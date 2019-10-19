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Кто и зачем пугает "взрывом" в Сиэтле?
Кто и зачем пугает "взрывом" в Сиэтле?
19/10/2019 00:46
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Обсуждение
Варяг Таманский
Кукловоды прикалываются и пугают мнительный охлос библейским концом света , но охлос , почему то настырно верит в конец света после своей смерти. Апокалипсис начали прогнозировать еще в I веке до н. э. Тогда члены Кумранской общины, существовавшей в Палестине, считали это событием ближайшего будущего. Позже конец света предсказал епископ и учитель церкви Иларий Пиктавийский. По его словам, он должен был наступить в триста шесдесят пятом году. Начиная с 1000-х годов пророчества о скором конце света стали делом постоянным. Предсказывали и Второе происшествие Христа, и великое наводнение в 1736 году, и суперлуние в 1795 году, и мощный звездный дождь в 1833 году. Но настоящий бум произошел в 1999 году. В этот период апокалипсис предсказывали аж 13 раз! Дело в том, что множество пророков утверждало – люди умрут в этом году из-за перевернутого числа зверя – 666. Тоже самое было и 6 июня 2006 года – 6.06.06. 2000 год также оказался урожайным на апокалипсисы. Согласно пророчествам, человечество должно было умереть в 2000 году аж 7 раз!
Рустем Бохани
зачем спасать асада? подумайте
Генрих Мюллер
Leonid Rahametov
5 лет большой срок, рано ещё запасаться. Лучше запасайтесь автономной инфраструктурой - тёплый дом с печным отоплением, обязательно с колодцем, с хорошим забором, с гаражом (гаражами), с погребом, с сараями, с теплицами и плодовыми деревьями, желательно на плодородной земле и рядом с ж/д станциями. Можете даже не сажать ничего трудозатратного типа картошки, морковки, репы, но деревья посадите, ибо растут медленно. Ну и запасы семян делайте каждый год, они не слишком дорогие. И вот когда грянет кризис, вы убедитесь, что собственный огород реально экономит деньги, которых уже и нет, и взять негде.
Walknut 59
как известно, в гости к богу не бывает опозданий ))
Сергей Панченко
как известно, в гости к богу не бывает опозданий ))
Леонид Стгромов
Все верно про население, но больше боятся не заметности уменьшения поголовье населения, а экономических последствий снижения, те недвижимость упадёт в цене и прочее поидет на спад , а так все ровно идёт мигрантам дают подачки они заселябт ненужное за гос счёт все на в итоге на уровне, процесс упадка не начинается
Леонид Стгромов
Очевидно то, что Трамп отвел войска США в интересах Пу. Можно оспаривать это утверждение, однако уход США из Сирии крайне выгоден Пу. Насчет "заманивания" я не уверен.
Lester Leyt
Кто о чём, а вш... лестер о бане
Lester Leyt
Очевидно то, что Трамп отвел войска США в интересах Пу. Можно оспаривать это утверждение, однако уход США из Сирии крайне выгоден Пу. Насчет "заманивания" я не уверен.
Alex Oskin
Христианам верить надо с оговорками, неизвестно, кому они молятся и кто источник их "откровений".
Dima Dima
Кто о чём, а вш... лестер о бане
Владимир Павловский
Если считать по головам Трамп как раз 44-й, так что еще все впереди
Leonid Rahametov
нет там когда то один человек второй раз стал президентом через какое то время. Его посчитали еще раз
Zloi Ivan
Если считать по головам Трамп как раз 44-й, так что еще все впереди
Paragliding Sakhalin Sakhalin Paragliding
Ух ты. Не скажете, а в чём то заключается "суверенитет" ?А то ведь известно слово "суверен" и его значение И ?
Paragliding Sakhalin Sakhalin Paragliding
Что, роботы -исполнители не имеют информации роботов -вершителей? Ну да, ну да. :-)
Влад Шевченко
На форуме к предыдущему выпуску меня просили рассказать о пассивном наведении на цель. Только сейчас увидел, поэтому отвечаю здесь. Тут всё просто. Координатор цели (устройство отслеживающее направление на цель) головки самонаведения (ГСН) отслеживает не отражённый сигнал а излучённый. Излучённый сигнал убывает пропорционально квадрату расстояния, а отражённый - пропорционально 4 степени. Поэтому, если для РЛС макс. дальность обнаружения цели, допустим, 300 км, то для станции радиотехнической разведки, сопоставимых размеров, дальность обнаружения измеряется тысячами км. Кроме того, пассивное наведение обеспечивает скрытность атаки. Такой метод наведения используют противорадиолокационные ракеты, и ракеты с тепловой ГСН. Конечно есть и минусы, вот основные из них: 1 нет информации о дальности до цели, 2 нельзя атаковать неизлучающую цель. Первый недостаток устраняется триангуляцией, или/и кинематическим методом определения дальности (КМОД). Ну а для того чтобы воспользоваться вторым недостатком, цель должна выключить всё электричество, что для самолёта, сами понимаете, не реально.
Dexter
Влад Шевченко
Если бы она ещё доказательства представила... Без доказательств это просто мнение.
Влад Шевченко
Ну а что? Всё правильно он говорит, не хуже чем лёха карнавальный. Просто ему при этом надо ещё хлестать себя кнутом или дубасить дубиной по голове.
Андрей Смирнов
Ну вот, а говорят что путин ...уёвый. Наоборот!!! Мужик сказал, мужик сделал.
Рустем Бохани
в чем выгода?
Lester Leyt
а зачем спасать Асада и его семью есть ответ? вы в заблуждении относительно роли рф там.
Алексей Огородников
Непротиворечивых вариантов может быть как минимум несколько. Может быть мир виртуален. Может он не виртуален, но мы его воспринимаем не таким какой он на самом деле, а так как нас приучили с детства. Может быть он может изменяться под действием нашего объединённого внимания. А может он сам непрерывно меняется, и сам себя под себя же и подстраивает, устраняя внутренние противоречия.
Рустем Бохани
а зачем спасать Асада и его семью есть ответ? вы в заблуждении относительно роли рф там.
Lester Leyt
зачем тогда не зная утверждать очевидное? я кстати не муслим
Генрих Мюллер
Рустем Бохани
зачем тогда не зная утверждать очевидное? я кстати не муслим
Lester Leyt
мне понятно что там делает например Иран, касательно рф моя точка зрения коррелируется с ранее озвученной на ресурсе в плане эзотерики или оккультизма. политическая составляющая этого мне не интересна (это все игра в политическую значимость мирового масштаба). да я зороастриец
Николай Николаев
Если бы она ещё доказательства представила... Без доказательств это просто мнение.
Николай Николаев
Христианам верить надо с оговорками, неизвестно, кому они молятся и кто источник их "откровений".
Влад Шевченко
Непротиворечивых вариантов может быть как минимум несколько. Может быть мир виртуален. Может он не виртуален, но мы его воспринимаем не таким какой он на самом деле, а так как нас приучили с детства. Может быть он может изменяться под действием нашего объединённого внимания. А может он сам непрерывно меняется, и сам себя под себя же и подстраивает, устраняя внутренние противоречия.
Рустем Бохани
мне понятно что там делает например Иран, касательно рф моя точка зрения коррелируется с ранее озвученной на ресурсе в плане эзотерики или оккультизма. политическая составляющая этого мне не интересна (это все игра в политическую значимость мирового масштаба). да я зороастриец
Николай Николаев
Мигранты здесь особенно не приживутся, по крайней мере - массово, потому что холодно. Холодно и неуютно. Возможно, они и поживут вахтовым методом лет 5, но потом всё равно поедут на юга, а холодные мегаполисы Севера останутся всего лишь местом подработки.
Влад Шевченко
Мне сегодня рассказали интересный способ развития плодоношения у яблонь, которые не дают плодов. Одной знакомой деревенская женщина посоветовала в такую яблоню вбить ржавый гвоздь, что знакомая и сделала, гвоздь длиной был 80 мм, теперь не знает куда яблоки девать, яблок стало полно. Так что может и матрица.
Николай Николаев
5 лет большой срок, рано ещё запасаться. Лучше запасайтесь автономной инфраструктурой - тёплый дом с печным отоплением, обязательно с колодцем, с хорошим забором, с гаражом (гаражами), с погребом, с сараями, с теплицами и плодовыми деревьями, желательно на плодородной земле и рядом с ж/д станциями. Можете даже не сажать ничего трудозатратного типа картошки, морковки, репы, но деревья посадите, ибо растут медленно. Ну и запасы семян делайте каждый год, они не слишком дорогие. И вот когда грянет кризис, вы убедитесь, что собственный огород реально экономит деньги, которых уже и нет, и взять негде.
Lester Leyt
Кажется я тебя понимаю. Однако ты не вправе обвинять оппонента в заблуждении. На любое событие существуют масса точек зрения. Изотерика и оккультизм служит средством заморочить людям голову и лишить их возможности размышлять, основываясь на реальных фактах.
Влад Шевченко
Невозможно основываясь на реальных фактах объяснить, что делает РФ в Сирии. Именно в силу этого, в первую очередь и появляется подозрение, что причины эзотерические. Если бы вдруг объявили, что Асад брат близнец нашего гаранта, тогда можно было бы объяснить на реальных фактах происходящее. Но до сих пор никакого внятного объяснения, за исключением эзотерического, не прозвучало.
Алексей Огородников
Доказательства есть на канале newfiz в ютубе. Очень занимательная теория и эксперименты.
Николай Николаев
Мне сегодня рассказали интересный способ развития плодоношения у яблонь, которые не дают плодов. Одной знакомой деревенская женщина посоветовала в такую яблоню вбить ржавый гвоздь, что знакомая и сделала, гвоздь длиной был 80 мм, теперь не знает куда яблоки девать, яблок стало полно. Так что может и матрица.
Walknut 59
Один из способов...,их много
Walknut 59
Еще раз напомню...на башнях близнецах,была использована бельгийская сталь
Влад Шевченко
Если Вы имеете в виду этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=mIOW8s9Q6Sw то вот что должен сказать. Если мы принимаем версию того, что предсказания сбываются, то мир не может напоминать компьютерную игру. Так как в игре есть многовариантность будущего, если это конечно не линейный квест. Скорее уж мир это фильм, в котором если мы что нибудь и выбираем, так это только роль которую будем играть. В противном случае придется допустить, что пророки своими предсказаниями формируют будущее. Но тогда как быть с ситуацией в которой разные пророки предсказали разное? Или мы должны допустить, что сбывшееся предсказание автоматически меняет прошлое на то, в котором будущее было предсказано. А вот вариант с фильмом всё это объясняет. Правда свободой воли придётся пожертвовать. Кстати, недавние исследования вроде показали, что решение человек принимает ещё до того как это осознаёт. Вариант с линейным квестом тоже имеет право на рассмотрение, тут и свобода воли вроде как немного остаётся. Можно не сегодня подойти к нужному NPC а завтра. Только как во всё это увязать свободу воли других людей, которые к Вам могут тоже подойти, не когда положено по сценарию, а через десяток лет. Да и с принятием решения до осознания тоже нескладуха получается.
Adwize
Тёмный город еще и все три фильма 98-99 год.
Lester Leyt
Попытка объяснять события происходящие в материальном мире сверхестественными причинами называется политическим шарлатанством. Любую связь в материальном мире можно проследить и объяснить, найти закономерности, для этого нужны факты и ничего больше. А причины могут быть самые банальные. Не надо морочить себе голову.
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