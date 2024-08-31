В память о Владиславе Карабанове

С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 августа 2024 года, нас неожиданно покинул выдающийся человек - писатель, философ, историк и патриот русского народа - Владислав Карабанов.
Его неутомимая работа в качестве основателя и главного редактора АРИ (Агентства Русской Информации) пролила свет на множество важных вопросов и событий, предоставив читателям аналитику с совершенно новым и глубоким виденьем мира. Он был для многих из нас вдохновителем, наставником, другом.
На протяжении всей своей жизни он оставался верен своим убеждениям и ценностям. Его деятельность выходила за рамки публицистики: он активно участвовал в общественной и политической жизни страны, возглавлял инициативы и проекты.
Его утрата — невосполнима, но его наследие будет жить и в наших сердцах, и в делах. Все его начинания будут продолжены!
Последние годы Владислав Карабанов не жаловался на здоровье и строил долговременные планы. Единственное, что мешало его деяниям, это межпозвоночная грыжа. Лечить ее он решил с помощью новой методики, уколами тромбоцитов в позвоночник в область грыжи. Каждая инъекция переносилась им тяжело и последняя из них с четверной дозой, возможно была одним из факторов спровоцировавших сердечную недостаточность, от которой он умер.
У Владислава Карабанова был уникальный взгляд на историю, культуру, политику - Русский Взгляд.
В память о нем. Валерий Иркитов подготовил видео.
Cо скорбью в сердцах,
Сыновья Владислава Карабанов
Роман и Кирилл