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Конституционная буза фриков
Конституционная буза фриков
22/10/2019 02:12
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Эйнар Счастливый
патаму не дышу - паблик делаю...
Апач
патаму не дышу - паблик делаю...
Апач
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Апач
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Апач
https://vk.com/id351386572?z=video351386572_456239573%2Fvideos351386572
Иван Помидоров
Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу. Деревня оживала два раза в неделю, когда в магазин завозили спиртное. В магазине кстати кроме хлеба, лаврового листа, и томатной пасты ничего не было. Спиртное заканчивалось через 30 минут. Успевали его купить или местные, или городские шофера пригнанные на уборку, или мы, студенты. Но местные не скучали, - гнали самогон, ловили на улице и резали свиней. Оказывается у них весной все выпускают свиней на улицу, чтобы не кормить видимо и они живут как дикие, в поле, в лесу, питаются зерном, и урожаем. А осенью, кто сколько свиней успел поймать, - те и его. В общем, там вся жизнь вертелась вокруг пьянки. Никакой власти и милиции не было и в помине. Единственная всегда трезвая женщина была библиотекарша, которая постоянно читала, пытаясь спрятаться от реальности. Денег нам за 1,5 месяца заплатили чисто символически, но мы были не в претензии).
Иван Помидоров
Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу.
Иван Помидоров
Молодые были. Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу. Деревня оживала два раза в неделю, когда в магазин завозили спиртное. В магазине кстати кроме хлеба, лаврового листа, и томатной пасты ничего не было. Спиртное заканчивалось через 30 минут. Успевали его купить или местные, или городские шофера пригнанные на уборку, или мы, студенты. Но местные не скучали, - гнали самогон, ловили на улице и резали свиней. Оказывается у них весной все выпускают свиней на улицу, чтобы не кормить видимо и они живут как дикие, в поле, в лесу, питаются зерном, и урожаем. А осенью, кто сколько свиней успел поймать, - те и его. В общем, там вся жизнь вертелась вокруг пьянки. Никакой власти и милиции не было и в помине. Единственная всегда трезвая женщина была библиотекарша, которая постоянно читала, пытаясь спрятаться от реальности. Денег нам за 1,5 месяца заплатили чисто символически, но мы были не в претензии).
Варяг Таманский
где мойный комментарий ?
Lester Leyt
берём пример с избранных. вот они точно своих по внешнему виду без ошибочно определяют
Константин Алланд
джугашвили типичный чурка, таких случаев тысячи по сводкам мвд
Aldan
Алкоголизм это прежде всего душевная/психологическая болезнь, предоставление каких-то квартир тут совершенно не поможет.
Вот тебе мои соображения: Русский народ сам со всем по-тихоньку разберётся. А ты не принадлежишь русскому народу (судя по твоим высказываниям), поэтому и ничего не можешь понять)
Мы сами со всем разберемся, какое тебе дело до этого.
Walknut 59
ну хоть что-нибудь полезное совершить. Короче пора на мининх.)
Апач
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея. ***https://tayga.info/149536
Yury Kolmogorov
По зиккурату однозначно согласен, но с переименованием милиции в полицию согласится не могу. Это слово замарано в годы войны. Отказалось АРИ от упоминания русского национализма, так как понятие замарано, а почему "полиция" является исключением? Народ уже сам стал правильно называть....
Гринго
Клинический идиот-димон заявил, что в экономике России «все в порядке». Ему это «очевидно»!!! https://www.yaplakal.com/forum1/topic2021437.html
Tubbahvik Бахвалов
Прямого финансирования культуры в америке нет. Но их рынок развлечений жёстко защищён. Есть корпоративные организации которые чужакам ставят препоны. Всякие гильдии. Есть и идеологический контроль очень жёсткий. К примеру на музыкальный рынок допускаются единицы. Типа Битлз, роллинги, дипепл. С прокатом фильмов есче жесче. В тоже время для местных деятелей существует система упрощеного доступа к финансированию. И защита их от необоснованно притензий вкладчиков. Но в результате такого положения развивается только то что приносит деньги. Развлекалово. Высокое искусство им приходится завозить. В общем не все так просто с искусством. Вообще высокое искусство всегда существовало за счёт властных меценатов. Не было бы их не было бы Батичелли, Баха, Генделя, Моцарта, не было бы эпохи возрождения.
Maxim Petrov
Сейчас время интернета. Любой желающий может показать себя. Другое дело, что реклама в руках крупных игроков. Но думаю, общество эволюционирует в этом вопросе и уже такой зависимости от медиа гигантов будет меньше.
Tubbahvik Бахвалов
Русь это не только славный но и свет.. светлый, отсюда русый.
Константин Алланд
Через Ленина, который до сих пор лежит в зиккурате? Тогда ближневосточным богом.
Рустем Бохани
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/21856/%D0%92%D0%B8%D0%BB Если погуглить статью Вил- Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона .То мы прочтём там : ВИЛ =( Владимир Ильич Ленин ). ВИЛ -название вавилонского бога , о котором говорится в неканонической части книги пророка Даниила (XIV, 3—32). Это — греческая форма имени известного вавилонского божества Бел , соответствующего еврейско-финикийскому Ваалу . http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-3/vaal.html Вил= Вильзеву́л или Веельзеву́л -«повелитель мух»— имя главы демонов в Новом завете. В Ветхом завете ему соответствует Баал-Зебуб https://dic.academic.ru/dic.nsf/biblerus/64342/%D0%92%D0%B8%D0%BB В честь бога Вила в Вавилоне был воздвигнут один из великолепнейших храмов, в виде высокой четыреугольной башни, в форме восьми башен, воздвигнутых одна на другую. Золотое изображение Вила находилось в нижнем ярусе, а в самом верхнем постель и золотой стол, на котором жрецы храма ставили ему ежедневно разнообразную пищу, которую впрочем съедали сами, каковой обман был открыт и обличен пр. Даниилом. =Мавзолей Ленина не напоминает? В Пальмире в Сирии тоже стоит мавзолей ВИЛа= Ваала. ШамБала переводится как Слава богу Баалу.Сирия в античности называлась страна Шам.Гора Шамбала ,она же Касий и Цафон , получила название Джебель-эль-Акра там в древности стоял главный храм Ваала и эта гора стала ближневосточным Олимпом, обителью Зевса . Цари Востока и императоры Рима поднимались на гору Касий ( Джебели-Акра ), чтобы принести жертву в святилище на его вершине. Во время гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, гора стала турецкой военной зоной,там была установлена радарная база НATO . Богу ВИЛу=Ваалу=Сатурну приносились человеческие жертвы, предпочтительно дети. Современное слово «дьявол» происходит от греческого «диаволос» и означает «бог Ваал».«диа» элементарно читается по смыслу как «бог» — деус (Зевс (Дый).«вол» он и есть вол,телец и бык .
Игорь Д'Арбино
Я вообще думаю что пока Россия не распадется на области изменения врядли произойдут. Т.к. московский омон (состоящий из чеченцев и дагистанцев) пока что можно в любую точку России заслать.
Константин Поляков
Ха-Ха. Кураторы троллей послушали ВК и очень удивились, что тролли затихли на форуме и тут же выгнали их на работу.
Константин Поляков
Ха-Ха. Кураторы троллей послушали ВК и очень удивились, что тролли затихли на форуме и тут же выгнали их на работу.
shaub kravchuk
Однако, исчезающий редкий вид тролля- засровец-имперец обыкновенный, кюшать не может без того чтобы не пропагандировать быть пушечным мясом за интересы Лондона и французских масонов во всяких сириях, африках и южных америках
shaub kravchuk
Однако, исчезающий редкий вид тролля- засровец-имперец обыкновенный, кюшать не может без того чтобы не пропагандировать быть пушечным мясом за интересы Лондона и французских масонов во всяких сириях, африках и южных америках
Walknut 59
Джокером
Walknut 59
Все названо своими именами...
Алексей Огородников
Лестер працует, заменяя десятерых. Еще изредка появляются Павловский и Пахомов. Не так уж и плохо для конкуренции.
Smailey Face
Снижение потребления алкоголя не является реальным процессом, т.к. на селе масса людей, включая женский пол, не могут купить алко в магазине, а только суррогаты частного разлива. Поголовно пьют, травятся, рано умирают и никому абсолютно нет никакого дела.
shaub kravchuk
Лестер працует, заменяя десятерых. Еще изредка появляются Павловский и Пахомов. Не так уж и плохо для конкуренции.
Алексей Огородников
И возраст людей ступивших на этот путь понижается.
Иван Помидоров
Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу.
Николай Николаев
А сами-то зачем пили? Алкоголики?
Константин Алланд
Николай Николаев
Самогон гонят, но на самом деле на селе стали пить меньше, потому что вся потомственная пьянь за годы перестройки и ельцинизма повывелась. Хотя откровенно дебильных людей в деревнях полно - результат пьяного зачатия.
Николай Николаев
Через Ленина, который до сих пор лежит в зиккурате? Тогда ближневосточным богом.
Николай Николаев
Зиккурат срыть ,шкуру членина заспиртовать и продать шизанутому Ким Чен Ыну ,а на месте вавилонского сатанинского капища построить памятник первому русскому человеку - начальнику Закавказской железной дороги Евгению Львовичу Веденееву- отца троих детей убитого из ружья лично гадом 24-х летним сосо джугашвили . Евгений Львович Веденеев, 1853 г.рожд., инженер путей сообщения, с 1895 г. начальник Закавказской ж.д., скончался 4 января 1902 г. (по стар.стилю) от тяжелой раны, нанесенной 24-х летним преступником иосифом виссарионовичем джугашвили , выстрелившим из ружья в окно квартиры на Александровской улице, где жила в Тифлисе семья Веденеевых. Инженер Евгений Львович Веденеев составил редкий дореволюционный иллюстрированный путеводитель по Закавказским железным дорогам, изданный в Тифлисе в 1911 году после его трагической смерти . Имя инженера Евгения Веденеева (1853-1902) было неразрывно связано с начальным этапом строительства Закавказского керосинопровода. Светлая ему память
Гринго
Pavel Vladyka
Зам. министра всего лишь процитировал эту аксиому, впервые озвученную фельдмаршаллом Миннихом.
Lester Leyt
Отличная передача, как и все предыдущие, на высоком профессиональном уровне. Да, советская власть продолжается, только в иных формах. Полностью согласен с позицией Владислава, которой он придерживается много лет. Мавзолей (зиккурат) должен быть ликвидирован с последующей десоветизацией страны. Вот только в качестве основания я придерживаюсь иных подходов, а именно: никакая идеология не должна быть господствующей. А изотерические и оккультные аргументы для меня вторичны. Да, как только такие процессы пойдут и страна станет другой.
Sergey Glazunov
Не понял. Десоветизация -это как на Украине? Даже с могил воинов звёздочки снимать? И города переименовывать? Названия улиц, напревать на дедушек и бабушек, прадедов и прабабушек- они же чокнутые получается. Так? Дело в том, что люди, в основном-это не роботы бездушные. Людям нужна мечта, идеология, к чему стремиться. Просто написать кучу законов и тупо жить, как роботы, по программе, это идиотизм в вышей стадии.
Henri Ducard
Если люди не изменятся, никакие зиккураты в руинах и десоветизация не поможет. Заново само всё выстроится, это очевидно, да?) P.S. Согласны с ВК? Ваша вертикаль к себе его в штат взяла?)
Henri Ducard
Ага и звёзды и кресты, и церкви убрать, мечети, синагоги, что там ещё, курганы скифов убрать - не напоминает это что-то? Такое было уже много раз, не только в 1917 году. Может уже хватит воевать с теми кто жил раньше? Может надо уже как-то самим что-то создавать? Или снова по кругу будем ходить. Тогда завтра всё что сегодня жило тоже будет уничтожено вашими же детьми и внуками, а потом и их тоже уничтожат. И так постоянно. Это не верный подход к делу. Про мечты, идеологии хорошо сказано, у всех свои. Но мы живём в обществе совместно, а не на отдельных планетах, а если все будут только на себя "одеяло тянуть"? Как быть другим людям? Умирать, в вашем миро принятии, или убивать самим, потому что их начнут обделать, унижать, лишать всего и жизни. Это не решение поставленной задачи.
Lester Leyt
О будущем надо думать, верно. Но что будет основой страны? Не будут ли завтра десоветизированы, например, демократы, либералы? Не будут их могилы уничтожены, а они сами не будут ли вырыты и переработаны? Где гарантия, что уже завтра это не будет? Ведь кого больше родится, за теми и будет решение. Вчера ещё было мало гомосексуалистов и лесбиянок, а меняющий пол свой, вообще не было. А теперь это "норма". Я думаю надо просто восстановить правду, как и что было и поставить точку. И дальше идти в развитии, не пытаясь постоянно воевать с прошлым.
Константин Алланд
гавань, холм, свин, вал(стена)
Влад Шевченко
Троли умиляют своей, ахз то ли тупостью, то ли расчётом на тупость других. Проснись, или глотни таблетку, границы есть, и они есть давно. Просто они установлены со стороны республик и автономий, а с обратной стороны их как бы и нет. На остальной территории всё как бы колхозное. И уж совсем полный бред претензии на глобальную политику в Сирии и в Южной Америке. Понятное дело, страны первой величины. Может лучше сразу в глобальную галактическую политику, Гондурас там, или Нижняя Вольта?
Aldan
Согласен. Но десоветизацию я рассматриваю как, своего рода, мощный стимул для создания идеологии для всех граждан страны. Хотя, честно признаюсь, я не знаю, какая идеология нужна российскому народу. Наш народ против свободы и демократии. Факт. Нужно еще учитывать фактор распада РФ на регионы- доноры, захотят ли они восстановить вассальные отношения с Москвой. В этом я сомневаюсь.
Sergey Glazunov
Ага и звёзды и кресты, и церкви убрать, мечети, синагоги, что там ещё, курганы скифов убрать - не напоминает это что-то? Такое было уже много раз, не только в 1917 году. Может уже хватит воевать с теми кто жил раньше? Может надо уже как-то самим что-то создавать? Или снова по кругу будем ходить. Тогда завтра всё что сегодня жило тоже будет уничтожено вашими же детьми и внуками, а потом и их тоже уничтожат. И так постоянно. Это не верный подход к делу. Про мечты, идеологии хорошо сказано, у всех свои. Но мы живём в обществе совместно, а не на отдельных планетах, а если все будут только на себя "одеяло тянуть"? Как быть другим людям? Умирать, в вашем миро принятии, или убивать самим, потому что их начнут обделать, унижать, лишать всего и жизни. Это не решение поставленной задачи.
Sergey Glazunov
О будущем надо думать, верно. Но что будет основой страны? Не будут ли завтра десоветизированы, например, демократы, либералы? Не будут их могилы уничтожены, а они сами не будут ли вырыты и переработаны? Где гарантия, что уже завтра это не будет? Ведь кого больше родится, за теми и будет решение. Вчера ещё было мало гомосексуалистов и лесбиянок, а меняющий пол свой, вообще не было. А теперь это "норма". Я думаю надо просто восстановить правду, как и что было и поставить точку. И дальше идти в развитии, не пытаясь постоянно воевать с прошлым.
Lester Leyt
Согласен. Но десоветизацию я рассматриваю как, своего рода, мощный стимул для создания идеологии для всех граждан страны. Хотя, честно признаюсь, я не знаю, какая идеология нужна российскому народу. Наш народ против свободы и демократии. Факт. Нужно еще учитывать фактор распада РФ на регионы- доноры, захотят ли они восстановить вассальные отношения с Москвой. В этом я сомневаюсь.
Lester Leyt
В Германии 1945 такой вопрос не стоял. Они осудили гитлеризм и раскаялись в содеянном. А РФ нет, потому и не пригласили нашу делегацию в Польшу на мероприятие годовщины начала ВМВ. Гомосеки были всегда, только теперь они открыто о себе заявляют. Да, конечно нужно восстановить правду. Хорошее предложение ты внес. Правду! Она расставит все на свои места.
Юрий Рыков
У нас в москве квартиры бесплатно раздают. или в ближайшем подмосковье. Правда надо быть узбечкой и родить в россии 5+ детей.
Алекс A
Мой прадед казак станичник 1900 г рожд ,участник 3-х войн гражданской,финской и ВОВ .Камуняки казакам обещали землю в собственность ,чем и приманили их на свою сторону. В 1932 г из за его земли в 2 гектара и 2 коров объявлен кулаком и сослан за Терек ,при этом камуняки отобрали у него его дом и украли все в вещи . Всю свою жизнь ненавидел проклятых ворюг каммуняк и параноика сралина и сифилитика членина ,считал их сатанистами му9аками и врагами русского и братского татарского народа , когда вернулся из изгнания в родную станицу, отказался физически пахать в колхозе на камуняко-фашистский режим и всю жизнь работал только сторожем и разрешал нам деревенской детворе брать с полей кукурузу,виноград и подсолнух и плевал он на запреты камуняк, что это мол расхищение колхозной гос собственности и всё такое . Никогда не праздновал 9 мая,для него это был самый тяжкий день памяти о погибших друзьях однополчанах . Прадед воевал все 4 года и дошёл до Берлина ,но чётко считал ,что войну организовал сатанист сралин вместе со своим партнёром сатанистом гитлером для геноцида и массовых убийств .
Сергей Панченко
чтобы быдло не бухало - ему нужно самоуважение и здравый смысл. а поскольку это быдло, то и бухать оно будет до полной самоаннигиляции
Сергей Панченко
Серёжа, кому ты мораль читаешь !?... Sergey Glazunov - тупой мудак и кретин, на уссатого грузина молится... свирепый пунцовый даун, хероический герой. Обещал всех АРИйцев на распыл пустить, до единого. Ножками сучил и клялся на георьгиевском бантике - не оставить от нас ни единного клочка... шобы нами и не пахло возле его бакалеи.
shaub kravchuk
« Не доедим, но вывезем! ». - цитата царского министра финансов И.А. Вышнеградского (1888-1892), с 1881 — председатель Общества Юго-Западных железных дорог. Экономист П. Пудовиков уже в 1879 г. «на основании статистических данных доказывал, что мы продаем хлеб не от избытка, что мы продаем за границу наш насущный хлеб, необходимый для собственного нашего пропитания…» Спустя 20 с лишним лет другой известный экономист А. Кауфман указывал: «вывоз наш растет быстрее, нежели производство хлеба, которое, между тем, должно, прежде всего, обеспечить продовольственные потребности быстро растущего населения страны. Ясно, что вывоз растет в ущерб внутреннему потреблению, иначе сказать — в ущерб питанию населения… Прошло еще почти 10 лет, и журнал «Русская мысль» вновь отмечал: «Усиление вывоза происходит у нас при помощи расхищения естественных сил почвы и отнятия у населения буквально изо рта куска хлеба, а у детей молока и пары яиц. Состав нашей внешней торговли способен привести в ужас каждого действительного патриота, задумывающегося над судьбами своего народа» "В XX веке был массовый голод (1891—1892 охватил более 40 млн. человек. ) ,1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913, когда от голода и сопутствующих голоду болезней погибли массово жители Российской империи"). В дальнейшем, несмотря на продолжение вывоза хлеба из России в Европу , подобных аграрных катастроф удавалось избежать, хотя локально недостаток хлеба в царской России возникал. Эта практика вошла в историю под названием «голодный экспорт». Министр земледелия тех лет А. Наумов писал: «Россия фактически не вылезает из состояния голода, то в одной губернии, то в другой»
Гринго
Серёжа, кому ты мораль читаешь !?... Sergey Glazunov - тупой мудак и кретин, на уссатого грузина молится... свирепый пунцовый даун, хероический герой. Обещал всех АРИйцев на распыл пустить, до единого. Ножками сучил и клялся на георьгиевском бантике - не оставить от нас ни единного клочка... шобы нами и не пахло возле его бакалеи.
Алекс A
По мне регулярное утешение в алкоголе - медленное, но вполне осознанное самоубийство, последний выход для слабых. При чем по пути к смерти человек теряет человеческий облик. Оправдание "Работы нет, денег нет, жилья нет, хобби нет - буду бухать" крайне странное.
Henri Ducard
Да я не настаиваю, можно не убирать, по барабану, сейчас важнее не спорю. Живем, да, совместно. Каждый свободен, пока не ограничивает свободу другого (без его согласия) и проблем не будет. А сейчас пока что каждый пытается свою свободу за счет другого обеспечить, "тянет одеяло на себя"
Vadim Galuzin
очень непотнятная передача. Скандинавы "россияно-русских" за своих не считают. Признают за своих эстов, латов, литов, северных поляков, мурмашей и трескаедов. но только не казаков и еже с ними.
Vadim Galuzin
скандинавам очень нравится моё имя. вот видно.
Vadim Galuzin
скандинавам очень нравится моё имя. вот видно.
Vadim Galuzin
А при встрече с неграми что происходит с лицами скандов?
Владимир Кутиков
я же ответил , где подевали ответ? заколебали со своей цензурой
Владимир Кутиков
В Сочи (Адлере) улица Ленина пересекает улицу Ульянова.
Роман Котов
У нас в москве квартиры бесплатно раздают. или в ближайшем подмосковье. Правда надо быть узбечкой и родить в россии 5+ детей.
Роман Котов
в нашей стране трудно провести десоветизацию ибо 90% населения получает деньги от государства низачто.
Роман Котов
Я вообще думаю что пока Россия не распадется на области изменения врядли произойдут. Т.к. московский омон (состоящий из чеченцев и дагистанцев) пока что можно в любую точку России заслать.
Vadim Galuzin
https://nai.uu.se/research/finalized_projects/mapping-african-immigrant/ По состоянию на 2018 год в Швеции насчитывалось 219 914 человек , родившихся в Африке. Данные шведского иммиграционного агентства (2009 г.) показывают, что 14% всего населения Швеции составляют люди, родившиеся за пределами Швеции. Из этих 20% - африканцы, в основном из Африки к югу от Сахары. В Швеции произошел самый большой приток африканских иммигрантов за последнее десятилетие, например, в 2007 и 2008 годах около 9783 просили убежища; и только 10234 въехали в Швецию только в 2008 году. Согласно текущим оценкам, население африканских иммигрантов, проживающих в Швеции, составляет 130 000 человек, но эти статистические данные не включают тысячи других людей, которые «не имеют документов» и, следовательно, не зарегистрированы или «неизвестны» системе.
Vadim Galuzin
это скорее альпийцы или северные италы . фотка неясная. но не типичные скандинавы.
Роман Котов
ну хоть что-нибудь полезное совершить. Короче пора на мининх.)
Vadim Galuzin
берём пример с избранных. вот они точно своих по внешнему виду без ошибочно определяют
Vadim Galuzin
я же ответил , где подевали ответ? заколебали со своей цензурой
Vadim Galuzin
гурка (огурец)
Vadim Galuzin
гурка (огурец)
Vadim Galuzin
где мойный комментарий ?
Варяг Таманский
« Не доедим, но вывезем! ». - цитата царского министра финансов И.А. Вышнеградского (1888-1892), с 1881 — председатель Общества Юго-Западных железных дорог. Экономист П. Пудовиков уже в 1879 г. «на основании статистических данных доказывал, что мы продаем хлеб не от избытка, что мы продаем за границу наш насущный хлеб, необходимый для собственного нашего пропитания…» Спустя 20 с лишним лет другой известный экономист А. Кауфман указывал: «вывоз наш растет быстрее, нежели производство хлеба, которое, между тем, должно, прежде всего, обеспечить продовольственные потребности быстро растущего населения страны. Ясно, что вывоз растет в ущерб внутреннему потреблению, иначе сказать — в ущерб питанию населения… Прошло еще почти 10 лет, и журнал «Русская мысль» вновь отмечал: «Усиление вывоза происходит у нас при помощи расхищения естественных сил почвы и отнятия у населения буквально изо рта куска хлеба, а у детей молока и пары яиц. Состав нашей внешней торговли способен привести в ужас каждого действительного патриота, задумывающегося над судьбами своего народа» "В XX веке был массовый голод (1891—1892 охватил более 40 млн. человек. ) ,1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913, когда от голода и сопутствующих голоду болезней погибли массово жители Российской империи"). В дальнейшем, несмотря на продолжение вывоза хлеба из России в Европу , подобных аграрных катастроф удавалось избежать, хотя локально недостаток хлеба в царской России возникал. Эта практика вошла в историю под названием «голодный экспорт». Министр земледелия тех лет А. Наумов писал: «Россия фактически не вылезает из состояния голода, то в одной губернии, то в другой»
Лесничий
таперича, главный НОДовец ...на тропе войны - вооружён и очень опасен !!!
Андрюха Вышлов
https://m.youtube.com/watch?v=99m7HSfXZic
Варяг Таманский
Мой прадед казак станичник 1900 г рожд ,участник 3-х войн гражданской,финской и ВОВ .Камуняки казакам обещали землю в собственность ,чем и приманили их на свою сторону. В 1932 г из за его земли в 2 гектара и 2 коров объявлен кулаком и сослан за Терек ,при этом камуняки отобрали у него его дом и украли все в вещи . Всю свою жизнь ненавидел проклятых ворюг каммуняк и параноика сралина и сифилитика членина ,считал их сатанистами му9аками и врагами русского и братского татарского народа , когда вернулся из изгнания в родную станицу, отказался физически пахать в колхозе на камуняко-фашистский режим и всю жизнь работал только сторожем и разрешал нам деревенской детворе брать с полей кукурузу,виноград и подсолнух и плевал он на запреты камуняк, что это мол расхищение колхозной гос собственности и всё такое . Никогда не праздновал 9 мая,для него это был самый тяжкий день памяти о погибших друзьях однополчанах . Прадед воевал все 4 года и дошёл до Берлина ,но чётко считал ,что войну организовал сатанист сралин вместе со своим партнёром сатанистом гитлером для геноцида и массовых убийств .
Иван Помидоров
Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу. Деревня оживала два раза в неделю, когда в магазин завозили спиртное. В магазине кстати кроме хлеба, лаврового листа, и томатной пасты ничего не было. Спиртное заканчивалось через 30 минут. Успевали его купить или местные, или городские шофера пригнанные на уборку, или мы, студенты. Но местные не скучали, - гнали самогон, ловили на улице и резали свиней. Оказывается у них весной все выпускают свиней на улицу, чтобы не кормить видимо и они живут как дикие, в поле, в лесу, питаются зерном, и урожаем. А осенью, кто сколько свиней успел поймать, - те и его. В общем, там вся жизнь вертелась вокруг пьянки. Никакой власти и милиции не было и в помине. Единственная всегда трезвая женщина была библиотекарша, которая постоянно читала, пытаясь спрятаться от реальности. Денег нам за 1,5 месяца заплатили чисто символически, но мы были не в претензии).
Иван Помидоров
Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу.
Варяг Таманский
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/21856/%D0%92%D0%B8%D0%BB Если погуглить статью Вил- Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона .То мы прочтём там : ВИЛ =( Владимир Ильич Ленин ). ВИЛ -название вавилонского бога , о котором говорится в неканонической части книги пророка Даниила (XIV, 3—32). Это — греческая форма имени известного вавилонского божества Бел , соответствующего еврейско-финикийскому Ваалу . http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-3/vaal.html Вил= Вильзеву́л или Веельзеву́л -«повелитель мух»— имя главы демонов в Новом завете. В Ветхом завете ему соответствует Баал-Зебуб https://dic.academic.ru/dic.nsf/biblerus/64342/%D0%92%D0%B8%D0%BB В честь бога Вила в Вавилоне был воздвигнут один из великолепнейших храмов, в виде высокой четыреугольной башни, в форме восьми башен, воздвигнутых одна на другую. Золотое изображение Вила находилось в нижнем ярусе, а в самом верхнем постель и золотой стол, на котором жрецы храма ставили ему ежедневно разнообразную пищу, которую впрочем съедали сами, каковой обман был открыт и обличен пр. Даниилом. =Мавзолей Ленина не напоминает? В Пальмире в Сирии тоже стоит мавзолей ВИЛа= Ваала. ШамБала переводится как Слава богу Баалу.Сирия в античности называлась страна Шам.Гора Шамбала ,она же Касий и Цафон , получила название Джебель-эль-Акра там в древности стоял главный храм Ваала и эта гора стала ближневосточным Олимпом, обителью Зевса . Цари Востока и императоры Рима поднимались на гору Касий ( Джебели-Акра ), чтобы принести жертву в святилище на его вершине. Во время гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, гора стала турецкой военной зоной,там была установлена радарная база НATO . Богу ВИЛу=Ваалу=Сатурну приносились человеческие жертвы, предпочтительно дети. Современное слово «дьявол» происходит от греческого «диаволос» и означает «бог Ваал».«диа» элементарно читается по смыслу как «бог» — деус (Зевс (Дый).«вол» он и есть вол,телец и бык .
Иван Помидоров
С могил ничего снимать не надо. Это частная собственность и территория. ... А то так и с моей могилы кто нибудь захочет Коловрат снять. А я его ХВАТЬ ЗА РУКУ!))
Варяг Таманский
Зиккурат срыть ,шкуру членина заспиртовать и продать шизанутому Ким Чен Ыну ,а на месте вавилонского сатанинского капища построить памятник первому русскому человеку - начальнику Закавказской железной дороги Евгению Львовичу Веденееву- отца троих детей убитого из ружья лично гадом 24-х летним сосо джугашвили . Евгений Львович Веденеев, 1853 г.рожд., инженер путей сообщения, с 1895 г. начальник Закавказской ж.д., скончался 4 января 1902 г. (по стар.стилю) от тяжелой раны, нанесенной 24-х летним преступником иосифом виссарионовичем джугашвили , выстрелившим из ружья в окно квартиры на Александровской улице, где жила в Тифлисе семья Веденеевых. Инженер Евгений Львович Веденеев составил редкий дореволюционный иллюстрированный путеводитель по Закавказским железным дорогам, изданный в Тифлисе в 1911 году после его трагической смерти . Имя инженера Евгения Веденеева (1853-1902) было неразрывно связано с начальным этапом строительства Закавказского керосинопровода. Светлая ему память
Варяг Таманский
В Пятёрочке на полочке
Vadim Galuzin
русские -- закабаленный послепотопный этнос . закабаляли русских в течение 1000 лет . начиная с 988 года. покорили русских остатки допотопной знати выходцы из Вавилона. цель закабаления -- закабаленным русским народом остановить развитие нового послепотопного человечества.
Kuzja
Убогая мазня воспринимается как "порвем ракетой путина", или "порвем путина"
Варяг Таманский
Варяг Таманский
https://nai.uu.se/research/finalized_projects/mapping-african-immigrant/ По состоянию на 2018 год в Швеции насчитывалось 219 914 человек , родившихся в Африке. Данные шведского иммиграционного агентства (2009 г.) показывают, что 14% всего населения Швеции составляют люди, родившиеся за пределами Швеции. Из этих 20% - африканцы, в основном из Африки к югу от Сахары. В Швеции произошел самый большой приток африканских иммигрантов за последнее десятилетие, например, в 2007 и 2008 годах около 9783 просили убежища; и только 10234 въехали в Швецию только в 2008 году. Согласно текущим оценкам, население африканских иммигрантов, проживающих в Швеции, составляет 130 000 человек, но эти статистические данные не включают тысячи других людей, которые «не имеют документов» и, следовательно, не зарегистрированы или «неизвестны» системе.
Николай Николаев
Да, двурогий бык . Золотой телец. Чёрт в аду и Бафомет (Бифа-мать -beef -говядина) изображается с рогами, копытами и хвостом. Если судить по хвосту, то атрибуты эти скорее не козлиные, а бычьи. Это всё один Бог : Сет(Сатана) =Ваал =Баал = Баал-зе-Буб(Вельзевул)=Дьявол(Диа Ваал) =Кронос=Сатурн =Минотавр , обитавший в лабиринте царя Миноса, который ежеквартально требовал свою мзду юношами и девушками - это тоже Ваал. ( «хозяин», «господин») «Бросьте жертву в пасть Ваала!» - стенала Миледи Винтер в «Трёх мушкетёрах». Одной из распространённых их практик было изготовление так называемых терафимов - оракулов. Терафим – это мумия или просто сушёная человеческая голова, использующаяся с магическими целями. Наибольшую силу имела голова великого человека (например, полководца), либо голова собственного сына-первенца. . Отец Ваала – бог воды Дагон, получеловек-полудракон синего цвета с атрибутом в виде трезубца. В древней Греции Ваалу соответствовал живущей на горе Олимп верховный бог-громовержец Зевс. А Дагону – Посейдон (его тоже часто изображают синим, на худой конец - зелёным). Любвеобильный Зевс мог превращаться по необходимости в быка и соблазнять в таком виде юных девиц. Миф о похищении Европы как раз об этом. И, кстати, известная часть света как раз и названа в честь совращённой богом девушки. Шива – бог-громовержец синего или голубого цвета также живущий на вершине горы. В руках у него трезубец, как у Дагона или Посейдона.Ездовым животным Шивы служит бык. Каменное или рисованное изображение быка – неотъемлемый атрибут любого шиваитского храма. И ещё занятный момент: cherubim - так назывался крылатый бык у древних аккадцев. А cherub на латыни - это херувим и есть. Уол =Ваал Бык на Уолл =Ваал Стрит
Lester Leyt
В Конституции РФ перечислены республики, где компактно проживают коренные народы, где проживали их предки. Например, в республике Татарстан могут легко доказать когда, где и кто проживал из предков татар, назвать имена ханов и авторитетов. При этом они не ищут героев на чужой стороне, все их предки жили на их местности. Это я к вопросу, почему в К. не указана главенствующая роль "русского народа". Честно сказать, я не представляю, как её (роль) можно сформулировать в основном законе. Прошу написать свои соображения знающих, мыслящих.
Варяг Таманский
Количество граждан РФ, записавшихся в русские, меня не интересует. Прежде чем писать ответ, надо внимательно прочитать коммент и понять суть. Есть такая поговорка, не можешь, лучше не пиши. Это относится к тебе, друг Тыманчи!
Lester Leyt
А нам плевать на твоё тупое мнение чувак . Тамбовский волк тебе товарищ,нерусь ты поганая, социопат . Социопатия — следствие травмы, полученной в детстве, возможно, даже насилия, физического или эмоционального. У него нет совести, он врет и не краснеет, он вообще не краснеет, разве что от вина, но никогда — от вины. Знаешь такого человека? Поздравляем.Ты увидишь его в своём зеркале. И в правду , фотка Реймонда Берра известного заднеприводного американского актёра тебе подходит в качестве авы.
Алексей Огородников
Похоже, Владислав реально взбодрил кураторов, а те, в свою очередь, своих подопечных троллей.
Алексей Огородников
Часто, в разговоре, на подобные факты, поцреоты отвечают, ну и что с этого. Им вообще побоку то, что происходит в мире и как живут люди в других странах. У них, своя логика, оторванная от реального мира. По ней, по их мнению, и должны жить люди в России.
Варяг Таманский
А нам плевать на твоё тупое мнение чувак . Тамбовский волк тебе товарищ,нерусь ты поганая, социопат . Социопатия — следствие травмы, полученной в детстве, возможно, даже насилия, физического или эмоционального. У него нет совести, он врет и не краснеет, он вообще не краснеет, разве что от вина, но никогда — от вины. Знаешь такого человека? Поздравляем.Ты увидишь его в своём зеркале. И в правду , фотка Реймонда Берра известного заднеприводного американского актёра тебе подходит в качестве авы.
Константин Поляков
Роль русских зависит от того на чьей вы стороне. Кто-то считает, что русские это питательная среда, на которой произрастают остальные народы. А кто-то, что роль русских - государство образующая нация.
Vadim Galuzin
ну пока события развиваются один в один по сценарию предсказанному Иоанном Богословом в своих откровениях 2000 лет назад. Где современная Россия обозначенна "Красным драконом" и "Народом Гога и Магога страны Рос". А территория Сирии "Армагеддоном". ... Диктор как то пытался перевести стрелки на Америку. но из песен слов не выкинешь. Сам Бог будет уничтожать воинство антихриста на подступах к Израилю ,когда те ломанутся уничтожать ненавистный им Израиль. Всё сходится пока. В Сирии остались Иран, Россия, Хезбола...... Знатные антисемиты и антисионисты. Вот вам и старые песни о главном.
Vadim Galuzin
троллингом в приказном порядке занимаются курсанты военных училищ . дешево и сердито
Варяг Таманский
Да, двурогий бык . Золотой телец. Чёрт в аду и Бафомет (Бифа-мать -beef -говядина) изображается с рогами, копытами и хвостом. Если судить по хвосту, то атрибуты эти скорее не козлиные, а бычьи. Это всё один Бог : Сет(Сатана) =Ваал =Баал = Баал-зе-Буб(Вельзевул)=Дьявол(Диа Ваал) =Кронос=Сатурн =Минотавр , обитавший в лабиринте царя Миноса, который ежеквартально требовал свою мзду юношами и девушками - это тоже Ваал. ( «хозяин», «господин») «Бросьте жертву в пасть Ваала!» - стенала Миледи Винтер в «Трёх мушкетёрах». Одной из распространённых их практик было изготовление так называемых терафимов - оракулов. Терафим – это мумия или просто сушёная человеческая голова, использующаяся с магическими целями. Наибольшую силу имела голова великого человека (например, полководца), либо голова собственного сына-первенца. . Отец Ваала – бог воды Дагон, получеловек-полудракон синего цвета с атрибутом в виде трезубца. В древней Греции Ваалу соответствовал живущей на горе Олимп верховный бог-громовержец Зевс. А Дагону – Посейдон (его тоже часто изображают синим, на худой конец - зелёным). Любвеобильный Зевс мог превращаться по необходимости в быка и соблазнять в таком виде юных девиц. Миф о похищении Европы как раз об этом. И, кстати, известная часть света как раз и названа в честь совращённой богом девушки. Шива – бог-громовержец синего или голубого цвета также живущий на вершине горы. В руках у него трезубец, как у Дагона или Посейдона.Ездовым животным Шивы служит бык. Каменное или рисованное изображение быка – неотъемлемый атрибут любого шиваитского храма. И ещё занятный момент: cherubim - так назывался крылатый бык у древних аккадцев. А cherub на латыни - это херувим и есть. Уол =Ваал Бык на Уолл =Ваал Стрит
Гринго
и снова... "легко на сердце от песни весёлой". с бенефисом тебя, муди-ло-ло !!!
Sergey Glazunov
Ты, убогенький, опять появился тут. Уже вернулся? Однако. Как далеко тебя все посылали, а ты всё возвращаешься. Не надоело? Да, наука тебе не даётся. Это же надо быть таким тупым, что все тебе объясняют, объясняют, а ты как в пословице "ссы ему у глаза, а он говорит, что это божья роса" Гри́нго (англ. gringo от исп. griego — грек[1][2][3]) — иностранец, англоговорящий выходец из другой страны. И ты, не житель нашей общей страны, всё воняешь и воняешь и учишь всех кто тут проживает. Сиди у себя в будке и не гавкай. И ещё есть те тупые существа, что в ладоши хлопают и чепчики подкидывают, от радости, что поддерживают такого недоумка как ты. Это сколько же идиотов родилось в нашей общей стране, что хвостами от радости виляют, когда собаки из-за границы гавкают.
Sergey Glazunov
Давай думать. Конечно, думать тебе трудно, как и многим другим, лучше пузо гладить, но иногда думать заставляют. Ты говоришь, что монархистом являешь. Хорошо. Когда это большевики свергли царя? В каком году? Расскажи всем нам. Почему подавляющее большинство царских офицеров, учёных, врачей, учителей и так далее, стали основой СССР? Почему всё что было разработано при царе стало продолжаться разрабатываться и улучшаться? И железные дороги, и корабли, и план электрификации страны. И обучение в школах. Даже тот Ленин, он спас страну от полного разрушения. Смог по крупицам оставить, что есть, сделать накопление первоначального капитала для страны и запустить восстановление страны. Ленин был не один, если бы твои прародители не поддержали его ничего бы не было. А Сталин продолжил дело восстановление страны. Давай выкинем кости твоих предков с могил. Как ты говоришь, они были сраным совком. Значит и ты сраный тоже. Что ты имеешь, дал тебе совок. А жил бы в другой стране был бы бомжом, ползал по помойкам и спал бы с бомжихами, ведь не одна нормальная женщина тебе бы не "дала". Или ты целенаправленно хочешь изменить всё, всю историю, что на протяжении всех веков делают такие как ты. Ну тут я тебя расстрою, не будет так как ты хочешь. Не будет. А пойдёшь гадить, лично тебе отрублю руки и яйца оторву. И с твоих родителей кожу спущу, за то, что такого дебила воспитали.
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