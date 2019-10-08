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Скоро! Мировой экологический передел
Скоро! Мировой экологический передел
08/10/2019 02:18
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TETRU. Life
чтец мнит себя великим манипулятором а по факту убогий пропагандист с "интеллектуальным" подъвывертом с элементами сельского радиоспектакля. Люди - послушайте любой выпуск и что в остатке? да вы быдло которое ничего не понимает а мерзота давясь слюной получает кость за геноцид -тебя карабанов судить будут наравне с режимом и кармы дети не избегут . просрал ты свой "талант" и войдешь в историю как шлак и мусор. как Русский выражаю крайнее неприятие,презрение и будь ты проклят до 7 колена. в любом племени ты изгой
Гость
Гретта Тунберг ****************** В сказке Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» главным героем был особенный ребенок - карла, с непропорционально большой головой и необычайно злобным нравом. Сжалившись над ним, фея наделила его даром казаться в глазах окружающих умницей, красавцем и вместилищем различных талантов. Когда он говорил, то вместо озлобленного сиплого крика все слышали благозвучный голос, изрекавший необычайно мудрые истины. Восхищенный князь Пафнутий сделал его хоть и не Послом Совести, но вроде того — первым министром и кавалером ордена Зелено-Пятнистого тигра. Однако, когда обиженные Циннобером вырвали из его шевелюры три волшебных волоска, чары рассеялись — и все увидели, что перед ними не идеальный герой, а всего лишь отвратительный альраун, т. е. уродец, которым злые эльфы подменили похищенного ими ребенка.
Smailey Face
А мне ещё вот эта давнишняя картинка нравится. Название ей "Принят!"
Константин Алланд
А может это правильно , чтобы люди перестали брать китайское? Надо ломать красному дракону крылья.Пока он весь мир не сожрал. С россиянской федерацией , конечно, тоже разберутся. Ничего не поделаешь. Дураки несовместимы с эволюцией. Не человек не нужен на этой планете, а выродки без души и сердца(типа путина и медведева), которые готовые ради наживы превратить мир в пустыню. Ари , прекращайте уже жонглировать понятиями.
Adwize
Минус, дабы враги действовали по плану.
Николай Николаев
Какой политкорректный хохол, просто смех))
Влад Шевченко
США как метрополии вообще срать с высокой колокольни на "общепринятые международные нормы и правила". ООН - это надзорный орган за крипто-колониями англосаксов.
Vladislav Shamanov
..и отдать ещё денежку, уже за меткое словцо. Я думаю даже ерничинья ЭТИ не заслуживают. Отдал - поехал, придет время - заберём обратно. Не заберем, ну и хрен с ними - сами отдадут. Компьютеры - не люди - все помнят. )))
Сергей Александрович
Никому не удастся спрятаться. Это не как сто лет назад - сорвал погоны, сжёг документик и в народ. Нет, так теперь не выйдет
Arcadiy Y. Polyakov
Мне больше понравилась предыдущая мысль ВК что "коррупция - это спасение России". и без неё в нашей стране невозможно купить даже трусОв.)
Lester Leyt
Только у хохлов постоянно бомбит по поводу родства со славянами и неродства с русскими. Идите в пень со своими славянами, русские это совсем другой народ, северный и нордический.
Константин Поляков
Что означает слово "Украина"?
Lester Leyt
не торопитесь узнать, вам ещё рано... - запутаетесь. ...вы ещё не разобрались со своей предыдущей проблемой - "...можно ли считать И. Канта, уроженца Кенигсберга русским ...в связи с тем что город теперь под РФией". Этим занимайтесь
Сергей Александрович
США как метрополии вообще срать с высокой колокольни на "общепринятые международные нормы и правила". ООН - это надзорный орган за крипто-колониями англосаксов.
Smailey Face
Между тем, в России взялись за развитие малого предпринимательства и увеличение среднего класса, для этого: "Минэкономразвития предлагает увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект. Отмечается, что Налоговый кодекс подразумевает проведение ведомством ежегодной индексации с учётом изменения потребительских цен. Согласно документу, ведомство предлагает повысить коэффициент-дефлятор для применения налога на вменённый доход с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предлагается увеличить с 1,317 до 1,382, а для патентной системы — с 1,518 до 1,592. При расчёте налога на доходы физических лиц планируется использовать коэффициент 1,813, этот показатель в прошлом году составлял 1,729." --------------------- В Париже некие лица повесили чучело Греты Тунберг на мосту. Чучело узнаваемо по рыжим волосам и длинным косам. Полиция занимается поиском этих нелюдей...
Smailey Face
свежая информация и тарифе "пьяный водитель" в ГИБДД Великого Новгорода (от пассажиров такси, не скрывающих собственные эмоции): - 100-120 тысяч рэ за сохранение ВУ. Риск нынче стоит дорого, причём риск для всех сторон...
Canapsis
Предсказание Симпсонов – СССР восстановится в 2024 году https://youtu.be/yGAjtZcO5a0
Андрей Татаринцев
Да глупость это. Кто хоть немного думает - проверил. Все фейк. Во вложении оригинал и фейк.
Роман Котов
Мне больше понравилась предыдущая мысль ВК что "коррупция - это спасение России". и без неё в нашей стране невозможно купить даже трусОв.)
Владимир Павловский
Так и есть. Сравните, как называется последний день недели в большинстве славянских языков и как в русском языке. Или слово "работа", очень показательно.
сергей м.
..и отдать ещё денежку, уже за меткое словцо. Я думаю даже ерничинья ЭТИ не заслуживают. Отдал - поехал, придет время - заберём обратно. Не заберем, ну и хрен с ними - сами отдадут. Компьютеры - не люди - все помнят. )))
сергей м.
Да, самое интересное базы начали сливать уже сейчас, видимо скоро понадобятся, как только сьбытия пойдут дата центры первые захотят утилизировать.
Роман Котов
Ну а у меня + 17-22 С (в октябре месяце) , то есть реально сентябрь стал летним месяцем, а октябрь без морозов, хотя на моей памяти 14 октября шел всегда снег , а к концу месяца холодало до - 8 С порой. Подобное сильно стало заметным где-то с 2000 года. Климат явно меняется. Причин может быть несколько.В том числе и антропогенный фактор нельзя отметать вот так сходу. Глобальное потепление, кстати, это не значит, что везде и всюду станет теплее. Возможно , что растают ледники и льды Антарктиды (а они реально тают - это есть факт) , воды станет больше, зимы мягче , а лето прохладнее. В целом станет теплее в наших широтах, но для сельского хозяйства(к примеру) хуже. Вот сейчас в наших краях смещение примерно на месяц произошло. Лето позже наступает и позже заканчивается. Зима стала теплее где-то на 5-10 С . То есть давно нет этих - 35-40 С, которые были лет тридцать- сорок тому назад
Pavel Vladyka
Там же трусливые шкуры, в кремле и думе. Никто и не пикнет. К тому же на своих патронов. Опять "премьер-министр рф ничего не знает" ) Да сколько можно выродка медведева этого информационно прикрывать.Все он знает и вредит сознательно.
Vladislav Shamanov
Во всей этой ситуации интересно то что действительно газово-нефтяной спрут тормозит развитие России как в социальном так и в экономическом плане. Если его спрута западники прихлопнут в надежде опустить Россию, то думаю что произойдёт всё в точности до наоборот.
Vitaly Tiunov
Вы даете совет правящим ворам миллиардерам, как бы им еще подзаработать миллиардов за ваш счет. А они даже не смеются. Для них те у кого миллиарда нет - не люди. Вот такая вот загогулина.
Smailey Face
Все верно. Ушатали экологию именно те самые выгодоприобретатели. У кого деньги, тот и рулит процессами.
shaub kravchuk
Некому пить там больше - население сокращается как во время войны.
Николай Николаев
Только у хохлов постоянно бомбит по поводу родства со славянами и неродства с русскими. Идите в пень со своими славянами, русские это совсем другой народ, северный и нордический.
Алексей Огородников
Это делает россиянская федерация, тут и 5 колонны не надо. Сами все похоронят.
Константин Алланд
Все верно. Ушатали экологию именно те самые выгодоприобретатели. У кого деньги, тот и рулит процессами.
Aldan
Это уже классика россиянского потсреотизма на протяжении полутора десятков лет и для быдлоидов идеальна объяснялка про хорошего царя и говняных бойяр, когда все обосрамсы пытались оправдать: Пу хороший- это касьянов и ко плохиши, Пу хороший царь это Фрадкин и ко плохиши, Пу хороший- это медведев гомно...
Константин Алланд
Которая на половину или более состоит из людей чьи интересы не связаны с Россией.
Алексей Огородников
Я думаю, что на 90 % , а то и на все 100 % Тут почему то мнение на АРИ , что кто то там типа за нас. Вероятно это премьер-министр медведев. "Который ничего не знает"
Константин Алланд
Там же трусливые шкуры, в кремле и думе. Никто и не пикнет. К тому же на своих патронов. Опять "премьер-министр рф ничего не знает" ) Да сколько можно выродка медведева этого информационно прикрывать.Все он знает и вредит сознательно.
Константин Алланд
Я думаю, что на 90 % , а то и на все 100 % Тут почему то мнение на АРИ , что кто то там типа за нас. Вероятно это премьер-министр медведев. "Который ничего не знает"
Lester Leyt
Ну да, кривичи - не славяне, и что? И вятичи - не славяне, и готы-русь - не славяне. Вот как ты ни крути, ну не получится признать славян высшей расой и нацией господ, как были хохлы прислугой при поляках и евреях, так и остались.
Lester Leyt
"поглупеша вси, глаголящие лжу" - как это по-французски изначально звучало? )) А Арина Родионовна тоже по-французски сказки рассказывала? ))
Oleg Larin
"поглупеша вси, глаголящие лжу" - как это по-французски изначально звучало? )) А Арина Родионовна тоже по-французски сказки рассказывала? ))
Henri Ducard
Потому что потепление ведет к изменению направления, силы вихревого потока, его выталкивание. Например, теплеет Арктика, холодные потоки пробиваются (или уходят) в более умеренные зоны, где их столько быть не должно. Грубо говоря, где жарко - становится ещё жарче, где холодно - ещё холоднее. И в принципе становится непредсказуем обывателем. Эта середина-конец мая в Москве была как середина июля https://www.bbc.com/russian/features-47059329 Пересмотрите "Послезавтра"
Adwize
Да, самое интересное базы начали сливать уже сейчас, видимо скоро понадобятся, как только сьбытия пойдут дата центры первые захотят утилизировать.
shaub kravchuk
Сказка про " доброго царя" для последних лохов , коих в РФ 80% , до сих пор работает . Наоборот, чем быстрее Пу свалим тем быстрее коррупционно-мафиозная система свалится (развалится),он ее становой хребет, только до русских (в том числе и слушателей АРИ ) это доходит как до баранов.
Kevin Davidson
Знакомые англичане побывавшие в Петербурге заметили - очень безлюдно, как то брошено все, депресивное окружение..
Kevin Davidson
Некому пить там больше - население сокращается как во время войны.
Роман Котов
Разбирали, что он что она, говорят скосив рот, либо одна школа, но так обычно врут.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
ТАК РЕБЯТКИ ! НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО УГРОЗУ НАТО!
Санёк Тут
Анальный!?. здорово сказали!
Dmytro Lapshyn
Молодцы итальяшки , единственная здоровая нация!
Истинный Ариец
Сказочки все про 5-ую колонну , если конечно ей не считать всех кремлян вместе взятых, набивают карманы пока можно еще что-то стащить вот и вся логика мародёра. Я думаю скоро увидим расцвет теневой торговли как в конце 80-ых , тогда налоги вообще никто платить не будет.
Истинный Ариец
Сказка про " доброго царя" для последних лохов , коих в РФ 80% , до сих пор работает . Наоборот, чем быстрее Пу свалим тем быстрее коррупционно-мафиозная система свалится (развалится),он ее становой хребет, только до русских (в том числе и слушателей АРИ ) это доходит как до баранов.
Konstantin Zh
Обратно возня с Габышевым пошла. Смотрите ролики на ютубе, шаман сделал ход конём.
Истинный Ариец
Молодцы итальяшки , единственная здоровая нация!
Dexter
не торопитесь узнать, вам ещё рано... - запутаетесь. ...вы ещё не разобрались со своей предыдущей проблемой - "...можно ли считать И. Канта, уроженца Кенигсберга русским ...в связи с тем что город теперь под РФией". Этим занимайтесь
Lester Leyt
я хочу чтоб такие как ты образумились - использовали свою энергию в созидательном направлении ...если иначе - ты прав - такие как ты создают колоссальные проблемы для жизненного позитива
Adwize
Мда видимо точно хотят грибника заменить на брусничника.
Adwize
Разбирали, что он что она, говорят скосив рот, либо одна школа, но так обычно врут.
Истинный Ариец
Что за "запрещенная информация " неужели о том , что Пу и его банда еще несколько лярдов зелени сп*здили?
Истинный Ариец
Что за "запрещенная информация " неужели о том , что Пу и его банда еще несколько лярдов зелени сп*здили?
Истинный Ариец
Да, именно так русские переводят это слово, но они ошибаются. Правильный ответ: "страна Украина" на украинском пишется как "країна україна", а на польский как "kraj ukraina", что означает область, страна. Слово "окраина" на украинском пишется как "околиця", а на польском как "obrzeże", оба слова переводятся как окрестность, граница, край. Вот такие дела. У меня есть и другие аргументы. Ошибка в переводе может дорого стоить, имей в виду.
Dexter
я хочу чтоб такие как ты образумились - использовали свою энергию в созидательном направлении ...если иначе - ты прав - такие как ты создают колоссальные проблемы для жизненного позитива
Сергей Кузнецов
Скоро всЁ, к чертям собачьим, запретят.
Lester Leyt
Да, именно так русские переводят это слово, но они ошибаются. Правильный ответ: "страна Украина" на украинском пишется как "країна україна", а на польский как "kraj ukraina", что означает область, страна. Слово "окраина" на украинском пишется как "околиця", а на польском как "obrzeże", оба слова переводятся как окрестность, граница, край. Вот такие дела. У меня есть и другие аргументы. Ошибка в переводе может дорого стоить, имей в виду.
Yury Safonov
Кто ж вас методичками снабжает?
Сергей Кузнецов
Какие они юморные англичане
Pavel Vladyka
Для украинской творческой интеллигенции польский и русский языки были тем же, чем для Пушкина был французский. Только великий и могучий был систематизирован и отшлифован талантливейшими литераторами и гораздо раньше, чем украинский воляпюк. Завидуйте молча, украинствующие.
Pavel Vladyka
Ахахах.
Dmytro Lapshyn
Олесечка порадовала https://www.youtube.com/watch?v=k6428Ley8nA
Николай Николаев
Ну да, кривичи - не славяне, и что? И вятичи - не славяне, и готы-русь - не славяне. Вот как ты ни крути, ну не получится признать славян высшей расой и нацией господ, как были хохлы прислугой при поляках и евреях, так и остались.
Николай Николаев
В каких ещё созидательных целях? Это явно не про них))) У них под Киевом есть воинская часть, которая занимается пропагандой в интернете и Лестер Лейт явно оттуда, после утренней поверки давит клаву и пишет всякий бред. Я раньше сталкивался с этой публикой, всё то же самое, зашкаливающая до небес наглость и требование "отвечать на их вопросы". Да кому они нужны со своими хохляцкими вопросами, нация биндюжников и гомосеков.
Lester Leyt
Напиши мне фамилии творческих интеллигентов Украины и Польши, для которых русский язык был родной?
Lester Leyt
Так финнского или угорского? Финны и угры это очень разные народы, и при этом, живущие намного лучше хохлов. Криворукий Лестер Лейт снова выстрелил себе в ногу.
Николай Николаев
Так финнского или угорского? Финны и угры это очень разные народы, и при этом, живущие намного лучше хохлов. Криворукий Лестер Лейт снова выстрелил себе в ногу.
Константин Алланд
Ну а у меня + 17-22 С (в октябре месяце) , то есть реально сентябрь стал летним месяцем, а октябрь без морозов, хотя на моей памяти 14 октября шел всегда снег , а к концу месяца холодало до - 8 С порой. Подобное сильно стало заметным где-то с 2000 года. Климат явно меняется. Причин может быть несколько.В том числе и антропогенный фактор нельзя отметать вот так сходу. Глобальное потепление, кстати, это не значит, что везде и всюду станет теплее. Возможно , что растают ледники и льды Антарктиды (а они реально тают - это есть факт) , воды станет больше, зимы мягче , а лето прохладнее. В целом станет теплее в наших широтах, но для сельского хозяйства(к примеру) хуже. Вот сейчас в наших краях смещение примерно на месяц произошло. Лето позже наступает и позже заканчивается. Зима стала теплее где-то на 5-10 С . То есть давно нет этих - 35-40 С, которые были лет тридцать- сорок тому назад
Константин Алланд
Украина продаёт свои чернозёмы иностранцам. Продано уже более 2,2 миллионов гектар.Компании и акционеры, приобретшие земли бывшей Украины, находятся в самых разных странах мира. Так, например, 52 тыс. гектар принадлежат датской компании «Trigon Agri». Эта компания была создана в 2006 году на основе стартового капитала «состоятельных лиц» из зарегистрированной в Финляндии группы «High net worth individuals». Её акции торгуются в Стокгольме (NASDAQ), а список крупнейших акционеров включает JPM Chase (Великобритания, 9,5%), Swedbank (Швеция, 9,4%), UB Securities (Финляндия, 7,9%), Euroclear Bank (Бельгия, 6,6%), а также JP Morgan Clearing Corp (США, 6,2 %). Компания «United Farmers Holding Company», принадлежащая группе инвесторов из Саудовской Аравии, контролирует 33 тысячи гектар украинских сельскохозяйственных земель через посредничество компании «Continental Farmers Group PLC». «AgroGeneration», обладатель 120 тысяч гектар земли на Украине, является частью французской корпорации, причем 62 % акций находится в управлении инвестиционной компании из Техаса «SigmaBleyzer». Американскому пенсионному фонду NCH Capital принадлежат 450 тысяч гектар. Компания начала свою деятельность в 1993 году и стала одним из первых западных инвесторов на Украине после распада Советского Союза. За последнее десятилетие, она систематически арендовала небольшие участки сельскохозяйственных угодий (от 2 до 6 гектар) по всей Украине, объединяя их в крупные фермы. Согласно заявлению генерального партнера NCH Capital Джорджа Рора, эти договоры аренды дают компании право выкупа арендуемых в настоящее время участков после отмены правительством Украины моратория на продажу земли. Я думаю, что и рф ждет тоже самое , после падения цен на нефте-газ. Так что неизвестно еще, кто будет в итоге владеть чернозёмами.
Dexter
Объявят с трибуны россиянинию "врагом народов - убийцей экологии планеты" ... все и поддакнут. ...через слово будут вспоминать Чернобыль; покажут миру мусорные свалки в виде гор поросших травой (под Москвой их навалом); сообщат что выхлопы из машин в сотни раз отравленее чем у других.... всего делов-то. Никто и сомневаться не будет (...как с малазийским боингом) ...народы на западе для этого вполне подготовлены. ...лохи из МИДа будут трясти бумажками, которые никому не интересны, возмущаясь что им не дают трибуну и визы чтобы высказаться, параллельно усугубляя положение наводя "мосты дружбы" с маргиналами типа Венисуэлы и Сев. Кореи. ...палясь на дипломатических наркотрафиках... ... катаклизмы - типа горящей тайги размером в несколько европейских стран - будут объяснены всем, как метод ведения бизнеса орков (тем более что недалеко от истины) Выстроят за милую душу новый "железный занавес", только теперь не изнутри (как совковые большевики) а снаружи... Вот как-то так.
Pavel Vladyka
Речь не о польской, эта славная нация не новодел, но об т.н. украинской. Та долго не могла самоиднтифицироваться. Католик вниат - поляк. Православный - русский. Для корифея украинской литературы Котляревского русский был родным, а «малороссийский язык» как таковой использовал прежде всего с юмористической целью. Т..е. украинский он придумал как язык падонкафф для стеба для поместных дворянских вечеринок. Кирилло-мефодиевское братство, симпатизировавшее польском повстанцам продолжило мовоформирование но уже с польским уклоном. Его деятелей вы можете найти в Википедии.
Константин Алланд
Тем более , что все это недалеко от истины, действительно.
Pavel Vladyka
Владислав, тут человек доказывает, что русские тюрки. https://cont.ws/@gnuss/1466316 Что можете сксзать по этому поводу?
Александр Верный
https://www.youtube.com/watch?v=5-WfaLgIqxE Он не политолог, строитель, советую тем кто собрался строить дом из газобетона!
Александр Верный
Енвд отменят уже к 1 января 20 г. для продаж маркированных товаров и к 21 г. всем, а их 1,6 миллиона, налоговая нагрузка увеличится в разы,маркировка всех товаров убьет однозначно малый бизнес, вводится электронный полный контроль движения товаров, по сути НЭП отменен, в рознице останутся только федеральные сети, я говорю не о проектах, а утвержденных актах правительства.
Александр Верный
Уважаемый, да так оно и было и более того и немецкий литературный тоже в 19 веке, мы знаем свою историю, будьте по тактичней и изучайте пожалуйста свою историю, там тоже много чего поучительного есть,о чем Вы можете с пользой поделится со своими соотечественниками.
TETRU. Life
объективно говорить ?
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