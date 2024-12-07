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События и комментарии. От интервью до землетрясения

07/12/2024 18:51
Редакционные материалы

Программа "Русский взгляд" за 06 декабря 2024 года

  • благодарности слушателей
  • был ли погибший 5 декабря де'Ротшильд Ротшильдом?
  • странное происхождение министров иностранных дел РФ
  • об интервью С.Лаврова Такеру Карлсону
  • о передаче Орешника Белоруссии
  • ситуация в Сирии, позиция Турции, Ирана и Ирака
  • задачи РФ в Сирии
  • конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов президента
  • убийство руководителя страховой компании в Нью-Йорке
  • землетрясение в районе разлома Сан-Андреас
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