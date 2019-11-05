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Как мы открыли секрет долголетия?
Как мы открыли секрет долголетия?
05/11/2019 00:02
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Обсуждение
Konstantin Zh
Вообще-бы сделать только один выпуск в месяц, если без этого никак. Уходите Bлaдислав Алeкcaндpoвич на пенсию и плотнее занимайтесь разведением научных пчёл. Не нужно плясать на минном поле. Что нужно было сказать, давно вами сказано. Кто хотел услышать - давно услышал. Кто не услышал - значит ему это не надо. То, что вы делали и так невозможно переоценить. Оставлять агенствo в прежнем режиме - это значит дальше вы будете обсуждать только вкус совковой колбасы, поливать Запад и славить "мясистые помидоры". Не думаю, что это нужно вам или слушателям. Проще взять тайм-аут.
Филипп Филиппыч
Ну да. Правильно сделали что архив удалили. Не было ничего сказано. Ни про зигурат , ни про гарант, ни про падение сиррии по словам Ванги ,ни про латышских стрелков, ни про данну Дарк м деревом и феями, ни про куловодов с их мумиями в Сирии, ни про славянских богов и комланий ни про экзополитику. Было интересно, особенно по пятницам. Обидели его слова многих- у кого рожа кривая. Ильича так тот вообще спать не мог.... Давайте забудем. Не было ничего. Теперь главное дело, чудо препарат достать. Хотя мы думали что препарат будет домашняя установка для производства тепла или электричества, чтобы быть независимыми от кремлёвских башен, ну да фиг с ним.запасемся попкорном и железом и Будем омоложаться и ждать исполнения пророчеств. " Вообще не парьтесь " И молчать о том что ВК наговорил ранее, иначе это повредит проекту- оздоровить Россию. Жаль что я деньги не вложил в конфессию ранее, сейчас бы получил чудо железо. Лёд тронулся господа присяжные заседатели... Мне это напоминает Алекса Джонса infowars.com он тоже вещал всякую всячину, и впаривал nascent iodine, собственной разработки. Но Алекс, не удалял свои слова под предлогом что " он многих обидел и это навредит его пилюлям". Алекса удали Ютюб. Так что делаем выводы, запасается попкорном и наблюдаем трансмутацию агенства российской информации
Филипп Филиппыч
Ну да. Правильно сделали что архив удалили. Не было ничего сказано. Ни про зи, ни про гарат, ни про падение сирр по словам Ванг,ни про латышских стрелков, ни про д Дарк м деревом и феями, ни про кулов с их мумиями в Сирии, ни про славянских богов и комланий ни про экзополи. Было интересно, особенно по пятницам. Обидели его слова многих- у кого лицо кривая. Ильича так тот вообще спать не мог.... Давайте забудем. Не было ничего. Теперь главное дело, чудо препарат достать. Хотя мы думали что препарат будет домашняя установка для производства тепла или электричества, чтобы быть независимыми от кремл башен, ну да фиг с ним.запасемся попкорном и железом и Будем омоложаться и ждать исполнения пророчеств. " Вообще не парьтесь " И молчать о том что В наговорил ранее, иначе это повредит проекту- оздоровить Россию. Жаль что я деньги не вложил в конфессию ранее, сейчас бы получил чудо железо. Лёд тронулся господа присяжные заседатели... Мне это напоминает Алекса Джонса infowars.com он тоже вещал всякую всячину, и впаривал nascent iodine, собственной разработки. Но Алекс, не удалял свои слова под предлогом что " он многих обидел и это навредит его пилюлям". Алекса удали Ютюб. Так что делаем выводы, запасается попкорном и наблюдаем трансмутацию агенства российской информации
Филипп Филиппыч
Ну да. Правильно сделали что архив удалили. Не было ничего сказано. Ни про зигурат , ни про гарант, ни про падение сиррии по словам Ванги ,ни про латышских стрелков, ни про данну Дарк м деревом и феями, ни про куловодов с их мумиями в Сирии, ни про славянских богов и комланий ни про экзополитику. Было интересно, особенно по пятницам. Обидели его слова многих- у кого рожа кривая. Ильича так тот вообще спать не мог.... Давайте забудем. Не было ничего. Теперь главное дело, чудо препарат достать. Хотя мы думали что препарат будет домашняя установка для производства тепла или электричества, чтобы быть независимыми от кремлёвских башен, ну да фиг с ним.запасемся попкорном и железом и Будем омоложаться и ждать исполнения пророчеств. " Вообще не парьтесь " И молчать о том что ВК наговорил ранее, иначе это повредит проекту- оздоровить Россию. Жаль что я деньги не вложил в конфессию ранее, сейчас бы получил чудо железо. Лёд тронулся господа присяжные заседатели... Мне это напоминает Алекса Джонса infowars.com он тоже вещал всякую всячину, и впаривал nascent iodine, собственной разработки. Но Алекс, не удалял свои слова под предлогом что " он многих обидел и это навредит его пилюлям". Алекса удали Ютюб. Так что делаем выводы, запасается попкорном и наблюдаем трансмутацию агенства российской информации
Филипп Филиппыч
удалил все доказательства. какой позор
Phillip Freiberg
Ну да. Правильно сделали что архив удалили. Не было ничего сказано. Ни про зигурат , ни про гарант, ни про падение сиррии по словам Ванги ,ни про латышских стрелков, ни про данну Дарк м деревом и феями, ни про куловодов с их мумиями в Сирии, ни про славянских богов и комланий ни про экзополитику. Было интересно, особенно по пятницам. Обидели его слова многих- у кого роzа кривая. Ильича так тот вообще спать не мог.... Давайте забудем. Не было ничего. Теперь главное дело, чудо препарат достать. Хотя мы думали что препарат будет домашняя установка для производства тепла или электричества, чтобы быть независимыми от кремлёвских башен, ну да фиг с ним.запасемся попкорном и железом и Будем омоложаться и ждать исполнения пророчеств. " Вообще не парьтесь " И молчать о том что ВК наговорил ранее, иначе это повредит проекту- оздоровить Россию. Жаль что я деньги не вложил в конфессию ранее, сейчас бы получил чудо железо. Лёд тронулся господа присяжные заседатели... Мне это напоминает Алекса Джонса infowars.com он тоже вещал всякую всячину, и впаривал nascent iodine, собственной разработки. Но Алекс, не удалял свои слова под предлогом что " он многих обидел и это навредит его пилюлям". Алекса удали Ютюб. Так что делаем выводы, запасается попкорном и наблюдаем трансмутацию агенства российской информации
Гринго
Китайцы/нанайцы... они в состоянии скопировать почти всё, что имеет товарную ценность. Создать эфектную иллюзию потребительского бренда для них уже не проблема. Ресурс позволяет - флаг им в руки. "Некто" в раше, обязательно пожелает оседлать перспективный денежный поток! (пот прошибает от халявы) Но увы... всё то, за-что бы не брались "оптимисты в штатском" , всё это обязательно летит прахом - такова диалектика рукожопия.
Игорь Д'Арбино
Уважаемый Владислав, поддерживаете ли Вы отношения с теми , с кем Вы начинали - с Тамарой Владимировной Сахно и её сыном Виктором Курашовым.? Почему прекратили это сотрудничество?
Филипп Филиппыч
chitat kak bibliyi
Алексей Огородников
Мне наоборот почему-то кажется, что "тихое" развитие проекта принесет больше плодов. Если набрать силу до того, как его заметят, то это даст больше шансов на выживание. Чем выступить сейчас и тогда с большой долей вероятности он будет задавлен в зародыше. Ведь люди, особенно, в России не верят в чудо пока сами не проверят и поэтому вряд ли массово поддержат после обнародования. В свое время близким друзьям рекомендовал обратить внимание на проект, но никто не прислушался. Для всех оказались важны не результаты каждого этапа работы, а какие-то лицензии, сертификаты и прочие бумаги выданные различными гос.структурами. Переубеждать никого не стал и сейчас вижу, что проект от этого и я лично только выиграл.
Сергей Ольков
Там, где мы решаем задачи на основе точного знания законов мироздания нет точек зрения и ошибок. Точки зрения там, где мир еще слабо познан. Например, в области математики, физики, химии и других дисциплин, называемых точными, область рассогласования мнений не велика, то есть гауссова площадь, если построить многоугольник мнений, будет небольшой. В неточных науках, где еще только предстоит освоить основные законы мироздания, эта площадь велика. Что касается закона добра и зла, то до недавнего времени действительно это не было в сфере точной науки, а, следовательно, имел место большой разброс мнений о том, что такое «хорошо» и, что такое «плохо». К счастью, закон добра и зла мной установлен в строгой математической форме/ Его можно записать в виде функции модуль икс или икс квадрат, где y – уровень полезности или свободы, а x – разностная переменная в модели “Я-Вы». Отсюда, собственно, срисовывается математическая модель юридической ответственности и её законы.
Maxim Petrov
И это хорошо!
Алексей Огородников
Что произошло, почему данная технология омоложения была утеряна? Целенаправленно это было сделано или она была утеряна случайно? А если целенаправленно, то из каких соображений, чтобы простые люди не получили возможность продлить свою жизнь или же за этим скрывалась какая-то благодетель? И самое не понятное, почему никто не пытался идти в этом направлении, тогда как есть исторические документы свидетельствующие об этом, ровно как известно и о источниках оздоровления. Понятно, что современная наука не признает низкоэнергетическую трансмутацию, но тем не менее.
УРАЛ ЯСУНЬ
Дальше будет еще сложнее пробить эту стену фармоборонов своей головой очень трудно .Желаю вам удачи . Но шансов у вас еще меньше чем процент вашей добавки
Владимир Кутиков
да жыдяра он был, как и все расеянские "юмористы", предлагавшие тупой толпе ржать над самой собой, вместо того, чтобы "глаголом жечь сердца людей". когда он сам говорил про своих друзей - одни жыдовские кошерные погоняла звучали. хаву-нагилу на сцене отплясывал, крипто-поц долбаный
Владимир Кутиков
Если курируют Высшие Силы,то можно и поплясать.
Владимир Кутиков
ага. а может он был просто балабол?
Константин Поляков
нас ?
Сергей Панченко
да жыдяра он был, как и все расеянские "юмористы", предлагавшие тупой толпе ржать над самой собой, вместо того, чтобы "глаголом жечь сердца людей". когда он сам говорил про своих друзей - одни жыдовские кошерные погоняла звучали. хаву-нагилу на сцене отплясывал, крипто-поц долбаный
Vladislav Shamanov
zombi
Филипп Филиппыч
Филипп Филиппыч
zombi
Виталий Серко
Молодцы.Так держать.
Henri Ducard
Шли в этом направлении, было и есть. Происходило это только тогда в сообществах по интересам. Для остальных было как и сейчас - это "магия". Зачем форсить в массы? Чтобы дебилы-короли и деятели ещё дольше сидели и гнобили людей, которым бы не позволяли это иметь ибо считались бы такие вещи привилегией. Такую ответственность на себя никто из создателей взять не захотел А нелюди, которые изучали силу атома и создали атомные бомбы, о таких вещах как ответственность за то, что создают и как это будет использовано, не заморачивались
Alex Oskin
У ВК абсолютно прокремлевская позиция после 2014 г (критика разве что экономической политики :высокие налоги, засилье чиновников), так что я не знаю кого он мог обидеть , разве что только Овального , так он вроде оппозиционер Кремлю (по крайней мере официально). Я бы на его месте потер архивы до 2014 года.
Дмитрий Матвиенко
Поздравляю с успехом Владислав Александрович!
сергей м.
Ай, молодец, Владислав Александрович! Успехов!
Виктор Стрекалов
chitat kak bibliyi
Алексей Огородников
Да. Можно пошатать и научную матрицу тоже. Взбодрить немного всех этих теоретиков. А то заводят молодежь на один и тот же тупиковый путь. Это было бы интересно и поучительно. Но это тоже нужно делать осторожно, чтобы не повредить делу.
Филипп Филиппыч
SeKta
Филипп Филиппыч
Не вас, не волнуйтесь.
Владимир Кутиков
В заголовке знак вопроса наверно не нужен.
Игорь Д'Арбино
Где вопросы? почему их удаляют?
Люсьена Чуйко
Удачи, успехов и всех благ в дальнейшем продвижении!
Алексей Огородников
Я так понимаю sintesit железо позволит лечить некоторые формы рака, что не может не радовать. Современный подход лечения стволовыми клетками часто не дает эффекта из-за отторжения организмом чужеродных стволовых клеток. В случае с молодым железом sintesit в процессе регенерации будут участвовать собственные стволовые клетки организма и подобной проблемы в этом случае не должно быть.
Алекс A
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. SYNTHESIT И ЧЕЛОВЕК https://vk.com/coldfusiontech?w=wall-187163830_118
Henri Ducard
Так ВК не в раше... во всяком случае, появляться в ней не стоит
Валерий Иркитов
Мне кажется, что эксперимент не совсем корректен. То что человек до принятия препарата отжимался 55-60 раз, на мой взгляд говорит о том, что до этого он тренировался, и довольно интенсивно. Во всяком случае, на сколько я знаю, для длительно не тренирующихся, раз 30 это как правило потолок. С началом принятия синтезита он прекращает тренироваться, и отжимается только во время экспериментов. А между экспериментами мышцы у него отдыхают значительно больше чем в том режиме, который был до начала приёма препарата. Я думаю идеальный эксперимент должен был бы протекать следующим образом. Человек должен был быть дотренирован почти до своего максимума, примерно до максимума, до уровня когда рост результатов почти остановился. В случае резкого роста результатов при приёме препарата, на фоне продолжающихся в обычном режиме тренировок, можно было бы однозначно говорить о положительном эффекте. Даже если он и не дошёл до своего максимума, то тренировки всё равно не надо было прекращать, и тогда можно было бы сравнить скорость роста результатов до начала приёма и после. В данном же случае, можно подозревать что рост результатов больше связан с лучшим отдыхом мышц. Это даже если исключить эффект плацебо.
Константин Поляков
Не вас, не волнуйтесь.
Kevin Davidson
Скорее это не нужно фармацевтической промышленности, которая стрижет миллиардные барыши на производстве " лекарств" для онкобольных во всем мире.
Истинный Ариец
У ВК абсолютно прокремлевская позиция после 2014 г (критика разве что экономической политики :высокие налоги, засилье чиновников), так что я не знаю кого он мог обидеть , разве что только Овального , так он вроде оппозиционер Кремлю (по крайней мере официально). Я бы на его месте потер архивы до 2014 года.
Истинный Ариец
На сколько я понимаю, в вопросе об умерших, речь идёт о чужих стволовых клетках. Вполне возможно, что дело как раз в том, что стволовые клетки были чужими. Я не онколог, но есть мнение, что рак, это как раз чужое для организма образование. В случае синтезита, речь о чужих стволовых клетках не идёт.
Роман Котов
ага. а может он был просто балабол?
Денис Слоновский
Согласен вы возможно правы как только огласка пройдёт могут или зажать серьёзно или ели не за жмут то? О бад тогда
Денис Слоновский
он же его и зарезал как барана потом, просто это скрывают иудеи
Истинный Ариец
Скорее это не нужно фармацевтической промышленности, которая стрижет миллиардные барыши на производстве " лекарств" для онкобольных во всем мире.
Алексей Огородников
А ни кто не знает как положено, в том числе и они.
Влад Шевченко
На сколько я понимаю, в вопросе об умерших, речь идёт о чужих стволовых клетках. Вполне возможно, что дело как раз в том, что стволовые клетки были чужими. Я не онколог, но есть мнение, что рак, это как раз чужое для организма образование. В случае синтезита, речь о чужих стволовых клетках не идёт.
Сергей Панченко
родил - в смысле ДАЛ ЖИЗНЬ. ибо жизнь как раз в мужском семени, а баба - лишь ходячий инкубатор. но они теперь истошно вопят на каждом углу "Мы рожааааааааааааем!!!", напрочь скидывая со счетов мужское участие. с таким же успехом полоумное бабьё может записать себе в "заслуги" и акт дефекации - так же принимают соответствующую позу, так же тужатся-пыжатся и так же исторгают из своего чрева "частичку себя" ))) а вот в старину к бабью здраво относились: и за людей не считали, и права голоса не удостаивали, и камнями за измену забивали, и вместе с умершим мужем умерщвляли - чтобы блуд не преумножали на Земле ))) Ныне же осатаневшее бабьё возвело естественный для них (и абсолютно безвредный и безболезненный для здорового бапского организма) процесс родов в ранг "неземного,НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО подвига", будто они прилагают уйму напряжённейших усилий для этого (хотя все их усилия сводятся лишь к 9-месячному перманентному обжиралову с выебастами), на самом же деле в назначенный Природой день они просто раздвигают ноги и смотрят, как мать Природа реализует через них одну из своих задач - вынашивание и появление на свет новой жизни. но ДАЁТ эту жизнь - мужчина! потому и "родил"
Arcadiy Y. Polyakov
Совсем с катушек слетел, пытался слушать, чувствую что всё врёт, такое и раньше бывало, но щас вобще не возможно.
Arcadiy Y. Polyakov
он же его и зарезал как барана потом, просто это скрывают иудеи
Влад Шевченко
Проект синтезтех может быть успешен только в одном случае - мир на пороге разработок в области холодного синтеза по многим направлениям. Это уже или не получается сдерживать, или решено не сдерживать. Но может быть и то, что никто и ничего не решает, всё происходит по заранее написанному сценарию, что подтверждается наличием пророчеств. Но в любом случае, разработки в области холодного синтеза вызовут изменения во многих областях а не только в области здоровья.
Вадим Широков
Железо - кровь - вампиры - бессмертие... Этим сказано всё.
Влад Шевченко
Проект синтезтех может быть успешен только в одном случае - мир на пороге разработок в области холодного синтеза по многим направлениям. Это уже или не получается сдерживать, или решено не сдерживать. Но может быть и то, что никто и ничего не решает, всё происходит по заранее написанному сценарию, что подтверждается наличием пророчеств. Но в любом случае, разработки в области холодного синтеза вызовут изменения во многих областях а не только в области здоровья.
Влад Шевченко
Интересно, мало того что нет никакой информации по воздействию стабильных изотопов на организм. Нет даже физических характеристик стабильных изотопов. Ну не может быть, чтобы у 46Ti и 50Ti были физические характеристики одинаковые. Плотность уж точно должна быть разная. Хотя есть даже предложения по продаже определённых изотопов: http://www.isotop.ru/view/1974/ Если предположить, что плотность 46Ti и 50Ti отличается на 8%, то это 8% веса конструкции, в некоторых случаях это очень даже не мало.
Smailey Face
Дык не слушайте, в чём проблема то? Вы же написали это сообщение не просто так, а проецируя своё мнение остальным, пытаетесь посеять сомнения, нахрена спрашивается... (Мне просто выпуск совершенно не понравился, что ж, бывает)
Сергей Ольков
"Если Бог существует, а Он существует" - так вы предполагаете или утверждаете о его существовании? ;) Называя кого-то местоимениями типа он, вы ограничиваете "его" божественность до некой личности, откуда неясно почему личность не может не ошибаться равно как быть и хорошей, и плохой, так как всё это зависит от точки зрения
Влад Шевченко
Мне кажется, что эксперимент не совсем корректен. То что человек до принятия препарата отжимался 55-60 раз, на мой взгляд говорит о том, что до этого он тренировался, и довольно интенсивно. Во всяком случае, на сколько я знаю, для длительно не тренирующихся, раз 30 это как правило потолок. С началом принятия синтезита он прекращает тренироваться, и отжимается только во время экспериментов. А между экспериментами мышцы у него отдыхают значительно больше чем в том режиме, который был до начала приёма препарата. Я думаю идеальный эксперимент должен был бы протекать следующим образом. Человек должен был быть дотренирован почти до своего максимума, примерно до максимума, до уровня когда рост результатов почти остановился. В случае резкого роста результатов при приёме препарата, на фоне продолжающихся в обычном режиме тренировок, можно было бы однозначно говорить о положительном эффекте. Даже если он и не дошёл до своего максимума, то тренировки всё равно не надо было прекращать, и тогда можно было бы сравнить скорость роста результатов до начала приёма и после. В данном же случае, можно подозревать что рост результатов больше связан с лучшим отдыхом мышц. Это даже если исключить эффект плацебо.
Henri Ducard
Местоимение, если Вы не заметили, пишется с заглавной буквы. Но это, конечно, метафора. Я и к Вам обращаясь, слово «вы» написал с большой буквы. К сожалению, в данном случае не могу безапелляционно, как Исаак Ньютон в качестве эпиграфа к «Математическим началам натуральной философии», заявить: «Гипотезы не измышляю». Относительно Бога этого сделать не могу. Наличие или отсутствие Бога – это гипотеза, которую следует либо доказать, либо опровергнуть. В жизни я сталкивался с феноменом, который назвал БМС – бестелесное мыслящее существо, но это, естественно, не аналог Бога, а обычное проявление законов мироздания, которые являются абсолютными истинами. Наличие этих Абсолютных истин, собственно, и позволяет допустить гипотезу существования некоего идеально мыслящего существа не способного допускать ошибок. Или, точнее, даже здесь гипотеза-то, собственно, не важна. Это мы можем принять в качестве некоей аксиомы, как делаем относительно первичных аксиоматических понятий, скажем, «точка». Здесь важно другое – во главу угла ставятся законы мироздания, как те, которые уже познаны, так и те, которые еще можно постичь. В этом плане мне крайне интересна позиция Карабана. Возможно, он на верном пути и, если Его проект будет удачен, то у человечества появятся колоссальные возможности для постижения законов мироздания, ибо сегодня этот процесс затруднен быстрой смертностью людей. Только человек освоил более или менее какую-то отрасль знаний, как уже состарился, и приходит пора умирать. Так тормозилось и тормозится развитие всех научных школ и направлений.
Сергей Ольков
Местоимение, если Вы не заметили, пишется с заглавной буквы. Но это, конечно, метафора. Я и к Вам обращаясь, слово «вы» написал с большой буквы. К сожалению, в данном случае не могу безапелляционно, как Исаак Ньютон в качестве эпиграфа к «Математическим началам натуральной философии», заявить: «Гипотезы не измышляю». Относительно Бога этого сделать не могу. Наличие или отсутствие Бога – это гипотеза, которую следует либо доказать, либо опровергнуть. В жизни я сталкивался с феноменом, который назвал БМС – бестелесное мыслящее существо, но это, естественно, не аналог Бога, а обычное проявление законов мироздания, которые являются абсолютными истинами. Наличие этих Абсолютных истин, собственно, и позволяет допустить гипотезу существования некоего идеально мыслящего существа не способного допускать ошибок. Или, точнее, даже здесь гипотеза-то, собственно, не важна. Это мы можем принять в качестве некоей аксиомы, как делаем относительно первичных аксиоматических понятий, скажем, «точка». Здесь важно другое – во главу угла ставятся законы мироздания, как те, которые уже познаны, так и те, которые еще можно постичь. В этом плане мне крайне интересна позиция Карабана. Возможно, он на верном пути и, если Его проект будет удачен, то у человечества появятся колоссальные возможности для постижения законов мироздания, ибо сегодня этот процесс затруднен быстрой смертностью людей. Только человек освоил более или менее какую-то отрасль знаний, как уже состарился, и приходит пора умирать. Так тормозилось и тормозится развитие всех научных школ и направлений.
Walknut 59
.....Ох и вредные трубы медные....
Сергей Панченко
"бох не может ашыбацца" ))) судя по всему этому мэднэссу, что творится на Земле тысячелетиями, этот бох прям таки КОНКРЕТНО ошибся в своём неудачном эксперименте под названием "человек разумный"
Рустем Бохани
и те кто в них дудит
Рустем Бохани
Бог ограничен тем что может как Бог., что ему присуще
Сергей Ольков
Поиск истины в любом деле обычно сопряжен и с риском, и с ошибками на начальном этапе.
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