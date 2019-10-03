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Время бесов
Время бесов
03/10/2019 01:44
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Обсуждение
Владимир Ганцовский
Сибиряк
Согласен, позитивное общение в семье и с единомышленниками ещё важнее прочего.
Lester Leyt
Если ты о якобы диктатуре с 1917, то и здесь не угадал. Ленина и Сталина никто не выбирал. Это правда. Но и царей никто не выбирал.
сергей м.
Причем сами в говне по горло.
Konstantin Zh
Выпуск просто супер, как в старые добрые времена. Спасибо, Владислав Александрович! Наконец-то, уделили время делам в России.
Сибиряк
Сидеть никто и не призывал и никто и не сидит. Не уподобляйтесь )) Дело как всегда в тонкостях. Если мы нихрена не можем в открытом поле, то зачем выискивать псевдоплюсы и регулярно-систематически-безустали заполнять ими инфо-поле?) Духовная работа такая?))) Транслировать Богам псевдоплюсыплюсы? Сидишь в клетке- не вякай и проси воли. Земли под ногами нет, а оне стены постерами украшают. что к чему?)
Олег Ружейников
Время бесов подходит к концу. Слава Богам!
Филипп Филиппыч
B казав, "кто знакт тот поймет" & "евреи вернулись в палестину, это мистика" Никакой мистики Первая и Вторая мировые войны где погибли русские. читайте Декларация Бальфура 1917 года — официальное письмо, датированное 2 ноября 1917 года, от министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура к лорду Ротшильду, представителю британской еврейской общины, для передачи Сионистской федерации Великобритании.
Serge Rakitin
Мало кто знает, что песня Havah Nagilah была написана и впервые исполнена на праздничном концерте в Иерусалиме в конце 1918 года в честь перехода Палестины под британский мандат. https://www.youtube.com/watch?v=tXS73OD8MMI
Vladislav Shamanov
Нужно заниматься здоровьечком. Цигунчик, Йога, Здрава, режим правильный и питание. В гороскопе смотреть в каком знаке и доме Луна и в ситуацию этого дома и знака периодически попадать - создавать наполнение соответствующей эмоциональной энергией. То же самое для Венеры. Научиться сбрасывать отпускать "не кормить" ненужные эмоции и ментальные конструкции.
Роман Котов
Кстати раз уж затронули дело врачей хочу написать опус, немного по жестче. Вот заболеет русский человек например какой-нибудь холерой или оспой. Побежит к врачу. А врачей *прррр* нет. Почему? Да потому что все убежали в америку где лучше платят и условия жизни лучше. А чтобы он не убежал надо ему просто денег заплатить и всё. А кремль все деньги себе под задницу засунул и такой как медведь с мёдом обнялся...никому не дам. Соответственно врач уезжает и ты русский человек умираешь от оспы поскольку некому тебя вылечить. Таким образом практически напрямую кремль убивает людей. Да, некоторые лесторовцы скажут "нееет, у нас тоже есть врачи" и покажут пальцем там на кого-то. По-этому объясняю дальше. Допустим в америке заболело оспой 1млн. человек и в России также 1млн. Но в америке специалистов-врачей 1000чел, а в России осталось 10 чел. Таким образом в америке вылечат 999 тыщ. чел, а в России только верхушку кремля. А простой человек помрет не долеченным. А так всегда можно найти 1го или 2ух и тыкать в них пальцем со словами "вот они молодцы".
Lester Leyt
никто уже давно никого не выбирает...акститесь. в России диктатура'с.
Сибиряк
Желательно осветить тему "малых народов" РФ. Их видение сосуществования. Желательно из первых уст.
Vladislav Shamanov
Запишись, а потом еще зарегистрируйся в электронной очереди в течении часа перед приемом. Прием по графику в моей поликлинике 8 мин на пациента. Последний раз у меня ребенок был в кабинете 3 мин. Врач даже ни разу не посмотрел на него. Все строчил что-то в компьютере. Заключение здоров или нет было сделано на основе ответов на задаваемые врачем вопросы. Зачем тогда врач, если имея незамысловатый список вопросов, на которые ты сам отвечаешь, ты сам можешь определить болеешь ты или нет? В моем понимании все идут в поликлинику либо за справкой либо за больничным, не более. Такая система выстроена специально, потому-что если человек реально заболеет, то он не будет ждать неделю или две. Он пойдет в платную клинику. И иногда получается так, что ты попадаешь к тому же "бесплатному", который тебе и принимал в поликлинике. И отношение к тебе будет совсем другое. Хотя платная тоже не панацея, Все красиво обставят, соберут деньги и результата так же может не быть. Потому-что самый главный и часто, единственный, интересант в результате это сам больной.
Vladislav Shamanov
Согласен, позитивное общение в семье и с единомышленниками ещё важнее прочего.
Lester Leyt
не вы ли пишете многоходовочку за Пу когда он облажается?)) Кстати мне это напомнило я видео смотрел о северной корее, так там гид на голубом глазу говорил что у них так мало машин потому что они борются за экологию.
Алексей Огородников
Межкомнатные стены тоже чисто номинально. Вертикальные бруски 40*40 с разбивкой 1 метр, без каких либо поперечин. В промежутки между брусками вложен сотовый картон и все это обито гипсокартоном. Отдельная тема-это коммуникации. Все они проложены не по какой-то схеме или логике, а по кратчайшему расстоянию. Вся проводка в доме соединена методом скрутки внутри стен, хорошо, что хоть местами заизолирована. За время ремонта обнаружили несколько оголенных кабелей под напряжением идущих в никуда. Судя по всему они не знаю, что такое гофры для прокладки кабелей и распределительные коробки. Их тупо нельзя купить в Англии их пришлось везти из России.
Алексей Огородников
Межкомнатные стены тоже чисто номинально. Вертикальные бруски 40*40 с разбивкой 1 метр, без каких либо поперечин. В промежутки между брусками вложен сотовый картон и все это обито гипсокартоном. Отдельная тема-это коммуникации. Все они проложены не по какой-то схеме или логике, а по кратчайшему расстоянию. Вся проводка в доме соединена методом скрутки внутри стен, хорошо, что хоть местами заизолирована. За время ремонта обнаружили несколько оголенных кабелей под напряжением идущих в никуда. Судя по всему они не знаю, что такое гофры для прокладки кабелей и распределительные коробки. Их тупо нельзя купить в Англии их пришлось везти из России.
Алексей Огородников
Запишись, а потом еще зарегистрируйся в электронной очереди в течении часа перед приемом. Прием по графику в моей поликлинике 8 мин на пациента. Последний раз у меня ребенок был в кабинете 3 мин. Врач даже ни разу не посмотрел на него. Все строчил что-то в компьютере. Заключение здоров или нет было сделано на основе ответов на задаваемые врачем вопросы. Зачем тогда врач, если имея незамысловатый список вопросов, на которые ты сам отвечаешь, ты сам можешь определить болеешь ты или нет? В моем понимании все идут в поликлинику либо за справкой либо за больничным, не более. Такая система выстроена специально, потому-что если человек реально заболеет, то он не будет ждать неделю или две. Он пойдет в платную клинику. И иногда получается так, что ты попадаешь к тому же "бесплатному", который тебе и принимал в поликлинике. И отношение к тебе будет совсем другое. Хотя платная тоже не панацея, Все красиво обставят, соберут деньги и результата так же может не быть. Потому-что самый главный и часто, единственный, интересант в результате это сам больной.
Роман Котов
не вы ли пишете многоходовочку за Пу когда он облажается?)) Кстати мне это напомнило я видео смотрел о северной корее, так там гид на голубом глазу говорил что у них так мало машин потому что они борются за экологию.
Константин Алланд
Кто работал в штатах, подтвердит самый требовательный клиент это русский, это не есть хорошо,он не понимает реалий, качество складываются из ценны материала и труда затрат, он хочет дешево и качество премиум и еще особого к себе отношения! У нас предложений много спроса нет, по этому есть перекос в сторону покупателя.
Роман Котов
никто уже давно никого не выбирает...акститесь. в России диктатура'с.
Константин Алланд
Сам не верил этому никогда, читая скандинавские книги по строительству и ремонту. А оно так и есть , оказывается. В США точно, знакомый на ватсапп кидает видео чудо-строек.
сергей м.
При чем США речь шла о Скандинавии и Финляндии.
Алексей Огородников
Ну так, "просто к слову", все на свете обосрать можно.
Константин Алланд
Недаром основное пожелание в России : здравия, будь здоров. Тут человек к 30 годам или сам себе доктор или надеется на медицину и все будет печально.
Константин Алланд
По теме. Больше внимания уделять событиям в России.С Украиной перебор. Интересно побольше узнать о будущем страны и мира в целом. О моделях и концепциях возможного развития.
Arcadiy Polyakov
Аркаша, большевики эту тему(казачество) до сих пор в говне валяют. По другому, большевикам ни-как не выгодно. Кино - "кубанские казаки" долгий сериал.
Maxim Petrov
Реестровые?
Serge Rakitin
Про американские стройки Нюанс в том, что в Америке дома строят исключительно на продажу, у нас по старинке предпочитают строить сами - в смысле по индивидуальному проекту с контролем всех этапов строительства. Отсюда и разный подход, а там, где коттеджи и таунхаусы строит застройщик на продажу, ситуация не многим лучше американской: главное, чтобы снаружи смотрелось хорошо, а что внутри - застройщика не иппёт. И внутри обычно бывает такое, что волосы дыбом встают. Знаю это из личного опыта. Больше всего мне запомнилась имитация подключения к центральной канализации, которое по договору купли-продажи было, а по факту канализационная труба из дома просто уходила в засыпанную строительным мусором яму во дворе... Выяснилось это по окончании отделки - к этому времени застройщик благополучно обанкротился и растворился за пределами России.
Константин Алланд
Передача напомнила прежние , до 2014 года выпуска.
сергей м.
Ну так, "просто к слову", все на свете обосрать можно.
Сергей Панченко
издеваетесь, соседу по посёлку еврею выдали и свидетельство и подхорунжия звание, а он в казачество не ходит, а меня уже на протяжении четырёх лет пребывания так в казаки и не приняли, хотя работы для них делал много, ну а теперь и не надо меня принимать марать свою честь уже не соглашусь, да там все люди с зависимостями алкаши, наркоманы и прочая мерзота которая на ментов работает и стучит осталась.
Lester Leyt
Необходимо упомянуть об адвокате Трампа, некто Джулиани, который конкретно обращался к Зе провести расследование в интересах Трампа. Допустим, если Трамп просил "прояснить ситуацию" якобы в интересах своей страны, то Джулиани действовал как представитель Трампа против его конкурента Байдена и вовлекал Зе. При этом Трамп не осудил действия Джулиани, не одернул его, а промолчал. Налицо обращение Трампа к помощи иностранного государства для личных целей. Что еще нужно?
Arcadiy Y. Polyakov
я не издеваюсь, просто смешно. смешнее, чем у нас в Сибири. у нас тут ещё в 90-е наблюдался массовый прирост бурят в славное войско казачье ))) И всё так же - ПО ЗАПИСИ. всё это нынешнее расеянское "казачество" - сброд каких-то дефективных утырков, которых не берут в ментуру, и они пыжатся тешить свои комплексы в этой клоунско-суррогатно-потешной структуре. собрание нечестивых )))
Arcadiy Y. Polyakov
да, они самые, я бы хотел альтернативу найти, но пока не получается...
Вит Ла
А как же множество роликов на ютубе которые утверждают совершенно обратное , снятые нашими людьми проживающими там : вот к примеру-https://www.youtube.com/watch?v=BwZ-DnY2Mck .Технологии строительства пришедшие оттуда , а не наоборот ?
Александр Верный
Кто работал в штатах, подтвердит самый требовательный клиент это русский, это не есть хорошо,он не понимает реалий, качество складываются из ценны материала и труда затрат, он хочет дешево и качество премиум и еще особого к себе отношения! У нас предложений много спроса нет, по этому есть перекос в сторону покупателя.
Диверсус СТавроПольский
А спроста что ли, во время репрессий, кубанские остались целы-невредимы, а терских и донских извели под ноль? Стал свидетелем, как кубанские в Армавире, на автовокзале, хотели женщину с ребенком забрать ночью, за курение, якобы. Спросил у тех казаков, для того-ли они казакуют, что бы баб на улице хватать?
Lester Leyt
Люди не делятся на хороших и плохих Лестер, а членство это статус, а ещё участие или соучастие в организованной банде. Банда в хорошем смысле этого слова, все стремятся попасть в хорошую банду, но в моём случае это была не хорошее бандитское формирование, а плохое, впрочем гораздо хуже ментов, с теми то всё ясно, а эти под прикрытием традиций злодеяния творят и на ментов шестерят по долгу службы...
Алексей Огородников
А в Финляндии тоже дома плохие? (Мне Америка по-барабану.)
сергей м.
Да мне и Финляндия не особо интересна. Мне Важно, чтобы люди в России объективно рассматривали все аспекты жизни в России. А не думали, что если власть плохая, то значит все кругом хуже чем в любой другой стране. Таким подходом сводиться на нет все то хорошее, что делается людьми. Вроде как их и нет и они не причем, в все что делается, делается только благодаря каким-то людям на верху, при этом оно всегда хуже чем в в той же Америке или даже Финляндии.
Алексей Огородников
Да мне и Финляндия не особо интересна. Мне Важно, чтобы люди в России объективно рассматривали все аспекты жизни в России. А не думали, что если власть плохая, то значит все кругом хуже чем в любой другой стране. Таким подходом сводиться на нет все то хорошее, что делается людьми. Вроде как их и нет и они не причем, в все что делается, делается только благодаря каким-то людям на верху, при этом оно всегда хуже чем в в той же Америке или даже Финляндии.
STALKER LEX_2019
Короткий ликбез для В.А. Чтобы больница в США, в Евросоюзе или в РФ получила деньги за оказанные медицинские услуги клиенту, застрахованному по добровольному медицинскому страхованию, она (больница) замучается пыль глотать доказывая необходимость тех или иных услуг. Даже горчичник лишний не пройдет, т.к. в страховой компании, которая естественно заинтересована сокращать свои убытки, есть цельный отдел страховых медиков. Порою за вас Владислав становится неловко. Вашему бы полету мысли - еще бы знания.
Виктор Стрекалов
З0 лет прошло .как посетил первый раз онкоцентр им Блохина.Многое видел испытал неоднократно на собственной шкур.Все перечисленные миазмы подтверждаю-денег там оставил немеренно.Но главное жив.Был там многие десятки раз все эти годы.Печальное место.Развратили это место больные закавказцы с их шальными деньгами в то время..Башня здания онкоцентра так и называлась "Кавказская пленница" в народе(другое название Башня смерти-это больше наверное сейчас)Подозреваю.что где то рядом всем управляют настоящие мафиози в смычке с администрацией.Если покопаться в людях управляющих этой системой эти годы .Там много грузин и прочих .как мы называм "шумеров" типа Лаврова .Советские евреи врачи.коих там было большинство под контролем партии особо не борзели.Были настоящие врачи подвижники.таланты и т.д.Да они и сейчас есть.Но времена изменились .Там сейчас просто засилье нерусских на отдельных этажах.Евреев стало намного меньше.Уехали.И это нехорошо.с ними было проще..Тема вообще большая и очень важная для русского народа.Не хочу разводить флуд.Главное через мед реформы идет настоящий геноцид русского народа-это .кстати открыто признают и мои знакомые простые онкологи врачи.
Arcadiy Y. Polyakov
Люди не делятся на хороших и плохих Лестер, а членство это статус, а ещё участие или соучастие в организованной банде. Банда в хорошем смысле этого слова, все стремятся попасть в хорошую банду, но в моём случае это была не хорошее бандитское формирование, а плохое, впрочем гораздо хуже ментов, с теми то всё ясно, а эти под прикрытием традиций злодеяния творят и на ментов шестерят по долгу службы...
Сибиряк
Радости действительно в России не много. Но всяко лучше попытаться получить максимум выгоды из того что есть, чем сидеть думать что все везде хреново. Что касается дел куда лезет власть там действительно нет ни радости ни много чего еще , но есть и другая сторона жизни в России- это какая-то часть людей которая делает жизнь лучше.
Гость
Аркаша, большевики эту тему(казачество) до сих пор в говне валяют. По другому, большевикам ни-как не выгодно. Кино - "кубанские казаки" долгий сериал.
Алексей Огородников
А что, кто-то призывал сидеть? или сидит "сакрализирует" пЕндоса без устали? к чему эти соловьевские зехера?))) Суть мессаги в нетрансляции в эфир псевдоудовольствия от пребывания на зоне. Все как всегда в мелочах... можно прильнуть к архиву и освежить контент в памяти, коли стерлось)
Maxim Petrov
Господин Стилиди, перелогиньтесь...
Maxim Petrov
"Газпром" заявил, что резкое сокращение выбросов CO2 очень опасно для России https://www.newsru.com/finance/03oct2019/gazpromfear.html Понеслось... Перекличка началась.
Сергей Панченко
о том, как совеццкие жыды-"врачи" в те времена "особо не борзели" почитай здесь https://yadi.sk/i/aacfdvf3ytW2o "Нехорошо", блеать! тип, мнящий себя русским, горюет о снижении (как ЕМУ кажется) семитской составляющей во всех областях россиянского госаппарата, капец, мля! все эти грузины, ары с азерами и прочие племена со схожей витиевато-корявой письменностью - суть есть семитские дальние коленца, 100 лет назад заботливо собранные в рамки СССРа своими кремлёвскими благодетелями для паразитировании на русском народе. так что не заламывай театрально руки в неизбывной тоске по игу иудейскому: у него осталось полным-полно исполнителей его талмудических заветов как грицца "на местах", просто исполнители эти наряжены в "разные" нац.костюмы и ботают на "разной" нац.фене, но делают одно одинаковое кошерное дело
Сибиряк
А что, кто-то призывал сидеть? или сидит "сакрализирует" пЕндоса без устали? к чему эти соловьевские зехера?))) Суть мессаги в нетрансляции в эфир псевдоудовольствия от пребывания на зоне. Все как всегда в мелочах... можно прильнуть к архиву и освежить контент в памяти, коли стерлось)
Сергей Панченко
я не издеваюсь, просто смешно. смешнее, чем у нас в Сибири. у нас тут ещё в 90-е наблюдался массовый прирост бурят в славное войско казачье ))) И всё так же - ПО ЗАПИСИ. всё это нынешнее расеянское "казачество" - сброд каких-то дефективных утырков, которых не берут в ментуру, и они пыжатся тешить свои комплексы в этой клоунско-суррогатно-потешной структуре. собрание нечестивых )))
Dima Dima
Мне не нравишься ты. Что с этим делать?
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