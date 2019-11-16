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Тайные знания цивилизаций
Тайные знания цивилизаций
16/11/2019 01:07
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Phillip Latifundist (PZ)
коииентариев нету
Роман Котов
:)
Константин Алланд
ПЛОХОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ В недалёком прошлом в Тибете жил один великий лама. Поблизости находился монастырь школы Сакья. Случилось, что один из тамошних лам скончался. Монахи монастыря верили, что этот великий лама может видеть прошлое, настоящее, будущее совершенно безошибочно и точно, поэтому к нему обратились и спросили о будущем рождении покойного. – Мы должны найти его! Нам нужно знать его следующее перерождение, – настаивали монахи. – Вам бы лучше совсем забыть об этом, - ответил великий лама. – уверяю, вам не к чему это знать. – Мы никогда не откажемся от поисков его! – возразил представитель монастыря. – Наш учитель драгоценен; пожалуйста, укажите нам какие-нибудь подробности относительно его местонахождения. – Ладно, идите в такое-то место, где живёт богатая семья, у которой большое количество скота. Встаньте поблизости от их дома и громко зовите своего ламу по имени. Тогда вам станет ясно, где ваш «тулку». Группа монахов отправилась в указанном направлении и пришла к усадьбе богатого человека. Там они принялись изо всех сил кричать имя своего ламы. Когда они так кричали, телёнок крупной помеси яка и коровы оторвался от материнского вымени и с рёвом побежал к ним. Он бродил среди них и не собирался уходить. Растерянные монахи не знали что делать. На обратном пути они снова зашли к великому ламе. – Ну, что я вам говорил? Не сказал ли я, что это бесполезно? Тем не менее вы нашли своего «тулку». (Отрывок из книги «Блистательное величие, или Воспоминания йогина дзогчен Тулку Ургъена Ринпоче».)
Константин Алланд
ПЛОХОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ В недалёком прошлом в Тибете жил один великий лама. Поблизости находился монастырь школы Сакья. Случилось, что один из тамошних лам скончался. Монахи монастыря верили, что этот великий лама может видеть прошлое, настоящее, будущее совершенно безошибочно и точно, поэтому к нему обратились и спросили о будущем рождении покойного. – Мы должны найти его! Нам нужно знать его следующее перерождение, – настаивали монахи. – Вам бы лучше совсем забыть об этом, - ответил великий лама. – уверяю, вам не к чему это знать. – Мы никогда не откажемся от поисков его! – возразил представитель монастыря. – Наш учитель драгоценен; пожалуйста, укажите нам какие-нибудь подробности относительно его местонахождения. – Ладно, идите в такое-то место, где живёт богатая семья, у которой большое количество скота. Встаньте поблизости от их дома и громко зовите своего ламу по имени. Тогда вам станет ясно, где ваш «тулку». Группа монахов отправилась в указанном направлении и пришла к усадьбе богатого человека. Там они принялись изо всех сил кричать имя своего ламы. Когда они так кричали, телёнок крупной помеси яка и коровы оторвался от материнского вымени и с рёвом побежал к ним. Он бродил среди них и не собирался уходить. Растерянные монахи не знали что делать. На обратном пути они снова зашли к великому ламе. – Ну, что я вам говорил? Не сказал ли я, что это бесполезно? Тем не менее вы нашли своего «тулку». (Отрывок из книги «Блистательное величие, или Воспоминания йогина дзогчен Тулку Ургъена Ринпоче».)
Алексей Огородников
Считается, что храму около 800 лет. Возможно ли такое? Думаю ответ очевиден. https://www.youtube.com/watch?v=Ngny4MvGytA
Рустем Бохани
Йима, Джамшид букв. "близнец", "близнец блистательный", древний царь из династии Прадата, сын Вивахванта. Один из первейших установителей цивилизации. В его царствование люди стали бессмертны. Йима построил убежище для всех благих творений ("вару"), когда на мир обрушилась вселенская зима и совершил множество других благих деяний, но возгордился и утратил Хварно, врезультате чего был свержен с престола тираном-змеем Ажи Дахакой.
Adwize
Полезный материал в тему передачи кто еще не смотрел: Ольянтайтамбо Свидетель не только потопа. https://www.youtube.com/watch?v=iygF4N-6R9I Дары "богов"https://www.youtube.com/watch?v=SKYbx6aX8Wk Врата богов https://www.youtube.com/watch?v=ND8X6z10L3A Также активно начали, благодаря интернету, всплывать мексиканские артефакты и частные коллекции крестьян. На эту тему советую посмотреть Мексиканский палеоконтакт.
кое-что из тайных знаний цивилизаций...
Геннадий Ковалев
Владислав, Ваша работа нужна русскому движению. Я всегда поддерживал и поддерживаю Вас. Успехов в дальнейшей работе!
Шива Гири
Мне кажется игра со словами весьма опасное занятие. Можно дойти до того что бог у англоязычного населения это действительно гад. При том, что я и этого не исключаю, но доказать это абсолютно не возможно. Как было выведено имя от Имы? Где хоть маломальское подтверждение?
Шива Гири
Очень хотелось бы Владислава попросить не убеждать слушателей в стереотипе по поводу вегетарианства и постов. Очень от этого веет попыткой самооправдания, для начала. Во вторых, сегодня даже на северном полюсе можно вегетарианцем прожить без проблем. Я это говорю, как человек лет 10 не употребляющий мяса, рыбы, яиц, птиц и т.п. и т.д. живу в Минске. Не Крым ни Ямайка. По поводу северных широт логика примерно такая, вы заселяете непригодные для жизни места и считаете, что это причина для мясоедения. Тогда если заселим Луну, можно будет и каннибализм оправдать. Там ведь не только с растениями, но и с животными беда. Если ваш довод, что так жили наши отцы и деды, то вспомню лишь анекдот про муху и стекло.
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