Hofmann
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Claas_Relotius
Lester Leyt
Это мой оригинальный коммент, он основан на достоверных источниках. Я никогда не копирую статьи, Нофман, не мой стиль. Могу назвать ряд источников, вот только надо ли? Думаю, вряд ли ты способен их оценить. Ты привык рассуждать ни о чем.
Viktor Hofmann
Лесюк, когда твои кураторы тебе уже дадут курсы реторики и научат не переходить на личности? Повышай качество своей работы, работай над собой. Даже троллинг должен быть качественным.
Алексей Ф
Бесправные рабы. Зато с жирными помидорами и на электрокарах)
Алексей Ф
Да, экономика показывает хорошие результаты, но бывало и лучше. Вот анализ: почитай, интересно. https://www.bbc.com/russian/features-45920241
Maxim Petrov
Потомки НКВДшников среди известных людей https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/dedy-voevali-5d720db84735a600ae8f4f5b
Алекс Алекс
https://youtu.be/YKmN6ICmWCg Персонаж в роли гопника в спортивном костюме и майке прекрасен. Трамп с Кимом вполне реально
Сергей Панченко
этому мужику будут кричать именно "Свободу, нафиг!" )))
Сергей Панченко
да ничо он не слаб. просто купировали местный внешний раздражитель. шобы на других не распространялся. этот Саня вовсе не дурак, недаром пешком идёт - шобы за длительный период времени максимально привлечь к себе внимание, "шоб не осталось в стороне никого, никого"
Константин Алланд
Коллективный путин так и фонтанирует креативом. Решил уже осваивать Дальний восток силами индийцев из Мумбаи. Их там много, живут на 12-20 $ в месяц. Поедут к нам дорубать остатки леса и "улучшать демографическую ситуацию". А я ,пожалуй, прокачусь по Скандинавии. Посмотрю как живут белые люди.Без россиянской пропаганды и агитации.
Lester Leyt
Да, экономика показывает хорошие результаты, но бывало и лучше. Вот анализ: почитай, интересно. https://www.bbc.com/russian/features-45920241
Константин Алланд
Я помню как строили дачу в то время. Ни досок, ни жби-плит , ни краски в свободной продаже. Все это с большим трудом "доставали". Наверное это было то самое самообеспечение. Убери сейчас импортные автомобили, всякую импортную бытовую технику, вражеский интернет и гаджеты и вот он совок. Разве что пока уехать можно и в комитет не вызывают по доносу соседа-стукача. То что сейчас тут блевотина, это верно. Не поспоришь.Допиливают и дожимают былой ресурс. Обилие китайского ширпотреба и горе-еды создает иллюзию обеспечения основным.Раньше зайдешь в овощной : сморщенный картофель, грязнейшая морковь в сетчатых мешках , свёкла подгнившая , какая-то капуста и берёзовый сок. Сейчас подзатарили , конечно, прилавки.Но опять же, в основном китаем(у нас в регионе)
Алексей Огородников
Я скажу больше. Если в конце месяца налоговая не выполняет план по сборам, они мониторят живые расчетные счета, где есть больше 10-100 килорублей (суммы отсечки везде разные), выставляют от балды инкассовое на 10% остатка, банк его исполняет. А когда клиент чухает и задает вопрос - с какого перепуга с него сняли деньги, в налоговой говорят: произошел сбой в базе данных, ошибочно удержанные суммы будут зачтены при оплате налогов будущих периодов.
ValaVala Xar
хм...с этой темой осторожнее стоит быть...Владислав где то говорил эгрегоры просто так не отпускают, а в особенности эгрегоры религий....на просторах интернета есть несколько достаточно интересных персонажей, вещаюших на эти темы... некоторые предупреждают что за ритуалами раскреста могут стоять очень не шуточные вещи.... есть так же хитрый лайфхак... как бы то сказать.....подняться по леснице штоли и правила эгрегора и его пенальти на вас распостраняться не будут... там очень много чего...кто ищет тот найдет
Алексей Огородников
Не обменивают бумажки старого образца на новые
Константин Алланд
Я эти два режима как то не разделяю особо. Переобулись идеологически и отжали ресурс, легализовавшись. Вот и все. Москву покупают за мелкий прайс.Там и пенсия выше и зарплаты больше и жизнь сытнее. Ничего не будет.
Henri Ducard
Не обменивают бумажки старого образца на новые
Алексей Огородников
Если власть оккупационная, то для людей нет разницы, сколько там выплавили чугуна или добыли нефти. Объяснили же, в прошлой передаче, что и то и это плохо, что в лохотрон выиграть нельзя. А прогресс в том, что люди стали понимать это и власти приходиться в чем то идти им на встречу. Поэтому слово прогресс следует понимать не как улучшение качества управленцев или их какое-то развитие. Прогресс следует - понимать как процесс развития общества, появление все большей и больше осознанности у населения.
Константин Алланд
Могли бы и внимания не обращать. А сейчас выходит, что испугались.И реклама на всю страну.
Андрей Смирнов
"Товар" и "скотина" - в древности были синонимами. Тавро-скифы - тавро-скиты - тавро-скоты. Кстати, шотландцы поголовно знают легенду о том, что их предки пришли из Скифии, да и на старых английских картах писалось когда Scotts, когда Scytts, когда Scyths.
Андрей Смирнов
Слишком много театральности, позёрства. Всё это не прибавляет доверия. Вспомнился чародей Чумак, с заряжанием банок ))) Но возможно и ошибаюсь. Не одного ролика пока не посмотрел, только оценил внешний вид и манеру говорить.
Lester Leyt
Если прогресс нельзя потрогать руками, то это очередная иллюзия, майя. От сознательности сыт не будешь, Огород. Нужна работа и деньги, чтобы оплачивать расходы, покупать хорошие продукты, не все же хотят есть одну картошку, разве только сознательные! Во главе страны стоят русские люди, оккупанты замечены не были. Русские отлично встроены в нынешнюю систему и играют в ней видную роль.
Алексей Огородников
Меня не интересует СССР, это пройденный этап. Насчет "потрогать" речь идет о РФ. Итак, кроме сознательности, что еще? Об языке обсудим позже.
Dmitry Vytsepura
хм...с этой темой осторожнее стоит быть...Владислав где то говорил эгрегоры просто так не отпускают, а в особенности эгрегоры религий....на просторах интернета есть несколько достаточно интересных персонажей, вещаюших на эти темы... некоторые предупреждают что за ритуалами раскреста могут стоять очень не шуточные вещи.... есть так же хитрый лайфхак... как бы то сказать.....подняться по леснице штоли и правила эгрегора и его пенальти на вас распостраняться не будут... там очень много чего...кто ищет тот найдет
Lester Leyt
Меня не интересует СССР, это пройденный этап. Насчет "потрогать" речь идет о РФ. Итак, кроме сознательности, что еще? Об языке обсудим позже.
Henri Ducard
- Товарищ милиционер, здесь ходить не опасно? -Было бы опасно, я бы здесь не ходил.
Константин Алланд
В бухтах Приморья северокорейские браконьеры открыли стрельбу по пограничникам рф,которые их пытались задержать, в Забайкалье китайские блок - посты стоят ,к отданной им в аренду территории и некитайцам вход воспрещен, индусов сейчас еще завезут и у них там будет Мумбаи-на-Амуре.Японцы отжимают курильские острова и лавров шлёпает губами, согласно кивая своей армянской гривой. Какой суверинитет? Какая игра на мировой арене? Рф сейчас это ничтожество с надутыми газом "бицепсами". Неспособное защитить ни граждан, ни территории.Это по факту так. Почва для будущих войн - чистая питьевая вода.
ValaVala Xar
Она тоже про это говорила.
Сергей Вишняков
Хочу обратить внимание что термин раскрещевание не отражает полностью феномен влияния церкви на жизнь человека. Во первых, я чувствую как от их "куполастых учреждений" идет кладбищенский смрад. Во вторых, само "раскрещивание" поэтапное:
Истинный Ариец
Каждая страна чего- либо импортирует. РИ- СССР всегда импортировали зерно. Не ту ты статистику смотришь, друг. Вот напиши краткий сравнительный анализ: сколько построено средств производства, социальных объектов, сделано открытий, изобретений за годы социализма и что от них осталось? То же самое, но за последние 27 лет, кстати без войн и бедствий, в мирное время? Сможешь?
Истинный Ариец
Особенностью советской статистики было безбожное вранье, по факту многие цифры надо делить на 2, а то и на 3.
Boris S
https://youtu.be/YKmN6ICmWCg Персонаж в роли гопника в спортивном костюме и майке прекрасен. Трамп с Кимом вполне реально
Истинный Ариец
Можешь ответить на мой вопрос Огороду. Только кратно, по существу, без словоблудия. Давай, не будем засорять сайт абстрактными и бесполезными рассуждениями. "Сознательность" он упомянул, есть что добавить?
Козьма Прутков
Цеховой бот с эмблемой адидас, для тех, кто в курсе.
Николай Николаев
Да они (путинцы) на нас срать хотели, а вот интернационализм это у них святое. Заветам Ленина верны.
Николай Николаев
А электроэнергию трудно хранить, нужны новые аккумуляторы эл.энергии - лёгкие и ёмкие, желательно - долговечные.
Serge Rakitin
Таврида более логично, чем татарское Крым , в том числе Севастополь, Симферополь, Евпатория - греческие названия
Serge Rakitin
Я скажу больше. Если в конце месяца налоговая не выполняет план по сборам, они мониторят живые расчетные счета, где есть больше 10-100 килорублей (суммы отсечки везде разные), выставляют от балды инкассовое на 10% остатка, банк его исполняет. А когда клиент чухает и задает вопрос - с какого перепуга с него сняли деньги, в налоговой говорят: произошел сбой в базе данных, ошибочно удержанные суммы будут зачтены при оплате налогов будущих периодов.
Serge Rakitin
РИ всегда была экспортером зерна. СССР тоже его экспортировал до 1952 года, правда, при этом колхозники немного умирали от голода. После откидывания тов. Сталина решили, что умирать от голода не хорошо, экспорт прикрыли, но в стране всё равно начались перебои с хлебом. Когда в 1961 г. Гагарин покорял космос, народ по 2 часа стоял в очередях за чёрным хлебом (белого не было вообще). При Брежневе начали импортировать зерно, очереди за хлебом исчезли. В 1970-е один СССР скупал почти весь зерновой экспорт США, а потом ещё и Канады. Совки любят пояснять, что покупали, мол, фуражное зерно для скотины, но в самой Америке никто скотину пшеницей не кормит, для этого есть более дешевая кукуруза - и если бы совкам нужен был бы фураж, логичнее было покупать кукурузу. То есть СССР покупал фуражную пшеницу для двуногой скотины под название "советский человек".
Serge Rakitin
Особенностью советской статистики было безбожное вранье, по факту многие цифры надо делить на 2, а то и на 3.
Истинный Ариец
Подтверждаю коров кормили сеном, свиней турнепсом сам в детстве в заготовках участвовал , на счет фуражного зерна совковая брехня
Истинный Ариец
Таврида более логично, чем татарское Крым , в том числе Севастополь, Симферополь, Евпатория - греческие названия
Истинный Ариец
Это не показатель, 4 % не так много. Тут только время покажет. Развод это конечно развод. Но вопрос какие указивки он получил у хозяев - слить Украину или вытянуть ее. Украинцев в любом случае никто не спросит. Но пока, как мне представляется, существование Украины нужно как кремлевским большевикам, так и мировому интернационалу в целом.
Истинный Ариец
А сколько людей по России сидят за кого некому заступиться?
Константин Алланд
- Товарищ милиционер, здесь ходить не опасно? -Было бы опасно, я бы здесь не ходил.
Алексей Огородников
Все, как и говорил, Владислав. Сообщение Ленты.ру: Украине предложили продлить договор о транзите российского газа. Пока переговоры между Россией, Украиной и Европой по этому вопросу проходят успешно. Зима близко.
Гость
и снова о "главном" - бандитский петербург. https://www.youtube.com/watch?v=azRiuBudWVc
Lich Legion
Ну конечно, с такими чмошниками, как кремлевские, не нужно и разговаривать. Приходи и бери. Так и делают. У кремлевских только в телевизоре авангарды и победы. А по факту пук и пшик.
Vladislav Shamanov
Комплекс остался прежним. Так было всегда, не забывай, что в Московии- РИ было рабство. С тех времен ничего или мало что изменилось. В 1861 народ кинули с землей, реформа в пользу помещиков, кинули в 2018, когда подняли пенсионный возраст. Между прошлым и настоящим прослеживается неразрывная связь и советская власть была ни хуже и не лучше царской или нынешней, криминальной.
Вит Ла
На этот раз не могу с вами не согласится Действительно в совке воровства не было .У себя воровать невозможно ".Ты здесь хозяин а не гость тащи с работы каждый гвоздь " подобным лозунгом руководствовался каждый советский человек . Огласи пожалуйста список миллиардеров .в каком порядке ты начал бы экспроприировать уварованное у народа Расскажи о себе .Кто ты , откуда какое у тебя образование . не забудь указать группу крови .
Владимир Кутиков
Неплохое выступление как бы юродивого Девятова от 15-го сентября 2019 года. Если рассматривать события с его точки зрения,то хаотичные события превращаются в плановые.
Dima Dima
Есть ещё металлопрофиль, двутавр называется... https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80
Serge Rakitin
"Товар" и "скотина" - в древности были синонимами. Тавро-скифы - тавро-скиты - тавро-скоты. Кстати, шотландцы поголовно знают легенду о том, что их предки пришли из Скифии, да и на старых английских картах писалось когда Scotts, когда Scytts, когда Scyths.
Tubbahvik Бахвалов
"шилка" будет расходится как горячие пирожки.
Алексей Ф
А сколько людей по России сидят за кого некому заступиться?
Гость
Придёт время охотников за головами - даже не сомневайтесь. ps. ну/вот, первый - пошёл... это, как репетиция с референдумом в комментариях. https://www.youtube.com/watch?v=gy0bSRqVnT8
Алексей Ф
Это не показатель, 4 % не так много. Тут только время покажет. Развод это конечно развод. Но вопрос какие указивки он получил у хозяев - слить Украину или вытянуть ее. Украинцев в любом случае никто не спросит. Но пока, как мне представляется, существование Украины нужно как кремлевским большевикам, так и мировому интернационалу в целом.
Vladislav Shamanov
Вот тут я с Вами соглашусь, поневоле вспоминается Екклесиаст - "Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем." Однако есть надежда, что не всё так безнадёжно, Божественный мир так или иначе себя проявит, есть же совесть, хоть и не все её слушают сейчас, думаю близится время когда это изменится.
Константин Алланд
Ну конечно, с такими чмошниками, как кремлевские, не нужно и разговаривать. Приходи и бери. Так и делают. У кремлевских только в телевизоре авангарды и победы. А по факту пук и пшик.
Гость
Уж больно тему шамана Россиянсские СМИ раздувают и соц сетях не спроста подняли страшный ажиотаж. Игорь Веревкин: Эпидемия шизофрении в Facebook, или Бей в бубен, шаман! Очень многие в соцсетях свихнулись. Или учились плохо все. Или все идиоты. А для тех кто верует в боженьку или в прочих разных фантастических существ, неплохо бы знать, Гундяев в рясе может гаранта благословить, а шаман, хоть из самой Якутии, не может изгнать никого из Кремля. Он даже собачку из сарая изгнать не может. И олешку с рогами не может. Духа может. Это вроде как у христиан обряд экзерцизма, когда дьявола попик изгоняет. А вот у шамана, хрен знает какие отношения с духами, может он покурит мухоморов вместе с духами и давай в бубен бить. То, что мужика в психушку посадили, плохо. Скорее всего, он действительно психически болен или нормальный человек такой херни придумать не может, чтобы пройти пешком всю Россию и изгнать из Кремля аж, самого... Псих, однако... Но и все те, кто кричит: Шаман, шаман! Изгони Путина - психи. Дебилы, блят--ь.
Smailey Face
Мало заботят события в США, обрыдла Украина до чертиков, но менее всего заботят выборы в Израиле и вообще всё, что связано с этой вонючкой...
Smailey Face
Косвенное признание, пусть и эфемерной, но виной кремля, которая бросает тень и на страну
Константин Алланд
Мне интересно насколько сильно самооценка этих людей давит им на психику? Какие они у себя внутри находят оправдания своей ограниченности. Это же капец как тяжело осознавать, что тебя простой мужик, у которого вообще ничего нет, в обычном разговоре, идеологически тебя "переплюнет", и поставит все на свои места. Каково осознать, что ты, кроме грубой, силы, да и то не своей, вообще никак не можешь победить, причем обычного человека?
Smailey Face
Читаю сейчас Георгия Алексеевича Сидорова "Рок возомнивших себя Богами", если отбросить его сталинизм, вообще уйма инфы по теме
Алексей Курлов
Образцовый россиянин)
Константин Алланд
фсб это рассадник моральных уродов, инкубатор нежити, колыбель мёртвых душ
Алексей Огородников
Не помню откуда, прочитал. Некий партиец Худобченко (тупой в науках, но пронырливый карьерист) в отместку за то, что профессор математики влепил ему двойку, написал на него донос, где обвинил в антисоветской пропаганде и агитации. - Мне главное уловить генеральную линию парии и лично товарища Сталина, а сколько поезд будет идти из пункта А в пункт Б пусть считают те, у кого башка поздоровше. Вот пусть профессура и посчитает по пути в Магадан. Им пофиг я думаю. Просто щелчком пальца сломали очередную судьбу и даже о ней особо не задумались. У них атрофированы высшие центры. Совесть, сострадание, сопереживание. Ничего этого нет. Отрыгнули сыто, пёрднули и погнали дальше мутить свои схемы,продавать, предавать, набивать карман,сношать детей под кокаином, уничтожать природу и людей. Ничего им не тяжело сознавать. Это нежить. Чубайс - ярчайший пример. Место им всем в газовой камере или с кайлом на урановом руднике
Vitaly Tiunov
А вот не факт, что это не проведение высших сил. Возможно это и была его задача. Такие события будят народ, и уже, даже самые наивные, начинают осознавать что за люди находятся у власти, какую они создали систему и в чьих интересах.
Алексей Огородников
А вот не факт, что это не проведение высших сил. Возможно это и была его задача. Такие события будят народ, и уже, даже самые наивные, начинают осознавать что за люди находятся у власти, какую они создали систему и в чьих интересах.
Adwize
Власти любой человек опасен, за которым могут пойти более 2 человек. Даже не знаю, стоило ли идти тихо и через обряды очищать землю, либо то что он сам выбрал. Пишут дома уже, вменяемость прошел, значит задачу минимум выполнил.Немного, а может и много, увидим позже, влияние оказал. Два раз он уже выходил, дорогу осилит идущий.
Константин Алланд
Не помню откуда, прочитал. Некий партиец Худобченко (тупой в науках, но пронырливый карьерист) в отместку за то, что профессор математики влепил ему двойку, написал на него донос, где обвинил в антисоветской пропаганде и агитации. - Мне главное уловить генеральную линию парии и лично товарища Сталина, а сколько поезд будет идти из пункта А в пункт Б пусть считают те, у кого башка поздоровше. Вот пусть профессура и посчитает по пути в Магадан. Им пофиг я думаю. Просто щелчком пальца сломали очередную судьбу и даже о ней особо не задумались. У них атрофированы высшие центры. Совесть, сострадание, сопереживание. Ничего этого нет. Отрыгнули сыто, пёрднули и погнали дальше мутить свои схемы,продавать, предавать, набивать карман,сношать детей под кокаином, уничтожать природу и людей. Ничего им не тяжело сознавать. Это нежить. Чубайс - ярчайший пример. Место им всем в газовой камере или с кайлом на урановом руднике
Adwize
А мне почему то кажется что режим Пу рухнет как раз в 2021 году и не последнюю роль на тонких планах в этом сыграет Шаман
Алексей Ф
Образцовый россиянин)
Vitaly Tiunov
Я с удовольствием на эти темы расплылся бы с вами мыслью, но формат форума не позволяет. В сухом остатке - шаман был неэффективен. В первую очередь для себя.
Алексей Ф
https://www.kommersant.ru/doc/4096909 история с перестрелкой ментов в метро - еще одно доказательство некомпетентности системы. Не смогли нормально задержать одного человека. И хорошо, что этот съехавший прапорщик не открыл огонь еще и по пассажирам.
Dexter
Есть такое. А может как раз такая миссия у него? И вот так вот он "дойдет до Москвы" опосредованно?
сергей м.
Не-не, Лестер, на вопрос Вит Ла ответь.
Истинный Ариец
В таком случае у нас 70% можно в психушку садить ( по данным вполне официального ВЦИОМа Пукина поддерживают около 32% населения)
Ильгиз Зигангиров
Есть такое. А может как раз такая миссия у него? И вот так вот он "дойдет до Москвы" опосредованно?
Александр Верный
Сейчас зайдите в магазин попробуйте купить приличную сильную муку, где белка больше 12%,а для качественного хлеба нужна от 16 и выше, есть и 23%, даже пиццу делают из этой муки. Не было ни в совке и сейчас у нас нет качественного хлеба, если есть то стоимость будет 150-200 рублей и из импортной муки, поговорите с пекарями и особенно с теми кто стажировку на западе проходил, подтвердят мои слова. В бедной Европе полбой давились по бедности, но мало кто знает,что это отдельный сорт пшеницы с высоким содержанием белка до 37%! Я не умничаю,просто пришлось много общаться с неплохими поварами и там чуда ни какого нет, просто нужны качественные продукты в товарных значениях, их у нас просто нет, выкручиваются как могут после запрета на импорт продуктов.Мы с этой де сакрализацией до абсурда договоримся!
shaub kravchuk
В наши дни редко можно встретить честных и откровенных людей, тем более среди политических деятелей и дипломатов. Но все-таки они есть! Вот например посол Украины в Сербии Александр Александрович. Наконец-то раскрыл карты, предназначение Украины и стратегическая задача Запада- это уничтожение РФ, работаем-с говорит в этом направлении, но недостаточно. https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/09/18/7100919/
Maxim Petrov
Николай Толубаев
Уж больно тему шамана Россиянсские СМИ раздувают и соц сетях не спроста подняли страшный ажиотаж. Игорь Веревкин: Эпидемия шизофрении в Facebook, или Бей в бубен, шаман! Очень многие в соцсетях свихнулись. Или учились плохо все. Или все идиоты. А для тех кто верует в боженьку или в прочих разных фантастических существ, неплохо бы знать, Гундяев в рясе может гаранта благословить, а шаман, хоть из самой Якутии, не может изгнать никого из Кремля. Он даже собачку из сарая изгнать не может. И олешку с рогами не может. Духа может. Это вроде как у христиан обряд экзерцизма, когда дьявола попик изгоняет. А вот у шамана, хрен знает какие отношения с духами, может он покурит мухоморов вместе с духами и давай в бубен бить. То, что мужика в психушку посадили, плохо. Скорее всего, он действительно психически болен или нормальный человек такой херни придумать не может, чтобы пройти пешком всю Россию и изгнать из Кремля аж, самого... Псих, однако... Но и все те, кто кричит: Шаман, шаман! Изгони Путина - психи. Дебилы, блят--ь.
Истинный Ариец
А мне почему то кажется что режим Пу рухнет как раз в 2021 году и не последнюю роль на тонких планах в этом сыграет Шаман
Lester Leyt
Ты считаешь, это клоунада и спектакль?
Гринго
Коля, твой Игорёша Верёвкин закоренелый атеист - человек напрочь лишенный не только романтических чувств. Не для него придёт весна Не для него Дон разольётся...
Николай Толубаев
Да клоунада и спектакль
Николай Толубаев
"Духа может." -изгнать. А как человека изгнать? Тем более такого человека то , как Пу , и нет. Шаман то уж должен знать.
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