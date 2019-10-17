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Оцифрованный мир
Оцифрованный мир
17/10/2019 00:53
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Обсуждение
Влад Шевченко
Скорее в список её психических расстройств просто забыли включить паранойю.
Константин Алланд
А вот все байки ходили, что рептилоиды(или как их там), дышат именно углекислым газом ) Чёрт его знает, а вдруг это не сказки и Грета катит бочку на их среду обитания.А они вопят , в том числе через агентства всякой разной информации.Дёргают за нитки подопечных.
Константин Алланд
Человек с дубиной легко разнесет и компутер и яйцеголовое сутулое существо, слившееся с ним. Так оно , возможно, и будет.Вперед в прошлое.
Генрих Мюллер
между Пу и ТР любовь которую нам не понять надо опуститься видимо в гейлюбовь чтоб понять что там
Lester Leyt
Возможно друг, возможно. Эта любовь прям творит чудеса. Взял Трамп да и объявил о выводе войск из Сирии, да так получилось, что очень даже подмастил своему дружку Пу. И станет теперь последний главным решалой и спасателем Асада.
Nordic rassvet
БИОМЕТРИЯ - это духовная смерть. 1. Фото на биометрию получается путём лазерного сканирования лица. Этим же изотопным лазерным лучом в подкожном слое на лбу формируется инвазивный нейроинтерфейс, аналог RFID-чипа радио-частотной идентификации, в котором предусмотрена возможность обмена информации с внешним миром, а также прописан уникальный идентификатор человека. 2. Некоторые источники утверждают, что этот же луч передаёт чужеродную информацию вглубь организма, на уровень ДНК-клетки, встраиваясь в её код. Таким образом, избавиться от последствий биометрии будет невозможно. Никакие силиконовые маски и линзы с изменённой сетчаткой уже не помогут. 3.По данным медиумов, души приходят на землю из других Миров на 11 инкарнаций,для получения уникального опыта в физическом теле.Изменив свой код изотопной меткой,вы навсегда забудете дорогу домой.
Zloi Ivan
человек-сканер, однако)
Иван Помидоров
У меня раньше были мысли переехать, а потом желание посмотреть как ИХ на вилы поднимут пересилило. А то давай , к нам, к родным берёзкам, продавай свой дом, и купишь здесь трёшку хрущёвую где нибудь за Уралом. Что там у вас в Америке? - всё рафинированное и оцифрованное, предсказуемое... А у нас - Дичь Первобытная !! Вспомнишь вкус жизни : не задавил тебя пьяный депутат на пешеходном переходе - радость! пообещали не кошмарить малый бизнес - ты открыл пельменную ( на это потратишь всего то пол года ) , а через месяц уже должен государству, потому что правила оно меняет быстро и регулярно. Только отбил вложенные деньги - а твою пельменную уже снесли - не соответствует архитектурному стилю. Но зато дали разрешение на установку нового павильона (надо только его заказать в фирме , учредителем которой родственник мэра) - снова радость! Пришёл к врачу с гемороем, - а там узбек плохо понимающий по русски и редко моющий руки, лезет тебе гланды удалять. Вырвался от него, не подцепил желтуху, - разве не радость? Проживёшь лет пять в России в постоянной борьбе и будешь просто радоваться что жив остался!
Boris S
Только что проехал, увидел ))
Гость
Айн"цвай"драй ))) - на всякое злодейство есть противодейство!!!
Игорь Падорин
У Высоцкого есть песня про Федора историка, который защитил диссертацию по древним Скифам. Отсюда вывод, что Скифы не были загадкой в СССР.
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/t3DAa-S1D3U Сталинградская битва. Часть вторая.
Алексей Огородников
У меня есть подозрение, что будущее не совсем подвластно кукловодам, и даже может быть, что и совсем не подвластно. Если бы кукловоды могли зафиксировать мир в состоянии, когда они всегда наверху, они наверное уже давно бы так сделали. Но видимо что то не получается, и как мне кажется никогда и не получится. Ну а открытость мира дело такое, как палка которая имеет как минимум два конца.
Влад Шевченко
Воспитанный с детства править и имеющий доступ к неограниченным ресурсам и тайным знаниям, находящийся под защитой клана и наставляемый мудрецами, может куда больше, чем мы себе это можем представить. К счастью все смертны, хотя некоторые попрыгают чуть подольше и напакостят чуть побольше.
Алексей Огородников
Ну вот надежда только на богов. Думаю, что система рано или поздно отрегулируется. Вопрос только когда и сколько при этом пострадает людей.
Влад Шевченко
Гаранта тоже слушают разинув рот. Кто-то даже за него бегает голосовать, хотя это уже диагноз
Алексей Огородников
Не иначе 2-е пришествие. Мне кажется ей нужно предложить начать с себя. Пусть по меньше говорит, а то так слишком много углекислого газа выделяется. Интересно, она видит куда ступает, когда ходит?
Влад Шевченко
Я думаю так, в отношении таких вещей как закладки в электронные устройства, управление сознанием и т.д., должен применяться принцип презумпции виновности. Всякие спецслужбы, кукловоды и т.д., если имеют возможность это делать, то это делают, и будут делать. Хотя бы потому что это их хлеб. А ещё, потому что на их месте, пройти мимо таких возможностей просто невозможно.
Maxim Petrov
Вероятно, все это будет. Любая система рано или поздно отрегулируется либо будет отброшена обществом, как не нужная.Толпа хоть и толпа, но тем не менее откровенную дичь она не примет, хотя опять же человек, такое существо, которое в длительной ретроспективе может привыкнуть ко многому. И только, как правило он одумывается только в период глубочайшего кризиса, или на пороге уничтожения.
Maxim Petrov
Тогда технологий таких не было. А сейчас внедряются. Возможно появятся технологии, с приставкой "анти", для блокировки такого контроля. Да и с чего взяли, что они (кукловоды) не "зафиксировали" хотя бы часть мира? Вполне возможно, просто не выдают себя. Мне кажется, люди такого уровня не болеют властью, они считают властолюбцев примитивными существами. Кукловоды преследуют какие-то другие цели.
Vladislav Shamanov
IT перестаёт быть томным, очарование нового прошло и возможности стали уже обыденностью, а вскоре превратиться в фактор напряжённости. Сфера которая будет очень многое определять давить на человека.
Алексей Огородников
Вероятно, все это будет. Любая система рано или поздно отрегулируется либо будет отброшена обществом, как не нужная.Толпа хоть и толпа, но тем не менее откровенную дичь она не примет, хотя опять же человек, такое существо, которое в длительной ретроспективе может привыкнуть ко многому. И только, как правило он одумывается только в период глубочайшего кризиса, или на пороге уничтожения.
Александр Верный
В Китае полным ходом идет эксперимент, по типу хороший,плохой цифровой гражданин,китайцев будут после полной электронной идентификации будут разделять по набранным баллам,хорошим- пряник, плохим- кнут, они эту технологию накатали на уйгурах, работает! У нас идет полным ходом оцифровка всех товаров,скоро не продать и не купить без маркировки нельзя будет, правила кого одной кнопкой отключить остается снова у чиновника и сейчас народ как то проходит между строк закона и как то экономика работает, если все желаемое осуществят, все встанет, и останутся только желанные сети, мечта в яви. Власть, особенно неразвитых стран хочет использовать цифру как инструмент угнетения, это тупик, цифра шикарный управленческий инструмент и именно в свободе воли и все бонусы от взаимодействия людей соберут системы построенные на взаимо- выгодных условиях! Цифровые технологии приходят от развитых стран и страны третьего мира в полной зависимости от создателей технологии, локально эта тема не работает и это спасенье! Сейчас чиновник входит в экстаз от вида и возможностей кнопки, слабо догадываясь, что она и убьет его как класс, мы живем на пороге тех времен о которых в учебниках не пишут, социум изменится кардинально, хорошо или плохо это кто его знает, человек всегда боится будущего, но непременно идет туда!
Влад Шевченко
Мне тоже кажется, где то на уровне интуиции, что властолюбием они страдать не должны. Скорее всего, их больше должно заботить саморазвитие. Но в таком случае, какое им дело до остального мира? А кукловодам до мира и до власти дело явно есть.
Henri Ducard
Интересно, чем ответят люди. Одно дело антирадары и торы, другое дело это... Уже всех будет касаться, не только автомобилистов и любителей серфить интернет. Ещё более интереснее например, если придумают какие-то ограничения на секс, рабы тоже втихую будут "анти" или поменяют что надо?
Tubbahvik Бахвалов
Это что же господа получается. Геволюция с последующей гражданской и разграблением - договорняк. Индустриализация типичный договорняк. Вторая мировая с молотовыми рибентропами, лордами , сэрами, капитолием - кровавый договорняк. Походу коммунизм это западный проэкт. А теперь получается проэкт закрывается рубим бабло на декоммунизации. Я правильно понял ситуацию?
Константин Алланд
Я надеюсь, что в будущем "древнюю расу долгоживущих" будут успешно вычислять и подвергать принудительной эвтаназии, ибо нефиг играть в свои игры с миром.
Zloi Ivan
когда россиянская федерация что-то блокирует, дело чести обойти эти блокировки и добраться до информации, даже если она сто лет не нужна и не пригодится
Константин Алланд
когда россиянская федерация что-то блокирует, дело чести обойти эти блокировки и добраться до информации, даже если она сто лет не нужна и не пригодится
Константин Алланд
Гаранта тоже слушают разинув рот. Кто-то даже за него бегает голосовать, хотя это уже диагноз
FLOMASTER
Все это будет развиваться только в городах с высокой плотностью населения. В деревнях и сёлах никто не будет ни за кем следить, разве что в частном порядке
Boris S
На счёт домов в америке, они дешевы. ) Пенсильвания, Ньюйорк , можно найти в районе 50 к. Вопрос чем вы располагаете, и какие у вас средства. Простой дом, (как у меня, маленький для пенсии) 100 крадратных метров. Манифакчеред. Этот дом изготовлен заранее. 2 спальни 2 туалета с ванной. Привозится на рельсах, уже полностью готовым. Устанавливается примерно за несколько дней. (Надо залить бетонную площадку.) Сам домик стоит на выставке 30 к. К этому нужно примерно столько еще ещё потратить на скважину (своя вода) , септик (своя канализация и подземный резервуар из бетона) По нынешним ценам выливается гдето в 80. Я купил готовым, с 0.8 гектара земли. Мало . Надо еще. Потом куплю. По итогу я завишу только от электричества, свой трансформатор конечно. Но есть ещё два генератора на случай выключения. . Вода и септик всё зимнее. Не подверженно замерзанию.(под землёй ввод ) Морозы зимой -20 обычное дело . Отопление керосин- 1.2 тонны хватает примерно на полторы зимы. (700 дол) Еще электронику сам сделал, два датчика, когда надо вкючается, что б в мороз держалась температура, + и не помёрзли трубы (под землёй не мерзнет) когда меня нет дома неделю.
Алекс A
Получается как-то так. Овец пасут, стригут, режут. И так было всегда.
Генрих Мюллер
да не парься ты так.обосрался? тебе мозг ебут мошенники всякие
Lester Leyt
Ты плохая программа .
Вит Ла
Ты плохая программа .
Nordic rassvet
1. Если коров разводят в коровниках, то где гарантия того, что людей не разводят в человечниках? 2. Известно 2 типа "обществ": свободные (косяк рыбы в дикой природе, волчья стая) и управляемые из вне. По основным признакам, человеческие общества, скорее относятся ко второму типу.
Влад Шевченко
Все люди по сути одинаковы. Кишечная трубка на двух ногах , нацеленная на еду и размножение.Поэтому ими несложно управлять, дергая за нити инстинктов. Задействовать своё "алмазное тело", дух и волю способны немногие. Сидельцы в ООН не исключение.На людей встроенных в систему влиять легче еще и потому , что им есть что терять. Поэтому прокатит любая идеология.
Lester Leyt
Видно плохо воспитаны и знаний недостаточно. А вот с ресурсами порядок, они действительно неограниченные. Только насчет мудрецов ты загнул, Конст, явно переборщил. В ОПГ не бывает мудрецов, там рулят как правило ловкие и хитрые, но не мудрые, в противном случае могли бы сделать из РФ конфетку.
Влад Шевченко
Ролик в целом отражающий реальное положение дел в ПВО. Ну а конкретно, о С-350, С-400, С-500. Причём, примерно подобное положение в ПВО всех стран мира. Имеется в виду то, что все средства ПВО хороши, но до включения средств РЭБ. Очень понравилось решение китайцев с пассивным выходом на цель. У меня самого, уже сколько лет назад, были мысли о простоте и эффективности такого решения. https://www.youtube.com/watch?v=PothlAGlJWE
Влад Шевченко
1. Если коров разводят в коровниках, то где гарантия того, что людей не разводят в человечниках? 2. Известно 2 типа "обществ": свободные (косяк рыбы в дикой природе, волчья стая) и управляемые из вне. По основным признакам, человеческие общества, скорее относятся ко второму типу.
Николай Тетерюк
когда был снят фильм "Военные игры"? в 1983 году! еще Горбачева у власти не было!
Zloi Ivan
поживем, увидим недолго осталось
Алексей Огородников
Человек является единственным распорядителем прав, потому что именно он является единственным источником данных о себе. Эту парадигму нельзя менять.
Константин Алланд
Вот и получается, что лучше купить за дорого западный айфон, чем доступный китайский шпион.
Константин Алланд
Ты опять коверкаешь имена.Редкая упоротость. Иди сам с собой поговори.
Константин Алланд
Все люди по сути одинаковы. Кишечная трубка на двух ногах , нацеленная на еду и размножение.Поэтому ими несложно управлять, дергая за нити инстинктов. Задействовать своё "алмазное тело", дух и волю способны немногие. Сидельцы в ООН не исключение.На людей встроенных в систему влиять легче еще и потому , что им есть что терять. Поэтому прокатит любая идеология.
Lester Leyt
Еще раз для тебя повторяю. Когда лично мне что-то пишешь , пиши имя полностью. Ты уяснил это? Или общайся с собой.
Константин Алланд
Еще раз для тебя повторяю. Когда лично мне что-то пишешь , пиши имя полностью. Ты уяснил это? Или общайся с собой.
Boris S
Но для этого нужна некоторая инфраструктура. Электрические сети - чинит частная компания примерно за 6 часов , если обрыв. (конкуренция) Керосин ( а так же отопительная дизельная смесь ) развозят цистерны, несколько компаний, они тоже конкурируют (эти компании заправками управляют, всё частное) Так же есть конкуренты по отоплению - пропановые компании, со своими сервисами и установками. Есть септик компании (очистка канализационных резервуаров) , и компании по обслуживанию скважин. Всё налаженно. Ктото делает всё сам, как я. Ктото нанимает. Расходы на дом примерно 2000 в год. (не включая налог) Естественно это по минимуму. Но я использую это как дом для выходных и отпусков. Хотите больший по размеру дом , платите 200 к . будут и гаражи , и поля и лошади свои. Всё зависит от нужности и возможности. (Больше не всегда лучше) Это правда, каменный век с этими квартирами, скворечниками. Владислав 100 процетов прав на счёт жизни в домах. Для внедрения производимых недорогих домов всё равно нужна доставка керосина, пропана, наличие среды и частных компаний. Но в России понятно во что это всё выльется. В трубу, коррупцию и невозможность. Вас будут просто доить. Я уж не говорю, что никто ничего у вас не тронет в америке, косилки , машины во дворе , я не запираю. )
Aldan
Ну насчёт сохранности имущества, то наверняка очень многое от района зависит.
Boris S
Чем больше центр или город , тем больше разных плохих людей это понятно. Но по большому счету вне городов этой проблемы не существует.
Aldan
Только в городах ) ..есть еще типа кооперативных поселков , комьюнити, там бывают смотрят на состав, но в основном цветное население сконцентрированно в мегаполисах и больших городах
Boris S
Ну порадуйте уже хоть чем-то)) Мерзнете поди как цуцики там все?)) К утру к стене поди примерзаете? Этак вы на всю десакрализацию загубите ((( .......
Lester Leyt
И не стыдно тебе постоянно всякую фигню выдумывать, высасывать из пальца, а то и из совсем другого места?
Aldan
Потому что в России не любят леваков-космополитов-безнационалов, по отношению к которым Трамп является своего рода антагонистом.
Иван Помидоров
Только что проехал , остановился , сфоткал )) к вопросу о скуке )
Boris S
У меня раньше были мысли переехать, а потом желание посмотреть как ИХ на вилы поднимут пересилило. А то давай , к нам, к родным берёзкам, продавай свой дом, и купишь здесь трёшку хрущёвую где нибудь за Уралом. Что там у вас в Америке? - всё рафинированное и оцифрованное, предсказуемое... А у нас - Дичь Первобытная !! Вспомнишь вкус жизни : не задавил тебя пьяный депутат на пешеходном переходе - радость! пообещали не кошмарить малый бизнес - ты открыл пельменную ( на это потратишь всего то пол года ) , а через месяц уже должен государству, потому что правила оно меняет быстро и регулярно. Только отбил вложенные деньги - а твою пельменную уже снесли - не соответствует архитектурному стилю. Но зато дали разрешение на установку нового павильона (надо только его заказать в фирме , учредителем которой родственник мэра) - снова радость! Пришёл к врачу с гемороем, - а там узбек плохо понимающий по русски и редко моющий руки, лезет тебе гланды удалять. Вырвался от него, не подцепил желтуху, - разве не радость? Проживёшь лет пять в России в постоянной борьбе и будешь просто радоваться что жив остался!
Иван Помидоров
Да, цифровая эпоха наступила. И отменить это невозможно. Вольные люди, не охваченные цифрой есть и они останутся в Сибири, на Севере. И возможно это будет счастьем для них и мечтой для остальных. Просто жить, - добычей, охотой, рыбалкой, золотишка намыть жене на украшение, - жить не спрашивая ни у кого разрешения и не отчитываясь, куда тебе съездить, чего и сколько добыть, не бояться "писем счастья" или из налоговой, камер и биометрии на каждом шагу. Ведь Воля, вольная жизнь - всегда была и есть самое желанное состояние души русского человека. Кто так жил - тот меня поймёт.
Dmytro Lapshyn
Интервью Сладкова с Моторолой. Цепляет. https://www.youtube.com/watch?v=iZQnydW9pPQ&t=285s
Николай Николаев
Но волков много меньше, чем домашних собак, так что неизвестно ещё, кто лучше устроился.
Dmytro Lapshyn
Про вытаптывание русскости в/на У от Олесечки: https://www.youtube.com/watch?v=w0RetE81_to&feature=youtu.be
Николай Николаев
Мне кажется кукловоды не шибко умные люди, возможно даже слабоумные. Одно дело - долго жить, другое дело - быть умным, у них может быть жизненная хватка, как у некоторых дебилов, но открытий они не совершают, их делают обычные, короткоживущие люди.
STALKER LEX_2019
Как же ты без мясистых россиянских помидоров выживаешь? ВК негодуе.
Nordic rassvet
БИОМЕТРИЯ - это духовная смерть. 1. Фото на биометрию получается путём лазерного сканирования лица. Этим же изотопным лазерным лучом в подкожном слое на лбу формируется инвазивный нейроинтерфейс, аналог RFID-чипа радио-частотной идентификации, в котором предусмотрена возможность обмена информации с внешним миром, а также прописан уникальный идентификатор человека. 2. Некоторые источники утверждают, что этот же луч передаёт чужеродную информацию вглубь организма, на уровень ДНК-клетки, встраиваясь в её код. Таким образом, избавиться от последствий биометрии будет невозможно. 3.Душа человека с изотопным начертанием умирает сразу после чипирования.Управление физическим телом будет осуществляться с помощью протокола передачи данных 5G
Николай Николаев
Я надеюсь, что в будущем "древнюю расу долгоживущих" будут успешно вычислять и подвергать принудительной эвтаназии, ибо нефиг играть в свои игры с миром.
Boris S
Только что проехал , остановился , сфоткал )) к вопросу о скуке )
Boris S
))) Шутки шутками, а по этой технологии придёт время, можно заселить быстро всю Русскую землю. За неделю-две из просто участка получается полностью независимый, почти автономный дом. Главное условие , независимость. Керосин , дизель , пропан должен доставляться конкурирующими компаниями . В цистернах. Пропановые баллоны тут примерно по 1000 литров тоже, их заправляют раз в сезон. Никаких труб, монополий, никакого ожидания в подключении и т д. плодить коррупцию... трубопроводы надо запретить ))) Сами дома строятся сначала на больших площадках, из по возможности лёгких материаллов . Все технологии можно подсмотреть , я гулял по этим площадкам рассматривал. Есть еще так называемый "дабл" это когда привозят две готовые половинки и их наместе монтируют. Такие готовые дома могут быть 200-300 метров квадратных, а монтаж не намного дольше . Когда в России массвого начнут строить на Свободной Русской Земле, первый кто освоит такие дома будет молодцом.
Konstantin Pakhomoff
Тем временем путинский режым опять слил Сирию. Всё как и предсказывал наш мудрый сенсей.
Сибиряк
Ну порадуйте уже хоть чем-то)) Мерзнете поди как цуцики там все?)) К утру к стене поди примерзаете? Этак вы на всю десакрализацию загубите ((( .......
Boris S
Дык я думаю , что десакрализация сама наступит, когда посшибают звезды с башен кремля. А топить надо поменьше , больше будешь успевать. )
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/pM-nbXb38f8
Юрий Рыков
когда был снят фильм "Военные игры"? в 1983 году! еще Горбачева у власти не было!
Алексей Огородников
С 4:30 про эксперимент Вселенная-25 по построению социализма в мышином обществе. Забавно, что наблюдаются полные параллели с человеческим. Далее эксперимент с обезьянами по моделированию современного общества, наблюдаются те же параллели. Мне интересно почему социальные программы одинаково влияют на людей и на животных? https://www.youtube.com/watch?v=_rYjlN4wm5U
Philip Krasnoschekov
Айн"цвай"драй ))) - на всякое злодейство есть противодейство!!!
Сибиряк
Про еду поведайте)) стремно поди пластик вкушать без продыху?)))
Adwize
Для одних это может быть концом света, для других началом.
shaub kravchuk
Стыдно занимать позицию собаки и быть по жизни пассивным. Вот ты считаешь себя умным и хитрым, согласен ответить на простой элементарный вопрос?
shaub kravchuk
Ролик свиносотенного ютуб-канала Минстеця априори зашквар. Даже если пропагандисты и что-то правильно там говорят.
Lester Leyt
Стыдно занимать позицию собаки и быть по жизни пассивным. Вот ты считаешь себя умным и хитрым, согласен ответить на простой элементарный вопрос?
Юрий Рыков
Можно по подробнее описать метод пеленгации "пассивной" цели, и заодно уровень сравнить отраженного импульса и пассивного излучения?
Истинный Ариец
Мара - смерть, демон, а X и Z уже не скрывают как метку ставить на всё подряд от машин до ракет. Примерно как в фильме некромант https://www.youtube.com/watch?v=U59J1AX1YSQ
Adwize
Мара - смерть, демон, а X и Z уже не скрывают как метку ставить на всё подряд от машин до ракет. Примерно как в фильме некромант https://www.youtube.com/watch?v=U59J1AX1YSQ
Владимир Кутиков
1,2?
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