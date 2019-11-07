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Предки нашего народа
Предки нашего народа
07/11/2019 00:20
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Обсуждение
Гость
гламуром ужаленый, потомственый питерский подонок... https://www.youtube.com/watch?v=PvLf_uVcbF8
Влад Шевченко
ОШИБКА!!!!!(((((((((((((( Это они кредит предлагают. Написали так, что понять можно с точностью до наоборот. Только камни не кидайте...)
Влад Шевченко
Только хотел об этом написать. Обычно тексты так составляют, чтобы человек отреагировал.
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/gHDICNzVURk
Arcadiy Polyakov
Поеду в Гунайку сегодня в Храм Солнца на высоте 470, а Вам слабо, потому что не знаете ничего...
Роман Котов
а что рассказывать могу показать
Владимир Кутиков
Гунайка это не одно поселение это топоним, название местности, напиши на почту arcadiy31@yandex.ru
Alexandr Nevolin
Есть такая книга-"Волчья хватка."Там тоже по поводу амазонок есть вариант.Там оно от "О"муженки шло.Женщины, оставшиеся без мужа, становились воительницами.В результате особых практик их психофизика претерпевала изменения и они Омужествлялись.Что в принципе как то дополняет картину.
Lester Leyt
долго вы здесь держитесь, как на работу ходите, а в голове, вся та же дурь
Владимир Павловский
Ни одного сколько-нибудь достоверного исторического источника о событиях, происходивших ранее середины XIX века не существует. Вся история тщательно подчищена кукловодами. Обсуждать нечего.
Canapsis
Аксака́л — глава рода, старейшина, почтенный пожилой мужчина у тюркских народов в Средней Азии и на Кавказе
Влад Шевченко
Пришло предложение от сбербанка. Предлагают положить деньги на 5 лет, под 16.5% годовых. Чего то я не понимаю, это больше чем % по некоторым кредитам. Единственное, на мой взгляд объяснение, заключается в том, что сбер готовится к очередному дефолту, и стремится насобирать как можно больше вкладов.
Sergey Glazunov
Ты прав, Серж. Я тоже желаю знать правду, для этого слушаю АРИ. Вот ты настоящий славянин, вне всякого сомнения, ты сам писал о своем происхождении, да и на русского ты не похож однозначно. Хотя у тебя часть кровей, так сказать, от русских, если я тебя правильно понял. Однако, у тебя менталитет противоречивый, есть очевидные качества от тех и других. Если тебе интересно, я могу их описать. Что ты сам думаешь по существу темы передачи?
Алексей Огородников
ППЦ, уроды! У них же есть вся информация, ну должны были догадаться, что кредит мне не нужен. Просто не понимаю... Стадо идиотов, а может провокаторов. Ну не могли же они представить себе, что придя к ним офис я пожалею своего убитого времени и возьму кредит. Они что, совсем олигофрены? Хорошо что на их идиотскую смску зашёл просто по дороге.
Arcadiy Polyakov
Гунайка это не одно поселение это топоним, название местности, напиши на почту arcadiy31@yandex.ru
Влад Шевченко
такие письма счастья пишут практически всем даже бабкам за 80
Arcadiy Polyakov
а что рассказывать могу показать
Lester Leyt
Ты прав, Серж. Я тоже желаю знать правду, для этого слушаю АРИ. Вот ты настоящий славянин, вне всякого сомнения, ты сам писал о своем происхождении, да и на русского ты не похож однозначно. Хотя у тебя часть кровей, так сказать, от русских, если я тебя правильно понял. Однако, у тебя менталитет противоречивый, есть очевидные качества от тех и других. Если тебе интересно, я могу их описать. Что ты сам думаешь по существу темы передачи?
Dima Dima
Звучит, как вызов)
Владимир Александрович
Гостеприимные Курды. https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=-vxmfI_-IfA
Сергей Панченко
Согласен. Качество аргументов никакое. Мелькает только.
Гость
...давно пора.
Lester Leyt
Что ты понимаешь под словом "гадить", Панченко? Если суждения и вопросы в рамках заявленной темы, это одно, если умышленное оскорбление посетителей сайта, которые не нарушают его правил, как это систематически делаешь ты, это совсем другое, за которое обоснованно полагается бан. Похоже ты, Панченко, в числе лидеров.
Elena Myakisheva
такие письма счастья пишут практически всем даже бабкам за 80
Elena Myakisheva
долго вы здесь держитесь, как на работу ходите, а в голове, вся та же дурь
Maxim Petrov
Согласен. Качество аргументов никакое. Мелькает только.
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