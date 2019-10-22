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Конституционная буза фриков

22/10/2019 02:12
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Обсуждение
  • патаму не дышу - паблик делаю...
  • патаму не дышу - паблик делаю...
  • патаму не дышу - паблик делаю...
  • https://vk.com/id351386572?z=video351386572_456239573%2Fvideos351386572
  • https://vk.com/id351386572?z=video351386572_456239573%2Fvideos351386572
  • Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу. Деревня оживала два раза в неделю, когда в магазин завозили спиртное. В магазине кстати кроме хлеба, лаврового листа, и томатной пасты ничего не было. Спиртное заканчивалось через 30 минут. Успевали его купить или местные, или городские шофера пригнанные на уборку, или мы, студенты. Но местные не скучали, - гнали самогон, ловили на улице и резали свиней. Оказывается у них весной все выпускают свиней на улицу, чтобы не кормить видимо и они живут как дикие, в поле, в лесу, питаются зерном, и урожаем. А осенью, кто сколько свиней успел поймать, - те и его. В общем, там вся жизнь вертелась вокруг пьянки. Никакой власти и милиции не было и в помине. Единственная всегда трезвая женщина была библиотекарша, которая постоянно читала, пытаясь спрятаться от реальности. Денег нам за 1,5 месяца заплатили чисто символически, но мы были не в претензии).
  • Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу.
  • Молодые были. Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу. Деревня оживала два раза в неделю, когда в магазин завозили спиртное. В магазине кстати кроме хлеба, лаврового листа, и томатной пасты ничего не было. Спиртное заканчивалось через 30 минут. Успевали его купить или местные, или городские шофера пригнанные на уборку, или мы, студенты. Но местные не скучали, - гнали самогон, ловили на улице и резали свиней. Оказывается у них весной все выпускают свиней на улицу, чтобы не кормить видимо и они живут как дикие, в поле, в лесу, питаются зерном, и урожаем. А осенью, кто сколько свиней успел поймать, - те и его. В общем, там вся жизнь вертелась вокруг пьянки. Никакой власти и милиции не было и в помине. Единственная всегда трезвая женщина была библиотекарша, которая постоянно читала, пытаясь спрятаться от реальности. Денег нам за 1,5 месяца заплатили чисто символически, но мы были не в претензии).
  • где мойный комментарий ?
  • берём пример с избранных. вот они точно своих по внешнему виду без ошибочно определяют
  • джугашвили типичный чурка, таких случаев тысячи по сводкам мвд
  • Алкоголизм это прежде всего душевная/психологическая болезнь, предоставление каких-то квартир тут совершенно не поможет.
  • Вот тебе мои соображения: Русский народ сам со всем по-тихоньку разберётся. А ты не принадлежишь русскому народу (судя по твоим высказываниям), поэтому и ничего не можешь понять)
  • Мы сами со всем разберемся, какое тебе дело до этого.
  • ну хоть что-нибудь полезное совершить. Короче пора на мининх.)
  • Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея. ***https://tayga.info/149536
  • По зиккурату однозначно согласен, но с переименованием милиции в полицию согласится не могу. Это слово замарано в годы войны. Отказалось АРИ от упоминания русского национализма, так как понятие замарано, а почему "полиция" является исключением? Народ уже сам стал правильно называть....
  • Клинический идиот-димон заявил, что в экономике России «все в порядке». Ему это «очевидно»!!! https://www.yaplakal.com/forum1/topic2021437.html
  • Прямого финансирования культуры в америке нет. Но их рынок развлечений жёстко защищён. Есть корпоративные организации которые чужакам ставят препоны. Всякие гильдии. Есть и идеологический контроль очень жёсткий. К примеру на музыкальный рынок допускаются единицы. Типа Битлз, роллинги, дипепл. С прокатом фильмов есче жесче. В тоже время для местных деятелей существует система упрощеного доступа к финансированию. И защита их от необоснованно притензий вкладчиков. Но в результате такого положения развивается только то что приносит деньги. Развлекалово. Высокое искусство им приходится завозить. В общем не все так просто с искусством. Вообще высокое искусство всегда существовало за счёт властных меценатов. Не было бы их не было бы Батичелли, Баха, Генделя, Моцарта, не было бы эпохи возрождения.
  • Сейчас время интернета. Любой желающий может показать себя. Другое дело, что реклама в руках крупных игроков. Но думаю, общество эволюционирует в этом вопросе и уже такой зависимости от медиа гигантов будет меньше.
  • Русь это не только славный но и свет.. светлый, отсюда русый.
  • Через Ленина, который до сих пор лежит в зиккурате? Тогда ближневосточным богом.
  • https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/21856/%D0%92%D0%B8%D0%BB Если погуглить статью Вил- Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона .То мы прочтём там : ВИЛ =( Владимир Ильич Ленин ). ВИЛ -название вавилонского бога , о котором говорится в неканонической части книги пророка Даниила (XIV, 3—32). Это — греческая форма имени известного вавилонского божества Бел , соответствующего еврейско-финикийскому Ваалу . http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-3/vaal.html Вил= Вильзеву́л или Веельзеву́л -«повелитель мух»— имя главы демонов в Новом завете. В Ветхом завете ему соответствует Баал-Зебуб https://dic.academic.ru/dic.nsf/biblerus/64342/%D0%92%D0%B8%D0%BB В честь бога Вила в Вавилоне был воздвигнут один из великолепнейших храмов, в виде высокой четыреугольной башни, в форме восьми башен, воздвигнутых одна на другую. Золотое изображение Вила находилось в нижнем ярусе, а в самом верхнем постель и золотой стол, на котором жрецы храма ставили ему ежедневно разнообразную пищу, которую впрочем съедали сами, каковой обман был открыт и обличен пр. Даниилом. =Мавзолей Ленина не напоминает? В Пальмире в Сирии тоже стоит мавзолей ВИЛа= Ваала. ШамБала переводится как Слава богу Баалу.Сирия в античности называлась страна Шам.Гора Шамбала ,она же Касий и Цафон , получила название Джебель-эль-Акра там в древности стоял главный храм Ваала и эта гора стала ближневосточным Олимпом, обителью Зевса . Цари Востока и императоры Рима поднимались на гору Касий ( Джебели-Акра ), чтобы принести жертву в святилище на его вершине. Во время гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, гора стала турецкой военной зоной,там была установлена радарная база НATO . Богу ВИЛу=Ваалу=Сатурну приносились человеческие жертвы, предпочтительно дети. Современное слово «дьявол» происходит от греческого «диаволос» и означает «бог Ваал».«диа» элементарно читается по смыслу как «бог» — деус (Зевс (Дый).«вол» он и есть вол,телец и бык .
  • Я вообще думаю что пока Россия не распадется на области изменения врядли произойдут. Т.к. московский омон (состоящий из чеченцев и дагистанцев) пока что можно в любую точку России заслать.
  • Ха-Ха. Кураторы троллей послушали ВК и очень удивились, что тролли затихли на форуме и тут же выгнали их на работу.
  • Ха-Ха. Кураторы троллей послушали ВК и очень удивились, что тролли затихли на форуме и тут же выгнали их на работу.
  • Однако, исчезающий редкий вид тролля- засровец-имперец обыкновенный, кюшать не может без того чтобы не пропагандировать быть пушечным мясом за интересы Лондона и французских масонов во всяких сириях, африках и южных америках
  • Однако, исчезающий редкий вид тролля- засровец-имперец обыкновенный, кюшать не может без того чтобы не пропагандировать быть пушечным мясом за интересы Лондона и французских масонов во всяких сириях, африках и южных америках
  • Джокером
  • Все названо своими именами...
  • Лестер працует, заменяя десятерых. Еще изредка появляются Павловский и Пахомов. Не так уж и плохо для конкуренции.
  • Снижение потребления алкоголя не является реальным процессом, т.к. на селе масса людей, включая женский пол, не могут купить алко в магазине, а только суррогаты частного разлива. Поголовно пьют, травятся, рано умирают и никому абсолютно нет никакого дела.
  • Лестер працует, заменяя десятерых. Еще изредка появляются Павловский и Пахомов. Не так уж и плохо для конкуренции.
  • И возраст людей ступивших на этот путь понижается.
  • Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу.
  • А сами-то зачем пили? Алкоголики?
  • Самогон гонят, но на самом деле на селе стали пить меньше, потому что вся потомственная пьянь за годы перестройки и ельцинизма повывелась. Хотя откровенно дебильных людей в деревнях полно - результат пьяного зачатия.
  • Через Ленина, который до сих пор лежит в зиккурате? Тогда ближневосточным богом.
  • Зиккурат срыть ,шкуру членина заспиртовать и продать шизанутому Ким Чен Ыну ,а на месте вавилонского сатанинского капища построить памятник первому русскому человеку - начальнику Закавказской железной дороги Евгению Львовичу Веденееву- отца троих детей убитого из ружья лично гадом 24-х летним сосо джугашвили . Евгений Львович Веденеев, 1853 г.рожд., инженер путей сообщения, с 1895 г. начальник Закавказской ж.д., скончался 4 января 1902 г. (по стар.стилю) от тяжелой раны, нанесенной 24-х летним преступником иосифом виссарионовичем джугашвили , выстрелившим из ружья в окно квартиры на Александровской улице, где жила в Тифлисе семья Веденеевых. Инженер Евгений Львович Веденеев составил редкий дореволюционный иллюстрированный путеводитель по Закавказским железным дорогам, изданный в Тифлисе в 1911 году после его трагической смерти . Имя инженера Евгения Веденеева (1853-1902) было неразрывно связано с начальным этапом строительства Закавказского керосинопровода. Светлая ему память
  • Зам. министра всего лишь процитировал эту аксиому, впервые озвученную фельдмаршаллом Миннихом.
  • Отличная передача, как и все предыдущие, на высоком профессиональном уровне. Да, советская власть продолжается, только в иных формах. Полностью согласен с позицией Владислава, которой он придерживается много лет. Мавзолей (зиккурат) должен быть ликвидирован с последующей десоветизацией страны. Вот только в качестве основания я придерживаюсь иных подходов, а именно: никакая идеология не должна быть господствующей. А изотерические и оккультные аргументы для меня вторичны. Да, как только такие процессы пойдут и страна станет другой.
  • Не понял. Десоветизация -это как на Украине? Даже с могил воинов звёздочки снимать? И города переименовывать? Названия улиц, напревать на дедушек и бабушек, прадедов и прабабушек- они же чокнутые получается. Так? Дело в том, что люди, в основном-это не роботы бездушные. Людям нужна мечта, идеология, к чему стремиться. Просто написать кучу законов и тупо жить, как роботы, по программе, это идиотизм в вышей стадии.
  • Если люди не изменятся, никакие зиккураты в руинах и десоветизация не поможет. Заново само всё выстроится, это очевидно, да?) P.S. Согласны с ВК? Ваша вертикаль к себе его в штат взяла?)
  • Ага и звёзды и кресты, и церкви убрать, мечети, синагоги, что там ещё, курганы скифов убрать - не напоминает это что-то? Такое было уже много раз, не только в 1917 году. Может уже хватит воевать с теми кто жил раньше? Может надо уже как-то самим что-то создавать? Или снова по кругу будем ходить. Тогда завтра всё что сегодня жило тоже будет уничтожено вашими же детьми и внуками, а потом и их тоже уничтожат. И так постоянно. Это не верный подход к делу. Про мечты, идеологии хорошо сказано, у всех свои. Но мы живём в обществе совместно, а не на отдельных планетах, а если все будут только на себя "одеяло тянуть"? Как быть другим людям? Умирать, в вашем миро принятии, или убивать самим, потому что их начнут обделать, унижать, лишать всего и жизни. Это не решение поставленной задачи.
  • О будущем надо думать, верно. Но что будет основой страны? Не будут ли завтра десоветизированы, например, демократы, либералы? Не будут их могилы уничтожены, а они сами не будут ли вырыты и переработаны? Где гарантия, что уже завтра это не будет? Ведь кого больше родится, за теми и будет решение. Вчера ещё было мало гомосексуалистов и лесбиянок, а меняющий пол свой, вообще не было. А теперь это "норма". Я думаю надо просто восстановить правду, как и что было и поставить точку. И дальше идти в развитии, не пытаясь постоянно воевать с прошлым.
  • гавань, холм, свин, вал(стена)
  • Троли умиляют своей, ахз то ли тупостью, то ли расчётом на тупость других. Проснись, или глотни таблетку, границы есть, и они есть давно. Просто они установлены со стороны республик и автономий, а с обратной стороны их как бы и нет. На остальной территории всё как бы колхозное. И уж совсем полный бред претензии на глобальную политику в Сирии и в Южной Америке. Понятное дело, страны первой величины. Может лучше сразу в глобальную галактическую политику, Гондурас там, или Нижняя Вольта?
  • Согласен. Но десоветизацию я рассматриваю как, своего рода, мощный стимул для создания идеологии для всех граждан страны. Хотя, честно признаюсь, я не знаю, какая идеология нужна российскому народу. Наш народ против свободы и демократии. Факт. Нужно еще учитывать фактор распада РФ на регионы- доноры, захотят ли они восстановить вассальные отношения с Москвой. В этом я сомневаюсь.
  • Ага и звёзды и кресты, и церкви убрать, мечети, синагоги, что там ещё, курганы скифов убрать - не напоминает это что-то? Такое было уже много раз, не только в 1917 году. Может уже хватит воевать с теми кто жил раньше? Может надо уже как-то самим что-то создавать? Или снова по кругу будем ходить. Тогда завтра всё что сегодня жило тоже будет уничтожено вашими же детьми и внуками, а потом и их тоже уничтожат. И так постоянно. Это не верный подход к делу. Про мечты, идеологии хорошо сказано, у всех свои. Но мы живём в обществе совместно, а не на отдельных планетах, а если все будут только на себя "одеяло тянуть"? Как быть другим людям? Умирать, в вашем миро принятии, или убивать самим, потому что их начнут обделать, унижать, лишать всего и жизни. Это не решение поставленной задачи.
  • О будущем надо думать, верно. Но что будет основой страны? Не будут ли завтра десоветизированы, например, демократы, либералы? Не будут их могилы уничтожены, а они сами не будут ли вырыты и переработаны? Где гарантия, что уже завтра это не будет? Ведь кого больше родится, за теми и будет решение. Вчера ещё было мало гомосексуалистов и лесбиянок, а меняющий пол свой, вообще не было. А теперь это "норма". Я думаю надо просто восстановить правду, как и что было и поставить точку. И дальше идти в развитии, не пытаясь постоянно воевать с прошлым.
  • Согласен. Но десоветизацию я рассматриваю как, своего рода, мощный стимул для создания идеологии для всех граждан страны. Хотя, честно признаюсь, я не знаю, какая идеология нужна российскому народу. Наш народ против свободы и демократии. Факт. Нужно еще учитывать фактор распада РФ на регионы- доноры, захотят ли они восстановить вассальные отношения с Москвой. В этом я сомневаюсь.
  • В Германии 1945 такой вопрос не стоял. Они осудили гитлеризм и раскаялись в содеянном. А РФ нет, потому и не пригласили нашу делегацию в Польшу на мероприятие годовщины начала ВМВ. Гомосеки были всегда, только теперь они открыто о себе заявляют. Да, конечно нужно восстановить правду. Хорошее предложение ты внес. Правду! Она расставит все на свои места.
  • У нас в москве квартиры бесплатно раздают. или в ближайшем подмосковье. Правда надо быть узбечкой и родить в россии 5+ детей.
  • Мой прадед казак станичник 1900 г рожд ,участник 3-х войн гражданской,финской и ВОВ .Камуняки казакам обещали землю в собственность ,чем и приманили их на свою сторону. В 1932 г из за его земли в 2 гектара и 2 коров объявлен кулаком и сослан за Терек ,при этом камуняки отобрали у него его дом и украли все в вещи . Всю свою жизнь ненавидел проклятых ворюг каммуняк и параноика сралина и сифилитика членина ,считал их сатанистами му9аками и врагами русского и братского татарского народа , когда вернулся из изгнания в родную станицу, отказался физически пахать в колхозе на камуняко-фашистский режим и всю жизнь работал только сторожем и разрешал нам деревенской детворе брать с полей кукурузу,виноград и подсолнух и плевал он на запреты камуняк, что это мол расхищение колхозной гос собственности и всё такое . Никогда не праздновал 9 мая,для него это был самый тяжкий день памяти о погибших друзьях однополчанах . Прадед воевал все 4 года и дошёл до Берлина ,но чётко считал ,что войну организовал сатанист сралин вместе со своим партнёром сатанистом гитлером для геноцида и массовых убийств .
  • чтобы быдло не бухало - ему нужно самоуважение и здравый смысл. а поскольку это быдло, то и бухать оно будет до полной самоаннигиляции
  • Серёжа, кому ты мораль читаешь !?... Sergey Glazunov - тупой мудак и кретин, на уссатого грузина молится... свирепый пунцовый даун, хероический герой. Обещал всех АРИйцев на распыл пустить, до единого. Ножками сучил и клялся на георьгиевском бантике - не оставить от нас ни единного клочка... шобы нами и не пахло возле его бакалеи.
  • « Не доедим, но вывезем! ». - цитата царского министра финансов И.А. Вышнеградского (1888-1892), с 1881 — председатель Общества Юго-Западных железных дорог. Экономист П. Пудовиков уже в 1879 г. «на основании статистических данных доказывал, что мы продаем хлеб не от избытка, что мы продаем за границу наш насущный хлеб, необходимый для собственного нашего пропитания…» Спустя 20 с лишним лет другой известный экономист А. Кауфман указывал: «вывоз наш растет быстрее, нежели производство хлеба, которое, между тем, должно, прежде всего, обеспечить продовольственные потребности быстро растущего населения страны. Ясно, что вывоз растет в ущерб внутреннему потреблению, иначе сказать — в ущерб питанию населения… Прошло еще почти 10 лет, и журнал «Русская мысль» вновь отмечал: «Усиление вывоза происходит у нас при помощи расхищения естественных сил почвы и отнятия у населения буквально изо рта куска хлеба, а у детей молока и пары яиц. Состав нашей внешней торговли способен привести в ужас каждого действительного патриота, задумывающегося над судьбами своего народа» "В XX веке был массовый голод (1891—1892 охватил более 40 млн. человек. ) ,1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913, когда от голода и сопутствующих голоду болезней погибли массово жители Российской империи"). В дальнейшем, несмотря на продолжение вывоза хлеба из России в Европу , подобных аграрных катастроф удавалось избежать, хотя локально недостаток хлеба в царской России возникал. Эта практика вошла в историю под названием «голодный экспорт». Министр земледелия тех лет А. Наумов писал: «Россия фактически не вылезает из состояния голода, то в одной губернии, то в другой»
  • Серёжа, кому ты мораль читаешь !?... Sergey Glazunov - тупой мудак и кретин, на уссатого грузина молится... свирепый пунцовый даун, хероический герой. Обещал всех АРИйцев на распыл пустить, до единого. Ножками сучил и клялся на георьгиевском бантике - не оставить от нас ни единного клочка... шобы нами и не пахло возле его бакалеи.
  • По мне регулярное утешение в алкоголе - медленное, но вполне осознанное самоубийство, последний выход для слабых. При чем по пути к смерти человек теряет человеческий облик. Оправдание "Работы нет, денег нет, жилья нет, хобби нет - буду бухать" крайне странное.
  • Да я не настаиваю, можно не убирать, по барабану, сейчас важнее не спорю. Живем, да, совместно. Каждый свободен, пока не ограничивает свободу другого (без его согласия) и проблем не будет. А сейчас пока что каждый пытается свою свободу за счет другого обеспечить, "тянет одеяло на себя"
  • очень непотнятная передача. Скандинавы "россияно-русских" за своих не считают. Признают за своих эстов, латов, литов, северных поляков, мурмашей и трескаедов. но только не казаков и еже с ними.
  • скандинавам очень нравится моё имя. вот видно.
  • скандинавам очень нравится моё имя. вот видно.
  • А при встрече с неграми что происходит с лицами скандов?
  • я же ответил , где подевали ответ? заколебали со своей цензурой
  • В Сочи (Адлере) улица Ленина пересекает улицу Ульянова.
  • У нас в москве квартиры бесплатно раздают. или в ближайшем подмосковье. Правда надо быть узбечкой и родить в россии 5+ детей.
  • в нашей стране трудно провести десоветизацию ибо 90% населения получает деньги от государства низачто.
  • Я вообще думаю что пока Россия не распадется на области изменения врядли произойдут. Т.к. московский омон (состоящий из чеченцев и дагистанцев) пока что можно в любую точку России заслать.
  • https://nai.uu.se/research/finalized_projects/mapping-african-immigrant/ По состоянию на 2018 год в Швеции насчитывалось 219 914 человек , родившихся в Африке. Данные шведского иммиграционного агентства (2009 г.) показывают, что 14% всего населения Швеции составляют люди, родившиеся за пределами Швеции. Из этих 20% - африканцы, в основном из Африки к югу от Сахары. В Швеции произошел самый большой приток африканских иммигрантов за последнее десятилетие, например, в 2007 и 2008 годах около 9783 просили убежища; и только 10234 въехали в Швецию только в 2008 году. Согласно текущим оценкам, население африканских иммигрантов, проживающих в Швеции, составляет 130 000 человек, но эти статистические данные не включают тысячи других людей, которые «не имеют документов» и, следовательно, не зарегистрированы или «неизвестны» системе.
  • это скорее альпийцы или северные италы . фотка неясная. но не типичные скандинавы.
  • ну хоть что-нибудь полезное совершить. Короче пора на мининх.)
  • берём пример с избранных. вот они точно своих по внешнему виду без ошибочно определяют
  • я же ответил , где подевали ответ? заколебали со своей цензурой
  • гурка (огурец)
  • гурка (огурец)
  • где мойный комментарий ?
  • « Не доедим, но вывезем! ». - цитата царского министра финансов И.А. Вышнеградского (1888-1892), с 1881 — председатель Общества Юго-Западных железных дорог. Экономист П. Пудовиков уже в 1879 г. «на основании статистических данных доказывал, что мы продаем хлеб не от избытка, что мы продаем за границу наш насущный хлеб, необходимый для собственного нашего пропитания…» Спустя 20 с лишним лет другой известный экономист А. Кауфман указывал: «вывоз наш растет быстрее, нежели производство хлеба, которое, между тем, должно, прежде всего, обеспечить продовольственные потребности быстро растущего населения страны. Ясно, что вывоз растет в ущерб внутреннему потреблению, иначе сказать — в ущерб питанию населения… Прошло еще почти 10 лет, и журнал «Русская мысль» вновь отмечал: «Усиление вывоза происходит у нас при помощи расхищения естественных сил почвы и отнятия у населения буквально изо рта куска хлеба, а у детей молока и пары яиц. Состав нашей внешней торговли способен привести в ужас каждого действительного патриота, задумывающегося над судьбами своего народа» "В XX веке был массовый голод (1891—1892 охватил более 40 млн. человек. ) ,1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913, когда от голода и сопутствующих голоду болезней погибли массово жители Российской империи"). В дальнейшем, несмотря на продолжение вывоза хлеба из России в Европу , подобных аграрных катастроф удавалось избежать, хотя локально недостаток хлеба в царской России возникал. Эта практика вошла в историю под названием «голодный экспорт». Министр земледелия тех лет А. Наумов писал: «Россия фактически не вылезает из состояния голода, то в одной губернии, то в другой»
  • таперича, главный НОДовец ...на тропе войны - вооружён и очень опасен !!!
  • https://m.youtube.com/watch?v=99m7HSfXZic
  • Мой прадед казак станичник 1900 г рожд ,участник 3-х войн гражданской,финской и ВОВ .Камуняки казакам обещали землю в собственность ,чем и приманили их на свою сторону. В 1932 г из за его земли в 2 гектара и 2 коров объявлен кулаком и сослан за Терек ,при этом камуняки отобрали у него его дом и украли все в вещи . Всю свою жизнь ненавидел проклятых ворюг каммуняк и параноика сралина и сифилитика членина ,считал их сатанистами му9аками и врагами русского и братского татарского народа , когда вернулся из изгнания в родную станицу, отказался физически пахать в колхозе на камуняко-фашистский режим и всю жизнь работал только сторожем и разрешал нам деревенской детворе брать с полей кукурузу,виноград и подсолнух и плевал он на запреты камуняк, что это мол расхищение колхозной гос собственности и всё такое . Никогда не праздновал 9 мая,для него это был самый тяжкий день памяти о погибших друзьях однополчанах . Прадед воевал все 4 года и дошёл до Берлина ,но чётко считал ,что войну организовал сатанист сралин вместе со своим партнёром сатанистом гитлером для геноцида и массовых убийств .
  • Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу. Деревня оживала два раза в неделю, когда в магазин завозили спиртное. В магазине кстати кроме хлеба, лаврового листа, и томатной пасты ничего не было. Спиртное заканчивалось через 30 минут. Успевали его купить или местные, или городские шофера пригнанные на уборку, или мы, студенты. Но местные не скучали, - гнали самогон, ловили на улице и резали свиней. Оказывается у них весной все выпускают свиней на улицу, чтобы не кормить видимо и они живут как дикие, в поле, в лесу, питаются зерном, и урожаем. А осенью, кто сколько свиней успел поймать, - те и его. В общем, там вся жизнь вертелась вокруг пьянки. Никакой власти и милиции не было и в помине. Единственная всегда трезвая женщина была библиотекарша, которая постоянно читала, пытаясь спрятаться от реальности. Денег нам за 1,5 месяца заплатили чисто символически, но мы были не в претензии).
  • Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу.
  • https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/21856/%D0%92%D0%B8%D0%BB Если погуглить статью Вил- Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона .То мы прочтём там : ВИЛ =( Владимир Ильич Ленин ). ВИЛ -название вавилонского бога , о котором говорится в неканонической части книги пророка Даниила (XIV, 3—32). Это — греческая форма имени известного вавилонского божества Бел , соответствующего еврейско-финикийскому Ваалу . http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-3/vaal.html Вил= Вильзеву́л или Веельзеву́л -«повелитель мух»— имя главы демонов в Новом завете. В Ветхом завете ему соответствует Баал-Зебуб https://dic.academic.ru/dic.nsf/biblerus/64342/%D0%92%D0%B8%D0%BB В честь бога Вила в Вавилоне был воздвигнут один из великолепнейших храмов, в виде высокой четыреугольной башни, в форме восьми башен, воздвигнутых одна на другую. Золотое изображение Вила находилось в нижнем ярусе, а в самом верхнем постель и золотой стол, на котором жрецы храма ставили ему ежедневно разнообразную пищу, которую впрочем съедали сами, каковой обман был открыт и обличен пр. Даниилом. =Мавзолей Ленина не напоминает? В Пальмире в Сирии тоже стоит мавзолей ВИЛа= Ваала. ШамБала переводится как Слава богу Баалу.Сирия в античности называлась страна Шам.Гора Шамбала ,она же Касий и Цафон , получила название Джебель-эль-Акра там в древности стоял главный храм Ваала и эта гора стала ближневосточным Олимпом, обителью Зевса . Цари Востока и императоры Рима поднимались на гору Касий ( Джебели-Акра ), чтобы принести жертву в святилище на его вершине. Во время гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, гора стала турецкой военной зоной,там была установлена радарная база НATO . Богу ВИЛу=Ваалу=Сатурну приносились человеческие жертвы, предпочтительно дети. Современное слово «дьявол» происходит от греческого «диаволос» и означает «бог Ваал».«диа» элементарно читается по смыслу как «бог» — деус (Зевс (Дый).«вол» он и есть вол,телец и бык .
  • С могил ничего снимать не надо. Это частная собственность и территория. ... А то так и с моей могилы кто нибудь захочет Коловрат снять. А я его ХВАТЬ ЗА РУКУ!))
  • Зиккурат срыть ,шкуру членина заспиртовать и продать шизанутому Ким Чен Ыну ,а на месте вавилонского сатанинского капища построить памятник первому русскому человеку - начальнику Закавказской железной дороги Евгению Львовичу Веденееву- отца троих детей убитого из ружья лично гадом 24-х летним сосо джугашвили . Евгений Львович Веденеев, 1853 г.рожд., инженер путей сообщения, с 1895 г. начальник Закавказской ж.д., скончался 4 января 1902 г. (по стар.стилю) от тяжелой раны, нанесенной 24-х летним преступником иосифом виссарионовичем джугашвили , выстрелившим из ружья в окно квартиры на Александровской улице, где жила в Тифлисе семья Веденеевых. Инженер Евгений Львович Веденеев составил редкий дореволюционный иллюстрированный путеводитель по Закавказским железным дорогам, изданный в Тифлисе в 1911 году после его трагической смерти . Имя инженера Евгения Веденеева (1853-1902) было неразрывно связано с начальным этапом строительства Закавказского керосинопровода. Светлая ему память
  • В Пятёрочке на полочке
  • русские -- закабаленный послепотопный этнос . закабаляли русских в течение 1000 лет . начиная с 988 года. покорили русских остатки допотопной знати выходцы из Вавилона. цель закабаления -- закабаленным русским народом остановить развитие нового послепотопного человечества.
  • Убогая мазня воспринимается как "порвем ракетой путина", или "порвем путина"
  • https://nai.uu.se/research/finalized_projects/mapping-african-immigrant/ По состоянию на 2018 год в Швеции насчитывалось 219 914 человек , родившихся в Африке. Данные шведского иммиграционного агентства (2009 г.) показывают, что 14% всего населения Швеции составляют люди, родившиеся за пределами Швеции. Из этих 20% - африканцы, в основном из Африки к югу от Сахары. В Швеции произошел самый большой приток африканских иммигрантов за последнее десятилетие, например, в 2007 и 2008 годах около 9783 просили убежища; и только 10234 въехали в Швецию только в 2008 году. Согласно текущим оценкам, население африканских иммигрантов, проживающих в Швеции, составляет 130 000 человек, но эти статистические данные не включают тысячи других людей, которые «не имеют документов» и, следовательно, не зарегистрированы или «неизвестны» системе.
  • Да, двурогий бык . Золотой телец. Чёрт в аду и Бафомет (Бифа-мать -beef -говядина) изображается с рогами, копытами и хвостом. Если судить по хвосту, то атрибуты эти скорее не козлиные, а бычьи. Это всё один Бог : Сет(Сатана) =Ваал =Баал = Баал-зе-Буб(Вельзевул)=Дьявол(Диа Ваал) =Кронос=Сатурн =Минотавр , обитавший в лабиринте царя Миноса, который ежеквартально требовал свою мзду юношами и девушками - это тоже Ваал. ( «хозяин», «господин») «Бросьте жертву в пасть Ваала!» - стенала Миледи Винтер в «Трёх мушкетёрах». Одной из распространённых их практик было изготовление так называемых терафимов - оракулов. Терафим – это мумия или просто сушёная человеческая голова, использующаяся с магическими целями. Наибольшую силу имела голова великого человека (например, полководца), либо голова собственного сына-первенца. . Отец Ваала – бог воды Дагон, получеловек-полудракон синего цвета с атрибутом в виде трезубца. В древней Греции Ваалу соответствовал живущей на горе Олимп верховный бог-громовержец Зевс. А Дагону – Посейдон (его тоже часто изображают синим, на худой конец - зелёным). Любвеобильный Зевс мог превращаться по необходимости в быка и соблазнять в таком виде юных девиц. Миф о похищении Европы как раз об этом. И, кстати, известная часть света как раз и названа в честь совращённой богом девушки. Шива – бог-громовержец синего или голубого цвета также живущий на вершине горы. В руках у него трезубец, как у Дагона или Посейдона.Ездовым животным Шивы служит бык. Каменное или рисованное изображение быка – неотъемлемый атрибут любого шиваитского храма. И ещё занятный момент: cherubim - так назывался крылатый бык у древних аккадцев. А cherub на латыни - это херувим и есть. Уол =Ваал Бык на Уолл =Ваал Стрит
  • В Конституции РФ перечислены республики, где компактно проживают коренные народы, где проживали их предки. Например, в республике Татарстан могут легко доказать когда, где и кто проживал из предков татар, назвать имена ханов и авторитетов. При этом они не ищут героев на чужой стороне, все их предки жили на их местности. Это я к вопросу, почему в К. не указана главенствующая роль "русского народа". Честно сказать, я не представляю, как её (роль) можно сформулировать в основном законе. Прошу написать свои соображения знающих, мыслящих.
  • Количество граждан РФ, записавшихся в русские, меня не интересует. Прежде чем писать ответ, надо внимательно прочитать коммент и понять суть. Есть такая поговорка, не можешь, лучше не пиши. Это относится к тебе, друг Тыманчи!
  • А нам плевать на твоё тупое мнение чувак . Тамбовский волк тебе товарищ,нерусь ты поганая, социопат . Социопатия — следствие травмы, полученной в детстве, возможно, даже насилия, физического или эмоционального. У него нет совести, он врет и не краснеет, он вообще не краснеет, разве что от вина, но никогда — от вины. Знаешь такого человека? Поздравляем.Ты увидишь его в своём зеркале. И в правду , фотка Реймонда Берра известного заднеприводного американского актёра тебе подходит в качестве авы.
  • Похоже, Владислав реально взбодрил кураторов, а те, в свою очередь, своих подопечных троллей.
  • Часто, в разговоре, на подобные факты, поцреоты отвечают, ну и что с этого. Им вообще побоку то, что происходит в мире и как живут люди в других странах. У них, своя логика, оторванная от реального мира. По ней, по их мнению, и должны жить люди в России.
  • А нам плевать на твоё тупое мнение чувак . Тамбовский волк тебе товарищ,нерусь ты поганая, социопат . Социопатия — следствие травмы, полученной в детстве, возможно, даже насилия, физического или эмоционального. У него нет совести, он врет и не краснеет, он вообще не краснеет, разве что от вина, но никогда — от вины. Знаешь такого человека? Поздравляем.Ты увидишь его в своём зеркале. И в правду , фотка Реймонда Берра известного заднеприводного американского актёра тебе подходит в качестве авы.
  • Роль русских зависит от того на чьей вы стороне. Кто-то считает, что русские это питательная среда, на которой произрастают остальные народы. А кто-то, что роль русских - государство образующая нация.
  • ну пока события развиваются один в один по сценарию предсказанному Иоанном Богословом в своих откровениях 2000 лет назад. Где современная Россия обозначенна "Красным драконом" и "Народом Гога и Магога страны Рос". А территория Сирии "Армагеддоном". ... Диктор как то пытался перевести стрелки на Америку. но из песен слов не выкинешь. Сам Бог будет уничтожать воинство антихриста на подступах к Израилю ,когда те ломанутся уничтожать ненавистный им Израиль. Всё сходится пока. В Сирии остались Иран, Россия, Хезбола...... Знатные антисемиты и антисионисты. Вот вам и старые песни о главном.
  • троллингом в приказном порядке занимаются курсанты военных училищ . дешево и сердито
  • Да, двурогий бык . Золотой телец. Чёрт в аду и Бафомет (Бифа-мать -beef -говядина) изображается с рогами, копытами и хвостом. Если судить по хвосту, то атрибуты эти скорее не козлиные, а бычьи. Это всё один Бог : Сет(Сатана) =Ваал =Баал = Баал-зе-Буб(Вельзевул)=Дьявол(Диа Ваал) =Кронос=Сатурн =Минотавр , обитавший в лабиринте царя Миноса, который ежеквартально требовал свою мзду юношами и девушками - это тоже Ваал. ( «хозяин», «господин») «Бросьте жертву в пасть Ваала!» - стенала Миледи Винтер в «Трёх мушкетёрах». Одной из распространённых их практик было изготовление так называемых терафимов - оракулов. Терафим – это мумия или просто сушёная человеческая голова, использующаяся с магическими целями. Наибольшую силу имела голова великого человека (например, полководца), либо голова собственного сына-первенца. . Отец Ваала – бог воды Дагон, получеловек-полудракон синего цвета с атрибутом в виде трезубца. В древней Греции Ваалу соответствовал живущей на горе Олимп верховный бог-громовержец Зевс. А Дагону – Посейдон (его тоже часто изображают синим, на худой конец - зелёным). Любвеобильный Зевс мог превращаться по необходимости в быка и соблазнять в таком виде юных девиц. Миф о похищении Европы как раз об этом. И, кстати, известная часть света как раз и названа в честь совращённой богом девушки. Шива – бог-громовержец синего или голубого цвета также живущий на вершине горы. В руках у него трезубец, как у Дагона или Посейдона.Ездовым животным Шивы служит бык. Каменное или рисованное изображение быка – неотъемлемый атрибут любого шиваитского храма. И ещё занятный момент: cherubim - так назывался крылатый бык у древних аккадцев. А cherub на латыни - это херувим и есть. Уол =Ваал Бык на Уолл =Ваал Стрит
  • и снова... "легко на сердце от песни весёлой". с бенефисом тебя, муди-ло-ло !!!
  • Ты, убогенький, опять появился тут. Уже вернулся? Однако. Как далеко тебя все посылали, а ты всё возвращаешься. Не надоело? Да, наука тебе не даётся. Это же надо быть таким тупым, что все тебе объясняют, объясняют, а ты как в пословице "ссы ему у глаза, а он говорит, что это божья роса" Гри́нго (англ. gringo от исп. griego — грек[1][2][3]) — иностранец, англоговорящий выходец из другой страны. И ты, не житель нашей общей страны, всё воняешь и воняешь и учишь всех кто тут проживает. Сиди у себя в будке и не гавкай. И ещё есть те тупые существа, что в ладоши хлопают и чепчики подкидывают, от радости, что поддерживают такого недоумка как ты. Это сколько же идиотов родилось в нашей общей стране, что хвостами от радости виляют, когда собаки из-за границы гавкают.
  • Давай думать. Конечно, думать тебе трудно, как и многим другим, лучше пузо гладить, но иногда думать заставляют. Ты говоришь, что монархистом являешь. Хорошо. Когда это большевики свергли царя? В каком году? Расскажи всем нам. Почему подавляющее большинство царских офицеров, учёных, врачей, учителей и так далее, стали основой СССР? Почему всё что было разработано при царе стало продолжаться разрабатываться и улучшаться? И железные дороги, и корабли, и план электрификации страны. И обучение в школах. Даже тот Ленин, он спас страну от полного разрушения. Смог по крупицам оставить, что есть, сделать накопление первоначального капитала для страны и запустить восстановление страны. Ленин был не один, если бы твои прародители не поддержали его ничего бы не было. А Сталин продолжил дело восстановление страны. Давай выкинем кости твоих предков с могил. Как ты говоришь, они были сраным совком. Значит и ты сраный тоже. Что ты имеешь, дал тебе совок. А жил бы в другой стране был бы бомжом, ползал по помойкам и спал бы с бомжихами, ведь не одна нормальная женщина тебе бы не "дала". Или ты целенаправленно хочешь изменить всё, всю историю, что на протяжении всех веков делают такие как ты. Ну тут я тебя расстрою, не будет так как ты хочешь. Не будет. А пойдёшь гадить, лично тебе отрублю руки и яйца оторву. И с твоих родителей кожу спущу, за то, что такого дебила воспитали.