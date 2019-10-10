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Украина - ринг для американских политиков
Украина - ринг для американских политиков
10/10/2019 01:22
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Обсуждение
Алексей Огородников
Процесс должен идти достаточно медленно, а иначе толпа не успеет ничего осознать. Люди должны прочувствовать все основательно, только тогда будет возможно очищение сознания.
сергей м.
Всем пох.
Adwize
Американское золото видимо улетело на дронах, которые снимал Владислав, без шуток.В обмен мы получили чипы и интернет.
Юрий Рыков
Из жизни: разговаривал с "казанцами" (Казанский вертолетный завод) так вот по метко РЛС, они ставят штатовский BENDIX KING RDR2000" и наши метко РЛС, двух Питерских фирм. За лет 15 ть обе Питерские фирмы улучшили свое качество, а штатовский "Bendix" ничего не изменил... Далее в России прошел МВИ (межведомственные испытания) отечественный TCAS, кстати то же не отстаёт от современных требований. Что подтверждает слова Владислава Карабаново о потенциале русского и других народов России.
Сергей Панченко
В отличии от РФ, в Украине разделяют понятия государства и группировки во власти. Последних во власти может быть множество, но они не влияют на устойчивость государственных институтов. Тебе как украинцу следовало бы это знать и не писать глупости. В мире идет тенденция на дробление, а не укрупнение. Украина очень крупное государство для Европы, если она сбросит на РФ ряд проблемных территорий, это уменьшит её проблемы.
Алексей Огородников
Водки выпил и почувствовал? крепче пей почувствуешь
Алексей Огородников
И все таки, токены привязанные к какому-то производству или товару не лишены тех же недостатков, что и тот же доллар. Единственный плюс, что будет заявлено, что они к чему-то привязаны. Владислав же напомнил, что доллар отвязали от золота, когда за него попросили это самое золото. И токен так же можно будет отвязать, создадут прецедент и и если будет нужно, то отвяжут. Поэтому, с моей точки зрения, в этом моменте разницы нет. Другое дело, что никто не сможет эмитировать токены бесконтрольно или как-то забрать их себе. В этом несомненный плюс.
Serge Rakitin
К проблеме нужно подходить комплексно. Ну, развалится "проклятая Внаукраина", России придётся взять под себя её самый большой кусок. Потянет эту ношу нынешняя РФ? Нет, конечно. Даже сравнительно небольшие территории опережающего развития (Большой Сочи, Крым, Чечня) вызывали и вызывают критический перегруз системы. А дополнительно +/-500 тыс кв км и 30 млн населения, куда экстренно придётся вваливать по 50-100 млрд долларов ежегодно на протяжение ближайших 20-30 лет просто угробят РФ. Напомню, что предыдущее "воссоединение" 1654 года породило: медный и соляной бунты, Стеньку Разина (из-за резкого роста налогов), церковный раскол (из-за вынужденной унификации с киевской церковью). Ну и кучу прочих проблем, с которыми разбирались целый век.
сергей м.
А в электричке, как по заказу, музыкант спел " Не спешите нас хоронить." Совсем хорошо стало. Всем спасибо. До свидания.
сергей м.
А в электричке, как по заказу, музыкант спел " Не спешите нас хоронить." Совсем хорошо стало. Всем спасибо. До свидания.
Владимир Павловский
Не надоело мусолить тему: "А что там, у хохлов"? Что в России творится никому не интересно? АРИ окончательно стал прокремлевским пропагандистским ресурсом. Должно быть стыдно.
Serge Rakitin
Про золото и доллар Многие, наверное, слышали, что бОльшая часть золотого запаса Германии и Италии хранится до сих пор в США. Официальное объяснение - мол, боялись советского вторжения, поэтому перевезли в Штаты. На самом деле история напоминает ситуацию с Францией. В 1950-60-е из-за дешевизны рабочей силы в послевоенной Европе Германия и Италия имели положительное торговое сальдо с США, американские товары их не сильно интересовали, в отличие от золота. Им эти доллары меняли на золото, но при условии, что оно не покинет территорию США. В 1971 г. лавочку прикрыли, но несколько тысяч тонн по сути виртуального золота типа остались в Америке. То есть по документам оно лежит в американских хранилищах, по факту владельцы до сих пор не могут перевезти его к себе (хотя СССР с его военными угрозами нет уже почти 30 лет). После тяжелейших переговоров немцы добились от США права на передачу им их же золотого запаса, но со смехотворными темпами порядка 10-20 тонн в год (при общем объеме зависшего в США золота более 2000 т). Очевидно, что американцы просто вынуждены сейчас покупать золото на рынке и понемногу отдавать немцам, чтобы не было скандала. Купить больше 50 тонн золота в одни руки в год не представляется возможным, т.к. почти всё золото на рынке "бумажное", реальные поставки почти никто не осуществляет: Россия (3-е место по добыче) полностью прекратила продажи золота за рубеж, тоже сделали Китай и Казахстан, понемногу продают лишь ЮАР и Австралия, но их золота не хватает, чтобы закрыть все потребности. Так что золото рановато списывать со счетов, его цена ко всем нынешним фиатным валютам (да и товарным активам) вполне может скакнуть раз в 10, если не больше.
Владимир Кутиков
прожыдь
сергей м.
Не думаю,что подходит.Метис-более широкое понятие,чем прожидь.
Serge Rakitin
Расово грамотным
Владимир Кутиков
Не думаю,что подходит.Метис-более широкое понятие,чем прожидь.
Zloi Ivan
Понравился термин по аналогии с некрозом - отмиранием ткани. Отмирающее государство - некроина. А в целом согласен, задолбало
Lester Leyt
Исполнительную власть в Украине возглавляет очень слабая команда. Зе показал себя пластилином и лизоблюдом. Пример, к разговору с Трампом Зе и его команда не были готовы, не была проработана линия поведения, темы, варианты развития беседы. Не случайно, а закономерно их подвели к подписанию т.н. формулы Ш. и загнали в стратегический капкан. Фактически, Украину принудили создать на своей территории вторую Чечню. Майдан против Зе и его команды не исключаю.
Serge Rakitin
Пелевин рулит)
Serge Rakitin
Про Глазьева Так, краткая справка для общего развития и как аргумент в беседах со считающими его "выдающимся экономистом и патриотом": В 1987-1991 годах входил в неформальную группу экономистов (Е.Т. Гайдар, А.Л. Кудрин, С.М. Игнатьев, А.Б. Чубайс и др.), проводивших семинары, включая зарубежные, на которых обсуждались меры по реформированию советской экономики. В ноябре 1991 года по предложению назначенного председателем Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел РСФСР участника семинаров П.О. Авена занял пост его первого заместителя. В 1991-92 годах - первый заместитель Председателя Комитета внешнеэкономических связей РФ, первый заместитель министра внешнеэкономических связей РФ. В 1992-1993 годах - министр внешнеэкономических связей РФ в правительстве Гайдара. В общем "патриот и левый экономист", хотя слово "левый" имеет много смыслов, включая аналог трендового - фейковый.
Lester Leyt
В отличии от РФ, в Украине разделяют понятия государства и группировки во власти. Последних во власти может быть множество, но они не влияют на устойчивость государственных институтов. Тебе как украинцу следовало бы это знать и не писать глупости. В мире идет тенденция на дробление, а не укрупнение. Украина очень крупное государство для Европы, если она сбросит на РФ ряд проблемных территорий, это уменьшит её проблемы.
Владимир Кутиков
Пелевин рулит)
Владимир Кутиков
Расово грамотным
Константин Алланд
Про то, что "доллар скоро рухнет" я слышу всю свою сознательную жизнь. Если $ рухнет, то куда рубль ухнет? Вставатели с колен об этом стыдливо умалчивают.
Aldan
А почему бы им просто не отдать то немецкое что перевезли к себе?
Alexey Serd
http://inoplanetyanin.ru/wp-content/uploads/2016/11/aliens-2-696x419.jpg https://otvet.imgsmail.ru/download/u_1f32dfb67ae56a9badfa0b037e15f21b_800.jpg Дроны управляют миром , люди в черном)). Снимал черное точки , в черном могли быть метеориты или не метеориты. Глаз инопланетянина еще не снял никто. Пока Гуманоида не увидел говорить о его наличие нельзя! Мнение сложенное из фильмов Голливуда вызывает естественный смех http://66.media.tumblr.com/tumblr_lnmmllCO1M1qcz5hwo1_500.gif https://otvet.imgsmail.ru/download/u_1f32dfb67ae56a9badfa0b037e15f21b_800.jpg
Alexey Serd
Водки выпил и почувствовал? крепче пей почувствуешь
Alexey Serd
Глазьев он пьяница, бухает уже давно и крепко!
Сергей Панченко
прожыдь
Serge Rakitin
Они ничего не перевозили из Германии, это виртуальное золото, типа обмененное немцами на доллары в 1960-е годы и типа оставшееся в США.
Aldan
А какой смысл покупать абстрактное золото чтобы потом отдавать настоящим?
Шерин Дана
Кто знает, зачем код валюты рубля меняют с 810 на 643 на банкоматах?
Истинный Ариец
На одном из интервью на ТВ на вопрос о его экономической программе Глазьев заявил , что первым делом нужно запретить свободное хождение доллара и евро и простимулировать промышленность на несколько триллионов рублей, любому мало- мальки знакомому с экономикой человеку понятно , что такие рецепты приведут к гиперинфляции и дефициту , живой пример "социалистическая" Венесуэла
Истинный Ариец
Никакого автоматического присоединения не нужно, нужна поддержка (в первую очередь информационная и организационная) независимой республики Новороссия, в перспективе военный и валютный союз (пример Абхазия , Ю. Осетия)
Serge Rakitin
А какой-то реальный эквивалент изначально у того золота был? Немцы ведь поди эти цифры не с потолка взяли и не придумали его сами себе.
Serge Rakitin
810 RUR - недономинированный рубль до 01.01.1998 643 RUB - деноминированный рубль с 01.01.1998 Из-за российского раздолбайства рублевые расчетные счета до сих пор в своем составе имеют код 810, типа 402-02-810-0-хххх-ххххххх. Пока разные умники не начали подавать иски, это вообще никого не волновало. Сейчас вот руки дошли.
Aldan
А какой-то реальный эквивалент изначально у того золота был? Немцы ведь поди эти цифры не с потолка взяли и не придумали его сами себе.
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