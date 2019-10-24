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Почему не позвали русскую элиту?
Почему не позвали русскую элиту?
24/10/2019 01:52
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Обсуждение
Я - любимый
При всём уважении к Карабанову. Чёрного кобеля не отмоешь до бела. Это к тому, что в интернете, что ни еврей, то активный замногонационал и подковёрный русофоб.
Вит Ла
Передача Огонь ! Спасибо !!!
Вит Ла
Передача ОГОНЬ ! Спасибо !
Лесничий
Если отвергаешь этих деятелей, назови альтернативных, ныне живущих в РФ.
Lester Leyt
Если отвергаешь этих деятелей, назови альтернативных, ныне живущих в РФ.
Константин Алланд
Несмотря на выдающие качества русской элиты(Сикорский, Цветнов и так далее) , эти люди выдавлены в другие страны и никак уже не связаны с Россией. Да, действительно поражает многообразие талантов и генетическая полноценность этих людей. Но они вне игры. А рулят в рф лупоглазые гномы и картавые вырожденцы, ростом с помойное ведро. Типа гаранта путина и премьера медведева. Вспомнился вдруг еще один крендель с мохнатыми ушами - виктор черномырдин. Или посмотрите на котюкова , главу РАН. Это ужас какой-то.Ну и творят что попало тоже.
Сибиряк
А перед кем им придется свой статус заслуживать и кому что доказывать ?
Вит Ла
А перед кем им придется свой статус заслуживать и кому что доказывать ?
Lester Leyt
Русская элита существует, иначе страны бы не было. Быдло не способно управлять государством. В каждой отрасли имеется своя элита, в комплексе они составляют русскую элиту, на которой держится российское государство. Типичные представители русской элиты из числа творческой интеллигенции: это Никита Сергеевич Михалков, Владимир Владимирович Бортко, Василий Борисович Ливанов, Станислав Сергеевич Говорухин и многие другие. Русская элита во власти, политике. Не нравится вам она, ищите недостатки в себе. Элита не с Марса прилетела, она вышла родом из русского народа, она живет интересами "русского мира", она поддержала Крым- наш, она плоть от плоти русская. Ну нет у нас другой элиты, какое общество, такая и элита.
Алекс A
Это эрзац-элита, коллаборационисты, назначенные "элитой" оккупантами. И интерес у них один - интерес собственной шкуры. Что им скажут хозяева, то они и поддержат.
Алекс A
К вопросу об "элите" https://www.rbc.ru/politics/24/10/2019/5db19cbe9a79473e3f1e9269?from=from_main
Гринго
выполз... инвалид умственного труда. зови своего миньона на вспоможение. в две калеки смердить сподручнее.
Nikolay Orlov
правильно в эфире сказано без своей национальной элиты , народ , это просто стадо , которое чужебесы гонят на убой .
Рустем Бохани
премьер меня рассмешил фразой из контекста его речи , может не дословно, но суть я думаю поймут все..... " мы проводим эти эксперементы, что бы в будущем иметь возможность продвигать эти эксперементы"
Рустем Бохани
готовность брать на себя ответственность отличительное качество элиты https://www.youtube.com/watch?v=nHwQ85KP9vQ
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