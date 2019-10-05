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Конспирология: Байден и Ленин - общие корни
Конспирология: Байден и Ленин - общие корни
05/10/2019 01:50
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Обсуждение
Филипп Филиппыч
Да ясно. Байден внук Ленина от Арман
Smailey Face
Синантропы - китаёщы, у них вообще другой менталитет, на ступень ниже или на две от белой расы вниз
Константин Алланд
только трудотерапия, никаких легких путей для них, причем даже не надо лагерей. Поселить в общаге , малосемейке. Назначить прожиточный минимум тысяч в 10 рублей и здоровья пожелать. Как они желают всем.
Николай Николаев
На кол садить в людном месте и ставить караул, пусть народ посмотрит на ворюгу.
Филипп Филиппыч
не забываем писать погоняло с маленькой буквы
Vech Bask
При царях...да это разве коррупция была? Это были честные наивные дети по сравнению с димкой медведевым или мутко
Гость
Ну и рожа
сергей м.
Кто-нибудь в курсе почему ВК Хаммера называет Армандой, а не Армандом? Это оговорка или новое историческое открытие?)) Он был женщиной? (Когда-то в одной из передач у ВК "диплоДок" стал "диплоБоком".)
Гость
ландшафтная терапия - тоже мягкотелость! тока урановые рудники и прочее вредное и опасное производство! а будь я верховным рулевым - ваще бы еженедельное ТВ-шоу замутил бы с прямой трансляцией публичных казней расеянских "эффективных манагеров". Рейтинг у него был бы просто космический!
сергей м.
Романовский режим не сахар, однако-же нынешняя власть в скотстве своём, пороке и блядстве стократно превзошла "кровавый православный царизм". Разумеется, вполне заслуженно... их ожидает лютая народная "любовь" во все щели.
Сергей Панченко
да какая нах гуманность в отношении этих тварей?! тока вешать и по кольям рассаживать! проверено. доказано. иначе бы в старые добрые времена всех этих козлин лошадьми надвое не разрывали. ибо знали единственный действенный способ противодействия!
сергей м.
....и посадит Сергей Панченко Филипп Филипыча на кол. (Чувствуете - это же почти персонажи Булгакова!)
Сергей Панченко
ландшафтная терапия - тоже мягкотелость! тока урановые рудники и прочее вредное и опасное производство! а будь я верховным рулевым - ваще бы еженедельное ТВ-шоу замутил бы с прямой трансляцией публичных казней расеянских "эффективных манагеров". Рейтинг у него был бы просто космический!
Константин Поляков
Так народ и кончиться и так уже одни дегенераты. Может быть, все-таки похитрее к вопросу возмездия подойти? Без азиатской дикарщины?
сергей м.
Вы специально народ с управленческой "Илиткой" путаете? Про дикарщину пишите только вы. Все методы описаны в Бояре. Собственный огородик на гектар на широте Норильска, запрет покидать территорию, минимум имущества и вперед - жить натуральным хозяйством. Очень хорошее решение вашего вопроса.
Константин Поляков
Вы специально народ с управленческой "Илиткой" путаете? Про дикарщину пишите только вы. Все методы описаны в Бояре. Собственный огородик на гектар на широте Норильска, запрет покидать территорию, минимум имущества и вперед - жить натуральным хозяйством. Очень хорошее решение вашего вопроса.
сергей м.
Ну я и говорю сначала "илитка", потом "подилитка", а потом все остальные на стройки нар.хозяйства поедут, а про "Бояра" никто и не вспомнит, в общем выяснении кто, кому, что должен.
Константин Поляков
Может вы и правы. Как предугадаешь? У меня в обосновании только исторический опыт России.
сергей м.
Может вы и правы. Как предугадаешь? У меня в обосновании только исторический опыт России.
Maxim Petrov
Вел недавно проект, так вот, почему не хотят работать с Китаем: - разница в менталитетах, в России легче и быстрее объяснить и согласовать - в России производитель сделает все для своего имиджа (даже бесплатно). - качество... в Китае если четко не пропишешь все условия то китайцы сделают как им удобно (дешево и не качественно) Из плюсов - быстро делают - большие ресурсы в технологиях.
Юрий Рыков
Вел недавно проект, так вот, почему не хотят работать с Китаем: - разница в менталитетах, в России легче и быстрее объяснить и согласовать - в России производитель сделает все для своего имиджа (даже бесплатно). - качество... в Китае если четко не пропишешь все условия то китайцы сделают как им удобно (дешево и не качественно) Из плюсов - быстро делают - большие ресурсы в технологиях.
Smailey Face
А на них может ничего не быть. Все записано на родственников,детей, жену, тёщу, друзей-товарищей. + в оффшорах + на левой фирме и т.д
Maxim Petrov
Очередная шиза: В Соединенных Штатах активистка призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету. Об этом пишет USA Really. https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/10/05/n_13543897.shtml
Maxim Petrov
В русском государстве им будут детей пугать. Вместо "бабайки" :-)
сергей м.
...и всё-таки, почему АРМАНДА?
Canapsis
не забываем писать погоняло с маленькой буквы
Zloi Ivan
не кошерно как-то получается... с такой рожею быть пригожиным.
Рустем Бохани
Несмотря на отрубленные пальцы, традиционная восточная коррупция живёт и процветает(иначе бы убрали давно все эти эшафоты и гильотины за ненадобностью) Мне тут один узбек рассказывал, что это русские их научили коррупции. Смешно.
Lester Leyt
Сложный вопрос, если смотреть через призму мировоззрения учитывая готов нашими предками земля наша, С точки зрения победителей в 1945 М году земля наша, Жить надо на этой земле и не заморачиваться. По поводу советских рассуждений о народах
Lester Leyt
РФ в своем развитии совершает "бег по кругу". От чего мы ушли в 1991, к тому пришли спустя 28 лет. Осуждали Л.И.Брежнева за 18 лет царствования, при этом "президент новой России" находится во власти 20 лет. "Застой" и "стабильность", это по сути одно и то же. Вместо Пу и Ко придет другая бригада и опять засядет на табуретку лет на 20, и так до бесконечности. Что делать, Серж?
Гринго
не кошерно как-то получается... с такой рожею быть пригожиным.
сергей м.
А что тут сделаешь? На удачу надеяться и медитировать.))
Гость
Романовский режим не сахар, однако-же нынешняя власть в скотстве своём, пороке и блядстве стократно превзошла "кровавый православный царизм". Разумеется, вполне заслуженно... их ожидает лютая народная "любовь" во все щели.
Константин Алланд
При царях...да это разве коррупция была? Это были честные наивные дети по сравнению с димкой медведевым или мутко
Константин Алланд
поциенты доктора Климова , их за версту видно
сергей м.
И вот по-кругу и выхода нет. Опять мочить друг друга, а в выигрыше говно всякое.
Константин Алланд
скорее наоборот русских научили
Гость
Не вижу повода для безпокойства... сепарация социума уже необратима. Все "сливки" пойдут на топливо.
Константин Алланд
Достаточно малосемейки или общаги , за которую бывший единорос заплатит 8000 р в месяц из своей зарплаты дворника 10 000 рублей, остального хватит на доширак и прочие радости жизни и пусть будет здоров , держится там пожизненно, укладываясь в потребительскую корзину . Вот это будет справедливо.Наглядно поймут, что такое жизнь в социальном государстве рф , которую они всем и устроили. С их эго и амбициями это хуже смерти. Только за место дворника им придется побороться с киргизами, которых они сюда понатащили. "В живых останется только один"(с)
Константин Алланд
А на них может ничего не быть. Все записано на родственников,детей, жену, тёщу, друзей-товарищей. + в оффшорах + на левой фирме и т.д
Рустем Бохани
скорее наоборот русских научили
сергей м.
Надеюсь ваше будущее не выйдет за пределы кухни.
Konstantin Zh
Это неоднократно обсуждалось на ари.ру
Истинный Ариец
не является, принадлежала Германской империи в 1871...1918 гг , до этого королевству Пруссия , до этого Тевтонскому ордену в 1224...1525
Истинный Ариец
Китай сливает мировая закулиса, к тому же у них впереди куча проблем от экономических до демографических (резкое старение населения ) и идеологических (правят коммунисты с их идеологией , экономика либеральная по сути придаток западной), ресурсных (отсутствие ресурсов нефти, газа, с\х ресурсов из своих только уголь, который в современной экономике все менее востребован) исходя из этого самый глубокий кризис будет в Китае.
Вит Ла
Коррупция это по сути воровство уворованного ..Система крадет у населения а чиновники обслуживающие эту систему у нее .Страх плохой и низменный стимул , и кстати очень заразный .
Вит Ла
Сам у себя воровать не будешь . а когда кругом как бы чужое есть соблазн .
Конрат Андрей
Приветствую всех. ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ некий "атаман" Сабуров, ордынского войска утверждает о нападении Китая на РФ не потом а именно в ближайшие год, два. Ваш комментарий по поводу этого нападения и что вы об этом атамане знаете, слышали?
Maxim Petrov
Так дело не пойдёт. Про Крым диалог не закончен, с прошлого выпуска. (контр)Аргументируйте за Тмутаракань.
Alex Shatunov
Здоровски:
Lester Leyt
Хорошо, не пойдет. Сформулируй вопрос.
Леонид Стгромов
Про Хамера интересная информация, Про Китай, дело пошло, Китай начинает считать убытки от ухода корпораций западных с рынка труда, начался вывод производства, с годами увидим отставание китая во всем, процес идёт нужно время. Так вот, этот вывод не для ослабления китая, Производство запада в Китае держит запад от возможности прекратить продажи высокотехнологичных товаров в РФ Иран и прочим, те сделать все как до 1991 года, США очень граматную стратегию выбрали, сильно работают.
Леонид Стгромов
Смотрел сегодня Стрелкова, как же он деградировал, все плохие и жадно рассуждает о датах в жизни джугашвили, Человек который печально слил себя
Леонид Стгромов
Сложный вопрос, если смотреть через призму мировоззрения учитывая готов нашими предками земля наша, С точки зрения победителей в 1945 М году земля наша, Жить надо на этой земле и не заморачиваться. По поводу советских рассуждений о народах
Леонид Стгромов
Дикари
Леонид Стгромов
Страшно ему этому атаману, бедняга боится, Китайцы смогли в этом году довести материальные запасы для ополченцев до 48 млн человек, те теоретически под ружье за месяц могут поднять 40 млн человек, Это много, вот и страшно атаману, реально страх не от количества а от непонимания сути боевых действий самого атамана, При нормальной команде эти 40 млн мясо для тактического яо, Но вялое руководство РФ страха добавляет атаману
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