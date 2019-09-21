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Корни иных традиций
Корни иных традиций
21/09/2019 03:08
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Обсуждение
shaub kravchuk
Что вам не ясно? Саха (якут) - Александр Прокопьевич Габышев, вменяемый человек, душа и совесть на месте. Пыня и его банда, полная противоположность Шаману-Воину. Призвали Шамана Высшие силы пободаться с бесами, он счёл это за честь, как воин... и вышел на поле сражения. Инстинкт подсказывает основному народу, что Саня- Шаман прав. А Жириновский "дурак-дураком", потому, что сладко жить хочет, сука... плохо кончит.
Гринго
Франция - кирдык, сожгли Жанну Д'арк и заголосили марсельезу... Поделом лягушатникам. Плотно попали под арабов.
Таран Дмитрий
Их финансовый успех Кружит головы у всех. Триста тыщ казлов в Ландоне, Тель_Авиве, Вашингтоне… Здесь наездом «на работе», И опять домой к субботе. Лишь одно их огорчает Из текучки серых дней: Денег очень не хватает На дворцы и на ледей,… Ведь забыли второпях Золотое правило: Чем наглее холуи, Тем жирней хозяева. Тут, по сути, и по форме Казлам вспомнить о реформе: «Не туда реформа шла, Результат не принесла, Да и Главный Педераст Всё пропъёт, и всех продаст! Чтоб реформу продвигать Надо средний класс создать». Создаётся средний класс, Приспособлен жить на нас. Сразу даже не поймёшь: Трошки пидор, больше вошь. С ним идёт успех реформе И, по сути, и по форме. Класс насел Людям на холки. Вошь в папахе, вошь в ермолке. Шею трут, не зная меру. Хлеб наш жрут, на нас же серут. Вам понятно? Средним классом продвигается реформа! Суть ясна? Видна и форма!!! И охота афигенно Вновь заняться гигиеной. Раздавить всю эту Вошь- Закон против: Вошь не трож! По Понятьям и Законам Пидарасом не доволен! И на гниду взгляд не чист! Ксенофобией ты болен… Ты далбаный икстримист!!! Хлеб украл у тебя жид, Ты говно антисимит! Ты фашист!!! По их Законам Вошь и пидор тебя враз Мордой вставят в низший класс. Как во всех цивильных странах Будешь лохом, скинхед драный. Всё приехали по форме. Классы есть! Конец Реформе!!! А теперь вернёмся к Марксам. Поделив людей по классам Ведь лукавили уроды. Сволочь: Вошь и Пидарасы Понасели на народы. Да и сам марксизма классик Был немалый пидарасик. И не будет клевать глаз Пидарасу пидарас.
Таран Дмитрий
Их финансовый успех Кружит головы у всех. Триста тыщ казлов в Ландоне, Тель_Авиве, Вашингтоне… Здесь наездом «на работе», И опять домой к субботе. Лишь одно их огорчает Из текучки серых дней: Денег очень не хватает На дворцы и на ледей,… Ведь забыли второпях Золотое правило: Чем наглее холуи, Тем жирней хозяева. Тут, по сути, и по форме Казлам вспомнить о реформе: «Не туда реформа шла, Результат не принесла, Да и Главный Педераст Всё пропъёт, и всех продаст! Чтоб реформу продвигать Надо средний класс создать». Создаётся средний класс, Приспособлен жить на нас. Сразу даже не поймёшь: Трошки пидор, больше вошь. С ним идёт успех реформе И, по сути, и по форме. Класс насел Людям на холки. Вошь в папахе, вошь в ермолке. Шею трут, не зная меру. Хлеб наш жрут, на нас же серут. Вам понятно? Средним классом продвигается реформа! Суть ясна? Видна и форма!!! И охота афигенно Вновь заняться гигиеной. Раздавить всю эту Вошь- Закон против: Вошь не трож! По Понятьям и Законам Пидарасом не доволен! И на гниду взгляд не чист! Ксенофобией ты болен… Ты далбаный икстримист!!! Хлеб украл у тебя жид, Ты говно антисимит! Ты фашист!!! По их Законам Вошь и пидор тебя враз Мордой вставят в низший класс. Как во всех цивильных странах Будешь лохом, скинхед драный. Всё приехали по форме. Классы есть! Конец Реформе!!! А теперь вернёмся к Марксам. Поделив людей по классам Ведь лукавили уроды. Сволочь: Вошь и Пидарасы Понасели на народы. Да и сам марксизма классик Был немалый пидарасик. И не будет клевать глаз Пидарасу пидарас.
Гость
Ну... таки вам сказочно повезло. Сохранить свою идентичность не всякому удаётся.
Таран Дмитрий
Короля делает свита - копай дальше. пазликов ещё куева туча. ******************************************************************************************** https://aif.ru/society/people/operaciya_shaman_kto_i_zachem_raskruchival_aleksandra_gabysheva ***********************************************************************************(((((((((((((( https://www.yakutskhistory.net/справка-а-я/справка-г-д-е/ ****************************** https://pikabu.ru/story/aleksandr_shaman_gabyishev_6819200
Гость
...для внеклассного чтения. *** О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг.
Истинный Ариец
У меня тоже дед в КПСС состоял и что теперь на мне клеймо поставить что ли ???
Гость
Какой грамотный подход к подаче в фильме. Машину по уничтожению людей создали большевики во главе сталиным. Весь советский режим был антинародным, он грабил и уничтожал инакомыслящих. Но в смерти этих людей виноваты почему-то англичане. Судя, по комментариям, люди восприняли информацию, именно так. Так что для многих это еще, явно, не последняя это тайна и 2-й мировой и уж тем более советской власти.
Arcadiy Y. Polyakov
Круто, спасибо за материал, твари они конченные и парламент и королева, письма мне присылает, что я ей должен... Сперва довели до плена, потом расстреляли за плен. А белоэмигрантов-то зачем выдали? десятки тысяч казаков, а у меня присяга 26-го. 110 тысяч казаков? А за мной и сейчас полицаи гоняются, когда я в форме, 23-го Суд, 25-го тоже суд, за то что казак! А в штабе не знают что со мной делать, против власти пошёл, которая им жалование платит. Не то же самое ли делали немцы с евреями? что за сходство подозрительно. А Казаки 9-го мая празднуют. Может стоит пересмотреть эту дату?
Алексей Огородников
У людей во всем есть золотое правило 20/80. Тех кто может сделать какие то выводы самостоятельно соответвенно 20 процентов. Тех кто повторяет чужие - 80. Если вы в этих 20, то гордитесь. И не обижайтесь на минусы))
Олег Богомолов
тем более, когда с ТВ некая говорящая голова в средневековых одеяниях вещает на всю страну о чудесах и фокусах, творимых гражданином иешуа, на полном серьёзе и это типа нормально
Истинный Ариец
По крайней мере шаманы реально входят в транс и черпают информацию из " тонких планов" , которые простому смертному не доступны, в отличие от православных попов, кривляющихся в своих приходах.
Юрий Рыков
Доброго всем! Кто нибудь может ссылку кинуть с шаманом на его поддержку жириновского...
Arcadiy Y. Polyakov
на Кавказе до Кавказской войны своими никто не пренебрегал, даже черкесы или адыги это практиковали, меняли живой товар своих дочерей на оружиё, сбрую. Что говорить о захваченных в других аулах + кровная месть...
Сергей Панченко
Есть подозрение, что весной 45-го Сталин торопился разбить Гитлера, зная про то, что немцы могли успеть разработать атомное оружие и тогда ход истории пошел бы другим путем. Неспроста Японию бомбили в августе 1945-го. Провозились бы до августа - бомбили бы уже союзников и СССР. оттуда и заваливание трупами советских солдат немецких укреплений, такое жесткое форсирование Вислы, Рейна, Одера.
Arcadiy Y. Polyakov
Есть сферы в которых не возможно частное производство и даже складчина не возможна. Для того и создают компании, которые к сожалению выродились благодарю торговлей акциями на биржах. Примеров когда нет места для частника множество. Во первых производства не должны исходить из желания заработать, хотя если удаётся построить прибыльное производство что в этом плохого? Жажда богатства должна приравниваться к психологическому заболеванию, что по сути оно и есть. Исходить надо из общественной значимости, полезности и конечно эффективности. Торгашей надо признать падолью и сволочами чтобы не повадно было, культивирование ремёсел, даже частников конечно надо взращивать. Но серьёзное производство часто выходит за рамки одного или нескольких хозяев.
Вит Ла
Тема впервые была освещена еще в начале 90 -х были публикации в разных журналах в "Науке и жизни " в частности .Тогда шло переформатирование системы и кое что публиковалось .В начале 2000 решили что достаточно .Интересно с какой целью опять все вытащили наружу .А также неплохо было бы обсудить сколько обновлений все это может выдержать , причем все идет по одному сценарию .Оттепель , послабление закручивание гаек .А на манеже все те же . И даже реквизиты не меняются , все те же мифические враги " пеньки"
Сергей Панченко
чем слушал-то? аглицкие п*доры прекрасно знали о машине по уничтожению людей во главе со сталиным, но исходя из своей сраной зависти к русским и боязни их (о чём сам автор фильма и говорит) по-чмошному выдали на растерзание сралинским вурдалакам даже тех, кого не должны были выдавать https://www.youtube.com/watch?v=KbjLPpgmg04&t=11s
Алексей Огородников
Имя им всем - бесчестие
Dima Dima
Имя им всем - бесчестие
Smailey Face
тем более, когда с ТВ некая говорящая голова в средневековых одеяниях вещает на всю страну о чудесах и фокусах, творимых гражданином иешуа, на полном серьёзе и это типа нормально
Smailey Face
ну ведь на этом ресурсе постоянно напоминают: НЕ ВСЁ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЧЁРНО-БЕЛЫЕ ЦВЕТА, ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ОТТЕНКОВ! Англосаксы готовы поддерживать хоть чёрта лысого, хоть пришельцев с Нибиру, лишь бы России и русским было хреновее, а лучше сразу КРАНТЫ
Вит Ла
(Место действия сказочное, события и герои вымышленные) Маркс делил людей на классы. Ошибался иудей? Человек живёт без классов, Кровососов, пидарасов, Классов нету у людей! А отсутствие всех классов, Вынуждает пидарасов Дело сделать по реформе! И по сути, и по форме, Всех до нитки обобрать, Чтобы высший класс создать! Вот создали высший класс, Для стабильности реформы Нужен Главный Пидарас: Среди пидоров гигант И Понятиям гарант. Громко кликнули по кругу, Отыскали пидарюгу! Под мостом, в Москва реке, Мечен молотком по пальцу И гранатой по башке, Проплывал он, как топор, С выселок Буткуевых. Чуть просох, сразу возглавил Оккупантов Хуевых. Власть в комплекте, всё прекрасно. После комиссаров красных Бойко правят пидарасы. Что ни день — летит:»Указ… Москва, Кремль… Пидарас!» Правят круто, нету спору, Пидарасы идут в гору,
Гость
Вышел на поле сражения, а его в дурку определили. Есть в этом элемент комедии. Но сейчас не брежневские времена, пожурили, выписали галоперидол в таблетках и отпустили. Интересно, пойдет ли по второму кругу?
Гость
...ещё чуток про шаманов. Семён Дани́лович Номоко́нов из хамниган. Род.12 августа 1900г. в Забайкалье. Общий \\\подтверждённый счёт/// - 368 вражеских солдат и офицеров. Оружие Номоконова в период ВОВ - трёхлинейная винтовка Мосина, до 42г. воевал без оптики. Немцы дали ему прозвище «Таёжный шаман». Был восемь раз ранен, перенёс две контузии. (ещё один "больной шаман" из медвежьего угла.) …Со стороны оно и впрямь могло показаться, что знается охотник с нечистой силой. Он выходил на задание с верёвочками, шнурками, рогульками, с осколками зеркал. На ногах у него были бродни, обувь, сплетённая из конского волоса. И всё это снайперу было нужно: бродни делали бесшумным шаг, зеркальцами он выманивал выстрел противника, верёвочками, как кукольник, приводил в движение запасные каски, надетые на палки. Никто из взвода не мог превзойти его в искусстве маскировки.
Гость
...ещё чуток про шаманов. Семён Дани́лович Номоко́нов из хамниган. Род.12 августа 1900г. в Забайкалье. Общий \\\подтверждённый счёт/// - 368 вражеских солдат и офицеров. Оружие Номоконова в период ВОВ - трёхлинейная винтовка Мосина, до 42г. воевал без оптики. Немцы дали ему прозвище «Таёжный шаман». Был восемь раз ранен, перенёс две контузии. (ещё один "больной шаман" из медвежьего угла.) …Со стороны оно и впрямь могло показаться, что знается охотник с нечистой силой. Он выходил на задание с верёвочками, шнурками, рогульками, с осколками зеркал. На ногах у него были бродни, обувь, сплетённая из конского волоса. И всё это снайперу было нужно: бродни делали бесшумным шаг, зеркальцами он выманивал выстрел противника, верёвочками, как кукольник, приводил в движение запасные каски, надетые на палки. Никто из взвода не мог превзойти его в искусстве маскировки.
Farlaf Notofpoems
Франция - кирдык, сожгли Жанну Д'арк и заголосили марсельезу... Поделом лягушатникам. Плотно попали под арабов.
Lester Leyt
да ты у нас просто трёхкратный чемпиён мира по толканию фуфла, ёп-тыть!
Гость
Орки Мордора ...
Таран Дмитрий
Сатана надо писать с большой буквы. Проявите уважение, бог все таки.
Vitaly Tiunov
Сатана надо писать с большой буквы. Проявите уважение, бог все таки.
Vitaly Tiunov
Вышел на поле сражения, а его в дурку определили. Есть в этом элемент комедии. Но сейчас не брежневские времена, пожурили, выписали галоперидол в таблетках и отпустили. Интересно, пойдет ли по второму кругу?
Истинный Ариец
Совок Борщенко заинтересовался эзотерикой , Нейромир прогрессирует но до АРИ все равно далеко.
Serge Rakitin
Чё за бред?
Vitaly Tiunov
У людей во всем есть золотое правило 20/80. Тех кто может сделать какие то выводы самостоятельно соответвенно 20 процентов. Тех кто повторяет чужие - 80. Если вы в этих 20, то гордитесь. И не обижайтесь на минусы))
Гость
Это форум, я пишу свое мнение. Местные установления вроде не нарушаю. Имею право). Вот вы тоже свое написали. А вообще то я русский, который хотел бы вернуться в Россию, на Родину, наконец. Но для этого надо что бы в Росии было хотя бы так же с житьем-бытьем как во вражеской стране, куда меня судьбою занесло. А все русичи, похоже, записались в пикейные жилеты, рассуждают чего то, рассуждают, а выкинуть путена и сделать Россию лучше не в состоянии. И на что мне надеяться? Только на шомана. Не на вас же, уважаемый Гость.Поэтому я, на самом деле, вместе с вами надеюсь, что он оправится от галоперидола, и все таки до Москвы дойдет.
Vitaly Tiunov
Тебя "во вражеской стороне" приютили, обогрели, а ты показал себя организмом неблагодарным. Ждешь, пока в РФ кто-то за тебя "житье- бытьё" организует, создаст условия? И ты надеешься получить блага потому что ты "русский"? Надеешься на шамана? Ну что ж, похоже ты русский человек, Виталик, работать не хочешь, ждешь чуда. Настоящий потомок Емели- дурака!
Гость
Спасибо, я и так полноценный, ныряйте сами, коли есть такая охота.
Vitaly Tiunov
Спасибо, я и так полноценный, ныряйте сами, коли есть такая охота.
Dexter
Ну не совсем так. Тема выбрана верная – косяк англичан абсолютный (к тому же преумножать злодейство большевизма невозможно – там по максимуму) …Англичане народ, который давно внутренне ощущает и долго ещё будет ощущать превосходство над всеми, …несмотря на всё что они говорят вслух о демократии и равенстве… Поэтому любые «недоразумения» в свой адрес всегда с лёгкостью признают (без самобичевания – о ужас!, как дальше жить с таким грузом!...) А порой сами и не стесняются инициировать (чувствуя косяк), как и водится, с высоко задранным носом: «…да, здесь возможно(!), мы не совсем верно сделали…» - не более того. И всё – вопрос закрыт! Дальнейшие чужие мнения им не интересны – живут вперёд. (есть что можно перенять, но не копируя)
Николай Николаев
Как тебя фтыкнуло. Вы что там, на Лубянке, конфискатом вмазываетесь?
Dima Dima
Агонизируешь? Не хочу торопить, но ты это... скорее бы
Владислав
Государство, тогда, когда писались «Записки о Московии» в 1549 году, уже назвалось Русь, а Иван IV венчался в 1547 году как царь и великий князь всея Руси. Московское княжество было одним из княжеств Руси. Сам факт появления и расширения русского государства означает превосходство экономическое, политическое, технологическое над окружающими структурами. Что выражается, как квинтэссенция, в военном превосходстве. Что и требуется знать для понимания по поводу открытий. Открытий малых и больших было много, иначе превосходство не состоялось бы. Другой вопрос, что их не фиксировали в те времена. Вот как-то так.
Таран Дмитрий
Вот тебе ещё "Аргументы и факты" для подпорки... штудируй. Принцип "домино" ни кто не отменял. *** https://aif.ru/society/people/operaciya_shaman_kto_i_zachem_raskruchival_aleksandra_gabysheva *** https://ru.wikipedia.org/wiki/Габышев *** http://www.ufolog.ru/names/order/Габышев *** https://sakhapress.ru/mobile/archives/250459
Гость
Вот тебе ещё "Аргументы и факты" для подпорки... штудируй. Принцип "домино" ни кто не отменял. *** https://aif.ru/society/people/operaciya_shaman_kto_i_zachem_raskruchival_aleksandra_gabysheva *** https://ru.wikipedia.org/wiki/Габышев *** http://www.ufolog.ru/names/order/Габышев *** https://sakhapress.ru/mobile/archives/250459
Гость
Короля делает свита - копай дальше. пазликов ещё куева туча. ******************************************************************************************** https://aif.ru/society/people/operaciya_shaman_kto_i_zachem_raskruchival_aleksandra_gabysheva ***********************************************************************************(((((((((((((( https://www.yakutskhistory.net/справка-а-я/справка-г-д-е/ ****************************** https://pikabu.ru/story/aleksandr_shaman_gabyishev_6819200
Диверсус СТавроПольский
Есть подозрение, что весной 45-го Сталин торопился разбить Гитлера, зная про то, что немцы могли успеть разработать атомное оружие и тогда ход истории пошел бы другим путем. Неспроста Японию бомбили в августе 1945-го. Провозились бы до августа - бомбили бы уже союзников и СССР. оттуда и заваливание трупами советских солдат немецких укреплений, такое жесткое форсирование Вислы, Рейна, Одера.
Вит Ла
А каких он был корней и кровей этот твой крымский хан ?
Сергей Панченко
да ты у нас просто трёхкратный чемпиён мира по толканию фуфла, ёп-тыть!
Lester Leyt
В международных договорах М. упоминается как "Московское государство", а не Русь. В 1547 Грозный сам себя венчал на царство, при этом страшно боялся татар. Княжества Суздальской земли не были единым государством, даже конфедерацией. Великое княжество Литовское, Руськое и Жемайтское не входило в состав Московии. Царь мог назвать себя как угодно, что и говорится в книге. Не было "русского государства", а было Московское царство с народом московским, "московитами". Факт. "Превосходство" заключалось в том, что все великие князья и царь были чингизиды. Вопрос: Почему князей Московских только травили, убивали этим способом?
Vitaliy Muromskiy
Орки Мордора ...
А ты русский? В Москве живёшь? Просто интересно
Lester Leyt
Тебя "во вражеской стороне" приютили, обогрели, а ты показал себя организмом неблагодарным. Ждешь, пока в РФ кто-то за тебя "житье- бытьё" организует, создаст условия? И ты надеешься получить блага потому что ты "русский"? Надеешься на шамана? Ну что ж, похоже ты русский человек, Виталик, работать не хочешь, ждешь чуда. Настоящий потомок Емели- дурака!
Lester Leyt
Заинтересовала моя персона? Могу дать совет, больше читай и делись своими знаниями. Да, я русский человек, живу не в Москве. Данные на моей странице.
Vitaly Tiunov
Сначала ты должен отдать долги "вражеской стороне", за их доброту и милость. Они из тебя сделали человека. "Свобода и деньги" для тех, кто лично работает, платит налоги и защищает от врагов страну пребывания. Воевали твои деды, а не ты лично, у всех деды воевали. Ты называешь себя русским? Прекрасно, получай гражданство и начинай пахать землю, строить дороги, бороться с жуликами и ворами. Ничего не бывает "всё и сразу". Свою "долю" ты должен доказать и обосновать.
Lester Leyt
Сначала ты должен отдать долги "вражеской стороне", за их доброту и милость. Они из тебя сделали человека. "Свобода и деньги" для тех, кто лично работает, платит налоги и защищает от врагов страну пребывания. Воевали твои деды, а не ты лично, у всех деды воевали. Ты называешь себя русским? Прекрасно, получай гражданство и начинай пахать землю, строить дороги, бороться с жуликами и ворами. Ничего не бывает "всё и сразу". Свою "долю" ты должен доказать и обосновать.
Vitaly Tiunov
А еще буржуи учили, что буде появится деятель , который заявит что я ему что то должен ( и при этом он не буржуй) , сразу спускать такого с лестницы. Но это курс за отдельные деньги был. Так что продолжайте попытывать счастья, авось дурачки и найдутся.
Konstantin Zh
Второй шаман продолжит путь Габышев. https://www.youtube.com/watch?v=YTBYr3Thr7g
Andrej Russan
Andrej Russan
У нас всё общество, по большому счету, больное, что там шаман. Тут порой надо перевернуть всё с ног на голову, чтоб добраться до какой–то сути. Порой бредовая идея больше вдохновляют , чем бесконечные ряды всех этих непогрешимых формул.. Потому как за ней, чувствуется какая –то свобода , тотальная свобода от всего этого «разумного»… То есть отправлять взвод ОМОНа на задержание одного глупого человека, это вполне нормально для государства?. Или тогда быть может он совсем не глупый и далеко не одинокий в своих взглядах, или быть может стреляют из пушки по воробьям те у кого поджилки трясутся от каждого шороха, просто потому ,что они что-то натворили и сделали плохое…
Andrej Russan
Логика , во всем должна быть логика, даже в той мистике. Но я не о ней сейчас. Если , что-то растет , то оно расширяется, так всегда и везде, но если наоборот, то это наоборот. Если государство растет, то и оно расширяется в культурных, экономических, физических планах. Но если оно сдает территории, люди едут к центру за тысячу километров , чтобы заработать, то это под понятие-«рост» ну ни как не подходит….
Константин Алланд
А смысл возвращаться в зону с вертухаями? Нормальной жизни тут не было и не будет.Тем более что тут предательство сплошное. Сдают земли врагам наперегонки.Кто быстрее продаст.Когда Дальний восток кремлёвские временщики сдадут Китаю, я не поеду в "метрополию" , идёт она куда подальше. Сто лет назад у предков все там забрали и сослали на восток, теперь отнимают уже и восток, обрекая на скитания. Ну их всех к чёрту, вечных предателей. Или здесь останусь или уже поднимать паруса в дальние земли, благо языки не проблема.Печально будет расставаться с родными местами, но в этой жизни много печального.И расстаться придётся в итоге со всем, включая собственное тело.
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