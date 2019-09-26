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Грета Тунберг: Объявлен поход против нефти !
Грета Тунберг: Объявлен поход против нефти !
26/09/2019 02:00
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Обсуждение
Конрат Андрей
Даймлер Бенз 3 дня назад объявил о прекращении разработки ДВС.
Гость
Не совсем понял посыл. Ну прикрывался детьми тов.Джугашвили. Мой посыл был в том, что семейство вращается в кругах, которые не особо жалуют русский мир.
Гость
Не обижайтесь, ради-Бога... это шутка. И в спам мой паблик сунули мгновенно. "Кадры решают фсё" - древняя халдейская поговорка.
сергей м.
И что? Сквозь эту постановку, проступает реальность?
Гость
Сам утыкайся. Это для вас утыкнутых норма .
сергей м.
Сам утыкайся. Это для вас утыкнутых норма .
Гость
Аргумент! ;)
сергей м.
Аргумент! ;)
Гость
Точно!)))) Но мне по...р
сергей м.
Точно!)))) Но мне по...р
Гость
ОМОН - такой же персонаж в этом спектакле.
сергей м.
ОМОН - такой же персонаж в этом спектакле.
Гость
Чем мы, РФ-ские обыватели, все и занимаемся. Некоторые от отчаяния переключаются на водку
сергей м.
Чем мы, РФ-ские обыватели, все и занимаемся. Некоторые от отчаяния переключаются на водку
Гость
Ок
сергей м.
Ок
Гость
Георгий Климов о шнобелевских лауреатах упоминал в "Гарвардском проекте", как о дегенеративной семейно/клановой ветви. Старик был прав.
Гость
Ущербное дитя искренне в своём плаче... и это немаловажный фактор для эффективной трансляции-посыла пиплу планеты. Спектакль с трибуны "пошли.вООН" удался.
Гость
увы, Швейцария прочно прикупила бренд.
Adwize
Эти папуасы прикладные, скандинавы наследники русов, где более менее чтото появляется везде скандинавские фамилии фигурируют, через них и рапортуют, могли бы и через русов, но в данный момент мы сами себе не принадлежим.А скорее всего у нас другая миссия.
Гость
(в продолжение)...и начинала свою жатву "баба с косою"
Vladislav Shamanov
Ой всё!
Сибиряк
Так что же ты молчал всю дорогу, мил человек! а то мы то тут столько лет Солнышко вокруг шарика гоняли... пикеты стояли... без пропусков (хоть и малой толикой) но во всех книгах-сайтах участвовали)) Сдуру думали, что можно в кои-веки и лыко в строку вставить)) извини братан. Раз бизнес требует не просто молчать, а искажать,... то извини. прости сирых. не вкурили тему. ЗЫ: Инвестор что-ли? че так возбудился-то? Автор похож на нуждающихся в адвокатах?)) Влез если, то говори по сути моментов которые вызывают недоумение. а если по сути(по пунктам, которые много раз изложены) сказать нечего(как и всем до тебя "защитникам"), то просто покури в сторонке.
Истинный Ариец
Без всяких экологов и сумасшедшей Гретты мир постепенно уйдет он нефти в первую очередь по экономическим причинам. Крупнейшие потребители нефти ( Китай , Евросоюз, Япония,Индия, США) не обладают собственными запасами (США быстро их истощит) , поэтому будут стимулировать атомную, ветровую, гелиоэнергетику, все зависит от того насколько быстро будет падать стоимость генерации на АЭС и солнечных ЭС, сначала медленное снижение нефтедобычи потом резкий спад.
Андрей Столярчук
Очень любопытно семейство Тунбергов. с 14:30 про Гретту. "Отец Гретты является потомком лауреата нобелевской премии по химии 1903 года Сванте Августа Аррениуса, который сыграл главную роль в отказе присуждения премий в 1905 и 1906 гениальному русскому учёному Менделееву Дмитрию Ивановичу". https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZOBcYI
Андрей Столярчук
Очень любопытно семейство Тунбергов. с 14:30 про Гретту. "Отец Гретты является потомком лауреата нобелевской премии по химии 1903 года Сванте Августа Аррениуса, который сыграл главную роль в отказе присуждения премий в 1905 и 1906 гениальному русскому учёному Менделееву Дмитрию Ивановичу". https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZOBcYI
Андрей Столярчук
Очень любопытно семейство Тунбергов. с 14:30 про Гретту. "Отец Гретты является потомком лауреата нобелевской премии по химии 1903 года Сванте Августа Аррениуса, который сыграл главную роль в отказе присуждения премий в 1905 и 1906 гениальному русскому учёному Менделееву Дмитрию Ивановичу". https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZOBcYI
Андрей Столярчук
Очень любопытно семейство Тунбергов. с 14:30 про Гретту. "Отец Гретты является потомком лауреата нобелевской премии по химии 1903 года Сванте Августа Аррениуса, который сыграл главную роль в отказе присуждения премий в 1905 и 1906 гениальному русскому учёному Менделееву Дмитрию Ивановичу". https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZOBcYI
Андрей Столярчук
Георгий Климов о шнобелевских лауреатах упоминал в "Гарвардском проекте", как о дегенеративной семейно/клановой ветви. Старик был прав.
Конрат Андрей
Даймлер Бенз 3 дня назад объявил о прекращении разработки ДВС.А это Mercedes Benz...
Андрей Столярчук
Не совсем понял посыл. Ну прикрывался детьми тов.Джугашвили. Мой посыл был в том, что семейство вращается в кругах, которые не особо жалуют русский мир.
Конрат Андрей
Эт не я троллю пенсионера... это они - Ютубовские либерасты!
Конрат Андрей
У вас есть деньги на мерседес? Так помогите русским школьникам организовать кружок, построить квадракоптер потяжелее и путену на башку его уронить. Это по всякому дешевле мерседеса, и полезнее. Может даже в учебники истории попадете.
Гость
Эт не я троллю пенсионера... это они - Ютубовские либерасты!
Алексей Огородников
Иногда даже удивляюсь, насколько военная мысль у постсоветского начальства отстает от западного мира. До сих пор же клепают танки и автоматы "Калашникова". Тогда как всем понятно, что всем вооружением, так или иначе управляют люди. Нейтрализуй людей и все. Все эти танки и самолеты будут бесполезны. Тем более, что противостоять с таким вооружением, массовому налету дронов просто невозможно. Ты же не будешь взрывать на своей территории ядерную бомбу или какую-нибудь электромагнитную. Есть еще и более изощренные технологии уничтожения врага. Через информационное воздействие можно перепрошить сознание генералам, или политической верхушке и вся военная мощь тоже помножится на ноль. Это пока только не до конца отработано, но все идет именно в этом направлении. В принципе, америкосы делают правильно, бьют в самое слабое место предполагаемого противника - в человека. https://www.youtube.com/watch?v=TlO2gcs1YvM
Сибиряк
И какой такой России поплохеет от отсутствия нефти? Пенсии розовощеким 45 летним пенсионерам в латах и фуражках, нечем будет платить? Зарплаты ничегонеделающим бюджетникам? Дожившие до 65 лет пенсы с печи слезут с голодухи и спросят за свои деньги с государства? А людям то(которые сейчас в меньшинстве и всю жизнь зарабатывали сами себе) какая печаль от этого?
Конрат Андрей
https://youtu.be/abG8rlvbc-s отношение британцев к Русским и советских руководителей... Сталин, Толстой,Леинц...
Сибиряк
Народ на ресурсе упирался, доказывая ведущему, что Экономики в РФ нет. В ответ высасывалось из пальца полтора года обратное, впадая в очевидную ересь, про то как тут все прет развивается и все вкусно-дешево. "Преувеличивая одно и не обращая внимания на другое" (с) Электорат слюни арбузные по бахче аж разбрызгивал от восторга. Теперь на голубом глазу говорит: "экономики в РФ - нет" Ну лучше поздно чем никогда.
Vladislav Shamanov
Это были сравнения с временами СССР, когда не было частного сектора экономики, по сравнению с которыми всё гораздо лучше сей час, но всё же не достаточно что бы можно было сказать что нормальная национально ориентированная экономика существует. Как то так.
Vladimir Sholkov
Языческая подоплека: "Я есть хозяин и все действуют по моим правилам".
Алексей Огородников
Именно. Может только развиваться добыча и продажа СЫРОГО сырья (т.е. БЕЗ добавленной стоимости).
Сибиряк
Ах простите.... а почему не с 1914 годом... или 1812 ? Есть мировые тренды, благодаря которым у каждого бедуина сотовый теперь. А есть Экономика... которой НЕТ. Вернее есть.... таже самая -социалистическая с вкраплениями элементов рынка. Сравнивать надо с тем КАК ДОЛЖНО, а не умиляться арбузАм находясь в прицепном вагоне цивилизационных процессов.
Walknut 59
На отделку яхты...сколько кож содрали с животных,а металла с пластиком?
Сергей Панченко
Я вот и вижу, как их "Буревестник" летает. Продукт советских наработок. Ха! И так у этих все. Обезьяны со ржавым муляжом гранаты. Максимум на что они способны: врать и воровать. А ещё вые.....ваться.
сергей м.
Я вот и вижу, как их "Буревестник" летает. Продукт советских наработок. Ха! И так у этих все. Обезьяны со ржавым муляжом гранаты. Максимум на что они способны: врать и воровать. А ещё вые.....ваться.
Гость
Один аутист предупредил другого :-)
Maxim Petrov
Один аутист предупредил другого :-)
сергей м.
Не в тему (а может и в тему), но у нелюбимого ВК К. Серебренникова есть хороший фильм - черная комедия "Изображая жертву"
Vladislav Shamanov
Ротшильды, Рокфеллеры и прочия финансовые Коперфильды и просто преступники с мафией, от чего давно уже пора избавиться.
сергей м.
Она случаем ко всему не безногая лесбиянка? Это писец в каком обществе спектакля мы живём.
Сергей Александрович
Именно. Может только развиваться добыча и продажа СЫРОГО сырья (т.е. БЕЗ добавленной стоимости).
Гость
Помню был человек в истории, который тоже толкал речи. С их помощью он собрал не хилую армию, после чего начал войну со всем миром.
Сергей Александрович
Про т.н. антропогенную историю "глобального потепления" как инструмента бесструктурного управления - https://youtu.be/xekCHoy38jY
Vladislav Shamanov
Без всяких экологов и сумасшедшей Гретты мир постепенно уйдет он нефти в первую очередь по экономическим причинам. Крупнейшие потребители нефти ( Китай , Евросоюз, Япония,Индия, США) не обладают собственными запасами (США быстро их истощит) , поэтому будут стимулировать атомную, ветровую, гелиоэнергетику, все зависит от того насколько быстро будет падать стоимость генерации на АЭС и солнечных ЭС, сначала медленное снижение нефтедобычи потом резкий спад.
Алексей Огородников
Какие эсминцы, Вы что ли не поняли что ими воевать уже не будут. А выжечь действительно можно всю электронику в том, числе и свою. А после вам пришлют еще один контейнер с дронами. А до того как вы подумаете о том, чтобы напасть на американский эсминец или еще на что, Вам этих дронов вообще пришлют по почте России. То что ничего противопоставить нынешние генералы не смогут, ясно из того, что все они вышли из СССР, в котором много говорили и ничего не делали. То что сейчас армия, все еще, призывная, а по принуждению создать что-то дельное невозможно. И даже в контрактных частях, это сделать тоже невозможно, по причине, что приказы отдают люди с закостенелым сознанием. Свежих мозгов там нет, их туда не пускают, потому-что они только вносят смуту в тесный междусобойчик. "Нельзя же допустить, чтобы всплыло, что очередной танк это только растрата бюджетных денег". Я уверен, что умельцы в России есть и могут придумать и контрмеры против дронов и своих дронов, да еще и по круче. Но для появления всего этого нужны условия, но пока что все пути для появления подобных технологий в России перекрыты.
Гость
...а вот, как было-бы интересно глянуть, ежели-бы кремлёвские урки послали в анальное путешествие британскую уркакратию !?...
Сибиряк
"Пошли они в жопу ......." (с) Дайте пять, дружище)) Вот именно это должно быть единственным ответом на ВСЁ происходящее, а не выковыривание и поиск алмазов в горах чужого дерьма.
Serge Rakitin
Кого-то мне эта Грета смутно напоминает... https://i86.fastpic.ru/big/2019/0925/2f/0d261337f75081f1dc69df2c2e366e2f.jpg
Smailey Face
Как удачно раскрутили это чувырло, ну просто сказка для кукловодов, ведь дебилизированная западная публика хавает подобное так, что аж за ушами трещит, её уже иконой сделали, шаг до обожествления. Мамане её тоже гешефт, пиццу продаёт в разы успешнее, правда в пластиковой упаковке, неэкологичной, ну это мелочи
Vitaly Tiunov
Сейчас каждый может как Гретта. Есть же интернет.
Vladislav Shamanov
Вот вот, надавать им таких люлей чтобы и через 10000 лет их потомки писались при слове русский.
Maxim Petrov
Эти папуасы прикладные, скандинавы наследники русов, где более менее чтото появляется везде скандинавские фамилии фигурируют, через них и рапортуют, могли бы и через русов, но в данный момент мы сами себе не принадлежим.А скорее всего у нас другая миссия.
Гость
Vladislav Shamanov
Есть такой хитрый закон вселенной - всегда когда кого-нибудь обманываешь, в конечном счёте, обманываешь себя. Что господа прихватизаторы-компрадоры нате выкусите не пускают на ассамблею, а ты не воруй - вор должен сидеть в тюрьме. Пока в стране нет нормальной экономики вы никто, хоть истрясись ракетами. Не надо продавать Родину, не надо предавать свой народ, не надо всё загребать под себя - подавитесь, а потом о вас вытрут ноги волчары для которых вы даже не щенки.
Henri Ducard
Поплохеет, потому что с народа деньги эти брать начнут. Доллар за 100... и всё ясно дальше
Алексей Огородников
Помню был человек в истории, который тоже толкал речи. С их помощью он собрал не хилую армию, после чего начал войну со всем миром.
Serge Rakitin
Про танки и не только После окончания ПМВ американские генералы пришли к выводу о бесперспективности танка как боевой машины и до 1941 года отклоняли все предложения о закупке танков в американскую армию. А потом пришлось буквально на коленке лепить сначала Lee, а потом Sherman. Получилось не очень. Это я к тому, что для американцев свойственен определенный юношеский максимализм, в итоге они отказываются от вполне работоспособных технологий, а потом кусают локти. Так было с радиолампами, производство которых в Штатах свернули ещё в 1960-е, в СССР/РФ продолжали делать (по американским прототипам ещё 1920-х годов), а потом выяснилось, что в ряде сфер лампы всё же нужны. И до сих пор Америка закупает их в России. Та же история с керосиновыми ракетными двигателями, от которых отказались в пользу водородных, а потом 20 лет покупали российские РД-180. С нефтью/газом всё тоже может оказаться не столь очевидным. Не удивлюсь, если лет через 20 Россия окажется чуть ли не единственной страной, продолжающей их добычу, а потом вдруг создадут технологию прямого синтеза глюкозы из метана и он станет основой биотехнологии будущего. Это просто как пример.
Сергей Константинов
https://www.youtube.com/watch?v=w7HppElE00M похоже
Алексей Ф
У россиянских енералов давно сознание перепрошито - когда надо будет - сдадут всех и всё за штуку баксов на рыло. И будет неважно сколько звездолетов наклепают кремляне.
Николай Толубаев
Тема альтернативной энергии заявлена. Задачи ты обозначил актуальные, вот только кто их будет реализовывать? Если по твоему все кругом "клоунада" и "спектакли", даже у тебя дома, то что делать. Сам понимаешь, мир стремительно меняется, спроса на нефть и газ не будет, как нам потомкам скифов и сарматов выжить в этом мире. Если ли у тебя план, Николай?
Алексей Ф
И что в итоге? А ничего, все осталось по прежнему, только приняло новые формы. Так сказать, в ногу со временем, понимаешь ли, страна движется, осваивает современные средства и методы узурпации власти и воровства.
Алексей Ф
Не полтора года. Заказ на более мягкое отношение к режиму поступил в 2014 году, тогда пошла муть про "поворот к русским" и прочие радости бытия.
Vitaly Tiunov
И Наибулину не забудьте пожалуйста.
Сибиряк
А других вариантов ваше подсознание не допускает? заранее проиграли... ну вы даете.))
Vladislav Shamanov
И Наибулину не забудьте пожалуйста.
Yury Safonov
Хватит ли мозгов и воли у европы на техническое перевооружение? Её хорошо "подготовили". Поднимать налоги все умеют, а вот дальше...
Henri Ducard
Ни хрена они не заработают , потому что у нас не было настоящего кризиса . Можешь спрогнозировать падение нефти до $15 и сохранение ее на этом уровне в течении 10..15 лет и последствия для экономики РФ ? Это фактическое прекращение нефтедобычи даже для внутренних потребностей в связи с ее нерентабельностью, падение фонового рынка в 3..5 раз, уход большинства западных ( еще и корейских и китайских компаний) с российского рынка и как следствие тотальный дефицит товаров широкого потребления.
Vladislav Shamanov
Я тоже не вижу закремлёвских постулатов в "Русском взгляде". Скорее так считают скудоумцы или недруги.
Lester Leyt
И что в итоге? А ничего, все осталось по прежнему, только приняло новые формы. Так сказать, в ногу со временем, понимаешь ли, страна движется, осваивает современные средства и методы узурпации власти и воровства.
Сибиряк
"Преувеличивая одно и не обращая внимания на другое" (с) так это работает.... сегодня же пояснили вам.) Например : хвалить Соловьева (этого автор вообще объявил- "безупречным")с Кедми на фоне инфо-игнора того-же например Соловья- само по себе как минимум странно. Странно игнорировать и объявлять мелочами стихийные бедствия, коснувшиеся большого числа русских людей. Горит-топит-фонит...- все это мелочи и так и должно быть типа. Странно игнорировать падение уровня жизни населения, (более того вообще недопотребление белка)восхищаясь при этом качеством недоступных для большинства продуктов, что нараз доказывается объемами реализации сетевых российских гигантов, торгующих тем же "пластиком". Тут либо молчать про все табуированные темы, либо освещать не так однобоко. Эти вопросы висят .... и ваш пост это не осветил. Дело ведь в "мелочах". Зря столько лет учили что-ли)
Алексей Ф
….Открыть и содержать собственный бизнес накладывает определенные условия – бесспорно. …все через это проходили – все всё прекрасно знают видят и понимают… не нуждаясь в пояснениях Это у воров-законников нет ни бизнеса, ни семьи – чтобы не было чего лишить и чем шантажировать (но им, чтобы жить «бепалевно» для этого скидывают «в общак» не слабо) АРИ и было и есть более чем актуальным ресурсом. Подобных пока близко нет на горизонте. Освещать публично(!) по сто раз непосредственно личность автора манерой продался-непродался и указывать как и о чём он должен говорить на его частном(!) ресурсе переходит границу такта. (…это допустимо на личных страничках соц. сетей, хотя тоже спорно с позиции этики) Фактически – это публичное обвинение в неискренности и «нечистоплотности», призыв - отбросить в сторону излагаемую мысль в передачах, а обсудить самого автора в негативном свете. Так поступают либо враги, либо озлобленные неудачники.
Гость
Грету Тунберг разоблачил членкор РАН. ***https://www.mk.ru/social/2019/09/25/gretu-tunberg-razoblachil-chlenkor-ran.html? utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Да придет антихрист: возлюби Грету Тунберг и Ольгу Бузову. Мы ждем новых пророков, потому что старые скучны и неэффективны. Грета Тунберг до жути напоминает Дэмиена Торна — малолетнего антихриста из культового фильма «Омен». И еще немного, когда говорит, она походит на Гитлера. https://www.mk.ru/politics/2019/09/25/da-pridut-antikhristy-shvedskuyu-shkolnicu-gretu-tunberg-sravnili-s-buzovoy.html
Maxim Petrov
Я тоже не вижу закремлёвских постулатов в "Русском взгляде". Скорее так считают скудоумцы или недруги.
Сибиряк
Верно барин..- скудоумцы и есть) нешто в здравом уме люди будут отрицать "безупречность" соловьиного помета и пользу выгорания миллионов гектаров промышленного леса.
Henri Ducard
Очень со стороны запомнилось. "США захочет сотрудничать - почему нет. Англия если - тоже хорошо. Кремль не делает к нам шагов, мы не с ним. Мы независимое русское движение, если начнет делать шаги - ну, поговорим" Кремль - это не необособленная структура, не отдельное государство, как США и Англия, все люди напрямую зависят от решений кремля, и народ - это кремль. Там наемные менеджеры за деньги, управленцы, которые если не справляются уходят со службы, а если преступники - на суд. В норме это так. С ними не договариваются, а нанимают (выбирают) управлять за плюшки Эта позиция и не нравится - крестьяне-помещики. Плюс какое-то независимое русское движение, которое решает как к кому относиться, с кем сотрудничать. Есть субъектность, свое государство, хотя бы движение какое-то? Иллюзия независимости в интернете, чтобы митинги не устраивали?)) Если каких-то тем не следует касаться, зачем все это? Говорить о том, что мы сейчас статисты - печальный факт мышления людей о политике и жизни - а не необходимая позиция мышления - сидеть, писать посты как воруют, продают, "мы ничто не решаем", брать поглубже и верить, что всё уже идет - на молодое поколение это не действует. И нотки гордости в слове Россия определенно странно звучали, учитывая историю АРИ "Нормальная вода, нормальная еда" - это поэтому у каждого третьего прибор для измерения нитратов. Или вы тоже живете в хорошей экологической зоне и считаете, что если у вас есть, значит везде есть?) Кстати о бизнесе, Синтезтех в Белизе зарегистрирован, а не в России. В принципе можно, но не стоит
Гость
Для чего придумали экологическую революцию? ***https://www.youtube.com/watch?v=V0VBz4b7aig
Алексей Ф
Явно "закремлевких постулатов" и нет. Но пропаганда не обязательно должна быть явной - гвозди прямо в лоб чухам вбивают на центральных каналах.
Гость
Приношу свои извинения... ваш паблик много серьёзнее, чем я думал.
Денис Слоновский
России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем. Четкого определения открытого огня в правилах нет, но, согласно пункту 436, его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.
Dexter
Обсуждается не личность автора, а позиция ресурса. Которая в последние годы части старой аудитории, в том числе мне, не очень нравится. Мне лично все равно, какие жизненные обстоятельства автора повлияли на изменение позиции ресурса.
Рустем Бохани
они зарабатывают на кризисе
Vitaly Tiunov
В чем связь между ней и радиоактивными сливами и вырубкой лесов?
Lester Leyt
Тема альтернативной энергии заявлена. Задачи ты обозначил актуальные, вот только кто их будет реализовывать? Если по твоему все кругом "клоунада" и "спектакли", даже у тебя дома, то что делать. Сам понимаешь, мир стремительно меняется, спроса на нефть и газ не будет, как нам потомкам скифов и сарматов выжить в этом мире. Если ли у тебя план, Николай?
Алексей Ф
Обсуждается не личность автора, а позиция ресурса. Которая в последние годы части старой аудитории, в том числе мне, не очень нравится. Мне лично все равно, какие жизненные обстоятельства автора повлияли на изменение позиции ресурса.
Vladimir Sholkov
Если она такая влиятельная то пожалуйста пусть собирает армию и отстаивает леса в сибири, пусть собирает армию и в местах слива устраивает загран отряды. Но я этого не вижу. Лес сплошняком под откос но никто не шелохнулмюся. Пол Востока в огне было и Аууу? Не слышу отзыва.
Vladimir Sholkov
Если она такая влиятельная то пожалуйста пусть собирает армию и отстаивает леса в сибири, пусть собирает армию и в местах слива устраивает загран отряды. Но я этого не вижу. Лес сплошняком под откос но никто не шелохнулмюся. Пол Востока в огне было и Аууу? Не слышу отзыва.
Истинный Ариец
Без всяких экологов и сумасшедшей Гретты мир постепенно уйдет он нефти в первую очередь по экономическим причинам. Крупнейшие потребители нефти ( Китай , Евросоюз, Япония,Индия, США) не обладают собственными запасами нефти (США быстро их истощит) , поэтому будут стимулировать атомную, ветровую, гелиоэнергетику, все зависит от того насколько быстро будет падать стоимость генерации на АЭС и солнечных ЭС, в связи с этим увидим сначала медленное снижение нефтедобычи потом резкий спад. Для РФ негатив в том что у нас себестоимость добычи от $ 30 в Саудовской Аравии и ОАЭ менее $10 , в какой то момент нефтедобыча в РФ станет нерентабельной и вся экономика свалится в штопор ( что можно наблюдать в нынешней Венесуэле, тяжелую нефть нерентабельно добывать технологиями 70-ых годов ).
Истинный Ариец
странно почему они негритянку не вытащили или хотя бы арабку, пакистанку???
Истинный Ариец
Чтобы появились предатели должны быть радетели за русских во властных структурах , чего не наблюдается по крайней мере последние 100 лет
Вит Ла
Не буду данные предоставлять . кому надо сам найдет .Численность населения России с 1926 по 2019 увеличилась менее чем в полтора раза А простите на чем основывалась энергетика начала 20 века . на нефти и газе ? Да вы мозги то включите , 90 % процентов экономики работает на раскрут самой экономики а не на человека ..Все эти движняки . перелеты и переплывы ежедневные человеку нах... не нужны будь у него дом одежда и пища . А задачи такой никто не ставит . Экономика ради экономики .
Dexter
много слов пустых у вас. никто не просил хулить и попадать под цензуру, и не переходил на личности. Недоумение вызвано обеление и подгонка фактов под это обеление. Это ваша прямая ложь, с переходом на личности. Кстати на личности вы перешли , а следующим постом обвинили других в переходе на личности и заклеймили это явление)) красавец! По сути понимаю тоже не имеете что сказать.
Рустем Бохани
Да вроде какую-то сумасшедшую уже пиарили лет 10 назад. Киты умирают и все дела. Мне больше импонирует версия что Грета это увод в сторону для отвода глаз. Заводы загрязняют воздух! а сами в это время где-нить под шумок ядерные отходы захоронят...на дне байкала.
Сибиряк
много слов пустых у вас. никто не просил хулить и попадать под цензуру, и не переходил на личности. Недоумение вызвано обеление и подгонка фактов под это обеление. Это ваша прямая ложь, с переходом на личности. Кстати на личности вы перешли , а следующим постом обвинили других в переходе на личности и заклеймили это явление)) красавец! По сути понимаю тоже не имеете что сказать.
Роман Котов
Да вроде какую-то сумасшедшую уже пиарили лет 10 назад. Киты умирают и все дела. Мне больше импонирует версия что Грета это увод в сторону для отвода глаз. Заводы загрязняют воздух! а сами в это время где-нить под шумок ядерные отходы захоронят...на дне байкала.
Истинный Ариец
Ни хрена они не заработают , потому что у нас не было настоящего кризиса . Можешь спрогнозировать падение нефти до $15 и сохранение ее на этом уровне в течении 10..15 лет и последствия для экономики РФ ? Это фактическое прекращение нефтедобычи даже для внутренних потребностей в связи с ее нерентабельностью, падение фонового рынка в 3..5 раз, уход большинства западных ( еще и корейских и китайских компаний) с российского рынка и как следствие тотальный дефицит товаров широкого потребления.
Истинный Ариец
Не думаю что кремлян можно испугать полоумной шведской соплячкой
Vitaly Tiunov
В Польше и Прибалтике такую армию считайте собрали и природу сохранили, не верите съездите в Татры, например, убедитесь. А дальше на восток уже не хватает солдат. Вы с этой секунды призваны. Начинайте отстаивать леса России.
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