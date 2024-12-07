События и комментарии. От интервью до землетрясения

Программа "Русский взгляд" за 06 декабря 2024 года
- благодарности слушателей
- был ли погибший 5 декабря де'Ротшильд Ротшильдом?
- странное происхождение министров иностранных дел РФ
- об интервью С.Лаврова Такеру Карлсону
- о передаче Орешника Белоруссии
- ситуация в Сирии, позиция Турции, Ирана и Ирака
- задачи РФ в Сирии
- конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов президента
- убийство руководителя страховой компании в Нью-Йорке
- землетрясение в районе разлома Сан-Андреас