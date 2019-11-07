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Предки нашего народа

07/11/2019 00:20
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • гламуром ужаленый, потомственый питерский подонок... https://www.youtube.com/watch?v=PvLf_uVcbF8
  • ОШИБКА!!!!!(((((((((((((( Это они кредит предлагают. Написали так, что понять можно с точностью до наоборот. Только камни не кидайте...)
  • Только хотел об этом написать. Обычно тексты так составляют, чтобы человек отреагировал.
  • https://youtu.be/gHDICNzVURk
  • Поеду в Гунайку сегодня в Храм Солнца на высоте 470, а Вам слабо, потому что не знаете ничего...
  • а что рассказывать могу показать
  • Гунайка это не одно поселение это топоним, название местности, напиши на почту arcadiy31@yandex.ru
  • Есть такая книга-"Волчья хватка."Там тоже по поводу амазонок есть вариант.Там оно от "О"муженки шло.Женщины, оставшиеся без мужа, становились воительницами.В результате особых практик их психофизика претерпевала изменения и они Омужествлялись.Что в принципе как то дополняет картину.
  • долго вы здесь держитесь, как на работу ходите, а в голове, вся та же дурь
  • Ни одного сколько-нибудь достоверного исторического источника о событиях, происходивших ранее середины XIX века не существует. Вся история тщательно подчищена кукловодами. Обсуждать нечего.
  • Аксака́л — глава рода, старейшина, почтенный пожилой мужчина у тюркских народов в Средней Азии и на Кавказе
  • Пришло предложение от сбербанка. Предлагают положить деньги на 5 лет, под 16.5% годовых. Чего то я не понимаю, это больше чем % по некоторым кредитам. Единственное, на мой взгляд объяснение, заключается в том, что сбер готовится к очередному дефолту, и стремится насобирать как можно больше вкладов.
  • Ты прав, Серж. Я тоже желаю знать правду, для этого слушаю АРИ. Вот ты настоящий славянин, вне всякого сомнения, ты сам писал о своем происхождении, да и на русского ты не похож однозначно. Хотя у тебя часть кровей, так сказать, от русских, если я тебя правильно понял. Однако, у тебя менталитет противоречивый, есть очевидные качества от тех и других. Если тебе интересно, я могу их описать. Что ты сам думаешь по существу темы передачи?
  • ППЦ, уроды! У них же есть вся информация, ну должны были догадаться, что кредит мне не нужен. Просто не понимаю... Стадо идиотов, а может провокаторов. Ну не могли же они представить себе, что придя к ним офис я пожалею своего убитого времени и возьму кредит. Они что, совсем олигофрены? Хорошо что на их идиотскую смску зашёл просто по дороге.
  • Гунайка это не одно поселение это топоним, название местности, напиши на почту arcadiy31@yandex.ru
  • такие письма счастья пишут практически всем даже бабкам за 80
  • а что рассказывать могу показать
  • Ты прав, Серж. Я тоже желаю знать правду, для этого слушаю АРИ. Вот ты настоящий славянин, вне всякого сомнения, ты сам писал о своем происхождении, да и на русского ты не похож однозначно. Хотя у тебя часть кровей, так сказать, от русских, если я тебя правильно понял. Однако, у тебя менталитет противоречивый, есть очевидные качества от тех и других. Если тебе интересно, я могу их описать. Что ты сам думаешь по существу темы передачи?
  • Звучит, как вызов)
  • Гостеприимные Курды. https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=-vxmfI_-IfA
  • Согласен. Качество аргументов никакое. Мелькает только.
  • ...давно пора.
  • Что ты понимаешь под словом "гадить", Панченко? Если суждения и вопросы в рамках заявленной темы, это одно, если умышленное оскорбление посетителей сайта, которые не нарушают его правил, как это систематически делаешь ты, это совсем другое, за которое обоснованно полагается бан. Похоже ты, Панченко, в числе лидеров.
  • такие письма счастья пишут практически всем даже бабкам за 80
  • долго вы здесь держитесь, как на работу ходите, а в голове, вся та же дурь
  • Согласен. Качество аргументов никакое. Мелькает только.