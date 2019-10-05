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Конспирология: Байден и Ленин - общие корни

05/10/2019 01:50
Редакционные материалы

 

 

 

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Обсуждение
  • Да ясно. Байден внук Ленина от Арман
  • Синантропы - китаёщы, у них вообще другой менталитет, на ступень ниже или на две от белой расы вниз
  • только трудотерапия, никаких легких путей для них, причем даже не надо лагерей. Поселить в общаге , малосемейке. Назначить прожиточный минимум тысяч в 10 рублей и здоровья пожелать. Как они желают всем.
  • На кол садить в людном месте и ставить караул, пусть народ посмотрит на ворюгу.
  • не забываем писать погоняло с маленькой буквы
  • При царях...да это разве коррупция была? Это были честные наивные дети по сравнению с димкой медведевым или мутко
  • Ну и рожа
  • Кто-нибудь в курсе почему ВК Хаммера называет Армандой, а не Армандом? Это оговорка или новое историческое открытие?)) Он был женщиной? (Когда-то в одной из передач у ВК "диплоДок" стал "диплоБоком".)
  • ландшафтная терапия - тоже мягкотелость! тока урановые рудники и прочее вредное и опасное производство! а будь я верховным рулевым - ваще бы еженедельное ТВ-шоу замутил бы с прямой трансляцией публичных казней расеянских "эффективных манагеров". Рейтинг у него был бы просто космический!
  • Романовский режим не сахар, однако-же нынешняя власть в скотстве своём, пороке и блядстве стократно превзошла "кровавый православный царизм". Разумеется, вполне заслуженно... их ожидает лютая народная "любовь" во все щели.
  • да какая нах гуманность в отношении этих тварей?! тока вешать и по кольям рассаживать! проверено. доказано. иначе бы в старые добрые времена всех этих козлин лошадьми надвое не разрывали. ибо знали единственный действенный способ противодействия!
  • ....и посадит Сергей Панченко Филипп Филипыча на кол. (Чувствуете - это же почти персонажи Булгакова!)
  • ландшафтная терапия - тоже мягкотелость! тока урановые рудники и прочее вредное и опасное производство! а будь я верховным рулевым - ваще бы еженедельное ТВ-шоу замутил бы с прямой трансляцией публичных казней расеянских "эффективных манагеров". Рейтинг у него был бы просто космический!
  • Так народ и кончиться и так уже одни дегенераты. Может быть, все-таки похитрее к вопросу возмездия подойти? Без азиатской дикарщины?
  • Вы специально народ с управленческой "Илиткой" путаете? Про дикарщину пишите только вы. Все методы описаны в Бояре. Собственный огородик на гектар на широте Норильска, запрет покидать территорию, минимум имущества и вперед - жить натуральным хозяйством. Очень хорошее решение вашего вопроса.
  • Вы специально народ с управленческой "Илиткой" путаете? Про дикарщину пишите только вы. Все методы описаны в Бояре. Собственный огородик на гектар на широте Норильска, запрет покидать территорию, минимум имущества и вперед - жить натуральным хозяйством. Очень хорошее решение вашего вопроса.
  • Ну я и говорю сначала "илитка", потом "подилитка", а потом все остальные на стройки нар.хозяйства поедут, а про "Бояра" никто и не вспомнит, в общем выяснении кто, кому, что должен.
  • Может вы и правы. Как предугадаешь? У меня в обосновании только исторический опыт России.
  • Может вы и правы. Как предугадаешь? У меня в обосновании только исторический опыт России.
  • Вел недавно проект, так вот, почему не хотят работать с Китаем: - разница в менталитетах, в России легче и быстрее объяснить и согласовать - в России производитель сделает все для своего имиджа (даже бесплатно). - качество... в Китае если четко не пропишешь все условия то китайцы сделают как им удобно (дешево и не качественно) Из плюсов - быстро делают - большие ресурсы в технологиях.
  • Вел недавно проект, так вот, почему не хотят работать с Китаем: - разница в менталитетах, в России легче и быстрее объяснить и согласовать - в России производитель сделает все для своего имиджа (даже бесплатно). - качество... в Китае если четко не пропишешь все условия то китайцы сделают как им удобно (дешево и не качественно) Из плюсов - быстро делают - большие ресурсы в технологиях.
  • А на них может ничего не быть. Все записано на родственников,детей, жену, тёщу, друзей-товарищей. + в оффшорах + на левой фирме и т.д
  • Очередная шиза: В Соединенных Штатах активистка призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету. Об этом пишет USA Really. https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/10/05/n_13543897.shtml
  • В русском государстве им будут детей пугать. Вместо "бабайки" :-)
  • ...и всё-таки, почему АРМАНДА?
  • не забываем писать погоняло с маленькой буквы
  • не кошерно как-то получается... с такой рожею быть пригожиным.
  • Несмотря на отрубленные пальцы, традиционная восточная коррупция живёт и процветает(иначе бы убрали давно все эти эшафоты и гильотины за ненадобностью) Мне тут один узбек рассказывал, что это русские их научили коррупции. Смешно.
  • Сложный вопрос, если смотреть через призму мировоззрения учитывая готов нашими предками земля наша, С точки зрения победителей в 1945 М году земля наша, Жить надо на этой земле и не заморачиваться. По поводу советских рассуждений о народах
  • РФ в своем развитии совершает "бег по кругу". От чего мы ушли в 1991, к тому пришли спустя 28 лет. Осуждали Л.И.Брежнева за 18 лет царствования, при этом "президент новой России" находится во власти 20 лет. "Застой" и "стабильность", это по сути одно и то же. Вместо Пу и Ко придет другая бригада и опять засядет на табуретку лет на 20, и так до бесконечности. Что делать, Серж?
  • не кошерно как-то получается... с такой рожею быть пригожиным.
  • А что тут сделаешь? На удачу надеяться и медитировать.))
  • Романовский режим не сахар, однако-же нынешняя власть в скотстве своём, пороке и блядстве стократно превзошла "кровавый православный царизм". Разумеется, вполне заслуженно... их ожидает лютая народная "любовь" во все щели.
  • При царях...да это разве коррупция была? Это были честные наивные дети по сравнению с димкой медведевым или мутко
  • поциенты доктора Климова , их за версту видно
  • И вот по-кругу и выхода нет. Опять мочить друг друга, а в выигрыше говно всякое.
  • скорее наоборот русских научили
  • Не вижу повода для безпокойства... сепарация социума уже необратима. Все "сливки" пойдут на топливо.
  • Достаточно малосемейки или общаги , за которую бывший единорос заплатит 8000 р в месяц из своей зарплаты дворника 10 000 рублей, остального хватит на доширак и прочие радости жизни и пусть будет здоров , держится там пожизненно, укладываясь в потребительскую корзину . Вот это будет справедливо.Наглядно поймут, что такое жизнь в социальном государстве рф , которую они всем и устроили. С их эго и амбициями это хуже смерти. Только за место дворника им придется побороться с киргизами, которых они сюда понатащили. "В живых останется только один"(с)
  • А на них может ничего не быть. Все записано на родственников,детей, жену, тёщу, друзей-товарищей. + в оффшорах + на левой фирме и т.д
  • скорее наоборот русских научили
  • Надеюсь ваше будущее не выйдет за пределы кухни.
  • Это неоднократно обсуждалось на ари.ру
  • не является, принадлежала Германской империи в 1871...1918 гг , до этого королевству Пруссия , до этого Тевтонскому ордену в 1224...1525
  • Китай сливает мировая закулиса, к тому же у них впереди куча проблем от экономических до демографических (резкое старение населения ) и идеологических (правят коммунисты с их идеологией , экономика либеральная по сути придаток западной), ресурсных (отсутствие ресурсов нефти, газа, с\х ресурсов из своих только уголь, который в современной экономике все менее востребован) исходя из этого самый глубокий кризис будет в Китае.
  • Коррупция это по сути воровство уворованного ..Система крадет у населения а чиновники обслуживающие эту систему у нее .Страх плохой и низменный стимул , и кстати очень заразный .
  • Сам у себя воровать не будешь . а когда кругом как бы чужое есть соблазн .
  • Приветствую всех. ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ некий "атаман" Сабуров, ордынского войска утверждает о нападении Китая на РФ не потом а именно в ближайшие год, два. Ваш комментарий по поводу этого нападения и что вы об этом атамане знаете, слышали?
  • Так дело не пойдёт. Про Крым диалог не закончен, с прошлого выпуска. (контр)Аргументируйте за Тмутаракань.
  • Здоровски:
  • Хорошо, не пойдет. Сформулируй вопрос.
  • Про Хамера интересная информация, Про Китай, дело пошло, Китай начинает считать убытки от ухода корпораций западных с рынка труда, начался вывод производства, с годами увидим отставание китая во всем, процес идёт нужно время. Так вот, этот вывод не для ослабления китая, Производство запада в Китае держит запад от возможности прекратить продажи высокотехнологичных товаров в РФ Иран и прочим, те сделать все как до 1991 года, США очень граматную стратегию выбрали, сильно работают.
  • Смотрел сегодня Стрелкова, как же он деградировал, все плохие и жадно рассуждает о датах в жизни джугашвили, Человек который печально слил себя
  • Сложный вопрос, если смотреть через призму мировоззрения учитывая готов нашими предками земля наша, С точки зрения победителей в 1945 М году земля наша, Жить надо на этой земле и не заморачиваться. По поводу советских рассуждений о народах
  • Дикари
  • Страшно ему этому атаману, бедняга боится, Китайцы смогли в этом году довести материальные запасы для ополченцев до 48 млн человек, те теоретически под ружье за месяц могут поднять 40 млн человек, Это много, вот и страшно атаману, реально страх не от количества а от непонимания сути боевых действий самого атамана, При нормальной команде эти 40 млн мясо для тактического яо, Но вялое руководство РФ страха добавляет атаману