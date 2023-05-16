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По техническим причинам выпуск 16 мая не состоится
По техническим причинам выпуск 16 мая не состоится
16/05/2023 22:04
Редакционные материалы
Уважаемый слушатели!
По техническим причинам во вторник 16.05.2023г. выпуск программы Русский взгляд не состоится.
Приносим свои извинения.
Следующий выпуск выйдет в пятницу 19 мая
Редакция АРИ
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