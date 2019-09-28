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Конспирология последних событий
Конспирология последних событий
28/09/2019 01:47
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Гость
ПРОРОК Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим На перепутье мне явился; Перстами легкими как сон Моих зениц коснулся он: Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон: И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье. И он к устам моим приник, И вырвал грешный мой язык, И празднословный и лукавый, И жало мудрыя змеи В уста замершие мои Вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, И бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей». *** А.С. ПУШКИН - более, чем внятно...
Гость
Таран Дмитрий
Этот верхний опус насчёт Греты Тунберг и яхты Malizia II←← князей Монако Гримальди на которой её в ООН отвёз Принц Монако Пьер Казираги — второй сын принцессы Каролины Гримальди и как они Гримальди родством связанны с Бальби и Паллавичини .. https://en.wikipedia.org/wiki/Pallavicini_family Malizia←← Перевод:1) хитрость, обман; коварство; лукавство.козни, каверзы Франческо (Франсуа) Гримальди «Хитрец» (итал. Francesco Grimaldi La Malizia←←, ум. 1309) — член генуэзской семьи Гримальди, захвативший принадлежавшую гибеллинам крепость Монако. Считается основателем правящей в Монако княжеской династии. https://wikifaces.ru/g/antonio-1534-grimaldi-cheba.html Антонио (1534) Гримальди-Чеба итал. Antonio Grimaldi Cebà Антонио Чеба Гримальди←← . Супруга Арджента Паллавичини←← Профессия торговецАнтонио Гримальди-Чеба ( итал. Antonio Grimaldi Cebà; Генуя, 1534 — Генуя, 1599) — дож Генуэзской республики. http://www.balbifamily.com/nobility.htm В эпоху Возрождения старое генуэзское дворянство подчеркивало важность брака людей одинакового социального положения. В 1573-1575 гг. Семья Бальби (Balbis) имела тесные отношения с Джакомо Дураццо дожем Генуи . Два брата Бальби, Джио Франческо I и Панталео I, женились на двух дочерях Джакомо Дураццо, Баттине и Лукреции. Эти браки вместе с очень успешными предприятиями Balbi подняли семью до самых высоких социальных слоев. Были также браки с другими известными семьями, включая Spinolas, Lomellinis, Invreas и Паллавичин(Pallavicinos). https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Durazzo-Pallavicini Палаццо Дураццо-Паллавичини . Подрядчик Джио Агостино Балби. Банк святого Георгия (итал. Banco di San Giorgio) — как иногда утверждается, первый в мире — был учреждён объединением менял в Генуе в 1407 году и помещался в средневековом палаццо Сан-Джорджо. Одной из семей создателей этого банка является семья Гримальди ,вместе с семьями Паллавичини ,Бальби, Дориа , Фьески, Спинола, Джустиниани и Саккети .
Таран Дмитрий
Этот верхний опус насчёт Греты Тунберг и яхты Malizia II←← князей Монако Гримальди на которой её в ООН отвёз Принц Монако Пьер Казираги — второй сын принцессы Каролины Гримальди и как они Гримальди родством связанны с Бальби и Паллавичини .. https://en.wikipedia.org/wiki/Pallavicini_family Malizia←← Перевод:1) хитрость, обман; коварство; лукавство.козни, каверзы Франческо (Франсуа) Гримальди «Хитрец» (итал. Francesco Grimaldi La Malizia←←, ум. 1309) — член генуэзской семьи Гримальди, захвативший принадлежавшую гибеллинам крепость Монако. Считается основателем правящей в Монако княжеской династии. https://wikifaces.ru/g/antonio-1534-grimaldi-cheba.html Антонио (1534) Гримальди-Чеба итал. Antonio Grimaldi Cebà Антонио Чеба Гримальди←← . Супруга Арджента Паллавичини←← Профессия торговецАнтонио Гримальди-Чеба ( итал. Antonio Grimaldi Cebà; Генуя, 1534 — Генуя, 1599) — дож Генуэзской республики. http://www.balbifamily.com/nobility.htm В эпоху Возрождения старое генуэзское дворянство подчеркивало важность брака людей одинакового социального положения. В 1573-1575 гг. Семья Бальби (Balbis) имела тесные отношения с Джакомо Дураццо дожем Генуи . Два брата Бальби, Джио Франческо I и Панталео I, женились на двух дочерях Джакомо Дураццо, Баттине и Лукреции. Эти браки вместе с очень успешными предприятиями Balbi подняли семью до самых высоких социальных слоев. Были также браки с другими известными семьями, включая Spinolas, Lomellinis, Invreas и Паллавичин(Pallavicinos). https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Durazzo-Pallavicini Палаццо Дураццо-Паллавичини . Подрядчик Джио Агостино Балби. Банк святого Георгия (итал. Banco di San Giorgio) — как иногда утверждается, первый в мире — был учреждён объединением менял в Генуе в 1407 году и помещался в средневековом палаццо Сан-Джорджо. Одной из семей создателей этого банка является семья Гримальди ,вместе с семьями Паллавичини ,Бальби, Дориа , Фьески, Спинола, Джустиниани и Саккети .
Таран Дмитрий
https://en.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Filippo_Durazzo Джакомо Филиппо Дураццо III (1719–1812) был главой самой богатой семьи 18-го века в Генуе , Италия , а также известным натуралистом и библиофилом. Он сыграл важную роль в организации коллекций естественной истории в Университете Генуи и Городском музее естественной истории. Дураццо был сыном Марчелло Дураццо (1703–1787) и Клелии Дураццо (1709–1782). Его потомки включают Клелию Дураццо Гримальди и Игнацио Алессандро Паллавичини , оба по своей природе натуралисты. https://en.wikipedia.org/wiki/Clelia_Durazzo_Grimaldi Клелия Дураццо Гримальди ( Clelia Durazzo Grimaldi (1760–1830)) , была ботаником и маркизой в Генуе , Италия . Она была дочерью Джакомо Филиппо Дураццо и Маддалены Паллавичини .Основала ботанический сад на вилле Дураццо-Паллавичини https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%BE Дом Дураццо (итал. Durazzo) был одной из основных аристократических семей Генуэзской республики. С 1387 по 1576 год они были известны как Дурасса (итал. Durassa). Девять представителей Дома Дураццо были правителями Генуи, в том числе восемь человек были дожами Генуэзской республики. По этому показателю Дураццо уступают только семействам Гримальди и Спинола (по 11 дожей). Кроме того, из Дома Дураццо вышли два кардинала, пять епископов, шестнадцать послов, а также многие коллекционеры, меценаты и учёные.
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